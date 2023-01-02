Кухонный остров: питание через пол и выдвижные розетки

Остров — это рабочая зона с двух сторон. Розетки ставят там, где реально готовят, а не там, где было удобно провести кабель.

У рабочей зоны Там, где режут и готовят: блендер, миксер, весы. Барная сторона Розетки с USB для телефона и ноутбука. Торцы Удобно для пылесоса и техники, которую включают ненадолго. Выше цоколя Розетки в тумбах — не у пола, чтобы при протечке их не залило. Доступ к вилкам Посудомойку и измельчитель можно обесточить, не разбирая тумбу. Мойка и варочная врозь Между ними — рабочая поверхность, а не розетки.