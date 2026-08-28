Локальный ИИ для ОГЭ и ЕГЭ: подготовка по ФИПИ без выдумок

Там, где возможен точный эталон, оценка не доверяется одной LLM.

Checker проверяет Там, где возможен точный эталон, оценка не доверяется одной LLM.

Но они маркируются как AI-generated, а не «реальные задания ФИПИ».

ИИ создаёт аналоги Но они маркируются как AI-generated, а не «реальные задания ФИПИ».

LLM не должна угадывать формат экзамена по памяти.

ФИПИ задаёт структуру LLM не должна угадывать формат экзамена по памяти.

Локальная LLM может объяснять темы, разбирать ошибки и создавать тренировочные задания, но сама по себе она не знает, какая версия экзамена актуальна, какие формулировки действительно относятся к ФИПИ и по каким критериям проверяется развёрнутый ответ. Поэтому экзаменационный AI-tutor должен строиться не вокруг «умного чата», а вокруг официального Exam Profile конкретного года, типологии заданий, валидаторов и отдельного режима пробника.

Что актуально на 21 сентября 2026 года ФИПИ уже опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2027 года. На момент подготовки этой статьи они находятся на общественно-профессиональном обсуждении до 30 сентября 2026 года. 2026 Утверждённая версия Демоверсии, спецификации и кодификаторы 2026 уже утверждены и остаются отдельным стабильным профилем. 2027 Проекты документов Их уже можно анализировать для планирования, но нельзя смешивать с утверждённой версией или считать окончательными. Это хороший пример, зачем AI-системе нужно versioning. Если загрузить в одну RAG-базу документы 2026 и проекты 2027 без метаданных, LLM легко смешает разные требования.

Почему обычный чат с LLM плохо подходит для серьёзной подготовки Обычный чат «Дай мне задание ЕГЭ по русскому» Модель придумывает формулировку из общей памяти. Формат может быть устаревшим, смешанным или просто похожим внешне. Экзаменационный tutor «Сгенерируй аналог task_type RU-2027-21» Генератор получает формализованную структуру, skills, критерии, ограничения и checker. Главная проблема не в том, что LLM всегда ошибается. Она может создать очень хорошую тренировочную задачу. Проблема в том, что без внешней структуры невозможно надёжно отличить экзаменационно релевантную задачу от просто похожей.

Какие официальные материалы должны лежать в основе системы 1 Кодификатор Что проверяется: требования, элементы содержания и связанные предметные области. 2 Спецификация Как устроена работа: типы заданий, распределение, уровни сложности, система оценивания и условия. 3 Демоверсия Показывает конкретный формат и примеры заданий актуальной модели. 4 Открытый банк Официальная практика по заданиям соответствующего экзамена. 5 Навигатор подготовки Рекомендации ФИПИ по самостоятельной подготовке и работе с конкретными темами. 6 Аналитические материалы Типичные ошибки реальных участников и методические рекомендации после экзамена.

Exam Profile: главная сущность всей системы Exam Profile — это не PDF в RAG, а структурированный объект конкретного экзамена и года. Пример профиля { "exam": "EGE", "subject": "russian", "year": 2027, "status": "draft_project", "source": "FIPI", "published_at": "2026-08-28", "discussion_until": "2026-09-30", "task_types": ["RU-2027-01", "RU-2027-02", "..."], "rubric_version": "2027-draft-1", "documents": { "codifier": "...", "specification": "...", "demo": "..." } } После утверждения итоговых документов создаётся новая версия профиля или меняется статус только после проверки diff.

Проект 2027 нельзя молча подменять утверждённой версией 2026 approved стабильная база для ретроспективы и текущих результатов → 2027 draft отдельный profile для ранней подготовки → FIPI final после публикации сравнить документы → Migration report что изменилось в task taxonomy и rubrics Не делать автоматическую замену без diff. Если изменился один критерий или нумерация задания, это может испортить старую статистику, если все исторические результаты внезапно интерпретировать по новой версии.

Каждое задание должно иметь task_type_id Номер задания — полезный пользовательский ярлык, но внутри системы лучше хранить более устойчивую типологию. Нумерация между годами может меняться. ID RU-EGE-2027-T21 Answer type short / extended / choice / numeric Skills несколько skill_id Difficulty по официальному profile Checker exact / rule / rubric / hybrid Source status official / generated_analogue Если в 2028 году тот же проверяемый навык переедет на другой номер, исторические данные не развалятся.

Номер задания и навык — тоже не одно и то же Одно задание может требовать нескольких навыков, а один навык встречаться в разных линиях. Поэтому нужна связь Task Type ↔ Skill Graph. Task Type например, задача на проценты ↔ Skill 1 проценты Skill 2 пропорция Skill 3 чтение условия Если ученик трижды ошибается в одном номере, planner должен понять, что именно слабое: предметный навык, формат, вычисление или невнимательность. Карта знаний и prerequisites Как хранить skills, mastery и пробелы →

Подготовку логично начинать с диагностического пробника ФИПИ в навигаторах подготовки рекомендует начинать с выполнения экзаменационного варианта без подсказок, а затем анализировать ошибки и строить дальнейший план. AI-tutor может автоматизировать этот цикл. 1 Полный или укороченный пробник В Assessment Mode. 2 Проверка По ключам, validators и rubric. 3 Error decomposition Не только номер, но и причина ошибки. 4 Skill map Какие темы действительно просели. 5 Plan Что учить, тренировать и повторять. Для первого запуска необязательно сразу моделировать весь экзамен. Можно дать representative diagnostic: по 1–2 задания каждого крупного типа, а полный timed mock оставить после базовой диагностики.

Error Map: «неверно» слишком мало knowledge_gap Не знает правило, формулу или факт. procedure_gap Знает правило, но не умеет применить алгоритм. format_error Не понял требования конкретного формата. calculation_error Метод верный, вычисление сломалось. reading_error Неверно прочитал условие или пропустил ограничение. rubric_miss Развёрнутый ответ не закрыл критерий. time_pressure Ошибки появляются в конце timed mock. careless Навык устойчив, но конкретная попытка сорвалась. Эта классификация важнее общего процента правильных ответов: для разных причин нужны разные interventions.

Методические материалы ФИПИ можно использовать как приоритет, но не как диагноз ребёнка ФИПИ публикует аналитические и методические материалы по типичным ошибкам участников ЕГЭ. Это полезный источник для определения потенциально сложных тем и создания diagnostic coverage. Population prior «Эта линия часто вызывает трудности у участников» Повышает приоритет проверки навыка. Personal evidence «Конкретный ученик ошибся здесь трижды» Определяет персональный план. Нельзя делать вывод «это слабое место ребёнка» только потому, что оно было массово сложным в прошлом году.

Как строить план подготовки Exam weight Насколько тип задания важен в текущем Exam Profile. Personal mastery Что ученик реально умеет. Prerequisites Есть ли более базовый пробел. Error frequency Повторяется ли один и тот же misconception. Retention risk Что пора повторить. Time to exam Можно ли ещё строить фундамент или уже нужен режим стабилизации. Пример приоритета priority(task_type) = exam_relevance * 0.30 + personal_weakness * 0.30 + prerequisite_need * 0.15 + forgetting_risk * 0.15 + time_efficiency * 0.10 Это не универсальная научная формула, а пример прозрачной инженерной политики. Она лучше свободного решения LLM «сегодня давай порешаем номер 14».

Как генерировать аналоги заданий и не превращать подготовку в лотерею LLM должна получать не просьбу «придумай похожий вопрос», а формализованный Task Spec, который построен из Exam Profile. Task Spec { "exam": "EGE", "subject": "math_profile", "year": 2027, "task_type_id": "MATH-P-2027-T08", "source_status": "generated_analogue", "skills": [ "math.percent", "math.word_problem" ], "difficulty": "base", "answer_type": "numeric", "constraints": { "integer_answer": true, "single_solution": true }, "validator": "python" } Дальше генератор создаёт несколько кандидатов, а validator выбрасывает те, у которых неправильный эталон, неоднозначное условие или нарушение ограничений. Task Spec официально привязанный тип → LLM × 3 несколько кандидатов → Validator решимость и эталон → Deduplicator не копирует прошлое → Student одна проверенная задача

Сгенерированный аналог нельзя называть «реальным заданием ФИПИ» Официальный материал Источник: ФИПИ Ссылка на демоверсию, открытый банк или другой официальный материал. Тренировочный материал AI-generated analogue Создан системой по структуре конкретного task type и проверен validator. Это не просто вопрос аккуратной подписи. Ученик должен понимать, где он работает с официальным образцом, а где — с тренировочной генерацией. Не скрейпить открытый банк и не переиздавать его как собственную базу без правового анализа. Для домашнего tutor достаточно использовать официальный банк как отдельный источник практики, а в своей БД хранить ссылки, метаданные, результаты ученика и собственные проверяемые аналоги.

Validator — центральная защита от плохих AI-заданий Exact match Короткий текстовый/символьный ответ с нормализацией. Numeric Python вычисляет эталон, диапазоны и допустимые представления. Symbolic SymPy сравнивает выражения, уравнения и эквивалентные формы. Code tests Запуск программы в sandbox на скрытых тестах. Rule-based Пунктуация, орфография или структурные требования. Rubric-assisted Развёрнутый ответ оценивается по критериям, но с uncertainty. Важно разделять проверку задания до выдачи и проверку ответа ученика. Для генеративного тренажёра нужны обе.

Развёрнутые ответы нельзя оценивать как обычный multiple choice Сочинение, доказательство, объяснение физического процесса или развёрнутый ответ могут иметь несколько корректных реализаций. Здесь LLM полезна как rubric assistant, но её оценка должна быть декомпозирована по критериям. Criterion-level Каждый критерий оценивается отдельно, а не одной общей цифрой. Evidence Система показывает, какой фрагмент ответа поддерживает выставленный балл. Uncertainty Спорная оценка маркируется как требующая проверки. Teacher review Для high-stakes контроля спорные ответы лучше передавать человеку. Учебный tutor может давать ориентировочную тренировочную оценку, но не должен обещать, что она совпадёт с решением официальной предметной комиссии.

Критерии тоже нужно версионировать Даже если общий тип задания сохраняется, критерии и схемы оценивания могут меняться между годами. Поэтому rubric нельзя хранить как вечный prompt. Rubric metadata { "rubric_id": "RU-EGE-ESSAY-2027-DRAFT", "exam_year": 2027, "status": "draft_project", "source": "FIPI demo/specification", "criteria": [ {"id": "K1", "max_score": "..."}, {"id": "K2", "max_score": "..."} ], "effective_from": null } После выхода финальной версии новый rubric проходит diff, после чего старые тренировочные результаты остаются привязанными к старой схеме.

Русский язык: ИИ особенно полезен для error mapping и сочинения Короткие задания Rule-based checker + словари + разбор правила. Пунктуация Не только правильный знак, но и синтаксическая причина. Орфография Группировать ошибки по орфограммам, а не по отдельным словам. Работа с текстом RAG/источник для проверки трактовки и аргументов. Сочинение Rubric assistant, feedback по критериям и последующая самостоятельная редактура. Типичные ошибки Использовать свежие методические материалы ФИПИ как diagnostic prior. ФИПИ в рекомендациях 2026 по русскому языку отдельно советует начинать с анализа кодификатора, спецификации и демоверсии, а затем работать с типичными ошибками. Это фактически уже готовая логика для автоматизированного planner.

Математика: максимальная польза от deterministic checking Условие official или generated analogue → Reference Solver Python / SymPy → Expected answer точный или допустимый диапазон → Student attempt ответ + решение → Error classifier метод / вычисление / формат Для многих математических задач можно автоматически проверить не только итог, но и свойства сгенерированного задания: наличие решения, единственность, целочисленность ответа, диапазон параметров. LLM лучше использовать как тьютора и генератора формулировки, а не как калькулятор. Там, где ответ может быть вычислен программно, пусть его подтверждает программа.

Информатика: нужен настоящий sandbox, а не оценка кода «на глаз» Если задание предполагает программу, ответ проверяется запуском на тестах. LLM может объяснять алгоритм и находить вероятную ошибку, но результат определяет runner. Sandbox Изолированный запуск с лимитами CPU/RAM/time. Visible tests Небольшая часть примеров для отладки учеником. Hidden tests Проверяют обобщение, а не подгонку под пример. Static checks Формат файла, язык, запрещённые операции при необходимости. LLM feedback После результата тестов объяснить причину падения. Versioned task type Особенно важно при изменениях структуры между годами.

Физика и химия: формула, единицы и reasoning — отдельными слоями Known values parser Извлечь величины и единицы из условия. Formula selection Проверить, какой закон применим. Unit checker Размерности и перевод единиц. Numeric solver Python вычисляет эталон. Explanation checker LLM/rubric оценивает причинно-следственную часть. Generated problem validator Проверяет физическую/химическую непротиворечивость. Генерация условия без solver опасна: модель может придумать числа, при которых ответ получается абсурдным или задача имеет лишнюю неоднозначность.

История, обществознание и литература: RAG и rubric важнее «памяти модели» В гуманитарных предметах часть ответа нельзя свести к exact match. Зато можно жёстко контролировать источник фактов и структуру критерия. Fact layer Ответы и даты подтверждаются официальной/учебной базой. Argument layer Проверяется логика и соответствие вопросу. Terminology Термины сопоставляются с предметным словарём. Rubric Развёрнутый ответ декомпозируется по критериям. Source-aware feedback Показывать, какое положение стоит повторить. No fake quotes Литературные цитаты нельзя генерировать по памяти как достоверные. Учебники и RAG для локального ИИ-репетитора Как отвечать по источнику, а не по памяти модели →

Иностранные языки: письменная и устная части требуют разных pipeline Listening Официальный формат + аудио + автоматическая проверка закрытых ответов. Reading Текст и answer key, отдельный анализ ошибки. Grammar / vocabulary Rule checker + словарь + generated analogues. Writing Rubric-assisted evaluation по актуальной версии критериев. Speaking STT + timing + rubric; pronunciation отдельно от содержания. Mock timing Режим должен учитывать реальную структуру конкретной версии экзамена. ФИПИ публикует для иностранных языков отдельные материалы письменной и устной частей и аудиофайлы, поэтому Exam Profile должен хранить эти компоненты раздельно. Локальный ИИ-репетитор по английскому Conversation, pronunciation, listening и vocabulary →

Режим полного пробника должен быть жёстко отделён от обучения Пробник нужен не для объяснения, а для измерения. Значит, во время него нельзя показывать подсказки, RAG-фрагменты, готовые формулы и answer reveal. Timer Время берётся из актуального Exam Profile. No hints Hint tools отключены на backend. No solution RAG Учебные материалы не подмешиваются в сессию. Autosave Ответы и черновики сохраняются локально. Submit lock После завершения ответы фиксируются для разбора. Audit Система знает, что попытка была действительно самостоятельной. Это та же логика, что в отдельном Socratic/anti-cheating модуле: режим определяется session state, а не просьбой ученика. Как заставить ИИ учить, а не решать за ребёнка Assessment Mode, Answer Gate и контроль самостоятельности →

Разбор после пробника: самое ценное начинается после выставления результата Score что получилось по текущему rubric → Error map какие ошибки и почему → Skill gaps какие темы стоят за ошибками → Micro-lessons короткое закрытие пробелов → New analogues новая проверка без копирования задачи Нельзя просто показать правильные ответы и считать работу завершённой. Для каждого промаха tutor должен ответить минимум на три вопроса: что произошло, какое знание/умение было нужно и как проверить его снова в новой формулировке.

Слабые типы заданий нужно возвращать через интервальное повторение Если ученик разобрал ошибку сегодня, это не значит, что через две недели навык останется устойчивым. Поэтому Exam Planner должен передавать skills и task types в review scheduler. Skill review Повторить само правило или процедуру. Task-type review Проверить знакомство с форматом экзамена. Mixed review Перемешать близкие типы, чтобы ученик сам выбирал метод. Full mock Периодически проверять всё в экзаменационной последовательности. Локальный ИИ + интервальное повторение FSRS, skill scheduler и новые задания →

Что хранить в Student DB exam_profile_version По какой версии структуры решалась работа. task_type_id Какой тип задания выполнялся. skill_ids Какие навыки реально проверялись. source_status official / generated_analogue. attempt Ответ, решение или код ученика. checker_result Результат validator/rubric. error_type Knowledge gap, format, calculation и т.д. hint_level Для учебных сессий — сколько помощи было. time_spent Время на тип задания, особенно в mock mode. review_due Когда вернуть skill/task type. Так можно отвечать на практические вопросы: «на каких типах теряется больше времени?», «какие ошибки исчезли после разбора?», «какие навыки ломаются только в полном пробнике?».

Полная архитектура локальной системы подготовки Official FIPI Sources codifier · specification · demo · bank · navigator · analytics ↓ Document Parser извлечение структуры Version Manager 2026 approved / 2027 draft Human Review проверка критичных mappings ↓ Versioned Exam Profile task taxonomy · skills · rubrics · timing · metadata ↓ Diagnostic Engine пробники Adaptive Planner что учить дальше Review Scheduler что пора повторить ↓ RAG Tutor объясняет по источнику Task Generator создаёт аналоги Validator / Rubric проверяет ↓ Student DB attempts · errors · mastery · timing · review history

Практический локальный стек LLM Ollama / llama.cpp Объяснение, генерация аналогов, rubric assistant. UI Open WebUI / свой frontend Учебный режим и пробники. Docs Docling / OCR + parser Извлечение документов и метаданных. RAG Vector DB + reranker Кодификаторы, методички, учебники. Data SQLite / PostgreSQL Exam Profiles, tasks, Student DB. Math Python + SymPy Генерация/проверка точных задач. Code Sandbox runner Информатика и программирование. Scheduler FSRS Повторение слабых skills/task types. Versioning Git + manifests Diff профилей 2026/2027 и reproducibility. Evals Promptfoo / свой test suite Проверка генератора и rubric behavior.

Как собрать полезный MVP, не пытаясь охватить все экзамены сразу Выбрать один экзамен и один предмет. Например, ОГЭ по математике или ЕГЭ по русскому. Зафиксировать один Exam Profile. 2026 approved или 2027 draft — не смешивать. Разобрать 10–20 task types. ID, skills, answer type, checker. Загрузить официальные документы в отдельную RAG-базу. С годом и статусом. Сделать диагностический набор. По одному-двум заданиям на ключевые типы. Подключить exact/numeric checker. Сначала то, что можно проверять детерминированно. Добавить Task Generator. Только generated analogue + обязательная маркировка. Ввести Error Map. Не хранить просто «неверно». Добавить Adaptive Planner. Направлять ученика в skill, а не бесконечно решать один номер. После этого — полный timed mock. Без hints и RAG до submit. Развёрнутые ответы подключать последними. Там больше всего uncertainty и rubric complexity.

Типичные ошибки при создании AI-тренажёра ОГЭ/ЕГЭ LLM «знает ЕГЭ сама» Структура берётся из памяти модели, а не актуального Exam Profile. 2026 и 2027 смешаны в одной RAG-базе Ответы получают гибрид разных версий. Проект 2027 называют окончательным На сентябрь 2026 документы ещё обсуждаются. Generated analogue подписан как ФИПИ Ученик теряет границу между официальным и тренировочным материалом. Нет validator Модель создаёт задачу с ошибочным или неоднозначным ответом. Номер задания = навык Planner не понимает настоящую причину ошибки. Сочинение получает один score от LLM Нет criterion-level evidence и uncertainty. Пробник даёт подсказки Нельзя оценить самостоятельный уровень. После ошибки сразу дают похожую копию Ученик запоминает surface form, а не исправляет skill. Не хранится версия rubric Исторические оценки становятся несопоставимыми. Скрейпят весь банк бездумно Появляются правовые, технические и quality-проблемы. AI score обещают как официальный Тренировочная оценка не равна решению экзаменационной комиссии.