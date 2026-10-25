После выхода Windows 11 или Windows 10 из спящего режима интернет по кабелю не появляется, сетевой адаптер показывает «Отключено», а связь возвращается только после переподключения кабеля или перезагрузки компьютера? Не обязательно виноваты роутер или провайдер. Важно выяснить, проснулся ли сам Ethernet-адаптер, восстановился ли физический линк и получил ли Windows правильные сетевые параметры.

Короткий ответ. Зафиксируйте точное время пробуждения Windows, затем сравните состояние Ethernet до сна и после пробуждения командой Get-NetAdapter . Если адаптер стал Disconnected или исчез из системы, проверьте драйвер, энергосбережение, USB-док-станцию и физическую связь. Если он Up , но сайты не открываются, проверяйте IP-адрес, шлюз, DNS и VPN. Не начинайте с полного сброса сети.

Три ситуации, которые нельзя путать

После пробуждения Вероятное направление проверки Windows пишет «Сетевой кабель не подключён», а Get-NetAdapter показывает Disconnected Линк не восстановился: Ethernet-адаптер, драйвер, порт, патч-корд, коммутатор или док-станция Адаптер есть, но его состояние Disabled , либо он отсутствует в обычном списке Проверить, не отключён ли интерфейс; есть ли устройство и ошибка в диспетчере устройств; USB-подключение и питание Ethernet в состоянии Up , но интернета нет Шлюз, IP, DHCP, DNS, VPN, маршрутизация, доступность провайдера. Не доказано, что проблема в спящем сетевом адаптере

Однократный разрыв связи, пока компьютер действительно спит, сам по себе не является неисправностью. Этот гайд про другое: компьютер уже проснулся, а проводная сеть не восстановилась либо восстанавливается слишком долго.

Что сделать перед изменением настроек

Зафиксируйте условия. Укажите модель компьютера, Windows, сетевого адаптера, драйвера и способ подключения: встроенный RJ45, USB-Ethernet или USB-C/Thunderbolt-док. Запишите, через сколько секунд после пробуждения связь возвращается и нужна ли перезагрузка. Проверьте масштаб. В момент ошибки интернет работает на другом компьютере, телефоне или телевизоре? Если связь отсутствует у всех, причина может быть не в настройках Windows. Сравните до и после сна. Запишите в заметках время начала сна и пробуждения, состояние адаптера до сна, сразу после пробуждения и через одну минуту. Затем сопоставьте эти моменты с системным журналом. Важно не менять одновременно драйвер, EEE, DHCP и кабель: иначе причину будет невозможно установить. Осмотрите доступные соединения. Не болтается ли патч-корд, сохраняет ли питание док-станция или USB-хаб, не выключается ли порт коммутатора? Переподключение действующего корпоративного ПК, NAS или системы охраны согласовывайте с владельцем.

Как проверить адаптер без сброса сети

1. Сравнить Ethernet до сна и после пробуждения

Откройте PowerShell и выполните:

Get-NetAdapter | Select-Object Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed

Найдите свою физическую проводную карту. Она не всегда называется Ethernet : возможны «Ethernet 2», имя производителя, USB-адаптер или док-станция. Виртуальные адаптеры VPN, Hyper-V, VirtualBox и WireGuard могут отображаться рядом, поэтому сравнивайте именно физический интерфейс. Сделайте снимок состояния до сна и сразу после пробуждения, ничего не изменяя. Если адаптер перешёл из Up в Disconnected , сначала исследуйте его пробуждение и физическую линию. Up означает согласованный линк, но ещё не подтверждает доступ к интернету.

2. Посмотреть сетевые параметры и доступность шлюза

ipconfig /all Get-NetIPConfiguration

Сопоставьте IPv4-адрес и шлюз до сна и после пробуждения. Адрес вида 169.254.x.x часто означает, что клиент не получил ожидаемые параметры DHCP, но сам по себе не доказывает неисправности DHCP-сервера: сначала нужно проверить линк. Если шлюз доступен, а сайты нет, следующий этап — DNS, WAN и VPN; подробнее это разобрано во внутреннем гайде «Wi-Fi подключён, но интернета нет». Диагностика IP полезна и при подключении по кабелю.

3. Найти точное время пробуждения в журнале Windows

Откройте Просмотр событий → Журналы Windows → Система. Для ориентирования во времени ищите сообщения Microsoft-Windows-Power-Troubleshooter (нередко событие 1) и Microsoft-Windows-Kernel-Power (встречаются событие 42 при уходе в сон и 107 при возобновлении работы). Это маркеры сна и пробуждения, не ошибки Ethernet. Универсального идентификатора «сетевой адаптер не проснулся» нет: ошибки драйверов зависят от производителя.

Когда узнаете время пробуждения, можно прочитать системные события за несколько минут вокруг него. В примере замените дату и время на свои:

$wake = Get-Date "2026-10-25 10:14" Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName = 'System' StartTime = $wake.AddMinutes(-3) EndTime = $wake.AddMinutes(5) } | Select-Object TimeCreated, ProviderName, Id, Message | Format-List

Команда ничего не меняет. Сначала найдите событие пробуждения, затем рядом ищите сообщения сетевого драйвера, USB-контроллера и управления питанием. Некоторые системы не хранят нужные события или показывают их с другими идентификаторами. Это не доказывает отсутствия неисправности. Перед передачей фрагмента журнала третьим лицам удаляйте личные и служебные данные.

4. Сравнить сетевые ошибки после установленного времени пробуждения

Get-NetAdapterStatistics -Name "Ethernet" | Format-List -Property *

Замените имя Ethernet на имя своего адаптера из первой команды. Посмотрите доступные счётчики ошибок и отброшенных пакетов до сна и после сбоя. Их названия и наличие зависят от драйвера: если отдельного счётчика нет, это не доказательство отсутствия ошибок. Один увеличившийся счётчик без временной привязки тоже не позволяет установить причину.

Драйвер и энергосбережение сетевой карты: что смотреть

EEE, Green Ethernet и параметры драйвера

Проверьте текущие расширенные свойства сетевого адаптера:

Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"

В свойствах могут встречаться Energy-Efficient Ethernet, Green Ethernet, Power Saving Mode, Auto Disable Gigabit и другие параметры, но набор зависит от производителя. Наличие EEE не означает, что он вызывает обрыв. Ищите связь с конкретным режимом: ошибка появляется только после сна, во время простоя, после подключения питания или после обновления драйвера.

Параметры управления питанием

Get-NetAdapterPowerManagement -Name "Ethernet" | Format-List -Property *

Для Get-NetAdapterPowerManagement запустите Windows PowerShell от имени администратора. Без повышенных прав Windows иногда показывает ошибку CIM, включая сообщение «Присоединённое к системе устройство не работает». Такое сообщение не доказывает поломку порта. Некоторые драйверы вообще не поддерживают этот командлет.

Откройте Диспетчер устройств → Сетевые адаптеры → ваш Ethernet-адаптер → Свойства → Управление электропитанием, если такая вкладка есть. Обратите внимание на флажок «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Он доступен не у всех драйверов и зависит от версии Windows.

Контролируемая проверка: если проблема воспроизводится именно после сна, запишите исходное состояние флажка и при необходимости временно измените только его, затем проведите один и тот же цикл сна и пробуждения. Если результата нет, верните прежнее значение. Не меняйте одновременно EEE, драйвер и все параметры питания.

Не отключайте параметры Wake-on-LAN или удалённого пробуждения наугад: это может нарушить доступ к ПК после выключения. На машине, к которой подключаются по RDP, подобные тесты безопаснее выполнять локально или в согласованное окно обслуживания.

Версия драйвера

В диспетчере устройств посмотрите поставщика, дату и версию драйвера. При появлении проблемы после обновления Windows сравните дату с историей обновлений и журналом. Драйвер подбирают по точной модели ноутбука, материнской платы, USB-Ethernet-адаптера или док-станции. Не устанавливайте случайные «driver pack» и не удаляйте рабочий драйвер без сохранённой возможности восстановления сети.

Обычный сон и Modern Standby: почему диагностика отличается

Windows на разных устройствах применяет разные режимы энергосбережения. На части ноутбуков используется Modern Standby (S0 Low Power Idle), на других доступен классический режим S3. В Modern Standby сетевые интерфейсы могут переводиться в разные состояния в зависимости от возможностей устройства, режима питания и политики системы. Само временное отключение сети во сне не обязательно является дефектом.

powercfg /a powercfg /lastwake

powercfg /a показывает доступные состояния сна, powercfg /lastwake — сведения о последнем пробуждении, если Windows их сохранила. Отсутствие результата у второй команды не доказывает аппаратную неисправность. Не пытайтесь переключать S0 и S3 через неподтверждённые реестровые «твики»: можно нарушить сон, работу драйверов и автономность ноутбука.

Если используется USB-Ethernet или док-станция

Проверяйте также USB-C/Thunderbolt-кабель, питание дока, его прошивку и драйвер USB-контроллера. Если после пробуждения исчезают одновременно Ethernet, внешний монитор и USB-устройства, проблема шире одного сетевого драйвера. Если Ethernet стабилен при подключении напрямую, но теряется только через док-станцию, фиксируйте этот факт до изменения настроек роутера.

Алгоритм: что делать по результатам проверки

Результат Дальнейшее действие Disconnected после пробуждения, у других устройств сеть работает Сравнить с заведомо исправным патч-кордом и портом. Затем драйвер, EEE, энергопитание, USB-док Адаптер исчезает из Windows после сна Проверить диспетчер устройств («Вид → Показать скрытые устройства»), команду Get-NetAdapter -IncludeHidden , USB-контроллер, док-станцию и связанные события Windows Up , но адрес 169.254.x.x либо нет шлюза Сопоставить с DHCP, параметрами VLAN и состоянием роутера. Не объявлять сетевую карту неисправной без проверки Up , правильный адрес и доступный шлюз, но сайты не работают Проверять DNS, VPN, маршруты и внешнее соединение; не начинать с переобжима RJ45 После пробуждения пропадают все проводные устройства сети Проверить общий коммутатор и роутер, их питание и журналы. Отдельно рассмотреть повторные Link Down/Up и STP Неисправность только через USB-C-док Тест напрямую, версия прошивки дока, драйверы, питание и кабель USB-C

Если в журнале самого роутера регулярно появляются Link Down и Link Up , воспользуйтесь отдельной инструкцией «Ethernet Link Down/Up: почему пропадает интернет по кабелю». Здесь мы разбираем связь сбоя именно с циклом сна и пробуждения Windows.

Чего делать не нужно

Сразу сбрасывать сеть Windows. Полный сброс может изменить сетевые профили и потребовать повторной настройки VPN, Hyper-V, виртуальных коммутаторов и других программ.

Полный сброс может изменить сетевые профили и потребовать повторной настройки VPN, Hyper-V, виртуальных коммутаторов и других программ. Удалять драйвер без резервной копии. После перезагрузки система может остаться без подходящего адаптера и доступа к интернету.

После перезагрузки система может остаться без подходящего адаптера и доступа к интернету. Отключать Wake-on-LAN наугад. Это может нарушить удалённое пробуждение компьютера и работу связанных сценариев.

Это может нарушить удалённое пробуждение компьютера и работу связанных сценариев. Принудительно задавать скорость и дуплекс. Изменение автосогласования способно ухудшить работу и скрыть исходный дефект.

Изменение автосогласования способно ухудшить работу и скрыть исходный дефект. Одновременно менять питание, драйвер и настройки роутера. При таком эксперименте невозможно понять, что вызвало восстановление.

Частые вопросы

Почему после перезагрузки Ethernet работает, а после сна — нет?

Полная загрузка Windows заново инициализирует оборудование и драйвер, а пробуждение восстанавливает его из энергосберегающего состояния. Разница — основание проверить драйвер, питание и USB-док, но не окончательный диагноз.

Нужно ли отключать Energy-Efficient Ethernet?

Не автоматически. Сначала убедитесь, что проблема связана с простоем или переходом питания. Если драйвер предоставляет параметр EEE, можно с участием специалиста выполнить контролируемый тест одного изменения, сохранив исходное значение.

Почему команда Get-NetAdapterPowerManagement выдаёт ошибку?

Команду нужно выполнять в Windows PowerShell от имени администратора. Без этого иногда возникает ошибка CIM «Присоединённое к системе устройство не работает», хотя сам порт исправен. Если ошибка остаётся с правами администратора, возможны ограничения драйвера. Проверьте свойства адаптера в диспетчере устройств.

Можно ли просто сбросить сеть Windows?

Это крайняя мера, а не первая проверка. Сброс может нарушить VPN, виртуальные сети и сетевые профили, поэтому его проводят после диагностики и сохранения конфигурации.

Причём тут роутер, если проблема появляется после сна ноутбука?

После пробуждения адаптер снова согласует линк с другим концом кабеля. Важны оба устройства, а при USB-Ethernet — ещё и док-станция. Если остальные клиенты работают, начинать логичнее с конкретного ноутбука и его линии.

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