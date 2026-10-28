Безопасность Wi-Fi В старом коде Broadcom для WPS нашли 16-летнюю уязвимость: какие роутеры она может затрагивать 27 октября 2026 года широкую огласку получила уязвимость старого компонента Broadcom WPS Monitor. Находящийся в зоне действия Wi-Fi злоумышленник потенциально может атаковать совместимый роутер без знания пароля сети. Исследование подтверждает опасный механизм ошибки, но не доказывает уязвимость каждого устройства с чипом Broadcom. Broadcom WPS Monitor Роутеры 27 октября 2026 Главное: Проблема связана не со стандартом WPS вообще, а с конкретной старой реализацией Broadcom. Владельцу роутера стоит сверить модель и прошивку с данными производителя или оператора, установить доступное обновление и временно отключить WPS. Публичного полного перечня затронутых моделей пока нет.

Что произошло и когда Первичное техническое исследование было опубликовано в октябре 2026 года. Независимое отраслевое сообщение вышло 19 октября, а 27 октября тема получила распространение в русскоязычных новостях. Исследователь обнаружил ошибку в старом коде WPS Monitor, который Broadcom поставляла производителям оборудования в составе программных комплектов разработки. Проблемный код исследователь прослеживает как минимум до 2010 года, поэтому уязвимость называют 16-летней. Это возраст реализации, а не доказательство того, что все выпущенные за этот период роутеры остаются уязвимыми. Broadcom сообщала о частичном исправлении в 2018 году, а позднее заменила уязвимые компоненты в новой версии SDK. Старые ветви кода могли сохраниться в отдельных прошивках производителей и операторских устройств. На момент публикации в доступных материалах нет отдельного публичного бюллетеня Broadcom с CVE и исчерпывающим перечнем затронутых моделей.

Как работает уязвимость Ошибка находится в обработке фрагментированных сообщений EAP-WPS. Когда крупное сообщение передаётся частями, компонент собирает его заново. В уязвимой реализации размер собранных данных может некорректно сопоставляться с размером выделенного буфера. Это создаёт условия для нарушения безопасности памяти. Согласно исследованию, возможные последствия включают раскрытие содержимого памяти и выполнение произвольного кода. Атакующему не обязательно знать пароль Wi-Fi, подключаться к защищённой сети или завершать обычную процедуру WPS-сопряжения. Критическое физическое ограничение сохраняется: устройство должно принимать специально сформированный беспроводной трафик, поэтому атакующий должен находиться в зоне радиосвязи с роутером. Это не удалённая атака через интернет в обычном понимании. Вместе с тем пароль WPA2 или WPA3 сам по себе не закрывает описанный путь, поскольку обработка WPS начинается до полноценной авторизации клиента. Публиковать или применять тестовые пакеты для эксплуатации ошибки на чужом либо рабочем оборудовании небезопасно. Для проверки домашнего роутера достаточно данных о модели, аппаратной ревизии и версии прошивки.

Какие устройства действительно затронуты Наличие микросхемы Broadcom ещё не подтверждает уязвимость. Результат зависит сразу от аппаратной платформы, версии Broadcom SDK, реализации WPS, прошивки производителя и параметров конкретной сборки. Две внешне одинаковые модели с разными аппаратными ревизиями могут использовать различный код. Сценарий Что подтверждено Вывод Роутер использует чип Broadcom Только происхождение аппаратной платформы Недостаточно для признания устройства уязвимым В прошивке присутствует старая реализация WPS Monitor Есть потенциально проблемный компонент Нужна проверка точной версии и сборки Производитель выпустил прошивку с новым SDK или исправлением Компонент мог быть заменён или исправлен Нужно установить указанную для своей ревизии версию WPS отключён оператором или владельцем Поверхность атаки может быть временно сокращена Обновление прошивки всё равно предпочтительно Публичного подтверждённого списка производителей и розничных моделей, уже получивших исправления, в изученных источниках нет. Поэтому приписывать исправление конкретной марке или всей линейке нельзя. Из операторских случаев подтверждено, что Proximus отключил WPS на всём парке BBox и планировал полное обновление. Telenet сообщил, что в проверенном парке процесс wps_monitor отсутствует. Эти сведения нельзя автоматически переносить на другие устройства тех же производителей.

Как проверить свой роутер и помогает ли отключение WPS Без доступа к документации сборки пользователь обычно не может достоверно определить наличие старого WPS Monitor по названию чипа или внешнему виду интерфейса. Практичная проверка начинается с точной маркировки на корпусе: нужны модель, аппаратная ревизия и текущая версия прошивки. Затем следует проверить уведомления производителя или интернет-оператора именно для этой ревизии. Сверьте модель и аппаратную ревизию, а не только коммерческое название роутера.

Запишите версию установленной прошивки в штатном веб-интерфейсе или приложении.

Проверьте описание последних прошивок и уведомления поддержки по словам WPS, Broadcom, security и WPS Monitor.

Если роутер предоставлен оператором, ориентируйтесь на его сообщение: операторская прошивка может отличаться от розничной.

При отсутствии ясного ответа запросите у поддержки, используется ли в данной сборке Broadcom WPS Monitor и устранена ли ошибка обработки фрагментированных EAP-WPS-сообщений. Временное отключение WPS через штатные настройки выглядит разумной мерой снижения риска и соответствует реакции Proximus. Однако доступные данные не позволяют гарантировать для каждой прошивки, что переключатель полностью останавливает уязвимый компонент. Поэтому отключение WPS не следует считать полноценной заменой исправленной прошивки. Если WPS не используется, отключите его штатным переключателем, перезагрузите роутер при соответствующей подсказке интерфейса и убедитесь, что функция осталась выключенной. Не устанавливайте прошивку от другой модели или аппаратной ревизии.