FTTR в квартире и доме: оптоволокно до комнат

Домашняя сеть, оптоволокно и Wi-Fi FTTR в квартире и доме: оптоволокно до каждой комнаты или обычный Ethernet FTTR, или Fiber to the Room, переносит оптическую линию от центрального сетевого узла к отдельным комнатам. В каждой нужной зоне устанавливается компактный оптический модуль, который создаёт Wi-Fi и, в зависимости от модели, предоставляет проводные Ethernet-порты.

Короткий ответ FTTR представляет собой внутреннюю оптическую сеть, в которой главный модуль соединяется волокном с комнатными сетевыми модулями или точками Wi-Fi. Оптика становится проводной основой сети, а Wi-Fi остаётся последним беспроводным участком до телефона, ноутбука и других клиентов. Для большинства квартир и частных домов качественная разводка Cat 6 остаётся более универсальным решением. Она поддерживает обычные Ethernet-устройства, точки доступа разных производителей и питание PoE по одному кабелю. FTTR имеет смысл в большом доме, при сложной планировке, высокой требуемой скорости, дефиците места в кабельных каналах или при использовании согласованной системы из центрального и комнатных оптических модулей. FTTR не следует путать с FTTH или GPON. FTTH и GPON доставляют интернет от провайдера до объекта, а FTTR распределяет сеть внутри квартиры, дома, гостиницы или небольшого офиса.

Что такое FTTR простыми словами FTTR расшифровывается как Fiber to the Room, то есть «оптоволокно до комнаты». Это способ построения домашней или небольшой офисной сети, при котором магистраль между сетевыми узлами выполняется оптическим кабелем. 1 Интернет-провайдер GPON, XGS-PON, Ethernet или другой ввод → 2 Главный модуль Маршрутизация и управление FTTR → 3 Оптическая сеть Волокно до комнат и этажей → 4 Комнатные модули Wi-Fi и Ethernet возле пользователей Комнатный модуль может совмещать функции: оптического терминала;

точки доступа Wi-Fi;

небольшого Ethernet-коммутатора;

элемента единой Mesh-системы;

части централизованно управляемой сети;

проводного подключения телевизора или компьютера. FTTR не означает, что к телефону или телевизору напрямую подключается оптическое волокно. Большинство конечных устройств по-прежнему использует Wi-Fi или обычный Ethernet.

Чем FTTR отличается от FTTH, GPON и XGS-PON Технология Куда приходит оптика Основная задача FTTB До многоквартирного дома Подключение квартир через внутридомовую сеть FTTH До квартиры или частного дома Доставка линии провайдера к абоненту GPON До абонентского ONT Пассивная оптическая сеть оператора XGS-PON До совместимого ONT Более скоростной операторский доступ FTTR До комнат или локальных зон Распределение сети внутри объекта Главный FTTR-модуль иногда одновременно является операторским GPON или XGS-PON терминалом. В другой архитектуре провайдерский ONT работает отдельно, а FTTR подключается к нему обычным Ethernet-портом. Почему это важно не каждый операторский ONT можно самостоятельно заменить;

оборудование может требовать регистрацию у провайдера;

режим bridge доступен не во всех конфигурациях;

телефония и IPTV могут зависеть от операторского терминала;

домашнюю FTTR-сеть можно строить отдельно от сети провайдера.

Из чего состоит FTTR-система MFU Главный модуль Подключается к провайдеру, управляет оптической и беспроводной частью сети. ODN Оптическое распределение Волокно, делители, соединители, боксы и кабельные трассы. SFU Комнатные модули Устанавливаются в нужных комнатах и создают локальное Wi-Fi-покрытие. LAN Конечные устройства Телефоны, компьютеры, телевизоры, серверы и оборудование умного дома. Что может управляться централизованно имя и безопасность Wi-Fi-сети;

радиоканалы;

мощность передатчиков;

переход клиентов между точками;

гостевая сеть;

обновления комнатных модулей;

состояние оптических линий;

качество связи отдельных клиентов;

приоритеты трафика;

диагностика отказов.

FTTR точка-многоточка и точка-точка Под названием FTTR встречаются разные оптические архитектуры. Поэтому нельзя выбирать компоненты только по слову FTTR на корпусе или в рекламе. P2MP Точка-многоточка Один главный модуль обслуживает несколько комнатных узлов через пассивное оптическое распределение. меньше центральных оптических портов;

возможность использовать делители;

единая согласованная система;

совместимость компонентов особенно важна. P2P Точка-точка От центрального узла к каждому комнатному модулю идёт отдельное оптическое соединение. понятная звездообразная структура;

отдельный канал на комнату;

проще локализовать повреждение;

требуется больше портов или интерфейсов. Нельзя механически соединять случайный главный модуль, оптический делитель и комнатный терминал. Должны совпадать технология, длины волн, разъёмы, оптический бюджет и протокол управления.

Почему FTTR не отменяет Wi-Fi Оптика решает задачу передачи данных между центральным узлом и комнатами. Телефон, планшет и большинство бытовых устройств подключаются к комнатному модулю по Wi-Fi. Оптика Стабильный backhaul между сетевыми узлами. Комнатная точка Преобразует оптический канал в Wi-Fi и Ethernet. Wi-Fi Соединяет мобильные устройства на последних метрах. Реальная скорость клиента продолжает зависеть от: поколения Wi-Fi;

диапазона 2,4, 5 или 6 ГГц;

возможностей телефона или ноутбука;

расстояния до комнатного модуля;

стен и мебели;

радиопомех;

ширины и загруженности канала;

настроек роуминга;

скорости тарифа и маршрутизатора.

FTTR или обычный Ethernet: что лучше Параметр FTTR Ethernet Cat 6 Среда Оптическое волокно Медная витая пара Питание конечного узла Отдельное или через совместимый гибридный кабель Возможно PoE по тому же кабелю Подключение компьютера Через Ethernet-порт комнатного модуля Непосредственно в RJ45-розетку Точки Wi-Fi Обычно фирменные комнатные модули Большой выбор обычных PoE-точек Электромагнитные помехи Оптический тракт к ним невосприимчив Требуется нормальная кабельная трасса Ремонт разъёма Нужны оптические навыки и чистота RJ45 и keystone проще обслуживать Экосистема Может быть закрытой Открытая совместимость Ethernet Модернизация Зависит от совместимости модулей Коммутаторы и AP легко меняются отдельно PoE-камеры и СКУД Требуется дополнительный Ethernet и питание Подключаются напрямую к PoE-коммутатору Почему Cat 6 остаётся практичным один кабель передаёт данные и PoE;

легко подключить компьютер, телевизор или NAS;

большой выбор коммутаторов и точек доступа;

можно использовать оборудование разных брендов;

проще измерить и отремонтировать линию;

поддерживает 1G и 2,5G с нормальным запасом;

Cat 6A позволяет строить 10GBASE-T по требованиям канала. Где оптика получает преимущество тонкая и лёгкая кабельная трасса;

большой запас по будущим скоростям;

нечувствительность к силовым помехам;

оптическая развязка сетевых узлов;

большие расстояния внутри комплекса зданий;

централизованное управление согласованной системой.

FTTR или обычная Mesh-система Mesh описывает способ совместной работы нескольких точек, а не конкретный кабель между ними. Узлы Mesh могут соединяться по воздуху, медному Ethernet или оптоволокну. Mesh по воздуху Быстро устанавливается, но backhaul зависит от стен и радиопомех. Mesh по Ethernet Узлы получают стабильный проводной канал и могут питаться по PoE. FTTR с Wi-Fi Комнатные модули связаны оптикой и управляются как единая система. Практический приоритет Новый ремонт и обычный дом. Cat 6 и проводные точки доступа чаще всего рациональнее. Готовый ремонт и хороший радиоканал. Можно рассмотреть беспроводной Mesh. Большой объект и доступная оптическая система. FTTR может обеспечить качественный backhaul до каждой зоны. Несколько отдельных зданий. Используется обычная оптическая магистраль и локальные коммутаторы, а не обязательно бытовой FTTR.

FTTR и Wi-Fi 7 FTTR часто продвигают вместе с Wi-Fi 7, потому что производительной точке доступа нужен быстрый и стабильный backhaul. Что необходимо проверить какие диапазоны поддерживает комнатный модуль;

есть ли отдельный радиомодуль 6 ГГц;

поддерживается ли Multi-Link Operation;

какая реальная скорость оптического uplink;

есть ли порты 2,5 Гбит/с;

какая скорость LAN-портов комнатного узла;

как работает роуминг;

можно ли настраивать каналы вручную;

как долго производитель поддерживает прошивку. Надпись «FTTR Wi-Fi 7» не гарантирует 10 Гбит/с на каждом устройстве. Скорость ограничивается тарифом, главным шлюзом, оптической системой, комнатным модулем и возможностями клиента. Подробнее: как подготовить квартиру и дом под Wi-Fi 7 .

Как питаются комнатные FTTR-модули Стандартное оптическое волокно передаёт данные, но не питает комнатный терминал. Активному модулю требуется электрическая энергия. Розетка 230 В Возле комнатного модуля устанавливается обычный блок питания. Низковольтное питание Отдельная совместимая линия приходит из центрального узла. Гибридный кабель В одной конструкции объединяются оптические и электрические проводники. Фирменное дистанционное питание Используется только внутри совместимой системы производителя. Что проверить заранее где будет установлен каждый комнатный модуль;

как к нему приходит питание;

можно ли заменить блок питания;

допустимую длину низковольтной линии;

падение напряжения;

возможность централизованного резервирования;

доступ к розетке и адаптеру;

нагрев модуля;

поведение после отключения электричества. По удобству централизованного питания обычная точка доступа с PoE часто проще: её питание поступает из одного коммутатора и резервируется одним UPS.

Как подключаются компьютеры, камеры и телевизоры Комнатный FTTR-модуль может иметь один или несколько обычных Ethernet-портов. Их количество, скорость и функции зависят от модели. Телевизор Подключается к LAN-порту комнатного модуля или по Wi-Fi. Компьютер Работает через встроенный Ethernet, если его скорость достаточна. NAS Лучше размещать возле центрального многогигабитного коммутатора. IP-камера Может потребовать отдельный PoE-коммутатор или инжектор. Домофон и СКУД Проверяются питание, VLAN и доступность локальных сервисов. Умный дом Сервер и контроллеры лучше подключать проводным соединением. Наличие LAN-порта не означает наличие PoE. Комнатный модуль может выдавать только данные и не обеспечивать питание камеры или точки доступа.

Какое оптоволокно используется внутри помещения Конкретный тип волокна выбирают по документации FTTR-системы. Для квартир и домов особенно важна устойчивость к допустимым изгибам и компактной прокладке. Проверяются одномодовое или другое требуемое волокно;

тип оболочки;

пожарные характеристики;

допустимый радиус изгиба;

максимальное тяговое усилие;

совместимость с соединителями;

допустимая длина;

оптический бюджет;

условия скрытой или открытой прокладки. Разъёмы не всегда универсальны В FTTR могут использоваться стандартные оптические разъёмы, компактные фирменные соединители или заранее оконцованные кабельные сборки. Совместимость нужно проверять до прокладки трасс. Нельзя смотреть в торец активного оптического разъёма. Мелкие обломки волокна опасны для кожи и глаз, а загрязнение торца может заметно ухудшить соединение.

Как прокладывают FTTR по квартире или дому 01 Скрытая труба Волокно проходит в заранее подготовленном канале. 02 Кабельный плинтус Подходит для готовой отделки при доступной трассе. 03 Мини-канал Аккуратная открытая прокладка по стене или мебели. 04 Тонкое малозаметное волокно Применяется только по технологии конкретной кабельной системы. Основные правила не превышать допустимый изгиб;

не прижимать кабель дверью или мебелью;

не укладывать его под острые металлические кромки;

не натягивать волокно без запаса;

оставлять обслуживаемые точки соединения;

подписывать оба конца каждой линии;

сохранять фотографии скрытых трасс;

защищать выход кабеля из стены;

проверять линию до завершения отделки.

Можно ли установить FTTR после завершения ремонта Можно, если удаётся найти аккуратную трассу до нужных комнат. Тонкое волокно иногда проще спрятать, чем толстый медный кабель Cat 6A. Возможные маршруты за напольным или потолочным плинтусом;

в существующей слаботочной трубе;

в мебельной конструкции;

в декоративном кабельном канале;

в технических нишах;

через коридор и дверные проёмы;

по существующим телекоммуникационным трассам. До монтажа определить места комнатных модулей;

наличие питания возле них;

возможность пройти без резких изгибов;

доступ для замены модуля;

как будет подключаться телевизор или компьютер;

не закроет ли оборудование мебель;

как сохранить эстетичный вид помещения.

Где размещать главный FTTR-модуль Центральный модуль размещают в обслуживаемой точке, куда приходит провайдерская линия и откуда расходятся оптические кабели по объекту. В узле могут находиться ввод провайдера;

GPON или XGS-PON ONT;

главный FTTR-модуль;

маршрутизатор;

оптический распределительный бокс;

Ethernet-коммутатор;

PoE-коммутатор;

сервер или NAS;

видеорегистратор;

UPS;

блоки питания комнатных узлов. Требования к месту постоянный доступ;

вентиляция;

розетки с запасом;

отсутствие влаги;

защита волокна от перегиба;

место под запас кабеля;

понятная маркировка;

возможность установить UPS. Подробнее: слаботочный шкаф в квартире .

Будет ли телефон незаметно переключаться между комнатами Наличие оптики само по себе не создаёт хороший роуминг. Переход клиента зависит от согласованной работы точек и поведения самого телефона или ноутбука. На качество влияют единое имя и параметры сети;

централизованное управление точками;

уровень сигнала соседних модулей;

мощность передатчиков;

выбор каналов;

поддержка механизмов быстрого перехода;

совместимость клиента;

нагрузка на радиодиапазоны;

правильное количество комнатных модулей. Слишком большое количество точек тоже может ухудшить сеть. Модули не нужно устанавливать в каждой комнате без измерения покрытия и реальной необходимости.

Можно ли использовать FTTR независимо от провайдера Это зависит от архитектуры системы. Операторская FTTR Главный терминал регистрируется у провайдера, а система управляется его сервисом. FTTR за отдельным ONT Провайдер выдаёт Ethernet, а внутренняя оптическая сеть работает отдельно. Локальная оптическая Ethernet-сеть Используются обычные оптические коммутаторы, SFP и независимые точки доступа. Перед покупкой проверить нужна ли регистрация оборудования;

можно ли использовать режим bridge;

сохранится ли IPTV и телефония;

работает ли сеть без облака;

можно ли использовать свой маршрутизатор;

поддерживаются ли VLAN;

продаются ли комнатные модули отдельно;

можно ли заменить главный блок;

есть ли экспорт конфигурации;

что произойдёт при смене провайдера. Не покупайте случайный операторский ONT в расчёте самостоятельно заменить терминал провайдера. В PON-сетях модель и параметры устройства могут требовать регистрации на стороне оператора.

Безопасность FTTR-сети FTTR остаётся обычной IP-сетью и требует тех же мер безопасности, что Ethernet и Wi-Fi. уникальный пароль администратора;

WPA2 или WPA3 по совместимости;

отдельная гостевая сеть;

изоляция камер и IoT;

VLAN по задаче;

регулярные обновления;

запрет прямого доступа из интернета;

безопасный VPN;

резервная копия конфигурации;

контроль удалённого доступа производителя или оператора. Подробнее: VLAN для дома, камер, гостей и IoT .

Как резервировать питание FTTR Для работы сети необходимо питание главного и комнатных активных модулей. UPS только в центральном шкафу не поможет, если комнатные узлы питаются от обычных розеток и отключаются вместе с квартирой. Варианты резервирования Только главный узел Интернет и маршрутизация сохраняются, но комнатные точки могут отключиться. Локальные UPS Возле комнатных модулей устанавливаются отдельные резервные источники. Централизованное низкое напряжение Все совместимые модули питаются из резервируемого центрального узла. Гибридный кабель Позволяет совместить оптический канал и дистанционное питание по системе производителя. Для сети с важными камерами, домофоном и умным домом обычные PoE-точки доступа могут быть удобнее: маршрутизатор, коммутатор и все AP резервируются одним центральным UPS.

Нужен ли FTTR в обычной квартире В квартире площадью 40-80 м² FTTR чаще всего не является обязательным. Одного правильно размещённого роутера или одной-двух проводных точек доступа обычно достаточно. FTTR может быть полезен, если квартира большая или имеет сложную форму;

стены заметно ослабляют Wi-Fi;

нужна высокая скорость в нескольких удалённых комнатах;

витая пара не проложена;

тонкую оптику проще провести после ремонта;

используется согласованная операторская система;

в каждой зоне есть место и питание для модуля. Обычный Ethernet лучше, если ремонт ещё не начался;

можно проложить Cat 6;

нужны обычные RJ45-розетки;

будут камеры и PoE;

важна независимость от производителя;

используется NAS или домашний сервер;

точки доступа планируется менять отдельно.

FTTR в частном доме В большом доме с двумя или тремя этажами распределённая сеть особенно важна. Но выбор между FTTR и Ethernet зависит от планировки и состава оборудования. Wi-Fi по этажам FTTR может доставлять быстрый backhaul к каждой зоне. Рабочие места Для стационарных компьютеров всё равно полезны Ethernet-порты. Камеры и домофон Обычно требуют отдельного PoE-коммутатора и медных линий. Гараж и баня Между зданиями используют нормальную оптическую магистраль. Умный дом Серверы и контроллеры лучше оставлять на проводном подключении. Резерв питания Нужно резервировать все активные узлы системы. Для большинства новых домов практична гибридная схема: Cat 6 к рабочим местам, телевизорам, камерам и PoE-точкам, оптика между зданиями и по магистралям, FTTR только там, где оно действительно даёт преимущество.

Когда FTTR действительно оправдан большая квартира или многоэтажный дом;

сложная планировка и тяжёлые стены;

требуется стабильный многогигабитный backhaul;

есть подходящая согласованная экосистема;

нужно централизованное управление комнатными точками;

доступно питание каждого комнатного модуля;

оптика легче помещается в существующие трассы;

сеть обслуживает провайдер или интегратор;

предусмотрен запас оптических линий;

принята зависимость от конкретного оборудования.

Когда за FTTR нет смысла переплачивать небольшая квартира покрывается одним роутером;

уже проложена качественная Cat 6;

тариф и локальная сеть не превышают 1 Гбит/с;

нужны обычные PoE-точки доступа;

много камер, домофонов и сетевых устройств PoE;

нет питания возле комнатных модулей;

важна свободная замена оборудования разных брендов;

непонятно, кто будет обслуживать оптические разъёмы;

FTTR выбирается только из-за слова «оптика»;

не выполнено нормальное планирование Wi-Fi. FTTR не исправит плохое расположение точек, неправильные радиоканалы, перегруженный роутер или слабый интернет-тариф. Оптика решает только часть общей сетевой задачи.

Что проверить после монтажа FTTR Схему линий. Каждый комнатный модуль соответствует маркировке. Оптические соединения. Разъёмы чистые, линии не пережаты и не перегнуты. Уровни сигнала. Параметры соответствуют требованиям системы. Скорость backhaul. Все модули работают в ожидаемом оптическом режиме. Ethernet-порты. Проверяется скорость каждого проводного подключения. Wi-Fi по комнатам. Измеряется сигнал и скорость в реальных точках использования. Роуминг. Проверяется звонок или видеосвязь при переходе по дому. Нагрузка. Несколько клиентов одновременно передают данные. Гостевая сеть. Гости не видят внутренние устройства. Камеры и IoT. Проверяется сегментация и доступ к локальным сервисам. Отключение интернета. Локальная сеть продолжает работать по предусмотренной схеме. Отключение электричества. Проверяется UPS и восстановление всех модулей. Резервная копия. Сохраняются настройки и список оборудования. Документация. Владелец получает схему, пароли и расположение линий.

Типовые ошибки при выборе и монтаже FTTR Путают FTTR и GPON Внутренняя сеть смешивается с линией провайдера. Считают FTTR заменой Wi-Fi Клиенты всё равно используют беспроводной последний участок. Не предусматривают питание Комнатный модуль некуда подключить. Покупают несовместимые модули Не совпадают технология, разъёмы и управление. Ставят модуль в каждой комнате Сеть получает лишние точки и радиопомехи. Прячут активное оборудование Нет доступа к питанию и обслуживанию. Перегибают тонкое волокно Линия получает дополнительное затухание. Оставляют грязные разъёмы Оптическое соединение работает нестабильно. Не оставляют запас кабеля Перенос модуля становится невозможным. Забывают про Ethernet NAS, ТВ и компьютеры остаются только на Wi-Fi. Ожидают PoE от оптики Камеры и AP остаются без питания. Нет безопасного режима bridge Появляется двойной NAT и сложная маршрутизация. Вся сеть зависит от облака Без внешнего сервиса пропадает управление. UPS питает только главный блок Комнатные точки отключаются вместе с сетью. Не проверяют смену провайдера Оборудование оказывается привязано к старому оператору.

Стандарты и техническая основа ITU-T G.9940. Архитектура высокоскоростных оптических внутрипомещенческих систем G.fin.

Архитектура высокоскоростных оптических внутрипомещенческих систем G.fin. ITU-T G.9941. Физический уровень оптических внутрипомещенческих систем G.fin.

Физический уровень оптических внутрипомещенческих систем G.fin. ITU-T G.9942. Канальный уровень G.fin.

Канальный уровень G.fin. ITU-T G.9943. Управление FTTR-сетью.

Управление FTTR-сетью. ITU-T G.9949. Интерфейс управления и координации Wi-Fi для внутрипомещенческой сети.

Интерфейс управления и координации Wi-Fi для внутрипомещенческой сети. ITU-T G.9930. Оптические соединения точка-точка внутри помещений.

Оптические соединения точка-точка внутри помещений. Broadband Forum TR-488. Архитектура управляемых оператором домашних и SOHO-сетей.

Архитектура управляемых оператором домашних и SOHO-сетей. IEEE 802.3. Ethernet для проводных подключений комнатных и центральных узлов.

Ethernet для проводных подключений комнатных и центральных узлов. IEEE 802.11. Беспроводная часть домашней сети. Конкретная реализация FTTR определяется документацией главного модуля, комнатных терминалов, оптического распределения и системы управления. Оптические соединения требуют аккуратной прокладки, соблюдения радиуса изгиба, защиты торцов и проверки готовых линий. Питание комнатных модулей, розетки и стационарные электрические цепи выполняются специалистом.

Тула, Петровский и Тульская область Нужно сделать стабильный интернет по всей квартире или дому? Поможем определить, что практичнее для объекта: FTTR, обычный Ethernet, проводные Wi-Fi-точки, Mesh, оптические магистрали или комбинированная система. Продумываем место сетевого шкафа, маршрутизатора, комнатных модулей, точек доступа, RJ45-розеток, камер, NAS, UPS и оборудования умного дома. Не предлагаем FTTR только ради модного названия. Если качественная Cat 6 решает задачу проще, используем обычную открытую Ethernet-архитектуру. Монтаж выполняется по согласованной схеме. выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽;

при выполнении работ сумма засчитывается в стоимость;

гарантия 5 лет при рекомендованных материалах;

гарантия 1 год при материалах заказчика. Написать в MAX Написать в Telegram Монтаж слаботочных систем СКС для дома и офиса