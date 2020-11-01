Cryptomator: как зашифровать файлы в облаке

Сохраните независимую копию исходных данных. Проверяйте имена папок, учётные записи и реальные версии программы. Не удаляйте оригиналы и не запускайте потенциально необратимые операции до успешного теста восстановления.

Зачем шифровать файлы перед отправкой в облако Яндекс Диск, Google Drive, OneDrive и другие сервисы позволяют синхронизировать документы между устройствами. Но удобная синхронизация и конфиденциальность — разные задачи. Даже если сервис защищает передачу данных по HTTPS и хранение на своих серверах, это само по себе не означает, что ключи расшифрования находятся только у владельца файлов. Когда важен контроль над содержимым личного архива, можно шифровать файлы до передачи в облако. Cryptomator — приложение, которое создаёт зашифрованное хранилище (vault). В обычном файловом менеджере оно открывается как виртуальный диск или папка с привычными файлами, а в облако передаются зашифрованные данные. Сервис синхронизирует эти данные, но не получает пароль от хранилища. Это подход для документов, сканов, резервных копий конфигураций, рабочих архивов и других файлов, которые не нужно просматривать напрямую через веб-интерфейс облака. Важное ограничение: Cryptomator не делает облачный сервис независимым и не заменяет резервное копирование. Если единственная зашифрованная копия удалена, повреждена или заблокирована, само шифрование не поможет восстановить файлы.

Что именно защищает Cryptomator, а что остаётся видно провайдеру Что получает защиту Что нужно учитывать Содержимое файлов шифруется на устройстве Сервис всё ещё знает, сколько зашифрованных объектов хранится и сколько места они занимают Имена файлов и структура папок внутри vault шифруются Метаданные уровня облачной учётной записи, операции загрузки, объём трафика и время активности могут быть доступны провайдеру Для чтения vault нужен пароль или восстановительный ключ На заражённом ПК открытые файлы доступны вредоносному ПО с правами пользователя Один vault можно синхронизировать между устройствами Конфликты синхронизации и одновременное редактирование остаются возможны Cryptomator использует криптографические механизмы для содержимого и имён, описанные разработчиками в документации. Это не анонимизатор: сервису могут быть доступны IP-адрес подключения, сведения об оплате и учётной записи. Защита рассчитана на то, чтобы без ключа нельзя было прочитать содержимое файлов из зашифрованного vault, а не скрыть сам факт использования сервиса.

Cryptomator, архив ZIP с паролем или встроенное шифрование облака Зашифрованный ZIP/7z подходит для редкого архивирования: создали архив, загрузили, почти не изменяете. Для ежедневной работы это неудобно, потому что изменения одного документа могут потребовать пересоздания значительной части архива. Cryptomator ориентирован на постоянную работу с файлами через отдельный vault. При изменении файла обновляются соответствующие зашифрованные данные, но облачный клиент всё равно должен корректно синхронизировать их. Нельзя считать, что такая синхронизация равна защищённому от удаления архиву. Отдельная технология rclone crypt полезна для автоматического шифрования потоков резервных копий и серверных задач. Это не тот же формат vault, что у Cryptomator. Программы нельзя считать взаимозаменяемыми средствами расшифровки одной и той же папки. Если нужна удобная работа через Проводник Windows, начинайте с Cryptomator; если нужен автоматический backup на NAS или сервере, оценивайте rclone crypt и специализированные программы резервирования.

Перед настройкой: четыре проверки Убедитесь, что файлы, которые собираетесь защищать, доступны локально целиком. Не начинайте перенос с заглушек «только в облаке», пока не проверили скачивание оригиналов. Оставьте отдельную исходную копию документов до конца проверки. Первоначальное шифрование не должно сопровождаться удалением оригиналов. Подготовьте надёжный пароль-фразу и место для восстановительного ключа vault. Хранение только в том же облаке, где лежит зашифрованный vault, создаёт единую точку отказа. Проверьте свободное место на диске, квоту облака и режим синхронизации. Для работы с vault локальный каталог зашифрованных файлов должен быть доступен приложению и облачному клиенту.

Шаг 1. Установите Cryptomator и создайте vault в Windows Скачайте настольную версию с официального сайта Cryptomator и установите её. Не используйте «сборки с преднастроенным ключом» и неизвестные установщики. Запустите приложение и выберите создание нового vault. При выборе места хранения укажите обычную локальную папку, которую синхронизирует ваш облачный клиент, например C:\Users\User\YandexDisk\PrivateVault или C:\Users\User\OneDrive\PrivateVault . Это примеры: реальные названия и пути у вас могут отличаться. Если папка облака работает в режиме виртуальных файлов, специально обеспечьте постоянное локальное наличие всей папки vault, включая служебные файлы, а не только отдельного документа. Задайте уникальный длинный пароль-фразу. Не называйте vault «пароль от всех документов», не записывайте пароль в файле внутри этого же vault. При создании приложение предложит восстановительный ключ; сохраните его отдельно и проверьте, что копия читается. Не переименовывайте и не удаляйте служебные файлы зашифрованного каталога (например, masterkey.cryptomator и другие файлы vault). Они необходимы для доступа к данным.

Шаг 2. Откройте хранилище и добавьте тестовые файлы Выберите созданный vault, нажмите разблокировку и введите пароль. Откроется виртуальный диск или точка монтирования. Скопируйте туда два-три тестовых документа и фотографию. Дождитесь окончания облачной синхронизации, затем закройте документы и заблокируйте vault. Откройте через веб-интерфейс облака именно папку зашифрованного vault. В ней вы должны увидеть служебные каталоги и файлы с нечитаемыми именами, а не исходные документы с открытым содержимым. Не открывайте, не переименовывайте и не «очищайте лишние файлы» в этом каталоге через веб-интерфейс. Если в облаке видны исходные PDF или фотографии вне vault, значит какие-то исходники остались в незашифрованной синхронизируемой папке. Исправляйте это только после создания независимой копии.

Шаг 3. Проверьте доступ со второго компьютера Установите Cryptomator на втором доверенном компьютере. Дождитесь полной синхронизации зашифрованной папки облачным клиентом. Проверьте, что все служебные файлы vault скачаны. Выберите открытие существующего vault, укажите masterkey.cryptomator внутри синхронизированной папки. Введите пароль, откройте пробный документ и прочитайте его содержимое. Измените тестовый текст, закройте файл, заблокируйте vault и дождитесь завершения загрузки. На первом компьютере дождитесь синхронизации перед повторным открытием. Убедитесь, что пришла корректная версия. Не редактируйте один и тот же документ одновременно на двух устройствах. Cryptomator шифрует содержимое, но не решает автоматически конфликты записи между облачными клиентами. При споре версий возможны конфликтные копии или повреждение доступной актуальной версии.

Что делать на iPhone и Android У Cryptomator есть мобильные приложения и документация отдельно для iOS и Android. Возможность прямой интеграции зависит от конкретного облачного провайдера, приложения «Файлы», WebDAV и версии клиента. Не гарантируйте работу одинаковым способом с Яндекс Диском, OneDrive и Google Drive на любом телефоне. Перед миграцией основного архива проверьте на своём телефоне: удаётся ли открыть существующий vault, просмотреть документ, сохранить изменение, заблокировать хранилище, а затем получить новую версию на ПК. Учитывайте ограничения фоновой синхронизации, энергосбережения и доступа к файлам на мобильной ОС.

Пароль, восстановительный ключ и риск безвозвратной потери Восстановительный ключ Cryptomator нужен для сброса забытого пароля конкретного vault. Это очень чувствительный секрет: владеющий им может восстановить доступ. Разработчики не могут сбросить пароль без восстановительного ключа. Практичная схема хранения: пароль в надёжном менеджере паролей, восстановительный ключ — в другом защищённом месте (например, офлайн-конверт или отдельное зашифрованное хранилище с независимым доступом). Проверьте доступность этих способов без того же облачного аккаунта. Нюанс из официальной документации: изменение слабого пароля у существующего vault не обязательно устраняет риск от его старой скомпрометированной версии, если у облачного провайдера сохранились прежние версии ключевых файлов. Для действительно «чистой» ротации после раскрытия старого пароля следует создать новый vault и аккуратно перенести данные, сохранив независимый backup.

Как резервировать зашифрованный vault Резервная копия должна содержать весь каталог зашифрованного vault целиком, а не только видимые документы из разблокированного диска. Нужны как файлы данных, так и служебные файлы ключей и структуры. Копировать лучше после завершения синхронизации и закрытия редактируемых документов. Если бэкап-решение поддерживает согласованные снимки файловой системы, используйте их. Подходящий план для дома: Рабочие файлы открываются через Cryptomator на ПК. Зашифрованный vault синхронизируется с выбранным облаком. Независимая копия vault сохраняется на NAS или внешнем диске по расписанию с историей версий. Ещё одна копия хранится отдельно от основного устройства и аккаунта. Периодически вы восстанавливаете копию в тестовую папку, открываете её Cryptomator и читаете файлы. Если NAS использует RAID, это не отменяет ни версионность, ни выносную резервную копию. Подробная модель защиты изложена в уже опубликованном материале про резервное копирование 3-2-1.

Типичные ошибки и как их избежать Ошибка Последствие Безопасное действие Создать vault внутри папки с виртуальными файлами и не закрепить её локально Некоторые файлы структуры недоступны при работе без сети Синхронизировать весь vault локально и проверить второй компьютер Потерять пароль и восстановительный ключ Расшифровка становится невозможной Хранить секреты раздельно и проверить процедуру восстановления Удалить из облака «странные .c9r» Повреждение структуры хранилища Не редактировать зашифрованную папку вручную Работать одновременно с одним документом на двух ПК Конфликт версий Последовательное редактирование и ожидание окончания синхронизации Надеяться на один vault в облаке Сбой учётной записи или удаление может лишить копии Независимые офлайн/внешние backup с проверкой восстановления Держать незашифрованные исходники в общей облачной папке Обычное шифрование vault не защищает эти копии Проверка путей исходников и аккуратная миграция

Когда Cryptomator не нужен Если цель только в том, чтобы при отключении интернета сохранился доступ к фотографиям, шифрование не решит проблему: нужны локально доступные оригиналы и резервные копии. Если важен совместный просмотр фото через веб-галерею, зашифрованный vault усложнит процесс. Если требуется автоматический серверный архив, специализированный backup с шифрованием может быть удобнее. Для сравнения облака, внешнего диска и NAS используйте существующий материал. А если основной вопрос — как не лишиться документов из-за сбоя провайдера, сначала прочитайте руководство по независимости от облака.