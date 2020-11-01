Как перенести фото с iPhone и iCloud на ПК и NAS без потерь

iPhone · iCloud Photos · Windows · NAS Как перенести все фото с iPhone и iCloud на компьютер, внешний диск или NAS Пошаговая инструкция для Windows 11, Mac и владельцев NAS. Разберём, почему простое подключение iPhone кабелем иногда не позволяет выгрузить весь архив, как получить оригиналы из iCloud и не удалить семейные фотографии синхронизацией.

Перед началом Работайте с копиями, проверяйте учётную запись и не удаляйте оригиналы до проверки переноса. Названия пунктов меню могут отличаться по версии приложения и региональным настройкам.

Сначала выясните, где находятся оригиналы Вариантов три: фотографии целиком находятся в памяти iPhone; используются «Фото iCloud» с загрузкой оригиналов на телефон; либо включена оптимизация памяти, и часть оригиналов находится только в iCloud. Последний случай принципиален: подключение смартфона к Windows по USB не гарантирует выгрузку всей медиатеки. Проверка на iPhone: откройте «Настройки» → ваше имя → iCloud → «Фото». Посмотрите, включена ли синхронизация фотографий и какой режим использования памяти выбран. Перед переносом уточните доступный объём на компьютере и в целевом хранилище. Где оригиналы Предпочтительный метод Что важно Фото физически на iPhone USB-подключение к ПК, импорт через Windows Проверить полноту импорта и поддерживаемые форматы Фото в iCloud, часть оптимизирована iCloud для Windows или загрузка через iCloud.com Дождаться скачивания оригиналов Используется Mac «Фото» → загрузить оригиналы → экспорт Не путать резервную копию с общей синхронизируемой медиатекой Нужно хранить на NAS Сначала надёжный экспорт, затем копирование на NAS Проверять доступность по локальной сети и независимый backup

Способ 1. Скачать фото из iCloud через браузер на Windows Это понятный способ без кабеля, если доступ к Apple Account и интернету сохранён. Откройте icloud.com/photos и авторизуйтесь в нужном Apple Account. Выберите фотографии или видео. По действующей инструкции Apple за одну операцию в веб-интерфейсе можно выбрать до 1000 объектов. Откройте параметры скачивания и выберите «Неизменённые оригиналы» для исходных форматов либо совместимый вариант, если это отдельная осознанная задача. Сохраняйте партии в папки вида Фото_архив/2026-01 , Фото_архив/2026-02 , фиксируйте, какие диапазоны уже выгружены. Распакуйте архивы и проверьте количество объектов, наличие видео и читаемость файлов. Не оставляйте единственной копией ZIP в папке «Загрузки». Выбирая «Наиболее совместимые», пользователь может получить JPEG или MP4 вместо исходного HEIC/HEVC. Для полноценного архива желательно сначала сохранить исходные оригиналы.

Способ 2. iCloud для Windows: как скачать библиотеку локально Установите актуальную официальную версию iCloud для Windows и войдите в свой аккаунт. Включите «Фото iCloud». Откройте соответствующий раздел в Проводнике. Учтите, что фотографии могут первоначально отображаться миниатюрами, а не полноценными локальными файлами. Выделите нужные каталоги или объекты и выберите «Всегда хранить на этом устройстве», дождитесь завершения загрузки. Скопируйте скачанные объекты в отдельную папку вне «Фото iCloud», например D:\Семейный_фотоархив . Apple отдельно предупреждает: фото, даже закреплённые в папке iCloud для Windows, могут быть удалены на компьютере вслед за удалением в общей медиатеке. Поэтому закрепление не заменяет независимую копию в другой папке.

Способ 3. Перенос по USB с iPhone на Windows 11 Подключите iPhone совместимым кабелем передачи данных, разблокируйте его, подтвердите доверие компьютеру при появлении запроса. В приложении «Фотографии» Windows используйте импорт с подключённого устройства либо откройте разрешённое медиа-устройство через Проводник и скопируйте DCIM. Если часть фотографий не отображается, вероятная причина — оптимизация памяти iPhone: на нём хранятся локальные уменьшенные представления, а оригиналы находятся в облаке. Другие причины: отсутствует разрешение на доступ, плохой кабель, недостаточно свободного места, незавершённая индексация коллекции. Не делайте вывод о полном переносе лишь по количеству папок DCIM.

Способ 4. Выгрузить оригиналы на Mac В приложении «Фото» откройте настройки iCloud и выберите загрузку оригиналов на этот Mac, если объём накопителя позволяет. Дождитесь окончания загрузки. Затем выделите нужные фотографии и используйте экспорт, при необходимости «Экспортировать неизменённый оригинал». Сохраните их в отдельный каталог на внешнем диске или NAS. Медиатека приложения «Фото» как контейнер и экспортированные обычные файлы — разные вещи. Для независимого долгосрочного архива удобнее иметь и резервную копию медиатеки, и проверенный экспорт основных оригиналов.

HEIC, Live Photos, HDR и даты: что не потерять HEIC/HEIF. Оригиналы Apple могут не открываться в некоторых программах Windows без соответствующей поддержки. Не удаляйте исходники после конвертации в JPEG.

Оригиналы Apple могут не открываться в некоторых программах Windows без соответствующей поддержки. Не удаляйте исходники после конвертации в JPEG. Live Photos. У одного снимка могут быть отдельные фото- и видеокомпоненты. Простая выгрузка JPEG способна потерять анимированную часть.

У одного снимка могут быть отдельные фото- и видеокомпоненты. Простая выгрузка JPEG способна потерять анимированную часть. Видео HEVC/H.265. Проверьте воспроизведение на целевых устройствах; при необходимости создавайте совместимую копию, сохранив оригинал.

Проверьте воспроизведение на целевых устройствах; при необходимости создавайте совместимую копию, сохранив оригинал. Дата. Дата создания файла в Windows может отражать момент скачивания. Проверяйте EXIF/QuickTime metadata и исходное время съёмки, а не только столбец «Дата создания» в Проводнике.

Дата создания файла в Windows может отражать момент скачивания. Проверяйте EXIF/QuickTime metadata и исходное время съёмки, а не только столбец «Дата создания» в Проводнике. Избранное, альбомы, редакции. Структура приложения «Фото» не всегда переносится при экспорте в обычные папки. Запишите, какие организационные сведения важны.

Как перенести архив на Synology NAS Создайте отдельную общую папку NAS для семейного архива, выдайте права нужным пользователям. Скопируйте готовый независимый каталог по SMB через домашнюю сеть, например через адрес \\IP_NAS\Фотоархив , предварительно настроив доступ в DSM. Не используйте общий административный аккаунт для ежедневного доступа. После переноса убедитесь, что случайные фото и видео открываются напрямую с NAS. Проверьте число элементов и общий объём, а для действительно важных данных сделайте выборочную проверку контрольных сумм файлов. Затем создайте отдельную резервную копию NAS на съёмный носитель и/или другое место хранения. Для автоматического фотоархива существуют Synology Photos и Immich; их автозагрузка удобна, но первичный импорт многолетней медиатеки лучше выполнить контролируемо. Руководство по Immich уже опубликовано на сайте.

Можно ли после переноса освободить место на iPhone и в iCloud? Только после подтверждения, что независимая копия существует минимум в двух надёжных местах и открывается. Включённые «Фото iCloud» синхронизируют удаления: удалив фото с одного устройства, вы можете удалить его из общего облачного архива и остальных синхронизируемых устройств. При задаче «освободить место на телефоне, сохранив фото в iCloud» используйте штатную оптимизацию памяти. При задаче «перестать платить за iCloud» сначала выгрузите архив, зафиксируйте его целостность и только потом планируйте изменения подписки и медиатеки.

Контрольный лист после переноса Полностью сохранены фото и видео за несколько произвольно выбранных годов. Проверены Live Photos, большие видео, портретные и панорамные снимки. Количество файлов и объём сверены с особенностями экспорта (одно Live Photo может дать более одного файла). Проверена доступность без интернета. Есть как минимум одна отдельная резервная копия, которая не участвует в синхронизации. Исходный iCloud или iPhone ещё не очищен до завершения проверки.

Частые вопросы Можно ли перенести весь iCloud только кабелем USB? Не всегда. Если включена оптимизация памяти, часть оригиналов может находиться только в iCloud. Тогда используйте выгрузку через iCloud или предварительную загрузку оригиналов. Почему после скачивания изменились даты файлов? Файловая дата создания может стать датой скачивания. Съёмочная дата часто хранится внутри фото или видео. Её нужно проверять отдельно. Можно ли копировать прямо из папки «Фото iCloud» на NAS? Да, после фактической загрузки оригиналов. Важно именно копировать в независимую папку, а не оставлять NAS участником той же синхронизации без резервной копии. Что выбрать для семейной коллекции: Synology Photos или Immich? Это разные системы организации и индексации. Выбор зависит от модели NAS, свободных ресурсов, нужных функций и готовности обслуживать сервер. В обоих случаях сначала защитите исходные файлы.