Уязвимости AhsayCBS в октябре 2026: атаки на резервные копии

Исследователи Huntress подтвердили эксплуатацию двух уязвимостей AhsayCBS. Злоумышленники получают доступ к серверам резервного копирования без действующей учётной записи и устанавливают постороннее ПО. Разбираем, кому грозит риск, почему прежние советы об обновлении оказались недостаточными и какие защитные действия нужны сейчас.

Что произошло: атаки на систему управления резервным копированием 8 октября 2026 года компания Huntress опубликовала результаты расследования атак на AhsayCBS. 9 октября об инцидентах сообщили профильные издания, в том числе BleepingComputer. По телеметрии Huntress, эксплуатация наблюдалась с 7 октября, а к 8 октября были зафиксированы атаки как минимум на пять организаций. AhsayCBS (Cloud Backup Server) — серверная платформа, через которую поставщики ИТ-услуг и системные администраторы управляют заданиями резервного копирования, пользователями, хранилищами и восстановлением данных. Это не встроенная функция всех NAS и не универсальное название облачного бэкапа. Проблема относится к инфраструктуре, где действительно установлен AhsayCBS. В описанных атаках исследователи обнаружили вредоносные веб-оболочки, средства закрепления в Windows и майнер XMRig, замаскированный под компоненты браузера Microsoft Edge. Такой доступ опасен не только расходованием вычислительных ресурсов: компрометация сервера копирования способна поставить под угрозу резервные данные, учётные записи и операции восстановления. Ключевой факт на 11 октября: наличие AhsayCBS 10.3.4 не доказывает защищённость. Huntress проверила эту версию и подтвердила, что уязвимости в ней сохраняются. Одного совета «обновитесь до 10.3.4» недостаточно.

Какие уязвимости используются Речь о двух идентификаторах CVE, опубликованных 4 октября. Их совместная эксплуатация позволяет пройти путь от отсутствия действующей авторизации до выполнения команд на сервере. Здесь приведено только описание риска, без воспроизведения атакующих запросов. Уязвимость Тип проблемы Последствие Источник CVE-2026-105133 Ненадлежащая проверка подлинности в API Обход механизма аутентификации NVD CVE-2026-105134 Внедрение команд ОС в компоненте Replication Receiver Удалённое выполнение команд; в исследованных Windows-системах — с высокими привилегиями NVD Huntress зафиксировала цепочку применения этих двух ошибок на доступных извне серверах. В исследованных инцидентах атакующие создавали веб-оболочки и запускали дополнительные процессы. Сообщение об эксплуатации — это результат наблюдений исследователей, а не просто теоретическая оценка CVSS.

Почему возникла путаница с исправленной версией 10.3.4 Первоначальные записи в базе уязвимостей NVD, составленные по данным источника CVE, указывали AhsayCBS 10.3.4 как версию, устраняющую эти проблемы. Однако 8 октября в 18:00 по восточному времени США Huntress уточнила свой материал: по результатам дополнительной проверки версия 10.3.4 также уязвима. Исследователи передали сведения разработчику. Ранние сведения «10.3.4 исправляет проблему» Такой статус указан в первоначальной карточке NVD. Его нельзя использовать как единственное основание для решения об устранении риска. Проверка исследователей «10.3.4 также затронута» Huntress подтвердила воспроизводимость проблемы в этой версии и рекомендует ограничить доступ к интерфейсу управления до появления исправления. В официальном перечне изменений AhsayCBS 10.3.4, выпущенной в августе, нет однозначного подтверждения исправления указанных CVE. На момент подготовки материала не удалось подтвердить новый выпуск производителя, устраняющий обе проблемы. Проверять наличие последующего исправления следует непосредственно в бюллетенях Ahsay и по результатам его независимой проверки. Практический вывод: установка последних доступных обновлений остаётся частью базовой защиты, но для данного инцидента она не заменяет ограничение административного веб-доступа, анализ журналов и проверку системы на признаки компрометации.

Что делать владельцам и администраторам AhsayCBS 01 Проверьте, используется ли AhsayCBS Установите точную редакцию, версию и место установки сервера: Windows, Linux, виртуальная машина или контейнер. Не делайте вывод по одному факту наличия NAS, Synology, QNAP либо другого ПО резервного копирования. 02 Исключите прямой доступ к панели управления из интернета Закройте ненужную публикацию административного интерфейса через NAT или публичный прокси. Разрешите доступ только с доверенных административных адресов или через правильно настроенный VPN с отдельной аутентификацией. Проверьте и IPv4, и IPv6. 03 Проверьте признаки посторонней активности Изучите журналы веб-доступа, события запуска дочерних процессов службы AhsayCBS, неизвестные службы и задания, неожиданные скрипты, файлы в каталогах временных данных и нехарактерные исходящие подключения. У Huntress опубликованы индикаторы компрометации и правила обнаружения. 04 Защитите резервные копии от последствий компрометации Проверьте разграничение прав серверной учётной записи, доступ к хранилищам назначения и наличие независимой копии, которую не может изменить скомпрометированный сервер. Контрольные проверки восстановления проводите в изолированной среде, не меняя единственную рабочую копию. 05 При обнаружении следов взлома проведите расследование Сохраните необходимые журналы и артефакты, изолируйте затронутый хост и привлеките специалистов по реагированию. Простое удаление майнера или замена пароля не гарантирует очистки: исследователи рекомендуют восстановление с доверенного образа при подтверждённой компрометации. Настройка firewall, VPN и доступа к резервному хранилищу должна выполняться с учётом существующих зависимостей. При удалённой работе не стоит блокировать единственный административный канал без заранее проверенного пути восстановления доступа.

Затрагивает ли это NAS Synology, QNAP, видеонаблюдение и облачные копии? Само по себе наличие NAS Synology или QNAP не означает наличие уязвимости CVE-2026-105133 или CVE-2026-105134. Событие касается платформы AhsayCBS, а не всей линейки DSM, QTS или QuTS hero. Однако Ahsay допускает развёртывание своей серверной системы в контейнере, в том числе на совместимом оборудовании QNAP. Поэтому при наличии такого контейнера применимы те же проверки, что и для отдельного сервера. Обычный домашний NAS Если AhsayCBS не установлен, эти два CVE к нему напрямую не относятся. Сохраняются обычные задачи безопасности: актуальная DSM/QTS, ограничение удалённого доступа и проверенные копии данных. NAS с AhsayCBS или сервер бэкапов Проверьте саму платформу AhsayCBS и сетевую доступность её панели. Не считайте актуальную версию 10.3.4 подтверждённой защитой от описанной цепочки. Архив IP-видеонаблюдения Риск связан с тем, куда и через что резервируется видеоархив. Если копиями управляет скомпрометированный сервер, могут пострадать задания копирования и доступность архивов, даже если сами IP-камеры не имеют этих CVE. Этот случай показывает, почему схема резервного копирования должна защищать не только сохранённые файлы, но и сервер управления, учётные записи, правила хранения и процесс восстановления. Наличие второй папки или синхронизации с облаком само по себе не гарантирует возможность восстановления после атаки.

Частые вопросы Нужно ли срочно обновлять Synology или QNAP именно из-за этой новости? Нет оснований связывать CVE AhsayCBS с каждой системой DSM или QTS. Проверяйте наличие именно AhsayCBS и отдельно следите за официальными обновлениями безопасности своего NAS. Исправляет ли AhsayCBS 10.3.4 обе уязвимости? Согласно опубликованным 8 октября результатам проверки Huntress, нет: версия 10.3.4 тоже затронута. Информация о ней как об исправленной в ранних записях NVD противоречит этому исследованию. Достаточно ли закрыть порт на маршрутизаторе? Ограничение доступа снижает риск дальнейшей эксплуатации извне, но не удаляет уже установленную веб-оболочку и не исправляет саму ошибку приложения. Кроме того, нужно проверить другие внешние пути, включая прокси, туннели и IPv6. Уязвим ли обычный сетевой диск с резервными копиями? Не автоматически. Для указанных CVE требуется наличие затронутой платформы AhsayCBS. Но сетевой диск может пострадать косвенно, если скомпрометированный сервер имеет права на изменение или удаление хранящихся там копий. Как понять, что резервные копии пригодны к восстановлению? По журналу «задание завершено» это установить нельзя. Необходимо регулярно выполнять пробное восстановление выбранных данных, контролировать целостность и иметь независимую копию, недоступную для изменения одной скомпрометированной учётной записью.