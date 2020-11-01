Сценарии Sprut.hub: настройка, триггеры и автоматизация

Умный дом / Sprut.hub / Практическое руководство Сценарии Sprut.hub: подробное руководство по настройке автоматизации Как заставить датчики, выключатели и другие устройства работать вместе: создаём блочный сценарий, разбираемся с «Если», «Тогда» и «Иначе», настраиваем триггеры, расписание и таймеры. С примерами, типичными ошибками и проверкой результата. Без программирования Локальная логика Примеры для квартиры и дома Материал основан на официальной документации блочного редактора Sprut.hub. Расположение элементов и доступные функции могут отличаться в зависимости от установленной версии, особенно при использовании бета-сборок.

Как работают сценарии Sprut.hub Сценарий Sprut.hub — это правило автоматизации, по которому хаб реагирует на событие, проверяет заданные условия и выполняет действие. Например: датчик заметил движение, освещённость в коридоре ниже 30 лк — включить подсветку. 01 Событие Датчик обнаружил движение → 02 Проверка Освещённость ниже 30 лк? → 03 Действие Включить подсветку Важно различать триггер и условие. Триггер запускает проверку. Условие лишь определяет, можно ли выполнить действие в этот момент. Без правильного триггера сценарий может выглядеть логично, но никогда не запускаться. В Sprut.hub существуют блочные, логические и глобальные сценарии, а также шаблоны. Для большинства бытовых задач достаточно блочных сценариев: они собираются в визуальном редакторе без JavaScript. Скриптовые механизмы полезны для более сложных интеграций, но начинать с них не требуется. В этом руководстве Перед настройкойПервый сценарийБлоки и условияЖёлтые триггерыЗначок бесконечностиТаймерыРасписаниеПрактические примерыПоиск ошибокВопросы и ответы

Что проверить перед созданием сценария Не начинайте с длинной цепочки из десятка устройств. Сначала убедитесь, что каждый её участник доступен в самом Sprut.hub и выполняет базовую команду. Проверьте устройства. Датчик должен передавать актуальные значения, а лампа или совместимое реле — реагировать на управление из интерфейса хаба. Наличие устройства в списке само по себе не подтверждает исправную обратную связь. Переименуйте аксессуары. «Датчик движения — коридор» понятнее, чем «Motion 2». Отдельно проверьте помещения, сервисы и характеристики, которые предоставляет шаблон устройства. Уточните часовой пояс. Для ночных правил, расписания и астрономического времени проверьте настройки времени и местоположения. Сделайте резервную копию. Особенно если собираетесь менять уже работающие правила или обновлять хаб. Экспорт одного сценария не заменяет резервную копию всей системы. Начните с безопасной нагрузки. Для освоения редактора достаточно настольной лампы или уведомления. Не экспериментируйте на насосах, газовом оборудовании, силовых цепях и системах аварийной защиты. Общее описание контроллера, совместимости Zigbee и мостов приведено в нашем обзоре Sprut.hub. Здесь сосредоточимся на логике автоматизации.

Как создать первый блочный сценарий Sprut.hub Разберём самый простой пример: при обнаружении движения включать свет в коридоре. Для него нужны добавленный датчик движения и управляемая лампа или реле. Откройте настройки хаба и раздел «Сценарии». В классическом интерфейсе редактора выберите «Блочные» и создание нового сценария. Дайте понятное имя. Например, «Коридор — свет по движению». Название пригодится при поиске неисправностей и в списке автоматизаций. Добавьте датчик в блок «Если». Выберите его характеристику движения и значение «Движение обнаружено» (формулировка зависит от шаблона устройства). В блок «Тогда» добавьте свет. Укажите действие «Включить». Не используйте для первого опыта переключение Toggle: явная команда предсказуемее. Проверьте, что датчик является активным триггером. В классическом блочном редакторе это обозначается жёлтым кружком. В верхнем уровне «Если» триггер обычно активен по умолчанию. Сохраните и включите правило. Затем вызовите реальное событие: дождитесь состояния «Нет движения», снова пройдите перед датчиком и проверьте срабатывание света. Логика сценария, а не код для импорта ЕСЛИ «Датчик движения — коридор» = движение обнаружено (активный триггер) ТОГДА «Свет — коридор» = включить Ручной запуск через кнопку проверки полезен для тестирования доступных действий, но не заменяет проверку реального события. Некоторые виды запуска, особенно связанные с восходом и закатом, при ручном тесте ведут себя иначе, чем при наступлении заданного времени.

Что означают «Если», «Тогда», «Иначе» и вложенные условия ЕСЛИ Проверяем ситуацию Событие или состояние устройства, расписание либо дополнительное условие. ТОГДА Выполняем действие Управление устройством, задержка, уведомление или вызов другого сценария. ИНАЧЕ Альтернативная ветка Действия, когда проверяемое условие не выполнено. Ветка необязательна. Внутри «Если» можно добавить дополнительный уровень условия. Представьте, что движение уже обнаружено, но свет нужен только при недостаточной освещённости: Свет по движению с проверкой освещённости ЕСЛИ движение обнаружено (триггер) И ЕСЛИ освещённость ниже 30 лк (условие без активного триггера) ТОГДА включить подсветку В этом примере обновление показаний освещённости само по себе не включит свет. Хаб сначала ждёт движения, а затем проверяет текущее показание другого датчика. Если сделать датчик освещённости самостоятельным триггером, поведение изменится. «Одно из» и «Все сразу»: важное отличие Когда в блоке «Если» несколько условий, редактор позволяет выбирать логику их объединения. «Одно из» достаточно для любого подходящего условия; «Все сразу» требует выполнения всех проверок. При этом событие короткого нажатия кнопки и длительное состояние датчика — не одно и то же: их не стоит объединять без анализа момента срабатывания. Для простой схемы «движение + темно» обычно удобнее оставить триггером движение, а низкую освещённость поместить во вложенную проверку. Так легче избежать неожиданного включения света при очередном обновлении данных люксметра.

Жёлтые кружочки: что такое активный триггер в Sprut.hub Одна из самых частых ошибок — настроить правильные условия, но неправильно выбрать, какое событие должно запускать их проверку. Устройства верхнего уровня «Если» в описанном официальной Wiki редакторе по умолчанию получают активный триггер.

Во вложенных уровнях «Если» устройства обычно являются только дополнительными условиями.

Если активировать вложенный триггер, изменение этого устройства также сможет инициировать проверку соответствующей ветки сценария.

Если ни один подходящий триггер не активен, правило не будет запускаться от изменения состояния устройств. Избегайте обратных связей. Не назначайте без необходимости активным триггером то же исполнительное устройство, которым сценарий управляет. Иначе его собственное изменение может снова запускать логику и создавать цикл команд. Например, в схеме «движение → включить лампу» триггером служит датчик движения, а лампа только получает команду. Для сценариев с выключателями и ручным управлением полезно отдельно продумать приоритет пользователя.

Значок бесконечности: почему сценарий срабатывает много раз или только однажды Значок ∞ в блоке «Если» связан с повторной обработкой подходящих обновлений состояния. Его нельзя воспринимать как обычный переключатель «повторять сценарий по расписанию». ∞ включён Повторное обновление характеристики, которое по-прежнему удовлетворяет условию, может снова запустить сценарий. Особенно важно для датчиков температуры, влажности, мощности и освещённости, регулярно отправляющих показания. ∞ выключен Для непрерывно обновляемой величины правило обычно сработает при пересечении заданной границы и будет ждать, пока значение выйдет за неё в обратную сторону, прежде чем запуститься снова. Допустим, сценарий реагирует на температуру выше 25 °C. При включённой бесконечности датчик может отправлять несколько показаний выше порога и вызывать повторные команды. При отключённой бесконечности такой поток обычно не создаёт новых запусков, пока измеряемая величина не пересечёт границу обратно. Не выключайте бесконечность механически во всех сценариях. Официальная документация отдельно предупреждает об особенностях двухпозиционных устройств и кнопок; для планировщика бесконечность должна оставаться включённой. Настройку нужно выбирать по типу исходных событий.

Задержка выполнения и таймеры: «Один таймер» или «Новый таймер» В блоке «Тогда» можно добавить задержку и разместить внутри неё действие. Оно выполнится после заданного интервала. Но главное различие между режимами — как обрабатываются повторные срабатывания. Режим Что будет при повторном запуске Когда уместен Один таймер Ожидающая задержка продлевается на заданный интервал после очередного запуска. Отложенное выключение после последнего события. Новый таймер Создаётся отдельная задержка для каждого события. Действие может выполниться несколько раз. Независимые отложенные действия, которым допустимо повторяться. Пример: нужно отправить уведомление через три минуты после последнего нажатия кнопки. С режимом «Один таймер» новое нажатие отодвигает отправку. С режимом «Новый таймер» каждое нажатие создаёт собственную отложенную отправку. В редакторе есть и сброс задержки. Его используют, когда событие должно отменить действие, которое ещё ожидает выполнения. Если в сценарии несколько задержек, важно указать нужный блок. Внимание к безопасности: программный таймер не заменяет аппаратные защиты и не гарантирует, что команда будет выполнена при потере питания, перезагрузке хаба или отказе сети.

Автоматизация по времени: планировщик, восход и закат Для событий, не зависящих от датчика, в блочных сценариях предусмотрен планировщик. В описании производителя указаны запуск в выбранные дни и время, периодические запуски, а также события восхода и заката со смещением. По часам и дням недели. Например, включить дежурный свет в 19:00 по будням.

Например, включить дежурный свет в 19:00 по будням. От заката. Включать наружную подсветку через установленное время после захода солнца, если правильно заданы координаты и время.

Включать наружную подсветку через установленное время после захода солнца, если правильно заданы координаты и время. Периодически. Запускать проверку с заданным интервалом там, где это действительно необходимо. Не стоит создавать частые опросы без учёта источника данных и нагрузки. Есть тонкость: согласно инструкции Sprut.hub, проверочный ручной запуск сценария не имитирует сам момент восхода или заката. Проверяйте астрономический запуск при наступлении реального события. Для некоторых периодических режимов требуется включённый запуск при старте хаба либо ручная инициализация, как описано в Wiki.

Четыре практических сценария Sprut.hub Ниже — схемы логики для настройки в блочном редакторе, а не универсальные импортируемые JSON-файлы. Названия характеристик зависят от модели устройства и установленного шаблона. Свет 1. Свет в коридоре только когда темно ЕСЛИ обнаружено движение (триггер) И ЕСЛИ освещённость < 30 лк (проверка) ТОГДА включить свет Порог 30 лк — стартовое примерное значение, не универсальная норма. Его подбирают по месту. Если датчик движения сам предоставляет освещённость, сначала проверьте, в какие моменты она обновляется. Комфорт 2. Выключение подсветки спустя несколько минут без движения ЕСЛИ датчик перешёл в состояние «Нет движения» (триггер) ТОГДА задержка 2 минуты («Один таймер») ПОСЛЕ ЗАДЕРЖКИ проверить: движения по-прежнему нет? ЕСЛИ ДА выключить подсветку Это принципиальная схема: уточните, какие события выдаёт конкретный датчик и как его шаблон сообщает об окончании движения. Для ручного режима добавьте отдельный признак «автоматика разрешена», иначе система может выключать свет, включённый человеком. Расписание 3. Вечерний свет по будням ЕСЛИ планировщик: понедельник–пятница, 19:00 ТОГДА включить выбранную декоративную группу света Отдельное правило может выключать её позже. Дату, день недели, часовой пояс и поведение после перезагрузки следует проверить до постоянного использования. Для планировщика сохраните включённый режим бесконечности. Инженерные системы 4. Отопление по дневному и ночному режиму СОБЫТИЕ смена разрешённого режима «День / Ночь» ПРОВЕРКИ актуальная температура, доступность датчика, ручной режим, состояние исполнительного устройства ДЕЙСТВИЕ установить допустимую уставку совместимого термостата Для отопления одной цепочки «температура ниже — включить реле» недостаточно. Нужны защита от частых переключений, обработка устаревших показаний, предсказуемое поведение после перезагрузки и независимые ограничения нагрева. Такая автоматика не должна отключать штатные защиты котла, термостата или электрического оборудования. Работы с силовыми цепями, электрощитами и отопительным оборудованием выполняет квалифицированный специалист. Изменять газовую автоматику или контуры безопасности по бытовому сценарию недопустимо.

Почему сценарий Sprut.hub не работает: последовательность проверки Когда автоматизация ведёт себя неправильно, полезнее восстановить цепочку событий, чем добавлять новые задержки наугад. Симптом Что проверить в первую очередь Не запускается по датчику Состояние датчика, наличие активного жёлтого триггера, тип события, включён ли сценарий. Работает при ручном запуске, но не автоматически Источник запуска и момент события; для планировщика — время, координаты и правила запуска. Срабатывает при каждом обновлении температуры Бесконечность, частоту репортинга датчика и логику пороговых условий. Свет выключается слишком рано или неоднократно Режим «Один таймер» / «Новый таймер», вложенную проверку, сброс задержки и ручной приоритет. Устройство получает команды, но не меняет состояние Доступность, обратную связь, шаблон, характеристики и фактическую исправность исполнительного устройства. После перезагрузки поведение другое Опцию запуска при старте хаба, восстановление состояний, планировщик, состояние таймеров и доступность контроллеров. Два сценария спорят друг с другом Какие правила записывают одну характеристику, активные триггеры, порядок выполнения и взаимные обратные связи. Как правильно проверять сложное правило Запишите ожидаемое поведение: какое событие, какие условия, какой результат. Зафиксируйте фактические значения всех участвующих устройств в момент запуска. Отключите другие конфликтующие автоматизации на время диагностики, если это безопасно. Начните с одного триггера и одного безвредного действия. Затем по одному возвращайте проверки и задержки. Посмотрите доступную активность сценария и журналы хаба, сохранив отметку времени события. Проверьте результат после потери связи, повторного события и восстановления питания, но только на безопасном испытательном контуре. Если правило связано с важной инженерной системой, при диагностике лучше временно заменить реальное действие тестовым уведомлением или управлением отдельной контрольной нагрузкой. Тогда ошибки логики не повлияют на эксплуатацию оборудования.

Последовательное выполнение, вложенные сценарии и экспорт Последовательное выполнение По документации обычные сценарии могут выполняться асинхронно. Если алгоритм сначала записывает характеристику, а сразу вслед за этим читает её значение, результат может не успеть обновиться. Опция последовательного выполнения помогает выстроить зависимые шаги, особенно в блоках кода. Она не исправляет ошибки устройства или отсутствие подтверждения команды сама по себе. Запуск другого сценария В блок «Тогда» можно добавить запуск дочернего сценария, а также предусмотренные редактором действия по активации и деактивации. Это удобно, когда несколько правил должны использовать одну общую последовательность. Важно исключить взаимный вызов по кругу. Экспорт шаблона Блочный сценарий можно сохранить как шаблон для переноса или передачи. При экспорте он обезличивается: после импорта устройства и их характеристики потребуется привязать заново, даже если шаблон импортирован обратно на тот же хаб. Экспорт сценария не равен полной резервной копии настроек и Zigbee-сети.

Контрольный список перед запуском автоматизации Сценарий имеет понятное название, включён и привязан к нужным устройствам. Известно, какое событие запускает проверку и какие датчики служат только условиями. Для нескольких условий выбран корректный режим «Одно из» или «Все сразу». Режим бесконечности соответствует типу датчика и задаче. Проверены повторные события, задержки и возможность отмены отложенного действия. Ручное управление имеет понятный приоритет; при сбое система переходит в безопасное состояние. Для инженерных устройств работают независимые штатные защиты, а изменения проверены специалистом.

Частые вопросы о сценариях Sprut.hub Можно ли создать сценарий Sprut.hub без программирования? Да. Блочные сценарии собираются из событий, проверок и действий в визуальном редакторе. JavaScript нужен для других, более сложных видов логики и не обязателен для управления освещением и простых бытовых автоматизаций. Почему сценарий не запускается, хотя все условия выполнены? Условия могут быть верными, но не иметь активного триггера. Проверьте жёлтый кружок у события, состояние устройства, включение сценария и то, пришло ли новое событие после сохранения правила. Что означает значок бесконечности в «Если»? Он влияет на повторную обработку подходящих обновлений характеристики. При включённом режиме датчик с частыми показаниями может запускать одно и то же действие много раз; при выключённом для пороговой величины обычно требуется выход из условия и повторное пересечение порога. Чем «Один таймер» отличается от «Нового таймера»? «Один таймер» продлевает ожидающую задержку при повторном запуске. «Новый таймер» создаёт отдельную задержку на каждое событие, поэтому действие может выполниться несколько раз. Работают ли сценарии Sprut.hub без интернета? Локальные автоматизации могут продолжать работать без внешнего интернета, если сам хаб, контроллеры и устройства доступны в локальной сети и получают питание. Облачные интеграции, удалённый доступ и внешние уведомления могут быть недоступны. Можно ли управлять сценариями через Алису или Марусю? Поддерживаемые устройства и функции можно передавать через соответствующие мосты. Возможность голосового запуска конкретного действия зависит от настроенной интеграции. Надёжнее держать основную инженерную логику в локальной системе, а голос использовать как дополнительный интерфейс. Можно ли перенести готовый сценарий на другой Sprut.hub? Редактор поддерживает экспорт и импорт шаблонов сценариев. После импорта нужно заново назначить устройства. Для переноса всей системы используйте предусмотренную производителем процедуру резервного копирования и восстановления. Можно ли сценариями заменить штатные защиты котла или электрического тёплого пола? Нет. Автоматизация обеспечивает удобство управления, но не заменяет термозащиту, аварийное отключение, специализированную автоматику и требования производителя оборудования.