Slinex SM-07N Cloud и ML-17HD: подключение, кабель, замок

Slinex SM-07N Cloud, Sonik 7 Cloud, ML-17HD и ML-20HD: полный гайд по подключению
Как собрать популярную систему Slinex для квартиры или частного дома: какой монитор выбрать, чем ML-17HD отличается от ML-20HD, какой кабель вести до калитки, сколько метров допускается, как подключить электрозамок и кнопку выхода, настроить Smart Call и что делать, если уже смонтированная система работает нестабильно.
Какие модели Slinex стоит рассматривать
Для поискового гайда важнее разобрать не весь каталог, а модели, которые сейчас продвигает сам производитель и которые часто встречаются в уже установленной домофонии.
SM-07N Cloud
- 7" экран 1024×600;
- 2 панели и 2 дополнительные камеры;
- microSD до 256 ГБ;
- Wi-Fi/Ethernet и Smart Call;
- переадресация вызова и открытие со смартфона;
- встроенный сетевой блок питания.
Slinex называет SM-07N Cloud самым популярным Wi-Fi-монитором актуальной Cloud-линейки.
Sonik 7 Cloud
- 7" сенсорный IPS;
- Smart Call;
- AHD/TVI/CVI/CVBS;
- 2 панели и 2 камеры;
- интерком нескольких мониторов;
- microSD до 256 ГБ.
Подходит, если важны IPS-экран, интерфейс и более премиальное исполнение.
Cloud-монитор не превращает ML-17HD или ML-20HD в IP-панель
Ethernet/Wi-Fi нужен самому монитору для приложения. Наружная панель остаётся AHD/CVBS и напрямую к роутеру или PoE-коммутатору не подключается.
Cloud-монитор может передать вызов в Smart Call, дать двустороннюю связь и команду открытия.
Если монитор менять не хочется, для части систем есть IP-конвертеры Slinex. Совместимость конкретной модели нужно проверять.
Для основной калитки смартфон лучше не делать единственным интерфейсом доступа.
ML-17HD или ML-20HD: что выбрать
|Параметр
|ML-17HD
|ML-20HD
|Видео
|2 Мп, AHD 1080p/720p, CVBS
|2 Мп, AHD 1080p/720p, CVBS
|Угол обзора
|130°
|115° по актуальной карточке
|Корпус
|металл, IP65
|металл, IP65
|Реле замка
|NO / COM / NC, до 6 А
|штатная нормально-разомкнутая сухая пара
|Электромагнитный замок
|удобнее благодаря NC
|может потребовать отдельную fail-safe коммутацию
|Постоянное видео на DVR
|есть отдельный вывод питания камеры
|есть отдельный вывод питания камеры
В старых материалах в сети можно встретить другое значение угла. Для покупки ориентируйтесь на актуальную карточку и точную аппаратную ревизию, а не на старый обзор.
Высота, угол и место установки панели
Такую высоту монтажного кронштейна указывает Slinex для ML-17HD/ML-20HD. Перед сверлением проверьте реальный кадр.
Широкий угол удобнее, если посетитель стоит немного сбоку, но панель всё равно должна смотреть в проход.
На боковой плоскости столба чаще требуется угловой кронштейн.
Курьеры, дети и невысокие гости должны попадать в кадр, а не только верхняя часть головы.
Не направляйте камеру прямо на низкое солнце. Встречный свет снижает полезность картинки.
Проверьте кадр и при открытой створке: она не должна перекрывать посетителя.
Какой кабель нужен Slinex и сколько метров допускается
У Slinex есть конкретные рекомендации по длине. Они отличаются от Ethernet и PoE, потому что ML-17HD/ML-20HD передают аналоговый/AHD видеосигнал.
|Расстояние
|Рекомендация
|Комментарий
|до 25 м
|4 жилы по 0,22 мм²
|Для улицы и нового строительства разумно иметь запас по сечению и качеству оболочки.
|25–50 м
|4 жилы примерно по 0,41 мм²
|Важны медные жилы и нормальные соединения.
|50–80 м
|экранированный 4-жильный кабель по 0,75 мм²
|На HD-видео длинная плохая линия уже заметно влияет.
|80–100 м
|3 жилы по 0,75 мм² + RG-59/RG-6 для видео
|Для дальней трассы Slinex отдельно выносит видео в коаксиал.
|UTP/FTP
|небольшие расстояния; производитель не рекомендует как основной вариант
|Это не Ethernet. Сигналы просто используют пары витой пары как проводники.
На короткой линии связка может работать, но это не делает такую закладку оптимальной. Для нового объекта лучше выполнить трассу по рекомендациям производителя и отдельно предусмотреть кабель замка.
Что заложить к калитке заранее
Кабель по таблице выше, а на большой длине — отдельный коаксиал для видео.
2 жилы с сечением по току замка и длине.
Труба с протяжкой и запасная сигнальная линия под камеру, СКУД или ворота.
Как подключать электрозамок к ML-17HD / ML-20HD
Выход панели управляет цепью замка. Мощность на замок лучше подавать от отдельного блока питания.
Для обычной частной калитки часто удобнее fail-secure: питание требуется на открытие, а без электричества калитка остаётся запертой. Обычно есть ключ и нередко внутренняя механическая кнопка.
Требует постоянного питания для удержания. ML-17HD удобнее благодаря NC-контакту. Нужны резерв и продуманная логика выхода.
Реле домофона должно давать команду на управляющий вход автоматики ворот. Силовой ток двигателя через панель не коммутируют.
Кнопка выхода: куда подключать в Slinex
У ML-17HD и ML-20HD нет отдельного входа Exit Button, как у некоторых IP-панелей.
Кнопка на электромеханическом замке
Если замок имеет механическую кнопку изнутри и она расположена удобно, дополнительная электронная кнопка не обязательна. Выход работает независимо от приложения и монитора.
Отдельная кнопка выхода
Механическую, сенсорную или подсвечиваемую кнопку подключают к контроллеру СКУД либо к предусмотренному входу блока управления замком. Не встраивайте её в аудио-видеолинию панели.
Лучше добавить отдельный контроллер доступа. Тогда домофон, считыватель и кнопка выхода дают команды контроллеру, а силовое управление замком остаётся на защищённой стороне.
Падение напряжения на длинном кабеле замка
Пример ниже рассчитан для меди, 12 В и тока замка около 1 А. Реальный ток берите из паспорта своей модели.
|Расстояние
|2×0,5 мм²
|2×1,0 мм²
|2×1,5 мм²
|2×2,5 мм²
|10 м
|≈0,70 В
|≈0,35 В
|≈0,23 В
|≈0,14 В
|20 м
|≈1,40 В
|≈0,70 В
|≈0,47 В
|≈0,28 В
|30 м
|≈2,10 В
|≈1,05 В
|≈0,70 В
|≈0,42 В
|50 м
|≈3,50 В
|≈1,75 В
|≈1,17 В
|≈0,70 В
Можно ли записывать ML-17HD / ML-20HD на регистратор
Панели имеют отдельный вывод питания камеры для постоянного видеосигнала. Для записи нужен совместимый AHD/CVBS вход регистратора. Обычный IP-NVR напрямую такую панель как сетевую камеру не увидит.
Если нужен полноценный архив участка, лучше добавить отдельное IP-видеонаблюдение.
Типичные проблемы Slinex Cloud
Проверьте AHD-H/AHD-M/CVBS на панели и формат, выбранный в мониторе.
Проверьте интернет, режим переадресации, разрешения уведомлений и фоновой работы приложения.
Сначала исключите слабый Wi-Fi, проверьте Ethernet, карту памяти, прошивку и доступность облачного сервиса.
Если рядом доступен Ethernet, для стационарного монитора проводное подключение обычно предпочтительнее.
Измерьте напряжение на замке в момент срабатывания и проверьте механику калитки.
Проверьте кабель, экран, соединения и удалённость от силовых трасс.
У ML-17HD есть NO/NC, поэтому обязательно перепроверьте реле и тип замка.
Рассмотрите Cloud-монитор или совместимый IP-конвертер, а не попытку подключить ML-панель напрямую к роутеру.
Монтаж, настройка и переделка Slinex
Часто задаваемые вопросы по Slinex
Какой Slinex выбрать со смартфоном?
Из актуальных массовых решений подходят Cloud-мониторы, например SM-07N Cloud или Sonik 7 Cloud. Они работают со Smart Call.
ML-17HD является IP-панелью?
Нет. Это 4-проводная AHD/CVBS панель. Сетевые функции в такой связке находятся на Cloud-мониторе.
Можно ли подключить ML-17HD по витой паре?
На небольшом расстоянии Slinex допускает такой вариант, но производитель не рекомендует витую пару как основную линию. Для длинных трасс используйте рекомендованную кабельную схему.
Какой кабель нужен на 80–100 м?
Для видеосигнала Slinex рекомендует RG-59/RG-6, а остальные сигналы вести отдельными жилами около 0,75 мм².
На какой высоте ставить ML-17HD и ML-20HD?
В инструкции указан ориентир 150–160 см для монтажного кронштейна.
ML-20HD имеет угол 115° или 150°?
В старых материалах встречаются другие цифры. Актуальная карточка производителя указывает 115°. Проверяйте ревизию конкретной панели.
Чем ML-17HD удобнее для электромагнитного замка?
У неё есть COM, NO и NC. Для fail-safe магнита NC-контакт позволяет штатно размыкать питание при открытии.
Нужен ли отдельный блок питания замка?
Для нормальной уличной системы это предпочтительный вариант, особенно при длинной линии. БП и сечение кабеля выбирают по току замка.
Куда подключить кнопку выхода?
У ML-17HD/ML-20HD нет выделенного входа Exit Button. Кнопку подключают через контроллер доступа или предусмотренную схему управления замком.
Нужна ли кнопка выхода, если она уже есть на электромеханическом замке?
Нет, если встроенная механическая кнопка удобна и такой сценарий подходит владельцу.
Можно ли открывать калитку через Smart Call?
Да, Cloud-монитор передаёт команду открытия через вызывную панель при корректно настроенной системе и доступном интернете.
Почему Smart Call показывает картинку, но звонок не приходит?
Проверьте переадресацию, интернет монитора, уведомления приложения, фоновые разрешения и прошивку.
Можно ли писать ML-17HD на видеорегистратор?
Да, на совместимый AHD/CVBS вход. Это не IP/ONVIF-панель.
Почему замок хуже открывается зимой?
Частые причины: просадка напряжения, недостаточный ток БП, окисление, грязь, замерзание и перекос калитки.
Сколько мониторов можно объединить?
Количество зависит от модели и режима master/slave. Для Cloud-линейки проверяйте актуальный паспорт конкретной модели.
Можно ли заменить старый Slinex без полной перекладки кабеля?
Иногда да. Нужно определить тип старой линии, её длину, сечение, состояние и формат панели. На длинных трассах старый кабель может ограничить HD-режим.
Есть Slinex, но система работает нестабильно?
Пришлите модели монитора и панели, фото проводов, замка и расстояние до калитки. Можно проверить, что оставить, что заменить и почему появляются помехи, проблемы Smart Call или слабое открытие замка.
Подключение встроенного сетевого блока питания, наружных силовых линий, автоматики ворот и электрозамков выполняет специалист. Перед коммутацией оборудование обесточивают и сверяют схему своей ревизии.