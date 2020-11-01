После сильной грозы заметили в электрощите красное окошко на устройстве защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). При этом розетки и освещение продолжают работать. Нередко это означает, что один из защитных модулей отключился внутренним разъединителем и больше не обеспечивает предусмотренную защиту от импульсов. Но статус необходимо определять по точной модели: у разных устройств цвет, расположение окна, светодиоды и дистанционные сигналы могут иметь различное значение.

Главное: если заводская инструкция обозначает красный индикатор УЗИП как неисправность или окончание ресурса, защитный модуль требует проверки и предусмотренной производителем замены. То, что электричество в доме работает, не подтверждает исправность УЗИП. Не вынимайте картриджи и не вскрывайте щит под напряжением. При запахе, нагреве, трещинах и потемнении прекратите использование опасного участка и обеспечьте безопасную диагностику специалистом.

Красный, зелёный или белый индикатор УЗИП: что означает

У многих модульных УЗИП с варисторным защитным элементом есть механический индикатор состояния. Производители DEHN и Schneider Electric используют у ряда аппаратов окно, которое меняет цвет при отключении внутреннего защитного механизма. При этом в документации некоторых серий Schneider нормальное состояние обозначено белым, а не зелёным. Отдельные устройства показывают состояние светодиодами, звуковым сигналом или вспомогательным контактом.

Что видно Что это может означать Что проверить Зелёное окно на DEHNguard/DEHNventil подходящей серии Для соответствующих исполнений производитель обозначает готовность модуля к работе Точный индекс и легенду индикации; наличие других неисправных полюсов Красное окно на соответствующем DEHN Окончание ресурса или отключение неисправного защитного модуля Предписанный комплект замены и остальные модули Белое окно на некоторых Schneider iPRD В указанной производителем серии - нормальное рабочее состояние Реальную легенду на аппарате и инструкцию именно этой серии Красное окно на Schneider iPRD Для соответствующей серии - необходима замена картриджа Маркировку сменной вставки, состояние базы и внешней защиты Красный светодиод или звуковой сигнал Может обозначать аварийный статус, потерю защитной функции или сигнал удалённого блока Схему индикации конкретного устройства, источник питания и журнал сигнализации Несколько модулей, один показывает неисправность Отдельный путь защиты может быть отключён, остальные визуально исправны Схему полюсов, рекомендации по частичной или полной замене комплекта Индикатор не виден или отсутствует Отсутствие индикации само по себе не доказывает отсутствие защиты либо её исправность Паспорт, наличие индикатора, дистанционный контакт и методы обслуживания

Поэтому нельзя давать универсальное правило «зелёный всегда исправен, красный всегда неисправен» без названия модели. Если на аппарате есть легенда, ориентируются на неё и заводскую инструкцию. Красное механическое окно у перечисленных серий означает необходимость обслуживания, а не приглашение вручную вернуть флажок обратно.

Почему при красном индикаторе УЗИП дома остаётся электричество

Питание нагрузки Автоматы, освещение, розетки ≠ Защитная ветвь УЗИП Ограничение кратковременных импульсов

Большинство щитовых УЗИП подключается параллельно защищаемой сети. Через их защитный элемент не проходит обычный ток всей квартиры. Если внутренний разъединитель отключил повреждённый защитный элемент, питание остальных групп может сохраниться. Но конкретная компоновка, резервные предохранители и отключение других аппаратов зависят от схемы щита.

Это не означает, что «грозозащита снова восстановится при следующем скачке». Если нужный защитный путь отключён, он не способен выполнять паспортную функцию, пока неисправность не устранена. При этом красный индикатор не доказывает, что молния попала прямо в дом, и не позволяет оценить, какие импульсы получила техника.

Важно: УЗИП ограничивает быстрые импульсные перенапряжения. Он не заменяет автомат от сверхтока, УЗО от опасного дифференциального тока и реле напряжения при длительном отклонении сети или обрыве нейтрали. Эти аппараты решают разные задачи.

Восемь причин, почему УЗИП перешёл в аварийный статус

1. Сильное импульсное воздействие Грозовой или коммутационный импульс мог нагрузить защитный элемент до срабатывания встроенного отключающего устройства. Но один красный индикатор не показывает энергию импульса и не доказывает прямой удар молнии. 2. Накопленное старение защитного элемента Рабочий ресурс зависит от конструкции, количества и интенсивности воздействий, температуры и режима сети. Варисторные элементы способны деградировать без заметного для пользователя события. 3. Длительное повышенное напряжение сети Опасное временное перенапряжение (TOV) или режим за пределами допустимого длительного напряжения Uc может перегревать УЗИП и приводить к защитному отключению. Требуется оценить состояние сети, а не просто заменить модуль. 4. Неправильно выбранное Uc или тип аппарата УЗИП должен соответствовать параметрам сети, системе заземления и схеме включения. Некорректный выбор способен повышать нагрузку на защитный элемент в обычных или аварийных режимах. 5. Перегрев внутри электрощита Высокая температура, соседние нагревающиеся аппараты, плохие контакты и нарушенные условия установки могут ускорять старение. Видимое потемнение и запах требуют проверки всего узла. 6. Повреждение внешней защиты УЗИП У отдельных схем предусмотрен специальный автомат или предохранитель в ветви УЗИП. Его срабатывание может сопровождать повреждение, а сам по себе возвращённый рычаг не восстановит неисправный картридж. 7. Ошибка монтажа или коммутации Неподходящее включение относительно N, PE, PEN, длинные соединения или неправильная защита влияют на работу и безопасность. Исправление возможно только после анализа фактической схемы. 8. Дефект индикации или дистанционного сигнала Блок удалённой сигнализации, его питание и вспомогательные контакты могут создавать отдельные диагностические симптомы. Если красным стал внешний индикатор, важно сопоставить его с состоянием модулей и инструкцией системы.

Что можно безопасно сделать владельцу после грозы

01. Уточните место красной индикации Это именно окно модульного УЗИП, светодиод соседнего реле или удалённый индикатор на дверце? Не путайте его с красным рычагом другого аппарата. 02. Найдите полную маркировку Если её можно прочитать через закрытую штатную панель, сфотографируйте производителя, модель, число полюсов и маркировку сменных модулей. Не снимайте крышку щита. 03. Сравните с инструкцией Проверьте таблицу статусов именно этой модели. У Schneider iPRD встречается белое рабочее окно, у ряда DEHN зелёное. Не оценивайте аппарат только по привычной цветовой схеме. 04. Зафиксируйте другие симптомы Были ли отключения автоматов, повреждение техники, запах гари, дым, треск или потемнение корпуса? При опасных признаках не касайтесь щита и организуйте безопасную проверку. 05. Не пытайтесь сбросить «ошибку» Механическое аварийное окно обычно не является кнопкой перезапуска. Не вытаскивайте картридж, не перемыкайте защитную ветвь, не пытайтесь вернуть флажок вручную. 06. Согласуйте профессиональную диагностику Сообщите модель УЗИП, когда изменился индикатор и не сработала ли другая защита. До восстановления защиты избегайте ненужных рисков для чувствительного оборудования, особенно при повторных грозах.

Электробезопасность: в щите могут оставаться под напряжением вводные части даже при выключенных групповых автоматах. Некоторые производители выпускают сменные модули, допускающие специальное обслуживание без инструмента, но это не означает разрешения владельцу вытаскивать их из работающего щита. Работы выполняет квалифицированный электрик по инструкции и с необходимым отключением и проверкой отсутствия напряжения.

Как электрик проверяет УЗИП с красным индикатором

Устанавливает модель и точный смысл индикации. Сверяет паспортные обозначения окна, LED, звуковой и дистанционной сигнализации. Определяет систему сети. Уточняет TN-C, TN-C-S, TN-S или TT, схему защитных путей УЗИП, место разделения PEN и состояние необходимых защитных связей. Обеспечивает безопасные условия. Определяет источники питания и необходимые отключения, исключает случайную подачу напряжения, проверяет его отсутствие до вмешательства. Осматривает корпус и картриджи. Оценивает тепловые повреждения, загрязнение, трещины, следы дуги, состояние основания и клемм. Проверяет внешнюю защиту. Выясняет, установлен ли отдельный предохранитель/автомат по схеме и паспорту, нет ли его повреждения и допустима ли текущая координация с вводной защитой. Сверяет паспортные параметры. Тип T1/T2/T3, Uc, Up, требуемые Iimp/In/Imax по типу аппарата, стойкость к короткому замыканию, TOV и условия применения. Проверяет качество подключения. Соответствие защитных проводников, длины связей, расположения УЗИП, контакта с PE/PEN/ГЗШ и отсутствие опасных ошибок N/PE. Оценивает причину отказа. По доступным данным проверяет длительные отклонения напряжения, последствия грозы, состояние соседней техники и нет ли повторяющегося режима, который повредит замену. Подбирает и заменяет совместимую деталь. Только по заводской номенклатуре и инструкциям с учётом возможного требования заменить весь комплект, а не одну вставку. Контролирует результат. Проверяет состояние каждого защитного пути и индикации, необходимые электрические параметры, связь удалённого сигнала, фиксирует установленную модель и результаты.

Обычный мультиметр не позволяет подтвердить все паспортные импульсные характеристики УЗИП. Наличие нормальных 230 В в розетке, работа ламп и отсутствие срабатывания автоматов также не удостоверяют работоспособность импульсной защиты.

Можно ли заменить только картридж УЗИП и как выбрать аналог

У модульных устройств база и защитные вставки часто выполнены раздельно. Однако совместимость определяет не только число полюсов или цвет корпуса. Не следует устанавливать картридж другого производителя либо серии без прямо подтверждённой изготовителем совместимости. У отдельных изделий предусмотрено кодирование, предотвращающее установку ошибочного модуля.

Что сверяют Почему важно Типовая ошибка Точный индекс серии, базы и картриджа Геометрия, контакты, внутренняя схема и кодирование различаются Купить любой «УЗИП 20 кА» в похожем корпусе Тип T1 / T2 / T3 и схема путей Применение и испытательные импульсы должны соответствовать месту установки Заменять T1 на T2 лишь из-за совпадения ширины Uc и системное напряжение Номинальные параметры выбирают для фактической сети и системы заземления Игнорировать постоянное превышение допустимого напряжения Импульсные характеристики и Up Сравниваются соответствующие показатели Iimp, In, Imax, Up, а не одна цифра «кА» Считать In и Imax взаимозаменяемыми Схема N, PE и PEN Вставка L-N, L-PE и модуль N-PE могут иметь разное назначение и конструкцию Менять N-PE модуль на фазный Внешняя защита и Isccr Защита от короткого замыкания должна соответствовать паспорту УЗИП и сети Не проверять резервную защиту после аварии Основание и остальные модули Перегрев базы либо требование изготовителя менять весь комплект влияют на объём ремонта Поставить одну вставку в повреждённую базу Удалённый контакт состояния Мониторинг щита или умного дома должен корректно сообщать исправность Оставить постоянный ложный сигнал после замены

Например, DEHN для отдельных многополюсных серий прямо рекомендует замену всего набора модулей при отказе одного. В других моделях допускается замена только неисправного картриджа. Решение принимает специалист по инструкции именно установленного аппарата.

Если требуется не замена неисправной вставки, а выбор защиты с нуля, используйте более подробный материал «УЗИП для частного дома: типы 1, 2, 3 и схема». Эта статья подробно объясняет исходный выбор и координацию ступеней защиты.

Что проверить после замены защитного модуля

№ Проверка при приёмке Отметка 1 Определена исходная причина красной индикации и необходимость замены _____ 2 Проверены точные модели базы и нового совместимого модуля _____ 3 Сверены необходимые типы защитных путей и паспортные параметры _____ 4 Оценено состояние корпуса, контактов, клемм и соседних модулей _____ 5 Проверена согласованная защита от короткого замыкания _____ 6 Проверены соответствующие защитные проводники и схема N/PE/PEN _____ 7 Рассмотрен риск повторного длительного перенапряжения и нагрева _____ 8 Индикаторы всех предусмотренных защитных путей соответствуют паспорту _____ 9 При наличии проверена дистанционная сигнализация _____ 10 Сохранены данные замены, рекомендации и результаты проверки _____

Статусы: П - проверено; Н - не прошло; Н/П - не относится; Н/ПР - не проверено. Смена красного окна на рабочий цвет подтверждает восстановление индикации, но сама по себе не заменяет проверку монтажа и защитных соединений.

Частые вопросы

УЗИП показывает красный индикатор, но свет работает. Это нормально?

Питание потребителей может оставаться включённым, потому что многие УЗИП подключаются параллельно. Если красный индикатор по паспорту означает окончание ресурса, соответствующая защита уже не выполняет штатную функцию, даже когда свет и розетки работают.

Всегда ли красное окошко означает неисправность УЗИП?

Нет универсального значения цвета для абсолютно всех аппаратов. Для ряда Schneider iPRD и DEHN красный означает необходимость замены; у иных моделей бывают другие схемы. Сверяйте инструкцию по полному индексу.

Если после грозы УЗИП стал красным, значит в дом попала молния?

Не обязательно. Защитный элемент может отключиться после наведённого или коммутационного импульса, старения, временного перенапряжения или неисправности. Один индикатор не устанавливает происхождение воздействия.

Можно ли самостоятельно вынуть красный модуль и вставить новый?

Открытый электрощит содержит опасные цепи, а некоторые части остаются под напряжением даже при выключенном групповом автомате. Замена должна выполняться квалифицированным электриком по заводской инструкции с необходимыми мерами безопасности.

Почему один модуль красный, а остальные зелёные?

Каждый защитный путь может иметь собственную индикацию. При одной неисправной вставке остальная индикация не подтверждает полноту защиты. Для некоторых многополюсных комплектов изготовитель рекомендует менять весь набор модулей.

Нужно ли менять весь УЗИП, если сменился цвет окна?

Зависит от модели, состояния основания, наличия сменных картриджей и заводской рекомендации. Иногда достаточно подходящего защитного модуля, иногда необходим комплект или всё устройство.

Можно ли проверить УЗИП обычным мультиметром?

Обычное измерение напряжения не подтверждает способность УЗИП ограничивать импульс заданной формы и энергии. Диагностика включает осмотр, проверку индикации, схемы и предусмотренные методы изготовителя; для отдельных измерений требуется специальное оборудование.

Нужно ли после замены УЗИП менять реле напряжения или автомат?

Не обязательно. Но электрик должен проверить, почему сработал защитный модуль, состояние внешнего автомата/предохранителя, реле напряжения, сети и заземляющих соединений. Каждое устройство оценивается отдельно.

Что будет, если оставить красный УЗИП до следующей грозы?

Если этот статус означает отключение защитного пути, оборудование может остаться без предусмотренного уровня импульсной защиты. Не откладывайте обследование и замену до следующей грозы.

Нормативная основа

ГОСТ IEC 61643-11-2013 устанавливает требования и методы испытаний низковольтных УЗИП, подключаемых к силовым системам. ГОСТ IEC 61643-12-2022 содержит принципы их выбора, размещения и координации. Для электропроводок и мер защиты применяются ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ Р 50571.4.41-2022. Точное значение индикатора, условия смены картриджей и допуски определяются документацией конкретного производителя. Не путайте эти документы с отменённым ГОСТ Р 51992-2011.