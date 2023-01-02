Кухонный остров: питание через пол и выдвижные розетки

Электрика на кухне
Кухонный остров: как подвести питание через пол и где поставить розетки
Остров стоит посреди кухни, и к нему не подойти от стены, как к обычному гарнитуру. Розетки, варочная панель, посудомойка, мойка с измельчителем, подсветка — всё это требует питания, которое прокладывают через пол до стяжки или чистового покрытия. Разбираем, что заложить заранее, какие розетки выбрать для столешницы и что делать, если пол уже готов.
Ответ за минуту
Как запитать кухонный остров
Питание к острову прокладывают через пол до заливки стяжки: кабели — в трубе, без соединений в полу, мощная техника — каждая своей линией. Выход кабелей делают точно под тумбой острова по проекту кухни. Розетки — выдвижные или врезные в столешницу с защитой от брызг либо в торце и боковой стенке, в стороне от мойки и варочной панели. Если пол уже готов, остров превращают в полуостров у стены, вскрывают покрытие по трассе или отказываются от мощной техники в острове.
До стяжки
Кабели укладывают до заливки пола, трассу фотографируют с привязкой к стенам.
Кабель в трубе
Защита от повреждений при заливке и возможность заменить кабель без вскрытия пола.
Без соединений в полу
Целый кабель от щита или коробки в стене до острова. Соединения должны быть доступны.
Отдельные группы
Варочная панель, посудомойка, розетки — своими линиями с защитой в щите.
Защита от брызг
Выдвижные и врезные розетки для кухни выбирают с защитой от воды.
От мойки и плиты
Ориентир расстояния от розеток до мойки и варочной панели в столешнице.
Если выход кабеля окажется под ящиком, ножкой или цоколем не там, где нужно, остров придётся двигать или вскрывать пол. Точку выхода берут из рабочего проекта кухни с размерами, а не «примерно по центру».
Что в острове
Что обычно ставят в остров и что нужно каждой технике
|Техника
|Питание
|Что заложить
|Индукционная варочная панель
|Отдельная линия. Для полноразмерной панели 7–7,5 кВт при однофазном подключении распространён вариант: медь 3×6 мм² и автомат 32 А. При подключении на две-три фазы — пятижильный кабель
|Кабель по паспорту панели, силовая розетка или клеммная коробка в тумбе
|Посудомоечная машина
|Отдельная линия 3×2,5 мм² с УЗО или дифавтоматом
|Розетка в соседней тумбе, а не за машиной
|Духовой шкаф
|Отдельная линия по паспорту
|Розетка или клеммы в нише с доступом
|Мойка с измельчителем
|Розетка с УЗО для измельчителя
|Розетка в тумбе под мойкой, выше возможного уровня воды
|Розетки для мелкой техники
|Линия 3×2,5 мм² с УЗО или дифавтоматом
|Выдвижной блок в столешнице или розетки в торце
|Винный шкаф, холодильный ящик
|Розетка на линии мелкой техники или отдельная
|Розетка в соседней тумбе с доступом к вилке
|Подсветка цоколя и ящиков
|Низковольтный блок питания
|Место под блок питания с доступом
Сечение и номинал для варочной панели подбирают по паспорту модели и условиям трассы — подробно в статье «Как выбрать электрическую варочную панель с учётом проводки».
Линии от щита
Сколько линий вести к острову
Варочная панель
Всегда отдельная линия и отдельная защита. Самый толстый кабель в трассе.
Розетки острова
Одна группа с УЗО или дифавтоматом для чайника, блендера, кофемашины и зарядок.
Посудомойка и духовка
Если стоят в острове — лучше своими линиями: их нагрев совпадает по времени с работой панели.
Запасная труба
Пустая труба с протяжкой — для будущей линии, интернета или управления. Стоит копейки, пока стяжки нет.
Прямой путь
Кабели идут от щита или от коробки в стене с доступом. Распредкоробка в полу под островом недопустима.
Проверка мощности
Варочная, духовка и посудомойка вместе — это серьёзная нагрузка. Проверьте вводной автомат и выделенную мощность.
Трасса в полу
Как проложить кабель к острову через пол
Разметка по проекту
Контур острова, точки выхода кабелей под тумбами, трасса по кратчайшему пути — в стороне от будущих перегородок, труб и мест крепления мебели.
Трубы
Кабели укладывают в трубы подходящего диаметра с запасом по заполнению, чтобы кабель можно было протянуть заново. Помогает калькулятор заполнения гофры и трубы.
Крепление к основанию
Трубы фиксируют, чтобы при заливке их не подняло и не сместило. Трасса — без острых изломов.
Выход из пола
Трубы выводят вертикально точно под нужной тумбой, с запасом по высоте. Концы закрывают, чтобы в них не попал раствор.
Фотофиксация
Фото и замеры трассы с привязкой к стенам — до заливки. Пригодятся монтажникам мебели и при любых работах в полу. Как снимать — в статье о фотофиксации скрытой электрики.
Проверка до и после заливки
Кабели прозванивают и измеряют сопротивление изоляции до заливки и повторно после: повреждение проще найти, пока пол открыт.
Кабель к острову не прокладывают поверх нагревательного кабеля тёплого пола и вплотную к трубам отопления и водоснабжения — трассу согласуют с их раскладкой. Штробить плиты перекрытия под кабель нельзя: это ослабляет несущую конструкцию. Кабель ведут только в слое стяжки или подготовки пола.
Пол уже готов
Что делать, если остров решили поставить после ремонта
Полуостров
Остров пристыковывают торцом к стене или гарнитуру и заводят кабели из стены через тумбу. Самый бескровный вариант.
Вскрыть покрытие по трассе
Снимают плитку или ламинат узкой полосой, прорезают стяжку, если её толщина позволяет, укладывают трубу и восстанавливают покрытие.
Подиум
Остров на невысоком подиуме, кабели проходят в нём. Подходит, если перепад уровня не мешает.
Остров без техники
Только рабочая поверхность и хранение, а варочная, мойка и розетки остаются в основном гарнитуре.
Напольный лючок
Хорош в гостиной и кабинете. У острова с мойкой его обычно не ставят: вода при уборке и протечках.
Консультация до покупки
Электрик по фото пола и щита подскажет, какой вариант реален в вашей квартире, до заказа мебели.
Кабель под ковром или ламинатом без трубы, переноска от стены к острову, провод в щели между плиткой — это повреждение изоляции от ног и мебели и прямой путь к замыканию. Мощную технику так не питают ни временно, ни постоянно.
Розетки
Какие розетки поставить в остров
Выдвижной блок
Утоплен в столешницу и выдвигается, когда нужен. 2–4 розетки и USB. Под столешницей нужна свободная глубина.
Откидной врезной блок
Горизонтальные розетки под крышкой заподлицо со столешницей. Требует меньше глубины, чем выдвижной.
В торце или боковой стенке
Обычные розетки в корпусе острова под свесом столешницы. Дешевле и не занимают рабочую поверхность.
В тумбе
Для посудомойки, измельчителя и винного шкафа — в соседней тумбе, чтобы вилку можно было достать без демонтажа техники.
Зарядки
USB в выдвижном блоке или в торце у барной стороны — для телефона и ноутбука.
Общий номинал блока
У блока розеток есть общий предел нагрузки. Чайник и тостер одновременно в один блок — проверьте паспорт.
В выдвижной блок стекает вода при уборке. Выбирайте модели для кухни с защитой от брызг и ставьте их примерно не ближе 60 см от мойки и варочной панели. Многие блоки идут со шнуром и вилкой — тогда в тумбе нужна обычная розетка с доступом, либо блок подключают стационарно через клеммную коробку.
Размещение
Где разместить розетки и технику в острове
Остров — это рабочая зона с двух сторон. Розетки ставят там, где реально готовят, а не там, где было удобно провести кабель.
Свет и вытяжка
Свет и вытяжка над островом — это потолок
Всё, что висит над островом, питается с потолка. Точки выводят по тому же проекту кухни, что и кабели в полу, — иначе светильник окажется не над столешницей, а над проходом.
Подвесные светильники
Выводы по оси острова, отдельная группа и свой выключатель — рабочий свет не зависит от общего.
Островная вытяжка
Питание и воздуховод с потолка, место определяется варочной панелью. На натяжном потолке — закладная до натяжки.
Трек или световая линия
Подвесной или встроенный трек над островом даёт гибкость: споты переставляют под сценарий.
Мойка и протечки
Мойка в острове: вода рядом с кабелями
Что сделать
- кабели и трубы водоснабжения выводить в разных местах тумбы;
- розетки в тумбе под мойкой — выше возможного уровня воды;
- все линии острова — через УЗО или дифавтоматы;
- датчик протечки под мойкой и кран с электроприводом;
- питание крана и контроллера протечек — с резервом, если он предусмотрен системой.
Чего не делать
- выводить кабель рядом со сливом и сифоном;
- ставить розетку измельчителя у самого пола;
- прятать соединения в тумбе под мойкой без коробки;
- обходиться без УЗО «потому что выбивает» — ищут причину.
Чек-лист
Чек-лист перед заливкой стяжки
Ошибки
Типовые ошибки с электрикой острова
«Примерно по центру»
Выход кабеля под ножкой или ящиком, а не в нужной тумбе.
Соединение в полу
Скрутка или клемма, залитая стяжкой, — недоступна и греется.
Кабель без трубы
Повреждён при заливке, заменить без вскрытия пола нельзя.
Одна линия на всё
Варочная, посудомойка и чайник на одном кабеле.
Розетка за посудомойкой
Чтобы обесточить машину, её надо выдвигать.
Обычная розетка в столешнице
Без защиты от брызг — вода при уборке попадает внутрь.
Розетки у самой мойки
Брызги, мокрые руки и вилка рядом с водой.
Забыли про потолок
Нет выводов под свет и вытяжку над островом.
Нет фото трассы
Монтажник мебели просверлил пол в месте кабеля.
Стоимость
Сколько стоит электрика кухонного острова
Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации. Трассу в полу, выдвижные блоки розеток и работы по готовому покрытию считаем по проекту.
Линии розеток, посудомойки, духовки.
Кабель в трубе, в том числе для замены без вскрытия.
К подготовленной линии, с проверкой работы.
Духовка в острове или в колонне.
Островная или настенная вытяжка к готовому выводу.
Защита линий острова в щите.
С чего начать
Лучшее время — когда проект кухни уже есть, а стяжки ещё нет. Тогда трассу, трубы, выходы под тумбами и выводы на потолке делают за один этап, а кухонный салон получает точную схему.
Нормативы
На какие документы опираться
ПУЭ, п. 2.1.23
Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта — поэтому в стяжке их не делают.
ПУЭ, п. 2.1.26
Соединения и ответвления выполняют в соединительных и ответвительных коробках.
ПУЭ, п. 2.1.66
Скрытые электропроводки в трубах и коробах выполняют по требованиям к таким проводкам, во всех случаях — с уплотнением.
Паспорта техники
Сечение кабеля, номинал автомата и способ подключения варочной панели, духовки и посудомойки задаёт производитель.
Стену можно вскрыть в одном месте, пол — только вместе с покрытием. Всё, что уходит в стяжку, делают с трубой, запасом и проверкой, а соединения оставляют там, где до них можно добраться.
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FAQ
Частые вопросы об электрике острова
Как провести электричество к кухонному острову?
Через пол до заливки стяжки: кабели в трубах от щита или от коробки в стене до выхода под тумбой острова. Если пол уже готов — пристыковать остров к стене как полуостров, вскрыть покрытие по трассе или отказаться от мощной техники в острове.
Можно ли прокладывать кабель к острову в стяжке?
Можно при защите от механических повреждений и с учётом конструкции пола. Кабель кладут в трубу, соединения в стяжке не делают, трассу фиксируют на фото, чтобы её не повредили при установке мебели.
Какой кабель нужен для варочной панели в острове?
Сечение и автомат подбирают по паспорту панели и длине трассы. Для полноразмерной индукционной панели 7–7,5 кВт при однофазном подключении распространён вариант — медь 3×6 мм² и автомат 32 А. При подключении на две-три фазы — пятижильный кабель.
Какие розетки ставить в столешницу острова?
Выдвижные вертикальные блоки или откидные врезные с крышкой. Для кухни выбирают модели с защитой от брызг, например IP44, и проверяют общий номинал нагрузки блока.
На каком расстоянии от мойки ставить розетки?
Практический ориентир — не ближе примерно 60 см от мойки и варочной панели. Точное место выбирают по проекту кухни: розетки должны быть у рабочей зоны, а не над водой и не над плитой.
Можно ли сделать соединение кабеля в полу под островом?
Нет. По ПУЭ места соединений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Кабель идёт целым от щита или коробки в стене до острова.
Можно ли запитать остров от ближайшей розетки удлинителем?
Нет. Переноска на полу повреждается ногами и мебелью, а мощная техника перегружает удлинитель. Если кабеля в полу нет, лучше сделать полуостров у стены.
Нужно ли УЗО на линии острова?
Да. Остров — зона рядом с водой, особенно если в нём мойка. Розеточные линии и линию посудомойки защищают УЗО или дифавтоматами.
Можно ли поставить напольный лючок у острова?
Технически возможно, но у острова с мойкой лючок в полу рискует принять воду при уборке и протечках. В кухне надёжнее розетки в корпусе острова или в столешнице.
Остров уже стоит, пол готов. Есть ли варианты без вскрытия?
Без вскрытия — только если остров можно пристыковать к стене или гарнитуру и завести кабели через тумбу. В остальных случаях — вскрытие покрытия по трассе или подиум.
Сколько стоит подвести питание к острову?
Зависит от длины трассы, числа линий и этапа ремонта. По прайсу «Свет Будет» прокладка кабеля — от 130 ₽/м, в ПНД-трубе — от 250 ₽/м, подключение варочной панели — 3 500 ₽ для однофазной и 4 500 ₽ для трёхфазной. Точную стоимость считаем по проекту кухни.
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