Перенос файлов между облаками: Яндекс, Google, OneDrive

Миграция данных · облака · rclone Как перенести файлы между облаками: Яндекс Диск, Google Drive, OneDrive без потерь Скачивание и повторная загрузка, перенос общих папок и Google Документов, контроль целостности, безопасная команда rclone copy и проверка после миграции.

Перед началом Сначала сохраняйте независимые копии данных, проверяйте аккаунт и права доступа. Названия пунктов интерфейса зависят от версии программы и операционной системы. Не удаляйте оригиналы, пока не проверена возможность восстановления.

Можно ли перенести файлы из одного облака в другое Да. Документы, фотографии и другие обычные файлы можно перенести между Яндекс Диском, Google Drive, OneDrive и многими другими хранилищами. Но здесь важно различать копирование самих файлов и перенос всей экосистемы: прав доступа, ссылок для общего доступа, версий документов, комментариев, корзины, метаданных и «облачных» форматов редакторов. Универсальной кнопки, которая сохранит всё без исключений, нет. Сначала определите, чего хотите: создать вторую копию, полностью сменить провайдера либо синхронизировать два хранилища в постоянном режиме. Для первых двух задач обычно нужен однонаправленный перенос с проверкой, а не постоянная двусторонняя синхронизация. Для резервного копирования безопаснее копия со снимками/версиями, не удаляющая данные в ответ на исчезновение исходника. Задача Предпочтительный метод Главный риск Десятки документов Скачать через браузер → распаковать → загрузить в новое облако Пропустить файлы или принять ярлыки за оригиналы Сотни гигабайт фото Экспорт/клиент на ПК или NAS → проверка → загрузка Дубли, неполная выгрузка, потеря дат и структуры Общие папки небольшой команды План миграции собственников и доступов Файлы «Доступные мне» не принадлежат пользователю Повторяемые копирования Rclone с copy , журналом и пробным запуском Неверно указать источник/назначение или лишние права Перенос Google Документов/Таблиц Экспорт в DOCX/XLSX/PDF и проверка качества Изменение форматирования, формул, комментариев

Шаг 1. Определите исходные данные и их владельцев Проверьте все аккаунты, папки и общий объём. Разделите личные файлы и папки «Доступные мне». Последние могут содержать чужие документы, которые нельзя просто присвоить себе или перенести с прежними разрешениями. Для бизнеса заранее согласуйте список владельцев, разрешение на экспорт и конечное местонахождение данных. Создайте инвентаризацию: число файлов и папок, общий объём, самые крупные объекты, расширения, важные ссылки, совместные документы, неизвестные форматы. Не пытайтесь автоматически скопировать «Мой диск» целиком, если часть данных доступна только по ярлыкам. Ссылки общего доступа после миграции могут перестать действовать, потому что привязаны к прежнему провайдеру.

Шаг 2. Оцените свободное пространство и место для промежуточной копии Для простой миграции удобен компьютер или NAS с запасом свободного места. Оцените размер исходных файлов, место под временные ZIP, объём новых файлов и резервный запас. Если облако показывает 500 ГБ, не следует рассчитывать ровно на 500 ГБ свободного диска: временные распаковки и расширение форматов могут потребовать больше. При медленном подключении перенос займёт время. Учитывайте, что скачивание из одного облака и загрузка в другое создают отдельный сетевой трафик. Отказ на середине операции — обычная эксплуатационная ситуация, поэтому используйте небольшие партии и ведите журнал успешно проверенных папок.

Шаг 3. Самый безопасный способ: скачать, проверить, загрузить На исходном сервисе выделите ограниченный набор файлов или одну тематическую папку и скачайте её. Например, Google Drive и OneDrive при пакетной загрузке могут упаковывать несколько объектов в ZIP. Распакуйте архив в новый каталог вне папок облачных клиентов. Оригинальные ZIP пока сохраните. Откройте случайные документы, фото и видео, сравните количество объектов и суммарный размер. Дубликаты пока не удаляйте. Загрузите файлы в новый сервис. Дождитесь завершения передачи, проверьте предупреждения и ошибки. Откройте выборку файлов через веб-интерфейс нового сервиса и при возможности с другого устройства. Для ключевых данных сравните хеши скачанных оригиналов и копий после повторной выгрузки. Проверка размера и числа файлов полезна, но не доказывает побайтовую идентичность. Продолжайте следующей партией. Старое облако не удаляйте до завершения периода проверки и настройки резервных копий. Если переносите семейные фото, сохраните оригиналы HEIC/JPEG/RAW/MP4 и проверьте даты съёмки в EXIF. Даты создания файла в новой файловой системе могут измениться при скачивании/распаковке: ориентироваться только на них нельзя.

Google Drive: отдельный случай Google Документов Документы Google Docs, Sheets и Slides представляют собой форматы облачных приложений. Для переноса в Яндекс Диск или OneDrive их обычно экспортируют в поддерживаемые файлы — DOCX, XLSX, PPTX либо PDF. Автоматический экспорт не гарантирует идентичность сложных таблиц, сценариев, комментариев, функций и совместного редактирования. Тестируйте рабочие формулы и макросы отдельно. При передаче чужих файлов права собственности также не переходят автоматически. Google прямо разделяет передачу права собственности и копирование/скачивание файлов. Если переносите корпоративную папку, составьте отдельную таблицу «старый владелец → новый владелец», переназначьте доступы и согласуйте сроки отключения прежних ссылок.

OneDrive и Яндекс Диск: особенности выгрузки В OneDrive при выборе нескольких объектов веб-интерфейс может сформировать ZIP. Microsoft отдельно предупреждает об ограничениях работы с представлением Shared, поэтому сначала откройте собственные папки и проверьте, кто владелец общих документов. В Яндекс Диске папки и файлы, оставленные только в облаке, не обязательно содержатся локально на ПК. Если решено работать через клиент, убедитесь, что нужные файлы полностью загружены, прежде чем архивировать папку. Проверка должна включать открытие без сети и сравнение содержимого с веб-версией. Не переносите системную папку клиента методом «вырезать и вставить» во время активной синхронизации.

Автоматический вариант: rclone без опасной зеркализации Rclone поддерживает множество удалённых хранилищ. Но его команды отличаются по последствиям: copy копирует содержимое источника в назначение без удаления посторонних файлов в назначении, а sync пытается сделать назначение зеркалом источника и может удалять лишнее. Для первой миграции используйте copy , сперва в тестовую папку. После установки официальной версии и ручной настройки подключений в rclone config команды выглядят так: # Сначала проверить изменения без записи rclone copy source:Documents target:Migrated/Documents --dry-run --progress # Затем выполнить копирование, изучив dry-run и пути rclone copy source:Documents target:Migrated/Documents --progress --log-file=transfer.log # Проверка наличия и содержимого (возможности зависят от бэкенда) rclone check source:Documents target:Migrated/Documents --one-way source и target — условные имена заранее настроенных подключений. Команда проверки может сообщать о несовпадениях из-за различий контрольных сумм, свойств провайдера и облачных форматов; результат нужно интерпретировать, а не объявлять перенос завершённым только по нулевому количеству ошибок загрузки. Внимательно проверяйте пути: rclone copy source:Pictures target:Archive копирует содержимое исходной папки внутрь назначения. Не публикуйте файл rclone.conf : он может содержать токены доступа. Не выдавайте ненужным сервисам права на удаление. Не используйте rclone sync , move или purge , пока не доказано, что настройка безопасна и у вас есть независимая резервная копия.

Можно ли сделать перенос напрямую между облаками без ПК Некоторые API и серверные инструменты могут копировать данные между провайдерами, но это не всегда означает передачу «сервер-сервер»: часть программ пропускает трафик через локальный ПК, NAS или VPS. Прежде чем передавать сторонней службе полный доступ, оцените безопасность: где хранятся токены, как их отозвать, какие права запрошены, кто обрабатывает документы и куда направляется трафик. Для конфиденциальных файлов предпочтительна среда под собственным контролем с минимальными правами.

Как убедиться, что миграция действительно закончена Проверьте не только процент в индикаторе. Составьте акт самостоятельной проверки: сравнение числа объектов и объёма по разделам, тест открытия разных форматов, сверка содержимого ключевых документов, выборочная проверка дат фотографий, список ошибок и пропусков. Переназначьте доступы, отключите старые ссылки только после согласования с пользователями. На время перехода оставьте старое облако в режиме чтения/без новых изменений, если это технически возможно, и зафиксируйте окончательную дату переключения. Если цель — независимость от провайдера, не заменяйте одно облако другим в качестве единственного хранилища. Создайте отдельную резервную копию 3-2-1 и прочитайте практическое руководство о зависимости от облачных сервисов.

Итог Надёжный перенос — копирование → проверка → переназначение прав → независимый backup → отказ от старого сервиса. Сложнее всего переносятся не сами файлы, а облачные документы, версии, общие папки и ссылки. Программам автоматического копирования доверяйте только после теста на небольшой папке и проверки прав доступа.

Частые вопросы Можно ли перенести Google Диск в Яндекс Диск без потерь? Обычные файлы копируются, но Google Документы требуют экспорта. Общие ссылки, версии и права доступа автоматически не переносятся в идентичном виде. Можно ли копировать облако сразу в другое облако без скачивания? Некоторые инструменты это позволяют, но трафик может проходить через ПК или сервер. Проверьте требования, доступы, журналы и безопасность стороннего ПО. Чем rclone copy отличается от rclone sync? Copy не удаляет посторонние файлы в месте назначения; sync может удалять данные назначения, чтобы оно совпадало с источником. Для первого переноса безопаснее тестовый copy. Когда можно удалить данные из старого облака? Только после сверки состава, проверки открытия ключевых файлов, переназначения доступов и создания независимого резервного архива.