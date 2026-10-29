Инфраструктура Тулы «Россети Центр и Приволжье» подключили к электросетям беговой центр в Туле 29 октября 2026 года ТСН24 сообщила о технологическом присоединении нового бегового центра в Туле. ИА «Тульская Пресса» отдельно опубликовало сообщение о том же подключении. Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» предоставил объекту более 100 кВт мощности, построил участки кабельных и воздушных линий и установил интеллектуальную систему учета электроэнергии. Точный день фактической подачи напряжения источники не называют. 29 октября 2026 Более 100 кВт Новый спортивный объект Тулэнерго Главное: Подтверждено подключение бегового центра, выделение более 100 кВт мощности и строительство необходимой сетевой инфраструктуры. Центр открылся 26 октября 2026 года и заявлен как круглогодичный объект. Точный день присоединения, параметры напряжения, схема электроснабжения и условия посещения в доступных материалах не раскрыты.

Что произошло и когда ТСН24 29 октября 2026 года сообщила, что «Тулэнерго» подключило к электрическим сетям новый беговой центр в Туле. ИА «Тульская Пресса» отдельно опубликовало сообщение о том же событии. Оба источника указывают, что объекту предоставлено более 100 кВт мощности. Эту дату важно трактовать точно. 29 октября зафиксирована публикация новости о завершенном подключении, но не обязательно само включение объекта. Отдельной даты фактического технологического присоединения или подачи напряжения источники не приводят. Поэтому утверждать, что подключение состоялось именно 29 октября, оснований недостаточно. Дополнительная временная точка подтверждается отдельной публикацией РИА Новости: открытие центра состоялось 26 октября 2026 года. Следовательно, к моменту сообщения энергетиков спортивный объект уже был открыт. Однако доступные данные не позволяют восстановить календарную последовательность электромонтажных работ, испытаний и ввода электроснабжения. Короткий ответ: о подключении сообщили 29 октября 2026 года, а точная дата выполнения присоединения в опубликованных материалах не указана.

Где находится объект В сообщении о подключении местом расположения назван парк имени П. П. Белоусова в Туле. РИА Новости обозначает площадку как Центральный парк Тулы. Источники описывают один беговой центр, но используют разные наименования территории. Других уточнений местоположения принятая доказательная база не содержит. По данным публикации об открытии, это центр Всероссийской федерации легкой атлетики площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на круглогодичную работу и включает спортивные и вспомогательные помещения. Эти характеристики описывают назначение здания, но не раскрывают состав его электрических нагрузок.

Какие работы и параметры подтверждены Параметр Что подтверждено Чего источник не сообщает Присоединенная мощность Более 100 кВт Точное значение и распределение по нагрузкам Сетевые работы Построены участки кабельных и воздушных линий Протяженность, сечение кабелей и точки подключения Учет электроэнергии Установлена интеллектуальная система учета Модель прибора, каналы связи и состав передаваемых данных Режим объекта Заявлена круглогодичная работа График посещения и фактический режим нагрузки Размер центра Почти 2 тысячи м² Электрическая мощность на единицу площади Мощность свыше 100 кВт означает предоставленный объекту объем электрической нагрузки, а не постоянное потребление на этом уровне. Фактическая нагрузка меняется в зависимости от работы освещения, вентиляции, климатического и другого оборудования. Состав потребителей в публикациях не раскрыт, поэтому связывать всю мощность с конкретными инженерными системами нельзя. Строительство кабельных и воздушных участков указывает, что присоединение потребовало развития линии до спортивного объекта. Однако опубликованных данных недостаточно, чтобы определить класс напряжения, категорию надежности, наличие резервного питания, параметры трансформаторного оборудования или схему распределения внутри здания. Интеллектуальная система учета автоматизирует сбор данных об электроэнергии в пределах предусмотренной конфигурации. Сам факт ее установки не подтверждает наличие диспетчеризации всех инженерных систем центра, удаленного управления нагрузкой или общедоступного мониторинга потребления.

Что подтверждено независимо, а что остается неизвестным Сообщение о подключении и мощность более 100 кВт опубликованы двумя региональными изданиями. Данные об открытии, назначении, площади и круглогодичном формате объекта подтверждаются отдельным федеральным информационным источником. Таким образом, несколько публикаций согласуются в том, что речь идет о новом действующем спортивном объекте в Туле. В доступной выдаче не обнаружена отдельная официальная публикация «Россети Центр и Приволжье», посвященная именно этому беговому центру. Официальный сайт компании содержит общую статистику технологических присоединений за 2026 год, но она не подтверждает индивидуальные параметры данного объекта. Поэтому сведения о мощности и выполненных работах опираются на совпадающие сообщения региональных СМИ. Не опубликовано точное календарное число фактического подключения.

Не раскрыто точное значение мощности сверх формулировки «более 100 кВт».

Не указаны напряжение присоединения и категория надежности электроснабжения.

Нет сведений о резервных источниках питания и составе внутренних нагрузок.

Не приведен точный почтовый адрес центра.

Не подтверждены расписание, стоимость посещения и правила доступа для жителей. Параметры этого присоединения относятся только к конкретному спортивному объекту. Их нельзя использовать как ориентир мощности для другого здания без сведений о площади, оборудовании, режимах работы и технических условиях.