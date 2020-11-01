После замены роутера интернет на телефоне появился, но IP-камеры пропали из видеорегистратора, Synology NAS перестал открываться, а видеодомофон больше не звонит? Часто сами устройства исправны. Новый маршрутизатор мог изменить подсеть, DHCP, Wi-Fi, VLAN, шлюз и правила доступа, а камера, NAS или монитор домофона продолжают использовать старые параметры.

Короткий ответ: сначала сравните старую и новую адресацию сети, проверьте питание, линк и DHCP. Найдите устройства, не сбрасывая их к заводским настройкам. Затем последовательно восстановите локальный доступ к NAS, запись камер на NVR и отдельно вызов на монитор и смартфон. Интернет в браузере не подтверждает исправности всей домашней сети.

Главная причина: старые устройства остались в другой подсети

Допустим, прежний маршрутизатор работал по адресу 192.168.1.1 с маской 255.255.255.0 , а новый раздаёт адреса в сети 192.168.0.0/24 со шлюзом 192.168.0.1 . При этом IP-камера с ручным адресом 192.168.1.50 и NAS 192.168.1.60 не получили новую конфигурацию. Компьютер в сети 192.168.0.0/24 не обязательно может связаться с ними напрямую.

Старая сеть Роутер: 192.168.1.1 Камера: 192.168.1.50 NAS: 192.168.1.60 → Новая сеть Роутер: 192.168.0.1 ПК: 192.168.0.100 Камера и NAS: прежние адреса

В этом примере нет специального маршрута между подсетями. На реальном объекте возможны другие маски, отдельные VLAN и маршрутизация, поэтому адреса приведены только для объяснения. Не переносите их в оборудование без проверки.

Другой вариант: устройства работают через DHCP, но новый роутер выдал им другие IP-адреса. В настройках NVR, приложении на компьютере и ярлыках сетевых папок сохранились старые значения. Отличия между статическим IP и DHCP-резервацией уже подробно разобраны в отдельном гайде. Здесь разбираем восстановление всех зависимых устройств после замены маршрутизатора.

Что проверить до изменения настроек: семь действий

Уточните, что заменили. Основной роутер, ONT провайдера, обычную Wi-Fi-точку или Mesh-ретранслятор? При замене только точки доступа адресация LAN могла вообще не измениться. Сохраните прежнюю схему. Если старый маршрутизатор ещё доступен, сохраните резервную копию и выпишите его LAN-IP, подсеть, DHCP-резервации, список VLAN, настройки VPN и используемые порты. Не публикуйте конфигурацию с паролями. Проверьте питание. Включены ли PoE-коммутатор, NVR, NAS, монитор и панель домофона? Есть ли Ethernet Link? Если линк регулярно падает, это отдельная неисправность кабеля или порта. Определите текущую сеть компьютера. В Windows откройте PowerShell или командную строку и выполните ipconfig /all . Сравните IPv4, маску, шлюз и DNS с ожидаемыми. Посмотрите DHCP-клиентов роутера. Ищите устройства по MAC-адресу и имени, если они известны. Устройство со статическим IP может не отображаться как DHCP-клиент: отсутствие в этом списке не доказывает поломку. Разделите локальный и удалённый доступ. Доступен ли NAS в домашней сети? Работает ли запись на NVR? Доходит ли вызов до монитора? После этого отдельно проверяют приложения через мобильный интернет. Зафиксируйте сегменты сети. Гостевой Wi-Fi, изолированная IoT-сеть и VLAN камер могут запрещать нужный обмен. Не отключайте защитные правила сразу во всей сети.

Безопасные команды Windows для чтения сетевой конфигурации

ipconfig /all route print -4 arp -a

ipconfig /all показывает конфигурацию адаптеров, route print -4 таблицу маршрутов IPv4, arp -a известные компьютеру пары IP/MAC. ARP-кэш не является перечнем всех клиентов сети: он не показывает каждое устройство, особенно если оно находится в другой подсети или VLAN. Все три команды ничего не меняют в настройках.

После замены роутера NVR потерял IP-камеры

Уточните, что именно перестало работать. Локальная камера Offline в NVR и нет изображения в мобильном приложении вне дома требуют разных проверок. Если архив на NVR продолжается, камера и регистратор, вероятно, по-прежнему обмениваются данными, даже когда внешняя связь недоступна.

Симптом Что проверить первым Камера включена, но NVR пишет Offline Адрес камеры и регистратора, VLAN, шлюз при межсетевом подключении, учётную запись канала Видеозапись работает, но приложение извне не открывает архив Интернет у NVR, DNS, шлюз, VPN или статус штатного облачного сервиса Камеру видно в сети, но NVR не принимает поток Правильность IP, протокола подключения, порта, учётной записи ONVIF/RTSP Пропали только камеры из встроенных PoE-портов NVR Есть ли у регистратора собственная внутренняя PoE-подсеть, отдельная от LAN домашнего роутера

Для Hikvision и части совместимых устройств применяют официальную утилиту SADP. Она может обнаружить оборудование в локальном сегменте и показать его IP. Менять сетевые параметры разрешено только после авторизации владельца и с действительным администраторским паролем. Для другого производителя используйте штатный инструмент обнаружения.

Если устройство действительно недоступно, пригодится разбор «Почему IP-камера показывает нет сети». Но массово менять адреса всех камер не нужно: сначала сравните настройки NVR и роутера. После восстановления обязательно проверьте живой видеопоток и запись в архив, а не только состояние Online.

Synology NAS перестал открываться

После смены роутера не следует переустанавливать DSM, форматировать диски или делать заводской сброс NAS. Замена маршрутизатора сама по себе не удаляет данные хранилища. Начните с питания, сетевого порта и нового IP-адреса.

Убедитесь, что NAS включён и его LAN-порт имеет соединение. В таблице DHCP нового роутера ищите устройство по MAC. При статическом адресе из старой подсети оно может там не появиться. На компьютере в том же локальном сегменте попробуйте обнаружить NAS штатным Synology Assistant. Это утилита локального обнаружения; Synology отдельно разъясняет, что поиск через другую подсеть или VPN не обязан работать. Если найден новый IP, откройте действующий DSM обычным способом. Не запускайте установку DSM повторно, когда система уже установлена и нужно лишь восстановить сетевой адрес. Проверьте сетевые папки Windows. Сохранённый путь вида \\192.168.1.60\Shared не станет автоматически новым, если NAS теперь получил другой IP. Если по LAN всё работает, но доступ из интернета отсутствует, отдельно проверьте разрешённый VPN, QuickConnect, DDNS и политику роутера. Не выставляйте панель администратора NAS в открытый интернет ради быстрого решения.

Важный нюанс: если Synology Assistant не видит NAS через WireGuard или с ноутбука в другой подсети, это не подтверждает недоступность самого NAS. Программа использует локальное широковещательное обнаружение. Для маршрутизируемого доступа нужны правильно настроенные маршруты и разрешения.

Видеодомофон не звонит после замены роутера

IP-домофон часто использует два независимых направления связи: вызывная панель с внутренним монитором и система с интернетом и приложением смартфона. Поэтому прежде всего нажмите кнопку вызова и проверьте, что происходит на мониторе.

Наблюдение Вероятное направление диагностики На мониторе вызов есть, на телефоне нет Шлюз, DNS, интернет, Hik-Connect или другой сервис, push-разрешения телефона Панель не связывается и с монитором Локальные адреса устройств, VLAN, регистрируемый SIP или собственный протокол производителя, питание Есть вызов, но нет видео или не открывается замок Отдельный видеоканал и электропитание/управление замком, соответствующие настройки системы При подключении Ethernet меняется работа Wi-Fi Режим сетевых интерфейсов, маршруты, возможные конфликты адресов и настройки конкретной модели

Не удаляйте вызывную панель из аккаунта и не сбрасывайте пароль до проверки локальной связи. Если вызов на монитор работает, но на смартфон не приходит, переходите к уже опубликованной диагностике Hik-Connect и push.

Почему гостевая сеть, VLAN и VPN осложняют восстановление

Старый Wi-Fi и новый Wi-Fi могут быть несовместимы

После замены роутера меняются SSID, пароль, режим WPA2/WPA3, разделение диапазонов 2,4/5 ГГц и изоляция клиентов. Часть камер, домофонов и IoT-устройств рассчитана на определённые режимы Wi-Fi. Нужно проверять совместимость конкретной модели, не снижая защиту основной сети для всех устройств.

Камеры могли находиться в отдельной VLAN

В сети с управляемыми коммутаторами нужно учитывать передачу tagged/untagged VLAN через порты, PVID и нужные маршруты между сегментами. Простое подключение нового роутера тем же кабелем не гарантирует сохранения этих настроек. Не отключайте изоляцию камер и гостевых устройств, чтобы получить доступ без понимания существующей политики безопасности.

VPN и удалённые подсети

При использовании WireGuard или другой VPN-сети проверьте пересечения локальных адресных пространств, маршруты и разрешённые сети. Не заменяйте AllowedIPs на весь интернет и не отключайте сетевой экран вслепую: можно потерять локальный доступ или нарушить ограничения для удалённых клиентов.

Как убедиться, что всё действительно восстановлено

Этап Что должно работать Отметка 1. Основная сеть LAN, DHCP, локальный шлюз и отдельно интернет на маршрутизаторе ___ 2. Инвентаризация Зафиксированы IP/MAC и назначение NAS, NVR, камер, монитора, панели ___ 3. NAS DSM открывается локально, сетевые папки доступны без переустановки ___ 4. Видеонаблюдение Есть поток от каждой камеры и запись в архив регистратора ___ 5. Домофон Вызов на монитор, при необходимости push на телефон и разрешённое открытие двери ___ 6. Изоляция Нужные маршруты восстановлены, запреты для камер/гостей сохранены ___ 7. Удалённый доступ Работает только разрешённый VPN/облачный способ без лишних открытых портов ___ 8. Документация Сохранён бэкап роутера, обновлена карта IP и список резервирований ___

При приёмке фиксируйте результат по каждому пункту. Формулировка «интернет появился» не подтверждает, что NAS сохраняет файлы, NVR записывает видео или домофон пропускает вызовы.

Чего делать не нужно

Не сбрасывать NAS, NVR и камеры одновременно. Сетевой сбой легко превратить в проблему с паролями и настройками записи.

Сетевой сбой легко превратить в проблему с паролями и настройками записи. Не задавать всем устройствам одинаковые адреса. Конфликты IP могут привести к нестабильной работе всей сети.

Конфликты IP могут привести к нестабильной работе всей сети. Не открывать DMZ или административные порты наружу. Это не универсальный способ вернуть камеры или NAS.

Это не универсальный способ вернуть камеры или NAS. Не отключать все VLAN и правила межсетевого экрана. Сначала установите, какой именно маршрут действительно требуется.

Сначала установите, какой именно маршрут действительно требуется. Не менять учётные записи и привязку устройств без резервной копии. Для сетевой диагностики чаще достаточно карты адресов и событий.

Для сетевой диагностики чаще достаточно карты адресов и событий. Не считать значок Online результатом приёмки. Обязательно проверьте содержательные функции: архив, папки и звонок.

Частые вопросы

Почему IP-камера не работает после замены роутера, хотя PoE включён?

Наличие питания не означает сетевую доступность. Мог измениться IP-адрес, подсеть, маршрут к NVR или VLAN. Сначала сравните адреса и настройки самого регистратора.

Можно ли назначить новому роутеру прежний адрес 192.168.1.1?

Иногда это позволяет сохранить доступ к части старых устройств. Но сначала проверьте пересечения с WAN, VPN, другими VLAN и DHCP-пулом. Нельзя переносить прежний адрес без оценки архитектуры сети.

Почему Synology Assistant не видит NAS через VPN?

Synology Assistant использует обнаружение в локальном сегменте. Через обычный маршрутизируемый VPN широковещательный поиск не работает; это не доказывает недоступность NAS по IP через разрешённый маршрут.

Зачем проверять видеоархив, если камеры уже Online?

Камера может отвечать в сети, но регистратор не получать поток или не записывать его из-за настроек, прав, хранилища и протокола. Реальная запись проверяется отдельно.

Домофон звонит на монитор, но не звонит на телефон. Надо менять роутер?

Не обязательно. Локальная связь уже работает. Сначала проверьте подключение устройства к интернету, DNS, работу приложения и push-уведомления.

Нужно ли отключать изоляцию IoT, чтобы заработали камера и NAS?

Нет. При сегментации обычно восстанавливают только необходимые маршруты и разрешения между конкретными устройствами. Открытие всей IoT-сети увеличивает риски.

Документы для проверки

Техническая основа: Synology Knowledge Center «I can't connect to my Synology NAS on the local network», «How do I find my Synology storage system via Web Assistant or Synology Assistant», «Can I use Synology Assistant to find a Synology device on a different subnet or via a VPN connection?»; Hikvision Portal «How can I change my device's IP address using the SADP tool», «Troubleshooting platform access offline on device»; документация KeeneticOS по DHCP, домашним сегментам и резервированию адресов. Названия источников приведены без внешних ссылок. Работы с чужой или общедомовой сетью выполняют только с разрешения владельца.