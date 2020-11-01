Synology Photos: автозагрузка фото с iPhone и Android на NAS

Synology Photos · iPhone · Android Synology Photos: автоматическое резервное копирование фото с iPhone и Android на NAS Установка приложения, личные и общие пространства, первая автозагрузка, статус резервирования, ограничения iOS, iCloud и безопасная очистка телефона.

Перед началом Сначала сохраняйте независимые копии данных, проверяйте аккаунт и права доступа. Названия пунктов интерфейса зависят от версии программы и операционной системы. Не удаляйте оригиналы, пока не проверена возможность восстановления.

Для чего нужен Synology Photos на домашнем NAS Synology Photos помогает хранить, просматривать и резервировать фотографии и видео семьи на собственном сетевом хранилище. Мобильное приложение Synology Photos для iOS и Android умеет загружать снимки с телефона в NAS, а в DSM можно организовать личные и общие пространства. Но мобильная автозагрузка не делает NAS неуязвимым: диск может выйти из строя, данные могут быть удалены, устройство может пострадать от электропитания или вредоносного ПО. Копии фотографий с NAS нужно дополнительно резервировать. Возможность Что она решает Чего она не гарантирует Автозагрузка с телефона Сохраняет новые фото на NAS Успех каждой загрузки без проверки статуса Личное пространство Разделяет фото пользователей NAS Резервное копирование вне NAS Общее пространство Общие семейные альбомы и папки Защиту от удаления владельцем или администратором Просмотр с телефона Доступ к снимкам на NAS через приложение Доступ извне при отсутствии интернета или сетевого маршрута Освободить место Удаление выбранных локальных копий после передачи Сохранность единственной копии на NAS

Что проверить перед настройкой Нужны совместимая версия DSM, установленный пакет Synology Photos, отдельные пользовательские учётные записи и достаточно свободного места. Требования зависят от версии приложения: текущая спецификация Synology Photos Mobile указывает iOS 16+ и Android 11+; проверяйте магазин приложений и версию прошивки вашей модели. В DSM 7 используйте официальный Центр пакетов, не устанавливайте модифицированные сборки из случайных каталогов. Создайте личный аккаунт для каждого члена семьи. Не используйте общую административную учётную запись для ежедневной загрузки фото. Для Personal Space включите службу домашних папок пользователей, если она ещё не настроена; для Shared Space назначьте доступы только тем, кому действительно нужны семейные фото. Куда попадают резервные копии В официальной справке для мобильного приложения указаны типовые папки: личная библиотека: /home/Photos/MobileBackup ;

; общее пространство: /photo/MobileBackup . На устройстве и в конкретной версии приложения структура подпапок может отличаться, особенно при нескольких iPhone/iPad. Лучше заранее назначить понятные имена семейным пользователям и на практике проверить, где появится первый тестовый файл.

Настройка автоматической загрузки на iPhone Установите Synology Photos из App Store, используя официальную ссылку Synology, и подключитесь к NAS по локальному IP/имени или разрешённому способу удалённого доступа. Войдите под личным аккаунтом DSM. Убедитесь, что видите личное пространство и имеете права на запись. В приложении откройте «Ещё» → «Включить резервное копирование фотографий» (название пункта зависит от перевода и версии). Выберите назначение: Personal Space для приватной медиатеки либо Shared Space для осознанно общей. Настройте путь, если программа это предлагает. Предоставьте доступ ко всем фотографиям, если действительно хотите скопировать всю библиотеку. При ограниченном разрешении iOS приложение видит лишь выбранные фото. Выберите режим первоначального сканирования всех фото, если нужно сохранить существующую медиатеку, а не только новые снимки. Подключите телефон к питанию, разрешите уведомления и фоновое обновление приложения, откройте Focused Backup для крупной первой загрузки. Дождитесь завершения, откройте несколько оригиналов на NAS и проверьте статус загрузки на телефоне. В iOS фоновые ограничения зависят от системы: приложение не может гарантировать, что каждый гигабайт загрузится немедленно при заблокированном экране. Synology рекомендует уведомления и режим Focused Backup с зарядкой. После первоначального переноса регулярно проверяйте очередь ошибок и статус последних снимков. iCloud и оптимизация памяти: особая осторожность Если на iPhone включена оптимизация хранения фотографий, локально могут находиться не все исходные оригиналы. При нескольких iOS-устройствах Synology предупреждает, что задержка синхронизации iCloud способна привести к пропуску фотографий в период задержки. Поэтому для полной миграции не полагайтесь только на фоновую автозагрузку Synology Photos: сверяйте библиотеку iCloud, экспортируйте оригиналы и сравнивайте количество файлов. Подробности в существующем гайде «Перенос фото с iPhone и iCloud на ПК и NAS».

Настройка резервирования фотографий на Android Установите мобильное приложение Synology Photos из Google Play через ссылку производителя. Войдите в собственный аккаунт DSM с правами на выбранное пространство. Перейдите в «Ещё» → «Включить резервное копирование» и укажите Personal Space либо Shared Space. Разрешите доступ к фото и видео, а также фоновую передачу данных, если хотите автоматическую загрузку. В настройках Android для приложения Synology Photos отключите агрессивную оптимизацию батареи; на некоторых устройствах Xiaomi, Huawei и других производителей потребуется дополнительно разрешить автозапуск. Для первого большого архива подключитесь к Wi-Fi и зарядке, включите Focused Backup и проверьте очередь. Откройте фото и посмотрите статус: «загружено», «ожидает» или «ошибка». При ошибке сначала исправьте доступ/права/место, а не переустанавливайте всё приложение. Не все файлы галереи Android обязаны входить в выбранную задачу резервирования. Отдельно проверьте фото из мессенджеров, скриншоты, скачанные изображения, защищённые папки и съёмку на SD-карте. Список источников и доступность каталогов зависят от версии Android и прав приложения.

Личное и общее пространство: как правильно организовать семейную библиотеку Если фото всех членов семьи сразу загружать в одну общую папку с одинаковыми правами, можно случайно удалить чужие снимки. Практичнее оставлять автоматическую загрузку в Personal Space каждого пользователя, а лучшие фотографии копировать или предоставлять доступ через общие альбомы по согласованию. Shared Space подходит для сознательно общей библиотеки с понятными ролями доступа. Разделяйте права на просмотр и управление, проверяйте общие ссылки, избегайте неограниченной публичной раздачи семейных фото. Для удалённого доступа предпочтительны защищённый VPN либо официально поддерживаемые механизмы при актуальной DSM и двухфакторной аутентификации; не открывайте административную панель NAS в интернет без необходимости.

Фото есть в приложении, но не загружено: как проверить Synology поясняет: после включения Photo Backup мобильное приложение может показывать фотографии, находящиеся и на телефоне, и на NAS, независимо от статуса копирования. Сам факт появления снимка в ленте ещё не доказывает, что его оригинал лежит на сервере. Откройте сведения о конкретной фотографии, посмотрите её статус. Затем через веб-интерфейс Synology Photos либо File Station найдите соответствующий файл и откройте его с другого устройства. Проверьте размер, формат и возможность скачать оригинал. Сверьте как самые старые, так и последние фотографии, длинное видео, HEIC и Live Photos.

Как освободить память телефона после загрузки В приложении предусмотрена функция Free Up Space. Пользоваться ею безопаснее после трёх проверок: весь необходимый архив действительно загружен, оригиналы доступны на NAS, а NAS имеет ещё одну резервную копию. Даже если приложение корректно удаляет локальные экземпляры, вы не должны оставаться с единственной копией на одном наборе дисков. На iPhone при включённых Фото iCloud дополнительно проверьте предупреждения об удалении из общей библиотеки: не рассчитывайте, что всё будет работать как независимое локальное удаление. Если нужно освободить память немедленно, сначала сохраните наиболее крупные видео в независимом архиве и проверьте их. Не нажимайте «очистить всё», пока не понимаете, какие именно фото будут удалены и откуда.

Почему резервирование перестало работать Симптом Проверьте Новые фото не уходят при заблокированном экране Ограничения фоновой активности, уведомления, зарядка, Focused Backup Ошибка входа Пароль, 2FA, серверное время, способ подключения, сертификат На домашнем Wi-Fi работает, извне нет Не настроен защищённый удалённый доступ; доступность QuickConnect/VPN Загружается не всё Разрешения на фотографии, новые/старые фото, оптимизация iCloud, исключённые видео На NAS закончилось место Квота пользователя, свободное пространство тома, корзина, snapshot Фотографии отображаются, но нет файлов в папке Это могут быть ещё не загруженные элементы телефона

Резервирование самого NAS: обязательный второй контур RAID/SHR повышает отказоустойчивость от отказа некоторых дисков в пределах выбранной конфигурации, но не защищает от ошибочного удаления, вредоносного шифрования, сбоя контроллера и повреждения устройства. Для важных семейных архивов сделайте регулярную копию на независимый внешний диск и/или в другое физическое место. Настройте периодическое восстановление нескольких снимков для теста, а не только уведомление «задача завершена». Схема подробно описана в статье «Резервное копирование 3-2-1: NAS, ПК и фотографии». Если хотите сравнить альтернативу, есть отдельный материал об Immich.

Итог Synology Photos удобен для семейной фототеки, если правильно настроены учётные записи, права, фоновая загрузка и проверка статуса каждого нового пакета фото. Загрузка на NAS и резервирование NAS — разные задачи. Завершать настройку стоит только после тестового восстановления, а не после появления первого снимка в приложении.

Частые вопросы Можно ли сохранять фото iPhone на Synology без iCloud? Да, если настроено приложение Synology Photos и NAS доступен по сети. Для полноты архива проверьте, что оригиналы имеются на устройстве либо выгружены из iCloud. Почему Synology Photos не загружает фото в фоне? iOS и Android ограничивают работу приложений. Проверьте уведомления, фоновый доступ, оптимизацию батареи и Focused Backup во время первой загрузки. Можно ли удалить фото с телефона после загрузки на NAS? Только после проверки реальной загрузки оригиналов и наличия независимой резервной копии NAS. Особо осторожно действуйте с синхронизацией Фото iCloud. Чем Personal Space отличается от Shared Space? Personal Space принадлежит конкретному пользователю, Shared Space предназначен для общей библиотеки с назначенными правами. Для семейных приватных архивов обычно удобно раздельное личное пространство.