Локальный ИИ для ОГЭ и ЕГЭ: подготовка по ФИПИ без выдумок

Локальный ИИ · ОГЭ / ЕГЭ · ФИПИ · exam profile

Локальный ИИ для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: как учиться по ФИПИ, а не по выдумкам нейросети

Локальная LLM может объяснять темы, разбирать ошибки и создавать тренировочные задания, но сама по себе она не знает, какая версия экзамена актуальна, какие формулировки действительно относятся к ФИПИ и по каким критериям проверяется развёрнутый ответ. Поэтому экзаменационный AI-tutor должен строиться не вокруг «умного чата», а вокруг официального Exam Profile конкретного года, типологии заданий, валидаторов и отдельного режима пробника.

Актуально: 21 сентября 2026 ОГЭ / ЕГЭ 2026–2027 Local-first
ФИПИКодификаторСпецификацияДемоверсия Task TaxonomyValidatorsRAGMock Exam

Что актуально на 21 сентября 2026 года

ФИПИ уже опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2027 года. На момент подготовки этой статьи они находятся на общественно-профессиональном обсуждении до 30 сентября 2026 года.

2026 Утверждённая версия

Демоверсии, спецификации и кодификаторы 2026 уже утверждены и остаются отдельным стабильным профилем.

2027 Проекты документов

Их уже можно анализировать для планирования, но нельзя смешивать с утверждённой версией или считать окончательными.

Это хороший пример, зачем AI-системе нужно versioning. Если загрузить в одну RAG-базу документы 2026 и проекты 2027 без метаданных, LLM легко смешает разные требования.

ФИПИ: ЕГЭ — демоверсии, спецификации, кодификаторы → ФИПИ: ОГЭ — демоверсии, спецификации, кодификаторы →

Почему обычный чат с LLM плохо подходит для серьёзной подготовки

Обычный чат «Дай мне задание ЕГЭ по русскому»

Модель придумывает формулировку из общей памяти. Формат может быть устаревшим, смешанным или просто похожим внешне.

Экзаменационный tutor «Сгенерируй аналог task_type RU-2027-21»

Генератор получает формализованную структуру, skills, критерии, ограничения и checker.

Главная проблема не в том, что LLM всегда ошибается. Она может создать очень хорошую тренировочную задачу. Проблема в том, что без внешней структуры невозможно надёжно отличить экзаменационно релевантную задачу от просто похожей.

Какие официальные материалы должны лежать в основе системы

1 Кодификатор

Что проверяется: требования, элементы содержания и связанные предметные области.

2 Спецификация

Как устроена работа: типы заданий, распределение, уровни сложности, система оценивания и условия.

3 Демоверсия

Показывает конкретный формат и примеры заданий актуальной модели.

4 Открытый банк

Официальная практика по заданиям соответствующего экзамена.

5 Навигатор подготовки

Рекомендации ФИПИ по самостоятельной подготовке и работе с конкретными темами.

6 Аналитические материалы

Типичные ошибки реальных участников и методические рекомендации после экзамена.

Открытый банк заданий ЕГЭ → Открытый банк заданий ОГЭ → Навигатор подготовки к ЕГЭ → Навигатор подготовки к ОГЭ →

Exam Profile: главная сущность всей системы

Exam Profile — это не PDF в RAG, а структурированный объект конкретного экзамена и года.

Пример профиля 
{
  "exam": "EGE",
  "subject": "russian",
  "year": 2027,
  "status": "draft_project",
  "source": "FIPI",
  "published_at": "2026-08-28",
  "discussion_until": "2026-09-30",
  "task_types": ["RU-2027-01", "RU-2027-02", "..."],
  "rubric_version": "2027-draft-1",
  "documents": {
    "codifier": "...",
    "specification": "...",
    "demo": "..."
  }
}

После утверждения итоговых документов создаётся новая версия профиля или меняется статус только после проверки diff.

Проект 2027 нельзя молча подменять утверждённой версией

2026 approvedстабильная база для ретроспективы и текущих результатов
2027 draftотдельный profile для ранней подготовки
FIPI finalпосле публикации сравнить документы
Migration reportчто изменилось в task taxonomy и rubrics
Не делать автоматическую замену без diff. Если изменился один критерий или нумерация задания, это может испортить старую статистику, если все исторические результаты внезапно интерпретировать по новой версии.

Каждое задание должно иметь task_type_id

Номер задания — полезный пользовательский ярлык, но внутри системы лучше хранить более устойчивую типологию. Нумерация между годами может меняться.

IDRU-EGE-2027-T21
Answer typeshort / extended / choice / numeric
Skillsнесколько skill_id
Difficultyпо официальному profile
Checkerexact / rule / rubric / hybrid
Source statusofficial / generated_analogue

Если в 2028 году тот же проверяемый навык переедет на другой номер, исторические данные не развалятся.

Номер задания и навык — тоже не одно и то же

Одно задание может требовать нескольких навыков, а один навык встречаться в разных линиях. Поэтому нужна связь Task Type ↔ Skill Graph.

Task Typeнапример, задача на проценты
Skill 1проценты
Skill 2пропорция
Skill 3чтение условия

Если ученик трижды ошибается в одном номере, planner должен понять, что именно слабое: предметный навык, формат, вычисление или невнимательность.

Карта знаний и prerequisites Как хранить skills, mastery и пробелы →

Подготовку логично начинать с диагностического пробника

ФИПИ в навигаторах подготовки рекомендует начинать с выполнения экзаменационного варианта без подсказок, а затем анализировать ошибки и строить дальнейший план. AI-tutor может автоматизировать этот цикл.

1Полный или укороченный пробник

В Assessment Mode.

2Проверка

По ключам, validators и rubric.

3Error decomposition

Не только номер, но и причина ошибки.

4Skill map

Какие темы действительно просели.

5Plan

Что учить, тренировать и повторять.

Для первого запуска необязательно сразу моделировать весь экзамен. Можно дать representative diagnostic: по 1–2 задания каждого крупного типа, а полный timed mock оставить после базовой диагностики.

Error Map: «неверно» слишком мало

knowledge_gapНе знает правило, формулу или факт.
procedure_gapЗнает правило, но не умеет применить алгоритм.
format_errorНе понял требования конкретного формата.
calculation_errorМетод верный, вычисление сломалось.
reading_errorНеверно прочитал условие или пропустил ограничение.
rubric_missРазвёрнутый ответ не закрыл критерий.
time_pressureОшибки появляются в конце timed mock.
carelessНавык устойчив, но конкретная попытка сорвалась.

Эта классификация важнее общего процента правильных ответов: для разных причин нужны разные interventions.

Методические материалы ФИПИ можно использовать как приоритет, но не как диагноз ребёнка

ФИПИ публикует аналитические и методические материалы по типичным ошибкам участников ЕГЭ. Это полезный источник для определения потенциально сложных тем и создания diagnostic coverage.

Population prior «Эта линия часто вызывает трудности у участников»

Повышает приоритет проверки навыка.

Personal evidence «Конкретный ученик ошибся здесь трижды»

Определяет персональный план.

Нельзя делать вывод «это слабое место ребёнка» только потому, что оно было массово сложным в прошлом году.

ФИПИ: аналитические и методические материалы ЕГЭ →

Как строить план подготовки

Exam weightНасколько тип задания важен в текущем Exam Profile.
Personal masteryЧто ученик реально умеет.
PrerequisitesЕсть ли более базовый пробел.
Error frequencyПовторяется ли один и тот же misconception.
Retention riskЧто пора повторить.
Time to examМожно ли ещё строить фундамент или уже нужен режим стабилизации.
Пример приоритета 
priority(task_type) =
    exam_relevance * 0.30
  + personal_weakness * 0.30
  + prerequisite_need * 0.15
  + forgetting_risk * 0.15
  + time_efficiency * 0.10

Это не универсальная научная формула, а пример прозрачной инженерной политики. Она лучше свободного решения LLM «сегодня давай порешаем номер 14».

Как генерировать аналоги заданий и не превращать подготовку в лотерею

LLM должна получать не просьбу «придумай похожий вопрос», а формализованный Task Spec, который построен из Exam Profile.

Task Spec 
{
  "exam": "EGE",
  "subject": "math_profile",
  "year": 2027,
  "task_type_id": "MATH-P-2027-T08",
  "source_status": "generated_analogue",
  "skills": [
    "math.percent",
    "math.word_problem"
  ],
  "difficulty": "base",
  "answer_type": "numeric",
  "constraints": {
    "integer_answer": true,
    "single_solution": true
  },
  "validator": "python"
}

Дальше генератор создаёт несколько кандидатов, а validator выбрасывает те, у которых неправильный эталон, неоднозначное условие или нарушение ограничений.

Task Specофициально привязанный тип
LLM × 3несколько кандидатов
Validatorрешимость и эталон
Deduplicatorне копирует прошлое
Studentодна проверенная задача

Сгенерированный аналог нельзя называть «реальным заданием ФИПИ»

Официальный материал Источник: ФИПИ

Ссылка на демоверсию, открытый банк или другой официальный материал.

Тренировочный материал AI-generated analogue

Создан системой по структуре конкретного task type и проверен validator.

Это не просто вопрос аккуратной подписи. Ученик должен понимать, где он работает с официальным образцом, а где — с тренировочной генерацией.

Не скрейпить открытый банк и не переиздавать его как собственную базу без правового анализа. Для домашнего tutor достаточно использовать официальный банк как отдельный источник практики, а в своей БД хранить ссылки, метаданные, результаты ученика и собственные проверяемые аналоги.

Validator — центральная защита от плохих AI-заданий

Exact matchКороткий текстовый/символьный ответ с нормализацией.
NumericPython вычисляет эталон, диапазоны и допустимые представления.
SymbolicSymPy сравнивает выражения, уравнения и эквивалентные формы.
Code testsЗапуск программы в sandbox на скрытых тестах.
Rule-basedПунктуация, орфография или структурные требования.
Rubric-assistedРазвёрнутый ответ оценивается по критериям, но с uncertainty.

Важно разделять проверку задания до выдачи и проверку ответа ученика. Для генеративного тренажёра нужны обе.

Развёрнутые ответы нельзя оценивать как обычный multiple choice

Сочинение, доказательство, объяснение физического процесса или развёрнутый ответ могут иметь несколько корректных реализаций. Здесь LLM полезна как rubric assistant, но её оценка должна быть декомпозирована по критериям.

Criterion-levelКаждый критерий оценивается отдельно, а не одной общей цифрой.
EvidenceСистема показывает, какой фрагмент ответа поддерживает выставленный балл.
UncertaintyСпорная оценка маркируется как требующая проверки.
Teacher reviewДля high-stakes контроля спорные ответы лучше передавать человеку.

Учебный tutor может давать ориентировочную тренировочную оценку, но не должен обещать, что она совпадёт с решением официальной предметной комиссии.

Критерии тоже нужно версионировать

Даже если общий тип задания сохраняется, критерии и схемы оценивания могут меняться между годами. Поэтому rubric нельзя хранить как вечный prompt.

Rubric metadata 
{
  "rubric_id": "RU-EGE-ESSAY-2027-DRAFT",
  "exam_year": 2027,
  "status": "draft_project",
  "source": "FIPI demo/specification",
  "criteria": [
    {"id": "K1", "max_score": "..."},
    {"id": "K2", "max_score": "..."}
  ],
  "effective_from": null
}

После выхода финальной версии новый rubric проходит diff, после чего старые тренировочные результаты остаются привязанными к старой схеме.

Русский язык: ИИ особенно полезен для error mapping и сочинения

Короткие заданияRule-based checker + словари + разбор правила.
ПунктуацияНе только правильный знак, но и синтаксическая причина.
ОрфографияГруппировать ошибки по орфограммам, а не по отдельным словам.
Работа с текстомRAG/источник для проверки трактовки и аргументов.
СочинениеRubric assistant, feedback по критериям и последующая самостоятельная редактура.
Типичные ошибкиИспользовать свежие методические материалы ФИПИ как diagnostic prior.

ФИПИ в рекомендациях 2026 по русскому языку отдельно советует начинать с анализа кодификатора, спецификации и демоверсии, а затем работать с типичными ошибками. Это фактически уже готовая логика для автоматизированного planner.

Математика: максимальная польза от deterministic checking

Условиеofficial или generated analogue
Reference SolverPython / SymPy
Expected answerточный или допустимый диапазон
Student attemptответ + решение
Error classifierметод / вычисление / формат

Для многих математических задач можно автоматически проверить не только итог, но и свойства сгенерированного задания: наличие решения, единственность, целочисленность ответа, диапазон параметров.

LLM лучше использовать как тьютора и генератора формулировки, а не как калькулятор. Там, где ответ может быть вычислен программно, пусть его подтверждает программа.

Информатика: нужен настоящий sandbox, а не оценка кода «на глаз»

Если задание предполагает программу, ответ проверяется запуском на тестах. LLM может объяснять алгоритм и находить вероятную ошибку, но результат определяет runner.

SandboxИзолированный запуск с лимитами CPU/RAM/time.
Visible testsНебольшая часть примеров для отладки учеником.
Hidden testsПроверяют обобщение, а не подгонку под пример.
Static checksФормат файла, язык, запрещённые операции при необходимости.
LLM feedbackПосле результата тестов объяснить причину падения.
Versioned task typeОсобенно важно при изменениях структуры между годами.

Физика и химия: формула, единицы и reasoning — отдельными слоями

Known values parserИзвлечь величины и единицы из условия.
Formula selectionПроверить, какой закон применим.
Unit checkerРазмерности и перевод единиц.
Numeric solverPython вычисляет эталон.
Explanation checkerLLM/rubric оценивает причинно-следственную часть.
Generated problem validatorПроверяет физическую/химическую непротиворечивость.

Генерация условия без solver опасна: модель может придумать числа, при которых ответ получается абсурдным или задача имеет лишнюю неоднозначность.

История, обществознание и литература: RAG и rubric важнее «памяти модели»

В гуманитарных предметах часть ответа нельзя свести к exact match. Зато можно жёстко контролировать источник фактов и структуру критерия.

Fact layerОтветы и даты подтверждаются официальной/учебной базой.
Argument layerПроверяется логика и соответствие вопросу.
TerminologyТермины сопоставляются с предметным словарём.
RubricРазвёрнутый ответ декомпозируется по критериям.
Source-aware feedbackПоказывать, какое положение стоит повторить.
No fake quotesЛитературные цитаты нельзя генерировать по памяти как достоверные.
Учебники и RAG для локального ИИ-репетитора Как отвечать по источнику, а не по памяти модели →

Иностранные языки: письменная и устная части требуют разных pipeline

ListeningОфициальный формат + аудио + автоматическая проверка закрытых ответов.
ReadingТекст и answer key, отдельный анализ ошибки.
Grammar / vocabularyRule checker + словарь + generated analogues.
WritingRubric-assisted evaluation по актуальной версии критериев.
SpeakingSTT + timing + rubric; pronunciation отдельно от содержания.
Mock timingРежим должен учитывать реальную структуру конкретной версии экзамена.

ФИПИ публикует для иностранных языков отдельные материалы письменной и устной частей и аудиофайлы, поэтому Exam Profile должен хранить эти компоненты раздельно.

Локальный ИИ-репетитор по английскому Conversation, pronunciation, listening и vocabulary →

Режим полного пробника должен быть жёстко отделён от обучения

Пробник нужен не для объяснения, а для измерения. Значит, во время него нельзя показывать подсказки, RAG-фрагменты, готовые формулы и answer reveal.

TimerВремя берётся из актуального Exam Profile.
No hintsHint tools отключены на backend.
No solution RAGУчебные материалы не подмешиваются в сессию.
AutosaveОтветы и черновики сохраняются локально.
Submit lockПосле завершения ответы фиксируются для разбора.
AuditСистема знает, что попытка была действительно самостоятельной.

Это та же логика, что в отдельном Socratic/anti-cheating модуле: режим определяется session state, а не просьбой ученика.

Как заставить ИИ учить, а не решать за ребёнка Assessment Mode, Answer Gate и контроль самостоятельности →

Разбор после пробника: самое ценное начинается после выставления результата

Scoreчто получилось по текущему rubric
Error mapкакие ошибки и почему
Skill gapsкакие темы стоят за ошибками
Micro-lessonsкороткое закрытие пробелов
New analoguesновая проверка без копирования задачи

Нельзя просто показать правильные ответы и считать работу завершённой. Для каждого промаха tutor должен ответить минимум на три вопроса: что произошло, какое знание/умение было нужно и как проверить его снова в новой формулировке.

Слабые типы заданий нужно возвращать через интервальное повторение

Если ученик разобрал ошибку сегодня, это не значит, что через две недели навык останется устойчивым. Поэтому Exam Planner должен передавать skills и task types в review scheduler.

Skill reviewПовторить само правило или процедуру.
Task-type reviewПроверить знакомство с форматом экзамена.
Mixed reviewПеремешать близкие типы, чтобы ученик сам выбирал метод.
Full mockПериодически проверять всё в экзаменационной последовательности.
Локальный ИИ + интервальное повторение FSRS, skill scheduler и новые задания →

Что хранить в Student DB

exam_profile_versionПо какой версии структуры решалась работа.
task_type_idКакой тип задания выполнялся.
skill_idsКакие навыки реально проверялись.
source_statusofficial / generated_analogue.
attemptОтвет, решение или код ученика.
checker_resultРезультат validator/rubric.
error_typeKnowledge gap, format, calculation и т.д.
hint_levelДля учебных сессий — сколько помощи было.
time_spentВремя на тип задания, особенно в mock mode.
review_dueКогда вернуть skill/task type.

Так можно отвечать на практические вопросы: «на каких типах теряется больше времени?», «какие ошибки исчезли после разбора?», «какие навыки ломаются только в полном пробнике?».

Полная архитектура локальной системы подготовки

Official FIPI Sourcescodifier · specification · demo · bank · navigator · analytics
Document Parserизвлечение структуры
Version Manager2026 approved / 2027 draft
Human Reviewпроверка критичных mappings
Versioned Exam Profiletask taxonomy · skills · rubrics · timing · metadata
Diagnostic Engineпробники
Adaptive Plannerчто учить дальше
Review Schedulerчто пора повторить
RAG Tutorобъясняет по источнику
Task Generatorсоздаёт аналоги
Validator / Rubricпроверяет
Student DBattempts · errors · mastery · timing · review history

Практический локальный стек

LLMOllama / llama.cpp

Объяснение, генерация аналогов, rubric assistant.

UIOpen WebUI / свой frontend

Учебный режим и пробники.

DocsDocling / OCR + parser

Извлечение документов и метаданных.

RAGVector DB + reranker

Кодификаторы, методички, учебники.

DataSQLite / PostgreSQL

Exam Profiles, tasks, Student DB.

MathPython + SymPy

Генерация/проверка точных задач.

CodeSandbox runner

Информатика и программирование.

SchedulerFSRS

Повторение слабых skills/task types.

VersioningGit + manifests

Diff профилей 2026/2027 и reproducibility.

EvalsPromptfoo / свой test suite

Проверка генератора и rubric behavior.

Как собрать полезный MVP, не пытаясь охватить все экзамены сразу

  1. Выбрать один экзамен и один предмет.Например, ОГЭ по математике или ЕГЭ по русскому.
  2. Зафиксировать один Exam Profile.2026 approved или 2027 draft — не смешивать.
  3. Разобрать 10–20 task types.ID, skills, answer type, checker.
  4. Загрузить официальные документы в отдельную RAG-базу.С годом и статусом.
  5. Сделать диагностический набор.По одному-двум заданиям на ключевые типы.
  6. Подключить exact/numeric checker.Сначала то, что можно проверять детерминированно.
  7. Добавить Task Generator.Только generated analogue + обязательная маркировка.
  8. Ввести Error Map.Не хранить просто «неверно».
  9. Добавить Adaptive Planner.Направлять ученика в skill, а не бесконечно решать один номер.
  10. После этого — полный timed mock.Без hints и RAG до submit.
  11. Развёрнутые ответы подключать последними.Там больше всего uncertainty и rubric complexity.

Как обновлять систему при публикации финальных КИМ 2027

На 21 сентября 2026 документы 2027 ещё проектные. После выхода финальных материалов система должна выполнить миграцию, а не просто заменить файлы.

Download final docsновая версия источников
Content hashчто реально изменилось
Structural difftask types · rubrics · timing
Manual reviewкритичные изменения
New profile2027 approved
Не изменилосьСтарые mappings можно переиспользовать.
Изменился номерОбновить display_number, не skill history.
Изменился критерийСоздать новую rubric version.
Изменился форматПерегенерировать Task Spec и eval suite.

Типичные ошибки при создании AI-тренажёра ОГЭ/ЕГЭ

LLM «знает ЕГЭ сама»Структура берётся из памяти модели, а не актуального Exam Profile.
2026 и 2027 смешаны в одной RAG-базеОтветы получают гибрид разных версий.
Проект 2027 называют окончательнымНа сентябрь 2026 документы ещё обсуждаются.
Generated analogue подписан как ФИПИУченик теряет границу между официальным и тренировочным материалом.
Нет validatorМодель создаёт задачу с ошибочным или неоднозначным ответом.
Номер задания = навыкPlanner не понимает настоящую причину ошибки.
Сочинение получает один score от LLMНет criterion-level evidence и uncertainty.
Пробник даёт подсказкиНельзя оценить самостоятельный уровень.
После ошибки сразу дают похожую копиюУченик запоминает surface form, а не исправляет skill.
Не хранится версия rubricИсторические оценки становятся несопоставимыми.
Скрейпят весь банк бездумноПоявляются правовые, технические и quality-проблемы.
AI score обещают как официальныйТренировочная оценка не равна решению экзаменационной комиссии.

Частые вопросы

Можно ли готовиться к ЕГЭ 2027 уже сейчас?

Да, проекты КИМ 2027 уже опубликованы ФИПИ, но на 21 сентября 2026 они находятся на обсуждении до 30 сентября. В системе их нужно маркировать как draft_project и позже сверить с финальной версией.

Может ли локальная LLM сама генерировать задания уровня ЕГЭ?

Может создавать тренировочные аналоги, если получает формализованный Task Spec и результат проходит validator. Нельзя считать любое сгенерированное задание эквивалентом официального материала.

Можно ли назвать AI-задачу «заданием ФИПИ»?

Нет, если она не взята из официального материала ФИПИ. Лучше явно писать «сгенерированный тренировочный аналог по типу задания ...».

Нужен ли Интернет после настройки?

Базовая система может работать локально. Интернет понадобится для получения новых официальных документов и обновлений, после чего их можно сохранить в локальную версионированную базу.

Можно ли автоматически проверять сочинение?

Можно делать тренировочную rubric-assisted оценку по критериям, но спорные случаи нужно маркировать uncertainty. Для high-stakes решения полезна проверка учителем.

Что лучше использовать: открытый банк или AI-generated задания?

Они дополняют друг друга. Официальные материалы нужны как эталон формата и реальная практика, а AI-generated analogues дают большое количество новых упражнений на конкретный слабый skill.

Как не дать нейросети придумать несуществующий формат?

LLM не выбирает формат сама. Backend передаёт ей task_type_id, schema, answer type, constraints и rubric из Exam Profile.

Как проверить математику и информатику надёжнее LLM?

Использовать deterministic tools: Python/SymPy для вычислений и sandbox с тестами для программ. LLM объясняет результат checker.

Стоит ли сразу делать все предметы?

Нет. Сначала один предмет с хорошо описанными task types и validators. После стабильной архитектуры можно переносить общий Exam Profile framework на другие дисциплины.

Можно ли использовать типичные ошибки участников прошлого года?

Да как prior: они помогают решить, что диагностировать внимательнее. Но персональный план строится только по данным конкретного ученика.

Официальные источники

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