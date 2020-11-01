Windows 11 · OneDrive · сохранность файлов Как отключить OneDrive в Windows 11 и не потерять файлы OneDrive может синхронизировать Рабочий стол, Документы и Изображения, а некоторые файлы оставлять только в облаке. Показываем безопасную последовательность действий и объясняем, чем отличаются остановка резервирования папок, отвязка учётной записи и удаление приложения.

Перед началом Работайте с копиями, проверяйте учётную запись и не удаляйте оригиналы до проверки переноса. Названия пунктов меню могут отличаться по версии приложения и региональным настройкам.

Короткий ответ: что именно нужно отключить В Windows 11 слово «отключить OneDrive» может означать разные операции. Перед изменениями определите цель: Цель Нужное действие Что происходит с файлами Временно прекратить передачу данных Приостановить синхронизацию Связь с облаком остановлена на время; исходные папки не меняются Вернуть Рабочий стол, Документы и Изображения под управление Windows Отключить резервирование этих папок в настройках OneDrive Расположение и доступность файлов зависят от выбранного варианта; необходима проверка Отключить компьютер от аккаунта «Отвязать этот компьютер» Локальные загруженные копии сохраняются, файлы «только в интернете» остаются в облаке Перестать использовать программу Удалить OneDrive после сохранения данных Удаление программы само по себе не скачивает файлы из облака Если не уверены, выбирайте безопасный путь: сначала скачать и независимо скопировать, затем менять синхронизацию.

Почему файлы могут находиться не там, где вы привыкли Когда в OneDrive включено резервирование системных папок, пути вида C:\Users\Имя\Desktop и C:\Users\Имя\OneDrive\Desktop уже нельзя считать эквивалентными. Папка, видимая как «Рабочий стол» в Проводнике, может фактически находиться внутри каталога OneDrive. Аналогичная ситуация возможна с «Документами» и «Изображениями». Кроме того, функция Files On-Demand («Файлы по запросу») показывает в Проводнике значки файлов, которые физически не скачаны. Значок облака означает, что для полноценного открытия файла обычно нужен интернет. Команда «Всегда хранить на этом устройстве» инициирует загрузку локальной копии, но её завершение необходимо проверить. Не удаляйте папку OneDrive, чтобы «освободить компьютер», пока не проверены локальные копии: удаление внутри синхронизируемой папки способно распространиться в облако.

Шаг 1. Проверьте учётную запись, объём и расположение файлов Нажмите значок облака OneDrive в области уведомлений, откройте «Параметры» и посмотрите, какой личный или рабочий аккаунт подключён. Откройте Проводник, проверьте фактический путь к важным папкам. В свойствах папки или адресной строке будет видно, находится ли она внутри OneDrive . Зайдите через браузер на onedrive.com под тем же аккаунтом. Сравните основные каталоги с Проводником. Оцените объём данных и свободное место на диске C: или другом разделе. Для большого архива предпочтителен отдельный диск достаточного объёма. При наличии нескольких компьютеров уточните, на каком из них была последняя версия документов. Не выполняйте изменения одновременно на всех устройствах.

Шаг 2. Создайте независимую локальную копию Создайте папку, например D:\Архив_OneDrive_2026 , именно за пределами синхронизируемого OneDrive. Для файлов, помеченных облаком, сначала выберите «Всегда хранить на этом устройстве», дождитесь окончания загрузки. Затем скопируйте, а не перемещайте нужные каталоги в независимый архив. Проверьте хотя бы несколько Word, Excel, PDF, фотографий и видео. На время проверки отключите интернет и попробуйте открыть эти файлы из архива. Проверка подтверждает только протестированную выборку, поэтому критичные данные желательно пересчитать и дополнительно сохранить на внешнем диске. Если загрузка не завершилась, не удаляйте и не отвязывайте ничего: в Проводнике могут оставаться лишь указатели на облачные файлы.

Шаг 3. Отключите резервирование Рабочего стола, Документов и Изображений Откройте OneDrive через значок облака → «Параметры». Найдите раздел «Синхронизация и резервное копирование» → «Управление резервным копированием». Выберите нужную папку и отключите её резервирование. В зависимости от версии приложения Microsoft может предложить оставить файлы только на компьютере либо оставить их в OneDrive. Прочитайте выбранный вариант до подтверждения. Сверьте расположение и доступность файлов в системных папках после операции. Если нужно, перенесите подготовленные локальные копии в штатные папки Windows. Если программа сообщает, что часть файлов не может быть перемещена, потому что они доступны только онлайн, сначала скачайте оригиналы. Не используйте агрессивные команды PowerShell, удаление реестра или сторонние «твикеры» для обхода этой проблемы.

Шаг 4. Отвяжите компьютер от OneDrive После проверки сохранности данных откройте настройки OneDrive → «Учётная запись» → «Отвязать этот компьютер» и подтвердите действие. Это прекращает связь клиента с аккаунтом на данном компьютере. По документации Microsoft, скачанные файлы остаются в локальных папках, но данные, существовавшие только в облаке, будут доступны через веб-интерфейс, а не как полноценные локальные копии. Если хотите оставить OneDrive установленным для других пользователей Windows, на этом можно остановиться. Если программу нужно удалить, откройте «Параметры Windows» → «Приложения» → «Установленные приложения» и удалите Microsoft OneDrive после отвязки и финальной проверки.

Что делать, если после отключения исчезли значки с Рабочего стола Не переустанавливайте сразу Windows и не запускайте чистку диска. Откройте Проводник и проверьте: исходную папку OneDrive\Desktop текущего профиля;

текущего профиля; обычную папку Desktop текущего профиля;

текущего профиля; ранее созданную независимую копию;

веб-версию OneDrive и её корзину. Если объекты остались в каталоге OneDrive, скопируйте их в нужную локальную папку после проверки, что система уже не синхронизирует этот каталог. Если файлов нет нигде, не записывайте большие объёмы данных на подозреваемый диск и переходите к диагностике восстановления.

Частые ошибки и как их избежать Ошибка Почему опасно Безопасная альтернатива «Удалю OneDrive, и всё вернётся само» Удаление программы не переносит оригиналы Сначала отдельная локальная копия и проверка «Облако со значком видно, значит файл скачан» Это может быть лишь онлайн-указатель Отметить «Всегда хранить» и открыть офлайн «Удалю папку OneDrive в Проводнике» Удаление может синхронизироваться Отвязать клиент после копирования и только потом решать вопрос с папкой «Отключу синхронизацию на всех ПК сразу» Трудно установить, где последняя версия Работать последовательно, вести контрольную копию

Как теперь резервировать документы без OneDrive Можно продолжать хранить рабочие файлы локально и копировать их на внешний накопитель по расписанию. Другой вариант: синхронизация с домашним NAS и независимая резервная копия NAS. Правило 3-2-1 и подробная схема backup уже разобраны на сайте. Не считайте локальное хранение единственной защитой: поломка диска, шифровальщик или кража ноутбука по-прежнему опасны.

Частые вопросы Можно ли просто выйти из OneDrive и сохранить Рабочий стол? Да, после отвязки локальные файлы не должны исчезнуть, но сначала нужно убедиться, что оригиналы действительно скачаны и что необходимые системные папки возвращены или скопированы в правильное место. Можно ли отключить только «Документы», а OneDrive оставить? Да, настройка резервирования известных папок позволяет управлять ими отдельно, если это поддерживается вашей конфигурацией и политиками организации. Проверяйте диалог выбора места хранения. Почему файлы видны в Проводнике, но не открываются без интернета? Скорее всего, включены файлы по запросу и оригиналы не были скачаны. Отметьте нужные объекты для постоянного хранения на устройстве и дождитесь загрузки. OneDrive снова появился после обновления Windows. Это ошибка? Обновления или повторная настройка аккаунта могут вернуть клиент или его предложения. Проверьте автозапуск и настройки резервирования; не удаляйте файлы для «отключения» приложения.