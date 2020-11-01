Свет отключили, Zigbee-хаб перестал отвечать, а дома установлена система защиты от протечек. Перекроет ли электрокран воду? Останется открытым? А что будет, когда электричество вернётся? Ответ зависит не от надписи «умный дом», а от конкретного крана, привода, блока управления, резервного питания и способа обработки сигнала датчика.

Главное: здесь два разных вопроса. Первый: сохранит ли кран то положение, в котором находился, при пропадании питания? Второй: сумеет ли система получить новую тревогу о протечке и перекрыть воду, пока света нет? Кран может оставаться открытым без электричества, но не иметь возможности закрыться при новой протечке. Это не одно и то же.

Сначала определите, какой исполнительный механизм перекрывает воду

В бытовой защите от протечек встречаются несколько конструкций. Внешне устройства могут выполнять одну задачу, но по-разному реагировать на отсутствие энергии.

Тип исполнительного устройства Что происходит без питания Что важно проверить Шаровый кран с моторным приводом без механического возврата У ряда моделей остаётся в последнем достигнутом положении. Если отключение произошло во время движения, положение может быть промежуточным. Это не универсальная характеристика всех приводов Паспорт точной модели, наличие концевых выключателей, способ ручного управления, работа после восстановления питания Шаровый кран с приводом и резервным питанием При потере сети контроллер может продолжать принимать сигналы и приводить кран в движение за счёт аккумулятора или батарей, если резерв действительно питает всю необходимую цепь Какие узлы остаются запитанными, состояние аккумулятора, длительность работы, способ контроля разряда Электромагнитный клапан нормально закрытого типа (NC) Для распространённой прямодействующей схемы при снятии напряжения переходит в закрытое состояние. Реальное срабатывание зависит от конструкции, среды, давления и правильного подбора Паспорт клапана, направление потока, допустимые давление и температура, условия установки Электромагнитный клапан нормально открытого типа (NO) При снятии напряжения предусмотрен возврат в открытое состояние, если условия эксплуатации соответствуют паспорту Не подходит автоматически для любого ввода воды: уточнить логику отказа, гидравлические параметры и назначение Привод с пружинным возвратом Возвращается в предусмотренное конструкцией положение без внешнего питания, если исправен и механизм не заклинил Есть ли пружинный возврат в этой конкретной модели; в какую сторону он работает

Не путайте NC и NO на клеммах реле с поведением самого крана. «Нормально закрытый контакт» описывает исходное состояние электрического контакта, а не обязательно положение шарового затвора без напряжения. Умное реле, привод и механический кран необходимо рассматривать как единую цепь.

Что произойдёт при семи типичных отказах

Это не таблица гарантированного поведения всех моделей. Она показывает, какие вопросы нужно проверить на вашем объекте и почему одного успешного открытия из приложения недостаточно.

Ситуация Что может произойти Что подтвердить испытанием 1. Пропало сетевое электричество, протечки нет Привод без резерва может остаться в прежнем положении. Система с исправным резервом может продолжить работу Фактическое положение затвора, питание контроллера и доступность датчиков 2. Вода попала на датчик после отключения электричества Без питания датчика, контроллера или двигателя автоматическое закрытие может не выполниться Выполняется ли локальное закрытие именно при отсутствии основного питания 3. Пропал интернет, электричество есть Локальная защита может работать, а сообщение на телефон не отправится. Облачный сценарий может оказаться недоступным Закрытие крана без внешнего интернет-соединения и отдельно доставка уведомлений 4. Выключился Zigbee-хаб или контроллер умного дома Привод и датчик могут оставаться включёнными, но команда между ними перестанет проходить, если логика выполняется только на хабе Есть ли отдельный автономный блок защиты или подтверждённая локальная прямая связь устройств 5. Разрядилась батарейка датчика или привода Сигнал тревоги может не прийти либо двигатель не сможет повернуть кран Контроль батареи, предупреждение о недоступном устройстве, возможность ручного перекрытия 6. Свет вернулся после отключения Некоторые системы восстанавливают прежнюю команду, другие сохраняют режим аварии, третьи запускают инициализацию Фактическое положение крана, реакция на активный сигнал протечки, отсутствие самопроизвольного открытия 7. Кран механически закис или привод не завершил поворот Приложение может показывать отправленную команду «закрыто», хотя вода фактически не перекрыта Есть ли достоверная обратная связь о конечном положении и выполнена ли контрольная проверка потока

Особенно опасный сценарий: вода уже обнаружена, кран закрылся, затем после перезапуска хаба он автоматически открывается без осмотра и устранения причины. Если система предлагает автовосстановление, его логику нужно отдельно оценить и согласовать: при действующей аварии вода не должна возвращаться только из-за перезагрузки.

Примеры из документации: почему марка и модель имеют значение

Neptun: отдельно положение крана и питание контроллера

В инструкции для отдельных систем Neptun указано, что при отключении электроэнергии шаровый кран с электроприводом остаётся в прежнем положении. При этом некоторые комплектации контроллеров имеют собственный резервный источник питания. Отсюда не следует, что любой кран Neptun автоматически перекроет воду, если протечка началась уже после исчезновения электропитания. Проверяют паспорт конкретного комплекта и то, чем питаются датчики, блок управления и приводы.

GIDROLOCK: резерв зависит от комплектации и состояния аккумулятора

Для некоторых систем GIDROLOCK PREMIUM предусмотрена работа с аккумуляторным питанием. Но резервная батарея должна быть установлена, исправна и совместима с блоком; одно название серии не подтверждает одинаковую комплектацию всех изделий. У GIDROLOCK также есть разные исполнения контроллеров и электроприводов. Проверка сводится к конкретным паспортам и испытанию отказа в согласованных условиях.

Aqara Valve Controller T1: батарейный привод не равен автономной защите

Aqara Valve Controller T1 питается от батареек и управляет существующим шаровым краном. В документации производителя описано продолжение ранее выполнявшегося действия после восстановления питания устройства. Но батарейный привод сам по себе не доказывает, что сценарий «датчик протечки → закрыть воду» сработает при выключенном хабе. Нужно отдельно проверить место выполнения автоматизации, доступность Zigbee-связи и поддержку прямых связей в выбранной экосистеме.

Универсальные Zigbee/Tuya-приводы: одинаковое название протокола не означает одинаковый алгоритм

Устройства с маркировкой Zigbee, Tuya или похожим кодом семейства могут иметь разные прошивки, способы питания, параметры и логику восстановления состояния. Для модели, связанной с шаровым краном, нужно проверить режимы открытия и закрытия, обратную связь и ручную разблокировку. По одному названию протокола нельзя обещать «закроется без питания» или «обязательно останется открытым».

Кран остался открытым без света. Это неисправность?

Не обязательно. У приводов, рассчитанных на сохранение положения, отсутствие самопроизвольного закрытия может быть штатным поведением. Но это означает, что при новой протечке система обязана иметь отдельный работающий путь для передачи тревоги и совершения движения: резервное питание, автономный контроллер и совместимые датчики. Если такой путь отсутствует, защита на время отключения электричества ограничена.

Чтобы выбрать схему питания до ремонта, посмотрите материал «Электрика под защиту от протечек: датчики, краны, питание и щит». Если датчики и краны ещё не выбраны, используйте планировщик защиты от протечек.

Как проверить систему после монтажа: чек-лист для приёмки

Проверять нужно всю цепочку, а не одно приложение. Перед испытанием специалист записывает установленное оборудование и исходное положение каждого крана. Отказные тесты согласовывают с владельцем помещения и выполняют без риска затопления, повреждения оборудования и остановки чужих инженерных систем.

01. Документируем исходные данные Марка и точная модель крана, привода, датчиков, блока управления, хаба и резервного питания. Что именно перекрывается: ХВС, ГВС или отдельная ветка. Где находится ручной вводной кран. 02. Проверяем штатную тревогу Используем предусмотренную изготовителем проверку датчика или имитацию сигнала, согласованную специалистом. Подтверждаем не только уведомление, но и фактическое перекрытие воды. 03. Проверяем потерю интернет-соединения Специалист проверяет автономность сценария безопасным способом: локальная тревога должна вызывать оговорённое действие без обязательного обращения к облаку. Отдельно фиксируем, приходит ли уведомление на телефон. 04. Проверяем отказ хаба На тестовой схеме или в согласованное окно выясняем, выполняется ли сценарий без Zigbee-координатора, Sprut.hub или Home Assistant. Если нет, это документируют и оценивают резервирование. 05. Проверяем исчезновение электропитания Испытание проводит специалист. Фиксируется положение каждого затвора, состояние датчиков, контроллера, двигателя и резерва. Не выключайте самостоятельно питающие автоматы, особенно если они связаны с котлом, насосом или другой критичной нагрузкой. 06. Проверяем восстановление питания После возврата питания убеждаемся, что система не открывает воду при действующей тревоге, не теряет привязку датчиков и возвращает корректное состояние в приложении. 07. Проверяем ручное управление Проверяем доступность вводных кранов, инструкцию по ручной разблокировке или переключению конкретного привода. Нельзя применять силу к заклинившему механизму или поворачивать привод без знания конструкции. 08. Проверяем обслуживание Указываем срок контроля батарей, порядок профилактического проворота по инструкции изготовителя, журнал ошибок и ответственное лицо. Автоматическая ежемесячная проверка не должна запускаться при незавершённой аварии.

Пример таблицы приёмки отказных сценариев

Испытание Что ожидали по паспорту Что произошло на объекте Итог Тревога датчика при штатном питании Закрытие назначенного крана ________________ ____ Недоступен интернет, питание есть Локальное действие по схеме ________________ ____ Недоступен хаб По архитектуре системы ________________ ____ Отключение основной электросети По паспорту и резервированию ________________ ____ Тревога без основного электропитания По согласованной схеме ________________ ____ Восстановление питания при тревоге Без опасного самопроизвольного открытия ________________ ____ Состояние приложения и фактический затвор Соответствуют друг другу, если поддерживается достоверная обратная связь ________________ ____ Ручное перекрытие и инструкция Доступны предусмотренным способом ________________ ____

В итогах используйте П (прошёл), Н (не прошёл), Н/П (не предусмотрено для выбранной системы) и Н/ПР (не проверено, требуется отдельное испытание). Не ставьте «П» без наблюдаемого результата. Для некоторых комплектаций результат «не предусмотрено» допустим только как заранее согласованное ограничение, но не как оправдание опасной схемы.

Чего нельзя делать при проверке электрокранов

Не подключайте двигатель к сети 230 В напрямую для проверки, если не известны его тип и заводская схема. Некоторые приводы рассчитаны на 12 В, другие используют специальные управляющие контакты; ошибочное питание может привести к поражению током и поломке.

для проверки, если не известны его тип и заводская схема. Некоторые приводы рассчитаны на 12 В, другие используют специальные управляющие контакты; ошибочное питание может привести к поражению током и поломке. Не подавайте фазу или нейтраль на управляющие клеммы по совету из интернета. Обозначения NO/NC, OPEN/CLOSE, N-Open и N-Close не универсальны для всех производителей.

Обозначения NO/NC, OPEN/CLOSE, N-Open и N-Close не универсальны для всех производителей. Не создавайте настоящую протечку. Проверка выполняется штатным тестом датчика или безопасной имитацией под контролем специалиста.

Проверка выполняется штатным тестом датчика или безопасной имитацией под контролем специалиста. Не обесточивайте систему без согласования. В одной линии могут находиться контроллер, роутер, отопление и другое оборудование.

В одной линии могут находиться контроллер, роутер, отопление и другое оборудование. Не открывайте воду автоматически после сброса тревоги , если причина протечки не устранена и нет согласованного безопасного алгоритма.

, если причина протечки не устранена и нет согласованного безопасного алгоритма. Не вмешивайтесь в общедомовое водоснабжение и не перекрывайте сети, которые не относятся к вашему объекту.

Что должно быть в надёжной системе

При подборе оборудования проверьте автономность действия «датчик → закрыть кран», допустимую продолжительность работы резерва, наличие ручного перекрытия, достоверность обратной связи и доступность оборудования для обслуживания. Облачное уведомление полезно, но не заменяет закрытие воды. Если вы используете Home Assistant, познакомьтесь с принципами локальных сценариев, а общие схемы датчиков и водяных веток описаны в материале «Датчики протечки в умном доме».

Вопросы и ответы

Электрокран закроется, если отключат свет?

Не обязательно. Это зависит от механизма. Моторный шаровый кран без возвратного механизма часто остаётся в последнем положении, а клапан с механическим возвратом может закрыться или открыться. Нужно проверить паспорт конкретной модели и фактическую схему питания.

Если кран остаётся открытым без питания, защита бесполезна?

Нет. Такая система может полноценно работать при наличии резервного питания и автономного контроллера. Но без этих узлов новая протечка во время отключения света может остаться без реакции.

Может ли Zigbee-кран сработать без интернета?

Да, если есть питание и необходимая локальная логика. Интернет не всегда требуется Zigbee-сети. Но потеря Zigbee-координатора или хаба относится к другой ситуации: она может прервать сценарий, если именно хаб обрабатывает тревогу.

При восстановлении света кран сам откроется?

У разных моделей и контроллеров разная логика. Некоторые восстанавливают прошлую команду, другие сохраняют тревожный режим. До ввода системы в эксплуатацию нужно проверить поведение при уже активном сигнале протечки.

Зачем резервное питание, если шаровый кран и так сохраняет положение?

Чтобы система могла обработать новую тревогу и повернуть затвор при отсутствии основного электричества. Резерв должен питать не только двигатель, но и остальные необходимые звенья защиты.

Нужно ли ежемесячно проворачивать кран?

Периодичность зависит от модели и инструкции. Профилактическое движение помогает обнаружить заклинивание, но не заменяет проверку датчика, связи, резервного питания и реального перекрытия потока.

Документы, на которые можно опираться

Паспорт и руководство по эксплуатации вашей конкретной системы защиты от протечек; инструкция производителя Neptun к выбранному контроллеру и электроприводам; паспорт GIDROLOCK PREMIUM соответствующей комплектации; руководство и FAQ Aqara Valve Controller T1; инструкция производителя к используемому Zigbee/Tuya-приводу. Названия указаны текстом без ссылок на сторонние ресурсы. Для электрической части применяют действующие ПУЭ и требования к безопасному электромонтажу по фактической схеме; точные пункты зависят от оборудования и условий установки.