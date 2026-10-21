Кибербезопасность · 23 октября 2026 21 октября 2026 года команда PHP выпустила экстренные обновления из-за двух критических уязвимостей, получивших общее название PHP2Shell. При определённых условиях они позволяют атаковать сервер удалённо, без пароля и без входа в административную панель. Проблема находится в самом интерпретаторе PHP, а не в конкретном плагине WordPress. Рассказываем, что именно обнаружили, какие сайты затронуты, чего способен добиться злоумышленник, как проверить версию PHP и что должны сделать владелец сайта, разработчик, системный администратор и хостинг-провайдер.

Главное за 30 секунд Если сайт работает на PHP 8.5.11 или ниже в ветке 8.5, 8.4.26 или ниже в ветке 8.4, 8.3.35 или ниже в ветке 8.3 либо 8.2.34 или ниже в ветке 8.2, проверьте установку исправления. Необходимые upstream-версии: 8.5.12 / 8.4.27 / 8.3.36 / 8.2.35. Для старых дистрибутивных сборок проверяйте наличие официального backport-патча у поставщика. WAF и резервная копия не заменяют обновление PHP.

Что произошло: почему о PHP2Shell заговорили именно сейчас PHP используется для серверной логики сайтов: обрабатывает формы, обращается к базам данных, выполняет код CMS, интернет-магазинов и веб-приложений. Поэтому ошибка на уровне его движка потенциально опаснее проблемы в одном отдельном расширении. Первые признаки проблемы По заявлению PHP Foundation, при работе над результатами внешнего аудита специалисты обнаружили потенциально опасную ситуацию с обработкой нехватки памяти. Практический способ эксплуатации тогда ещё не был подтверждён. Подтверждены реальные сценарии атак Исследователи сообщили о способах довести ошибки памяти до удалённого выполнения кода. Началась работа над комплексным исправлением. Отмечены попытки эксплуатации Amazon Threat Intelligence позднее сообщила, что её инфраструктура MadPot зафиксировала попытку атаки ещё до публичного раскрытия. Это свидетельство попытки, а не доказательство успешного взлома чужого рабочего сайта. Досрочное предупреждение PHP После утечки идентификаторов уязвимостей команда проекта объявила о грядущих критических обновлениях и перенесла выпуск исправлений на более ранний срок. Опубликованы исправления Вышли PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 и 8.2.35. Исследователи представили технические материалы; защитные службы сообщили о попытках эксплуатации и появлении PoC. Проверка обновлений остаётся первоочередной задачей Наличие общедоступных описаний и попыток атак означает, что откладывать исправление небезопасно. Но публикации об атаках не означают, что каждый сайт на старой версии уже взломан. Оценка обеих уязвимостей по CVSS версии 4.0 составляет 9,2 из 10, то есть уровень критический. В новостях встречалась цифра 10,0, но PHP Foundation отдельно указала, что она неверна. Название PHP2Shell объединяет две CVE и связанные с ними сценарии, а не обозначает третью отдельную уязвимость.

Что нашли в PHP: объясняем без сложного программирования Обе ошибки относятся к управлению памятью. Когда обработка HTTP-запроса завершается аварийно, внутренние структуры PHP иногда остаются в некорректном состоянии. Следующая операция может принять повреждённые или уже освобождённые данные за действительные. 01 CVSS 4.0 · 9,2 CVE-2026-109618 Повреждение памяти при нехватке памяти (OOM corruption) Специально сформированный запрос может довести PHP до ситуации, когда выделение памяти прерывается, а часть внутренних данных ещё не инициализирована. При завершении запроса интерпретатор ошибочно обрабатывает эти данные. В определённых конфигурациях это позволяет добиться выполнения чужого кода. Особенность: для Apache с mod_php подтверждён сценарий до запуска прикладного кода сайта. Для PHP-FPM также показаны сценарии эксплуатации, зависящие от путей выполнения приложения. 02 CVSS 4.0 · 9,2 CVE-2026-109619 Сохранение устаревшего состояния (stale global state) После определённой фатальной ошибки внутренний указатель может продолжать ссылаться на память предыдущего запроса, хотя она уже освобождена. Если следующий запрос попадёт в тот же PHP-процесс, возникает ошибка типа use-after-free: обращение к памяти, которая больше не принадлежит прежним данным. Особенность: показаны аварийное завершение процесса, нарушение целостности памяти и работающие цепочки удалённого выполнения кода на реальных приложениях. Почему это не обычная «дыра в WordPress» Представьте, что CMS работает в помещении, а PHP отвечает за всю его инфраструктуру. Даже исправный код сайта не может полностью устранить ошибку в самом движке. Поэтому установка последней версии WordPress, смена пароля или обновление одного плагина не закрывают PHP2Shell. Требуется исправить исполняемый PHP, которым реально обрабатываются запросы. Техническая эксплуатация не одинакова для всех серверов: значение имеют способ запуска PHP, настройки, состояние процессов и поведение приложения. Однако отсутствие подтверждённого сценария именно для конкретного сайта не является доказательством его защищённости.

Что может сделать атакующий и к каким последствиям это приводит При успешной эксплуатации RCE злоумышленник получает возможность исполнять код с правами PHP-процесса. Это не обязательно права администратора операционной системы или полный контроль над сервером: фактический ущерб зависит от разграничения прав и дополнительных защитных механизмов. 01 Похитить данные Прочитать доступные процессу конфигурационные файлы, учётные данные приложения, ключи API и информацию, доступную через подключение к базе данных. 02 Подменить сайт Изменить страницы, добавить вредоносные перенаправления, фишинговые формы или скрипты, если у PHP есть необходимые права на запись. 03 Закрепиться в системе Разместить вредоносные файлы, задания или механизмы повторного доступа в пределах доступных процессу разрешений. 04 Нарушить работу сервиса Вызывать сбои обработчиков, ошибки 500, недоступность форм, заказов, личных кабинетов и других функций. 05 Похитить память процесса Для некоторых цепочек исследователи продемонстрировали раскрытие содержимого памяти PHP-процесса, где могут находиться чувствительные данные. 06 Атаковать другие компоненты Попытаться использовать права процесса и сетевые доступы для дальнейшего продвижения. Успех зависит от сегментации, настроек и отдельных уязвимостей. Что нельзя утверждать автоматически: наличие старой версии PHP ещё не означает состоявшийся взлом, а успешная эксплуатация не гарантирует злоумышленнику права root , доступ ко всем сайтам хостинга или ко всем данным клиентов. Речь идёт о потенциальных последствиях, зависящих от конфигурации.

Какие версии PHP уязвимы и на какие обновляться Команда PHP опубликовала исправления 21 октября 2026 года. Устанавливать нужно не просто PHP 8.2, 8.3, 8.4 или 8.5, а конкретную исправленную сборку своей ветки либо более новую версию с этими исправлениями. Ветка PHP Уязвимые upstream-релизы Первая исправленная версия 8.5 До 8.5.12 8.5.12 8.4 До 8.4.27 8.4.27 8.3 До 8.3.36 8.3.36 8.2 До 8.2.35 8.2.35 8.1 и старше Не поддерживаются самим проектом PHP Переход на поддерживаемую ветку или подтверждённый патч поставщика Версии PHP 8.1 и старше достигли конца жизненного цикла у основного проекта. Некоторые Linux-дистрибутивы и коммерческие поставщики выпускают backport: переносят исправление в свою сборку без изменения основной версии PHP. Поэтому строка «PHP 8.1» в панели сама по себе не позволяет определить наличие или отсутствие именно этого патча. Попросите поставщика указать номер исправленного пакета и ссылку на бюллетень безопасности. Отдельно обратите внимание: официальная поддержка PHP 8.2 заканчивается 31 декабря 2026 года. Даже при установке 8.2.35 стоит заранее планировать переход на более новую поддерживаемую ветку после проверки совместимости. На каких серверах это актуально Потенциальная зона риска включает Apache с mod_php , PHP-FPM, php-cgi , FrankenPHP и LiteSpeed, а также приложения и программные продукты, внутри которых используется уязвимая сборка PHP. Разработчики PHP отдельно выделяют Apache с mod_php как конфигурацию с наиболее опасным подтверждённым путём атаки.

Как владельцу сайта проверить версию PHP за несколько минут 1 Если у вас WordPress Войдите в административную панель: Инструменты → Здоровье сайта → Информация → Сервер → Версия PHP. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от языка интерфейса. Это версия, которую WordPress видит в своей веб-среде. 2 Если используете обычный виртуальный хостинг Откройте панель провайдера и найдите настройки PHP для конкретного домена. У одного аккаунта разные сайты могут использовать разные версии. Проверьте не только выбор ветки PHP, но и сообщение провайдера об установке патча от 21 октября. 3 Если администрируете VPS или выделенный сервер Проверьте версии именно запущенных веб-обработчиков PHP и происхождение установленных пакетов, сверив их с бюллетенем дистрибутива. Команда php -v показывает CLI-интерпретатор и может не совпадать с PHP-FPM или mod_php , обслуживающим сайт. 4 После исправления проверьте результат Убедитесь, что все рабочие PHP-процессы перезапущены, исправленная версия реально обрабатывает HTTP-запросы, а сайт и критические пользовательские сценарии продолжают работать. Если применён backport, сохраните ссылку на официальный бюллетень поставщика. Не проверяйте версию через публичный файл phpinfo.php . Такой файл раскрывает информацию о конфигурации сервера. Если диагностический файл уже создавали, уберите его после работы и не публикуйте его адрес. Заголовок X-Powered-By также не является надёжным способом подтверждения защищённости: он может отсутствовать, скрываться или быть изменён.

Что предпринять прямо сейчас: действия по ролям Владелец сайта, интернет-магазина или блога Узнайте версию PHP на каждом домене и поддомене, а не только версию самой CMS.

Сделайте актуальную резервную копию файлов и базы данных, убедитесь, что её можно восстановить.

Обратитесь к хостеру с просьбой подтвердить установку исправления именно для двух CVE и указать версию или номер пакета.

Если версия выбирается самостоятельно, согласуйте обновление и совместимость с темой, плагинами, CRM, платёжными модулями и интеграциями.

После обновления проверьте формы заявок, авторизацию, отправку писем, оплату и фоновые задания. Разработчик или специалист по WordPress Проверьте совместимость кода, используемых расширений и зависимостей с исправленной сборкой PHP на тестовой копии.

Согласуйте короткое окно обслуживания для рабочего сервера; избегайте обновления без возможности отката приложения и восстановления данных.

После установки патча выполните функциональные проверки: главная страница, каталог, формы, AJAX/REST, Elementor, кэш, cron, сторонние API.

Зафиксируйте реальную версию веб-обработчика после перезапуска и проверьте журнал ошибок.

Продолжайте обновлять WordPress, темы и плагины как отдельную меру: это полезно, но не заменяет патч PHP. Системный администратор VPS, выделенного сервера или контейнеров Составьте инвентаризацию всех PHP-окружений: FPM-пулы, Apache, контейнеры, CLI-задачи, отдельные сервисы и тестовые инстансы с сетевым доступом.

Получите пакеты из доверенных официальных репозиториев или проверенные сборки поставщика. Для контейнеров обновите базовые образы и пересоздайте сервисы.

Проверьте, что старые процессы больше не выполняются; сравните версию веб-обработчика с установленным пакетом и журналами запуска.

До и после обновления анализируйте признаки эксплуатации, включая период как минимум с 17 октября , если логи сохранены. Для более полной проверки можно расширить окно.

, если логи сохранены. Для более полной проверки можно расширить окно. Если обновление невозможно, временно изолируйте уязвимый публичный сервис или ограничьте доступ до устранения проблемы. Хостинг-провайдер и администратор платформы Выпустите понятное уведомление для клиентов: какие версии и тарифы затронуты, что уже исправлено и что требуется от владельцев сайтов.

Проверьте все режимы запуска PHP и альтернативные сборки, а не только PHP по умолчанию.

Примените официальные обновления и проконтролируйте перезапуск обработчиков.

Используйте WAF и мониторинг как дополнительные уровни защиты, но не объявляйте установку WAF окончательным устранением риска.

При обнаружении признаков компрометации сохраните доказательства и организуйте реагирование согласно процедурам инцидентов. Что написать в поддержку хостинга Здравствуйте. Прошу подтвердить, устранены ли уязвимости PHP CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619 (PHP2Shell) для моего сайта. Укажите фактически используемую веб-сервером версию PHP либо номер пакета с backport-исправлением и ссылку на бюллетень безопасности. Также прошу уточнить, выполнен ли перезапуск PHP-обработчиков после установки патча и требуются ли действия с моей стороны.

Может ли WAF защитить, если PHP пока не обновлён? Только частично. Cloudflare и AWS описали правила, снижающие вероятность эксплуатации известных вариантов атак. Но защитный фильтр видит не все внутренние состояния PHP, а новые способы эксплуатации могут обходить ранее подготовленные сигнатуры. Разработчики PHP прямо указывают, что полноценной альтернативы исправлению нет. В официальном предупреждении PHP приведены специальные временные меры для администраторов, в том числе изменения memory_limit , ограничение размеров запросов, отключение session.upload_progress.enabled и отдельные настройки обработки фатальных ошибок. Это не универсальные команды для владельцев сайтов. Неверная конфигурация может повлиять на доступность и стабильность сервера, а меры перекрывают лишь подтверждённые цепочки эксплуатации. Если оперативное обновление действительно недоступно, безопаснее вместе с ответственным администратором оценить временное ограничение публичного доступа. Конкретные параметры временной защиты следует брать из официального предупреждения PHP, а не копировать случайные настройки из форумов.

Как понять, что сайт могли атаковать, и что делать при подозрении Прямого признака, который безошибочно доказывает использование PHP2Shell, нет. Кроме того, часть действий может происходить до запуска приложения, поэтому обычный журнал WordPress не обязательно покажет всю картину. На что обратить внимание при расследовании Необычные серии HTTP POST или multipart-запросов, особенно в сочетании с ошибками нехватки памяти, сбоями и HTTP 500.

Неожиданные перезапуски PHP-воркеров, аварийные завершения процессов, ошибки сегментации и аномалии в серверных журналах.

Новые или изменённые PHP-файлы, неизвестные задания cron, странные административные аккаунты, неожиданные исходящие соединения.

Необъяснимые изменения страниц, перенаправления посетителей, подозрительные запросы к базе данных.

Необычные заголовки или cookie, включая некорректно большие значения, если это согласуется с другими событиями и техническим контекстом. Важно: эти сигналы не уникальны для PHP2Shell. Их отсутствие тоже не доказывает отсутствие взлома. Порядок реагирования Ограничьте риск дальнейшей атаки. При серьёзном подозрении согласуйте изоляцию сервиса или защитные ограничения с администратором. Сохраните доказательства. Перед очисткой и переустановкой зафиксируйте копии журналов, конфигураций, файлов и доступные сведения о процессах. Если проводится расследование, действуйте по процедуре реагирования и с учётом требований к персональным данным. Устраните первопричину. Установите исправление PHP и перезапустите обработчики. Одного удаления подозрительного файла недостаточно. Проверьте целостность. Сравните файлы сайта с доверенной версией, проверьте плагины, пользователей, задания и доступы к базе данных. Смените скомпрометированные секреты. После локализации инцидента замените пароли, токены и ключи, которые могли стать доступны атакующему; отмените активные сессии там, где это применимо. Восстановите и проверьте. При необходимости восстановите сайт из проверенной резервной копии, предварительно устранив уязвимость, и проследите за повторными подозрительными событиями. Для коммерческого сайта необходимо отдельно оценить возможную утечку персональных данных, изменение заказов и последствия для клиентов. Обязанности по уведомлению определяются применимым законодательством и фактическими обстоятельствами инцидента; автоматического вывода об утечке из одной лишь уязвимой версии PHP нет.

Пять опасных заблуждений о PHP2Shell «У меня нет формы загрузки файлов, значит я защищён». Неверно. Некоторые подтверждённые пути связаны с обработкой запроса до выполнения приложения, а варианты эксплуатации различаются. «WordPress обновился, значит исправление установлено». Нет. PHP обновляется отдельно на стороне хостинга или сервера. WordPress.org специально предупредил, что обновление ядра CMS для устранения этих CVE не предусмотрено. «Сайт за Cloudflare, больше ничего делать не нужно». Нет. WAF уменьшает риск известных вариантов, но PHP необходимо исправить независимо от используемого защитного сервиса. «В панели написано PHP 8.3, значит версия новая». Не обязательно. Сравнивать требуется полный номер сборки и, при необходимости, наличие backport-патча поставщика. «Если сайт открывается, взлома точно нет». Нет. Успешное исполнение кода может не сопровождаться видимым изменением главной страницы.

Частые вопросы Может ли PHP2Shell затронуть сайт на WordPress? Да, если его запросы обрабатывает уязвимая сборка PHP. Исследователи демонстрировали эксплуатацию на WordPress, но ошибка находится в движке PHP, а не только в WordPress. Достаточно ли обновить WordPress, Elementor и плагины? Нет. Эти обновления полезны для защиты от других проблем, но две рассматриваемые CVE устраняются исправлением PHP или официальным патчем поставщика PHP-пакетов. Нужно ли менять пароль администратора WordPress? Само по себе раскрытие PHP2Shell не означает, что пароль украден. Если есть признаки компрометации или секреты могли оказаться доступны, после локализации инцидента нужно заменить соответствующие пароли, ключи и токены. Смена пароля не закрывает эти уязвимости PHP. Что делать, если на хостинге доступна только PHP 8.1 или 7.4? Попросите хостинг официально подтвердить наличие backport-исправления именно для CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Если патча нет, необходимо согласовать переход на поддерживаемую версию или перенос сайта; для публичного уязвимого сервиса оценить временную изоляцию до исправления. Можно ли определить уязвимость сторонним онлайн-сканером? По одному заголовку HTTP или внешне определяемому номеру PHP надёжно подтвердить статус патча нельзя, особенно когда применены backport-исправления. Понадобятся сведения от администратора сервера или поставщика. Не запускайте публичные эксплойты против чужих сайтов. Если сайт работает на PHP-FPM, он в безопасности? Нет. PHP-FPM тоже указан разработчиками среди затронутых вариантов; подтверждённые пути эксплуатации могут отличаться от mod_php. Обновление требуется независимо от выбранного способа запуска PHP. Обязательно ли срочно переходить с PHP 8.3 на PHP 8.5? Для устранения данных CVE достаточно официальной исправленной версии своей поддерживаемой ветки, например PHP 8.3.36. Переход на другую ветку следует планировать отдельно с тестированием совместимости. Для PHP 8.2 дополнительно учитывайте окончание поддержки в декабре 2026 года. Есть ли доказательства массового взлома сайтов? На 23 октября 2026 года имеются подтверждённые исследовательские демонстрации и сообщения о реальных попытках эксплуатации, в том числе до публичного выпуска патчей. Это не равнозначно подтверждённому массовому успешному взлому всех сайтов на старом PHP. Масштаб фактической компрометации требует отдельной проверки.