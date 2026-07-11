DALI-2 и D4i: управление освещением, шина и монтаж

Адресное освещение, проводное управление и автоматизация DALI-2 и D4i: как устроено адресное управление освещением DALI позволяет управлять не только всей линией света, но и отдельными совместимыми LED-драйверами, светильниками, группами и сценами. Систему можно перенастраивать программно, не меняя силовую проводку между каждым новым сценарием.

Короткий ответ DALI является цифровым интерфейсом управления освещением. К совместимым LED-драйверам подводится постоянное питание и отдельная двухпроводная шина управления. Контроллер может включать, выключать и диммировать отдельные светильники, объединять их в группы, вызывать сцены и получать диагностическую информацию, если оборудование поддерживает обратную связь. DALI-2 развивает базовый протокол и стандартизирует не только драйверы, но также кнопки, датчики, контроллеры и источники питания шины. D4i является расширением DALI-2 для интеллектуальных светильников. Оно добавляет стандартизованные данные о светильнике, энергопотреблении и состоянии оборудования.

Что такое DALI простыми словами DALI расшифровывается как Digital Addressable Lighting Interface, цифровой адресуемый интерфейс управления освещением. В обычной схеме выключатель или реле отключает питание всей группы светильников. В системе DALI питание может постоянно поступать на совместимые LED-драйверы, а команды включения, яркости и сценариев передаются по отдельной цифровой шине. Обычная линия Управление силовым питанием реле включает всю группу;

состав группы определяется проводкой;

для новой группы часто нужен новый кабель;

обратной связи обычно нет. DALI Управление совместимыми драйверами каждому драйверу можно назначить адрес;

группы меняются программно;

доступны сцены и диммирование;

часть устройств передаёт состояние и диагностику. DALI не является способом питания светодиодов. Источник света питается от LED-драйвера, а DALI передаёт управляющие команды.

Как команда от кнопки доходит до светильника 1 Кнопка или датчик Формирует событие. → 2 Контроллер Проверяет условия и выбирает действие. → 3 DALI-шина Передаёт цифровую команду. → 4 LED-драйвер Изменяет режим источника света. → 5 Светильник Включается или меняет яркость. Команда может быть адресована одному драйверу, группе устройств или всем светильникам подсети. Сцены позволяют вызвать заранее сохранённые уровни яркости и цвета одной командой.

Чем DALI-2 отличается от DALI первой версии Первая версия DALI в основном стандартизировала устройства управления нагрузкой, например балласты и LED-драйверы. DALI-2 расширяет область стандартизации и включает управляющие устройства: кнопочные панели, датчики движения, датчики освещённости, контроллеры и источники питания шины. Параметр DALI первой версии DALI-2 LED-драйверы Поддерживались Поддерживаются с расширенным тестированием Датчики и кнопки Часто использовали фирменные решения Стандартизованы как управляющие устройства Совместимость Сильнее зависела от производителя Проверяется программой сертификации DALI-2 Несколько контроллеров Зависело от системы Предусмотрены стандартные механизмы Обратная связь Зависела от устройства Расширена и подробнее стандартизована Наличие надписи DALI не означает, что устройство имеет сертификацию DALI-2. Конкретную модель нужно проверять в документации и базе сертифицированного оборудования.

Что такое D4i и нужен ли он в обычном доме D4i является расширением программы DALI-2 для интеллектуальных и подключённых светильников. D4i может предоставлять данные о модели и характеристиках светильника;

накопленное энергопотребление;

время работы источника света;

диагностические параметры драйвера;

информацию о температурных режимах;

данные для обслуживания и управления активами;

питание совместимого датчика или коммуникационного модуля. В квартире эти функции часто избыточны. В офисе, магазине, гостинице, на складе или в уличном освещении данные помогают контролировать большую систему и планировать обслуживание. D4i не является отдельной системой умного дома. Это набор стандартизованных функций внутри экосистемы DALI-2.

Из каких компонентов состоит DALI-2 CG Control Gear LED-драйверы, диммеры и другие исполнительные устройства. AC Application Controller Обрабатывает события и отправляет команды светильникам. ID Input Device Датчик присутствия, освещённости или кнопочная панель. PSU Питание шины Создаёт рабочее питание для интерфейса DALI. Некоторые функции могут быть объединены в одном физическом устройстве. Например, контроллер может иметь встроенное питание шины, а датчик может содержать собственную логику управления.

Как устроена двухпроводная DALI-шина Шина соединяет контроллеры, датчики и исполнительные устройства. По одной паре проводников передаются данные и питание интерфейсной части устройств. Особенности шины два проводника управления;

цифровой обмен данными;

двусторонняя связь при поддержке устройства;

отсутствие необходимости соблюдать полярность у совместимых устройств;

отдельный источник питания шины;

ограничение по суммарному потреблению устройств;

ограничение по сопротивлению и длине линии;

необходимость подходящей изоляции кабеля. Низкое рабочее напряжение DALI-шины не означает, что её можно автоматически считать безопасной слаботочной цепью для произвольной совместной прокладки. Кабель и способ монтажа выбирают по документации оборудования и требованиям электроустановки.

Как можно прокладывать DALI-шину DALI допускает более свободную структуру, чем классическая последовательная шина RS-485. Магистраль Кабель последовательно проходит через несколько светильников и устройств. Звезда От общей точки линии расходятся отдельные ответвления. Дерево Магистраль объединяется с несколькими доступными ветвями. Комбинация Структура подстраивается под планировку и размещение светильников. Замкнутое кольцо использовать не следует. Также нельзя бесконтрольно объединять выходы нескольких источников питания шины.

Адреса, группы и сцены DALI В одной подсети DALI-2 может находиться до 64 устройств управления нагрузкой и до 64 управляющих устройств. 1 Индивидуальный адрес Управление конкретным драйвером или отдельным светильником. G Группа Несколько светильников реагируют на общую команду. S Сцена Вызываются заранее сохранённые уровни яркости или цвета. A Broadcast Команда передаётся всем устройствам подсети. Пример для офиса светильники у окна составляют одну группу;

центральный ряд образует вторую группу;

рабочая зона образует третью группу;

сцена «Работа» включает полный рабочий свет;

сцена «Презентация» уменьшает свет возле экрана;

датчик регулирует оконную группу по естественному свету.

Чем отличаются драйверы DALI DT6 и DT8 DT6 Один управляемый световой канал обычное диммирование яркости;

один адрес на канал драйвера;

подходит для одноцветного света;

цветовые каналы требуют отдельных устройств. DT8 Управление цветом и температурой Tunable White;

RGB и многоканальные варианты;

согласованное управление цветами;

один адрес может управлять несколькими каналами цвета. Конкретные возможности DT8 зависят от поддерживаемого типа цветового управления и конструкции светильника.

Как DALI управляет цветовой температурой Tunable White Светильник Tunable White содержит источники с разной цветовой температурой. Совместимый DT8-драйвер смешивает их, чтобы получить более тёплый или холодный белый свет. Тёплый свет Отдых, вечерние сценарии, гостиная и спальня. Нейтральный свет Повседневные задачи, кухня и общее освещение. Холодный свет Рабочие сценарии, кабинеты и отдельные коммерческие зоны. Изменение цветовой температуры не заменяет расчёт освещённости, выбор качественного светильника и проверку цветопередачи.

Как датчики работают в DALI-2 Управляющие устройства DALI-2 могут передавать события от датчиков присутствия, движения, освещённости и кнопок. Датчик присутствия Определяет занятость помещения и запускает выбранный режим света. Датчик освещённости Помогает поддерживать уровень света с учётом окон и дневного освещения. Настенная панель Вызывает группы, сцены и ручные уровни яркости. Правильная логика должна учитывать назначение помещения;

задержку выключения;

уровень естественного освещения;

ручной приоритет пользователя;

ночной режим;

поведение после восстановления питания;

последствия потери контроллера или датчика.

DALI, обычное реле или 0-10 В: что выбрать Параметр Реле 0-10 В или 1-10 В DALI-2 Включение Вся линия Вся подключённая группа Отдельный адрес, группа или все устройства Диммирование Нет без отдельного диммера Аналоговый уровень Цифровой стандартизованный уровень Обратная связь Обычно нет Обычно нет Возможна при поддержке оборудования Перегруппировка Изменение проводки или модулей Изменение управляющих линий Программная перенастройка Сложность Низкая Средняя Выше, нужна настройка Оптимальное применение Простые группы света Небольшие диммируемые группы Много светильников, сцен и датчиков Для квартиры с несколькими обычными группами DALI может быть избыточен. Для офиса, магазина или большого дома с десятками управляемых светильников он даёт больше гибкости.

DALI или KNX: это не прямые конкуренты KNX может объединять свет, климат, жалюзи, отопление и другие инженерные функции. DALI специализируется на освещении. KNX или другой контроллер Сценарии здания и пользовательская логика → Шлюз KNX-DALI Передача команд между системами → DALI-драйверы Управление светильниками и обратная связь Аналогично DALI можно интегрировать с другими проводными контроллерами, системой диспетчеризации или локальным сервером.

Как связать DALI с умным домом Для интеграции используется контроллер или шлюз, который поддерживает обе стороны системы. Возможные варианты отдельный DALI-контроллер;

KNX-DALI шлюз;

Modbus-DALI шлюз;

контроллер автоматизации с DALI-интерфейсом;

локальный сервер через поддерживаемый API;

фирменная система управления освещением. Полезные сценарии свет по присутствию и освещённости;

рабочие и вечерние сцены;

единая кнопка ухода;

разные уровни света по времени;

управление оконной и внутренней группами;

уведомление о неисправности драйвера;

учёт времени работы светильников;

объединение света со шторами и климатом.

Будет ли DALI работать без интернета Правильно построенная локальная система не требует интернета для обычного включения света, работы кнопок, датчиков и сцен. Интернет может использоваться для удалённого доступа, обновлений, облачной аналитики или внешнего приложения. Основной свет должен сохранять локальное управление;

работу настенных кнопок;

предсказуемое состояние после перезапуска;

понятный режим при потере контроллера;

доступ к настройкам без закрытого облака;

возможность обслуживания драйверов и шины.

Можно ли подключить аварийное освещение к DALI Для автономных аварийных светильников существует специализированное оборудование DALI-2 Emergency. Оно может поддерживать запуск функциональных испытаний, проверку продолжительности работы и передачу результатов. Аварийное и эвакуационное освещение относится к обязательным системам здания. Его нельзя сводить к обычному сценарию умного дома. Требования, состав оборудования и приёмка определяются назначением объекта и нормативной документацией. На бытовом объекте резервная подсветка и нормативное аварийное освещение также не являются одним и тем же.

Нужен ли DALI в квартире или частном доме DALI может быть оправдан, если десятки встроенных светильников;

много независимых световых зон;

нужно часто менять состав групп;

используется Tunable White;

есть датчики присутствия и освещённости;

нужны сложные сцены;

установлено совместимое профессиональное освещение;

система продумана до отделки. В обычной квартире чаще достаточно отдельных групп освещения;

релейного управления;

совместимых диммеров;

проводных кнопок;

локального контроллера;

нескольких датчиков по задаче. Не стоит устанавливать DALI только ради слова «умный». Система должна давать реальное преимущество по количеству светильников, групп, датчиков или сценариев.

Почему DALI чаще применяется в коммерческих помещениях Офисы Зонирование рабочих мест, дневное регулирование и сцены. Магазины Изменение торговых зон без переделки всей проводки. Гостиницы Групповое управление, диагностика и обслуживание светильников. Учебные помещения Сцены для занятий, презентаций и уборки. Склады Свет по зонам, присутствию и графику работы. Общественные здания Большое количество светильников, мониторинг и централизованное управление.

Что предусмотреть под DALI до ремонта Определить светильники. Получить точные модели и типы совместимых драйверов. Разделить силовые линии. Учесть обслуживание, защиту и последствия отключения. Проложить DALI-шину. Кабель должен соответствовать выбранной схеме и требованиям по изоляции. Определить подсети. Учесть число драйверов, датчиков и управляющих устройств. Выбрать питание шины. Проверить ток и совместимость источников. Определить контроллер. Он должен поддерживать нужные устройства и функции. Продумать кнопки. Основной свет должен управляться без смартфона. Определить датчики. Учитывать помещение, высоту и зону обнаружения. Оставить доступ. Драйверы, шлюзы и блоки питания нельзя замуровывать. Подписать линии. Силовое питание, DALI-шина, подсети и зоны. Сохранить резерв. Оставить место в шкафу и возможность расширения. Зафиксировать трассы. Сделать фотографии до закрытия потолка и стен. Силовое питание светильников, защитные аппараты, DALI-шину и совместимость изоляции должен проверять специалист. Работы в действующей электроустановке выполняются только после безопасного отключения.

Как выполняется настройка DALI Проверяется линия. Исключаются замыкания, обрывы и неправильные соединения. Проверяется питание шины. Контролируется рабочее состояние и суммарная нагрузка устройств. Обнаруживаются устройства. Контроллер выполняет поиск драйверов, датчиков и панелей. Назначаются адреса. Каждое устройство получает понятное обозначение и назначение. Создаются группы. Светильники объединяются по помещениям и функциональным зонам. Настраиваются сцены. Задаются уровни яркости, цветовая температура и переходы. Настраиваются датчики. Проверяются пороги, задержки и ручной приоритет. Проверяются отказные режимы. Отключается контроллер, питание шины и отдельные устройства. Сохраняется резервная копия. Конфигурация должна быть доступна для восстановления и обслуживания.

Что проверить при приёмке DALI-системы обнаружение всех драйверов;

соответствие адресов реальным светильникам;

работу каждой группы;

вызов всех сцен;

плавность диммирования;

минимальную стабильную яркость;

отсутствие мерцания;

работу Tunable White по всему диапазону;

реакцию кнопок;

датчики присутствия и освещённости;

ручной приоритет;

поведение после отключения питания;

режим при потере DALI-шины;

доступность драйверов для обслуживания;

резервную копию конфигурации;

соответствие маркировки фактическим линиям.

Что произойдёт при обрыве DALI-шины Поведение зависит от настроек драйвера, контроллера и параметра системного отказа. Светильники могут сохранить текущий уровень, перейти на заранее заданную яркость или перестать реагировать на команды. До сдачи объекта нужно проверить обрыв одного проводника шины;

короткое замыкание шины;

отключение контроллера;

отключение источника питания DALI;

перезапуск всей системы;

поведение основного света;

восстановление адресов и групп;

сохранность конфигурации. Фраза «DALI всегда оставляет свет включённым» неверна. Безопасный режим необходимо настроить и проверить на конкретном оборудовании.

Когда DALI является оправданным решением много адресуемых светильников;

часто меняется состав групп;

нужно индивидуальное диммирование;

используется Tunable White или RGBW;

нужны датчики присутствия и освещённости;

требуется диагностика оборудования;

нужно автоматизировать тестирование аварийных светильников;

объект имеет несколько режимов эксплуатации;

важна централизованная перенастройка;

выбрано совместимое профессиональное оборудование.

Когда DALI не даёт практической пользы в комнате один обычный светильник;

нужно только включение и выключение;

нет совместимых LED-драйверов;

не требуется диммирование;

группы света никогда не будут меняться;

нет специалиста для настройки и обслуживания;

оборудование покупается без единой системы;

контроллер зависит от закрытого облака;

стоимость системы превышает реальную пользу.

Типовые ошибки при подготовке DALI Покупают обычные драйверы Светильники не имеют интерфейса DALI. Путают DALI и питание LED Шину пытаются использовать вместо выхода драйвера. Не устанавливают питание шины Устройства подключены, но обмен не запускается. Перегружают источник шины Не учитывают потребление датчиков и контроллеров. Объединяют источники случайно Несовместимые блоки питания работают параллельно. Не проверяют сертификацию Оборудование разных брендов работает непредсказуемо. Путают DT6 и DT8 Выбранный драйвер не управляет цветовой температурой. Замыкают шину в кольцо Сеть строится по неподходящей топологии. Используют неподходящий кабель Не учитывают изоляцию и способ совместной прокладки. Замуровывают драйверы Неисправный блок невозможно заменить. Не оставляют ручные кнопки Свет зависит только от приложения. Не настраивают режим отказа При обрыве шины свет ведёт себя неожиданно. Не сохраняют конфигурацию После замены контроллера систему приходится собирать заново. Смешивают обязательные системы Аварийное освещение считают обычным сценарием. Устанавливают DALI без задачи Простое реле решило бы задачу дешевле и понятнее.

Стандарты и техническая основа IEC 62386. Международное семейство стандартов для цифрового управления освещением DALI.

Международное семейство стандартов для цифрового управления освещением DALI. DALI-2. Программа сертификации, основанная на актуальных частях IEC 62386 и дополнительных спецификациях DALI Alliance.

Программа сертификации, основанная на актуальных частях IEC 62386 и дополнительных спецификациях DALI Alliance. IEC 62386-103. Общие требования к управляющим устройствам DALI-2.

Общие требования к управляющим устройствам DALI-2. IEC 62386-209. Управление цветом, включая DT8 Tunable White.

Управление цветом, включая DT8 Tunable White. IEC 62386-202. Автономное аварийное освещение с интерфейсом DALI.

Автономное аварийное освещение с интерфейсом DALI. D4i. Требования к питанию внутри светильника и стандартизованным данным об оборудовании, энергии и диагностике. Точная архитектура определяется моделями драйверов, датчиков, контроллеров, источников питания, светильников и выбранной системой автоматизации.

Тула, Петровский и Тульская область Нужно подготовить управление освещением до ремонта? Поможем продумать световые группы, расположение кнопок и датчиков, кабельные линии, доступ к LED-драйверам и структуру управления. Сравним практичные варианты: обычные реле, диммеры, 0-10 В, DALI-2 или комбинированную систему. Для DALI проверим совместимость светильников, драйверов и контроллера, подготовим кабельные трассы и выполним монтаж по согласованной схеме. выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽;

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