Днём IP-камера работает нормально, а после наступления темноты пропадает из регистратора, перезагружается или несколько раз появляется в сети и снова исчезает? Иногда это происходит ровно в момент включения ИК-подсветки. Одна из причин - недостаточное питание PoE под ночной нагрузкой, но похожие симптомы дают плохой кабель, PoE Watchdog, неисправность камеры и потеря видеопотока без реального перезапуска.

С чего начать: сохраните время сбоя и проверьте три независимых источника: журнал самой камеры, события PoE-порта коммутатора или NVR и запись в видеоархиве. Затем сравните паспортную максимальную мощность камеры с возможностями PoE-порта, общим бюджетом устройства и состоянием кабельной линии. Не заменяйте камеру или коммутатор, пока не определено, что именно отключается: питание, Ethernet или видеопоток.

Что произошло ночью: перезагрузка, обрыв связи или потеря записи?

Фразы «камера офлайн» и «камера перезагрузилась» не означают одно и то же. Важно отличить реальный сброс питания от краткого обрыва Ethernet, ошибки регистрации в NVR и недоступности мобильного приложения.

Симптом Наиболее полезные проверки Что он не доказывает Камера исчезает около времени перехода в ночной режим и снова загружается Время запуска/Uptime камеры, журнал PoE-порта, включение ИК и обогрева, мощность под нагрузкой Что причина точно в малой мощности коммутатора В NVR пропал архив, но камера продолжает отвечать по сети Журнал потока/RTSP/ONVIF, ошибки записи, связь NVR с камерой, доступность накопителя Что камера физически перезагрузилась Падают несколько камер одновременно Общий PoE-бюджет, блок питания коммутатора, его температуру и журналы, питание NVR/ИБП Что сразу вышли из строя все камеры Падает только дальняя уличная камера Качество и длину витой пары, соединения, влагу, сопротивление линии и потери питания Что надо сразу купить более мощный PoE-инжектор Вечером появляются циклы отключения каждые несколько минут PoE Watchdog/Auto Recovery, время его опроса, журнал отключения и подачи питания Что камера сама инициирует каждый reboot Камера в сети, но ночной кадр чёрный или засвеченный Day/Night, IR-cut, ИК-отражения, экспозицию и ночную подсветку Что есть неисправность электропитания

При любом сбое сначала определите, перестал ли регистратор получать видео, исчезло ли устройство с Ethernet-порта и началась ли новая загрузка самой камеры. Для общего поиска причины статуса Offline пригодится разбор «IP-камера показывает нет сети». Этот материал посвящён более узкому случаю: связь сбоя с вечерним увеличением потребления и подтверждение причины по журналам.

Почему ночью камере может не хватать PoE

Дневной режим часто обходится без ИК-подсветки. В темноте включаются инфракрасные или белые светодиоды; у некоторых уличных моделей одновременно включаются обогрев, вентилятор, моторизированная оптика или другие узлы. Энергопотребление меняется. Если доступная мощность порта или всей группы находится на границе, в момент перехода камера может потерять питание и начать новую загрузку.

Сумерки Режим Day/Night меняется → Потребление растёт Включаются ИК и дополнительные узлы → PoE-порт ограничивает питание Возможен reboot, если предел достигнут

Но рост потребления не всегда приводит к перегрузке, и не все модели значительно меняют нагрузку ночью. Нужны характеристики конкретной камеры и данные реальных испытаний.

Typical Типичное энергопотребление Обычно характеризует определённый штатный режим. В документах многих камер это сценарий с выключенной ИК-подсветкой и без обогрева. Maximum Максимальное энергопотребление Используется для оценки предельной нагрузки по паспорту, но нужно также учитывать потери кабеля и ограничения источника питания.

В техническом документе Axis «Typical and maximum power consumption in Axis cameras» приведён пример конкретной конфигурации: типичная мощность 4,7 Вт при выключенных ИК и обогреве, максимальная 12,6 Вт. Это иллюстрация разницы режимов, не универсальная характеристика IP-камер. Другие модели могут потреблять существенно больше или меньше.

Не путайте четыре параметра PoE

Параметр Что означает Почему важен ночью Максимум конкретного порта Ограничение выдаваемой портом мощности и поддерживаемый стандарт 802.3af/at/bt Даже при большом общем бюджете один порт может не поддерживать нужную камеру Общий PoE-бюджет Сколько мощности доступно всем питаемым портам одновременно при данной комплектации и блоке питания Суммарный ночной спрос камер может превысить доступный бюджет Выделенная мощность Резервирование источником по классу или согласованному запросу PD Не обязательно равно фактическим ваттам; на ряде моделей влияет на доступность других портов Фактическое потребление и потери кабеля Текущая мощность камеры и энергия, теряемая на линии Показатель счётчика на порту может отличаться от мощности непосредственно у камеры

Документация Cisco по PoE указывает, что распределение питания зависит от класса устройства, порта и соглашений LLDP/CDP на поддерживаемом оборудовании. При обнаружении пониженного напряжения, перегрузки либо перегрева управляемый коммутатор может отключить PoE и записать событие. Точные сообщения и поведение зависят от производителя.

Что искать в журналах камеры, коммутатора и NVR

Если часы устройств не синхронизированы, сначала зафиксируйте их текущее время и отклонение. Иначе по журналам можно ошибочно связать события, которые произошли в разное время. Важна последовательность «начало ночного режима → событие на порту → потеря потока → восстановление».

Где смотреть События и сведения Что можно выяснить IP-камера Время последней загрузки, Uptime, ошибки питания, Day/Night, аппаратные или программные перезапуски, если логируются Началась ли новая загрузка; совпадает ли она с ночным переходом Управляемый PoE-коммутатор PoE denied, overload, power limit, power budget, port disabled, power restored, link down/up, значения allocated/consumed Отключалось ли питание порта, менялись ли лимиты и линк NVR Camera disconnected/reconnected, ошибка потока, время и целостность записи, лог встроенных PoE-портов при наличии Когда регистратор потерял устройство и сохранилась ли запись PoE Watchdog Сработавшее условие, порог доступности, повторные power cycle и связь с мониторингом IP Не является ли перезагрузка действием самого коммутатора ИБП и электропитание узла События перехода на батарею, перегрузки, падения входного питания, аварии блока питания Не потеряла ли питание вся система, а не одна камера

Названия событий в таблице служат ориентирами, а не дословными строками лога любой модели. На неуправляемом PoE-коммутаторе таких журналов может не быть. Там при необходимости применяют профессиональный PoE-анализатор и временную тестовую схему, согласованную с владельцем.

Три диагностических результата

PoE-порт снял питание, затем камера загрузилась заново. Есть прямое основание проверять мощность, класс PoE, ограничения порта, питающий блок и качество линии.

Есть прямое основание проверять мощность, класс PoE, ограничения порта, питающий блок и качество линии. Ethernet Link Down/Up есть, а событие отключения PoE отсутствует. Нужно проверять кабель, контакты и сетевой порт. Отсутствие PoE-события в журнале не гарантирует, что питание было идеальным.

Нужно проверять кабель, контакты и сетевой порт. Отсутствие PoE-события в журнале не гарантирует, что питание было идеальным. Порт и питание оставались активными, камера отвечала по IP, но NVR потерял поток. В первую очередь рассматривают RTSP/ONVIF, настройки NVR, сетевые ограничения и регистрацию видеопотока, а не покупают новый блок питания.

Порядок проверки: от безопасного наблюдения до профессионального испытания

Зафиксировать время. Запишите часы, минуты, длительность пропажи и привязку к сумеркам, включению ИК или уличного освещения. Сохраните фрагменты архива до и после сбоя. Разделить признаки. Уточните, был ли фактический reboot, пропал ли Ethernet, отключался ли PoE-порт или только приложение перестало показывать изображение. Собрать паспорта оборудования. Модель камеры, поддерживаемый стандарт PoE, максимальная мощность с ИК/обогревом; модель коммутатора или NVR, тип блока питания, лимит порта и полный PoE-бюджет. Посмотреть распределение мощности. На управляемом коммутаторе специалист анализирует доступную, выделенную и фактическую мощность по всем портам в дневном и ночном режиме. Сравнить журналы. Сопоставьте загрузку камеры, событие на PoE-порту и потерю записи. Отдельно убедитесь, что не запускался автоматический PoE Watchdog. Проверить линию и соединения. Специалист осматривает кабель, уличные гермовводы, влагу, тип проводников и состояние разъёмов; при необходимости проверяет линию подходящим измерителем под рабочей нагрузкой. Провести контролируемую проверку. В согласованное окно обслуживания специалист может воспроизвести ночной режим, если модель камеры позволяет, и наблюдать показатели PoE. Не отключайте ИК/охранные функции навсегда ради исчезновения симптома. Локализовать заменой одного проверяемого элемента. По необходимости специалисты сравнивают исправный поддерживаемый PoE-порт, короткую проверенную линию либо совместимый источник. Нельзя подключать неизвестное пассивное PoE или несоответствующий DC-адаптер. Устранить именно подтверждённую причину. При необходимости корректируют бюджет и класс питания, заменяют повреждённую линию/разъём, исправляют конфигурацию Watchdog либо выявляют неисправную камеру. Проверить в настоящих ночных условиях. Должны работать ИК, архив, уведомления, сеть и остальные камеры одновременно. Дневной контроль не подтверждает устранение ночной неисправности.

Безопасность: не снимайте питание с рабочей системы видеонаблюдения без согласования, не вскрывайте PoE-коммутатор, блок питания и распределительные коробки под напряжением, не выполняйте измерения самодельными адаптерами. При размещении камеры на высоте нужен безопасный доступ. Не используйте неизвестное пассивное PoE: возможны повреждение камеры и оборудования.

Если камеру перезагружает PoE Watchdog, а не ночная нагрузка

В некоторых коммутаторах есть функция PoE Watchdog, Auto Recovery или PD Alive. Она отслеживает доступность камеры и может кратковременно снимать питание с порта, когда устройство не отвечает на заданные запросы. В итоге в журнале регистратора это выглядит как самопроизвольная перезагрузка камеры.

Ложное срабатывание возможно, например, когда проверяется неподходящий IP, запрещён ICMP или пакетный фильтр не позволяет ответить на опрос. Тогда причина цикла reboot находится в настройке мониторинга, а не в пиковом потреблении ИК. При реальном отказе питания Watchdog способен ещё больше усложнить диагностику, если одновременно пытается перезапускать устройство.

Подробно функции и её ограничения разобраны в отдельной статье о PoE Watchdog. На время профессиональной диагностики иногда требуется временно изменить контроль доступности, но только с согласованием и последующим восстановлением нужного режима. Оставлять критичную камеру без проверки после изменения нельзя.

Почему не помогает простая покупка «более мощного PoE»

Предлагаемое решение Когда оно может помочь Что проверить перед заменой Коммутатор с большим общим PoE-бюджетом Доказана нехватка суммарной доступной мощности при одновременной работе камер Пределы конкретного порта, блок питания, класс PoE и реальная ночная нагрузка Совместимый PoE-инжектор или отдельный порт Узкое место конкретный порт или распределение питания в коммутаторе 802.3af/at/bt, напряжение, требуемая мощность, совместимость и потери в кабеле Ремонт или замена кабельной линии Проверены повреждение, повышенное сопротивление, плохой контакт или влага Маршрут, категория, материал проводников, допустимая длина и условия прокладки Исправление PoE Watchdog Журнал показывает намеренные циклы отключения питания по условию мониторинга IP-адрес камеры, разрешённые ответы, период опроса, зависимые сценарии Замена камеры или драйвера подсветки Питание и сеть соответствуют паспортным условиям, обнаружен внутренний дефект Модель, прошивка, герметичность корпуса, гарантия и результаты проверки

Число PoE-портов и надпись «PoE+» сами по себе не показывают, какую максимальную мощность коммутатор способен выделить всем устройствам одновременно. Для выбора оборудования и расчёта общего бюджета есть материал о подборе PoE-коммутатора для камер.

Чек-лист ночной приёмки камеры: десять пунктов

№ Что проверить и записать Результат 1 Марка и модель камеры, точный порт PoE, кабельная линия и питание _____ 2 Время исходного отказа подтверждено журналом или видеозаписью _____ 3 Определено: reboot камеры, отключение PoE, Link Down/Up или только потеря потока _____ 4 Паспортный стандарт и максимум потребления камеры сравнен с возможностями порта _____ 5 Проверен общий PoE-бюджет при одновременной ночной нагрузке оборудования _____ 6 Оценены кабель, разъёмы, потери питания и уличная защита соединений _____ 7 PoE Watchdog и журналы NVR согласованы по времени, ложные перезапуски исключены _____ 8 После исправления камера сохраняет связь и видеопоток при включённой ИК-подсветке _____ 9 Проверен ночной архив и остальные камеры при общей нагрузке _____ 10 Переданы результаты испытаний, перечень изменений и рекомендации по обслуживанию _____

Для каждой строки указывают П (прошло), Н (не прошло), Н/П (не относится к системе) или Н/ПР (не проверено). Отметку «не проверено» нельзя считать успешным результатом. Время наблюдения согласовывается с учётом частоты исходного сбоя: одно успешное включение ИК не гарантирует устранения редкой ночной неисправности.

Частые вопросы

Почему IP-камера работает днём, но перезагружается в сумерках?

В ночном режиме может вырасти потребление из-за ИК-подсветки и обогрева. Если питание или кабельная линия находятся на границе допустимого, возможен reboot. Но нужно также исключить Watchdog, сбой камеры, потерю Ethernet и ошибки NVR.

Можно ли узнать причину только по статусу Offline в Hik-Connect или NVR?

Нет. Такой статус означает недоступность камеры для конкретного сервиса. Нужны журналы самой камеры, PoE-порта и регистратора, чтобы отделить питание от сетевой и программной проблемы.

Почему камера не перезагружается днём, если кабель действительно повреждён?

При меньшем потреблении потери и плохой контакт могут ещё не проявляться заметно. Ночная дополнительная нагрузка увеличивает требования к линии. Это только гипотеза, которую нужно подтвердить профессиональным тестом.

Поможет ли PoE+ вместо обычного PoE?

Только если камера поддерживает соответствующий стандарт, нуждается в большей мощности и остальные элементы совместимы. Если неисправен кабель либо перезапуск вызывает Watchdog, замена коммутатора может ничего не изменить.

Почему одновременно пропадают несколько камер?

Возможны исчерпание общего PoE-бюджета, неполадка блока питания, перегрев коммутатора, отключение NVR или общий сетевой сбой. Нужно сравнить журналы всех затронутых портов по времени.

Если отключить ИК-подсветку и сбой исчез, причина доказана?

Нет. Это указывает на зависимость от ночного режима и нагрузки, но само отключение ИК не различает неисправную подсветку, недостаток PoE и плохой кабель. Нужны измерения и возвращение штатной функции после ремонта.

Можно ли использовать пассивный PoE-инжектор с более высоким напряжением?

Нельзя подбирать пассивное питание наугад. Неподходящее напряжение, полярность или распиновка могут повредить камеру. Питание выбирают по точной модели и её инструкции, предпочтительно через совместимое IEEE PoE-оборудование.

Может ли PoE Watchdog сам перезагружать исправную камеру?

Да. Если условия доступности настроены некорректно, коммутатор может отключать питание работоспособному устройству. Это подтверждается настройками и журналом Watchdog, а не одним фактом обрыва видеозаписи.

Техническая основа диагностики

Axis Communications, «Typical and maximum power consumption in Axis cameras» (декабрь 2025): различие typical и maximum, влияние ИК-подсветки и обогрева, необходимость учитывать потери кабеля. Cisco, «Guidelines for PoE» и «PoE Configuration Guide»: распределение бюджета, классификация устройств, отключение порта при ошибках питания, роль LLDP/CDP. Hikvision Portal, «How to trouble shoot my IP camera?»: базовые проверки кабеля, коммутатора и питания камеры. Для конкретной системы решающими остаются паспорта установленного оборудования. Названия документов приведены текстом, без внешних ссылок.