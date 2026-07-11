ГОСТ Р 72304.2.1-2025: цифровые данные электрощита

ГОСТ Р 72304.2.1-2025: зачем электрощиту цифровые данные для BIM и эксплуатации
С 1 января 2026 года действует ГОСТ Р 72304.2.1-2025. Он вводит единый классификатор свойств низковольтных комплектных устройств для обмена данными в цифровых инженерных системах и информационных моделях зданий. Разбираем, что это меняет для производителей, проектировщиков и эксплуатации, а также какие документы всё равно полезно оставлять после сборки обычного квартирного или домового электрощита.
Что произошло 1 января 2026 года
Приказом Росстандарта от 27 ноября 2025 года № 1544-ст утверждён ГОСТ Р 72304.2.1-2025 «Технические данные для автоматизированного проектирования. Часть 2.1. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Классификатор свойств».
Стандарт введён в действие 1 января 2026 года. Его цель заключается в унифицированном цифровом описании низковольтных комплектных устройств, которые устанавливаются в зданиях и относятся к серии стандартов IEC 61439.
Информация должна быть пригодна не только для стадии строительства, но и для последующей эксплуатации. В стандарте также предусмотрена модель данных, связанная с функциональной безопасностью и надёжностью электротехнических систем.
Что такое классификатор свойств НКУ
Производители, проектировщики и эксплуатационные организации могут по-разному называть одну и ту же характеристику. В одном каталоге используется полное название, в другом сокращение, в третьем внутренний код производителя. Автоматизированной системе сложно надёжно сопоставлять такие данные.
Классификатор создаёт общий язык: свойство получает однозначное наименование, код, тип значения и единицу измерения там, где она нужна. Благодаря этому сведения можно передавать между электронным каталогом, программой подбора, BIM-моделью и эксплуатационной системой без ручного переписывания каждого параметра.
Текст для человека
Название изделия, таблица характеристик, фотографии и описание производителя.
Структура для программы
Однозначные свойства, коды, значения и единицы, которые можно автоматически сравнивать и передавать.
Почему новый ГОСТ не вводит обязательный паспорт каждого квартирного щита
Выражение «цифровой паспорт электрощита» удобно для объяснения идеи, но его нет смысла превращать в юридическое требование, которого стандарт не устанавливает.
|Утверждение
|Правильное понимание
|Каждый собственник обязан зарегистрировать щит
|Нет. Стандарт не создаёт государственный реестр квартирных электрощитов.
|Без BIM-карточки щит считается незаконным
|Нет. Соответствие щита оценивают по применимым нормам, конструкции, аппаратам, монтажу и проверкам.
|Стандарт заменяет однолинейную схему
|Нет. Цифровой объект и электрическая схема решают разные задачи.
|Нужно оцифровать любой старый щит
|Автоматической обязанности нет. Оцифровка полезна по задаче эксплуатации или реконструкции.
|Достаточно внести название автоматов
|Нет. Для обслуживания нужны реальные группы, схема соединений, маркировка и результаты проверок.
В крупных зданиях цифровое описание НКУ может быть частью требований заказчика, информационной модели или эксплуатационной платформы. В квартире и частном доме чаще достаточно понятного комплекта документации, который можно хранить в бумажном и электронном виде.
Какие сведения об электрощите действительно полезно хранить
Ниже приведён не перечень обязательных полей ГОСТ, а практический состав карточки щита, который помогает при обслуживании, диагностике и будущей доработке.
Назначение и расположение
Какой объект и участок сети питает щит, где он установлен и кто имеет к нему доступ.
Параметры ввода
Однофазное или трёхфазное питание, выделенная мощность, вводной аппарат и система заземления.
Перечень групп
Название линии, кабель, сечение, автомат, дифференциальная защита и подключённая нагрузка.
Аппараты и модели
Производитель, артикул, номинал, характеристика, отключающая способность и назначение.
Схема и компоновка
Связь вводного аппарата, шин, защит, контакторов, реле и отходящих линий.
Результаты проверок
Изоляция, непрерывность PE, параметры УДТ и другие предусмотренные измерения.
Настройки автоматики
Пороги реле напряжения, приоритеты нагрузки, таймеры, сценарии и безопасное состояние.
История изменений
Когда добавлена линия, заменён аппарат, изменена схема или обновлена настройка.
Как цифровые данные НКУ используются в BIM
- Производитель формирует данные. Характеристики изделия публикуются в структурированном виде с однозначными свойствами.
- Специалист выбирает подходящее НКУ. Программа может фильтровать варианты по назначению, условиям эксплуатации и техническим параметрам.
- Объект размещается в модели здания. Учитываются зона установки, габариты, доступ для обслуживания и связь с инженерными системами.
- Данные передаются на стадию строительства. Состав оборудования и требования не приходится заново переносить из разрозненных каталогов.
- Информация остаётся эксплуатации. Обслуживающая организация получает исходные характеристики и может связать их с регламентом и историей работ.
- При реконструкции модель обновляется. Замена НКУ или изменение нагрузки отражаются в актуальной цифровой документации.
Что это даёт на большом объекте
- меньше ошибок при переносе характеристик между программами;
- понятная идентификация оборудования в здании;
- связь проектных данных с эксплуатацией;
- упрощение поиска совместимого оборудования при замене;
- возможность учитывать надёжность и функциональную безопасность;
- актуальную основу для обследования и реконструкции.
Что должно остаться у заказчика после сборки электрощита
- Понятная схема. Однолинейная или структурная схема должна показывать ввод, защитные аппараты, шины и отходящие группы.
- Таблица линий. Для каждой группы указываются назначение, кабель, автомат, УЗО или дифавтомат и особенности нагрузки.
- Маркировка внутри щита. Подписи должны совпадать со схемой и реальными проводниками, а не только с декоративной наклейкой на дверце.
- Фотографии до установки пластрона. Они помогают увидеть соединения и трассировку проводников, но не заменяют схему и измерения.
- Перечень оборудования. Полезно сохранить модели реле, контакторов, УЗИП, модулей управления и инструкции к ним.
- Результаты предусмотренных проверок. Состав измерений зависит от выполненных работ и объекта.
- Настройки специальных устройств. Пороги реле, режимы АВР, управление нагрузкой и поведение резервного питания.
- Дата и состав каждой доработки. После добавления бойлера, кондиционера, зарядной станции или генератора документацию обновляют.
Как документировать щит, если схемы давно нет
Начинать нужно не с красивой таблицы, а с обследования. Нельзя присваивать группам назначение только по старым подписям на автоматах.
- Зафиксировать исходное состояние. Сделать фотографии, записать аппараты, номиналы и видимые повреждения.
- Определить линии. Поочерёдно проверить, какие помещения и нагрузки отключаются каждым аппаратом.
- Проверить PE и N. Смешанные нейтрали и неизвестные защитные проводники нельзя исправить одной маркировкой.
- Сопоставить аппарат и кабель. Номинал защиты должен соответствовать защищаемой линии и условиям прокладки.
- Проверить дифференциальную защиту. Кнопка TEST не заменяет предусмотренные измерения прибором.
- Обновить маркировку. Только после проверки реальные названия переносятся на дверцу, аппараты и схему.
- Сохранить ограничения. Если часть линии скрыта или назначение не подтверждено, это прямо указывают в документации.
Какие документы применяются вместе с классификатором данных
Классификатор цифровых свойств и стандарты на конструкцию НКУ решают разные задачи. Первый обеспечивает единообразный обмен данными, вторые устанавливают требования к характеристикам, конструкции, проверке и условиям эксплуатации.
Зачем нужен новый стандарт
ГОСТ Р 72304.2.1-2025 помогает сделать данные об электрощитах пригодными для автоматизированного проектирования, BIM и эксплуатации. Это шаг от разрозненных каталогов и текстовых описаний к структурированной информации, понятной разным программам.
Для собственника квартиры или дома главный практический вывод проще: хороший электрощит должен оставаться понятным после ухода монтажника. Схема, маркировка, перечень оборудования, результаты проверок и история изменений полезнее, чем фотография дверцы с подписями.
Новый ГОСТ не создаёт обязательный цифровой паспорт каждого бытового щита, но показывает общее направление отрасли: технические данные должны сохраняться и использоваться на всём жизненном цикле оборудования.
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Собираем новые щиты, дорабатываем решения от застройщика, восстанавливаем назначение групп, выполняем маркировку и готовим понятную структуру линий. Состав щита подбирается под фактический ввод, кабели, нагрузки и условия объекта.
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Частые вопросы о цифровых данных электрощита
Когда вступил в силу ГОСТ Р 72304.2.1-2025?
Стандарт действует с 1 января 2026 года.
Что регулирует новый стандарт?
Он устанавливает классификатор свойств низковольтных комплектных устройств для автоматизированного обмена техническими данными, BIM и эксплуатации.
Обязан ли собственник квартиры оформить цифровой паспорт щита?
Нет. Стандарт не вводит государственную регистрацию или обязательный паспорт каждого квартирного электрощита.
Заменяет ли BIM-модель однолинейную схему?
Нет. BIM-объект хранит структурированные сведения, а схема показывает электрические связи и логику распределения.
Какие документы полезно получить после сборки щита?
Схему, таблицу групп, маркировку, перечень оборудования, настройки автоматики, фотографии соединений и результаты предусмотренных проверок.
Нужно ли оцифровывать старый щит?
Автоматической обязанности нет. Но восстановление схемы и электронной карточки полезно перед реконструкцией, расширением нагрузки и регулярным обслуживанием.
Можно ли составить схему по подписям на автоматах?
Только после проверки. Старые подписи нередко не соответствуют фактическим линиям и последующим переделкам.
Распространяется ли стандарт только на крупные ВРУ?
Он предназначен для типов НКУ, устанавливаемых в зданиях и подпадающих под серию IEC 61439. Практическое применение BIM зависит от масштаба объекта и требований заказчика.