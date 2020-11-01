Что такое ЦОД (дата-центр): устройство, работа и значение

Технологии интернета · серверы · облачные сервисы · инфраструктура Что такое дата-центр (ЦОД): как он устроен, что в нём хранится и почему от него зависит современный мир Когда мы открываем сайт, отправляем сообщение, оплачиваем покупку, загружаем фотографию в облако или обращаемся к нейросети, запрос нередко попадает в центр обработки данных. Разбираемся, что находится за дверями дата-центра, как работают тысячи серверов, почему им необходимы электричество, охлаждение и связь, чем ЦОД отличается от обычной серверной и что происходит при аварии. ЦОД: не просто помещение с серверами ▤ Вычисления CPU, GPU, виртуальные машины ▦ Данные SSD, HDD, базы, резервные копии ⌁ Сеть Маршрутизаторы, оптика, каналы ⚡ Инженерия Питание, охлаждение, защита

Самое главное за одну минуту Что такое ЦОД? Специализированный объект, где вычислительное оборудование и инженерные системы работают как единая инфраструктура. Для чего он нужен? Чтобы обрабатывать запросы, запускать приложения, хранить информацию и обеспечивать доступ к цифровым сервисам. Что будет при сбое? Возможны задержки или недоступность части сервисов. Это не означает автоматическую потерю хранящихся данных. Можно ли обойтись без него? Для части задач достаточно локального ПК, NAS или контроллера. Глобальные сервисы требуют распределённой инфраструктуры.

01 / Основы Что такое ЦОД простыми словами ЦОД (центр обработки данных), или дата-центр (data center), — специально организованный объект для размещения вычислительного и сетевого оборудования. Здесь работают серверы, хранилища данных, системы связи, электрического питания, охлаждения, пожарной и физической безопасности. Вместе они обеспечивают непрерывную работу цифровых услуг. Сервер можно поставить даже под столом. Но один компьютер не становится полноценным дата-центром только потому, что принимает запросы из интернета. Отличие ЦОД не в «магическом» типе процессора, а в комплексном подходе: оборудование, инженерные сети, управление, обслуживание, контроль доступа и меры устойчивости должны соответствовать назначению объекта. Понятная аналогия Домашний компьютер похож на отдельный магазин, а ЦОД — на крупный логистический комплекс с электростанцией резерва, системой климат-контроля, охраной, складскими зонами и несколькими подъездными дорогами. В нём важно не только содержимое «склада», но и способность продолжать работу при неисправности части оборудования. В российском ГОСТ Р 58811-2020 ЦОД рассматривается как связанная система ИТ- и инженерной инфраструктуры, размещённая в здании либо помещении и подключённая к инженерным и телекоммуникационным сетям. Законодательное определение в действующих нормах может использовать другую формулировку и применяется для конкретных правовых целей.

Как появились дата-центры и почему их стало так много Раньше организации часто держали собственный сервер в офисе: на нём размещались почта, база учёта и общие документы. По мере развития интернета, электронной коммерции, мобильных приложений, стриминга и облачных технологий нагрузка выросла. Оборудованию потребовались отдельные помещения, более надёжное питание, управляемое охлаждение и быстрые каналы связи. Затем появились крупные площадки, где множество организаций арендуют стойки, серверы или виртуальные ресурсы. Сегодня дата-центры обслуживают не только обычные сайты, но и вычисления для искусственного интеллекта, анализ больших объёмов информации, видеоплатформы, корпоративные приложения, распределённые базы и резервные площадки. 1 Один сервер в офисе Локальная база и файлы компании 2 Выделенная серверная Стойки, кондиционирование, ИБП 3 Профессиональный ЦОД Резервирование, инженерная эксплуатация, магистральная связь 4 Распределённое облако Несколько площадок, автоматизация, географическое резервирование

02 / Оборудование Что находится внутри современного ЦОД Одна серверная стойка может содержать десятки вычислительных узлов и сетевых устройств. Рядом расположены кабельные трассы, источники бесперебойного питания, системы распределения электричества и охлаждения. На более крупной площадке добавляются отдельные машинные залы, технические помещения, диспетчерская и оборудование внешних инженерных сетей. 01 Серверы Выполняют программы, обрабатывают запросы, считают операции. Процессоры CPU нужны для универсальных задач, GPU — для параллельных вычислений, в том числе ИИ. 02 Системы хранения SSD, NVMe и HDD входят в массивы, распределённые файловые и объектные хранилища. Они сохраняют документы, изображения, видео и данные приложений. 03 Коммутаторы и маршрутизаторы Связывают серверы между собой, с внешними операторами и интернетом. Используются оптические линии, сетевые интерфейсы и оборудование защиты трафика. 04 Серверные стойки Обеспечивают размещение и обслуживание оборудования, кабельную организацию, распределение питания и управление воздушными потоками. 05 Инженерные системы Вводы питания, ИБП, аккумуляторы, резервные генераторы, кондиционирование, датчики климата, автоматизация и противопожарная защита. 06 Управление и наблюдение Мониторинг нагрузки, температур, электропитания, сетевой доступности, событий безопасности и состояния оборудования. В больших ЦОД вычисления и хранение часто распределены между множеством физических устройств. Пользователь может даже не знать, на каком конкретно сервере в этот момент работает его приложение: виртуальная машина или контейнер могут переноситься и перезапускаться на других узлах.

Какая информация хранится в дата-центрах В ЦОД размещаются как пользовательские файлы, так и техническая информация, без которой приложения не смогут работать. Данные могут быть распределены между несколькими серверами и площадками. Не каждый файл, отображаемый в приложении, обязательно находится в единственном экземпляре или в одной стране. Категория Примеры Зачем нужна Личные файлы Фото, видео, документы, архивы Хранение и доступ с разных устройств Базы приложений Профили, заказы, статусы, история операций Работа интернет-магазинов, CRM и онлайн-сервисов Содержимое сайтов Страницы, изображения, программный код Отображение сайтов и веб-приложений Медиаконтент Фильмы, музыка, трансляции, изображения Онлайн-просмотр и доставка контента Технические данные Логи, метрики, настройки, ключи при надлежащей защите Диагностика, управление и безопасность Резервные копии Версии баз, архивы систем и конфигураций Восстановление после ошибок и отказов Модели ИИ Весовые параметры, индексы, рабочие наборы данных Обучение и выполнение запросов нейросетям Надо различать место хранения, место обработки и место резервной копии. Например, исходный документ может находиться в одном регионе, вычислительный запрос обрабатываться в другом, а копия для аварийного восстановления — в третьем, если это допускают условия сервиса и применимое законодательство.

03 / Повседневная жизнь Какие сервисы зависят от дата-центров Обычно человек не взаимодействует с ЦОД напрямую. Он видит интерфейс приложения. Но за ним могут работать десятки сервисов: авторизация, поиск, каталог товаров, платёжная интеграция, базы данных, уведомления и аналитика. Каждый из них размещается на определённой инфраструктуре. Сфера Что делают серверы Что может нарушиться при сбое Сайты и интернет-магазины Отдают страницы, хранят каталог и заказы Открытие сайта, оформление покупки Мессенджеры и социальные сети Передают сообщения, медиа, события и профили Доставка сообщений, загрузка файлов, вход Почта Хранят ящики и обрабатывают письма Отправка, получение и поиск писем Банки и платежи Обслуживают цифровые каналы и часть транзакционных процессов Отдельные дистанционные операции и интерфейсы Государственные и муниципальные ИС Запускают порталы, реестры и внутренние системы Отдельные электронные услуги Медицина и образование Обслуживают записи, личные кабинеты, платформы обучения Доступ к части цифровых функций Навигация и транспорт Обрабатывают маршруты, расписания, телеметрию Обновления и серверные функции приложений Видео, музыка и игры Доставляют контент, запускают игровые серверы Онлайн-просмотр и сетевые сессии Облачные диски Хранят файлы, индексы и версии Синхронизация и доступ к удалённым данным Умный дом и IoT Передают команды облачным устройствам и голосовым помощникам Удалённые или облачно-зависимые функции Искусственный интеллект Запускают вычисления моделей и обработку запросов Ответы чат-ботов, генерация и AI-функции Бизнес-системы Обслуживают CRM, ERP, телефонию, документооборот Работа сотрудников и взаимодействие с клиентами Не все процессы зависят от одного ЦОД Платёжная система, мобильный оператор или сервис государственного масштаба обычно состоят из множества подсистем. Отказ конкретной площадки может повлиять на отдельный компонент, но не означает обязательной остановки всей отрасли или всех связанных услуг.

Как запрос проходит от телефона до дата-центра Представим, что вы открываете страницу интернет-магазина. На экране всё происходит за секунды, но в это время работают сеть, система доменных имён, веб-серверы, базы данных и иногда несколько внешних сервисов. 1. Телефон или ПК Браузер создаёт запрос → 2. Интернет-провайдер Передача по сети → 3. DNS и сеть доставки Поиск адреса, возможный CDN → 4. Приложение в ЦОД Обработка запроса → 5. База и хранилище Данные и ответ DNS помогает определить сетевой адрес. CDN может отдавать часть изображений и статических файлов ближе к пользователю. Балансировщик распределяет нагрузку между серверами. Приложение обращается к базе, формирует ответ и возвращает его через сеть. На практике часть этапов может отсутствовать, выполняться в ином порядке или обслуживаться разными компаниями. Интернет не находится в одном дата-центре. Это множество взаимосвязанных сетей и ресурсов. ЦОД — важные узлы инфраструктуры, но не единственные её элементы: существуют магистральные сети, узлы обмена трафиком, кабельные трассы, точки присутствия операторов и локальные серверы.

04 / Инженерная инфраструктура Почему питание, охлаждение и связь так же важны, как серверы Электроснабжение: от внешнего ввода до стойки Серверы работают круглосуточно и не терпят произвольного пропадания питания. Поэтому ЦОД использует специально организованное электроснабжение: вводные устройства, распределительные щиты, коммутационные аппараты, системы бесперебойного питания, аккумуляторные батареи, а при необходимости — резервные источники генерации и независимые пути распределения. Упрощённая цепочка питания Внешняя сеть → Ввод и распределение → ИБП → PDU / стойка → Сервер Резервный генератор при предусмотренной архитектуре обеспечивает длительную работу при потере внешнего питания. Аккумуляторный ИБП поддерживает нагрузку в переходный период и сглаживает нарушения качества питания. Реальная схема зависит от проекта и уровня резервирования. Два кабеля в одну стойку не гарантируют независимости. Если оба проходят через общий узел распределения, этот узел остаётся единой точкой отказа. Для надёжности оценивают всю цепь, а не только количество розеток. Охлаждение: почему серверы нельзя просто поставить в прохладное помещение Энергия, потребляемая вычислительным оборудованием, в конечном счёте в основном превращается в тепло. Его необходимо отводить непрерывно. Используются системы подготовки воздуха, чиллеры, фрикулинг при подходящих внешних условиях, прямое жидкостное охлаждение и другие решения. В машинных залах могут разделять холодные и горячие коридоры, чтобы отработанный тёплый воздух не смешивался с воздухом, поступающим на вход серверов. Контролируют температуру, влажность, перепады давления, утечки и работу насосов или вентиляторов. Для высокоплотных вычислительных систем, особенно GPU-кластеров, жидкостное охлаждение может быть особенно актуально. Связь: почему нужны независимые маршруты Мощные серверы бесполезны, если пользователи не могут к ним подключиться. К крупным объектам подводят оптические линии, иногда через разные физические трассы и операторов. Внутри ЦОД применяются высокоскоростные сети, маршрутизация, сетевое резервирование и мониторинг ошибок. Пожарная безопасность и физический доступ ЦОД использует средства обнаружения опасных событий, противопожарные решения по проекту, контроль доступа, видеонаблюдение и регламенты работы персонала. Конкретные системы определяют с учётом назначения объекта и применимых требований. Не существует одной универсальной схемы пожаротушения, которую можно без проверки переносить на любую серверную. Для электромонтажных работ важна квалификация Электроснабжение ЦОД — сложный инженерный комплекс с высокими нагрузками, резервированием и повышенными требованиями к безопасности. Изменение схем питания, коммутации и защиты выполняют только уполномоченные специалисты по документации конкретного объекта. Домашние схемы ИБП нельзя автоматически применять к дата-центрам.

Как дата-центры обеспечивают надёжность: N+1, 2N и Tier I–IV Задача резервирования — сделать так, чтобы обслуживание или отказ компонента не приводили к остановке всей системы. Однако наличие запасного насоса, ИБП или сетевого канала само по себе не гарантирует устойчивость. Важны схемы подключения, независимость путей, автоматизация и действия персонала. N и N+1 N — минимально необходимое число или суммарная производительность компонентов для текущей нагрузки. N+1 означает дополнительный резервный компонент сопоставимой функции. Но одна дополнительная единица оборудования не устраняет любые общие точки отказа. 2N и независимые пути 2N описывает две полные группы мощности относительно необходимой нагрузки. Фактическая отказоустойчивость зависит также от топологии и отсутствия общих уязвимых элементов. Tier — система классификации инфраструктуры ЦОД, разработанная Uptime Institute. Она характеризует возможности объекта по обслуживанию и устойчивости к отказам. Не следует путать уровень проекта, сертификацию построенного объекта и фактическую доступность приложения. Уровень Смысл Ключевое ограничение или возможность Tier I Базовая инфраструктура Для обслуживания отдельных систем требуется остановка нагрузки Tier II Резервные компоненты мощности Некоторые отказы переживаются лучше, но критические пути распределения могут требовать остановки для обслуживания Tier III Concurrently Maintainable Запланированное обслуживание любого компонента или пути распределения возможно без остановки ИТ-нагрузки; отдельные аварии всё ещё способны повлиять на работу Tier IV Fault Tolerant Инфраструктура рассчитана на сохранение ИТ-работы при отдельном отказе компонента или пути распределения; предусмотрено и обслуживание без остановки Повышение Tier не означает, что приложение никогда не зависнет и не будет атаковано. Классификация касается инфраструктуры объекта, а доступность сервиса зависит ещё от программного обеспечения, сетей, архитектуры распределения нагрузки, персонала и подрядчиков. Маркетинговые фразы вроде «Tier III+», «100% безотказности» или «у нас два ИБП, значит Tier IV» нельзя считать официальным подтверждением сертификации. При выборе ЦОД проверяют точный тип и область действия сертификата Uptime Institute, если провайдер заявляет именно сертификацию по этой системе.

05 / Как устроен рынок Какие бывают дата-центры Корпоративный ЦОД Принадлежит организации и обслуживает её собственные информационные системы. Может располагаться в здании компании или на отдельной площадке. Коммерческий ЦОД Предоставляет клиентам места в стойках, питание, подключение к сети, физическое размещение серверов и сопутствующие услуги. Облачный или гипермасштабный Площадка с большим числом вычислительных и сетевых узлов для облачных платформ, распределённых приложений и значительных нагрузок. Edge-ЦОД Меньшая площадка, расположенная ближе к пользователям или оборудованию. Используется там, где важны задержки, локальная обработка и разгрузка магистральных каналов. Модульный ЦОД Использует предварительно изготовленные инженерные и ИТ-модули, которые можно разворачивать и расширять в зависимости от потребности. Резервная площадка Часть инфраструктуры аварийного восстановления: может принимать реплики и запускать важные системы при недоступности основной площадки. Что арендуют клиенты в ЦОД Colocation — размещение собственного оборудования в стойке оператора; dedicated server — аренда отдельного физического сервера; VPS/VDS — виртуальный сервер; IaaS — вычисления, сети и хранилища в виде управляемых ресурсов; PaaS — готовая платформа для запуска приложений; SaaS — приложение как услуга, например онлайн-почта или CRM. Это разные уровни ответственности, и не каждый заказчик облака знает физический адрес серверов.

Как в дата-центрах организовано хранение и резервирование данных Содержимое сервиса обычно не лежит одним файлом на единственном диске. Архитектура зависит от вида информации и требований к скорости, задержкам, стоимости и надёжности. Блочное хранилище. Предоставляет дисковые тома виртуальным машинам и приложениям. Подходит для операционных систем, транзакционных баз и другой работы с блоками.

Предоставляет дисковые тома виртуальным машинам и приложениям. Подходит для операционных систем, транзакционных баз и другой работы с блоками. Файловое хранилище. Организует папки, файлы и права доступа; часто применяется для общих данных и рабочих каталогов.

Организует папки, файлы и права доступа; часто применяется для общих данных и рабочих каталогов. Объектное хранилище. Хранит объекты с метаданными и идентификаторами; подходит для фото, видео, архивов, резервных копий и масштабируемого контента.

Хранит объекты с метаданными и идентификаторами; подходит для фото, видео, архивов, резервных копий и масштабируемого контента. Базы данных. Содержат структурированные сведения: товары, события, платежные записи, профили и транзакции. Используют репликацию, журналы и специализированные механизмы восстановления.

Содержат структурированные сведения: товары, события, платежные записи, профили и транзакции. Используют репликацию, журналы и специализированные механизмы восстановления. Кэш. Временно удерживает часто запрашиваемую информацию в более быстром хранилище, уменьшая нагрузку на основные системы. Репликация, RAID, snapshot и backup: в чём разница Механизм От чего помогает Чего не гарантирует RAID / избыточное хранение Отказ некоторых дисков при подходящей конфигурации Защиту от удаления файлов и потери всей площадки Репликация Продолжение работы при недоступности узла или перенос нагрузки Восстановление от логической ошибки, которая скопировалась на реплики Snapshot Возврат к предыдущему состоянию в рамках поддерживаемого механизма Независимую копию, если snapshot находится в том же отказавшем хранилище Backup Восстановление из отдельной сохранённой версии Мгновенное переключение сервиса, если не создана система аварийного восстановления Географическое резервирование Защиту от части аварий одной площадки Полную независимость, если регионы разделяют общий аккаунт, ПО или управление Для критичной информации нужны согласованные правила: как часто создаются копии, сколько версий хранится, где лежат архивы, кто имеет к ним доступ и когда проводилось пробное восстановление. Копия, которую никто не пытался восстановить, остаётся непроверенной.

Как дата-центры связаны с облаками, виртуализацией и нейросетями Почему «облако» — это не что-то нематериальное Когда говорят «файл в облаке», его данные всё равно находятся на физических носителях и обрабатываются физическими процессорами. Просто владелец файла не обслуживает оборудование самостоятельно: эту функцию выполняют поставщики инфраструктуры и приложений. Современные облака используют виртуализацию и контейнеризацию. Один физический сервер может запускать много виртуальных машин, а распределённая система выделяет им ресурсы в зависимости от нагрузки. Оркестрация и автоматизация позволяют масштабировать приложения, но создают собственные зависимости от управляющего программного обеспечения. Зачем нейросетям крупные дата-центры Обучение больших моделей может требовать вычислительных кластеров с ускорителями GPU или другими специализированными чипами, быстрых сетевых соединений и значительного энергопотребления. Работа готовой модели, то есть инференс, тоже выполняется на вычислительных устройствах, но требования зависят от размера модели, числа запросов и допустимой задержки. При этом не вся нейросеть обязана работать в удалённом ЦОД. Часть моделей можно запускать локально на компьютере, рабочей станции или домашнем сервере. Такой вариант уменьшает зависимость от внешнего подключения, но предъявляет требования к собственной технике и обслуживанию. Подробнее об этом: как запустить локальную нейросеть без интернета.

06 / Аварии и устойчивость Почему дата-центры могут выходить из строя Ни одна инфраструктура не обладает абсолютной надёжностью. Даже дорогостоящая площадка зависит от физических систем, программного обеспечения, связи, людей и внешних обстоятельств. Причины проблем могут находиться как внутри ЦОД, так и далеко за его пределами. Нарушения электропитания Потеря внешнего ввода, отказ ИБП, распределительного узла или неправильная последовательность переключения резервов. Отказ охлаждения Неполадки климатического оборудования, утечки, проблемы циркуляции или нарушение управления воздушными потоками. Проблемы связи Повреждение оптоволоконных линий, сбои маршрутизации, ошибка конфигурации сетевого оборудования или перегрузка. Ошибки программ и обновлений Дефект нового релиза, некорректная миграция базы, проблема управляющей платформы или массовая ошибка конфигурации. Киберинциденты Несанкционированный доступ, вредоносное ПО, атаки отказа в обслуживании и компрометация внешних зависимостей. Физические происшествия Пожар, затопление, повреждения здания, инженерных линий и иные события, которые ограничивают эксплуатацию объекта. Почему иногда одновременно ломаются несколько разных сервисов У разных приложений может быть общая инфраструктура: система авторизации, облачная платформа, сеть доставки контента, сервис уведомлений, хранилище или один регион размещения. Тогда сбой общей зависимости затрагивает несколько продуктов. Другая причина — неправильно настроенное переключение на резерв или недостаточная мощность оставшихся узлов. Поэтому фраза «упал дата-центр» сама по себе не позволяет установить точную причину и масштаб последствий. Требуются данные оператора, мониторинг и результаты технического расследования. Нельзя автоматически делать вывод, что информация пользователей уничтожена или что произошла компрометация.

Что происходит с файлами, сайтами и приложениями при аварии ЦОД Последствия определяются тем, как построена система. Недоступность сервиса, нарушение целостности данных и безвозвратная потеря информации — разные события. Их нельзя смешивать. Сценарий А Есть только одна площадка Если там остановилось питание или сеть, приложение может стать полностью недоступным до устранения неисправности. Сохранность данных зависит от состояния накопителей, журналов и наличия копий. Сценарий Б Есть независимая резервная площадка Пользователей можно переключить на резерв, если хватает ресурсов и настроена маршрутизация. Возможны задержка, ограничение функций или потеря последних неподтверждённых изменений — в зависимости от синхронизации. Сценарий В Повреждена сама база данных Даже работающие серверы могут выдавать ошибки. Для восстановления потребуются корректные журналы, реплики либо резервные версии. Простой перезапуск оборудования не всегда помогает. Что означают RPO и RTO RPO (Recovery Point Objective) — целевой допустимый интервал потери последних изменений, выраженный во времени. Например, RPO 15 минут означает, что архитектура должна быть рассчитана на восстановление с потерей не более примерно 15 минут изменений в рамках принятых условий. RTO (Recovery Time Objective) — целевое время восстановления работоспособности после инцидента. RTO в 1 час не гарантирует фактическое восстановление в любой ситуации: необходимо проверить договор, реализованную архитектуру и результаты испытаний. SLA — соглашение об уровне услуги. Обещанный процент доступности сам по себе не рассказывает, как быстро восстановят именно ваши данные, и не всегда включает все причины недоступности. Например, 99,9% доступности математически соответствует приблизительно 43,2 минуты допустимого простоя за условные 30 суток, но договор может считать его иначе и содержать исключения.

Как защищают дата-центры и информацию пользователей Защита ЦОД многоуровневая. Ограждение и охрана предотвращают часть физических угроз, но не заменяют кибербезопасность. Шифрование соединения не заменяет контроль прав, а резервная копия не заменяет актуальные обновления. Физическая защита: зоны доступа, учёт посетителей, видеонаблюдение, средства обнаружения нештатных ситуаций.

зоны доступа, учёт посетителей, видеонаблюдение, средства обнаружения нештатных ситуаций. Сетевая защита: сегментация, межсетевые экраны, фильтрация трафика, управление доступом и защита от перегрузок.

сегментация, межсетевые экраны, фильтрация трафика, управление доступом и защита от перегрузок. Защита учётных записей: MFA, минимальные привилегии, журналирование административных действий.

MFA, минимальные привилегии, журналирование административных действий. Шифрование: защита при передаче данных и, где это требуется и реализовано, при хранении; управление ключами имеет не меньшее значение, чем сам алгоритм.

защита при передаче данных и, где это требуется и реализовано, при хранении; управление ключами имеет не меньшее значение, чем сам алгоритм. Контроль изменений: тестирование обновлений, резервирование конфигураций, план отката, регулярный аудит.

тестирование обновлений, резервирование конфигураций, план отката, регулярный аудит. Резервирование: отдельные версии и независимые площадки, ограничения на удаление архивов, тестовое восстановление. Где находятся ваши данные — не единственный вопрос Нужно понимать, кто имеет к ним доступ, кто отвечает за backup, как удаляются копии, какие субподрядчики участвуют в обработке и что произойдёт при прекращении договора.

Сколько электроэнергии потребляет ЦОД и зачем нужен показатель PUE Дата-центры используют электроэнергию не только для процессоров и дисков. Ресурсы расходуются также на вентиляцию, холодильные машины, насосы, системы питания, безопасность и управление. Реальное потребление сильно различается по масштабу и архитектуре площадки. PUE (Power Usage Effectiveness) — показатель энергетической эффективности: отношение полного энергопотребления объекта ЦОД к энергопотреблению его ИТ-оборудования за согласованный период и при корректной методике измерения. Чем ближе значение к 1, тем меньше доля энергозатрат на вспомогательные системы, но PUE не характеризует напрямую полезность вычислений, надёжность или экологичность источника электроэнергии. PUE = энергия всего ЦОД / энергия ИТ-оборудования Пример: если ИТ-нагрузка потребляет 1 МВт, а весь объект при тех же условиях 1,4 МВт, то PUE = 1,4. Дополнительные 0,4 МВт приходятся на инфраструктуру и другие учитываемые нагрузки. Это условный пример, не характеристика какого-либо реального ЦОД. На эффективность влияют местный климат, организация воздушных потоков, загрузка оборудования, тип охлаждения, преобразования электропитания и алгоритмы управления. Жидкостное охлаждение может повысить плотность вычислений, но требует собственной инженерии. В некоторых системах охлаждения расходуется вода; оценивать экологическое воздействие только по электрическому показателю недостаточно.

07 / Практическое сравнение ЦОД, серверная, хостинг, домашний сервер и NAS: в чём разница Понятие Что это Главное отличие ЦОД Специализированный физический объект с ИТ- и инженерной инфраструктурой Площадка и весь комплекс её обеспечения Серверная Помещение с серверным и сетевым оборудованием Может иметь простой набор инженерных систем, не равнозначна крупному ЦОД Хостинг Услуга размещения сайта или приложения Способ получения ресурсов, а не тип здания Облачная платформа Услуги вычислений, хранения и программ поверх инфраструктуры Автоматизированное предоставление ресурсов потребителю Домашний сервер Свой компьютер, постоянно выполняющий сервисные задачи Контроль и обслуживание находятся у владельца NAS Устройство сетевого хранения данных Основная функция — файлы, резервные копии и сервисы хранения CDN Распределённая сеть доставки контента Ускоряет выдачу контента из разных точек сети Домашний NAS может выполнять роли хранилища, медиасервера и сервера приложений. Но он не станет равноценным профессиональному ЦОД только благодаря двум дискам и ИБП: нужны независимое питание, связь, защита, эксплуатация и резервные площадки, если заявлены соответствующие требования к непрерывности.

Как уменьшить зависимость дома и в бизнесе от одного дата-центра или облака Полностью отказаться от внешней инфраструктуры в современной цифровой жизни сложно и часто не нужно. Более разумная цель — определить критичные функции и сделать так, чтобы отказ одного поставщика не приводил к потере контроля над данными и оборудованием. Для личных файлов Храните оригиналы важных документов и фото в доступном локально месте. Делайте версионные резервные копии на независимый носитель и при необходимости в другое географическое расположение. Для малого бизнеса Документируйте данные, учётные записи и зависимости приложений. Проверяйте экспорт, восстановление файлов, доступ к CRM и документам, а также порядок работы без интернета. Для домашней сети и NAS Разделяйте сервисы, используйте ИБП по назначению, контролируйте накопители и бэкапы. Локальные функции должны оставаться доступны из LAN даже при проблемах с WAN, если это предусмотрено архитектурой. Для умного дома Выбирайте устройства и контроллеры с локальными сценариями, где это возможно. Проверяйте, смогут ли освещение, отопление и базовая автоматика работать без доступа к внешнему серверу. Принцип 3-2-1 Для важных файлов полезен ориентир: три экземпляра данных (рабочие плюс резервные), два разных типа или независимых способа хранения и одна копия вне основной площадки. Это не исчерпывающая гарантия: важны неизменяемость архивов, контроль доступа, сроки хранения и реальное тестирование восстановления. Подробный разбор уже есть на сайте: как хранить файлы, чтобы сбой облака не лишил вас доступа. Для собственного сервера полезно руководство по Proxmox VE, NAS и виртуальным машинам.

Как выбрать дата-центр, облако или хостинг для проекта Для владельца сайта или компании вопрос не сводится к цене виртуального сервера. Важно заранее понять, какие последствия будут у остановки сервиса на час, день или дольше и кто несёт ответственность за восстановление. Определите критичность. Какие системы могут простаивать, а для каких важна непрерывность? Уточните размещение. Какие страны и регионы используются для основной обработки и резервных копий? Проверьте реальное резервирование. Есть ли другая зона или площадка, независимы ли питание, сеть и управление? Разделите обязанности. Кто отвечает за операционную систему, обновления, базу, защиту, резервные копии и восстановление? Сравните RPO, RTO и SLA. Изучите не только цифры, но и исключения и порядок компенсаций. Проверьте экспорт и перенос. Можно ли получить базы, файлы, конфигурации в переносимом формате? Уточните безопасность. Доступы сотрудников, журналирование, шифрование, MFA, уведомления об инцидентах. Оцените производительность. CPU, RAM, диски, IOPS, сеть, лимиты трафика и масштабируемость. Проверьте нормативные требования. Для отдельных категорий данных и организаций могут действовать специальные правила. Проведите тест восстановления. Без этого обещания в коммерческом предложении остаются теорией. Если у небольшого сайта нет требования к практически непрерывной работе, чрезмерно дорогая архитектура не всегда оправдана. Но хранить резервную копию сайта только на том же хостинге, что и рабочую базу, — плохая стратегия при любом размере проекта.

08 / Россия и правовое регулирование Какие требования российского законодательства связаны с ЦОД и данными В России дата-центры и услуги обработки информации регулируются разными нормами в зависимости от вида деятельности, состава информации и статуса участников. Для обычного читателя особенно важно не смешивать требования к зданию ЦОД, к оператору персональных данных и к конкретной информационной системе. Определение ЦОД и государственный реестр Федеральный закон от 23.07.2025 № 244-ФЗ предусмотрел законодательное определение центров обработки данных и правовые положения о реестре ЦОД, расположенных в Российской Федерации. Соответствующие положения вступили в силу 1 марта 2026 года. Правила формирования и ведения реестра утверждены постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1932. Наличие реестра не означает, что каждый домашний NAS, сервер в офисе или виртуальный сервер пользователя автоматически становится отдельным зарегистрированным ЦОД. Также нельзя приравнивать включение объекта в российский реестр к коммерческой сертификации Uptime Institute: это разные правовые и технические механизмы. Персональные данные и место их обработки Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» устанавливает обязанности операторов по законности обработки и защите информации. Часть 5 статьи 18 содержит требования к использованию баз данных при сборе персональных данных граждан РФ, включая предусмотренные законом исключения. Вопрос трансграничной передачи и последующей обработки регулируется отдельными положениями закона. Поэтому некорректно утверждать, что любая информация россиян при любых обстоятельствах запрещена к обработке за пределами РФ или что выбор российского ЦОД автоматически обеспечивает соблюдение всех требований. Для конкретного проекта необходимо анализировать состав данных, роль оператора, основания обработки, договоры и применимые специальные нормы. Информационная безопасность и специальные режимы Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» содержит общие положения об информации и её защите. Для отдельных субъектов и систем могут иметь значение требования Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры. Они не распространяются одинаково на все сайты и домашние серверы. Технические стандарты ГОСТ Р 58811-2020 описывает стадии создания инженерной инфраструктуры ЦОД, а ГОСТ Р 58812-2020 — операционную модель её эксплуатации. Наличие национального стандарта само по себе не означает, что каждое его положение обязательно для любого объекта: обязательность зависит от законодательства, сферы применения, договорных и проектных условий. Границы этого раздела Материал носит информационный характер. Он не заменяет юридический анализ обработки конкретных данных, экспертизу объекта, проектную документацию, обследование информационной системы или заключение по требованиям регулятора.

Краткий словарь терминов о дата-центрах ЦОД / Data Center Физическая инфраструктура для размещения вычислительного оборудования и обеспечения его работы. Сервер Вычислительная система или программа, предоставляющая услуги другим системам. Rack / стойка Шкаф для установки стандартного серверного и сетевого оборудования. U / юнит Единица монтажной высоты стойки, равная 44,45 мм. PDU Устройство распределения электрического питания, в том числе внутри стойки. UPS / ИБП Источник бесперебойного питания для поддержания работы при нарушениях электроснабжения. Colocation Размещение собственного оборудования клиента на площадке оператора ЦОД. VPS / VDS Виртуальный сервер, работающий на физической вычислительной инфраструктуре. Hypervisor Программный слой, управляющий виртуальными машинами. CDN Географически распределённая сеть для доставки содержимого пользователям. Failover Переключение работы на резервный ресурс при отказе основного. Availability Zone Зона доступности облачной платформы; степень её независимости определяется конкретным провайдером. RPO / RTO Целевые пределы потери изменений и времени восстановления после отказа. PUE Отношение полной энергии объекта к энергии ИТ-оборудования.

09 / Ответы на вопросы Частые вопросы о дата-центрах Что означает аббревиатура ЦОД? ЦОД — «центр обработки данных». Английский аналог — data center, откуда произошло слово «дата-центр». Чем дата-центр отличается от сервера? Сервер — отдельная вычислительная система или программная служба. Дата-центр — комплекс, в котором размещены серверы, системы хранения, связь и инженерное обеспечение. Где физически находятся облачные файлы? На накопителях физических серверов или специализированных систем хранения. Данные могут дублироваться на нескольких устройствах и площадках согласно архитектуре провайдера. Какие сайты работают через ЦОД? Многие крупные сайты и онлайн-приложения работают на ресурсах дата-центров. Но отдельные сайты могут размещаться на небольших серверах и в собственных серверных. Может ли один дата-центр обслуживать несколько компаний? Да. В коммерческих ЦОД клиенты арендуют стойки, серверы или облачные ресурсы. Их системы логически и организационно разделяются применяемыми средствами. Что будет, если в ЦОД отключат электричество? При предусмотренной архитектуре нагрузку кратковременно поддержат ИБП, а резервные источники могут обеспечить длительную работу. При отказе этих систем или недостаточном резервировании возможна остановка оборудования. Может ли дата-центр работать без интернета? Часть внутренних вычислений может продолжаться, но внешние пользователи без доступных каналов связи не смогут пользоваться удалёнными сервисами. Всё зависит от назначения и сетевой архитектуры. Если ЦОД отключился, фотографии в облаке удалятся? Не обязательно. Недоступность сервиса не равнозначна потере данных. Риск утраты зависит от состояния носителей, репликации и качества независимых резервных копий. Что такое Tier III и Tier IV? Это уровни инфраструктурной классификации Uptime Institute. Tier III допускает обслуживание инфраструктурных компонентов и путей без остановки ИТ-нагрузки; Tier IV добавляет устойчивость к отдельным отказам компонентов и путей. Чем ЦОД отличается от облака? ЦОД — физическая площадка. Облако — модель предоставления вычислительных ресурсов и сервисов, которые работают на физической инфраструктуре. Можно ли сделать свой дата-центр дома? Можно создать домашний сервер или небольшую серверную, но это не то же самое, что профессиональный объект с резервированной инженерной инфраструктурой, эксплуатацией и соответствующими системами безопасности. Нужен ли домашнему NAS интернет? Для локального доступа по домашней сети — не всегда. Удалённый доступ, облачные интеграции, обновления и сторонние сервисы могут требовать подключения. Это зависит от настроек и приложения. Работает ли умный дом без удалённого ЦОД? Да, если контроллер, устройства и сценарии предусматривают локальную работу. Но голосовые помощники, облачные камеры и некоторые интеграции могут зависеть от внешних серверов. Все ли российские ЦОД должны иметь сертификат Tier IV? Нет. Tier IV — определённый уровень международной инфраструктурной классификации, а не универсальная законодательная обязанность для каждого ЦОД. Защищает ли российский ЦОД от всех рисков хранения данных? Нет. Размещение в РФ может быть важным для отдельных правовых требований и сокращения сетевой задержки, но не заменяет контроль доступа, шифрование, резервные копии и план восстановления. Можно ли отказаться от облаков полностью? Для части домашних задач — да: файлы, локальные сценарии и отдельные приложения можно перенести на ПК или NAS. Однако многие внешние сервисы по своей природе требуют удалённой инфраструктуры.

Главный вывод: цифровой мир держится на физической инфраструктуре Дата-центр — это не просто ряд серверных шкафов и не абстрактное «облако». Это совокупность вычислительной техники, накопителей, сетей, электроснабжения, охлаждения, безопасности и работы специалистов. От качества этой инфраструктуры зависят доступность сайтов и приложений, сохранность информации и устойчивость множества цифровых процессов. Для пользователя главное — понимать границу ответственности: провайдер может резервировать свою площадку, но ваши файлы, настройки и бизнес-процессы всё равно нуждаются в собственном плане защиты. Независимые копии, возможность экспорта и проверенный способ восстановления часто важнее рекламного обещания «надёжного облака».