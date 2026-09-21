Локальный ИИ + интервальное повторение: как не забывать изученное

Validator решает корректно ли Эталон проверяется до показа ребёнку.

Но только внутри жёстких параметров skill/difficulty.

ИИ решает как сформулировать Но только внутри жёстких параметров skill/difficulty.

По состоянию памяти, давности и прошлым ответам.

Scheduler решает когда По состоянию памяти, давности и прошлым ответам.

Обычная система интервального повторения показывает карточку снова через рассчитанный интервал. Локальный ИИ позволяет сделать шаг дальше: планировать не конкретную карточку, а сам навык, а при каждом повторении создавать новую формулировку — другой пример, текстовую задачу, устный вопрос, мини-квест или перенос знания в новую ситуацию.

Почему одной и той же карточки недостаточно Классический SRS отлично подходит для слов, дат, формул и других атомарных фактов. Но школьный навык часто сложнее одной пары «вопрос → ответ». Если ребёнок десять раз видит одну и ту же задачу, он может запомнить саму формулировку и перестать реально извлекать способ решения. Карточка «7 × 8 = ?» Полезна для автоматизации факта, но легко привязать ответ к конкретному cue. Skill review «Умножение на 7» Сегодня — пример, потом текстовая задача, затем обратная операция, потом устный вопрос. Свежие обсуждения в сообществе Anki как раз выделяют этот паттерн: планировать элементы памяти отдельно, а предложение или контекст создавать заново при каждом review. Это снижает риск запомнить конкретную surface form вместо самого знания.

Это не дубль карты знаний Knowledge Map Что учить Определяет prerequisites, пробелы, mastery и следующую доступную тему. Spaced Repetition Когда вернуть уже изученное Оценивает риск забывания и планирует повторение конкретного skill. Идеальная система использует оба слоя. Knowledge Map открывает новый skill, а scheduler после освоения начинает следить, не пора ли его вернуть в практику. Карта знаний и адаптивная траектория Prerequisites, mastery и выбор следующей темы →

На чём основаны spacing и retrieval practice Две идеи хорошо подтверждены в исследованиях обучения: spacing — распределять практику во времени, и retrieval practice — пытаться извлечь знание из памяти, а не просто перечитывать. Spacing Несколько разнесённых сессий обычно лучше одной длинной «зубрёжки» при сопоставимом объёме практики. Retrieval practice Ученик сначала пытается ответить сам, а уже потом получает feedback. Feedback Особенно важен после ошибки, чтобы retrieval не закреплял неправильный ответ. Variation Новые контексты полезны, когда цель — перенос навыка, а не память одной формулировки. Современный мета-анализ 2025 года показал небольшое, но значимое преимущество retrieval practice над рядом elaborative-условий в среднем, причём преимущество заметно зависело от наличия корректирующей обратной связи. Это хороший аргумент в пользу архитектуры «ответ → checker → feedback», а не «ответ → просто следующий вопрос».

Что такое FSRS и зачем он здесь FSRS — Free Spaced Repetition Scheduler. В актуальной версии алгоритм моделирует состояние памяти через три понятия: Difficulty, Stability и Retrievability. Difficulty (D) Насколько трудно конкретное содержание для ученика. Stability (S) Насколько устойчиво знание удерживается во времени. Retrievability (R) Оценка вероятности вспомнить сейчас. В стандартных flashcards пользователь после review выбирает Again, Hard, Good или Easy. В AI-tutor рейтинг лучше вычислять из более богатых evidence: правильность, подсказки, количество попыток и независимая проверка.

Главная идея: scheduler хранит skill, а не готовый вопрос Memory Item math.mul.7 → FSRS review due today → Task Spec grade 2 · difficulty 2 → Local LLM новая формулировка → Validator эталон корректен В базе не обязательно хранить карточку «7×8». Можно хранить memory item math.mul.7 , а конкретный вопрос создавать в момент review. Memory item { "memory_id": "math.mul.7", "skill_id": "math.multiplication.table_7", "scheduler": "fsrs", "difficulty": 5.1, "stability_days": 11.4, "retrievability": 0.87, "next_review": "2026-09-22" }

Полная архитектура Review Queue Какие skills пора проверить ↓ Knowledge Map что означает skill Student DB уровень и ошибки FSRS состояние памяти ↓ Task Spec Builder skill · difficulty · format · constraints · forbidden repeats ↓ Local LLM генерирует новую surface form ↓ Validator проверяет эталон Deduplicator не повторяет старую задачу Safety Rules возраст и формат ↓ Ученик отвечает без готового решения ↓ Checker верно / ошибка Hint Tracker сколько помощи Scheduler Update новая дата review

Какие evidence передавать scheduler после ответа correct Ответ правильный или нет. independent Был ли ответ без подсказки. hint_level Насколько сильно помогал ИИ. attempt_count Сколько попыток понадобилось. latency Сколько времени занял ответ — осторожный дополнительный сигнал. confidence Насколько checker уверен в своей оценке. misconception Какой тип ошибки повторился. transfer_success Сработал ли навык в новой форме. Из этих evidence система может получить внутренний rating для FSRS. Например, правильный ответ с hint level 3 не должен автоматически превращаться в Easy.

Как генерировать новое задание на тот же навык Генерация должна начинаться не с prompt «придумай похожую задачу», а с Task Spec. В нём фиксируются сам skill, допустимый диапазон сложности, формат и ограничения. Task Spec { "skill_id": "math.multiplication.table_7", "grade": 2, "difficulty": 2, "format": "word_problem", "theme": "space_mission", "avoid_numbers": [[7,8], [7,6]], "max_steps": 1, "must_require_retrieval": true, "validator": "python" } LLM получает не свободу «учить как хочет», а роль генератора surface form. Это важно: scheduler и planner остаются детерминированными, а модель отвечает за разнообразие.

Почему новое задание обязательно проверять до показа ребёнку Generative AI может придумать красивое условие с неправильным эталоном, лишними данными или двумя допустимыми ответами. Для review это особенно плохо: scheduler начнёт обновлять память на основании дефектного задания. Математика Python/SymPy вычисляет правильный ответ и проверяет ограничения. Русский Rule map + LanguageTool проверяют целевую орфограмму и не создают ложную ошибку. Английский Проверяется целевая грамматическая конструкция и допустимые варианты. Факты Ответ сверяется с RAG/source, а не только с памятью LLM. Правило: если validator не может подтвердить эталон, задача не попадает ребёнку. Она либо перегенерируется, либо заменяется заранее проверенным шаблоном.

Пример по математике: один skill, четыре разных review Review 1 Прямой пример 7 × 9 = ? Review 2 Текстовая задача В 7 коробках по 8 деталей. Сколько деталей всего? Review 3 Обратная операция 56 деталей разложили поровну в 7 коробок. Сколько в каждой? Review 4 Квест Для 7 модулей нужно по 6 батарей. Хватит ли 40 батарей? Во всех случаях проверяется связанный набор навыков вокруг таблицы умножения на 7, но cue меняется. Если ребёнок знает только одну заученную формулировку, transfer review это обнаружит.

Пример по русскому: повторять правило, а не одно слово Предположим, memory item — ru.root_vowel.unstressed . Вместо карточки «трава — травы» система может возвращать новые случаи. Review 1 Выбрать букву л...са — какое проверочное слово? Review 2 Найти ошибку Исправь слово и объясни правило. Review 3 Свободное извлечение Сам сформулируй, как проверять безударную гласную в корне. Review 4 Новый контекст Найди два слова с этой орфограммой в коротком тексте. Так scheduler отслеживает не память конкретной пары слов, а устойчивость самого правила.

Пример по английскому: планировать слово, но менять предложение Для словаря генеративный подход особенно очевиден. Memory item может быть словом или выражением, а предложение каждый раз создаётся заново. memory item although review A Fill the gap in a new sentence. review B Translate a fresh Russian sentence using although. review C Respond orally to a question using although. review D Correct a sentence where although is used incorrectly. Именно такой подход обсуждается в 2026 году в сообществе Anki: SRS планирует единицы знания, а новый sentence context подбирается или генерируется к моменту review. Local-first проект Tokori тоже объединяет языковой AI-tutor, локальную SQLite-базу и spaced repetition.

Когда обычная карточка всё-таки лучше генерации Не нужно превращать всё в квесты. Некоторые знания действительно полезно извлекать в стабильной атомарной форме. Таблица умножения Прямой быстрый recall нужен для автоматизации. Словарные слова Иногда точная форма сама является предметом запоминания. Формулы Нужно вспомнить точную запись. Даты и термины Факт не обязательно каждый раз оборачивать в длинный контекст. Хорошая система смешивает stable cards и generated skill reviews. Не следует считать один формат универсально лучшим.

Interleaving: смешивать навыки, а не учить блоками до усталости Интерливинг — практика, где близкие типы задач перемешиваются. Это особенно полезно, когда ученик должен сначала определить, какой способ решения вообще нужен. 1 Сложение дробей 2 Сравнение дробей 3 Сокращение дроби 4 Сложение снова В AI-tutor review queue может специально собирать 3–5 due skills одного раздела и генерировать короткую смешанную сессию. Но новые навыки не стоит перемешивать слишком рано: сначала ребёнок должен понять базовый метод.

Transfer tasks: умеет ли ребёнок применить знание в другой ситуации Правильная карточка показывает recall. Transfer task проверяет, способен ли ученик узнать тот же принцип в новой форме. Near transfer Похожая задача, но другие числа и контекст. Representation transfer Тот же навык из текста переносится на график, схему или устный вопрос. Cross-subject Проценты из математики используются в задаче по физике/экономике. Explain-back Ученик объясняет правило своими словами вместо выбора ответа. Transfer review стоит давать реже, чем обычный retrieval, потому что он сложнее и часто проверяет сразу несколько skills.

Как менять сложность при повторении Scheduler отвечает за момент review, но difficulty controller решает, насколько сложной будет конкретная задача. 1 Recognition Выбрать правильный вариант. 2 Cued recall Ответить с небольшой подсказкой формата. 3 Free recall Самостоятельно получить ответ. 4 Application Применить правило в новой задаче. 5 Transfer Узнать принцип в необычном контексте. Если skill давно не повторялся, логично начать с уровня 2–3, а не сразу проверять максимальный transfer. Если простой recall устойчив, следующая review может быть сложнее.

Как учитывать подсказки в spaced repetition Если ИИ дал половину решения, review нельзя оценивать так же, как полностью самостоятельный правильный ответ. 0 Без помощиполноценный evidence 1 Наводящий вопроснебольшой штраф 2 Напоминание правилачастичный recall 3 Первый шагслабое evidence mastery 4 Полный разборreview считается обучением, а не успешным recall После hint 3–4 полезнее назначить новый короткий review раньше, чем «наказать» ребёнка длинной серией задач в той же сессии.

Нужно ли учитывать время ответа Можно, но осторожно. Быстрый правильный ответ иногда говорит об автоматизации, а очень долгий — о нестабильном recall. Однако latency зависит от возраста, устройства, чтения условия, усталости и даже отвлечения. Поэтому время — secondary signal. Нельзя автоматически объявлять навык слабым только потому, что ребёнок отвечал медленно. Правильность, независимость и устойчивость между сессиями важнее.

Что делать, если ребёнок забыл навык Ошибка на review — не повод сбрасывать всё «в ноль». Система должна понять глубину забывания. Ошибка первый retrieval → Diagnostic узнать тип пробела → Micro-remediation короткое объяснение → Immediate retry новая задача → Early review вернуться раньше обычного Если ошибка вызвана prerequisite, scheduler текущего skill не должен бесконечно показывать варианты одной и той же задачи — управление передаётся Knowledge Map.

Как FSRS и карта знаний работают вместе Knowledge Map Какие skills доступны и как они зависят друг от друга. Mastery Насколько ученик умеет выполнять skill. FSRS Когда память пора проверить снова. Planner Что войдёт в сегодняшнюю короткую сессию. Например, новый skill уже освоен и mastery высокий, но FSRS показывает, что retrievability опустилась к целевому уровню. Тогда planner добавляет его в review, не меняя основной учебный маршрут.

Что показывать родителю Сегодня 5 навыков к повторению ≈ 12 минут Retention 4 / 5 восстановлены самостоятельно 1 навык потребовал подсказку Слабый сигнал Таблица умножения ×7 повторить раньше Сильный навык Безударные гласные следующий review через 16 дней Родителю не обязательно показывать D/S/R FSRS. Лучше переводить внутреннюю математику в понятные формулировки: «пора повторить», «удерживается устойчиво», «снова возникла прежняя ошибка».

Нужен ли Anki или можно встроить всё в своего репетитора Anki Готовый проверенный SRS-интерфейс Удобен для обычных карточек, слов и ручного контроля. FSRS уже встроен. Свой Skill Scheduler Лучше для генеративных заданий Можно хранить skill отдельно от surface form, учитывать подсказки, validators и knowledge graph. Можно поддержать импорт/экспорт Anki, но не обязательно строить весь tutor внутри Anki. Для полноценной учебной системы scheduler проще интегрировать напрямую через open-source реализации FSRS.

Что хранить в базе memory_id Уникальный элемент памяти или skill review. skill_id Связь с Knowledge Map. scheduler_state D, S, R или состояние выбранного SRS. review_history Дата, результат, rating, hint level. surface_history Какие формулировки уже показывались. misconceptions Повторяющиеся типы ошибок. difficulty_history На каком уровне ребёнок решал задачи. source_refs Какие правила/учебники использовались. Review event { "memory_id": "math.mul.7", "reviewed_at": "2026-09-21T18:40:00+03:00", "task_format": "word_problem", "correct": true, "independent": true, "hint_level": 0, "attempt_count": 1, "latency_sec": 18, "validator": "python", "rating_for_scheduler": "good" } Сам текст сгенерированной задачи можно хранить ограниченное время для отладки, а для долгосрочной памяти важнее review event и hash/metadata формулировки.

Практический локальный стек Scheduler FSRS / ts-fsrs Расчёт следующего review. Storage SQLite / PostgreSQL Memory items, history и Student DB. Planner Python / TypeScript Собирает сегодняшнюю review queue. Generator Ollama / llama.cpp Локальная LLM генерирует surface form. Math Python + SymPy Эталон и проверка задач. Language LanguageTool + rules Правописание и grammar checks. Knowledge Knowledge Graph + RAG Навык, prerequisite и материал. UI Open WebUI / свой frontend Сессия review и feedback. Для домашнего проекта это не требует отдельного сервера баз данных: SQLite достаточно для одного-двух учеников, а scheduler и planner могут работать как обычный локальный сервис.

Как собрать первую рабочую версию Выбрать 10–20 skills. Например, таблица умножения или одна тема русского. Создать memory items. Один item на устойчивую единицу знания/навыка. Подключить FSRS. Пока использовать стандартный scheduler без собственной математики. Сделать один Task Spec format. Например, короткая математическая задача. Добавить deterministic validator. Без него AI-generated review не выпускать. Хранить hint level. Самостоятельный и подсказанный ответ должны различаться. Добавить surface deduplication. Не показывать почти тот же вопрос снова. Сделать daily queue на 10–15 минут. Не превращать review в второй полный урок. Через неделю добавить transfer tasks. Не начинать с максимальной вариативности. Только потом подключать несколько предметов. Сначала проверить, что scheduler и validator работают.

Как тестировать scheduler и генератор Determinism test Один review history должен давать воспроизводимое scheduler state. Due-date test После Again review должен приходить раньше, после устойчивого Good — позже. Hint test Ответ с сильной подсказкой не должен увеличивать интервал так же, как независимый. Generation test 100 новых задач не выходят за skill/difficulty constraints. Validator test Намеренно плохие LLM-задачи отклоняются. Dedup test Система не подсовывает почти одинаковый surface context. Transfer test Новый формат действительно проверяет целевой skill, а не посторонний. Load test Daily queue не растёт бесконтрольно после пропущенных дней. Особенно полезно иметь искусственные review histories: «всегда Easy», «три забывания подряд», «правильно только с hint 3», «долго не повторялся». Они быстро обнаруживают неправильную интеграцию scheduler.

Что говорят исследования — и чего они пока не доказывают Spacing и retrieval practice имеют сильную исследовательскую базу в целом. Есть и свежие результаты по adaptive spaced repetition: исследование 2026 года на university-level English for Academic Purposes показало улучшение delayed retention в восьминедельной программе. Но это не прямое доказательство, что конкретная домашняя система «FSRS + local LLM + сгенерированные квесты» даст тот же эффект у школьника. Возраст, предмет, качество заданий, feedback и мотивация могут менять результат. Отдельная осторожность для разных групп детей: перспектива 2026 года по testing effect отмечает, что образовательные применения retrieval practice активно изучаются, но внимания к отдельным группам учащихся, включая learning disabilities, пока недостаточно. Не стоит делать один режим повторения обязательным для всех.

Типичные ошибки Планируют карточку, а хотят измерять навык Ребёнок запоминает конкретный cue, а система считает это переносимым знанием. LLM сама решает дату повторения Нет воспроизводимого scheduler и понятной памяти. Нет validator Ошибочная AI-задача портит review history. Каждый review — новый сложный квест Измеряется чтение/контекст, а не целевой skill. Подсказка считается успехом Интервал растёт, хотя самостоятельного recall не было. Слишком много due items Пропущенный день превращается в огромный долг и демотивирует. Нет stable cards Даже там, где нужно быстро выучить точную форму, всё насильно генеративное. Нет surface history LLM случайно генерирует почти одинаковые задачи. Все skills имеют одинаковую retention policy Факт, процедура и transfer skill требуют разной практики. Review заменяет обучение SRS помогает удерживать изученное, но не обязан быть лучшим способом первичного объяснения новой темы.