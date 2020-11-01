Slinex SM-07N Cloud и ML-17HD: подключение, кабель, замок
Гайд · Slinex · видеодомофон на калитку

Slinex SM-07N Cloud, Sonik 7 Cloud, ML-17HD и ML-20HD: полный гайд по подключению

Как собрать популярную систему Slinex для квартиры или частного дома: какой монитор выбрать, чем ML-17HD отличается от ML-20HD, какой кабель вести до калитки, сколько метров допускается, как подключить электрозамок и кнопку выхода, настроить Smart Call и что делать, если уже смонтированная система работает нестабильно.

4-проводная линияпанель остаётся AHD/CVBS, даже если монитор Cloud
до 100 мтолько при соблюдении схемы кабеля Slinex
150–160 смрекомендуемая высота монтажа панели
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Популярные связки

Какие модели Slinex стоит рассматривать

Для поискового гайда важнее разобрать не весь каталог, а модели, которые сейчас продвигает сам производитель и которые часто встречаются в уже установленной домофонии.

Доступный Cloud

SM-07N Cloud

  • 7" экран 1024×600;
  • 2 панели и 2 дополнительные камеры;
  • microSD до 256 ГБ;
  • Wi-Fi/Ethernet и Smart Call;
  • переадресация вызова и открытие со смартфона;
  • встроенный сетевой блок питания.

Slinex называет SM-07N Cloud самым популярным Wi-Fi-монитором актуальной Cloud-линейки.

Более функциональный

Sonik 7 Cloud

  • 7" сенсорный IPS;
  • Smart Call;
  • AHD/TVI/CVI/CVBS;
  • 2 панели и 2 камеры;
  • интерком нескольких мониторов;
  • microSD до 256 ГБ.

Подходит, если важны IPS-экран, интерфейс и более премиальное исполнение.

Частая путаница

Cloud-монитор не превращает ML-17HD или ML-20HD в IP-панель

ML-17HD / ML-20HD→ 4 провода →SM-07N Cloud / Sonik 7 Cloud→ Ethernet или Wi-Fi →роутерSmart Call
Что делает сеть

Ethernet/Wi-Fi нужен самому монитору для приложения. Наружная панель остаётся AHD/CVBS и напрямую к роутеру или PoE-коммутатору не подключается.

Вызов на смартфон

Cloud-монитор может передать вызов в Smart Call, дать двустороннюю связь и команду открытия.

Старый монитор

Если монитор менять не хочется, для части систем есть IP-конвертеры Slinex. Совместимость конкретной модели нужно проверять.

Резерв

Для основной калитки смартфон лучше не делать единственным интерфейсом доступа.

Вызывные панели

ML-17HD или ML-20HD: что выбрать

ПараметрML-17HDML-20HD
Видео2 Мп, AHD 1080p/720p, CVBS2 Мп, AHD 1080p/720p, CVBS
Угол обзора130°115° по актуальной карточке
Корпусметалл, IP65металл, IP65
Реле замкаNO / COM / NC, до 6 Аштатная нормально-разомкнутая сухая пара
Электромагнитный замокудобнее благодаря NCможет потребовать отдельную fail-safe коммутацию
Постоянное видео на DVRесть отдельный вывод питания камерыесть отдельный вывод питания камеры
Почему встречаются разные углы ML-20HD

В старых материалах в сети можно встретить другое значение угла. Для покупки ориентируйтесь на актуальную карточку и точную аппаратную ревизию, а не на старый обзор.

До сверления столба

Высота, угол и место установки панели

150–160 см

Такую высоту монтажного кронштейна указывает Slinex для ML-17HD/ML-20HD. Перед сверлением проверьте реальный кадр.

ML-17HD: 130°

Широкий угол удобнее, если посетитель стоит немного сбоку, но панель всё равно должна смотреть в проход.

ML-20HD: около 115°

На боковой плоскости столба чаще требуется угловой кронштейн.

Не ставьте слишком высоко

Курьеры, дети и невысокие гости должны попадать в кадр, а не только верхняя часть головы.

Солнце

Не направляйте камеру прямо на низкое солнце. Встречный свет снижает полезность картинки.

Калитка

Проверьте кадр и при открытой створке: она не должна перекрывать посетителя.

Самый важный вопрос

Какой кабель нужен Slinex и сколько метров допускается

У Slinex есть конкретные рекомендации по длине. Они отличаются от Ethernet и PoE, потому что ML-17HD/ML-20HD передают аналоговый/AHD видеосигнал.

РасстояниеРекомендацияКомментарий
до 25 м4 жилы по 0,22 мм²Для улицы и нового строительства разумно иметь запас по сечению и качеству оболочки.
25–50 м4 жилы примерно по 0,41 мм²Важны медные жилы и нормальные соединения.
50–80 мэкранированный 4-жильный кабель по 0,75 мм²На HD-видео длинная плохая линия уже заметно влияет.
80–100 м3 жилы по 0,75 мм² + RG-59/RG-6 для видеоДля дальней трассы Slinex отдельно выносит видео в коаксиал.
UTP/FTPнебольшие расстояния; производитель не рекомендует как основной вариантЭто не Ethernet. Сигналы просто используют пары витой пары как проводники.
Если уже лежит одна Cat5e

На короткой линии связка может работать, но это не делает такую закладку оптимальной. Для нового объекта лучше выполнить трассу по рекомендациям производителя и отдельно предусмотреть кабель замка.

Что заложить к калитке заранее

Линия панели

Кабель по таблице выше, а на большой длине — отдельный коаксиал для видео.

Отдельный кабель замка

2 жилы с сечением по току замка и длине.

Резерв

Труба с протяжкой и запасная сигнальная линия под камеру, СКУД или ворота.

Калитка

Как подключать электрозамок к ML-17HD / ML-20HD

Выход панели управляет цепью замка. Мощность на замок лучше подавать от отдельного блока питания.

БП замкаCOM панелиNO или NCзамок
Электромеханический

Для обычной частной калитки часто удобнее fail-secure: питание требуется на открытие, а без электричества калитка остаётся запертой. Обычно есть ключ и нередко внутренняя механическая кнопка.

Электромагнитный

Требует постоянного питания для удержания. ML-17HD удобнее благодаря NC-контакту. Нужны резерв и продуманная логика выхода.

Ворота

Реле домофона должно давать команду на управляющий вход автоматики ворот. Силовой ток двигателя через панель не коммутируют.

Выход со двора

Кнопка выхода: куда подключать в Slinex

У ML-17HD и ML-20HD нет отдельного входа Exit Button, как у некоторых IP-панелей.

Простой вариант

Кнопка на электромеханическом замке

Если замок имеет механическую кнопку изнутри и она расположена удобно, дополнительная электронная кнопка не обязательна. Выход работает независимо от приложения и монитора.

Расширенный вариант

Отдельная кнопка выхода

Механическую, сенсорную или подсвечиваемую кнопку подключают к контроллеру СКУД либо к предусмотренному входу блока управления замком. Не встраивайте её в аудио-видеолинию панели.

Если нужны карта, код или брелок

Лучше добавить отдельный контроллер доступа. Тогда домофон, считыватель и кнопка выхода дают команды контроллеру, а силовое управление замком остаётся на защищённой стороне.

Почему замок щёлкает, но не открывает

Падение напряжения на длинном кабеле замка

Пример ниже рассчитан для меди, 12 В и тока замка около 1 А. Реальный ток берите из паспорта своей модели.

Расстояние2×0,5 мм²2×1,0 мм²2×1,5 мм²2×2,5 мм²
10 м≈0,70 В≈0,35 В≈0,23 В≈0,14 В
20 м≈1,40 В≈0,70 В≈0,47 В≈0,28 В
30 м≈2,10 В≈1,05 В≈0,70 В≈0,42 В
50 м≈3,50 В≈1,75 В≈1,17 В≈0,70 В

Ориентировочный расчёт. При токе 0,5 А падение примерно вдвое меньше.

Запись 24/7

Можно ли записывать ML-17HD / ML-20HD на регистратор

Да, но это не ONVIF-камера

Панели имеют отдельный вывод питания камеры для постоянного видеосигнала. Для записи нужен совместимый AHD/CVBS вход регистратора. Обычный IP-NVR напрямую такую панель как сетевую камеру не увидит.

Если нужен полноценный архив участка, лучше добавить отдельное IP-видеонаблюдение.

Поиск неисправностей

Типичные проблемы Slinex Cloud

Нет изображения

Проверьте AHD-H/AHD-M/CVBS на панели и формат, выбранный в мониторе.

Smart Call настроен, но звонок не приходит

Проверьте интернет, режим переадресации, разрешения уведомлений и фоновой работы приложения.

Удалённый архив зависает

Сначала исключите слабый Wi-Fi, проверьте Ethernet, карту памяти, прошивку и доступность облачного сервиса.

Wi-Fi нестабилен

Если рядом доступен Ethernet, для стационарного монитора проводное подключение обычно предпочтительнее.

Замок щёлкает, но не открывает

Измерьте напряжение на замке в момент срабатывания и проверьте механику калитки.

Фон или нестабильное HD-видео

Проверьте кабель, экран, соединения и удалённость от силовых трасс.

После замены ML-20HD на ML-17HD изменилась схема

У ML-17HD есть NO/NC, поэтому обязательно перепроверьте реле и тип замка.

Нужен смартфон со старым монитором

Рассмотрите Cloud-монитор или совместимый IP-конвертер, а не попытку подключить ML-панель напрямую к роутеру.

Коммерческий выход

Монтаж, настройка и переделка Slinex

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FAQ

Часто задаваемые вопросы по Slinex

Какой Slinex выбрать со смартфоном?

Из актуальных массовых решений подходят Cloud-мониторы, например SM-07N Cloud или Sonik 7 Cloud. Они работают со Smart Call.

ML-17HD является IP-панелью?

Нет. Это 4-проводная AHD/CVBS панель. Сетевые функции в такой связке находятся на Cloud-мониторе.

Можно ли подключить ML-17HD по витой паре?

На небольшом расстоянии Slinex допускает такой вариант, но производитель не рекомендует витую пару как основную линию. Для длинных трасс используйте рекомендованную кабельную схему.

Какой кабель нужен на 80–100 м?

Для видеосигнала Slinex рекомендует RG-59/RG-6, а остальные сигналы вести отдельными жилами около 0,75 мм².

На какой высоте ставить ML-17HD и ML-20HD?

В инструкции указан ориентир 150–160 см для монтажного кронштейна.

ML-20HD имеет угол 115° или 150°?

В старых материалах встречаются другие цифры. Актуальная карточка производителя указывает 115°. Проверяйте ревизию конкретной панели.

Чем ML-17HD удобнее для электромагнитного замка?

У неё есть COM, NO и NC. Для fail-safe магнита NC-контакт позволяет штатно размыкать питание при открытии.

Нужен ли отдельный блок питания замка?

Для нормальной уличной системы это предпочтительный вариант, особенно при длинной линии. БП и сечение кабеля выбирают по току замка.

Куда подключить кнопку выхода?

У ML-17HD/ML-20HD нет выделенного входа Exit Button. Кнопку подключают через контроллер доступа или предусмотренную схему управления замком.

Нужна ли кнопка выхода, если она уже есть на электромеханическом замке?

Нет, если встроенная механическая кнопка удобна и такой сценарий подходит владельцу.

Можно ли открывать калитку через Smart Call?

Да, Cloud-монитор передаёт команду открытия через вызывную панель при корректно настроенной системе и доступном интернете.

Почему Smart Call показывает картинку, но звонок не приходит?

Проверьте переадресацию, интернет монитора, уведомления приложения, фоновые разрешения и прошивку.

Можно ли писать ML-17HD на видеорегистратор?

Да, на совместимый AHD/CVBS вход. Это не IP/ONVIF-панель.

Почему замок хуже открывается зимой?

Частые причины: просадка напряжения, недостаточный ток БП, окисление, грязь, замерзание и перекос калитки.

Сколько мониторов можно объединить?

Количество зависит от модели и режима master/slave. Для Cloud-линейки проверяйте актуальный паспорт конкретной модели.

Можно ли заменить старый Slinex без полной перекладки кабеля?

Иногда да. Нужно определить тип старой линии, её длину, сечение, состояние и формат панели. На длинных трассах старый кабель может ограничить HD-режим.

Монтаж или перемонтаж

Есть Slinex, но система работает нестабильно?

Пришлите модели монитора и панели, фото проводов, замка и расстояние до калитки. Можно проверить, что оставить, что заменить и почему появляются помехи, проблемы Smart Call или слабое открытие замка.

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Безопасность

Подключение встроенного сетевого блока питания, наружных силовых линий, автоматики ворот и электрозамков выполняет специалист. Перед коммутацией оборудование обесточивают и сверяют схему своей ревизии.

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