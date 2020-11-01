Почему тормозит Home Assistant: CPU, RAM, Recorder и Docker

Home Assistant · Производительность · 2026 Почему Home Assistant тормозит: CPU, RAM, Recorder, Docker и event loop Home Assistant медленно открывает панели, задерживает команды, перегружает диск или перезапускается? Разбираем, как измерить нагрузку, найти медленную интеграцию, проверить Recorder и Docker, использовать встроенный Profiler и исправить причину без потери настроек. CPU / RAM Disk I/O Recorder Docker / VM Profiler asyncio

Сначала измерения Высокий процент памяти или CPU без контекста не является диагнозом. Разные слои, разные ошибки Медленная панель, SSD и blocking event loop требуют разных исправлений. Безопасный план изменений Резервная копия, одно изменение за раз, повторная проверка.

01 / Симптомы Что значит «Home Assistant тормозит» Одинаковая жалоба может скрывать разные неисправности. Один пользователь видит медленную панель Dashboard, другой жалуется на задержку включения света, а третий обнаруживает, что Home Assistant перезапускается раз в несколько часов. У этих проблем разные причины и разные инструменты диагностики. Проявление Что сначала проверять Чего не следует делать Медленно открывается Dashboard Браузер, тяжёлые карточки, камера, сеть, API Сразу увеличивать RAM сервера Команда свету выполняется через 3–10 секунд Интеграция устройства, сеть, Zigbee/MQTT, event loop Считать виноватой панель Home Assistant долго загружается Integration startup time, сетевые таймауты, дисковый I/O Удалять всё из configuration.yaml Через несколько дней становится хуже Память, рост объектов, event storm, custom integrations Устраивать ежедневную автоперезагрузку вместо поиска причины История и графики медленные Recorder, база, диск, объём запросов Немедленно удалять базу Container/VM внезапно перезапускается OOM, лимиты ресурсов, host logs, диск Считать любой рестарт проблемой Core Общий подход: измерить, какой именно участок задерживается, а затем проверить его в момент сбоя. Не существует одного универсального значения CPU или RAM, по которому можно однозначно диагностировать все установки Home Assistant.

02 / Измерение Собираем базовые показатели до изменений Запишите четыре наблюдения: сколько занимает запуск, как быстро меняется состояние entity после физического события, сколько времени занимает открытие Dashboard и как долго выполняется действие автоматизации. По возможности повторите каждое измерение несколько раз. При старте Время загрузки Core и integrations В покое CPU, RAM, I/O без действий Под нагрузкой Те же метрики во время задержки После исправления Сравнение с исходным результатом Для сопоставления событий фиксируйте дату и время, версию Core, installation type, носитель данных, гипервизор/модель хоста и недавние изменения. Если проблема началась после установки нового custom integration или настройки камер, это особенно важно.

03 / План Алгоритм диагностики без гадания 1 Уточните, где именно задержка: UI, API, устройство, база или весь сервер. 2 Проверьте Settings → System → Repairs и Logs. 3 Добавьте System Monitor, включив только нужные показатели. 4 Сравните CPU/RAM с реальным дисковым I/O и временем отклика. 5 Если есть признаки блокировки event loop или высоких затрат Core, используйте Profiler. 6 Если медленнее становятся только графики, исследуйте Recorder отдельно. 7 Меняйте один параметр за раз, фиксируйте результат и оставляйте путь отката. Как искать конкретную строку ошибки, скачивать diagnostics и включать debug одной integration: Логи Home Assistant: System Log, Repairs и Debug Logging.

04 / Метрики System Monitor: какие сенсоры включить В Settings → Devices & services → Add integration найдите System Monitor. Эта интеграция создаёт датчики нагрузки CPU, использования памяти, диска, swap, network I/O и другие показатели, если платформа их поддерживает. Не все датчики появляются активными. В System Monitor многие сущности изначально disabled. Откройте соответствующую интеграцию и включите нужные sensors. Для начальной диагностики обычно достаточно CPU usage, Memory usage %, Disk use/free, Swap и System load. Показатели разных ОС и конфигураций Container могут отражать разные уровни: физический сервер, VM, контейнер или доступный ему namespace. Сверяйте цифры с метриками хоста. Не делайте выводов только по одному графику.

05 / Процессор CPU 100%: действительно ли упёрлись в процессор Высокая загрузка CPU означает, что процессор занят, но не указывает причину. Виртуализация, видеодекодирование, резервное копирование, SQL-запросы или сторонний сервис на том же хосте могут влиять на Home Assistant. Иногда одно ядро перегружено при умеренном суммарном CPU. Картина Вероятное направление Как проверить CPU высок постоянно в контейнере HA Тяжёлая integration, частые события, шаблоны Profiler, Debug Logging, списки tasks CPU высок у всего NAS, но HA умеренный Frigate, backup, транскодирование, другие контейнеры Мониторинг host и контейнеров CPU низкий, интерфейс зависает I/O wait, event loop blocking, сеть, DB lock Disk latency, logs, Profiler Одно ядро близко к максимуму Ограничение потока или одно тяжёлое задание Per-core metrics на хосте Не отключайте Profiler или logger из-за одного скачка. Важны длительность, повторяемость и совпадение с жалобой. Для профилирования лучше выбирать типичный момент высокой нагрузки.

06 / Память RAM: как отличить нормальный кэш от утечки Linux использует свободную память для файлового кэша. Поэтому высокий показатель used memory сам по себе не означает нехватку RAM. Обращайте внимание на доступную память, swap, число OOM events и устойчивый рост потребления именно процесса Home Assistant. Если объём памяти Core растёт без возврата после одинаковых нагрузочных циклов, это основание подозревать накопление объектов или memory leak, но не доказательство. Проверьте custom integrations и используйте profiler.memory , чтобы получить профиль. При контейнеризации различайте лимит memory контейнера и общий запас памяти хоста. Docker может завершить контейнер по OOM даже при доступной RAM на физическом сервере, если задан низкий лимит.

07 / Swap и OOM Когда нехватка памяти действительно замедляет Home Assistant Если система активно обращается к swap на медленном носителе, задержки могут быть очень заметными. Но нулевой объём swap не является обязательной «оптимизацией» для всех установок; настройки зависят от системы и типа диска. При неожиданном рестарте контейнера проверьте сообщения о принудительном завершении по памяти (OOMKilled) и host-level logs. Не путайте это с плановым обновлением или самостоятельным перезапуском HA Core. Автоматическая перезагрузка каждый день не лечит утечку. Она может скрывать первопричину, обнулять ожидания автоматизаций и создавать дополнительные отказы.

08 / Диск I/O wait, медленный SSD и заполненный накопитель Если процессор вроде свободен, но система реагирует с задержками, проверьте диск: свободное место, задержку записи, iowait, здоровье носителя и активность соседних приложений. Плохой накопитель или перегруженная база могут тормозить загрузку и выполнение операций. Особенно уязвимы установки на SD-картах с активным Recorder. SQLite постоянно записывает изменения сущностей. Для Raspberry Pi с интенсивными данными надёжный SSD обычно предпочтительнее SD-карты. Для Recorder официально рекомендовано иметь свободное временное место как минимум в размере самой базы. Если база занимает 2 ГиБ, запас порядка 2 ГиБ — минимальное требование, а не комфортный резерв на все нужды системы. Repack, миграция схемы и восстановление могут потребовать дополнительного пространства. Более подробная диагностика хранилища: Home Assistant занял всё место: Recorder, backups и storage.

09 / Recorder Почему большая база History замедляет систему Recorder записывает изменения состояний и события в базу. По умолчанию Home Assistant использует SQLite, и это рекомендованный вариант для обычной установки. Автоматический purge включён, стандартный срок детальной истории — 10 дней. Проблема обычно не просто в числе датчиков, а в их частоте обновления, объёме атрибутов, количестве событий и запросах к истории. Сенсор, публикующий новые значения несколько раз в секунду, может создавать гораздо больше записей, чем десятки редко меняющихся датчиков. Если нужно сократить запись малополезной телеметрии, настройте исключение конкретных entities и patterns, заранее решив, какие графики и статистика должны сохраниться. Без измерения нельзя утверждать, что увеличение purge_keep_days улучшит производительность: чаще оно увеличивает объём хранимых данных.

10 / YAML Безопасный пример конфигурации Recorder Ниже не универсальный рецепт, а пример явного ограничения записи шумных entities. Здесь нужно заменить имена на реальные и понять, нужна ли их история. Не добавляйте второй блок recorder: , если он уже есть в configuration.yaml. Пример конфигурации / команды recorder: purge_keep_days: 10 auto_purge: true auto_repack: true exclude: entities: - sensor.debug_packet_counter - sensor.temporary_diagnostic_counter В примере демонстрационные entity IDs, которых может не быть в вашей системе. После изменения конфига проверьте его валидность и перезапустите Home Assistant штатным способом. Проверяйте, что нужные графики и History продолжают записываться. Подробнее о значении state_class и шаблонах: Шаблоны Jinja и template sensors.

11 / Настройки Recorder Commit interval и репаковка: почему нельзя крутить наугад В Recorder параметр commit_interval по умолчанию равен 5 секундам. Увеличение интервала может снижать частоту дисковых операций, но меняет задержку записи в базу. При этом Live History может продолжать показывать события сразу за счёт потоковой передачи. auto_repack по умолчанию включён. У SQLite repack помогает вернуть место на диске после purge, но операция затратная: временно нужны ресурсы CPU, I/O и свободное пространство. Не запускайте repack во время критичных сценариев или при почти полностью заполненном диске. Если задача — найти, кто генерирует слишком много изменений, начать лучше с частоты событий, а не миграции базы на MariaDB. Home Assistant прямо указывает, что перенос истории между разными движками Recorder не поддерживается штатным способом.

12 / Частота обновления Event storm: что бывает при слишком частых событиях Event storm — ситуация, когда один или несколько источников генерируют аномально частый поток состояний или событий. Возможные источники: неправильно настроенный MQTT-sensor, шумное устройство, некорректная integration, automation loop или датчик с чересчур частым polling. Сопоставьте время роста нагрузки и дату изменения интеграции.

Посмотрите в History, как часто изменяется проблемная entity.

Проверьте, нет ли связи sensor → automation → action → sensor, образующей цикл.

Отделяйте ошибочную генерацию событий от нормальной высокочастотной телеметрии.

Если источник локальный, исправляйте частоту публикации на стороне устройства, где это поддерживается. Особенности MQTT retained, QoS и LWT разобраны в статье о MQTT для Home Assistant.

13 / Архитектура Event loop: почему одна интеграция может задержать весь Core Внутри Home Assistant значительная часть программной логики выполняется на архитектуре Python asyncio . Event loop должен быстро переключаться между задачами. Если интеграция выполняет в этом цикле блокирующую операцию (например, синхронный I/O или длительную вычислительную функцию), другие задачи вынуждены ждать. Нормальное выполнение Задача начала I/O → передала управление loop → другие задачи продолжают работу → первый запрос завершился. Blocking call Задача заняла loop и не отдаёт управление → другие callbacks и события задерживаются до завершения блокировки. Начиная с Home Assistant 2024.7 улучшена автоматическая регистрация блокирующих операций. В логах могут появляться сообщения о вызовах open , sleep , import_module , listdir и других синхронных действиях в event loop. Такие сообщения часто указывают на ошибку кода интеграции; решение обычно лежит у её разработчика. Важно: высокая загрузка CPU и блокировка event loop не одно и то же. Система может «подвисать» из-за блокирующего ожидания диска или сети, не занимая весь процессор.

14 / Профилирование Встроенный Profiler: как узнать, что именно выполняется долго Home Assistant поддерживает официальную интеграцию Profiler. Она записывает статистику исполнения функций и помогает находить медленные участки Core и integrations. Это более доказательный подход, чем подбор произвольного объёма RAM. 01 Откройте Settings → Devices & services → Add integration и добавьте Profiler. 02 Войдите под административной учётной записью. 03 В Settings → Tools → Actions выберите profiler.start . 04 Запустите короткий профиль во время воспроизведения задержки. 05 Дождитесь окончания и найдите путь к результатам в уведомлении. 06 Анализируйте горячие функции, их вызывающие цепочки и повторяемость. Не удаляйте интеграцию только по названию в одном стеке. Пример конфигурации / команды action: profiler.start data: seconds: 60 Profiler создаёт в каталоге конфигурации файлы форматов .cprof и callgrind.out . Они предназначены для инструментов анализа профилей (например, SnakeViz или QCachegrind). При отправке специалисту проверяйте, не содержат ли сопутствующие файлы чувствительных путей и идентификаторов.

15 / Profiler Как проверить рост использования памяти У Profiler есть отдельная action profiler.memory для анализа памяти. Она выполняется с административными правами и создаёт файл .hpy с профилем. Не смешивайте этот инструмент с CPU profiler: они помогают отвечать на разные вопросы. Пример конфигурации / команды action: profiler.memory data: seconds: 60 Высокоресурсные методы поиска роста объектов, такие как profiler.start_log_object_sources , могут сами существенно нагружать систему. Их лучше включать для короткого контролируемого расследования, не в часы критичной работы автоматики. Когда память растёт, полезно сравнивать одинаковые отрезки времени после рестарта и в спокойной эксплуатации. Однако перезапуск не должен быть основным способом «лечения» памяти.

16 / Запуск Integration startup time: если Home Assistant долго загружается В Settings → System → Repairs → ⋮ → Integration startup time можно просмотреть затраты времени на запуск integrations. Особенно полезно сравнивать их до и после установки нового оборудования или обновления Core. Наличие медленно стартующей интеграции не означает, что она виновна во всех последующих задержках. Она может просто ждать недоступный MQTT broker, DNS, NAS или устройство, которое загружается позже Home Assistant. После отключения электричества важно учитывать порядок восстановления сети: сначала маршрутизатор, DNS и необходимые серверы, затем интеграции, которые к ним подключаются. Не используйте аварийные обесточивания как способ ускорить загрузку.

17 / Docker Home Assistant Container: что проверить на хосте Если Home Assistant работает в Docker, оценивайте его вместе с контейнерными лимитами и нагрузкой других сервисов. Простая команда позволяет увидеть текущие показатели по контейнерам. Выполняйте её только на собственном хосте с разрешённым доступом. Пример конфигурации / команды docker stats --no-stream Смотрите относительную долю CPU, память и memory limit, network I/O и block I/O. Для отдельного контейнера homeassistant можно уточнить статистику: Пример конфигурации / команды docker stats --no-stream homeassistant Название контейнера может быть другим. docker stats даёт текущий снимок, а не подробную историю проблемы. Если виновником оказался Frigate, NVR или база данных в другом контейнере, увеличение ресурсов Home Assistant Core не устранит первопричину.

18 / Docker Перезапуски, OOMKilled и ограничения контейнера Если контейнер завершается при росте памяти, проверьте его последнее состояние: Пример конфигурации / команды docker inspect --format '{{.State.OOMKilled}} {{.State.ExitCode}}' homeassistant true в поле OOMKilled означает, что контейнер был завершён механизмом ограничения памяти. При этом причины роста потребления ещё нужно выяснить. Изучите также журналы Docker host и фактический memory limit. Если Docker работает на NAS или в VM, ограничения могут накладываться сразу на нескольких уровнях. Виртуальная машина с выделенными 2 ГБ не сможет использовать 8 ГБ свободной RAM физического NAS без изменения конфигурации VM.

19 / Proxmox и NAS Если Home Assistant установлен в виртуальной машине В VM важно смотреть не только sensor внутри Home Assistant, но и параметры гипервизора: доступную RAM, CPU ready/steal time, дисковую latency, overcommit ресурсов, snapshot/backup jobs и нагрузку на общий storage. На NAS несколько задач могут делить один диск: видеозапись, торренты, резервное копирование и SQLite Recorder. Когда очередь I/O растёт, Home Assistant может тормозить даже при спокойном CPU. Для Synology и других NAS сначала проверьте host-level I/O wait и занятость диска. Не переносите базу Recorder на внешний сетевой ресурс только ради уменьшения нагрузки: это создаёт новые зависимости по доступности и задержкам сети.

20 / Интерфейс Медленный Dashboard не всегда означает медленный сервер Иногда Home Assistant API отвечает быстро, но сама страница Dashboard отрисовывается медленно. Это может быть связано с большим количеством карточек, сложными templates, потоками камер, сторонними frontend-компонентами и производительностью браузера или планшета. Для проверки откройте более простой dashboard на том же устройстве и стандартную панель с небольшим числом entities. Сравните результаты по одной и той же сети. Не делайте выводов по скорости загрузки страницы только через VPN с высокой задержкой. Организация Sections, карточек и отдельных панелей подробно разобрана в гайде по Dashboard Home Assistant.

21 / Сторонний код HACS и custom integrations: как локализовать регрессию Если медленная работа появилась после установки или обновления custom integration, сравните журнал ошибок, версию расширения, его зависимостей и изменения в release notes. Некоторые integrations могут выполнять тяжёлые запросы, собирать слишком много данных или неправильно использовать asyncio. Нельзя просто отключить все сторонние integrations на рабочем доме и считать проблему решённой. Сначала сохраните backup, запишите последовательность изменений и подготовьте безопасный план отключения конкретного компонента. Про установку, управление и безопасность сторонних компонентов: HACS для Home Assistant: интеграции и обновления.

22 / Автоматизации Могут ли автоматизации и шаблоны перегружать Home Assistant Да, особенно при некорректной циклической логике. Например, automation меняет helper, этот helper запускает другую automation, а вторая возвращает исходное значение. На высокочастотных источниках это может создать большой поток событий. В шаблонах полезно уменьшать число ненужных перерасчётов, не заменять недоступные данные вымышленными значениями и грамотно выбирать триггеры. Но обычные десятки автоматизаций сами по себе не означают проблему производительности: важнее реальная частота и стоимость выполнения. Детали: автоматизации, triggers и Trace и Jinja и template entities.

23 / Камеры Frigate, камеры и видеопотоки: отдельная нагрузка Камеры могут нагружать сеть, NAS, CPU и графический интерфейс, особенно когда несколько потоков одновременно открываются в dashboard. Если Frigate или NVR запущен отдельно, нужно смотреть его производительность как самостоятельного сервиса. Проверьте, используется ли подходящий видеопрофиль, нет ли постоянного декодирования большого количества потоков в браузере и какие ресурсы заняты при закрытых и открытых карточках камер. Home Assistant не обязательно выполняет всю обработку видеопотока самостоятельно.

24 / Порядок изменений Какие действия помогают, а какие создают новые проблемы Действие Оценка Когда уместно Обновить устаревший проблемный custom integration Может помочь После проверки совместимости и backup Исключить ненужные шумные entities из Recorder Может помочь После оценки потребности в их истории Увеличить RAM Не универсальное решение Есть подтверждённый дефицит памяти или OOM Перенести HA с SD-карты на SSD Часто полезно Видны ограничения I/O и износ носителя Удалить файл home-assistant_v2.db Риск потери истории Не является обычным способом оптимизации Увеличить purge_keep_days до 365 Чаще увеличит объём базы Только когда нужен такой срок и есть ресурсы Включить DEBUG для всех интеграций Увеличит нагрузку и шум Не использовать постоянно Ежедневный автоматический restart Маскирует проблему Не заменяет диагностику Перенести Recorder на MariaDB Не всегда оправданно Есть измеренные требования и план миграции Все изменения должны иметь критерий успеха: например, уменьшение задержки событий, нормализация I/O, исчезновение OOM, возврат времени загрузки к исходному уровню.

25 / Чек-лист Проверка перед оптимизацией и после неё ✓ Сохранены backup, версия Core и перечень recent changes ✓ Описаны симптомы и измерено время задержек ✓ Проверены Repairs, System Logs и Integration startup time ✓ Сравнена нагрузка CPU/RAM/Disk при простое и во время сбоя ✓ При Container/VM проверены лимиты и нагрузка физического host ✓ Отделены проблемы Recorder от нагрузки frontend ✓ При необходимости сохранён короткий профиль через Profiler ✓ Неизвестные tokens и секреты удалены из передаваемых диагностических файлов ✓ Изменён только один параметр за раз ✓ После исправления повторены исходные измерения

26 / Вывод Как понять, что действительно пора менять железо Новый процессор, SSD или дополнительная RAM полезны, когда измерения показывают реальное ограничение ресурсов. Если же задержки вызваны неисправной интеграцией, неправильным API-запросом, медленным DNS или бесконечной автоматизацией, замена железа может почти ничего не изменить. Для большинства пользователей лучший порядок такой: симптом → измерения → изоляция узкого места → исправление → повторная проверка. Если данных не хватает, лучше сохранить краткий профиль и логи, чем экспериментировать с настройками наугад. Общие вопросы выбора платформы и типов установки рассмотрены в Home Assistant с нуля: HA OS или Container.