Кухонный остров: питание через пол и выдвижные розетки

Электрика на кухне

Кухонный остров: как подвести питание через пол и где поставить розетки

Остров стоит посреди кухни, и к нему не подойти от стены, как к обычному гарнитуру. Розетки, варочная панель, посудомойка, мойка с измельчителем, подсветка — всё это требует питания, которое прокладывают через пол до стяжки или чистового покрытия. Разбираем, что заложить заранее, какие розетки выбрать для столешницы и что делать, если пол уже готов.

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01

Ответ за минуту

Как запитать кухонный остров

Питание к острову прокладывают через пол до заливки стяжки: кабели — в трубе, без соединений в полу, мощная техника — каждая своей линией. Выход кабелей делают точно под тумбой острова по проекту кухни. Розетки — выдвижные или врезные в столешницу с защитой от брызг либо в торце и боковой стенке, в стороне от мойки и варочной панели. Если пол уже готов, остров превращают в полуостров у стены, вскрывают покрытие по трассе или отказываются от мощной техники в острове.

До

До стяжки

Кабели укладывают до заливки пола, трассу фотографируют с привязкой к стенам.

Труба

Кабель в трубе

Защита от повреждений при заливке и возможность заменить кабель без вскрытия пола.

0

Без соединений в полу

Целый кабель от щита или коробки в стене до острова. Соединения должны быть доступны.

Линии

Отдельные группы

Варочная панель, посудомойка, розетки — своими линиями с защитой в щите.

IP44

Защита от брызг

Выдвижные и врезные розетки для кухни выбирают с защитой от воды.

60 см

От мойки и плиты

Ориентир расстояния от розеток до мойки и варочной панели в столешнице.

Сначала проект кухни, потом кабели

Если выход кабеля окажется под ящиком, ножкой или цоколем не там, где нужно, остров придётся двигать или вскрывать пол. Точку выхода берут из рабочего проекта кухни с размерами, а не «примерно по центру».

02

Что в острове

Что обычно ставят в остров и что нужно каждой технике

Техника Питание Что заложить
Индукционная варочная панель Отдельная линия. Для полноразмерной панели 7–7,5 кВт при однофазном подключении распространён вариант: медь 3×6 мм² и автомат 32 А. При подключении на две-три фазы — пятижильный кабель Кабель по паспорту панели, силовая розетка или клеммная коробка в тумбе
Посудомоечная машина Отдельная линия 3×2,5 мм² с УЗО или дифавтоматом Розетка в соседней тумбе, а не за машиной
Духовой шкаф Отдельная линия по паспорту Розетка или клеммы в нише с доступом
Мойка с измельчителем Розетка с УЗО для измельчителя Розетка в тумбе под мойкой, выше возможного уровня воды
Розетки для мелкой техники Линия 3×2,5 мм² с УЗО или дифавтоматом Выдвижной блок в столешнице или розетки в торце
Винный шкаф, холодильный ящик Розетка на линии мелкой техники или отдельная Розетка в соседней тумбе с доступом к вилке
Подсветка цоколя и ящиков Низковольтный блок питания Место под блок питания с доступом

Сечение и номинал для варочной панели подбирают по паспорту модели и условиям трассы — подробно в статье «Как выбрать электрическую варочную панель с учётом проводки».

03

Линии от щита

Сколько линий вести к острову

01

Варочная панель

Всегда отдельная линия и отдельная защита. Самый толстый кабель в трассе.

02

Розетки острова

Одна группа с УЗО или дифавтоматом для чайника, блендера, кофемашины и зарядок.

03

Посудомойка и духовка

Если стоят в острове — лучше своими линиями: их нагрев совпадает по времени с работой панели.

04

Запасная труба

Пустая труба с протяжкой — для будущей линии, интернета или управления. Стоит копейки, пока стяжки нет.

05

Прямой путь

Кабели идут от щита или от коробки в стене с доступом. Распредкоробка в полу под островом недопустима.

06

Проверка мощности

Варочная, духовка и посудомойка вместе — это серьёзная нагрузка. Проверьте вводной автомат и выделенную мощность.

По теме: сколько кВт нужно для квартиры, калькулятор сечения кабеля и автомата.

04

Трасса в полу

Как проложить кабель к острову через пол

01

Разметка по проекту

Контур острова, точки выхода кабелей под тумбами, трасса по кратчайшему пути — в стороне от будущих перегородок, труб и мест крепления мебели.

03

Крепление к основанию

Трубы фиксируют, чтобы при заливке их не подняло и не сместило. Трасса — без острых изломов.

04

Выход из пола

Трубы выводят вертикально точно под нужной тумбой, с запасом по высоте. Концы закрывают, чтобы в них не попал раствор.

05

Фотофиксация

Фото и замеры трассы с привязкой к стенам — до заливки. Пригодятся монтажникам мебели и при любых работах в полу. Как снимать — в статье о фотофиксации скрытой электрики.

06

Проверка до и после заливки

Кабели прозванивают и измеряют сопротивление изоляции до заливки и повторно после: повреждение проще найти, пока пол открыт.

Тёплый пол, трубы и плиты перекрытия

Кабель к острову не прокладывают поверх нагревательного кабеля тёплого пола и вплотную к трубам отопления и водоснабжения — трассу согласуют с их раскладкой. Штробить плиты перекрытия под кабель нельзя: это ослабляет несущую конструкцию. Кабель ведут только в слое стяжки или подготовки пола.

По теме: проводка в новостройке — по полу или по потолку.

05

Пол уже готов

Что делать, если остров решили поставить после ремонта

01

Полуостров

Остров пристыковывают торцом к стене или гарнитуру и заводят кабели из стены через тумбу. Самый бескровный вариант.

02

Вскрыть покрытие по трассе

Снимают плитку или ламинат узкой полосой, прорезают стяжку, если её толщина позволяет, укладывают трубу и восстанавливают покрытие.

03

Подиум

Остров на невысоком подиуме, кабели проходят в нём. Подходит, если перепад уровня не мешает.

04

Остров без техники

Только рабочая поверхность и хранение, а варочная, мойка и розетки остаются в основном гарнитуре.

05

Напольный лючок

Хорош в гостиной и кабинете. У острова с мойкой его обычно не ставят: вода при уборке и протечках.

06

Консультация до покупки

Электрик по фото пола и щита подскажет, какой вариант реален в вашей квартире, до заказа мебели.

Недопустимо: удлинитель через пол к острову

Кабель под ковром или ламинатом без трубы, переноска от стены к острову, провод в щели между плиткой — это повреждение изоляции от ног и мебели и прямой путь к замыканию. Мощную технику так не питают ни временно, ни постоянно.

06

Розетки

Какие розетки поставить в остров

POP

Выдвижной блок

Утоплен в столешницу и выдвигается, когда нужен. 2–4 розетки и USB. Под столешницей нужна свободная глубина.

Для кухни — с защитой IP44
FLIP

Откидной врезной блок

Горизонтальные розетки под крышкой заподлицо со столешницей. Требует меньше глубины, чем выдвижной.

Удобнее модели, где крышка закрывается и с включённой вилкой
SIDE

В торце или боковой стенке

Обычные розетки в корпусе острова под свесом столешницы. Дешевле и не занимают рабочую поверхность.

Удобно для миксера и пылесоса
BOX

В тумбе

Для посудомойки, измельчителя и винного шкафа — в соседней тумбе, чтобы вилку можно было достать без демонтажа техники.

Не за прибором и не у пола
USB

Зарядки

USB в выдвижном блоке или в торце у барной стороны — для телефона и ноутбука.

Отдельные USB-блоки тоже греются
16 А

Общий номинал блока

У блока розеток есть общий предел нагрузки. Чайник и тостер одновременно в один блок — проверьте паспорт.

Мощная техника — в отдельные розетки
Розетки в столешнице — подальше от воды и огня

В выдвижной блок стекает вода при уборке. Выбирайте модели для кухни с защитой от брызг и ставьте их примерно не ближе 60 см от мойки и варочной панели. Многие блоки идут со шнуром и вилкой — тогда в тумбе нужна обычная розетка с доступом, либо блок подключают стационарно через клеммную коробку.

07

Размещение

Где разместить розетки и технику в острове

Остров — это рабочая зона с двух сторон. Розетки ставят там, где реально готовят, а не там, где было удобно провести кабель.

У рабочей зоны Там, где режут и готовят: блендер, миксер, весы.
Барная сторона Розетки с USB для телефона и ноутбука.
Торцы Удобно для пылесоса и техники, которую включают ненадолго.
Выше цоколя Розетки в тумбах — не у пола, чтобы при протечке их не залило.
Доступ к вилкам Посудомойку и измельчитель можно обесточить, не разбирая тумбу.
Мойка и варочная врозь Между ними — рабочая поверхность, а не розетки.

По теме: розетки на кухне, электрика на кухне: розетки, варочная, духовка, посудомойка.

08

Свет и вытяжка

Свет и вытяжка над островом — это потолок

Всё, что висит над островом, питается с потолка. Точки выводят по тому же проекту кухни, что и кабели в полу, — иначе светильник окажется не над столешницей, а над проходом.

01

Подвесные светильники

Выводы по оси острова, отдельная группа и свой выключатель — рабочий свет не зависит от общего.

02

Островная вытяжка

Питание и воздуховод с потолка, место определяется варочной панелью. На натяжном потолке — закладная до натяжки.

03

Трек или световая линия

Подвесной или встроенный трек над островом даёт гибкость: споты переставляют под сценарий.

По теме: освещение на кухне, магнитные трековые системы 48 В.

09

Мойка и протечки

Мойка в острове: вода рядом с кабелями

Что сделать

  • кабели и трубы водоснабжения выводить в разных местах тумбы;
  • розетки в тумбе под мойкой — выше возможного уровня воды;
  • все линии острова — через УЗО или дифавтоматы;
  • датчик протечки под мойкой и кран с электроприводом;
  • питание крана и контроллера протечек — с резервом, если он предусмотрен системой.

Чего не делать

  • выводить кабель рядом со сливом и сифоном;
  • ставить розетку измельчителя у самого пола;
  • прятать соединения в тумбе под мойкой без коробки;
  • обходиться без УЗО «потому что выбивает» — ищут причину.

По теме: электрика под защиту от протечек.

10

Чек-лист

Чек-лист перед заливкой стяжки

11

Ошибки

Типовые ошибки с электрикой острова

01

«Примерно по центру»

Выход кабеля под ножкой или ящиком, а не в нужной тумбе.

02

Соединение в полу

Скрутка или клемма, залитая стяжкой, — недоступна и греется.

03

Кабель без трубы

Повреждён при заливке, заменить без вскрытия пола нельзя.

04

Одна линия на всё

Варочная, посудомойка и чайник на одном кабеле.

05

Розетка за посудомойкой

Чтобы обесточить машину, её надо выдвигать.

06

Обычная розетка в столешнице

Без защиты от брызг — вода при уборке попадает внутрь.

07

Розетки у самой мойки

Брызги, мокрые руки и вилка рядом с водой.

08

Забыли про потолок

Нет выводов под свет и вытяжку над островом.

09

Нет фото трассы

Монтажник мебели просверлил пол в месте кабеля.

12

Стоимость

Сколько стоит электрика кухонного острова

Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации. Трассу в полу, выдвижные блоки розеток и работы по готовому покрытию считаем по проекту.

Прокладка 3-жильного кабеля до 4 мм²
130 ₽/м

Линии розеток, посудомойки, духовки.

Прокладка кабеля в готовой траншее или ПНД-трубе
от 250 ₽/м

Кабель в трубе, в том числе для замены без вскрытия.

Подключение варочной поверхности 1Ф / 3Ф
3 500 / 4 500 ₽

К подготовленной линии, с проверкой работы.

Подключение духового шкафа к подготовленной линии
от 2 500 ₽

Духовка в острове или в колонне.

Подключение кухонной вытяжки
2 500 ₽

Островная или настенная вытяжка к готовому выводу.

УЗО или дифавтомат 2П с подключением
1 100 ₽

Защита линий острова в щите.

С чего начать

Лучшее время — когда проект кухни уже есть, а стяжки ещё нет. Тогда трассу, трубы, выходы под тумбами и выводы на потолке делают за один этап, а кухонный салон получает точную схему.

13

Нормативы

На какие документы опираться

ПУЭ, п. 2.1.23

Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта — поэтому в стяжке их не делают.

ПУЭ, п. 2.1.26

Соединения и ответвления выполняют в соединительных и ответвительных коробках.

ПУЭ, п. 2.1.66

Скрытые электропроводки в трубах и коробах выполняют по требованиям к таким проводкам, во всех случаях — с уплотнением.

Паспорта техники

Сечение кабеля, номинал автомата и способ подключения варочной панели, духовки и посудомойки задаёт производитель.

Пол — самое неудобное место для ошибок

Стену можно вскрыть в одном месте, пол — только вместе с покрытием. Всё, что уходит в стяжку, делают с трубой, запасом и проверкой, а соединения оставляют там, где до них можно добраться.

14

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FAQ

Частые вопросы об электрике острова

Как провести электричество к кухонному острову?

Через пол до заливки стяжки: кабели в трубах от щита или от коробки в стене до выхода под тумбой острова. Если пол уже готов — пристыковать остров к стене как полуостров, вскрыть покрытие по трассе или отказаться от мощной техники в острове.

Можно ли прокладывать кабель к острову в стяжке?

Можно при защите от механических повреждений и с учётом конструкции пола. Кабель кладут в трубу, соединения в стяжке не делают, трассу фиксируют на фото, чтобы её не повредили при установке мебели.

Какой кабель нужен для варочной панели в острове?

Сечение и автомат подбирают по паспорту панели и длине трассы. Для полноразмерной индукционной панели 7–7,5 кВт при однофазном подключении распространён вариант — медь 3×6 мм² и автомат 32 А. При подключении на две-три фазы — пятижильный кабель.

Какие розетки ставить в столешницу острова?

Выдвижные вертикальные блоки или откидные врезные с крышкой. Для кухни выбирают модели с защитой от брызг, например IP44, и проверяют общий номинал нагрузки блока.

На каком расстоянии от мойки ставить розетки?

Практический ориентир — не ближе примерно 60 см от мойки и варочной панели. Точное место выбирают по проекту кухни: розетки должны быть у рабочей зоны, а не над водой и не над плитой.

Можно ли сделать соединение кабеля в полу под островом?

Нет. По ПУЭ места соединений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Кабель идёт целым от щита или коробки в стене до острова.

Можно ли запитать остров от ближайшей розетки удлинителем?

Нет. Переноска на полу повреждается ногами и мебелью, а мощная техника перегружает удлинитель. Если кабеля в полу нет, лучше сделать полуостров у стены.

Нужно ли УЗО на линии острова?

Да. Остров — зона рядом с водой, особенно если в нём мойка. Розеточные линии и линию посудомойки защищают УЗО или дифавтоматами.

Можно ли поставить напольный лючок у острова?

Технически возможно, но у острова с мойкой лючок в полу рискует принять воду при уборке и протечках. В кухне надёжнее розетки в корпусе острова или в столешнице.

Остров уже стоит, пол готов. Есть ли варианты без вскрытия?

Без вскрытия — только если остров можно пристыковать к стене или гарнитуру и завести кабели через тумбу. В остальных случаях — вскрытие покрытия по трассе или подиум.

Сколько стоит подвести питание к острову?

Зависит от длины трассы, числа линий и этапа ремонта. По прайсу «Свет Будет» прокладка кабеля — от 130 ₽/м, в ПНД-трубе — от 250 ₽/м, подключение варочной панели — 3 500 ₽ для однофазной и 4 500 ₽ для трёхфазной. Точную стоимость считаем по проекту кухни.

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