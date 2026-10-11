Яндекс Диск не скачивает папки и файлы 11 октября: причины

В Яндекс Диске временно отключили массовое скачивание через браузер. Пользователи также сообщают об ошибках при открытии отдельных файлов. Разбираем подтверждённые ограничения, причины сбоя и безопасные способы сохранить документы, фотографии и рабочие архивы.

Главное за минуту Ограничения введены самим Яндексом. Компания сообщила, что снижает нагрузку на инфраструктуру, чтобы сохранить работу основных сервисов.

Компания сообщила, что снижает нагрузку на инфраструктуру, чтобы сохранить работу основных сервисов. Через браузер нельзя массово скачать файлы. Не работают скачивание папки, группы файлов, альбома и команда «Скачать все» по публичной ссылке.

Не работают скачивание папки, группы файлов, альбома и команда «Скачать все» по публичной ссылке. Отдельный файл скачать иногда можно. Однако наличие кнопки скачивания не гарантирует, что конкретный файл сейчас доступен.

Однако наличие кнопки скачивания не гарантирует, что конкретный файл сейчас доступен. Удаление данных не подтверждено. Временная недоступность файла и его безвозвратная утрата не одно и то же.

Временная недоступность файла и его безвозвратная утрата не одно и то же. Не удаляйте локальные копии. Сначала проверьте, какие файлы действительно сохранены на компьютере или NAS. Состояние сервисов меняется. Ниже приведена информация по сообщениям, опубликованным вечером 11 октября 2026 года, а не постоянная онлайн-проверка Яндекс Диска.

Что произошло с Яндекс Диском 11 октября Вечером 11 октября 2026 года пресс-служба Яндекса сообщила РБК, что компания намеренно ограничила часть возможностей Яндекс 360, включая Яндекс Диск. Причина, названная компанией, — снижение нагрузки на инфраструктуру и поддержание основных рабочих сценариев. Речь идёт не об объявленном закрытии сервиса, а о временном изменении доступности отдельных функций. Ограничения появились на фоне повреждений дата-центров Яндекса и сбоев в работе его сервисов. 8 октября компания сообщала об остановке площадки в Сасове, 9 октября — о повреждении инфраструктуры в Калуге, а 11 октября — о полной остановке дата-центра во Владимире. В тот же день Яндекс заявил о постепенном восстановлении доступа к части массовых сервисов, предупредив, что отдельные возможности ещё недоступны. Важно различать инфраструктурный сбой Yandex Cloud и остановку ЦОДа во Владимире и ограничения потребительского Яндекс Диска. Это связанные по времени события, но два разных продукта с разными пользовательскими функциями.

Что именно перестало работать в Яндекс Диске По данным РБК со ссылкой на Яндекс, перечисленные ниже операции временно недоступны в веб-версии Диска, то есть при работе через браузер. Временно ограничено Скачивание папки Нельзя привычным способом забрать целую папку одним архивом из браузера. Временно ограничено Несколько файлов сразу Групповое выделение и массовая загрузка файлов в одном действии не работают. Временно ограничено Фотоальбом целиком Скачивание альбома одним действием в веб-интерфейсе недоступно. Временно ограничено Кнопка «Скачать все» При переходе по публичной ссылке массовая загрузка отключена, но отдельный файл может скачиваться. По сообщению РБК, Яндекс указал на возможность скачивания доступных файлов и папок через программное обеспечение Диска. Однако редакции других изданий и пользователи также сообщали о проблемах с доступом к отдельным файлам. Поэтому приложение для компьютера — возможный рабочий путь, но не гарантия, что каждый объект удастся получить немедленно. Не следует путать эти временные меры с обычными ограничениями тарифа, квоты, размера папки или публичной ссылки. У них могут быть похожие признаки, но причины и способы решения различаются.

Как скачать нужные файлы, если Яндекс Диск работает с ограничениями 1 Сначала попробуйте один важный файл Откройте его в браузере и воспользуйтесь обычной командой скачивания. Если файл доступен, сохраните его в папку вне синхронизации Яндекс Диска и проверьте, что он действительно открывается. Не начинайте с массовых повторных запросов. 2 Проверьте приложение Яндекс Диска для компьютера Если у вас уже настроена программа для Windows или macOS и тариф допускает нужные операции, проверьте возможность создания локальной копии нужной папки. В разных версиях доступны действия наподобие «Создать копию на компьютере» или «Сохранить на компьютере». Первое создаёт отдельную копию, второе связано с синхронизацией: не путайте их. 3 Проверьте, есть ли файл на устройстве физически Значок или название файла в Проводнике и Finder не означает, что содержимое уже загружено на диск. Если файл хранится только в облаке, для открытия может потребоваться соединение с сервисом. Локально доступный документ можно скопировать в отдельный каталог или на внешний накопитель. 4 Если это общая ссылка — запросите альтернативную передачу Попросите отправителя передать критически важный документ другим согласованным способом или поделиться отдельным файлом вместо большой папки. Не публикуйте конфиденциальные документы в открытом доступе ради обхода временного ограничения. 5 При ошибке сервера не удаляйте файл и повторите попытку позже Ошибки 5xx, включая 504 Gateway Time-out, могут означать временную проблему обработки запроса. Они сами по себе не доказывают утрату содержимого. Запишите текст ошибки, время и имя файла, затем проверьте доступность позднее. Если приложение ещё не было установлено или синхронизация не настроена, не запускайте срочную полную синхронизацию большого облака без понимания объёма, доступного места и правил тарифа. Для начала протестируйте получение одного неопасного файла.

Чего не стоит делать во время сбоя Не удаляйте папки с компьютера. При работающей двусторонней синхронизации удаления могут передаваться в облако и на другие устройства.

При работающей двусторонней синхронизации удаления могут передаваться в облако и на другие устройства. Не нажимайте «Оставить только в облаке» для единственного локального экземпляра важного документа. Так вы можете лишиться доступной офлайн-копии.

для единственного локального экземпляра важного документа. Так вы можете лишиться доступной офлайн-копии. Не очищайте корзину и историю версий в попытке «исправить» временную недоступность.

в попытке «исправить» временную недоступность. Не устанавливайте сомнительные программы , обещающие мгновенно восстановить Диск. Не передавайте сторонним сайтам пароли, cookie и OAuth-токены.

, обещающие мгновенно восстановить Диск. Не передавайте сторонним сайтам пароли, cookie и OAuth-токены. Не считайте покупку подписки решением аварии. Платный тариф может предоставлять дополнительные функции клиента, но не устраняет недоступность конкретных серверов.

Платный тариф может предоставлять дополнительные функции клиента, но не устраняет недоступность конкретных серверов. Не запускайте агрессивные многопоточные загрузки и скрипты в надежде обойти нагрузочные ограничения: они не гарантируют результат и могут усугубить ошибки.

Можно ли считать, что файлы на Яндекс Диске потеряны? Нет оснований делать такой вывод только по ошибке скачивания. Недоступность превью, тайм-аут или отсутствие кнопки массовой загрузки не подтверждают уничтожение исходного файла. Однако и обещать, что все пользовательские данные гарантированно доступны в полном объёме, по состоянию на вечер 11 октября нельзя. Редакция «Код.ру» сообщала о проверках, при которых отдельные файлы не удавалось получить даже из личных и рабочих аккаунтов. В публикации описаны и отдельные ошибки 504. Эти наблюдения показывают наличие проблем с доступностью некоторых объектов, но не устанавливают масштаб явления среди всех пользователей или факт безвозвратной потери данных. Если важный документ не открывается, сначала проверьте свою локальную копию, резервную копию и доступ с другого устройства. Не перезаписывайте единственный сохранённый вариант. Подробный алгоритм приведён в материале «Пропали файлы из облака: как восстановить».

Что делать компаниям, фотографам и тем, кто хранит в Диске рабочие документы Если обмен файлами с клиентами построен исключительно на общей папке Яндекс Диска, даже временное отключение функции «Скачать все» может задержать передачу смет, проектов, фотоархивов и других материалов. Для критичных операций лучше иметь заранее подготовленный независимый способ передачи и проверенную резервную копию. На ближайшие часы Определите документы, которые нужны сегодня. Проверьте их локальные копии и возможность скачивания по одному. Предупредите получателей о временных ограничениях и согласуйте альтернативную передачу. После стабилизации Настройте независимый архив на компьютере, внешнем диске или NAS. Проверьте восстановление нескольких файлов. Для важной информации используйте резервные копии в другом месте хранения. Практические инструкции уже опубликованы на сайте: как не зависеть от одного облачного сервиса, как копировать облачные данные на NAS через rclone, как диагностировать сбои синхронизации Яндекс Диска. Во время текущего инцидента даже корректно настроенный инструмент резервирования может сталкиваться с отказом API или сервера — успешность копии необходимо проверять.

Частые вопросы о сбое Яндекс Диска 11 октября Почему Яндекс Диск не скачивает папку целиком? 11 октября Яндекс сообщил о временном ограничении массовых загрузок через веб-интерфейс, включая скачивание папок. У конкретного пользователя дополнительно могут действовать обычные ограничения по тарифу, размеру папки или количеству файлов. Как скачать несколько файлов сразу? Массовое скачивание через браузер временно отключено. Если файлы доступны, их можно попробовать сохранить по одному. Для части задач может подойти официальная программа Яндекс Диска для компьютера с учётом условий тарифа и текущей доступности сервиса. Что делать, если отдельный файл тоже не скачивается? Проверьте локальную копию или резервный архив, сохраните текст ошибки и повторите запрос позднее. Не удаляйте исходный файл и не сбрасывайте настройки синхронизации без необходимости. Ошибка сервера не равна подтверждённой потере данных. Удалились ли мои фотографии и документы из-за сбоя? По имеющимся сообщениям этого утверждать нельзя. Известно об ограничениях функций и о случаях недоступности отдельных файлов, но это не доказательство их безвозвратного удаления. При появлении доступа проверьте самые ценные данные и создайте независимую копию. Поможет ли платная подписка Яндекс 360? Подписка может давать доступ к функциям десктопного клиента и расширенным возможностям хранения. Но она не является гарантированным способом устранить серверный сбой или временные аварийные ограничения. Уточните условия своего тарифа прежде, чем принимать решение. Работает ли мобильное приложение на Android и iPhone? Мобильное приложение может позволять скачивать отдельные файлы, однако работоспособность зависит от конкретного файла и состояния инфраструктуры. Официального подтверждения, что все мобильные операции работают без сбоев, нет. Когда Яндекс Диск полностью восстановят? Подтверждённой даты отмены всех ограничений в проверенных сообщениях на вечер 11 октября нет. Яндекс заявил о восстановительных работах. Ориентируйтесь на новые сообщения компании и фактическую доступность своих файлов. Можно ли сейчас перенести всё из Яндекс Диска на NAS или в другое облако? Можно попробовать резервировать только доступные данные, но массовые операции способны завершаться ошибками или выполняться неполно. Не используйте синхронизацию с удалением как способ аварийного переноса. Сначала тестируйте копирование и проверку файлов, а после стабилизации выполните полноценную резервную копию.

Итог 11 октября 2026 года Яндекс Диск продолжил работать с ограничениями: компания временно отключила массовое скачивание в веб-версии, а отдельные пользователи столкнулись и с недоступностью конкретных файлов. Самое разумное действие сейчас — сохранить доступные локальные копии, не выполнять удаление через синхронизацию и проверить критически важные данные. На будущее облачное хранилище стоит дополнять независимым резервным копированием.