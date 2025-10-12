Synology Drive: настройка NAS и синхронизации Windows

Synology NAS · DSM 7 · синхронизация · LAN Synology Drive: как настроить своё облако на NAS, синхронизацию Windows и доступ без интернета Ниже — практическая настройка Synology Drive для дома и небольшого офиса: общие папки, клиенты Windows, локальный доступ без интернета, история версий и защита от случайного удаления. Отдельно объясняем, почему собственное облако не освобождает от резервного копирования.

Перед началом Работайте с копиями, проверяйте учётную запись и не удаляйте оригиналы до проверки переноса. Названия пунктов меню могут отличаться по версии приложения и региональным настройкам.

Что даёт Synology Drive и чем он отличается от обычной сетевой папки Synology Drive — файловая платформа, работающая на совместимом NAS Synology. Через браузер и клиентские приложения можно хранить, синхронизировать и передавать файлы, использовать папки команды и версии документов. Сервер размещается у владельца NAS, поэтому доступ внутри исправной домашней сети может работать без внешнего интернета. В отличие от обычной SMB-папки клиент Drive может согласовывать изменения между устройствами и, при поддержке клиента, оставлять некоторые файлы доступными по запросу. Но синхронизация и резервная копия — разные задачи. Если вы удалите файл в двусторонней синхронизации, удаление может передаться и на NAS.

Что нужно проверить до установки Модель NAS, версию DSM и совместимость пакета Synology Drive Server на официальной странице производителя. Достаточный запас пространства на томе, включая будущие исторические версии. Наличие отдельной обычной учётной записи для повседневной работы, не администратора. Исправность локальной сети, стабильный IP-адрес NAS или корректно работающий локальный DNS. Схему резервирования. RAID не является резервной копией, поэтому нужны отдельный внешний носитель и/или удалённая копия. При небольшом объёме оперативной памяти, слабом процессоре или большом количестве мелких файлов начальная индексация может заметно нагружать устройство. Оцените производительность до массовой синхронизации всей коллекции.

Шаг 1. Установите Synology Drive Server в DSM Войдите в DSM по локальному адресу вашего NAS через браузер. Откройте «Центр пакетов», найдите Synology Drive Server и установите совместимую версию. После установки доступна «Synology Drive Admin Console» для настройки синхронизации и журналов. Проверьте права пользователей на Synology Drive и настройте отдельную общую папку, например Documents . Если нужен личный каталог «Мой диск», в DSM предварительно должна быть включена служба домашних папок пользователей.

Шаг 2. Настройте Team Folder и разрешения Перейдите в Synology Drive Admin Console → «Папки команды» (Team Folder). Выберите существующую общую папку DSM и включите её как Team Folder. Установите права чтения/записи только тем пользователям, которым действительно нужно изменять документы. Проверьте доступ под обычной учётной записью через веб-интерфейс Synology Drive. Не смешивайте общедоступные семейные документы с приватными архивами и системными резервными копиями. Права из DSM и ограничения самой платформы Drive необходимо рассматривать вместе. Доступ только для чтения не позволяет использовать полноценную двустороннюю синхронизацию; для него возможны другие режимы клиентских задач.

Шаг 3. Настройте версии файлов В Synology Drive Admin Console выберите Team Folder → «Настройки» → «Управление версиями» (названия меню могут незначительно отличаться). Укажите число сохраняемых версий и политику удаления устаревших. В официальной документации для Team Folder предусмотрена настройка максимума от 1 до 32 версий. Пример для домашних документов: сначала выбрать умеренный лимит версий и оценить расход диска спустя несколько дней. Для часто изменяемых баз данных и больших файлов характер нагрузки другой. Не задавайте огромный срок хранения без оценки места и требований к восстановлению. Важно: если версии не включены, рассчитывать на восстановление удалённого через Version Explorer нельзя. При этом даже включённые версии не заменяют внешнюю резервную копию, особенно при отказе всего NAS.

Шаг 4. Установите Synology Drive Client на Windows Скачайте Synology Drive Client из официального Центра загрузок для вашей модели NAS. Запустите клиент и создайте задачу «Синхронизация» или «Резервное копирование», осознанно выбрав нужный режим. При первоначальной настройке внутри локальной сети используйте локальный IP-адрес NAS либо проверенное локальное имя. Укажите обычную пользовательскую учётную запись. Выберите Team Folder на NAS и пустую локальную папку на ПК. Не подключайте напрямую старые рабочие папки с неизвестным содержимым без резервной копии. Настройте направление передачи и фильтры, если они доступны в вашем клиенте. Запустите небольшой пробный набор документов. Проверьте появление изменений с обеих сторон и как система ведёт себя при конфликте версий. Для обычной двусторонней синхронизации удаление с одного устройства может повториться на другом. Для отдельной задачи «Резервное копирование» клиент работает иначе; однако она сама по себе не делает хранилище защищённым от всех сценариев повреждения данных.

Шаг 5. Проверьте работу без интернета В домашней сети интернет не обязателен, если NAS, маршрутизатор и компьютер включены, локальная адресация работает, а клиент или браузер может подключиться к NAS напрямую по LAN. План проверки: При подключённом интернете откройте Drive по локальному IP NAS и убедитесь, что файл доступен. Убедитесь, что важные документы физически скачаны на компьютер. В режиме On-demand Sync онлайн-указатель сам по себе не является локальной копией. Отключите внешнее подключение к интернету, но сохраните питание и локальную сеть. Снова откройте локальный веб-интерфейс или файл из папки, доступной офлайн. Сохраните тестовый документ и проверьте последующую синхронизацию. Верните интернет и убедитесь, что задания продолжили работу без конфликтов. Доступ через QuickConnect и сторонние внешние сервисы при отсутствии интернета не должен считаться автономным. Для локального теста не используйте внешнее доменное имя, если его работа зависит от внешних DNS и промежуточных служб.

Доступ снаружи: как организовать безопасно Для работы вне дома возможны QuickConnect или защищённый VPN-доступ к домашней сети. Выбор зависит от оператора, CGNAT, требований к приватности и доступности сервиса. Не публикуйте административный интерфейс DSM и SMB напрямую в интернете ради удобства. Настройте индивидуальные аккаунты, двухфакторную аутентификацию при доступности, актуальные обновления DSM и пакетов, минимальные права, журналирование и уведомления. Для VPN проверяйте маршрутизацию, доступ только к необходимым ресурсам и сохранность локального доступа при отключённом внешнем канале.

Как защитить файлы от удаления и отказа NAS Используйте как минимум несколько независимых уровней: История версий Synology Drive — для отката отдельных изменений, если она включена.

Снимки тома Btrfs при поддержке модели и корректной настройке — для восстановления состояния файлов на NAS.

Hyper Backup или иной backup на внешний диск — для восстановления после отказа оборудования или серьёзной ошибки.

Дополнительная копия вне дома или офиса — для защиты от кражи, пожара и затопления.

Проверочное восстановление пары файлов и одного крупного каталога по расписанию. Если в NAS два зеркальных диска, это повышает доступность при отказе одного накопителя, но не защищает от удаления, шифровальщика и повреждения всего устройства.

Что делать, если Synology Drive не синхронизируется Симптом Что проверить «Нет соединения» LAN, IP NAS, доступ DSM, локальный DNS, права учётной записи, сертификат «Нет прав» Права общей папки в DSM, Team Folder, разрешения Synology Drive «Зависла индексация» Загрузка CPU/RAM, место на томе, число мелких файлов, журналы Drive «Конфликтные версии» Одновременное изменение на двух клиентах, политика конфликтов, история версий «Файл есть, но не открывается без интернета» On-demand Sync, реальная локальная загрузка файла «Перестали выполняться задачи» Место на томе, журналы пакета, статус клиента; при малом свободном пространстве сервер способен останавливать синхронизацию

Частые вопросы Работает ли Synology Drive без интернета? По локальной сети — да, если NAS, клиент, локальные сетевые службы и разрешения настроены независимо от внешнего облака. Удалённое подключение извне при полном отсутствии интернета не работает. Чем Synology Drive отличается от Synology Photos? Drive предназначен преимущественно для файлов и документов, их синхронизации и совместной работы; Photos — для фотоархива и связанных функций медиатеки. Что лучше для Windows: синхронизация или резервное копирование? Если нужно видеть одинаковые рабочие документы на разных устройствах — синхронизация. Если цель — защитить данные после сбоя ПК, создавайте резервную копию с контролируемой версионностью и отдельным восстановлением; допускается сочетание обоих режимов. Достаточно ли двух дисков RAID1? Нет. Это не независимая копия, и массовое удаление файлов может коснуться всего массива. Нужен отдельный backup.