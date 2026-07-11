Чебурнет: что это такое и как работает в 2026 году

Чебурнетом называют не отдельную программу, сайт или официально созданную сеть, а разговорный и обычно ироничный образ российского интернета с усиленной фильтрацией, ограниченным доступом к внешним ресурсам или работой только части разрешённых сервисов.

Коротко: слово «Чебурнет» образовано от слов «Чебурашка» и «интернет». Оно появилось после предложения 2014 года назвать внутрироссийскую информационную систему «Чебурашкой». Официального закона, проекта или оборудования с названием «Чебурнет» не существует.

Что такое Чебурнет простыми словами

Чебурнет является неофициальным словом. Обычно им называют ситуацию, при которой российский сегмент интернета становится более изолированным от глобальной сети, а доступ пользователей к зарубежным сайтам, приложениям, мессенджерам или сетевым протоколам ограничивается.

Значение слова зависит от контекста. Один человек может называть Чебурнетом блокировку конкретного сервиса, другой ограничение мобильного интернета, третий работу только сайтов из белого списка, а четвёртый предполагаемое полное отделение российского сегмента от мировой сети.

Технически это разные режимы. Поэтому фраза «включили Чебурнет» сама по себе не объясняет, что именно произошло.

Важно: Чебурнет не является точным техническим диагнозом. Для поиска причины нужно выяснить, не работает один сайт, отдельное приложение, мобильный интернет, домашний провайдер или весь внешний канал.

Откуда взялось слово «Чебурнет»

История термина началась 28 апреля 2014 года. Член Совета Федерации Максим Кавджарадзе предложил подумать о создании собственной внутрироссийской информационной системы.

В качестве возможного названия он упомянул «Чебурашку». Название объяснялось узнаваемостью персонажа и тем, что такой информационной системы ни у кого больше нет.

В интернете предложение быстро превратилось в шутку. Слова «Чебурашка» и «интернет» объединили в «Чебурнет». Позже этим словом стали обозначать уже не первоначальную идею 2014 года, а более широкую тему автономного, контролируемого или ограниченного российского интернета.

Установить одного подтверждённого автора слова сложно. Оно распространилось как сетевой неологизм и мем, а затем стало использоваться в публикациях, комментариях и повседневной речи.

Чебурнет не связан с чебуреками. Первая часть слова происходит от имени Чебурашки, предложенного для внутрироссийской информационной системы в 2014 году.

Существует ли Чебурнет официально

Нет. В нормативных документах нет официальной информационной системы, сети или режима с названием «Чебурнет».

Это разговорное обозначение. В официальных документах используются другие понятия:

сеть связи общего пользования;

российский сегмент сети Интернет;

устойчивость, безопасность и целостность функционирования сети;

централизованное управление сетью связи;

технические средства противодействия угрозам;

ограничение доступа к информации;

перечень доступных интернет-сервисов во время ограничений.

Основой действующего регулирования считается Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года. Он внёс изменения в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

С 1 марта 2026 года действуют обновлённые Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1667 от 27 октября 2025 года.

В этих документах описываются полномочия, взаимодействие операторов и меры при угрозах устойчивости, безопасности или целостности сети. Слова «Чебурнет» в официальной терминологии нет.

Чебурнет, Рунет и суверенный интернет: в чём разница

Понятие Что означает Официальный статус Интернет Глобальная система связанных между собой сетей Общепринятый технический термин Рунет Русскоязычная часть интернета и связанные с Россией ресурсы, пользователи и инфраструктура Устоявшееся общественное понятие Суверенный интернет Распространённое название правовых и технических мер для устойчивой и управляемой работы российского сегмента сети Разговорное название комплекса мер, связанного в том числе с законом № 90-ФЗ Чебурнет Ироничное или критическое название ограниченного, изолированного или управляемого российского интернета Неофициальный сетевой термин Интранет Закрытая внутренняя сеть организации, предприятия или учреждения Технический термин

Рунет существует независимо от ограничений. В него входят российские сайты, сервисы, дата-центры, провайдеры, пользователи и русскоязычные ресурсы.

Чебурнетом обычно называют не сам Рунет, а предполагаемое или фактическое усиление его изоляции и управляемости.

Как технически могут ограничивать интернет

У интернета нет одного общего рубильника. Он состоит из множества сетей операторов, магистральных каналов, точек обмена трафиком, автономных систем, серверов, систем доменных имён и центров обработки данных.

Ограничения могут вводиться на разных уровнях. От выбранного уровня зависит, что именно увидит пользователь.

Ограничение через DNS

DNS преобразует привычное имя сайта в IP-адрес сервера. Если ответ DNS блокируется, подменяется или не возвращается, браузер не может найти нужный ресурс.

Однако DNS является только одним уровнем. Если соединение ограничивается по IP-адресу, маршруту или характеристикам трафика, простая смена DNS проблему не решит.

Фильтрация по IP-адресам и сетям

Оператор может ограничить соединения с определёнными IP-адресами или сетевыми диапазонами. Проблема этого способа состоит в том, что один адрес иногда используется сразу несколькими сайтами и облачными сервисами.

Изменение маршрутизации

Данные передаются между сетями по маршрутам. Если маршрут к внешней сети отсутствует или изменён, устройство пользователя может иметь подключение к оператору, но не получать доступ к части интернета.

Глубокий анализ трафика

Системы DPI классифицируют сетевые соединения по адресам, протоколам и другим признакам. Это позволяет различать типы трафика и применять к ним отдельные правила.

В России на сетях операторов используются технические средства противодействия угрозам, сокращённо ТСПУ. Их не следует называть отдельным «устройством Чебурнета». Это инфраструктурные комплексы, применяемые в рамках действующего регулирования связи.

Работа по списку разрешённых ресурсов

При таком режиме большая часть внешних соединений ограничивается, а доступ сохраняется только к выбранным сайтам и приложениям. В повседневной речи именно этот вариант часто называют наиболее наглядным проявлением Чебурнета.

Ограничение отдельных протоколов и функций

Приложение может открываться, но не принимать звонки, видео, файлы или уведомления. Это происходит потому, что разные функции одного сервиса могут использовать разные серверы, протоколы и внешние платформы.

Что такое белый список сайтов

Белым списком называют перечень сайтов и приложений, доступ к которым сохраняется во время ограничения мобильного интернета.

По официальной позиции Минцифры, такой перечень используется в периоды ограничений мобильной передачи данных. Это не означает, что весь стационарный и мобильный интернет постоянно работает только по белому списку.

В список могут входить государственные сервисы, российские социальные сети, маркетплейсы, службы заказа такси, карты, банковские и другие востребованные ресурсы. Состав перечня может изменяться.

Даже включённый в список сервис не всегда работает полностью. Его основной сайт может открываться, а авторизация, изображения, карты, уведомления, платёжная форма или видео могут загружаться с других серверов.

Белый список не является отдельным интернетом. Это режим ограничения доступа, при котором разрешена связь только с определёнными ресурсами или сетевыми направлениями.

Означает ли Чебурнет полное отключение от мировой сети

Не обязательно. В большинстве разговоров этим словом называют частичные ограничения, а не полную физическую изоляцию всех российских сетей.

Возможны разные сценарии:

Сценарий Что происходит Что видит пользователь Сбой сервиса Не работает один сайт или приложение Остальной интернет доступен Блокировка ресурса Ограничен конкретный домен, адрес или протокол Не работает один сервис или часть его функций Региональное ограничение Передача данных ограничена в определённом месте или сети Домашний интернет может работать, а мобильный нет Белый список Разрешены только выбранные ресурсы Одни приложения работают, другие не подключаются Ограничение внешних маршрутов Сокращён или прекращён обмен с частью зарубежных сетей Российские ресурсы доступны, значительная часть внешних сервисов нет Широкая автономная работа Внутренний сегмент продолжает работать при серьёзном ограничении внешней связности Доступны локально размещённые сервисы, внешние зависимости могут отказать

Полная изоляция намного сложнее блокировки одного сайта. Нужно учитывать маршрутизацию, DNS, облачные платформы, системы авторизации, обновления программ, push-уведомления, карты, платёжные шлюзы и серверы, расположенные за пределами страны.

Даже российский сайт может использовать зарубежный CDN, шрифты, капчу, аналитику, облачное хранилище или систему авторизации. Поэтому расположение домена в зоне .ru ещё не гарантирует полностью автономную работу.

Что видит обычный пользователь

Главная сложность состоит в том, что разные неисправности внешне похожи. Значок Wi-Fi может отображаться, хотя доступа к интернету нет.

Симптом Возможная причина Что проверить Wi-Fi подключён, но сайты не открываются Нет внешнего канала, проблема провайдера, маршрутизации или DNS Работу других устройств и статус WAN на роутере Открываются только некоторые российские сервисы Ограничение мобильного интернета или режим разрешённых ресурсов Работу через домашнего провайдера и официальные сообщения оператора Один сайт не работает, остальные открываются Сбой сайта, блокировка или проблема его инфраструктуры Другие сайты и приложение этого же сервиса Камера видна дома, но не открывается удалённо Локальная сеть работает, внешний канал или облако недоступны Локальный IP-адрес камеры и соединение регистратора с интернетом Умный выключатель работает вручную, но не из приложения Не работает облако или интернет-соединение хаба Локальные сценарии и состояние шлюза Мобильный интернет не работает, домашний работает Ограничение мобильной передачи данных Сообщения оператора и работу SIM-карты в другом месте

Не следует сразу сбрасывать роутер до заводских настроек. Если проблема находится на стороне оператора или магистральной сети, сброс не поможет, но может удалить параметры подключения, Wi-Fi, телефонии, камер и умного дома.

Поможет ли другой роутер, DNS или VPN

Замена роутера

Новый роутер не может самостоятельно отменить ограничение, введённое на сети провайдера. Замена имеет смысл только при неисправности самого устройства, недостаточной производительности, плохом Wi-Fi или ошибочной настройке.

Смена DNS

Другой DNS-сервер иногда помогает при сбое штатного DNS провайдера. Он не восстанавливает маршрут к серверу и не снимает ограничения, работающие по IP-адресам, протоколам или разрешённым сетям.

VPN

VPN создаёт защищённое соединение с промежуточным сервером, но сам зависит от доступности этого сервера, используемого протокола и внешнего канала. При ограничении всей передачи данных или работе только по белому списку соединение может не установиться.

Также необходимо учитывать действующие требования законодательства и правила используемых сервисов. Эта статья объясняет устройство сети, но не является инструкцией по обходу установленных ограничений.

Второй оператор

Резервная SIM-карта или второй проводной провайдер повышают отказоустойчивость при локальной аварии одного оператора. Они не дают гарантии, если ограничение одновременно применяется ко всем сетям в регионе.

Что произойдёт с умным домом, камерами и локальной сетью

Работа домашнего оборудования зависит от архитектуры системы. Устройства с локальным управлением могут продолжить выполнять основные функции даже без внешнего интернета.

Система Что может работать без интернета Что может пропасть Обычная проводная сеть Доступ между компьютерами, NAS, принтерами и локальными серверами Внешние сайты и облачные сервисы Wi-Fi Связь устройств с роутером и друг с другом Выход в интернет Камеры с регистратором Локальная запись и просмотр внутри сети Удалённый просмотр и облачные уведомления Облачные Wi-Fi-камеры Иногда запись на карту памяти Приложение, архив в облаке и уведомления Локальный умный дом Кнопки, датчики, автоматизация и сценарии внутри объекта Удалённое управление и внешние голосовые сервисы Полностью облачный умный дом Физическое ручное управление, если оно предусмотрено Приложение, сценарии и автоматизация через облако Домофон и СКУД Локальное открытие двери, карты, кнопка выхода Удалённые звонки, облачный журнал и управление из приложения

Поэтому при выборе оборудования важно спрашивать не только о приложении, но и о том, что останется доступным при отключении интернета, отказе облачного сервиса или блокировке внешних соединений.

Подробнее о построении независимой домашней инфраструктуры можно прочитать в материалах:

Как подготовить домашнюю сеть к ограничениям и сбоям

Полностью защититься от внешних ограничений невозможно. Но можно сделать так, чтобы локальная сеть, камеры и автоматика не прекращали работу вместе с облачным сервисом.

Сохраняйте важные данные локально. Контакты, документы, билеты, инструкции, резервные коды и карты не должны существовать только в одном облаке. Выбирайте оборудование с локальным управлением. Камеры, регистратор, NAS, умный дом и системы доступа должны иметь понятный локальный режим. Не стройте всю сеть только на Wi-Fi. Рабочие компьютеры, телевизоры, точки доступа, камеры и сетевое хранилище лучше подключать кабелем. Сохраняйте резервную копию настроек роутера. После сброса или замены устройства сеть можно будет восстановить без настройки с нуля. Предусмотрите резервное питание. ИБП должен питать не только роутер, но и оптический терминал, коммутатор, точки доступа, регистратор или хаб, если они нужны для работы системы. Проверяйте систему без внешнего интернета. Отключите WAN-кабель и убедитесь, что работают локальные камеры, выключатели, датчики, автоматика и доступ к архиву. Не рассчитывайте только на один внешний сервис. Облачная авторизация, уведомления и удалённый доступ могут стать недоступными даже при исправной локальной сети. Разделяйте локальную неисправность и ограничение оператора. Сначала проверяйте питание, кабели, WAN, DNS и доступность других ресурсов. Только после диагностики меняйте оборудование.

Практический принцип: свет, замки, протечки, отопление, камеры и основные сценарии безопасности не должны полностью зависеть от внешнего облака.

Краткий вывод

Чебурнет является не официальным названием российского интернета, а общественным и ироничным термином. Он появился после предложения 2014 года назвать внутрироссийскую информационную систему «Чебурашкой».

Сегодня словом «Чебурнет» могут называть блокировки, региональные ограничения мобильного интернета, белые списки, централизованное управление трафиком или предполагаемую автономную работу российского сегмента сети.

Эти явления нельзя считать полностью одинаковыми. Неисправность одного сайта, ограничение мобильной передачи данных и потеря внешней маршрутизации требуют разной диагностики.

Для обычного пользователя главный практический вывод состоит в следующем: наличие Wi-Fi ещё не означает наличие интернета, а локальные камеры, умный дом и домашняя сеть должны по возможности сохранять основные функции без облака и внешнего соединения.

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