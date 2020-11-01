Закончилось место в облаке: iCloud, Google, Яндекс, OneDrive

Облачные хранилища · заполнена квота
Закончилось место в облаке: как безопасно очистить iCloud, Google, Яндекс Диск и OneDrive
Почему остановилась загрузка фото и синхронизация, что действительно занимает объём, как освободить место и не удалить единственные экземпляры важных файлов.Проверено 9 октября 2026 года
Перед началом
Сначала сохраняйте независимые копии данных, проверяйте аккаунт и права доступа. Названия пунктов интерфейса зависят от версии программы и операционной системы. Не удаляйте оригиналы, пока не проверена возможность восстановления.
Что происходит, когда в облаке заканчивается место
Закончилось место в iCloud, Яндекс Диске, Google Drive или OneDrive? Не начинайте с массового удаления фотографий. При заполнении квоты последствия зависят от сервиса: могут остановиться загрузка новых фото, резервные копии телефона, обновление документов, синхронизация между компьютерами и в отдельных случаях работа почты. Первое действие — проверить какой сервис и какая категория данных действительно занимают объём.
|Сервис
|Что входит в расчёт
|Что проверять первым
|iCloud
|Фото iCloud, резервные копии устройств, iCloud Drive и другие данные
|Настройки Apple ID → iCloud → хранилище
|Общая квота Google Диска, Google Фото, Gmail и других учитываемых данных
|Менеджер хранилища Google One
|Яндекс
|Файлы Диска и учитываемые письма Почты, исключения зависят от тарифа
|Индикатор объёма в Диске и параметры Яндекс 360
|OneDrive
|Файлы OneDrive и связанные квоты аккаунта в зависимости от типа подписки
|Управление хранилищем OneDrive и корзина
Сначала защитите файлы: порядок без риска
- Откройте панель использования пространства соответствующего аккаунта. Если несколько учётных записей, записывайте данные для каждой отдельно.
- Найдите самые большие категории: видео, архивы, резервные копии старых устройств, почтовые вложения, корзины.
- Скачайте ценные данные в папку за пределами синхронизируемого каталога. Проверьте несколько оригиналов, количество и суммарный размер, если это возможно.
- Подготовьте вторую копию на внешнем диске либо NAS. На этот этап стоит потратить время: ошибка очистки облака способна синхронно удалить файлы с устройств.
- Только после проверки резервной копии удаляйте ненужное, причём небольшими партиями. После каждого этапа сверяйте изменение занятого объёма.
- Корзину очищайте лишь для заведомо ненужного: эта операция может лишить возможности штатного восстановления.
Главное отличие от «освободить память на телефоне»: удаление из облачного приложения нередко удаляет общую синхронизируемую библиотеку, а не одну локальную копию. Это особенно важно для Фото iCloud.
iCloud заполнен: что проверить на iPhone и iPad
Откройте «Настройки» → имя пользователя → iCloud → «Хранилище» или «Управление хранилищем аккаунта». Названия зависят от версии iOS. Посмотрите, какой объём занимают «Фото», «Резервные копии», iCloud Drive, «Сообщения» и приложения.
Фото iCloud и опасность удаления на всех устройствах
Если включены Фото iCloud, удаление фото на iPhone распространяется на другие устройства с тем же аккаунтом Apple. Переносить снимки в корзину, чтобы «оставить их на компьютере», нельзя без предварительной независимой выгрузки оригиналов. При включённой оптимизации хранения на iPhone могут быть только уменьшенные копии; убедитесь, что скачали исходные файлы, а не их эскизы.
Если не знаете, как выгрузить все оригиналы, начните с отдельного руководства «Как перенести фотографии с iPhone и iCloud на компьютер и NAS».
Старые резервные копии устройств
Если iCloud занят резервными копиями смартфонов, проверьте даты и названия устройств. Резервную копию текущего iPhone не стоит удалять, если другой проверенной копии нет. Удаление и отключение резервного копирования — разные по последствиям операции, а отказ от текущего бэкапа повысит риск потери данных при поломке телефона. Перед удалением старой копии убедитесь, что устройство действительно больше не используется.
Google Диск, Google Фото и Gmail: почему место общее
У Google пространство часто разделяют несколько сервисов. Если на Google Диске мало документов, квота может быть занята фотографиями, видео или почтовыми вложениями. Откройте Google One и раздел управления хранилищем. Сравните вклад Google Диска, Google Фото и Gmail, затем сортируйте объекты по размеру в нужном сервисе.
Корзина Google Диска тоже учитывается в занятом объёме до окончательного удаления. Но не очищайте её, если недавно пропали файлы или необходимо проверить ошибочное удаление. По официальной документации Google, файлы в корзине Диска обычно хранятся 30 дней; немедленная очистка является необратимым действием для обычного пользователя, хотя отдельные варианты восстановления могут зависеть от типа аккаунта и поддержки.
Для Google Фото проверьте длинные видеозаписи и дубликаты, а перед массовой очисткой выгрузите архив. Для полной выгрузки фото используйте Google Takeout, сохраните все части архива и проверьте оригиналы перед очисткой облачной медиатеки.
Яндекс Диск переполнен: что меняется и почему нельзя откладывать
Проверьте занятое место в веб-версии Диска и тариф Яндекс 360. В актуальной справке Яндекса описано общее пространство для Диска и учитываемых писем Почты. Файлы в корзине также могут занимать место; условия безлимитной автозагрузки фотографий и видео зависят от подписки и способа загрузки.
Особенно важно: Яндекс описывает ограничения при переполнении, блокировку Диска после продолжительного превышения квоты и последующую очистку данных, если ситуация не устранена. В официальных статьях приведены сроки 44 дня для блокировки и 90 дней для окончательной очистки заблокированного Диска. Это не универсальные сроки всех сервисов; ориентируйтесь на предупреждения своего аккаунта и действующую справку, не откладывайте выгрузку файлов.
Если не хотите покупать расширение, сначала выгрузите крупные архивы и проверьте копии на диске. При уже заблокированном доступе используйте официальный порядок обращения за временной разблокировкой через поддержку. Не отправляйте пароли и коды подтверждения «помощникам» из сообщений.
OneDrive переполнен: важно различать личный и корпоративный аккаунт
В OneDrive квоты и действия зависят от того, используется ли личный аккаунт Microsoft либо рабочая/учебная учётная запись. Проверьте тип аккаунта и раздел управления хранилищем. Учтите, что удалить файл в Проводнике из синхронизируемой папки OneDrive — не то же самое, что удалить только локальную копию. Для экономии диска ПК используйте функцию освобождения места на устройстве, а не удаление оригинала из облака.
Если хотите вообще перестать использовать OneDrive, действуйте в безопасной последовательности: сначала независимая копия, затем изменение резервирования папок и отвязка учётной записи. Если до этого OneDrive автоматически сохранял «Рабочий стол» и «Документы», дополнительно проверьте расположение системных папок после отключения.
Что безопаснее удалять в первую очередь
|Проверка
|Обычно допустимо после осмотра
|Требует особой осторожности
|Дубликаты
|Копии одного файла, в подлинности которых уверены
|Фото с разными метаданными или обработкой
|Большие архивы
|Старые установщики и архивы при наличии другой копии
|Единственный архив проекта, семейного видео или договора
|Корзина
|Содержимое, которое точно больше не нужно
|Недавно удалённые или неизвестные файлы
|Резервные копии
|Копии устройств, уже выведенных из эксплуатации и сохранённых иначе
|Актуальный единственный backup телефона
|Общие папки
|Ненужные копии в своей собственности
|Файлы коллег или семейные альбомы, где вы не владелец
Почему место не освободилось сразу
Причины могут быть различными: очистка выполняется асинхронно; файлы по-прежнему лежат в корзине; объём учитывают почта или фото; система ещё обновляет расчёт; файл принадлежит другому пользователю; данные заново загружает клиент синхронизации. Дождитесь обновления счётчика и проверьте историю загрузок. Не повторяйте разрушительные операции сразу несколько раз.
Как перестать постоянно докупать гигабайты
Для телефонов разумна схема: мобильная загрузка в облако для удобства, регулярный экспорт оригиналов на компьютер/NAS и независимое резервирование внешнего накопителя. Для рабочих файлов важнее версионирование и процедура восстановления, чем один большой объём. Если облако используется всей семьёй, разделите личные фотографии, общие каталоги и служебные резервные копии, назначьте владельцев и исключите дублирующую автозагрузку.
Общие принципы — в статье «Облачные хранилища: как не потерять файлы при сбое». Техническая защита нескольких копий — в материале «Резервное копирование 3-2-1».
Итог
Переполненное облако — прежде всего сигнал провести ревизию данных, а не повод срочно очистить всю медиатеку. Сначала выясните, что занимает место, сохраните независимые копии, затем удаляйте проверенное ненужное. Для Яндекс Диска особенно важно учитывать сроки блокировки и возможной очистки, указанные в официальной справке.
Частые вопросы
Почему в Google Диске мало файлов, но место заполнено?
Квота может расходоваться не только на Диск, но и на Google Фото и Gmail. Посмотрите раскладку в менеджере Google One.
Можно ли удалить фотографии с iPhone, сохранив их в iCloud?
При включённых Фото iCloud удаление обычно распространяется на другие синхронизируемые устройства. Сначала экспортируйте оригиналы в независимый архив и проверьте его.
Занимает ли корзина место в Яндекс Диске?
Да, удалённые объекты в корзине могут учитываться в квоте. Но очищать её нужно только после проверки, что файлы больше не понадобятся.
Что будет, если не устранить переполнение Яндекс Диска?
Официальная справка описывает ограничение операций, блокировку после 44 дней переполнения и последующую очистку длительно заблокированных хранилищ. Уточняйте условия для вашего аккаунта по действующей справке.
Документация и источники
Материал подготовлен по официальным инструкциям разработчиков, проверенным 9 октября 2026 года. Интерфейс и условия сервиса могут измениться; перед потенциально необратимыми действиями сверяйте актуальную справку.