Закончилось место в облаке: iCloud, Google, Яндекс, OneDrive

Облачные хранилища · заполнена квота Закончилось место в облаке: как безопасно очистить iCloud, Google, Яндекс Диск и OneDrive Почему остановилась загрузка фото и синхронизация, что действительно занимает объём, как освободить место и не удалить единственные экземпляры важных файлов.

Перед началом Сначала сохраняйте независимые копии данных, проверяйте аккаунт и права доступа. Названия пунктов интерфейса зависят от версии программы и операционной системы. Не удаляйте оригиналы, пока не проверена возможность восстановления.

Что происходит, когда в облаке заканчивается место Закончилось место в iCloud, Яндекс Диске, Google Drive или OneDrive? Не начинайте с массового удаления фотографий. При заполнении квоты последствия зависят от сервиса: могут остановиться загрузка новых фото, резервные копии телефона, обновление документов, синхронизация между компьютерами и в отдельных случаях работа почты. Первое действие — проверить какой сервис и какая категория данных действительно занимают объём. Сервис Что входит в расчёт Что проверять первым iCloud Фото iCloud, резервные копии устройств, iCloud Drive и другие данные Настройки Apple ID → iCloud → хранилище Google Общая квота Google Диска, Google Фото, Gmail и других учитываемых данных Менеджер хранилища Google One Яндекс Файлы Диска и учитываемые письма Почты, исключения зависят от тарифа Индикатор объёма в Диске и параметры Яндекс 360 OneDrive Файлы OneDrive и связанные квоты аккаунта в зависимости от типа подписки Управление хранилищем OneDrive и корзина

Сначала защитите файлы: порядок без риска Откройте панель использования пространства соответствующего аккаунта. Если несколько учётных записей, записывайте данные для каждой отдельно. Найдите самые большие категории: видео, архивы, резервные копии старых устройств, почтовые вложения, корзины. Скачайте ценные данные в папку за пределами синхронизируемого каталога. Проверьте несколько оригиналов, количество и суммарный размер, если это возможно. Подготовьте вторую копию на внешнем диске либо NAS. На этот этап стоит потратить время: ошибка очистки облака способна синхронно удалить файлы с устройств. Только после проверки резервной копии удаляйте ненужное, причём небольшими партиями. После каждого этапа сверяйте изменение занятого объёма. Корзину очищайте лишь для заведомо ненужного: эта операция может лишить возможности штатного восстановления. Главное отличие от «освободить память на телефоне»: удаление из облачного приложения нередко удаляет общую синхронизируемую библиотеку, а не одну локальную копию. Это особенно важно для Фото iCloud.

iCloud заполнен: что проверить на iPhone и iPad Откройте «Настройки» → имя пользователя → iCloud → «Хранилище» или «Управление хранилищем аккаунта». Названия зависят от версии iOS. Посмотрите, какой объём занимают «Фото», «Резервные копии», iCloud Drive, «Сообщения» и приложения. Фото iCloud и опасность удаления на всех устройствах Если включены Фото iCloud, удаление фото на iPhone распространяется на другие устройства с тем же аккаунтом Apple. Переносить снимки в корзину, чтобы «оставить их на компьютере», нельзя без предварительной независимой выгрузки оригиналов. При включённой оптимизации хранения на iPhone могут быть только уменьшенные копии; убедитесь, что скачали исходные файлы, а не их эскизы. Если не знаете, как выгрузить все оригиналы, начните с отдельного руководства «Как перенести фотографии с iPhone и iCloud на компьютер и NAS». Старые резервные копии устройств Если iCloud занят резервными копиями смартфонов, проверьте даты и названия устройств. Резервную копию текущего iPhone не стоит удалять, если другой проверенной копии нет. Удаление и отключение резервного копирования — разные по последствиям операции, а отказ от текущего бэкапа повысит риск потери данных при поломке телефона. Перед удалением старой копии убедитесь, что устройство действительно больше не используется.

Google Диск, Google Фото и Gmail: почему место общее У Google пространство часто разделяют несколько сервисов. Если на Google Диске мало документов, квота может быть занята фотографиями, видео или почтовыми вложениями. Откройте Google One и раздел управления хранилищем. Сравните вклад Google Диска, Google Фото и Gmail, затем сортируйте объекты по размеру в нужном сервисе. Корзина Google Диска тоже учитывается в занятом объёме до окончательного удаления. Но не очищайте её, если недавно пропали файлы или необходимо проверить ошибочное удаление. По официальной документации Google, файлы в корзине Диска обычно хранятся 30 дней; немедленная очистка является необратимым действием для обычного пользователя, хотя отдельные варианты восстановления могут зависеть от типа аккаунта и поддержки. Для Google Фото проверьте длинные видеозаписи и дубликаты, а перед массовой очисткой выгрузите архив. Для полной выгрузки фото используйте Google Takeout, сохраните все части архива и проверьте оригиналы перед очисткой облачной медиатеки.

Яндекс Диск переполнен: что меняется и почему нельзя откладывать Проверьте занятое место в веб-версии Диска и тариф Яндекс 360. В актуальной справке Яндекса описано общее пространство для Диска и учитываемых писем Почты. Файлы в корзине также могут занимать место; условия безлимитной автозагрузки фотографий и видео зависят от подписки и способа загрузки. Особенно важно: Яндекс описывает ограничения при переполнении, блокировку Диска после продолжительного превышения квоты и последующую очистку данных, если ситуация не устранена. В официальных статьях приведены сроки 44 дня для блокировки и 90 дней для окончательной очистки заблокированного Диска. Это не универсальные сроки всех сервисов; ориентируйтесь на предупреждения своего аккаунта и действующую справку, не откладывайте выгрузку файлов. Если не хотите покупать расширение, сначала выгрузите крупные архивы и проверьте копии на диске. При уже заблокированном доступе используйте официальный порядок обращения за временной разблокировкой через поддержку. Не отправляйте пароли и коды подтверждения «помощникам» из сообщений.

OneDrive переполнен: важно различать личный и корпоративный аккаунт В OneDrive квоты и действия зависят от того, используется ли личный аккаунт Microsoft либо рабочая/учебная учётная запись. Проверьте тип аккаунта и раздел управления хранилищем. Учтите, что удалить файл в Проводнике из синхронизируемой папки OneDrive — не то же самое, что удалить только локальную копию. Для экономии диска ПК используйте функцию освобождения места на устройстве, а не удаление оригинала из облака. Если хотите вообще перестать использовать OneDrive, действуйте в безопасной последовательности: сначала независимая копия, затем изменение резервирования папок и отвязка учётной записи. Если до этого OneDrive автоматически сохранял «Рабочий стол» и «Документы», дополнительно проверьте расположение системных папок после отключения.

Что безопаснее удалять в первую очередь Проверка Обычно допустимо после осмотра Требует особой осторожности Дубликаты Копии одного файла, в подлинности которых уверены Фото с разными метаданными или обработкой Большие архивы Старые установщики и архивы при наличии другой копии Единственный архив проекта, семейного видео или договора Корзина Содержимое, которое точно больше не нужно Недавно удалённые или неизвестные файлы Резервные копии Копии устройств, уже выведенных из эксплуатации и сохранённых иначе Актуальный единственный backup телефона Общие папки Ненужные копии в своей собственности Файлы коллег или семейные альбомы, где вы не владелец

Почему место не освободилось сразу Причины могут быть различными: очистка выполняется асинхронно; файлы по-прежнему лежат в корзине; объём учитывают почта или фото; система ещё обновляет расчёт; файл принадлежит другому пользователю; данные заново загружает клиент синхронизации. Дождитесь обновления счётчика и проверьте историю загрузок. Не повторяйте разрушительные операции сразу несколько раз.

Как перестать постоянно докупать гигабайты Для телефонов разумна схема: мобильная загрузка в облако для удобства, регулярный экспорт оригиналов на компьютер/NAS и независимое резервирование внешнего накопителя. Для рабочих файлов важнее версионирование и процедура восстановления, чем один большой объём. Если облако используется всей семьёй, разделите личные фотографии, общие каталоги и служебные резервные копии, назначьте владельцев и исключите дублирующую автозагрузку. Общие принципы — в статье «Облачные хранилища: как не потерять файлы при сбое». Техническая защита нескольких копий — в материале «Резервное копирование 3-2-1».

Итог Переполненное облако — прежде всего сигнал провести ревизию данных, а не повод срочно очистить всю медиатеку. Сначала выясните, что занимает место, сохраните независимые копии, затем удаляйте проверенное ненужное. Для Яндекс Диска особенно важно учитывать сроки блокировки и возможной очистки, указанные в официальной справке.

Частые вопросы Почему в Google Диске мало файлов, но место заполнено? Квота может расходоваться не только на Диск, но и на Google Фото и Gmail. Посмотрите раскладку в менеджере Google One. Можно ли удалить фотографии с iPhone, сохранив их в iCloud? При включённых Фото iCloud удаление обычно распространяется на другие синхронизируемые устройства. Сначала экспортируйте оригиналы в независимый архив и проверьте его. Занимает ли корзина место в Яндекс Диске? Да, удалённые объекты в корзине могут учитываться в квоте. Но очищать её нужно только после проверки, что файлы больше не понадобятся. Что будет, если не устранить переполнение Яндекс Диска? Официальная справка описывает ограничение операций, блокировку после 44 дней переполнения и последующую очистку длительно заблокированных хранилищ. Уточняйте условия для вашего аккаунта по действующей справке.