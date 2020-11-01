Slinex SM-07N Cloud и ML-17HD: подключение, кабель, замок

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Slinex SM-07N Cloud, Sonik 7 Cloud, ML-17HD и ML-20HD: полный гайд по подключению

Как собрать популярную систему Slinex для квартиры или частного дома: какой монитор выбрать, чем ML-17HD отличается от ML-20HD, какой кабель вести до калитки, сколько метров допускается, как подключить электрозамок и кнопку выхода, настроить Smart Call и что делать, если уже смонтированная система работает нестабильно.