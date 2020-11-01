Не синхронизируется Яндекс Диск: причины и решения

Яндекс Диск · Windows · диагностика Не синхронизируется Яндекс Диск: причины, ошибки и исправление в Windows Пошаговая диагностика: статус клиента, Яндекс 360, квота, зависшая синхронизация, сетевые ошибки и безопасное восстановление работы без потери документов.

Перед началом Сначала сохраняйте независимые копии данных, проверяйте аккаунт и права доступа. Названия пунктов интерфейса зависят от версии программы и операционной системы. Не удаляйте оригиналы, пока не проверена возможность восстановления.

Главное: с чего начать, когда Яндекс Диск не синхронизируется Если Яндекс Диск на компьютере не отправляет файлы, завис на «Идёт синхронизация», показывает ошибку или не видит изменения, не удаляйте его папку и не переустанавливайте программу первым действием. Сначала проверьте, есть ли файлы в веб-версии, и скопируйте важные данные в обычную папку за пределами Яндекс Диска. Это сохранит возможность восстановления, если причина окажется в конфликте синхронизации. Быстрая диагностика занимает несколько минут: откройте disk.yandex.ru под нужным аккаунтом; проверьте интернет, свободное место в облаке и на ПК, статус клиента, а также появление небольшого тестового файла. Тест создавайте в отдельной новой папке, не среди единственных экземпляров рабочих документов. Симптом Возможная причина С чего начинать Файл виден на ПК, но отсутствует в браузере Синхронизация отключена, нет доступа к серверу, файл не принят Проверить аккаунт, статус и условия тарифа Индикатор не меняется часами Проблемное имя файла, блокировка доступа, конфликт Посмотреть журнал/ошибку и последний изменённый файл Файлы видны в браузере, но не на ПК Режим «только в облаке», выборочная синхронизация Проверить параметры локального хранения Приложение постоянно просит войти Авторизация или клиент Проверить вход в браузере и обновление программы Не загружаются большие файлы Ограничение размера или свободного места Проверить ограничения для используемой версии Ошибки только с одной папкой Права, длинные названия, открытые файлы Проверить именно эту папку без массового перемещения

Чем отличаются Яндекс Диск 3.0, Диск 4.0 и веб-версия Название «Яндекс Диск для компьютера» не всегда обозначает одинаковое поведение. В официальной документации отдельно описаны программа 3.0 и программа 4.0. У Диска 3.0 есть выбор локальных копий и файлов, оставленных только в облаке. В справке по Диску 4.0 указано, что автоматическая синхронизация в программе доступна с тарифом Яндекс 360, при этом загрузка и скачивание через браузер и мобильное приложение сохраняются без такого тарифа. Перед диагностикой узнайте точное название версии программы и тип подписки: нельзя автоматически переносить условия одного клиента на другой. Облако, локальная папка и архив на внешнем диске выполняют разные задачи. Синхронизация повторяет изменения, включая часть удалений. Хранение «только в облаке» экономит место, но не обеспечивает доступ без интернета. Независимый резервный архив нужен, если по ошибке удалены сразу исходные и синхронизированные экземпляры.

Шаг 1. Проверьте аккаунт, браузер и факт сбоя В браузере откройте Яндекс Диск и убедитесь, что вошли именно в тот аккаунт, где хранятся нужные документы. Иногда на ПК и телефоне работают два разных аккаунта. Посмотрите, доступны ли старые файлы через браузер. Если не открывается и веб-версия, проверьте работу других сайтов и официальные сообщения о сервисе. Не делайте вывод о массовом сбое по одной ошибке на компьютере. Откройте приложение Яндекс Диск и проверьте, авторизовано ли оно, не стоит ли пауза, отображается ли причина ошибки. Создайте в облаке небольшую новую папку с названием test-sync-2026 , затем внутри неё текстовый файл размером несколько килобайт. Дождитесь появления файла на другом устройстве и удаляйте тест только после проверки. Если сайт работает, а приложение нет, проблема с высокой вероятностью находится в клиенте, его конфигурации, доступе к сети либо локальных файлах, но точную причину определяют дальнейшие проверки. Не отключайте антивирус и брандмауэр целиком для эксперимента. При необходимости проверяют конкретное правило доступа приложения, прокси и блокировки в журналах, затем возвращают безопасные настройки.

Шаг 2. Проверьте квоту, тариф и размер файла В веб-интерфейсе посмотрите общий объём и занятое место. У Яндекс 360 хранилище может учитывать и данные Почты, поэтому простая очистка нескольких папок не всегда решает проблему. Переполненное хранилище ограничивает новые загрузки и другие операции; если это ваш случай, действуйте по официальной инструкции и не очищайте корзину до копирования ценных файлов. Документация по устранению ошибок синхронизации для Windows упоминает ограничение в 50 ГБ на один загружаемый файл. Если не передаётся именно большой видеархив или виртуальный диск, сначала сравните его размер с актуальным ограничением вашей версии клиента. Также проверьте, не держит ли файл открытым другая программа: базы данных, почтовые хранилища и виртуальные машины плохо подходят для прямой двусторонней синхронизации во время работы.

Шаг 3. Проверьте выборочную синхронизацию и локальные копии Если в веб-версии файл есть, но в Проводнике Windows он не отображается, это не обязательно потеря данных. Проверьте выборочную синхронизацию, параметры папок и режим «только в облаке». Не переносите и не переименовывайте корневую папку синхронизации вручную в надежде «переиндексировать» весь архив: разные версии клиента по-разному обрабатывают перенос и могут создать дубликаты или новые операции удаления. Перед изменением конфигурации скачайте из браузера несколько контрольных файлов в папку, которая не управляется Яндекс Диском. Проверьте открытие без сети. Большой архив загружайте порциями, чтобы упростить проверку полноты и не получить один повреждённый ZIP без возможности понять, чего не хватает.

Шаг 4. Разберитесь с зависанием «Идёт синхронизация» Сначала посмотрите список текущих действий и журнал программы. Затем проверьте проблемную папку: слишком длинные имена, недопустимые символы, временные файлы открытых редакторов и отсутствие прав доступа могут мешать завершению операций. Официальная справка Яндекса прямо рекомендует укоротить чрезмерно длинные названия и убедиться, что клиент имеет стабильный сетевой доступ. Закройте программы, которые постоянно переписывают соответствующий файл, и повторите проверку на его независимой копии. Перезапуск клиента допустим после сохранения важных данных и просмотра ошибок; он не заменяет диагностику, если конфликт возвращается. Не стирайте скрытые служебные каталоги синхронизации по случайным советам из интернета.

Шаг 5. Если синхронизация остановилась после обновления или смены пароля Проверьте вход в браузере, новую авторизацию клиента, версию приложения и поддерживаемую версию Windows. Если аккаунт защищён дополнительными проверками, завершите вход штатными средствами. Не вводите пароль в сторонние «ремонтные утилиты» и не выдавайте им доступ ко всему Диску ради исправления одной папки. Если клиент не запускается, сначала сделайте копию локально доступных файлов, затем используйте официальный установщик. Перед переустановкой зафиксируйте путь синхронизации и список исключённых папок. После установки проверьте, к какому аккаунту подключилась программа, не назначен ли новый каталог, и синхронизируется ли небольшая тестовая папка.

Что делать, если после синхронизации пропали или удалились файлы Немедленно прекратите массовые операции с папками на подключённых устройствах. Проверьте веб-версию, корзину, историю изменений и версии документов там, где они доступны. Если синхронизация распространила ошибочное удаление, восстановление лучше вести сначала из независимой резервной копии, а не пересобирать каталог наугад с нескольких компьютеров. Корзина Яндекс Диска не является полноценным backup: срок хранения и возможность восстановления ограничены. Подробные алгоритмы по нескольким сервисам уже собраны в материале «Пропали файлы из облака: как восстановить». Общую защиту данных раскрывает руководство по резервному копированию 3-2-1.

Чего не стоит делать ради «ускорения» Яндекс Диска Не удаляйте исходную папку, пока не проверены независимые копии.

Не меняйте в одной синхронизируемой папке тысячи имён и путей одновременно ради теста.

Не выполняйте двустороннюю синхронизацию активных баз данных и виртуальных машин без специальной поддержки приложением.

Не отключайте всю защиту Windows; исследуйте конкретную причину блокировки.

Не доверяйте приложениям, требующим пароль и полный доступ к облаку без понятной цели.

Не считайте значок зелёной галочки доказательством, что у вас есть независимая резервная копия.

Когда пора обращаться в поддержку и что приложить Когда вход и браузер работают, свободное место есть, а клиент стабильно воспроизводит ошибку, запишите версию программы, ОС, время проблемы, видимое сообщение, размер и расширение проблемного файла, состояние сети. Официальная справка Яндекса предлагает при обращении приложить логи программы. Перед передачей журналов проверьте, нет ли в них лишних персональных данных, путей с именами клиентов или токенов; передавайте только через официальный канал поддержки.

Итог Восстановление синхронизации начинается не с удаления приложения, а с разделения трёх состояний: данные доступны в облаке; данные есть локально; клиент способен безопасно передавать изменения. Если хотя бы одно неизвестно, сначала создайте независимую копию, затем исправляйте причину ошибки.

Частые вопросы Почему файл виден на компьютере, но не виден на Яндекс Диске? Возможна остановленная синхронизация, другой аккаунт, проблемы сети, переполненное хранилище либо ограничения программы. Начните с проверки веб-версии и статуса клиента. Почему Яндекс Диск бесконечно пишет «Идёт синхронизация»? Официальная справка рекомендует проверить длинные имена файлов и стабильность сетевого доступа. Также посмотрите проблемные файлы, их доступность и сообщения клиента. Нужно ли покупать Яндекс 360, чтобы синхронизировать папки? Условия отличаются для версий программы. В официальной справке для Диска 4.0 автоматическая синхронизация описана как функция Яндекс 360. Загрузка через браузер и мобильное приложение доступна отдельно. Можно ли переустановить программу без потери файлов? Можно после независимого сохранения локально доступных данных и фиксации параметров. Сначала нужно убедиться, что оригиналы не существуют только в старой папке клиента.