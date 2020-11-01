Почему тормозит Home Assistant: CPU, RAM, Recorder и Docker
Home Assistant · Производительность · 2026

Почему Home Assistant тормозит: CPU, RAM, Recorder, Docker и event loop

Home Assistant медленно открывает панели, задерживает команды, перегружает диск или перезапускается? Разбираем, как измерить нагрузку, найти медленную интеграцию, проверить Recorder и Docker, использовать встроенный Profiler и исправить причину без потери настроек.

CPU / RAMDisk I/ORecorderDocker / VMProfilerasyncio
Сначала измерения

Высокий процент памяти или CPU без контекста не является диагнозом.

Разные слои, разные ошибки

Медленная панель, SSD и blocking event loop требуют разных исправлений.

Безопасный план изменений

Резервная копия, одно изменение за раз, повторная проверка.

01 / Симптомы

Что значит «Home Assistant тормозит»

Одинаковая жалоба может скрывать разные неисправности. Один пользователь видит медленную панель Dashboard, другой жалуется на задержку включения света, а третий обнаруживает, что Home Assistant перезапускается раз в несколько часов. У этих проблем разные причины и разные инструменты диагностики.

ПроявлениеЧто сначала проверятьЧего не следует делать
Медленно открывается DashboardБраузер, тяжёлые карточки, камера, сеть, APIСразу увеличивать RAM сервера
Команда свету выполняется через 3–10 секундИнтеграция устройства, сеть, Zigbee/MQTT, event loopСчитать виноватой панель
Home Assistant долго загружаетсяIntegration startup time, сетевые таймауты, дисковый I/OУдалять всё из configuration.yaml
Через несколько дней становится хужеПамять, рост объектов, event storm, custom integrationsУстраивать ежедневную автоперезагрузку вместо поиска причины
История и графики медленныеRecorder, база, диск, объём запросовНемедленно удалять базу
Container/VM внезапно перезапускаетсяOOM, лимиты ресурсов, host logs, дискСчитать любой рестарт проблемой Core

Общий подход: измерить, какой именно участок задерживается, а затем проверить его в момент сбоя. Не существует одного универсального значения CPU или RAM, по которому можно однозначно диагностировать все установки Home Assistant.

02 / Измерение

Собираем базовые показатели до изменений

Запишите четыре наблюдения: сколько занимает запуск, как быстро меняется состояние entity после физического события, сколько времени занимает открытие Dashboard и как долго выполняется действие автоматизации. По возможности повторите каждое измерение несколько раз.

При стартеВремя загрузки Core и integrations
В покоеCPU, RAM, I/O без действий
Под нагрузкойТе же метрики во время задержки
После исправленияСравнение с исходным результатом

Для сопоставления событий фиксируйте дату и время, версию Core, installation type, носитель данных, гипервизор/модель хоста и недавние изменения. Если проблема началась после установки нового custom integration или настройки камер, это особенно важно.

03 / План

Алгоритм диагностики без гадания

1

Уточните, где именно задержка: UI, API, устройство, база или весь сервер.

2

Проверьте Settings → System → Repairs и Logs.

3

Добавьте System Monitor, включив только нужные показатели.

4

Сравните CPU/RAM с реальным дисковым I/O и временем отклика.

5

Если есть признаки блокировки event loop или высоких затрат Core, используйте Profiler.

6

Если медленнее становятся только графики, исследуйте Recorder отдельно.

7

Меняйте один параметр за раз, фиксируйте результат и оставляйте путь отката.

Как искать конкретную строку ошибки, скачивать diagnostics и включать debug одной integration: Логи Home Assistant: System Log, Repairs и Debug Logging.

04 / Метрики

System Monitor: какие сенсоры включить

В Settings → Devices & services → Add integration найдите System Monitor. Эта интеграция создаёт датчики нагрузки CPU, использования памяти, диска, swap, network I/O и другие показатели, если платформа их поддерживает.

Не все датчики появляются активными. В System Monitor многие сущности изначально disabled. Откройте соответствующую интеграцию и включите нужные sensors. Для начальной диагностики обычно достаточно CPU usage, Memory usage %, Disk use/free, Swap и System load.

Показатели разных ОС и конфигураций Container могут отражать разные уровни: физический сервер, VM, контейнер или доступный ему namespace. Сверяйте цифры с метриками хоста. Не делайте выводов только по одному графику.

05 / Процессор

CPU 100%: действительно ли упёрлись в процессор

Высокая загрузка CPU означает, что процессор занят, но не указывает причину. Виртуализация, видеодекодирование, резервное копирование, SQL-запросы или сторонний сервис на том же хосте могут влиять на Home Assistant. Иногда одно ядро перегружено при умеренном суммарном CPU.

КартинаВероятное направлениеКак проверить
CPU высок постоянно в контейнере HAТяжёлая integration, частые события, шаблоныProfiler, Debug Logging, списки tasks
CPU высок у всего NAS, но HA умеренныйFrigate, backup, транскодирование, другие контейнерыМониторинг host и контейнеров
CPU низкий, интерфейс зависаетI/O wait, event loop blocking, сеть, DB lockDisk latency, logs, Profiler
Одно ядро близко к максимумуОграничение потока или одно тяжёлое заданиеPer-core metrics на хосте
Не отключайте Profiler или logger из-за одного скачка. Важны длительность, повторяемость и совпадение с жалобой. Для профилирования лучше выбирать типичный момент высокой нагрузки.
06 / Память

RAM: как отличить нормальный кэш от утечки

Linux использует свободную память для файлового кэша. Поэтому высокий показатель used memory сам по себе не означает нехватку RAM. Обращайте внимание на доступную память, swap, число OOM events и устойчивый рост потребления именно процесса Home Assistant.

Если объём памяти Core растёт без возврата после одинаковых нагрузочных циклов, это основание подозревать накопление объектов или memory leak, но не доказательство. Проверьте custom integrations и используйте profiler.memory, чтобы получить профиль.

При контейнеризации различайте лимит memory контейнера и общий запас памяти хоста. Docker может завершить контейнер по OOM даже при доступной RAM на физическом сервере, если задан низкий лимит.

07 / Swap и OOM

Когда нехватка памяти действительно замедляет Home Assistant

Если система активно обращается к swap на медленном носителе, задержки могут быть очень заметными. Но нулевой объём swap не является обязательной «оптимизацией» для всех установок; настройки зависят от системы и типа диска.

При неожиданном рестарте контейнера проверьте сообщения о принудительном завершении по памяти (OOMKilled) и host-level logs. Не путайте это с плановым обновлением или самостоятельным перезапуском HA Core.

Автоматическая перезагрузка каждый день не лечит утечку.

Она может скрывать первопричину, обнулять ожидания автоматизаций и создавать дополнительные отказы.

08 / Диск

I/O wait, медленный SSD и заполненный накопитель

Если процессор вроде свободен, но система реагирует с задержками, проверьте диск: свободное место, задержку записи, iowait, здоровье носителя и активность соседних приложений. Плохой накопитель или перегруженная база могут тормозить загрузку и выполнение операций.

Особенно уязвимы установки на SD-картах с активным Recorder. SQLite постоянно записывает изменения сущностей. Для Raspberry Pi с интенсивными данными надёжный SSD обычно предпочтительнее SD-карты.

Для Recorder официально рекомендовано иметь свободное временное место как минимум в размере самой базы. Если база занимает 2 ГиБ, запас порядка 2 ГиБ — минимальное требование, а не комфортный резерв на все нужды системы. Repack, миграция схемы и восстановление могут потребовать дополнительного пространства.

Более подробная диагностика хранилища: Home Assistant занял всё место: Recorder, backups и storage.

09 / Recorder

Почему большая база History замедляет систему

Recorder записывает изменения состояний и события в базу. По умолчанию Home Assistant использует SQLite, и это рекомендованный вариант для обычной установки. Автоматический purge включён, стандартный срок детальной истории — 10 дней.

Проблема обычно не просто в числе датчиков, а в их частоте обновления, объёме атрибутов, количестве событий и запросах к истории. Сенсор, публикующий новые значения несколько раз в секунду, может создавать гораздо больше записей, чем десятки редко меняющихся датчиков.

Если нужно сократить запись малополезной телеметрии, настройте исключение конкретных entities и patterns, заранее решив, какие графики и статистика должны сохраниться. Без измерения нельзя утверждать, что увеличение purge_keep_days улучшит производительность: чаще оно увеличивает объём хранимых данных.

10 / YAML

Безопасный пример конфигурации Recorder

Ниже не универсальный рецепт, а пример явного ограничения записи шумных entities. Здесь нужно заменить имена на реальные и понять, нужна ли их история. Не добавляйте второй блок recorder:, если он уже есть в configuration.yaml.

Пример конфигурации / команды
recorder:
  purge_keep_days: 10
  auto_purge: true
  auto_repack: true
  exclude:
    entities:
      - sensor.debug_packet_counter
      - sensor.temporary_diagnostic_counter

В примере демонстрационные entity IDs, которых может не быть в вашей системе. После изменения конфига проверьте его валидность и перезапустите Home Assistant штатным способом. Проверяйте, что нужные графики и History продолжают записываться.

Подробнее о значении state_class и шаблонах: Шаблоны Jinja и template sensors.

11 / Настройки Recorder

Commit interval и репаковка: почему нельзя крутить наугад

В Recorder параметр commit_interval по умолчанию равен 5 секундам. Увеличение интервала может снижать частоту дисковых операций, но меняет задержку записи в базу. При этом Live History может продолжать показывать события сразу за счёт потоковой передачи.

auto_repack по умолчанию включён. У SQLite repack помогает вернуть место на диске после purge, но операция затратная: временно нужны ресурсы CPU, I/O и свободное пространство. Не запускайте repack во время критичных сценариев или при почти полностью заполненном диске.

Если задача — найти, кто генерирует слишком много изменений, начать лучше с частоты событий, а не миграции базы на MariaDB. Home Assistant прямо указывает, что перенос истории между разными движками Recorder не поддерживается штатным способом.

12 / Частота обновления

Event storm: что бывает при слишком частых событиях

Event storm — ситуация, когда один или несколько источников генерируют аномально частый поток состояний или событий. Возможные источники: неправильно настроенный MQTT-sensor, шумное устройство, некорректная integration, automation loop или датчик с чересчур частым polling.

  • Сопоставьте время роста нагрузки и дату изменения интеграции.
  • Посмотрите в History, как часто изменяется проблемная entity.
  • Проверьте, нет ли связи sensor → automation → action → sensor, образующей цикл.
  • Отделяйте ошибочную генерацию событий от нормальной высокочастотной телеметрии.
  • Если источник локальный, исправляйте частоту публикации на стороне устройства, где это поддерживается.

Особенности MQTT retained, QoS и LWT разобраны в статье о MQTT для Home Assistant.

13 / Архитектура

Event loop: почему одна интеграция может задержать весь Core

Внутри Home Assistant значительная часть программной логики выполняется на архитектуре Python asyncio. Event loop должен быстро переключаться между задачами. Если интеграция выполняет в этом цикле блокирующую операцию (например, синхронный I/O или длительную вычислительную функцию), другие задачи вынуждены ждать.

Нормальное выполнение

Задача начала I/O → передала управление loop → другие задачи продолжают работу → первый запрос завершился.

Blocking call

Задача заняла loop и не отдаёт управление → другие callbacks и события задерживаются до завершения блокировки.

Начиная с Home Assistant 2024.7 улучшена автоматическая регистрация блокирующих операций. В логах могут появляться сообщения о вызовах open, sleep, import_module, listdir и других синхронных действиях в event loop. Такие сообщения часто указывают на ошибку кода интеграции; решение обычно лежит у её разработчика.

Важно: высокая загрузка CPU и блокировка event loop не одно и то же. Система может «подвисать» из-за блокирующего ожидания диска или сети, не занимая весь процессор.
14 / Профилирование

Встроенный Profiler: как узнать, что именно выполняется долго

Home Assistant поддерживает официальную интеграцию Profiler. Она записывает статистику исполнения функций и помогает находить медленные участки Core и integrations. Это более доказательный подход, чем подбор произвольного объёма RAM.

01

Откройте Settings → Devices & services → Add integration и добавьте Profiler.

02

Войдите под административной учётной записью.

03

В Settings → Tools → Actions выберите profiler.start.

04

Запустите короткий профиль во время воспроизведения задержки.

05

Дождитесь окончания и найдите путь к результатам в уведомлении.

06

Анализируйте горячие функции, их вызывающие цепочки и повторяемость. Не удаляйте интеграцию только по названию в одном стеке.

Пример конфигурации / команды
action: profiler.start
data:
  seconds: 60

Profiler создаёт в каталоге конфигурации файлы форматов .cprof и callgrind.out. Они предназначены для инструментов анализа профилей (например, SnakeViz или QCachegrind). При отправке специалисту проверяйте, не содержат ли сопутствующие файлы чувствительных путей и идентификаторов.

15 / Profiler

Как проверить рост использования памяти

У Profiler есть отдельная action profiler.memory для анализа памяти. Она выполняется с административными правами и создаёт файл .hpy с профилем. Не смешивайте этот инструмент с CPU profiler: они помогают отвечать на разные вопросы.

Пример конфигурации / команды
action: profiler.memory
data:
  seconds: 60

Высокоресурсные методы поиска роста объектов, такие как profiler.start_log_object_sources, могут сами существенно нагружать систему. Их лучше включать для короткого контролируемого расследования, не в часы критичной работы автоматики.

Когда память растёт, полезно сравнивать одинаковые отрезки времени после рестарта и в спокойной эксплуатации. Однако перезапуск не должен быть основным способом «лечения» памяти.

16 / Запуск

Integration startup time: если Home Assistant долго загружается

В Settings → System → Repairs → ⋮ → Integration startup time можно просмотреть затраты времени на запуск integrations. Особенно полезно сравнивать их до и после установки нового оборудования или обновления Core.

Наличие медленно стартующей интеграции не означает, что она виновна во всех последующих задержках. Она может просто ждать недоступный MQTT broker, DNS, NAS или устройство, которое загружается позже Home Assistant.

После отключения электричества важно учитывать порядок восстановления сети: сначала маршрутизатор, DNS и необходимые серверы, затем интеграции, которые к ним подключаются. Не используйте аварийные обесточивания как способ ускорить загрузку.

17 / Docker

Home Assistant Container: что проверить на хосте

Если Home Assistant работает в Docker, оценивайте его вместе с контейнерными лимитами и нагрузкой других сервисов. Простая команда позволяет увидеть текущие показатели по контейнерам. Выполняйте её только на собственном хосте с разрешённым доступом.

Пример конфигурации / команды
docker stats --no-stream

Смотрите относительную долю CPU, память и memory limit, network I/O и block I/O. Для отдельного контейнера homeassistant можно уточнить статистику:

Пример конфигурации / команды
docker stats --no-stream homeassistant

Название контейнера может быть другим. docker stats даёт текущий снимок, а не подробную историю проблемы. Если виновником оказался Frigate, NVR или база данных в другом контейнере, увеличение ресурсов Home Assistant Core не устранит первопричину.

18 / Docker

Перезапуски, OOMKilled и ограничения контейнера

Если контейнер завершается при росте памяти, проверьте его последнее состояние:

Пример конфигурации / команды
docker inspect --format '{{.State.OOMKilled}} {{.State.ExitCode}}' homeassistant

true в поле OOMKilled означает, что контейнер был завершён механизмом ограничения памяти. При этом причины роста потребления ещё нужно выяснить. Изучите также журналы Docker host и фактический memory limit.

Если Docker работает на NAS или в VM, ограничения могут накладываться сразу на нескольких уровнях. Виртуальная машина с выделенными 2 ГБ не сможет использовать 8 ГБ свободной RAM физического NAS без изменения конфигурации VM.

19 / Proxmox и NAS

Если Home Assistant установлен в виртуальной машине

В VM важно смотреть не только sensor внутри Home Assistant, но и параметры гипервизора: доступную RAM, CPU ready/steal time, дисковую latency, overcommit ресурсов, snapshot/backup jobs и нагрузку на общий storage.

На NAS несколько задач могут делить один диск: видеозапись, торренты, резервное копирование и SQLite Recorder. Когда очередь I/O растёт, Home Assistant может тормозить даже при спокойном CPU.

Для Synology и других NAS сначала проверьте host-level I/O wait и занятость диска. Не переносите базу Recorder на внешний сетевой ресурс только ради уменьшения нагрузки: это создаёт новые зависимости по доступности и задержкам сети.

20 / Интерфейс

Медленный Dashboard не всегда означает медленный сервер

Иногда Home Assistant API отвечает быстро, но сама страница Dashboard отрисовывается медленно. Это может быть связано с большим количеством карточек, сложными templates, потоками камер, сторонними frontend-компонентами и производительностью браузера или планшета.

Для проверки откройте более простой dashboard на том же устройстве и стандартную панель с небольшим числом entities. Сравните результаты по одной и той же сети. Не делайте выводов по скорости загрузки страницы только через VPN с высокой задержкой.

Организация Sections, карточек и отдельных панелей подробно разобрана в гайде по Dashboard Home Assistant.

21 / Сторонний код

HACS и custom integrations: как локализовать регрессию

Если медленная работа появилась после установки или обновления custom integration, сравните журнал ошибок, версию расширения, его зависимостей и изменения в release notes. Некоторые integrations могут выполнять тяжёлые запросы, собирать слишком много данных или неправильно использовать asyncio.

Нельзя просто отключить все сторонние integrations на рабочем доме и считать проблему решённой. Сначала сохраните backup, запишите последовательность изменений и подготовьте безопасный план отключения конкретного компонента.

Про установку, управление и безопасность сторонних компонентов: HACS для Home Assistant: интеграции и обновления.

22 / Автоматизации

Могут ли автоматизации и шаблоны перегружать Home Assistant

Да, особенно при некорректной циклической логике. Например, automation меняет helper, этот helper запускает другую automation, а вторая возвращает исходное значение. На высокочастотных источниках это может создать большой поток событий.

В шаблонах полезно уменьшать число ненужных перерасчётов, не заменять недоступные данные вымышленными значениями и грамотно выбирать триггеры. Но обычные десятки автоматизаций сами по себе не означают проблему производительности: важнее реальная частота и стоимость выполнения.

Детали: автоматизации, triggers и Trace и Jinja и template entities.

23 / Камеры

Frigate, камеры и видеопотоки: отдельная нагрузка

Камеры могут нагружать сеть, NAS, CPU и графический интерфейс, особенно когда несколько потоков одновременно открываются в dashboard. Если Frigate или NVR запущен отдельно, нужно смотреть его производительность как самостоятельного сервиса.

Проверьте, используется ли подходящий видеопрофиль, нет ли постоянного декодирования большого количества потоков в браузере и какие ресурсы заняты при закрытых и открытых карточках камер. Home Assistant не обязательно выполняет всю обработку видеопотока самостоятельно.

24 / Порядок изменений

Какие действия помогают, а какие создают новые проблемы

ДействиеОценкаКогда уместно
Обновить устаревший проблемный custom integrationМожет помочьПосле проверки совместимости и backup
Исключить ненужные шумные entities из RecorderМожет помочьПосле оценки потребности в их истории
Увеличить RAMНе универсальное решениеЕсть подтверждённый дефицит памяти или OOM
Перенести HA с SD-карты на SSDЧасто полезноВидны ограничения I/O и износ носителя
Удалить файл home-assistant_v2.dbРиск потери историиНе является обычным способом оптимизации
Увеличить purge_keep_days до 365Чаще увеличит объём базыТолько когда нужен такой срок и есть ресурсы
Включить DEBUG для всех интеграцийУвеличит нагрузку и шумНе использовать постоянно
Ежедневный автоматический restartМаскирует проблемуНе заменяет диагностику
Перенести Recorder на MariaDBНе всегда оправданноЕсть измеренные требования и план миграции

Все изменения должны иметь критерий успеха: например, уменьшение задержки событий, нормализация I/O, исчезновение OOM, возврат времени загрузки к исходному уровню.

25 / Чек-лист

Проверка перед оптимизацией и после неё

Сохранены backup, версия Core и перечень recent changes
Описаны симптомы и измерено время задержек
Проверены Repairs, System Logs и Integration startup time
Сравнена нагрузка CPU/RAM/Disk при простое и во время сбоя
При Container/VM проверены лимиты и нагрузка физического host
Отделены проблемы Recorder от нагрузки frontend
При необходимости сохранён короткий профиль через Profiler
Неизвестные tokens и секреты удалены из передаваемых диагностических файлов
Изменён только один параметр за раз
После исправления повторены исходные измерения
26 / Вывод

Как понять, что действительно пора менять железо

Новый процессор, SSD или дополнительная RAM полезны, когда измерения показывают реальное ограничение ресурсов. Если же задержки вызваны неисправной интеграцией, неправильным API-запросом, медленным DNS или бесконечной автоматизацией, замена железа может почти ничего не изменить.

Для большинства пользователей лучший порядок такой: симптом → измерения → изоляция узкого места → исправление → повторная проверка. Если данных не хватает, лучше сохранить краткий профиль и логи, чем экспериментировать с настройками наугад.

Общие вопросы выбора платформы и типов установки рассмотрены в Home Assistant с нуля: HA OS или Container.

FAQ

Частые вопросы о производительности Home Assistant

Почему Home Assistant тормозит даже при низкой загрузке CPU?

Причиной могут быть медленный диск, блокирующий вызов в event loop, проблемы сети, база Recorder или перегруженный браузер.

Сколько оперативной памяти нужно Home Assistant?

Зависит от hardware, installation type, количества integrations и соседних сервисов. Оценивайте реальный memory footprint и OOM, а не один универсальный норматив.

Может ли Recorder замедлять Home Assistant?

Да, особенно при очень частых обновлениях, медленном диске, проблемах базы и тяжёлых запросах History. Но это необходимо подтвердить измерениями.

Нужно ли переносить SQLite на MariaDB?

Не обязательно. SQLite является стандартным и рекомендованным движком Recorder. Миграция не является универсальным решением и может привести к потере старой истории.

Что такое Profiler в Home Assistant?

Официальная интеграция, которая помогает измерять время выполнения функций, исследовать event loop и использование памяти.

Как запустить Profiler?

Добавьте интеграцию Profiler, затем как администратор запустите action profiler.start через Settings → Tools → Actions.

Опасно ли профилирование на рабочем сервере?

Обычно короткий профиль выполним, но измерение тоже расходует ресурсы. Особенно осторожно применяйте дорогие режимы поиска источников объектов.

Почему Dashboard медленно открывается на планшете?

Возможны тяжёлые frontend cards, несколько потоков камер, большое число элементов, слабый браузер или сеть. Нужно сравнить с простой панелью.

Что означает OOMKilled у Docker?

Контейнер завершён при превышении доступной ему памяти или соответствующем ограничении. Нужно проверить memory limit и источник роста потребления.

Почему после перезагрузки Home Assistant работает быстрее?

Могли очиститься кэши и накопленные ресурсы либо восстановиться сбойные соединения, но рестарт не доказывает, какая именно причина была устранена.

Как проверить, какая интеграция долго запускается?

В Settings → System → Repairs откройте меню ⋮ и выберите Integration startup time.

Нужно ли удалять базу home-assistant_v2.db?

Нет, для обычной оптимизации это не требуется. Удаление базы может уничтожить историю. Сначала изучите Recorder, disk I/O и backup.

Почему CPU высокий только во время записи камер?

Возможно, нагрузку создаёт Frigate/NVR, аппаратное декодирование или общий диск NAS. Проверяйте контейнеры и host.

Как снизить нагрузку от шумных датчиков?

Сначала уменьшите ненужную частоту публикации на источнике, если возможно, и решите, какие entities нужно записывать в Recorder.

Что делать, если после обновления система стала медленнее?

Сравните версии и startup time, проверьте release notes, Repairs, logs и недавно изменённые integrations. Не делайте много исправлений одновременно.

Какие данные отправить специалисту для диагностики?

Описание симптомов и времени, версия Core, installation type, метрики CPU/RAM/Disk, relevant logs, profiler report или diagnostics без секретов.

Официальная документация

Источники и проверка актуальности

Рекомендации по Profiler, Recorder, System Monitor и блокирующим операциям основаны на официальной документации Home Assistant, актуальной на октябрь 2026 года. Названия пунктов меню и доступные метрики могут отличаться в зависимости от версии и типа установки.

Консультация и настройка

Нужно выяснить, почему Home Assistant работает медленно?

Для начала полезно собрать версии, метрики нагрузки и журналы ошибок. Так можно определить, что замедляет систему: Core, интеграция, MQTT, виртуализация, диск или сеть.

Доступна онлайн-консультация по настройке умного дома, а для оборудования в Туле и Тульской области — настройка систем умного дома на объекте.

Написать в MAXНаписать в Telegram
  • Интересное по теме