Реле напряжения защищает квартиру или дом от длительных опасных отклонений напряжения. Но само устройство тоже может выйти из строя: перестать подавать питание на нагрузку, зависнуть в аварийном состоянии или потребовать замены. Если щит заранее подготовлен, трёхпозиционный переключатель I–0–II позволяет временно подать питание по обходному пути без установки перемычек и переделки проводов.

Самое важное: байпас - сервисный режим, а не постоянная альтернатива реле напряжения. В положении «обход» защита от повышения и понижения напряжения для соответствующей группы исчезает. При этом грамотно организованный обход может одновременно отделять вход и выход неисправного реле от силовой цепи. Однако полное отключение реле по L и N нельзя подтвердить только по погасшему дисплею. Оно зависит от числа полюсов, схемы переключателя и фактических соединений.

Три положения рубильника I–0–II: защита, отключение, обход

I Штатный режим Нагрузка получает питание через исправное реле напряжения либо предусмотренный реле силовой контактор. При выходе контролируемого напряжения за установленные пределы защита отключает нагрузку. Реле работает и контролирует сеть 0 Отключено Переключатель разрывает предусмотренную силовую цепь к нагрузке. Это не означает, что весь щит обесточен: на входных шинах и соседних устройствах напряжение может оставаться. Питание управляемой нагрузки отключено II Сервисный обход Нагрузка получает питание в обход силовых контактов реле либо контактора. В зависимости от схемы на само реле питание также может быть снято, но это нужно подтвердить отдельно. Защита напряжения обходится

Основы работы самого устройства разобраны в статье «Реле напряжения: зачем нужно, как выбрать и настроить», а назначение переключателей I–0–II - в материале «Перекидной рубильник: назначение и применение».

Байпас не создаёт второй независимый источник питания, не выполняет функцию АВР и не повышает категорию надёжности электроснабжения. В обоих рабочих положениях питание может приходить с одного и того же ввода; переключается только путь через защитный аппарат или мимо него.

Зачем предусматривать байпас в квартирном электрощите

Отказ реле при исправной сети. Если диагностика подтвердила, что сам аппарат не подаёт питание, обход позволяет временно восстановить работу выбранных групп.

Если диагностика подтвердила, что сам аппарат не подаёт питание, обход позволяет временно восстановить работу выбранных групп. Плановое обслуживание. Можно предусмотреть схему, при которой реле отделяется от рабочего пути и может быть проверено или заменено специалистом после надлежащего безопасного отключения необходимых цепей.

Можно предусмотреть схему, при которой реле отделяется от рабочего пути и может быть проверено или заменено специалистом после надлежащего безопасного отключения необходимых цепей. Удобная диагностика. Есть штатный способ выбрать режим без временных перемычек и самодельных соединений; на лицевой панели понятно, где находится управление.

Есть штатный способ выбрать режим без временных перемычек и самодельных соединений; на лицевой панели понятно, где находится управление. Обслуживание автоматики. При использовании реле контроля напряжения с внешним контактором сервисный обход может временно заменить силовой путь, если предусмотрены необходимые блокировки.

Чего байпас не решает: повреждённую нейтраль, обгоревшие контакты ввода, опасное повышенное напряжение, короткое замыкание и утечку. Если реле отключило питание из-за реальной аварии сети, переход в обход способен подать опасное напряжение на всю технику. Обход используют только после выяснения причины отключения и проверки параметров питания специалистом.

Два варианта байпаса: обычный обход и отделение неисправного реле

Вариант А. Обход только силового выхода Сеть → Реле напряжения → Нагрузка Обходной путь ведёт от сети к нагрузке; реле может остаться под напряжением Реле и дальше может измерять сеть и иметь питание на входе. Такая схема способна обеспечить временное питание нагрузки, но не обеспечивает автоматического отделения неисправного аппарата. Если выход реле постоянно соединён с выходом обхода, возможно обратное питание через внутренние цепи. Поэтому правильный обход должен исключать недопустимое соединение и обратную подачу. Вариант Б. Обход с отделением входа и выхода Сеть →I–0–II→ Нагрузка В режиме I замкнут путь через реле; в режиме II выбран прямой путь и обе фазные ветви реле разобщены В штатном положении переключатель соединяет питание со входом реле и подключает его выход к нагрузке. В обходном положении прямой путь питает нагрузку, а фазные вход и выход реле отделены от него. Если требуется дополнительно отделить рабочую нейтраль N реле, необходимо предусмотреть это в схеме многополюсного коммутационного аппарата с учётом системы заземления.

Это функциональное сравнение, а не универсальная схема присоединения к номерным клеммам. Нельзя выбирать контакты по цвету рукоятки или по рисунку другого бренда: переключатели I–0–II имеют разные конфигурации, а реле может коммутировать L непосредственно либо только управлять катушкой контактора.

Как работают две независимые переключающие группы для фазного пути

Для одного фазного проводника могут использоваться две согласованно управляемые переключающие группы. Одна выбирает, куда подать входное питание, другая определяет, откуда питание приходит к нагрузке. В режиме I создаётся связанный маршрут вход → реле → выход; в режиме II прямой маршрут вход → нагрузка, а вход и выход реле остаются отделёнными. В положении 0 оба пути разомкнуты.

Положение Вход фазного пути реле Выход реле к нагрузке Прямой путь I Подключён Подключён Разомкнут 0 Разомкнут Разомкнут Разомкнут II Разомкнут Разомкнут Подключён

Важное уточнение: таблица описывает только фазный силовой путь, а не полное отделение всех полюсов аппарата. Для реализации этого принципа конкретный переключатель должен действительно иметь требуемые независимые переключающие контакты, а не два обычных замыкающих полюса.

Почему реле может оставаться подключённым к N даже при погасшем дисплее

Большинство однофазных модульных реле контролируют напряжение между фазным L и рабочим нейтральным N. Если байпас разрывает входящий L реле, но N оставлен на общей нейтральной шине, аппарат, как правило, не функционирует. Однако один его вывод по-прежнему электрически соединён с сетью.

Что сделано Что это даёт О чём нельзя заявлять Отключён только L питания реле Обычно прекращается работа электронной части Что реле полностью отделено от всех питающих проводников Разобщены L входа и L выхода реле Предотвращается питание реле от обычного входа и обратное питание по фазной силовой цепи Что N отключён автоматически Предусмотрено соответствующее многополюсное отделение L и N В выбранном режиме могут отделяться все предусмотренные питающие проводники реле Что замена безопасна без проверки напряжения и отключения необходимых соседних цепей Переключатель поставлен на 0 В соответствии со схемой отключается управляемая нагрузка Что полностью обесточены входной участок щита, соседние шины и клеммы

В однофазном щите при необходимости полного двухполюсного отделения реле от L и N выбирают схему с соответствующим числом независимых контактных групп или отдельным предусмотренным устройством отделения. При этом PE никогда не проходит через переключатель, а совмещённый PEN не разрывают. В трёхфазных схемах с контролем L1, L2, L3 и N необходимое число контактов определяют для всех реально питающих и связанных проводников, включая цепь контактора.

Не путайте отсутствие рабочего напряжения на электронной части реле и безопасное отделение для обслуживания. Последнее подтверждается специалистом штатной процедурой отключения, защитой от ошибочного включения и проверкой отсутствия напряжения. Даже если само реле изолировано, окружающие шины и аппараты щита могут оставаться под напряжением.

Какой переключатель подходит для байпаса реле напряжения

Критерий Что требуется проверить Режимы I–0–II Три фиксированных положения с разрывом старого пути до включения нового (open transition, break-before-make) Тип контактов Реальные независимые переключающие группы и их механическая связь согласно контактной диаграмме изготовителя Количество полюсов Все необходимые фазные/нейтральные пути и цепи управления, включая разделение входа и выхода реле Номинальный ток Рабочий ток по паспорту при фактическом напряжении и категории применения, согласование с вводной и групповой защитой Коммутационная категория Назначение для имеющегося характера нагрузки, включая коммутацию под нагрузкой, например AC-22A или AC-23A при применимости Короткозамыкательная стойкость Условная стойкость и координация с вышестоящим защитным аппаратом, а не только маркировка «40 А» Клеммы и проводники Допустимый материал, сечение, длина зачистки, момент затяжки, совместимость соединительных шин Маркировка Понятные надписи «I - ЧЕРЕЗ РЕЛЕ», «0 - ОТКЛ.», «II - ОБХОД БЕЗ ЗАЩИТЫ НАПРЯЖЕНИЯ»

Например, в каталоге Schneider Electric Acti9 имеются переключатели I–0–II с вариантами 1P, 2P и 4P на 25, 40 или 63 А, а у ABB имеются ручные переключатели с разрывом перед замыканием. Это иллюстрации типов аппаратов, а не подтверждение пригодности устройства в конкретном щите. Паспорт и схема контактов выбранной модели обязательны.

С чем нельзя путать байпас

Автоматический выключатель. Переключатель обхода не заменяет автоматическую защиту кабеля от перегрузки и короткого замыкания.

Переключатель обхода не заменяет автоматическую защиту кабеля от перегрузки и короткого замыкания. УЗО или дифавтомат. Дифференциальная защита должна оставаться действующей в предусмотренной схеме и при обходе реле.

Дифференциальная защита должна оставаться действующей в предусмотренной схеме и при обходе реле. УЗИП. Импульсная защита работает по своей схеме. Не следует утверждать, что байпас её сохраняет, не проверив фактическое расположение.

Импульсная защита работает по своей схеме. Не следует утверждать, что байпас её сохраняет, не проверив фактическое расположение. Вводной разъединитель. Положение 0 обходного переключателя не обязательно отделяет всю электрическую установку от внешнего питания.

Положение 0 обходного переключателя не обязательно отделяет всю электрическую установку от внешнего питания. АВР и резервный источник. Положение II не создаёт питание при отсутствии напряжения внешней сети.

Когда пользоваться байпасом нельзя

Не переводите щит в обход, если причина срабатывания неизвестна. Особенно при подозрении на обрыв N/PEN, резкое изменение яркости освещения, запах горелой изоляции, нестабильные фазные напряжения, перегрев вводных клемм или опасную аварию внешней сети. Байпас в этих обстоятельствах может напрямую передать аварийное напряжение дорогостоящей технике.

Сервисный обход оправдан, когда специалист установил исправность сети и отходящей части установки, а неисправность ограничена контролирующим аппаратом или его предусмотренным исполнительным модулем. При таком решении полезна временная маркировка обходного режима, чтобы его не забыли выключить после ремонта.

Как принять готовый байпас в электрощите: 12 проверок

№ Что должен подтвердить электрик Статус 1 Имеется паспортная контактная схема конкретного переключателя I–0–II _____ 2 В режиме I нагрузка действительно питается через реле напряжения _____ 3 В режиме 0 все предусмотренные пути питания нагрузки разомкнуты _____ 4 В режиме II нагрузка питается по обходному пути _____ 5 Переключение исключает одновременное недопустимое соединение рабочих и обходных контактов _____ 6 Отсутствует обратная подача фазного напряжения на выход реле в обходе _____ 7 Проверено фактическое снятие питания с входа реле в обходе _____ 8 Если заявлено полное отделение, отдельно подтверждено отключение всех предусмотренных L и N _____ 9 Защитные PE/PEN не коммутируются, нейтрали после разных УЗО не смешаны _____ 10 В обходе сохраняются предусмотренные токовая и дифференциальная защиты _____ 11 Номинал, категория коммутации, клеммы и стойкость переключателя соответствуют щиту _____ 12 Есть маркировка положений, понятная схема и порядок безопасного возврата в I _____

Обозначения: П - проверено; Н - не прошло; Н/П - не относится к схеме; Н/ПР - не проверено. Непроверенный пункт не считается пройденным. Проверку отсутствия напряжения на открытых клеммах и испытания выполняет специалист с подходящими измерительными средствами и с соблюдением необходимых мер электробезопасности.

Типичные ошибки монтажа байпаса

Реле остаётся постоянно под напряжением В обходной режим перевели только нагрузку, но вход реле по-прежнему запитан. Для заявленной сервисной изоляции такой схемы недостаточно. Обход подпитывает выход реле Неверная коммутация может подавать напряжение на выводы неисправного аппарата с обратной стороны. Должно быть предусмотрено требуемое разделение путей. Поставлен неподходящий трёхпозиционный модуль Внешне похожие переключатели могут иметь разные контактные группы, номиналы и коммутационные категории. Нумерация контактов не универсальна. Вместе с реле обходят УЗО или автоматы Неправильно выбранная точка подключения может исключить необходимую защиту от сверхтока или утечки. Байпас должен обходить только предусмотренный узел контроля напряжения. Нейтраль остаётся связанной с реле При отключении только L аппарат обычно перестаёт работать, но утверждать полное L+N-отделение неправильно. Для ремонтной изоляции проверяют каждый проводник. Обход оставлен навсегда Временно восстановленная работа становится обычным режимом, а скачки напряжения и авария нейтрали больше не приводят к отключению реле. Нужны маркировка и возврат после устранения причины.

Частые вопросы

Зачем ставить байпас, если реле напряжения надёжное?

Для возможности временно восстановить питание при подтверждённом отказе самого реле или его исполнительной части. Байпас полезен как резерв ремонтопригодности, но не заменяет защиту от опасного напряжения.

Почему нужен именно трёхпозиционный переключатель I–0–II?

Он обеспечивает два выбираемых пути и промежуточное положение отключения. Но важны тип контактов, разрыв перед замыканием и паспортная схема, а не одна надпись на рукоятке.

Может ли байпас полностью обесточить реле?

Да, при предусмотренном аппаратном разделении необходимых входных, выходных и питающих проводников. Если отключается только фаза, а нейтраль остаётся подключённой, это не полное двухполюсное отделение.

Если дисплей реле погас при положении II, можно ли его сразу заменить?

Нет. Погасший дисплей не подтверждает отсутствие напряжения на всех выводах и соседних деталях щита. Для работ специалист выполняет безопасное отключение и измерительную проверку отсутствия напряжения.

Можно ли соединить вход и выход реле обычной перемычкой?

Такой способ обхода не обеспечивает предусмотренную коммутацию, исключение обратного питания и безопасное обслуживание. Используют подходящий аппарат и согласованную схему, а не временные перемычки.

Будут ли работать автомат и УЗО при обходе реле?

Они должны сохранять предусмотренные защитные функции, если байпас включён в правильном месте схемы. Само наличие рубильника этого не гарантирует; расположение и нейтрали проверяют при монтаже.

Что опаснее: неисправное реле или обход защиты?

При неисправной сети обход может оказаться значительно опаснее, поскольку напрямую подаст аварийное напряжение. Решение о сервисном обходе принимают после подтверждения параметров сети.

Подходит ли один и тот же двухполюсный переключатель для любой однофазной схемы?

Нет. Надо определить число независимых контактных групп, принцип их действия, необходимость отделения L и N, конкретную модель реле и наличие внешнего контактора. Маркировка «2P» не описывает схему полностью.

Как организовать обход трёхфазного реле?

Трёхфазная схема требует отдельного расчёта числа фазных и нейтральных цепей, исполнительных контакторов и блокировок. Универсальной схемы перемычек для всех трёхфазных реле нет. Особенно опасно оставить трёхфазный двигатель без необходимого контроля фаз.

Нормативная основа

ГОСТ Р 50571.5.53-2013 устанавливает требования к отделению, коммутации и управлению низковольтными электроустановками, в том числе к выбору соответствующих коммутационных аппаратов. ГОСТ IEC 60947-3-2022 регулирует требования к выключателям, разъединителям и выключателям-разъединителям. ГОСТ Р 50571.5.54-2024 определяет требования к защитным проводникам; PE и PEN нельзя использовать как обычные переключаемые жилы. По состоянию на октябрь 2026 года эти документы действуют в реестре Росстандарта.

При выборе переключателя дополнительно применяют инструкцию производителя конкретной модели, включая схемы контактов и их коммутационные возможности. Обозначения на клеммах и допустимые мосты нельзя переносить между разными сериями.