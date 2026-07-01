ИИ проверяет тетрадь по фото: локально и без облака

Локальный ИИ · обучение · Vision/OCR

Локальный ИИ проверяет тетрадь по фото: почерк, домашнее задание и ошибки

Сфотографировать страницу тетради и попросить локальный ИИ «проверить домашнее задание» уже реально. Но надёжная система должна разделять две разные задачи: сначала понять, что именно написал ребёнок, а уже потом проверять решение. Если модель ошиблась в цифре, знаке или окончании слова, нельзя выдавать это за ошибку ученика.

Актуально: сентябрь 2026 Детский почерк · математика · русский Local-first · без обязательного облака
Qwen3-VL PaddleOCR-VL OCR Vision Math checking Human confirmation
Если нужен один вывод. Локальный ИИ уже можно использовать для проверки школьной тетради по фотографии, но автоматическую оценку нельзя строить по схеме «картинка → одна LLM → оценка». Практичнее разделить систему на распознавание, подтверждение, предметную проверку и педагогическую обратную связь. Чем младше ребёнок и хуже почерк, тем важнее промежуточное подтверждение.
Фото страницы Vision-модель понимает расположение текста, формул, стрелок и рисунков.
Почерк Распознаётся не идеально; спорные символы нужно отмечать отдельно.
Проверка Математику лучше считать кодом, а язык — правилами + LLM.
Обратная связь ИИ-репетитор объясняет ошибку, но не обязан сразу выдавать готовое исправление.

Главная ошибка — смешать распознавание и проверку

Представим, что ребёнок написал в тетради 48 × 7 = 336. Vision-модель приняла цифру 7 за 1 и получила 48 × 1 = 336. Если сразу попросить эту же модель проверить ответ, она уверенно сообщит, что ребёнок ошибся.

Но настоящая ошибка возникла не в тетради, а на этапе распознавания. Поэтому система должна уметь отдельно отвечать на два вопроса:

Этап 1 Что написано?

Текст, числа, знаки, формулы, переносы строк, зачёркивания и структура страницы.

Этап 2 Правильно ли это?

Математический результат, орфография, правило, ход решения или полнота ответа.

Правило для продукта: низкая уверенность распознавания не должна автоматически превращаться в «ошибку ученика». Такие фрагменты нужно сначала показать человеку.

Архитектура проверки тетради по фото

Фото тетради камера телефона · скан · изображение из мессенджера
Preprocessing обрезка · поворот · перспектива · контраст
Vision/OCR текст · числа · формулы · блоки
Подтверждение распознавания особенно цифры, знаки, окончания слов и спорный почерк
Subject checker математика · русский · английский
LLM tutor объяснение · подсказка · следующее упражнение
Результат ошибки · спорные места · объяснение · запись в профиль навыков

Качество начинается не с модели, а с фотографии

Даже сильная vision-модель будет ошибаться чаще, если страница снята под острым углом, половина тетради в тени, линии пересвечены, а текст занимает небольшую часть кадра.

Снимать сверхуМинимум перспективных искажений.
Вся страница в кадреНе обрезать номера упражнений и поля.
Равномерный светИзбегать бликов от лампы и тени телефона.
Достаточное разрешениеЦифры и окончания слов должны быть визуально различимы.
Без лишнего фонаАвтоматическая обрезка страницы упрощает последующую обработку.
Одна страница за разДля первого прототипа это надёжнее разворота тетради.

До запуска Vision/OCR полезно автоматически выровнять перспективу, повернуть страницу, нормализовать яркость и при необходимости увеличить нужный фрагмент. Это дешёвая операция, которая иногда даёт больший эффект, чем переход на более тяжёлую модель.

Что лучше: обычный OCR или vision-language model

Подход Сильная сторона Слабая сторона
Классический OCR Быстрый, лёгкий, выдаёт bounding boxes и confidence. Сложнее с рукописью, формулами и нестандартной структурой.
Vision-language model Понимает страницу целиком, взаимное расположение, текст, рисунки и смысл задания. Тяжелее, может «додумывать» плохо видимые символы.
Гибрид VLM разбирает страницу, OCR даёт координаты/confidence, предметный модуль проверяет ответ. Сложнее архитектура, но выше контролируемость.
Для школьной тетради оптимален именно гибрид. Vision-модель отвечает на вопрос «что здесь происходит», OCR помогает получить проверяемые текстовые блоки и confidence, а расчёты выполняются отдельными инструментами.

Qwen3-VL: универсальная локальная vision-модель

Qwen3-VL — актуальное семейство мультимодальных моделей Qwen. В официальном репозитории заявлены расширенный OCR на 32 языках, понимание документов, spatial grounding и сильное мультимодальное reasoning, включая STEM и математику.

Для тетради это полезно сразу в нескольких местах: модель может понять, где условие, где решение, к какому примеру относится стрелка, какая строка зачёркнута и что именно нужно проверить.

VISION-LANGUAGE MODEL Qwen3-VL

Фото → структура страницы → распознанный текст → объяснение задания.

GitHub →
Но VLM нельзя считать буквальным сканером. Если символ размыт, модель может выбрать наиболее правдоподобный вариант. Поэтому распознанный текст должен сохраняться отдельно и быть доступен для подтверждения.

PaddleOCR-VL: когда важнее именно документ и OCR

В актуальной документации PaddleOCR-VL отдельно заявлены сложные элементы документов — текст, таблицы, формулы и графики — а также работа с рукописным текстом и историческими документами. Мультиязычная модель поддерживает 109 языков, включая русский.

Это делает PaddleOCR-VL интересным вторым кандидатом для школьной тетради: особенно если требуется не свободное описание страницы, а структурированный document parsing.

DOCUMENT PARSING / OCR PaddleOCR / PaddleOCR-VL

Распознавание текста, формул, структуры документа и мультиязычных страниц.

GitHub →

В более лёгком PP-OCRv5 есть отдельные East Slavic/Cyrillic recognition models. Но классический OCR и PaddleOCR-VL — не одно и то же: для сложной рукописной страницы VLM-подход обычно интереснее, а для хорошо читаемого печатного или аккуратного текста можно использовать более лёгкий OCR.

Почему детский почерк — сложнее обычного OCR

У взрослого печатного документа обычно есть стабильные шрифты, одинаковая высота строк и чёткие символы. В детской тетради встречаются исправления, соединённые буквы, неодинаковый наклон, слабый нажим, выход за клетку и незавершённые символы.

1 ↔ 7Критично для арифметики.
3 ↔ 8Похожая форма при быстром письме.
+ ↔ −Одна короткая черта полностью меняет пример.
× ↔ +Наклон или линия клетки вводят модель в заблуждение.
е ↔ ёТочки могут быть почти невидимы на фото.
ИсправленияНужно отличать зачёркнутое от финального ответа.

Поэтому система должна хранить не только «итоговый распознанный текст», но и координаты спорных фрагментов на исходном изображении. Родителю или ребёнку проще подтвердить символ, когда он видит увеличенный участок страницы.

Схема «распознать → подтвердить → проверить»

Самый важный UX-элемент — промежуточное окно проверки распознавания. Оно не обязано показываться для каждого слова. Достаточно выводить места, где модель не уверена или где ошибка особенно критична.

Распознано с низкой уверенностью 48 × 7 = 336

Вторая цифра — это 7?

Для полностью автоматического режима можно задать порог confidence. Например, уверенные фрагменты проверяются сразу, а всё ниже порога попадает в очередь подтверждения.

Важно: confidence нельзя унифицировать между разными моделями без калибровки. Порог нужно подбирать на собственных фотографиях тетрадей.

Как правильно проверять математику

После подтверждения распознанного выражения не обязательно просить LLM самой выполнять все вычисления. Для арифметики, уравнений и части школьной алгебры надёжнее использовать детерминированный код или CAS.

1Vision

Получить «48 × 7 = 336».

2Parser

Разобрать выражение и знак равенства.

3Checker

Вычислить 48 × 7 программно.

4LLM

Объяснить ход решения и дать новое упражнение.

Так LLM отвечает за педагогическую часть, а не за арифметическую истину. Для сложных задач система также может проверять промежуточные строки решения, но тогда нужно распознавать их порядок и логические переходы.

Особенно полезный режим: не сообщать «неправильно» после первого неверного действия, а отметить строку и спросить: «Проверь, что произошло с десятками после того, как ты занял один десяток».

А как проверять русский язык

Здесь одной орфографической проверки тоже мало. Для учебного режима нужно знать, какое правило сейчас тренируется. Например, ошибка может быть случайной опечаткой, а может быть именно целевой ошибкой по теме «безударная гласная в корне».

Слой 1 OCR/Vision

Получить написанный ребёнком текст максимально буквально.

Слой 2 Орфография

Найти потенциально неверные слова по словарю и правилам.

Слой 3 Текущая тема

Определить, относится ли ошибка к навыку, который сейчас изучается.

Слой 4 ИИ-репетитор

Не исправлять сразу, а попросить ребёнка вспомнить нужное правило.

Для диктантов полезно хранить эталонный текст отдельно. Тогда система сравнивает распознанную запись с конкретным исходником, а не пытается угадывать, что ребёнок должен был написать.

Как связать фото тетради с домашним ИИ-репетитором

Проверка фотографии становится намного полезнее, если она не заканчивается красными подчёркиваниями. Найденные ошибки можно передавать в профиль ученика и использовать на следующем занятии.

Фото тетради3 ошибки
Классификация2 вычисления + 1 правило
Профиль навыковобновить слабые темы
Следующий урок2 похожих задания
Локальный ИИ-репетитор для ребёнка Как устроить общий учебный контур, предметных учителей и прогресс → Голосовой локальный ИИ-репетитор STT → LLM → TTS и голосовой урок без обязательного облака →

Что сохранять в профиле ученика

ПредметМатематика, русский, английский и т. д.
ТемаКакой навык проверялся в этом задании.
Тип ошибкиВычислительная, орфографическая, логическая, невнимательность.
Уверенность OCRЧтобы не смешивать ошибку распознавания с ошибкой ученика.
ПомощьСколько подсказок понадобилось для исправления.
Повторная попыткаИсправил ли ребёнок аналогичное задание позже.

Особенно важно хранить confirmed_by_user для спорных распознаваний. Тогда при анализе прогресса можно исключить случаи, где исходный OCR был ошибочным.

Почему local-first здесь полезнее обычного облачного OCR

Фотография школьной тетради может содержать имя ребёнка, класс, школу, подписи учителя и другие персональные сведения. Локальная обработка позволяет вообще не отправлять изображение во внешний API.

ИзображениеОстаётся на домашнем ПК или NAS.
Vision/OCRМодель запускается локально.
ПроверкаКод и LLM находятся в домашней сети.
ИсторияМожно хранить только ошибки и удалять исходные фото.
Полезный компромисс: после подтверждения распознавания удалить исходную фотографию и оставить только структурированный результат. Для многих учебных сценариев хранить все фото годами не нужно.

Насколько тяжёлая такая система

Обычный OCR может быть очень лёгким, а крупная VLM требует заметно больше памяти. Поэтому архитектуру стоит делать каскадной: простую страницу сначала обрабатывать лёгким OCR, а сложные или неуверенные случаи отправлять в vision-language model.

Быстрый путьOCR уверен

Распознать → проверить.

Сложный путьOCR не уверен

VLM → подтверждение → проверить.

Это снижает среднюю нагрузку и оставляет большую модель только для тех страниц, где она действительно нужна.

Как собрать рабочий MVP

  1. Начать с одного предмета. Например, арифметика 2–3 класса. Не пытаться сразу проверять любые тетради.
  2. Собрать реальные фотографии. 20–50 страниц с разным почерком, светом и качеством камеры.
  3. Протестировать Qwen3-VL и PaddleOCR-VL. Считать не «на глаз», а реальные ошибки символов и выражений.
  4. Добавить preprocessing. Обрезка страницы, перспектива, поворот, увеличение нужной области.
  5. Сделать промежуточный JSON. Текст, блоки, координаты, confidence и спорные фрагменты.
  6. Добавить подтверждение человеком. Сначала только для чисел, знаков и низкой уверенности.
  7. Написать предметный checker. Для арифметики — код, для языка — словарь/правила + LLM.
  8. Передавать ошибку ИИ-репетитору. Он объясняет правило и даёт похожее задание вместо готового исправления.
Пример внутреннего результата распознавания
{
  "page_id": "math-2026-09-21-01",
  "subject": "math",
  "items": [
    {
      "bbox": [148, 322, 620, 402],
      "recognized": "48 × 7 = 336",
      "confidence": 0.91,
      "confirmed_by_user": true,
      "check": {
        "status": "correct"
      }
    },
    {
      "bbox": [150, 430, 618, 510],
      "recognized": "72 - 38 = 44",
      "confidence": 0.76,
      "confirmed_by_user": false,
      "check": {
        "status": "waiting_for_confirmation"
      }
    }
  ]
}

Что такая система пока не должна обещать

  • «Понимает любой детский почерк». Это неправда: качество сильно зависит от конкретной записи и фото.
  • «Автоматически ставит школьную оценку». Ошибка OCR может исказить результат.
  • «Проверяет весь ход решения без ошибок». Чем сложнее многострочное решение, тем больше неоднозначности.
  • «Определяет причину ошибки ребёнка». LLM может предположить причину, но не знать её наверняка.
  • «Заменяет проверку взрослого». Для важных контрольных результатов подтверждение человеком остаётся полезным.
Реалистичный продукт уже достаточно полезен: сфотографировать домашнюю работу, автоматически распознать большую часть страницы, быстро подтвердить 2–3 спорных места, получить проверку и сразу превратить ошибки в персональное упражнение для следующего занятия.

Частые вопросы

Можно ли распознавать детский почерк полностью локально?

Да, локальные vision/document-модели уже умеют работать с рукописным текстом, но точность не гарантирована. Для детской тетради лучше проектировать подтверждение спорных символов.

Что лучше для тетради — Qwen3-VL или PaddleOCR-VL?

Qwen3-VL интересен как универсальная VLM с сильным visual reasoning и OCR. PaddleOCR-VL ориентирован на document parsing и прямо заявляет поддержку handwritten text и русского. Для продукта разумно протестировать оба на собственных тетрадях.

Можно ли проверять математику только LLM?

Можно, но для арифметики и формализуемых задач лучше использовать отдельный вычислительный checker. LLM оставить объяснение, вопросы и педагогическую обратную связь.

Нужен ли Интернет?

Нет после загрузки моделей. Фото, OCR/Vision, проверка и локальная LLM могут работать на домашнем ПК или сервере.

Можно ли сразу проверять целый разворот тетради?

Технически можно, но для первого прототипа надёжнее одна страница или даже одно упражнение. Так проще понять, где именно ошибается pipeline.

Можно ли хранить только ошибки, а фото удалять?

Да. После подтверждения распознавания можно сохранить структурированный результат и удалить исходное изображение, если оно больше не нужно.

Источники и проекты

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