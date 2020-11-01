Пропали файлы из облака: восстановление Яндекс Диск и другие

Яндекс Диск · Google Drive · OneDrive · iCloud Пропали файлы из облака: как восстановить в Яндекс Диске, Google Drive, OneDrive и iCloud Если исчезли документы или фотографии, не торопитесь переустанавливать облачный клиент или очищать корзину. Сначала определите, действительно ли произошло удаление, а затем используйте возможности восстановления конкретного сервиса.

Перед началом Работайте с копиями, проверяйте учётную запись и не удаляйте оригиналы до проверки переноса. Названия пунктов меню могут отличаться по версии приложения и региональным настройкам.

Первые действия: чего не делать при пропаже файлов Не очищайте корзины на компьютере и в облачных сервисах. Не удаляйте и не переустанавливайте клиент синхронизации «для исправления» до диагностики. Если подозреваете шифровальщик или массовое вредоносное изменение файлов, изолируйте поражённое устройство от сети и займитесь защитой аккаунта с заведомо чистого устройства. Не создавайте массово новые файлы с прежними именами. Это усложняет поиск правильной версии. Зафиксируйте время исчезновения, название и путь хотя бы одного пропавшего файла. Отсутствие объекта в одной папке не доказывает, что он безвозвратно удалён. Нередко файлы находятся в другом аккаунте, перемещены, доступны только онлайн или просто не отображаются из-за ошибки клиента.

Таблица: где искать удалённое Сервис Первая проверка Сроки и условия Яндекс Диск Веб-версия → Корзина, поиск, история В справке Яндекса: 30 дней в Корзине, после очистки восстановление через сервис не предусмотрено Google Диск drive.google.com → Корзина, поиск Объекты в корзине обычно удаляются безвозвратно через 30 дней OneDrive (личный) onedrive.com → Корзина Стандартный срок хранения в корзине личного OneDrive — 30 дней OneDrive (рабочий/учебный) Корзина и администратор организации Обычно до 93 дней, настройки могут отличаться Google Фото photos.google.com → Корзина По проверенной актуальной справке Google — 30 дней; правила нужно повторно проверить при обращении Фото iCloud «Фото» → «Недавно удалённые» Как правило, до 30 дней; восстановление зависит от состояния медиатеки Это не обещание восстановления в течение указанного времени. Если объект уже удалён окончательно или изначально не был загружен, возможностей может не быть. Для рабочих сервисов применяются отдельные политики организации.

Яндекс Диск: пропали файлы и папки Войдите на disk.yandex.ru и проверьте, что это именно тот аккаунт, на котором находились файлы. Используйте поиск по имени, расширению и другим известным признакам; проверьте соседние каталоги. Откройте Корзину, выберите найденные объекты и нажмите «Восстановить». Если в Корзине ничего нет, изучите историю действий в интерфейсе и состояние синхронизации на подключённых ПК. Проверьте локальные копии и независимые архивы вне папки Яндекс Диска. В официальной справке указано, что удалённое из Корзины не подлежит восстановлению средствами сервиса. В таком случае не стоит платить неизвестным сайтам за «гарантированное восстановление из облака». Полезнее искать независимые копии на старых компьютерах, флешках, NAS и внешних дисках.

Google Drive: восстановление из Корзины и поиск владельца Откройте Google Диск в браузере под правильным аккаунтом. Найдите «Корзина», выберите объект и восстановите его. Если файла нет, используйте поиск, проверьте «Доступные мне», недавние документы и другие подключённые аккаунты. Отдельный случай — файл, которым поделился другой пользователь. Удаление или изменение прав со стороны владельца может убрать его из вашего списка без того, чтобы объект оказался в вашей Корзине. Тогда нужно связаться с владельцем. Для Google Docs, Sheets и других онлайн-документов полезна история версий, если файл существует, но его содержимое изменилось. Для удалённого объекта и испорченной версии действуют разные процедуры.

OneDrive: корзина, версии и восстановление состояния Проверьте корзину на onedrive.com , затем локальную Корзину Windows. Объекты, существовавшие только онлайн, могут отсутствовать в корзине компьютера. Если документ остался, но изменён или испорчен, откройте «История версий» через веб-интерфейс. Для подписчиков Microsoft 365 существует функция восстановления всего OneDrive к предыдущему моменту за ограниченный период (Microsoft указывает последние 30 дней). Это может помочь после массового случайного удаления или повреждения, но откатывает сразу множество операций. Перед подтверждением оцените, что произойдёт с более новыми файлами.

Google Фото и iCloud Photos: не путайте с файловыми дисками Google Фото — отдельный сервис, не равный Google Drive. Проверьте корзину именно в Google Фото и все аккаунты, через которые могла работать автозагрузка. Удаление синхронизируемой фотографии может затронуть смартфон и другие устройства. Для iCloud откройте приложение «Фото» или icloud.com/photos , проверьте альбом «Недавно удалённые». Если снимок отсутствует, убедитесь, что он не находится в скрытом альбоме, другой медиатеке или на несинхронизированном устройстве. Не отключайте и не включайте синхронизацию наугад, особенно если на одном устройстве сохранились оригиналы.

Что делать, если файлы не удалены, но не открываются Симптомы разные: Значок облака или сообщение «требуется интернет»: файл может быть только онлайн. При наличии доступа запустите скачивание оригинала.

Сообщение об ошибке авторизации: проверьте аккаунт, сессию и двухфакторную защиту, не передавайте никому одноразовые коды.

Конфликтные копии: сохраняйте обе версии до сравнения; не подтверждайте их бездумное объединение.

Офлайн-клиент показывает старую папку: проверьте актуальное содержимое через веб-интерфейс на другом устройстве.

Диск компьютера переполнен: загрузка локальных копий могла остановиться, хотя облачный оригинал остался.

Как восстановить файл из резервной копии Ищите в таком порядке: внешний диск с архивом, другая папка вне синхронизации, резервная копия Windows или macOS, версии и снимки на NAS, резервная копия облака. Для Synology могут помочь версии Synology Drive, снимки файловой системы при их наличии или Hyper Backup. Первую найденную пригодную копию восстановите в новый каталог, не поверх текущих данных. Проверьте читаемость, правильный размер и дату содержимого. Затем решите, куда возвращать файл в рабочий процесс.

Почему синхронизация не равна резервной копии Двусторонняя синхронизация переносит изменения и удаления между копиями. Корзина и история версий снижают риск, но имеют сроки хранения, квоты и ограничения. Независимая резервная копия должна переживать ошибку самого пользователя, компрометацию аккаунта, отказ NAS и отсутствие доступа к облачному сервису. Подробная схема 3-2-1 разобрана в отдельном руководстве. Здесь ключевой вывод проще: восстановление начинается до инцидента, когда создаётся и проверяется отдельная копия.

Частые вопросы Если корзина Яндекс Диска очищена, служба поддержки вернёт данные? Яндекс в опубликованной справке указывает, что восстановление после удаления из корзины технически невозможно. Ищите независимые копии. Почему файлы исчезли после установки облака на второй компьютер? Возможна синхронизация изменений, включая удаления, конфликт папок или вход в другой аккаунт. Сначала проверьте веб-версию и историю действий, не выполняя новые массовые операции. Можно ли восстановить один документ без отката всего облака? Да, если он есть в корзине или доступна предыдущая версия. Полный откат нужен не всегда и может затронуть другие файлы. Если фото отсутствует в Google Фото, оно обязательно удалено? Нет. Оно может быть в другом аккаунте, архиве, папках устройства или ещё не загружено. Проверяйте несколько возможных мест до вывода о потере.