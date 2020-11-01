rclone: резервное копирование облака на NAS без потерь

Одностороннее копирование Яндекс Диска, Google Drive и других облаков на NAS: безопасные команды, контроль целостности, расписание и восстановление.

Сохраните независимую копию исходных данных. Проверяйте имена папок, учётные записи и реальные версии программы. Не удаляйте оригиналы и не запускайте потенциально необратимые операции до успешного теста восстановления.

Зачем копировать файлы из облака на NAS Облачное хранилище удобно для совместной работы, но оно не гарантирует мгновенного доступа к файлам при сбое сервиса, блокировке учётной записи, ошибочном удалении или повреждении синхронизируемого каталога. Отдельный NAS или домашний сервер может регулярно получать одностороннюю копию облачных данных. Такой подход полезен для Яндекс Диска, Google Drive, OneDrive и других поддерживаемых rclone сервисов. rclone — утилита командной строки для работы с локальными папками, сетевыми и облачными хранилищами. Она умеет копировать файлы, сравнивать источники, работать с разными провайдерами и запускаться по расписанию. Но важнее всего правильно выбрать операцию: не все команды rclone являются резервным копированием. Безопасный принцип этого руководства: облако служит источником, NAS — приёмником. Мы не удаляем данные из облака, не включаем двустороннюю синхронизацию и сначала тестируем команды с --dry-run на маленькой папке. История версий должна создаваться отдельно.

copy , sync , bisync : разница критична Команда Что делает Основной риск rclone copy Передаёт новые и изменённые файлы в целевой каталог, не удаляя лишние файлы в нём Изменившийся/повреждённый файл может перезаписать копию с тем же именем rclone sync Делает приёмник зеркалом источника, включая удаления Ошибки и удаление в источнике могут уничтожить файлы в приёмнике rclone bisync Передаёт изменения и удаления в обе стороны Более сложное состояние и конфликты, риск потери данных при неправильной настройке rclone check Проверяет совпадение источника и приёмника Не создаёт копию; проверка может опираться только на размер, если нет совместимых хешей Для регулярного домашнего резервирования начните с copy + версионные снимки или отдельный backup каталога на NAS. Сам по себе copy — это удобная актуальная копия, но не полноценный версионный архив. Важные замечания по команде sync , которая может удалять файлы из назначения, подробно описаны в официальной документации rclone.

Архитектура: одно облако, NAS и независимый backup Типовая схема выглядит так: Облачное хранилище: источник документов и файлов, доступный по сети. rclone под отдельной учётной записью на NAS, Linux-сервере или Windows ПК считывает данные через API. Каталог-приёмник на NAS получает копию без обратной записи в облако. Snapshot/Hyper Backup/Borg/restic или другое средство сохраняет предыдущие состояния каталога на NAS либо во внешнем хранилище. Восстановление периодически проверяется в отдельное место, а ошибки выполнения задачи контролируются по журналу. Важно: если rclone работает на Windows, а целевая папка на NAS подключена как сетевой диск, задание в планировщике может не видеть этот диск под другой учётной записью. Надёжнее использовать UNC-путь при поддерживаемом контексте исполнения или запускать rclone непосредственно на самом сервере с понятными правами доступа.

Перед запуском: инвентаризация и ограничения провайдеров Заранее запишите объём исходных файлов, число объектов, используемый сервис, ограничения API, свободное место NAS и возможность восстановить доступ к аккаунту. Для Google Drive отдельно проверьте Google Документы, Таблицы и Презентации: это облачные объекты, которые при выгрузке требуют экспорта в обычные форматы, например DOCX/XLSX/PPTX или PDF. Некоторые виды документов и прав доступа невозможно сохранить обычным побайтовым копированием. Не смешивайте два разных продукта: Google Drive и Google Фото. Для полного архива Google Фото, включая метаданные, на сайте уже есть инструкция по Google Takeout. Обычный rclone copy Google Drive не следует выдавать за экспорт всего аккаунта Google Фото. У Яндекс Диска есть официальный backend rclone. Но работоспособность авторизации, лимитов API и передачи крупных объектов следует проверять в своей учётной записи: поведение облачных API может меняться. Не загружайте в публичные чаты конфигурационные файлы rclone и OAuth-токены.

Шаг 1. Установите rclone и подключите облако Устанавливайте rclone по официальной инструкции для Linux, Windows или macOS. На Linux после установки убедитесь, что используется именно проверенная вами версия бинарного файла, а не старая копия из PATH. rclone version rclone config В интерактивном меню выберите создание нового подключения (remote). Пример имени — yandex или gdrive ; название вы задаёте сами. Для Яндекс Диска выберите тип yandex , для Google Drive — drive . Следуйте процедуре OAuth через браузер, разрешая только необходимый объём доступа. Не вставляйте секретный токен в примеры команд и не пересылайте конфиг посторонним. Проверьте подключение только читающими командами: rclone listremotes rclone lsd yandex: rclone about yandex: rclone size yandex:Documents Если вы назвали remote иначе, замените yandex: на своё имя. rclone about поддерживается не всеми backend-ами; отсутствие ответа об объёме квоты не означает, что подключение сломано. Путь Documents — условный: сначала проверьте реальное имя папки командой rclone lsd yandex: .

Шаг 2. Проверьте тестовое копирование без изменений Создайте на NAS или сервере отдельный каталог назначения. Не используйте корень действующей общей папки и не смешивайте бэкап с пользовательскими рабочими данными. В примере NAS смонтирован в Linux как /srv/backup , а источник — тестовая папка TestBackup на Яндекс Диске. # Сначала просмотр предполагаемых действий rclone copy "yandex:TestBackup" "/srv/backup/yandex-test" --dry-run -P # Когда пути проверены и данные доступны — реальное копирование rclone copy "yandex:TestBackup" "/srv/backup/yandex-test" -P # Проверка на совпадение файлов источника и копии rclone check "yandex:TestBackup" "/srv/backup/yandex-test" --one-way copy передаёт содержимое исходной папки в целевой каталог. Повторный запуск обычно пропускает неизменённые данные, но способ сравнения зависит от поддерживаемых провайдером размеров, дат и хешей. Если check не может получить общий контрольный алгоритм и сравнивает только размеры, это не криптографическая проверка целостности. Выборочную копию восстановите обратно в тестовое место и откройте файлы. Не используйте --ignore-errors и не отключайте проверку завершения задания ради «зелёного статуса». Если чтение части данных завершилось ошибкой, это означает неполную резервную копию.

Шаг 3. Настройте копирование настоящих данных После успешного теста создайте отдельный каталог, например /srv/backup/cloud-current/yandex . Он не должен совпадать с активной папкой двусторонней синхронизации, иначе могут возникнуть циклы переноса и конфликты. # Посмотреть объём перед первым полным копированием rclone size "yandex:" # Сначала «репетиция» полного копирования rclone copy "yandex:" "/srv/backup/cloud-current/yandex" --dry-run -P # Только после проверки — загрузка текущей копии на NAS rclone copy "yandex:" "/srv/backup/cloud-current/yandex" -P Убедитесь, что у NAS достаточно места не только для текущих данных, но и для временных файлов, снимков и последующего роста архива. При нестабильном соединении фиксируйте ошибки и повторяйте операцию только после выяснения причин, не очищая назначение вручную. Если нужны только определённые каталоги, надёжнее указывать конкретные пути или заранее проверенные фильтры, чем автоматически забирать весь аккаунт, включая общие/служебные каталоги, доступ к которым у клиента может быть ограничен.

Шаг 4. Добавьте версии: иначе это ещё не полноценный backup Пример опасного сценария: пользователь изменил важный Excel-файл неправильными данными, а через час rclone перезаписал локальную копию этой же ошибочной версией. Даже если copy не удаляет файлы из папки назначения, предыдущая версия изменённого файла не гарантированно сохраняется. Поэтому используйте один из механизмов: Synology Snapshot Replication для поддерживаемых модели, тома и файловой системы: снимки каталога с контролем срока хранения. Не все модели NAS и конфигурации DSM поддерживают эту функцию.

для поддерживаемых модели, тома и файловой системы: снимки каталога с контролем срока хранения. Не все модели NAS и конфигурации DSM поддерживают эту функцию. Synology Hyper Backup для резервирования каталога на внешний диск, другой NAS или поддерживаемое облако с историей версий; способ и совместимость назначения проверяйте на конкретной модели.

для резервирования каталога на внешний диск, другой NAS или поддерживаемое облако с историей версий; способ и совместимость назначения проверяйте на конкретной модели. Borg/restic для версионных архивов при наличии подходящей инфраструктуры и навыков администрирования.

для версионных архивов при наличии подходящей инфраструктуры и навыков администрирования. Отдельная офлайн-копия на внешнем диске, который не подключён постоянно к NAS. Держите версии и ключи восстановления вне той же папки, куда пишет rclone. Не полагайтесь на RAID: он не заменяет историю изменений и не защищает от массового ошибочного удаления в файловой системе.

Шаг 5. Настройте расписание и контроль ошибок На Linux настройку удобнее выполнять через планировщик (systemd timer или cron) под отдельным пользователем с минимальными правами, у которого уже создан rclone remote. Пример ниже для cron запускает копирование каждый день в 03:15 по локальному часовому поясу сервера. Условие: каталог назначения уже смонтирован и доступен этому пользователю. Путь к бинарному файлу следует выяснить через command -v rclone . command -v rclone crontab -e Добавьте строку, предварительно заменив пути и имя remote на свои: 15 3 * * * /usr/bin/rclone copy 'yandex:' '/srv/backup/cloud-current/yandex' --log-file='/home/backupuser/rclone-cloud.log' --log-level=INFO Это пример, а не готовый универсальный сценарий: указывайте реальный путь к rclone, имя пользователя, политику ротации журнала и права каталога. Если NAS отключён или удалённый том не смонтирован, задание должно завершиться ошибкой и направить уведомление, а не незаметно записывать данные в пустую локальную папку по тому же пути. На Windows используйте Планировщик заданий, укажите полный путь к rclone.exe , аргументы copy , отдельный локальный лог и корректную учётную запись. Проверьте, где хранится rclone.conf и доступны ли токены при запуске без интерактивного сеанса. В обоих случаях периодически проверяйте код возврата, журнал, объём копии, пропущенные файлы и возможность восстановления.

Как проверить копию и восстановить отдельный файл rclone check обычно проверяет список файлов, размеры и доступные хеши, не изменяя данные. При отсутствии общего алгоритма хеширования можно использовать --download , однако это вызовет чтение данных по сети и потенциально большой трафик. Для больших архивов предпочтительна выборочная проверка с периодическими полноценными тестами восстановления. # Проверить соответствие файлов (без удаления и переписывания) rclone check "yandex:Documents" "/srv/backup/cloud-current/yandex/Documents" --one-way # Пример восстановления ОДНОГО файла в отдельную папку на ПК/сервере rclone copyto "/srv/backup/cloud-current/yandex/Documents/report.pdf" "/srv/restore-test/report.pdf" После восстановления откройте PDF, электронную таблицу или фотографию приложением, для которого файл предназначен. Для важных архивов дополнительно сохраняйте список контрольных сумм на стороне NAS и проверяйте его в рамках backup-процесса. Восстановление не проводите поверх действующих файлов, пока не уверены в правильности выбранной версии.

Что важно для Google Drive, OneDrive и Яндекс Диска Источник На что обратить внимание до копирования Яндекс Диск Авторизация OAuth, доступность нужных папок, размер файлов и API-ограничения, отдельная проверка крупных объектов Google Drive Экспорт Google Документов в обычные форматы, ярлыки, общие диски, права доступа, документы без стандартного файлового представления OneDrive Тип учётной записи (личная/рабочая), доступ к SharePoint/общим ресурсам, API-квоты, повторная авторизация Локальный NAS Права пользователя, свободное место, состояние дисков, snapshot/версионный backup, корректное монтирование назначения Перенос между двумя облаками — отдельная задача. Он описан на сайте в инструкции по миграции Яндекс Диск ↔ Google Drive ↔ OneDrive. Здесь же речь о резервировании облачных данных на локальное устройство с независимым восстановлением.

Надо ли дополнительно шифровать такую копию Если NAS расположен в физически доступном посторонним месте или резервная копия отправляется на другой облачный аккаунт, оцените шифрование резервных данных. В rclone предусмотрен отдельный backend crypt , но он требует безопасного хранения конфигурации и ключей. Не шифруйте автоматически уже работающий каталог, не имея копии и ключей восстановления. Нельзя считать, что rclone crypt и Cryptomator используют один и тот же формат файлов. Перед включением шифрования выполните тестовое восстановление на отдельном устройстве. Для общих принципов хранения прочитайте руководство по схеме 3-2-1, а для домашнего сервера — обзор NAS.

Частые ошибки при автоматизации Симптом Возможная причина Что проверить Вручную копирует, по расписанию нет Другой пользователь или не найдена конфигурация OAuth Контекст запуска, rclone config file , права и переменные окружения Копия «успешна», но мало файлов Скопирована не та папка или действуют фильтры lsd , size , состав каталогов, журнал и список исключений NAS заполняется неожиданно быстро Отсутствует политика хранения версий и контроль роста Объём снимков, журналы, квоты и свободное место rclone повторно передаёт одни и те же файлы Провайдер иначе обрабатывает даты/хеши Документация backend, настройки сравнения, небольшой тест После смены токена задача не работает Истекла авторизация или изменилась политика API Переподключение через официальный OAuth без публикации конфигурации После восстановления файлы открываются с ошибкой Скопированы не все данные или выбран повреждённый вариант Логи, контрольные суммы, резервная версия и тестовый restore