MCP для локальной LLM: Ollama, LM Studio и инструменты

MCP-сервер может получить доступ к файлам, сети или командам. Источник и права важнее удобства установки.

Главный риск MCP-сервер может получить доступ к файлам, сети или командам. Источник и права важнее удобства установки.

Но модель должна стабильно поддерживать tool calling и следовать схемам инструментов.

Локальная LLM подходит Но модель должна стабильно поддерживать tool calling и следовать схемам инструментов.

Это протокол между AI-приложением и серверами, которые предоставляют данные и инструменты.

MCP — не модель Это протокол между AI-приложением и серверами, которые предоставляют данные и инструменты.

Локальная LLM сама по себе умеет только получать вход и генерировать ответ. Model Context Protocol добавляет стандартный способ подключать к AI файлы, Git, базы данных, API и другие инструменты. Но MCP не превращает слабую модель в хорошего агента и не делает доступ автоматически безопасным. Разберём архитектуру, LM Studio, Open WebUI, Ollama, MCP Inspector и правила безопасной настройки.

Короткий ответ. MCP — это открытый стандарт, через который AI-приложение получает инструменты и контекст от внешних сервисов. Для локальной LLM типичная схема выглядит так: Ollama или другой runtime запускает модель, LM Studio/Open WebUI/агент выступает MCP host, а отдельный MCP server предоставляет Filesystem, Git, базу данных или API. Начинайте с read-only инструментов и минимальных разрешений.

Что такое Model Context Protocol

MCP — Model Context Protocol — открытый протокол для стандартного подключения AI-приложений к внешним данным и инструментам.

В актуальной спецификации MCP `2026-07-28` протокол построен на JSON-RPC и определяет взаимодействие между host, client и server. Сервер может предоставлять модели данные и действия, а AI-приложению не нужно писать отдельную уникальную интеграцию под каждый сервис.

Упрощённая аналогия USB стандартизировал подключение устройств к компьютеру. MCP пытается сделать похожую вещь для AI-инструментов: единый интерфейс вместо десятков несовместимых интеграций.

В июле 2026 вышла новая спецификация `2026-07-28`. Среди крупных изменений — stateless protocol core, обновлённая авторизация, multi round-trip requests и formal extensions framework.

Зачем MCP нужен именно локальной LLM

Без инструментов локальная модель изолирована. Она не знает содержимое вашей папки, текущий Git status, состояние базы данных или данные из Home Assistant, пока приложение не передаст это в prompt.

MCP позволяет дать ей контролируемые возможности:

Файлы Читать разрешённые каталоги, искать и при необходимости изменять файлы. Git Смотреть diff, историю и статус репозитория. Базы данных Получать данные через специализированный MCP server. Web/API Обращаться к внешним сервисам через строго описанные инструменты. Автоматизация Вызывать заранее определённые действия вместо генерации инструкций вручную. Разработка Давать coding-agent стандартизированные инструменты проекта.

MCP не делает модель умнее. Он только предоставляет ей новые возможности. Если модель плохо выбирает tools или неправильно формирует аргументы, подключение MCP само по себе это не исправит.

Host, client и server: кто за что отвечает

MCP использует client-host-server архитектуру.

Host LM Studio / Open WebUI / IDE / agent AI-приложение, которым пользуется человек. → Client MCP connection Соединение внутри host с конкретным MCP server. → Server Filesystem / Git / API Предоставляет tools, resources и prompts.

Модель может находиться в том же приложении или на отдельном inference backend. Например, Open WebUI может работать как интерфейс/MCP host, а Ollama — как сервер модели.

пользователь → MCP host → LLM → tool call → MCP server → результат → LLM → ответ

Tools, Resources и Prompts — три разные вещи

В MCP серверы могут предоставлять несколько типов возможностей.

Primitive Что делает Пример Tools Функции, которые модель может вызвать. Прочитать файл, запросить API, выполнить поиск. Resources Данные/контекст, доступный приложению. Содержимое файла, Git history, документ. Prompts Предопределённые шаблоны взаимодействия. Команда анализа репозитория или шаблон отчёта.

В актуальной документации MCP tools считаются model-controlled: модель может выбирать инструмент на основании запроса. Но host сам определяет UX и может требовать подтверждение пользователя.

MCP, RAG и обычный API — не одно и то же

RAG Ищет релевантные фрагменты знаний и добавляет их в context. MCP Стандартизирует доступ AI к tools/resources/prompts. REST/OpenAPI Обычный API приложения; модель не обязательно знает, как им пользоваться без agent layer.

Они могут работать вместе. Например, MCP tool обращается к корпоративному поиску, тот делает RAG, а найденные данные возвращаются модели.

Полный материал про документы: локальный RAG для PDF и базы знаний.

Где в MCP-схеме находится Ollama

Ollama в типичной локальной архитектуре отвечает прежде всего за inference модели и API. MCP-интеграцией управляет host — приложение, которое одновременно умеет обращаться к модели и подключать внешние tools.

LLM backend Ollama Запускает Qwen, gpt-oss, Gemma и другие модели. ← MCP host Open WebUI / coding client Передаёт модели tools и исполняет tool calls. → Tool server MCP server Файлы, Git, API и другие способности.

Это важно понимать: установка MCP server рядом с Ollama сама по себе не заставит модель использовать инструмент. Нужен host/client layer, который связывает обе стороны.

Самый прямой вариант: MCP в LM Studio

LM Studio начиная с версии 0.3.17 умеет выступать MCP Host и подключать локальные и remote MCP servers. В актуальной ветке 0.4.x поддержка расширена: MCP можно использовать не только в GUI, но и через API.

Где добавить MCP

Program → Install → Edit mcp.json

Пример подключения официального Filesystem server:

mcp.json { "mcpServers": { "filesystem": { "command": "npx", "args": [ "-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "D:\\AI-Workspace" ] } } }

После подключения LM Studio показывает доступные tools модели. Современная версия также поддерживает OAuth для remote MCP integrations.

Каталог в примере — не декоративный параметр. Не передавайте Filesystem MCP весь диск C:\ или домашний профиль, если модели нужен один рабочий каталог.

MCP в Open WebUI

Open WebUI имеет нативную поддержку MCP начиная с версии 0.6.31. В актуальной документации native MCP работает через Streamable HTTP.

Settings → Admin → Integrations → External Tool Servers → Add Connection

Для server выберите тип:

MCP (Streamable HTTP) Для MCP server, доступного по HTTP.

Если MCP server работает только через stdio, Open WebUI предлагает официальный мост mcpo, который превращает MCP tools в OpenAPI-compatible HTTP endpoints.

Пример mcpo uvx mcpo --port 8000 -- uvx mcp-server-time

После запуска OpenAPI-документация доступна по:

http://localhost:8000/docs

Open WebUI намеренно разрешает добавлять MCP servers только администраторам. Причина — высокий уровень полномочий: MCP server потенциально способен работать с файлами, сетью и командами.

Filesystem MCP: полезный первый тест

В официальных reference servers есть Filesystem server с настраиваемыми разрешёнными путями. Это хороший способ понять MCP на практике.

Без MCP:

Пользователь «Прочитай все README в D:\AI-Workspace и найди проекты без инструкции установки».

Обычная локальная LLM не знает содержимое диска. С Filesystem MCP host может предоставить модели инструменты чтения нужного каталога.

Начинайте с отдельной рабочей папки

D:\AI-Workspace — разумно;

— разумно; C:\Users\Имя\Documents\Project — допустимо для конкретного проекта;

— допустимо для конкретного проекта; C:\ — слишком широкое разрешение;

— слишком широкое разрешение; папки с паролями, ключами и backup — не подключать.

Git MCP: дать модели историю проекта без полного shell

Официальный reference Git server умеет предоставлять инструменты для чтения, поиска и работы с Git repository.

Такой подход может быть безопаснее, чем сразу дать агенту произвольный shell: модель получает специализированные операции вместо полного доступа к командной строке.

Официальный Git MCP server через Inspector npx @modelcontextprotocol/inspector \ uvx mcp-server-git \ --repository D:\Projects\my-project

Для coding-agent всё равно используйте отдельную Git-ветку: локальный ИИ для программирования.

MCP Inspector: проверяйте server до подключения к модели

MCP Inspector — официальный инструмент для тестирования и отладки MCP servers. В актуальной v2-линейке есть три режима:

Web Графический интерфейс в браузере. CLI Автоматизация, CI и быстрые проверки. TUI Интерактивный терминальный интерфейс.

Запуск Web Inspector npx @modelcontextprotocol/inspector

Посмотреть список tools через CLI npx @modelcontextprotocol/inspector --cli \ node server.js \ --method tools/list

Inspector полезен именно до подключения LLM: можно убедиться, какие tools сервер реально публикует и какие аргументы они принимают.

stdio и Streamable HTTP: в чём разница

В MCP исторически часто встречаются два сценария.

Transport Как работает Где удобен stdio Host запускает MCP server как локальный subprocess и общается через stdin/stdout. Desktop apps, IDE, локальные инструменты. Streamable HTTP Client обращается к MCP server по HTTP. Web UI, remote server, контейнеры и многопользовательские системы.

Спецификация 2026-07-28 заметно изменила protocol core: он стал stateless на уровне протокола. Поэтому при чтении старых гайдов 2024–2025 годов проверяйте, для какой revision они написаны.

Какая локальная модель подходит для MCP

Для инструментов важнее не красивый разговорный ответ, а стабильный tool calling.

Проверяйте, может ли модель:

правильно выбрать нужный tool;

не вызывать инструмент без необходимости;

передать аргументы по schema;

использовать результат следующем шаге;

выполнить несколько tool calls последовательно;

не превращать tool call в обычный текст/JSON.

Маленькая модель может видеть список MCP tools, но использовать их плохо. В документации Open WebUI отдельно подчёркнуто: плохое tool use не означает, что MCP-интеграция сломана.

Для agentic сценариев полезны современные модели с native tool support, например gpt-oss и подходящие Qwen/Gemma variants. Выбор всё равно нужно тестировать на собственных tools.

MCP может неожиданно съесть много context

Чтобы модель могла выбрать инструмент, host передаёт ей описание доступных tools и schemas. Если подключить десятки MCP servers с сотнями tools, system/tool context заметно разрастается.

больше MCP tools → больше schemas → больше tokens → меньше места для задачи

Поэтому не подключайте «все MCP мира» одновременно. Оставляйте только инструменты, которые реально нужны конкретному workflow.

Отдельно про окно: сколько context ставить локальной LLM.

Безопасность MCP: самая важная часть

MCP tool может быть значительно опаснее обычного prompt. У него могут быть реальные полномочия: прочитать файл, удалить данные, вызвать API или выполнить действие в стороннем сервисе.

1 Минимальные права Разрешайте только нужный каталог, repository или API scope. 2 Read-only сначала Чтение безопаснее записи и удаления. Расширяйте права постепенно. 3 Проверенный источник Не запускайте случайный npm/Python MCP server только потому, что он попал в каталог. 4 Human approval Destructive действия должны требовать подтверждения. 5 Отдельные токены Создавайте credentials с минимальными scopes вместо основного admin token. 6 Логи Сохраняйте историю tool calls, особенно для автоматических агентов.

LM Studio прямо предупреждает: некоторые MCP servers могут выполнять произвольный код, читать локальные файлы и использовать сетевое соединение.

Спецификация MCP также развивает authorization layer: revision `2026-07-28` усилила требования OAuth/OIDC и защиту от смешивания authorization servers.

Не считайте MCP server безопасным только потому, что LLM локальная. Вредоносный tool может отправить данные наружу независимо от того, где выполняется inference.

Локальная LLM + MCP не обязательно означает offline

Есть три разных уровня локальности:

Локальная модель Inference выполняется на вашем компьютере. Локальный MCP server Сам tool server работает внутри вашей машины/LAN. Локальные данные Tool не обращается к внешним API и не отправляет контент наружу.

Например, локальная модель через MCP может вызвать GitHub, Notion или web-search server. Модель остаётся локальной, но запросы и часть данных уже покидают компьютер.

Почему MCP подключён, но модель им не пользуется

01 Tools вообще видны? Проверьте server через MCP Inspector или список integrations в host. 02 Модель поддерживает tool calling? Если нет, она может просто печатать JSON вместо реального вызова. 03 Правильный transport? Open WebUI native MCP ожидает Streamable HTTP; stdio требует host/bridge. 04 Не переполнен ли context? Сотни tool descriptions могут вытеснить полезный контекст задачи. 05 Доступ разрешён? Filesystem path, OAuth scope, API token или firewall могут блокировать server. 06 Слишком сложная задача? Проверьте один простой tool call до построения многошагового agent workflow.

Полезные MCP-проекты на GitHub

С чего начать дома

1 Возьмите одну модель Убедитесь, что она нормально делает native tool calls без MCP. 2 Подключите один server Например, Filesystem только к тестовой папке. 3 Проверьте Inspector Посмотрите tools и schemas до выдачи доступа модели. 4 Дайте read-only задачу Например, найти README и сделать сводку. 5 Посмотрите tool log Убедитесь, что модель вызывает только ожидаемые инструменты. 6 Расширяйте постепенно Git, API и write tools подключайте только после стабильной базовой схемы.

Частые вопросы

Работает ли MCP с локальными LLM? Да. Протокол не требует облачной модели. Главное, чтобы host умел подключать MCP и выбранная модель достаточно хорошо работала с tool calling. Можно ли использовать MCP с Ollama? Да, но в типовой схеме Ollama выступает inference backend. MCP host — например Open WebUI, IDE или другой agent-клиент — предоставляет модели tools и связывает их с MCP server. LM Studio поддерживает MCP напрямую? Да. LM Studio работает как MCP Host, поддерживает локальные и remote MCP servers, OAuth и MCP через API в актуальной 0.4.x-линейке. Open WebUI поддерживает MCP без mcpo? Да, для Streamable HTTP есть native support. mcpo нужен прежде всего как мост для stdio/SSE или как способ предоставить MCP tools через OpenAPI. MCP заменяет RAG? Нет. RAG решает задачу поиска релевантных знаний. MCP стандартизирует инструменты и источники контекста. Они могут использоваться вместе. Можно ли дать модели доступ ко всему диску? Технически некоторые filesystem tools это позволяют, но так делать не стоит. Ограничивайте server только нужными каталогами. Почему маленькая модель плохо пользуется MCP? Tool calling — отдельная способность. Модель должна выбрать правильный tool, сформировать arguments по schema и использовать результат. Маленькие модели чаще ошибаются в длинных agentic workflows. Можно ли работать полностью без интернета? Да, если модель, host, MCP servers и их данные локальны. Remote MCP, GitHub, Notion, web search и другие внешние tools уже требуют сети. Как понять, безопасен ли MCP server? Проверяйте исходный код и издателя, список tools, запрашиваемые credentials и network/file permissions. Тестируйте server через Inspector и начинайте с минимальных прав.

Почему тема актуальна сейчас MCP в 2026 году уже не эксперимент одного клиента 28 июля 2026 года опубликована новая спецификация MCP 2026-07-28. По данным maintainers, SDK экосистема достигла сотен миллионов загрузок в месяц, а TypeScript и Python SDK суммарно перешли миллиардный рубеж каждый. В августе roadmap снова обновили вокруг agent workflows и enterprise-ready инфраструктуры. В свежих локальных AI-проектах MCP всё чаще становится стандартным способом дать Ollama/локальным моделям инструменты. Например, обновлённые community-интеграции для VS Code уже объединяют локальную Ollama-модель, MCP tools, файловые операции и Git workflow.