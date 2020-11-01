ИИ-репетитор с интерактивной доской: видит решение и подсказывает

ИИ отвечает на доске Добавляет следующую полезную подсказку, не стирая работу ученика.

Получает структуру canvas и при необходимости screenshot.

ИИ наблюдает Получает структуру canvas и при необходимости screenshot.

Следующий шаг после обычного AI-чата — общая доска. Ребёнок пишет пример, строит схему, двигает объекты или объясняет решение голосом, а локальный ИИ видит текущий ход работы и добавляет на то же поле не готовый ответ, а стрелку, формулу, график, короткий вопрос или подсветку места, где появилась ошибка.

Зачем интерактивная доска, если уже есть чат Чат хорошо работает, когда задача полностью описывается словами. Но школьное обучение постоянно содержит пространственный контекст: ребёнок пишет столбиком, чертит угол, делает преобразование выражения, строит координатную плоскость, подчёркивает орфограмму или рисует схему. Обычный чат ИИ видит только сообщение Ребёнку приходится переписывать условие и объяснять, на каком шаге возникла проблема. Общая доска ИИ видит состояние работы Может реагировать на конкретный промежуточный шаг и показывать следующую подсказку рядом с ним. Взаимодействие начинает напоминать обычное занятие у доски: ученик работает, преподаватель наблюдает и вмешивается только тогда, когда это действительно нужно.

Почему это уже отдельный тренд Свежие open-source проекты строят AI tutoring именно вокруг связки voice + whiteboard + visual context, а не вокруг одного chat box. AI Math Tutor Доска + голос + structured actions Ученик работает на tldraw-доске, агент читает screenshot и canvas context, а затем пишет формулы, подсказки и проверки обратно на доску. GitHub → MathVoice Socratic engine + whiteboard + voice Проект разделяет reasoning, визуализацию формул/графиков и голос. GitHub → Tandem Live whiteboard vision ИИ наблюдает за промежуточными шагами на доске и реагирует не только на финальный ответ. GitHub → tldraw AI Официальный AI-agent pattern SDK умеет давать агенту screenshot, структурированные shapes, selection и историю действий, а затем применять типизированные команды. Документация → Общий паттерн: хороший AI tutor не «смотрит видео экрана» непрерывно. Он получает структурированные данные доски плюс screenshot по событию или разумному интервалу.

Это не то же самое, что проверка тетради по фото Фото тетради Интерактивная доска Состояние Один снимок Последовательность шагов Контекст Vision/OCR Shapes + strokes + text + screenshot + history Реакция Комментарий после работы Подсказка во время решения ИИ пишет Обычно в чате Прямо рядом с решением Ход решения Ограниченно Да, если сохраняются промежуточные шаги Статическая фотография полезна для бумажной тетради. Доска нужна для интерактивного занятия, где система должна видеть, как ребёнок пришёл к ответу. Проверка тетради по фото Vision/OCR, детский почерк и предметная проверка →

Архитектура локального ИИ-репетитора с доской Ученик рисует · пишет · говорит · двигает объекты ↓ Canvas state shapes · text · strokes · positions Screenshot визуальная компоновка Voice STT transcript ↓ Локальная мультимодальная LLM понимает вопрос, изображение, структуру доски и выбирает педагогический ход ↕ SymPy/Python математика RAG учебник/правило Student DB навыки и ошибки Tutoring policy уровень подсказки ↓ Typed Canvas Actions add_text · add_formula · draw_arrow · add_hint · mark_step · plot_graph ↓ Подсказка появляется прямо на доске в отдельном AI-layer, не поверх работы ребёнка

ИИ должен получать и картинку, и структуру доски Один screenshot полезен для пространственного расположения, но в нём теряется точность. Например, текст «x + 3 = 7» превращается в пиксели и должен снова распознаваться Vision-моделью. Если доска знает, что это text shape, лучше отправить модели точный текст напрямую. Screenshot Показывает расположение, стрелки, рукописные элементы и общий смысл сцены. Structured shapes Точный текст, тип объекта, координаты и размеры. Selection Что ребёнок сейчас выделил или о чём спрашивает. Recent actions Что он написал последним, что стёр и какой шаг сделал. Официальный AI-agent pattern tldraw собирает screenshot, упрощённые представления shapes, selection, clusters вне viewport и историю сессии. Для учебного приложения это сильнее слепого анализа изображения.

Работа ученика и работа ИИ должны быть разными слоями Student layer То, что сделал ребёнок Рукописные strokes, формулы, текст, схемы, графики и перемещённые объекты. AI annotation layer То, что добавил репетитор Подсказки, стрелки, рамки, комментарии, следующий шаг и вспомогательный график. Если ИИ изменяет исходную запись ребёнка, становится трудно понять, что именно ученик сделал сам. Для оценки прогресса это критично. Хороший паттерн — уметь очищать AI annotations, не стирая student work.

Что выбрать: tldraw или Excalidraw Критерий tldraw Excalidraw AI-agent интеграция Официальный Agent Starter Kit, typed actions, visual context Agent bridge нужно строить самостоятельно React embedding Да Да, npm package Structured canvas API Очень сильная Scene elements/API доступны, но меньше готовой AI-инфраструктуры Offline/local Возможен; есть отдельный tldraw offline desktop Local-first/open-source сценарий проще Production licensing Нужен trial/commercial/hobby license Свободнее для собственной self-hosted системы Практический выбор Самый быстрый путь к AI-agent canvas Если приоритет — максимально свободная open-source база Лицензионный нюанс tldraw: SDK без production license предназначен для development. Для production нужен trial, commercial или hobby license. Для домашнего localhost-прототипа это не мешает, но при публикации продукта важно учесть.

Как сделать этот сценарий полностью локальным Свежие демонстрационные проекты часто используют Gemini, Claude, Deepgram или облачный TTS. Но сам паттерн не зависит от облака: провайдеры заменяются локальными компонентами. Cloud VLM → локальная Qwen-class VLM Vision + reasoning + tool calls. Cloud STT → whisper.cpp Речь ученика локально. Cloud TTS → Silero/Piper Озвучивание ответов. Cloud solver → Python/SymPy Проверка вычислений. Cloud memory → SQLite/PostgreSQL Student DB и history. Cloud documents → local RAG Учебники и методички. Canvas может работать в браузере на планшете или ноутбуке, а модели — на домашнем AI-PC в локальной сети.

Какая модель нужна для доски Здесь важны мультимодальность и надёжный structured output. Модель должна получить screenshot, текст shapes и вернуть корректный JSON-action. 16 ГБ VRAM Мультимодальная 9B-class модель — разумный старт для домашней машины. 24–32 ГБ VRAM Можно переходить к более сильной 20–30B-class VLM для сложной математики и tool calling. Не максимальный context Canvas state лучше фильтровать по viewport/selection, чем отправлять всю историю. Structured actions Модель должна возвращать проверяемую action schema, а не свободное описание. Как подобрать железо для полноценного ИИ-репетитора VRAM, RAM, SSD, модели и полный локальный стек →

Математика: доска особенно полезна для промежуточных шагов Финальный ответ мало говорит о понимании. Доска позволяет увидеть место, где ребёнок впервые сделал неверное преобразование. Шаг 1 2x + 6 = 14верно Шаг 2 2x = 14 + 6ошибка ИИ Что происходит со знаком при переносе +6 в другую часть?подсказка Желательно хранить не только текущий canvas, но и последовательность значимых изменений. Тогда checker сравнивает новый математический объект с предыдущим. Новый шаг expression → Parser математическая структура → SymPy эквивалентность → Tutor Policy какую подсказку дать → Canvas Action стрелка/вопрос

Графики, координаты и геометрия Не всё стоит рисовать свободными strokes. Формулу лучше рендерить как math object, а функцию — как настоящий интерактивный график. Формулы KaTeX Быстро рендерит TeX в браузере. Полезно для дробей, степеней, систем и аккуратных формул. KaTeX → Графики Mafs React-компоненты для интерактивных математических визуализаций и графиков. Mafs → Проверка SymPy Вычисляет корни, преобразования и значения функции независимо от ответа LLM. SymPy → Например, ИИ может не «рисовать параболу на глаз», а вернуть действие plot_function с формулой y=x²-4 , после чего frontend строит точный график через Mafs.

Рукописный ввод: что реально можно понимать Freehand strokes не равны распознанному тексту. Если ребёнок пишет стилусом, у системы есть три уровня информации. 1. Векторные strokes Координаты и последовательность линий. Полезны для истории и визуального анализа. 2. Screenshot region VLM видит запись как изображение и пытается понять формулу или слово. 3. Confirmed semantic object После уверенного распознавания выражение можно хранить уже как математический объект. Не переводите каждый stroke в «ошибку ученика». Если модель не уверена, что написано 1 или 7, нужно попросить подтвердить фрагмент, а не оценивать решение на основе догадки OCR.

Голос + доска: естественнее обычного чата Ученик Я не понимаю, что делать дальше вот здесь. Система Selection: второй шаг уравнения. Canvas содержит перенос +6 без смены знака. ИИ Посмотри на выделенную шестёрку. Если перенести её через знак равенства, какой знак должен стать у числа? Ключевой контекст — selection. Если ребёнок выделил объект или обвёл область, не нужно анализировать всю доску одинаково: выделенная область становится главным visual context. Голосовой локальный ИИ-репетитор Whisper, VAD, TTS и задержка голосового диалога →

Socratic mode: ИИ не должен дорисовывать всё решение Самая опасная кнопка в AI-whiteboard — «решить». Она превращает учебную среду в красивое решебник-приложение. 0 Наблюдать ИИ ничего не добавляет. 1 Выделить место Рамка или стрелка без текста ответа. 2 Задать вопрос «Что должно измениться здесь?» 3 Напомнить правило Без применения к текущим числам. 4 Показать первый шаг Только если предыдущие уровни не помогли. Свежий Socratic Tutor строится вокруг идеи «задавать вопросы вместо выдачи готовых домашних работ» и работает локально через Ollama. Политика помощи должна быть отдельным компонентом, а не случайной формулировкой prompt.

ИИ должен возвращать typed actions, а не произвольный рисунок Вместо ответа «нарисуй стрелку от второго шага к третьему» модель должна вернуть структурированный объект, который frontend валидирует. Пример action schema { "action": "add_hint", "target_shape_id": "shape:step-2", "anchor": "right", "severity": "hint", "text": "Что произойдёт со знаком +6 при переносе?", "student_work_must_remain_unchanged": true } Другие безопасные действия: draw_arrow , add_formula , highlight_region , plot_function , add_question_card , mark_correct , mark_check_required . Frontend принимает решение окончательно. Если модель попросила удалить student shape или передала неизвестный action, валидатор просто отклоняет команду.

Как проверять промежуточный шаг Математика SymPy/Python Эквивалентность выражений, решение уравнения, численный результат. Русский LanguageTool + rule map Орфография/пунктуация и связь с изучаемой орфограммой. График Function validator Формула, ключевые точки, область определения. Схема Rule validator + VLM Структурные условия задачи и визуальная проверка. ИИ может объяснять результат checker, но не должен придумывать сам факт правильности там, где его можно вычислить программно.

Доска полезна не только для математики Русский язык Подчеркнуть орфограмму, выделить окончание, построить схему предложения. Физика Рисовать векторы, цепи, графики, схемы сил и подписывать величины. Химия Структуры, уравнения реакций, схемы переходов. География Работа с картой, стрелками, климатограммами и подписями. Биология Подписывать части клетки, органы, процессы и схемы. Информатика Блок-схемы алгоритмов и трассировка. Для каждого предмета лучше ограничить набор AI-actions. Например, в геометрии разрешить линии, точки, подписи и окружности; в русском — underline, highlight и text cards.

Планшет со стилусом или обычный ПК Лучший UX для младших Планшет + стилус Писать рукой естественнее, чем мышью. AI-server при этом может стоять в другой комнате. Ноутбук/ПК Мышь + клавиатура Хорошо для алгебры, текста, схем и старших классов. Рукописная математика менее удобна. Гибрид Планшет как клиент Canvas работает в браузере, вычисления и модели — на локальном сервере по Wi-Fi/LAN. Для домашней системы это удобно: дорогая GPU нужна одна, а ребёнок может заниматься с лёгкого планшета или старого ноутбука.

Нужно ли ИИ анализировать каждый stroke в реальном времени Нет. Это создаёт лишнюю нагрузку и мешает ребёнку писать. Лучше использовать событийную модель. Pen-up + пауза Например, ребёнок перестал писать на 1–2 секунды. Нажата «Проверить шаг» Самый предсказуемый MVP. Голосовой вопрос «Что здесь не так?» — анализировать selection/viewport. Значимое изменение Добавлена формула, текстовый объект или завершён график. На первом этапе я бы сделал кнопку «Проверь мой шаг», а уже потом — автоматическое ненавязчивое наблюдение.

Что сохранять в Student DB skill_id Какой навык тренировали. step_type Формула, график, орфограмма, схема. misconception Какой тип ошибки обнаружен. hint_level Сколько помощи понадобилось. self_corrected Исправил ли ребёнок после подсказки сам. assessment_later Смог ли повторить навык без доски-подсказчика позже. Полный bitmap доски не обязательно хранить постоянно. Для прогресса полезнее структурированное событие «ошибка переноса знака → hint 2 → исправил самостоятельно».

Приватность и локальная доска Canvas остаётся дома Состояние и screenshots идут только на локальный AI-server. Не хранить всё навсегда Screenshot можно удалить после анализа. Отдельный детский аккаунт Без unrestricted tools и системных функций. AI layer прозрачен Всегда видно, что добавил ИИ, а что написал ребёнок. Cloud-demo не становится local-first автоматически. Архитектуру проекта можно брать как пример, но cloud LLM/STT/TTS нужно заменить локальными backend.

Практический стек для домашней версии Canvas tldraw или Excalidraw Интерактивная доска. Frontend React / Next.js Toolbar, layers, lesson UI. Main VLM локальная Qwen-class VLM Canvas screenshot + reasoning. Inference Ollama / llama.cpp / vLLM По размеру модели и железу. Voice whisper.cpp + Silero/Piper STT и TTS. Math render KaTeX Формулы. Graphs Mafs Интерактивные функции. Checker Python + SymPy Математическая проверка. Knowledge RAG Учебники и правила. Data SQLite/PostgreSQL Student DB и board events.

Как собрать MVP без лишней сложности Поднять canvas. React + tldraw или Excalidraw, локальное сохранение одной доски. Добавить кнопку «Проверить шаг». Пока без постоянного background vision. Передавать selection + screenshot. Не весь canvas, если вопрос относится к одному фрагменту. Подключить одну локальную VLM. Она должна вернуть JSON, а не свободное описание рисунка. Разрешить только 4–5 действий. add_hint, draw_arrow, add_formula, highlight_region, mark_correct. Добавить math checker. Начать с уравнений/арифметики, где можно получить точный эталон. Разделить Student и AI layers. ИИ не редактирует исходную работу. Добавить голос. Только когда visual loop уже надёжен. Добавить Student DB. Сохранять тип ошибки и hint level. После этого — автоподсказки. Событийная модель вместо анализа каждого stroke.

Типичные ошибки Каждый stroke отправляется в VLM Высокая задержка, нагрузка и постоянное вмешательство. ИИ видит только screenshot Теряется точный текст и структура shapes. ИИ может стирать работу ученика Нельзя отделить самостоятельное решение от AI-generated. Нет deterministic checker Модель сама решает, правильна ли математика. Свободный текст вместо actions Frontend вынужден угадывать, что имела в виду LLM. Готовое решение одним кликом Whiteboard превращается в красивое решебник-приложение. Все screenshots сохраняются Растёт объём чувствительных данных без учебной необходимости. Игнорируется лицензия canvas SDK Prototype внезапно нельзя корректно перенести в production.