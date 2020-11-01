Варочную панель подключили, дисплей включается, но нагреваются только две конфорки из четырёх. Иногда не работает целая сторона, а иногда каждая зона включается по отдельности, но две одновременно не набирают мощность. Эти симптомы могут указывать как на ошибку электроподключения, так и на штатное ограничение мощности, настройки управления или неисправный силовой модуль.

Коротко: если две конфорки не заработали сразу после монтажа, первым делом электрик сверяет фактическое питание с заводской схемой именно этой панели. Если подключение соответствует документации, проверяют настройки, совместимость посуды и сам прибор. Положение перемычек, количество фаз и нейтралей нельзя определять по универсальной схеме из интернета. Любые действия с открытыми силовыми клеммами выполняет специалист.

Какие именно две конфорки не работают?

Что наблюдаете Что нужно уточнить Первое направление проверки Не греют две зоны с одной стороны Это новая панель или раньше всё работало? Допустимые схемы питания, соединения, силовой модуль Каждая зона работает отдельно, но вместе снижается мощность Есть ли индикатор распределения мощности, Booster? Power Management, штатные ограничения Не определяется кастрюля на одной зоне Подходит ли посуда и её размер по инструкции? Распознавание посуды, сенсор, силовая часть Зоны работают, затем отключаются Есть ли код ошибки, перегрев, ограничение времени? Вентиляция, датчики, электропитание, плата После замены старой панели работает только половина Совпадают ли заводские требования старой и новой моделей? Несоответствие существующей линии новой схеме Неисправность возникла спустя месяцы работы Был ли ремонт, вода, перегрев, изменение подключения? Электронный модуль, соединения, питание При запуске конфорки отключается автомат или УЗО Какой аппарат срабатывает и когда? Сверхток, утечка и другая электрическая неисправность

Если при включении отключается защита, отдельный разбор: «Варочная панель или духовой шкаф выбивают автомат». Здесь рассматриваем ситуацию, когда питание присутствует, но часть зон не нагревает.

Почему так важны обозначения 1N~, 2N~ и 3N~

На заводской табличке или в инструкции указано, какое питание допускается. Наличие трёхфазного ввода в квартиру не делает любую модель трёхфазной. В паспортах разных линеек Bosch, например, встречаются разные наборы разрешённых схем, включая 1N~, 2N~ и 3N~. Поэтому сравнивают не только бренд, но и полный индекс модели.

1N~ Одна фаза и нейтраль Прибор должен иметь предусмотренное изготовителем подключение всех своих цепей. Некоторые модели требуют штатных перемычек определённой формы и расположения. 2N~ Две фазы и нейтраль В поддерживаемых моделях разные внутренние части получают питание через предусмотренные фазные клеммы относительно нейтрали. Это не означает универсальное распределение «одна фаза = две левые конфорки». 3N~ Три фазы и нейтраль Допускается только там, где такой вариант указан заводом. Не следует переносить схему подключения трёхфазной модели на двухфазную или однофазную.

Предупреждение: ошибочное соединение фазных и нейтральных клемм может подать недопустимое напряжение на электронные узлы и создать опасность поражения током или пожара. Не вскрывайте клеммную крышку, не переставляйте перемычки и не измеряйте открытые контакты под напряжением. Работы выполняет квалифицированный специалист.

Если дисплей включился, значит ли это, что питание правильное?

Нет. Плата управления и силовые модули могут иметь разные цепи питания. При частичном нарушении соединений сенсорная панель иногда продолжает включаться. Но это не доказывает, что причина обязательно в питании: возможен внутренний дефект.

Паспорт модели Разрешённая схема питания → Проверка подключения Линия, защита и клеммы → Проверка прибора Настройки, посуда, электроника

Семь причин отказа части конфорок

1. Несоответствие выбранной схемы питания При первоначальном монтаже прибор могли подключить не по заводскому варианту. Электронный дисплей может работать, но силовые узлы не получать предусмотренное питание. 2. Повреждён кабель или клеммное соединение Ослабленный контакт или повреждённый проводник приводит к нестабильному либо отсутствующему питанию. При этом возможно опасное местное нагревание без немедленного отключения автомата. 3. Штатный Power Management Многие индукционные модели ограничивают суммарную мощность и перераспределяют её между зонами. Если каждая конфорка работает отдельно, а одновременно мощность снижается, это может быть особенностью конструкции, а не поломкой. 4. Проблема распознавания посуды Индукционная зона может не запускаться при неподходящем материале, размере или положении дна. Значение индикации устанавливают по инструкции конкретной панели. 5. Блокировка или режим паузы Детская блокировка, временная блокировка после протирания, таймер или объединённая зона нагрева могут менять поведение управления. Не стоит путать значок режима с кодом ошибки. 6. Тепловая защита и охлаждение Недостаточные вентиляционные зазоры, неисправный вентилятор или перегрев могут ограничивать работу. Требования к монтажу в столешницу проверяют по паспорту. 7. Внутренний силовой модуль У некоторых конструкций несколько зон объединены в один модуль. Его отказ может затронуть две конфорки, но расположение зон и модулей у разных производителей отличается.

Что владелец может проверить без вскрытия электрических соединений

01. Найдите точную модель Сохраните полный индекс панели и инструкцию. Он необходим для схемы питания, трактовки ошибок и определения предусмотренных настроек. 02. Отметьте неработающие зоны Какие именно конфорки не греют: две слева, две справа, передние или задние? Работают ли они отдельно и что показывает дисплей? 03. Сверьте штатные настройки Проверьте по инструкции блокировку, ограничение мощности, Booster и индикаторы. Не увеличивайте разрешённую мощность в сервисном меню без проверки электролинии. 04. Уточните требования к посуде Если нет признаков опасности, используйте рекомендованную изготовителем посуду подходящего размера. Не испытывайте повреждённую панель повторными запусками. 05. Запишите историю неисправности Проблема возникла сразу после монтажа или через месяцы эксплуатации? Меняли ли кабель, щит или соединитель? 06. Прекратите использование при опасных признаках Запах горелой изоляции, треск, нагрев подключения, попадание воды и срабатывание защиты требуют безопасного отключения и проверки специалистом.

Что проверяет электрик при работе только половины варочной панели

Паспорт прибора. Определяет модель, поддерживаемые схемы 1N~/2N~/3N~, рабочее напряжение, нагрузку и требования изготовителя. Питающую линию. Устанавливает фактическое количество фазных и нейтральных проводников, состояние защитного PE, допустимый ток кабеля и аппарат защиты. Безопасность работ. Выполняет необходимые отключения, защиту от ошибочного включения и проверку отсутствия напряжения до доступа к соединениям. Заводское подключение. Сверяет клеммы и штатные перемычки с инструкцией конкретной панели, а не со схемой похожего прибора. Контакты и проводники. Проверяет возможные повреждения, перегрев, ослабленные соединения и совместимость использованных материалов. Параметры питания. Выполняет необходимые измерения и проверки защиты с учётом чувствительных электронных узлов прибора. Разделение неисправностей. Если питание и схема соответствуют паспорту, определяет необходимость обращения в сервис производителя для проверки силовых модулей. Контроль после исправления. Проверяет работу по предусмотренной изготовителем процедуре, без обхода защит и произвольного повышения номинала автомата.

Когда нужен электрик, а когда сервис производителя

Ситуация Кого привлекать Почему Сразу после нового подключения не работают две зоны Электрик Сначала сверить внешнее питание, схему и соединения Нагреваются клеммы, срабатывает автомат или УЗО Электрик Требуется проверка линии и защитных аппаратов Не определяется определённая посуда Инструкция, затем сервис Исключить особенности распознавания и управления Зоны работают по отдельности, но ограничены вместе Инструкция по Power Management Может быть штатным распределением мощности Монтаж по паспорту, но две зоны не работают Сервис производителя Возможен внутренний дефект силовой электроники

Чек-лист приёмки: десять пунктов

№ Результат, который должен быть подтверждён Статус 1 Модель панели и допустимая заводская схема установлены _____ 2 Тип фактической питающей линии определён _____ 3 Клеммная коммутация и перемычки соответствуют паспорту _____ 4 Проверены кабель, соединения, автоматы и защита _____ 5 Проверено состояние PE и необходимых защитных мер _____ 6 Уточнены штатные ограничения мощности и блокировки _____ 7 Исключены проблемы совместимости посуды, если применимо _____ 8 Определена граница между неисправностью монтажа и прибора _____ 9 Выполнена предусмотренная проверка режимов после работ _____ 10 Владелец получил объяснение причин и дальнейших действий _____

П - проверено; Н - не прошло; Н/П - не относится к случаю; Н/ПР - не проверено. Последняя отметка не означает успешно пройденную проверку.

Частые вопросы

Почему работают только две конфорки из четырёх после подключения?

Возможны неверная схема подключения, проблема клеммного соединения, ограничение мощности или внутренний дефект. Сначала проверяют паспортную схему и фактическую электролинию.

Если дисплей работает, значит питание подано правильно?

Нет. У платы управления и силовых частей могут быть разные цепи питания. Дисплей не подтверждает исправность всех питающих соединений.

Обязательно ли ставить перемычки при 1N~?

Только если это прямо предусмотрено паспортом модели. Самостоятельно устанавливать чужие перемычки или переносить схему другой панели нельзя.

Можно ли любую панель подключить на три фазы?

Нет. Подключение 3N~ должно быть разрешено инструкцией конкретной модели. Наличие трёхфазного ввода в квартире не означает совместимость панели.

Почему две конфорки нельзя использовать одновременно на максимальной мощности?

Некоторые панели распределяют доступную мощность между зонами. Это может быть нормальной работой Power Management при предусмотренном заводом режиме.

Как понять, что виновата индукционная посуда?

Проверяют её совместимость, размеры и положение по инструкции. При сохранении проблемы с подходящей посудой нужен сервис.

Можно ли проверить клеммы самому мультиметром?

Работа с открытыми силовыми контактами и измерения под напряжением опасны. Их выполняет квалифицированный электрик по соответствующей методике.

Поможет ли автомат большего номинала?

Нет. Защитный аппарат выбирают по характеристикам линии, а не для устранения неисправности конфорок. Самовольное увеличение номинала может быть опасным.

Когда обращаться в гарантийный сервис?

Когда специалист подтвердил правильность внешнего питания и подключения, но часть зон продолжает не работать. Внутренние силовые модули диагностируют в профильном сервисе с учётом гарантии.

Нормативная основа

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 устанавливает требования к электропроводкам, ГОСТ Р 50571.4.43-2012 к защите от сверхтоков, ГОСТ Р 50571.4.41-2022 к защите от поражения электрическим током, а ГОСТ Р 50571.16-2019 к проверкам электроустановок. Конкретный вариант подключения определяет документация изготовителя прибора. Обозначения 1N~/2N~/3N~ не являются универсальной инструкцией по соединению клемм.