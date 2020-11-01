Интернет по кабелю периодически пропадает, а в журнале роутера повторяются link down и link up ? Не спешите менять роутер. Сначала нужно определить, действительно ли пропадает физическое Ethernet-соединение, какой порт затронут и что происходило с устройством на другом конце кабеля.

Коротко: Link Down означает потерю физического соединения на порту, но не указывает конкретную причину. Кабель, разъём, коммутатор, питание и перезагрузка конечного устройства могут давать схожую картину. Если линк остаётся Up, а интернет недоступен, исследовать нужно также IP, DNS, DHCP, WAN и маршруты.

Link Down/Up, нет интернета и низкая скорость: это разные проблемы

Симптом Что проверять Во время работы устройства порт периодически становится Down, затем Up Состояние кабеля, обоих разъёмов, портов, питания и перезагрузок Ethernet всё время Up, но сайты не открываются Шлюз, DHCP, DNS, маршруты, доступность WAN и провайдера Линк постоянно Up, но скорость стала 100 вместо 1000 Мбит/с Отдельный материал о снижении скорости до 100 Мбит/с

Однократный Link Down при выключении компьютера, отключении кабеля или перезапуске коммутатора ожидаем. Неисправность нужно искать, когда линк пропадает во время обычной работы и событие совпадает с потерей доступа. Если в момент отключения интернета Link остаётся Up, само сообщение об ошибке приложения не доказывает неисправности кабеля.

Что проверить за первые 10 минут

Сравните устройства. Пропадает интернет только у одного компьютера или сразу у камер, ТВ и NAS? Работает ли в тот момент Wi-Fi? Это помогает отделить отдельную LAN-линию от общего коммутатора или WAN. Запишите точное время. В журнале отметьте секунду сбоя, название интерфейса и номер порта. Не путайте WAN-порт провайдера с внутренним LAN. Проверьте физическое состояние. Когда пропала связь, индикатор порта погас? Windows пишет «Сетевой кабель не подключён», адаптер отображается как Disconnected или остаётся в состоянии Up? Помните, что индикация зависит от модели. Проверьте питание. Сохраняет ли питание роутер, коммутатор, PoE-камера или точка доступа? Сбой питания конечного устройства также может опустить линк. Изолируйте простой участок. На некритичном устройстве замените доступный патч-корд на заведомо исправный, не изменяя одновременно настройки. Зафиксируйте результат за достаточно долгий период наблюдения.

Безопасность и доступ: не отключайте питание серверов, камер охраны или рабочих коммутаторов без согласования. Не вскрывайте общедомовые/провайдерские шкафы и не вмешивайтесь в чужие линии. При скрытом повреждении кабеля нужен специалист с измерительным оборудованием.

Как читать системный журнал Keenetic

В Keenetic журнал и файл диагностики доступны в разделе «Диагностика». Названия пунктов могут отличаться в разных версиях KeeneticOS. Сохраните журнал сразу после сбоя: Keenetic хранит до 3000 записей, после чего старые сообщения вытесняются новыми. Если разрыв повторяется редко, специалист может организовать сохранение событий на отдельном Syslog-сервере. Для техподдержки полезен self-test, но он содержит сведения о конфигурации и локальной сети: не выкладывайте его в общий доступ и удаляйте чувствительные сведения перед передачей третьим лицам.

Пример сообщений из официальной документации Keenetic (сокращён до двух событий):

[I] 01:08:18 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link down at port 2. [I] 01:08:21 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link up at port 2 (1000FD/AN).

Как читать: физический порт 2 потерял соединение и согласовал его заново. GigabitEthernet0/1 обозначает интерфейс коммутатора, а не номер физического порта; нельзя отождествлять цифры в имени интерфейса с номером разъёма. Суффикс 1000FD/AN означает согласованные 1000 Мбит/с, полный дуплекс и автосогласование. Если при повторном подключении указано 100FD/AN , полезно отдельно проверить причины перехода на 100 Мбит/с.

По самим сообщениям нельзя сделать вывод, что виноваты DHCP, DNS, VPN или определённый патч-корд. Сначала выясните, какое устройство подключено к порту, что происходило с его питанием и как часто повторяется событие.

Почему важен порядок событий

Если сначала возник link down на WAN, а уже после исчезли DNS-серверы или изменилось состояние IP-интерфейса, проблема DNS может быть следствием обрыва связи. При стабильном Ethernet-линке, напротив, DNS, DHCP и VPN следует рассматривать отдельно.

Если одновременно пропадает связь у нескольких проводных устройств: проверьте STP

В Keenetic, где организована Mesh Wi-Fi System, протокол STP используется для защиты проводной топологии от петель (в документации Keenetic указан начиная с KeeneticOS 3.4.1). Если подключённое устройство часто теряет линк, коммутатор снова и снова перестраивает дерево STP. В журнале при этом могут появляться blocking , listening , learning и forwarding .

Один порт теряет и восстанавливает линк → STP перестраивает топологию → Остальные проводные клиенты тоже временно теряют связь

Почему один кабель влияет на весь дом? В описанном Keenetic сценарии переход через стадии STP на несколько секунд останавливает передачу данных через локальные порты. В официальном примере между первым link up и состоянием forwarding проходит около 13 секунд. Это длительность конкретного примера, не универсальная константа для каждого коммутатора или версии STP.

Правильный порядок действий: найдите физический порт, где появляются повторные link down/up , проверьте его патч-корд, подключённое устройство и питание. Затем сопоставьте время событий STP с потерей связи на соседних устройствах. Если у другого ПК его собственный линк всё время Up, но данные не передаются во время перестроения, причина может быть общей, а не в его Ethernet-розетке.

Начиная с KeeneticOS 3.5 производитель описывает для определённых конечных портов специальную роль role iseg . Это не универсальное исправление и не замена ремонта плохого соединения. В официальной инструкции прямо запрещено применять её к порту подключённого Mesh-ретранслятора: возможна сетевая петля. Роли портов, STP и топологию должен проверять специалист. Не меняйте их по одной строке из чужого форума.

Как увидеть состояние адаптера в Windows

Откройте PowerShell и выполните команды, которые только читают параметры:

Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, LinkSpeed Get-NetAdapterStatistics -Name "Ethernet" | Format-List -Property * ipconfig /all

Get-NetAdapter показывает имя, состояние и скорость линка. Во второй команде замените Ethernet на реальное имя своего адаптера из первой команды. Format-List -Property * выводит все доступные свойства статистики, включая ошибки и отброшенные пакеты, если драйвер предоставляет соответствующие счётчики. Значения не указывают точную причину сами по себе. Команда ipconfig /all показывает адрес, DNS и шлюз, если физическое соединение работает. Не публикуйте вывод без удаления служебных сведений.

Как найти неисправный участок кабельной сети

Компьютер / камера → Патч-корд → Розетка и трасса → Роутер / коммутатор

Тест 1. Исключите стационарную линию

Если это допустимо по условиям объекта, подключите тестовый компьютер коротким исправным кабелем к рабочему LAN-порту. Если прямое подключение стабильно, а через розетку и проложенный кабель снова появляются обрывы, проверьте розетку RJ45, соединители, патч-панель и сам кабель. Обычный тестер распиновки не всегда выявляет ошибку split pair (пары разведены неправильно при формально правильной последовательности 1–8), ухудшение параметров передачи и плавающий контакт. Для таких случаев нужен подходящий кабельный тестер и проверка специалистом.

Тест 2. Изменяйте только один элемент

Последовательно сравните результат с другим патч-кордом, другим исправным портом, затем с другим конечным устройством. Не выполняйте одновременно сброс роутера, обновление прошивки и изменение скорости порта: иначе вы не поймёте, что повлияло на результат. После каждой замены наблюдайте достаточное время, особенно если обрыв случается раз в несколько часов.

Тест 3. Отделите Ethernet от потери выхода в интернет

Когда адаптер остаётся Up, найдите адрес текущего шлюза через ipconfig и проверьте его доступность. Например, для шлюза с фактическим адресом 192.168.1.1 команда будет ping 192.168.1.1 -t . Это лишь пример: используйте свой шлюз. Некоторые устройства блокируют ICMP, поэтому отсутствие ping не всегда подтверждает обрыв. Когда локальная сеть стабильна, а интернет отсутствует, используйте инструкцию по диагностике интернета, DNS и VPN.

Тест 4. Учитывайте PoE и энергосбережение

Для IP-камер и точек доступа проверьте модель PoE-коммутатора, допустимый бюджет питания, требования камеры и наличие перезагрузок. Недостаток питания способен вызывать исчезновение устройства, но статус Offline без логов не доказывает PoE-проблему. Отдельную проверку питания и связи камеры смотрите в гайде по IP-камерам и PoE.

Тест 5. Проверьте Windows-драйвер и Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Если обрыв повторяется после сна, пробуждения или простоя ПК, проверьте драйвер и параметры питания Ethernet-адаптера. Запросите текущие настройки, ничего не меняя:

Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" Get-NetAdapterPowerManagement -Name "Ethernet" | Format-List -Property *

Укажите фактическое имя адаптера вместо Ethernet . В списке расширенных свойств ищите Energy-Efficient Ethernet (EEE), Green Ethernet или похожие названия. Набор параметров и локализация зависят от производителя. В диспетчере устройств Windows также можно проверить вкладку «Управление электропитанием», если она доступна. Запрос свойств управления питанием PowerShell может требовать запуска с правами администратора; отсутствие функции или ошибки доступа не означают неисправность сетевой карты.

Не отключайте EEE, Wake-on-LAN и управление питанием сразу для всех адаптеров. Сначала сопоставьте обрывы с журналами Windows и режимом сна. Если причина подтверждена, менять конкретную настройку лучше по одной и фиксировать результат теста.

Таблица возможных причин

Возможная причина Характерная проверка Что делать Патч-корд и разъём Связь восстанавливается при замене доступного кабеля Заменить повреждённый патч-корд; проверить посадку коннектора Розетка, keystone, патч-панель Напрямую стабильно, через трассу случаются разрывы Проверить линию кабельным прибором и устранить дефект Порт роутера или коммутатора Обрывы следуют за одним портом при разных исправных кабелях Проверить журнал, модель, питание и порт без критичной нагрузки Питание конечного оборудования Перед Link Down устройство перезапускается или обесточивается Проверить БП, ИБП, PoE-бюджет, нагрев и перезапуски Настройки адаптера и энергосбережение Сбой связан с режимом сна и пробуждением ПК Сопоставить журналы, драйвер и настройки управления питанием Сетевая петля, STP, топология Одновременно затронуто несколько сегментов, есть события коммутатора Изучить схему и журналы; не отключать защиту от петель вслепую Проблема на стороне провайдера Пропадает линк именно на WAN при рабочем LAN Сначала проверить доступный кабель, питание ONT или медиаконвертера, затем передать оператору время и журнал

Не стоит принудительно ставить «1.0 Gbps Full Duplex», отключать STP или менять сразу IPv6, DHCP и DNS. Физический обрыв не исправляется изменением IP-адреса, а отключение STP без понимания топологии может создать сетевую петлю.

Как подготовить понятное обращение

Модель и версия ПО роутера/коммутатора, сетевого адаптера, IP-камеры.

Какой порт потерял линк, к чему он подключён и является ли он WAN, LAN либо PoE.

Время минимум двух событий; что в этот момент происходило с Wi-Fi и другими проводными устройствами.

Схема «устройство → патч-корд → розетка → коммутатор», фотографии доступных соединений.

Результаты теста с исправным коротким кабелем и другим портом, если тест был безопасен.

Фрагмент журнала до и после сбоя без чувствительной информации.

Частые вопросы

Link Down в журнале означает, что сломался кабель?

Нет. Это только сообщение о потере физической связи на порту. Возможен разъём, порт, питание, отключение или перезапуск подключённого устройства. Ищите причину по последовательным тестам.

Может ли DHCP вызвать Link Down каждые несколько минут?

Обычное продление аренды DHCP не требует отключения физического Ethernet-соединения. Проблемы DHCP проверяют отдельно, когда линк остаётся поднятым, но пропадают правильные сетевые параметры.

Почему интернет по Wi-Fi есть, а по кабелю нет?

Если проблема у одного ПК, вероятнее искать в кабеле, порте или адаптере. Если у всех проводных клиентов сразу, проверьте общий коммутатор, питание и соединение с роутером. Одновременный сбой нескольких устройств не доказывает виновность провайдера.

Нужно ли отключать STP, EEE и энергосбережение?

Не как универсальное решение. Сначала получите доказательства соответствующей причины. STP предотвращает петли, а настройки EEE и энергосбережения зависят от реализации адаптера и драйвера.

Когда нужен специалист?

Когда дефект скрыт в стене, не находится заменой доступного патч-корда, затрагивает PoE и несколько устройств, коммутатор перегревается или требуется проверка и измерение сетевой линии.

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