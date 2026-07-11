Li-Fi и IEEE 802.11bb: интернет через свет

Домашние сети, оптическая связь и технологии будущего Li-Fi и IEEE 802.11bb: как работает интернет через свет и заменит ли он Wi-Fi Li-Fi передаёт данные не через радиоканал 2,4, 5 или 6 ГГц, а через быстро изменяющееся оптическое излучение. Современный стандарт IEEE 802.11bb использует преимущественно невидимый ближний инфракрасный диапазон, поэтому связь может работать без включённого видимого освещения.

Короткий ответ Li-Fi представляет собой двустороннюю беспроводную связь, в которой данные передаются с помощью света. Точка доступа преобразует сетевой трафик в быстрое изменение оптического сигнала, а фотоприёмник устройства восстанавливает данные. IEEE 802.11bb использует диапазон 800–1000 нм, который находится за пределами видимого света. Поэтому утверждение, что для Li-Fi обязательно должна ярко гореть обычная LED-лампа, устарело. Li-Fi не является пассивной функцией любого светильника. Нужны специальная точка доступа, оптический передатчик, фотоприёмник и совместимый клиентский модуль. В квартире или частном доме Li-Fi пока разумнее рассматривать как дополнение к Ethernet и Wi-Fi. Обычный смартфон без встроенного Li-Fi-модуля не подключится к световой сети самостоятельно.

Что такое Li-Fi простыми словами Li-Fi, Light Fidelity, является технологией беспроводной передачи данных через оптическое излучение. Вместо радиопередатчика используется источник света, способный очень быстро изменять параметры сигнала. 1 Ethernet-сеть Интернет и локальный сетевой трафик. → 2 Li-Fi-точка Преобразует данные в оптический сигнал. → 3 Световой канал Невидимое для глаза изменение излучения. → 4 Клиентский модуль Принимает свет и восстанавливает данные. Изменения происходят настолько быстро, что человек не видит мерцания. Для глаза источник выглядит постоянно включённым либо вообще остаётся невидимым, если используется ближний инфракрасный диапазон. Li-Fi не означает, что любой LED-светильник автоматически раздаёт интернет. Светильник, драйвер, оптический модуль и клиентское оборудование должны поддерживать передачу данных.

Как Li-Fi передаёт двоичные данные через свет Оптический передатчик модулирует излучение: изменяет его интенсивность, фазу или другие параметры по заданному алгоритму. Фотодиод или другой оптический приёмник преобразует полученный свет обратно в электрический и цифровой сигнал. Сетевые данные Точка получает Ethernet-кадры от коммутатора или маршрутизатора. Модуляция Электроника кодирует информацию в параметрах оптического излучения. Оптическая передача Сигнал распространяется в пределах освещаемой или направленной зоны. Фотоприёмник Клиентский модуль принимает полезный оптический поток. Демодуляция Принятый сигнал преобразуется обратно в данные. Сетевое соединение Для приложения связь выглядит как обычное сетевое подключение.

Li-Fi использует видимый свет или инфракрасное излучение Ранние демонстрации Li-Fi часто связывали с видимыми LED-светильниками. Поэтому технология получила репутацию «интернета из лампочки». IEEE 802.11bb ориентирован на диапазон 800–1000 нм. Это ближнее инфракрасное излучение, которое человеческий глаз не воспринимает как обычное освещение. 400–700 нм Видимый свет Освещение и отдельные системы VLC. 800–1000 нм IEEE 802.11bb Ближний инфракрасный диапазон Li-Fi. Радиодиапазоны Wi-Fi 2,4, 5 и 6 ГГц по поколению оборудования. Почему инфракрасный диапазон удобен связь не зависит от яркости основного света;

освещение можно выключить;

передатчик можно выполнить отдельным модулем;

изменение света не заметно человеку;

точку можно устанавливать рядом со светильником или отдельно.

Работает ли Li-Fi в темноте Система на ближнем инфракрасном излучении может работать при выключенном видимом освещении. Комната будет выглядеть тёмной, хотя оптический канал продолжит передавать данные. Если конкретная система использует видимый LED-светильник как передатчик, возможность работы при минимальной яркости или полностью выключенном свете зависит от её конструкции. Нельзя определять возможности устройства только по слову Li-Fi. Нужно проверить используемый диапазон, тип передатчика и минимальный режим освещения.

Из чего состоит полноценная Li-Fi-система LAN Проводная сеть Маршрутизатор, коммутатор, VLAN и доступ в интернет. AP Li-Fi-точка доступа Принимает Ethernet и создаёт оптическую зону связи. PHY Оптический модуль Передатчик, приёмник, оптика и управляющая электроника. STA Клиентское устройство Встроенный модуль, USB-адаптер или внешний терминал. Дополнительно могут потребоваться контроллер нескольких точек;

обычные Wi-Fi-точки;

PoE-коммутатор;

отдельный блок питания;

крепление на потолок или стену;

USB-адаптеры для ноутбуков;

управляемый Ethernet-коммутатор;

VLAN для разделения пользователей;

UPS для сетевого оборудования.

Как устройство передаёт данные обратно Интернет требует двусторонней связи. Недостаточно передать световой поток только от потолочной точки к ноутбуку. Клиентский модуль также содержит собственный оптический передатчик. Он формирует обратный световой канал от устройства к точке доступа. Downlink Точка доступа передаёт данные клиенту. ↓ Uplink Клиент передаёт данные точке доступа. ↑ Камера смартфона не является полноценным Li-Fi-приёмником. Для быстрой двусторонней связи нужен специализированный фотоприёмник и передатчик.

Какая скорость у Li-Fi IEEE 802.11bb предусматривает несколько физических режимов. Диапазон возможностей стандарта значительно шире, чем скорость одного конкретного устройства. 10 Мбит/с Минимальный режим Нижняя целевая пропускная способность соединений IEEE 802.11bb. Сотни Мбит/с Доступные продукты Реальный класс скорости части современных коммерческих систем. До 9,6 Гбит/с Верхняя граница стандарта Не является обещанием такой скорости каждому бытовому устройству. Реальную скорость ограничивают модель точки доступа;

клиентский оптический модуль;

расстояние;

угол между передатчиком и приёмником;

препятствия;

отражения;

число пользователей;

скорость Ethernet-uplink;

производительность маршрутизатора;

тариф провайдера. Не следует повторять рекламное утверждение, что Li-Fi всегда в сто раз быстрее Wi-Fi. Результат зависит от конкретных поколений, оборудования, канала и условий помещения.

Как формируется зона покрытия Li-Fi Wi-Fi создаёт радиозону вокруг точки, а Li-Fi формирует оптическую область покрытия. Её границы зависят от диаграммы излучения, высоты установки и расположения фотоприёмника. Потолочная точка Создаёт зону над рабочим столом или комнатой. Направленный канал Связывает два фиксированных устройства или помещения. Несколько точек Покрывают большой зал отдельными оптическими ячейками. Отражённый свет Может поддерживать связь, но обычно снижает запас канала. Зону могут ухудшить человек между точкой и приёмником;

высокая мебель;

закрытая крышка ноутбука;

неудачный угол адаптера;

плотные шторы или перегородки;

сильная внешняя засветка;

неправильная высота точки;

слишком большое расстояние.

Проходит ли Li-Fi через стены Обычная непрозрачная стена блокирует прямой оптический канал. Это одновременно преимущество и ограничение. Преимущество Зона лучше ограничена помещением Сигнал сложнее принять через несколько стен соседней квартиры. Ограничение В каждой зоне нужна своя точка Одного передатчика в прихожей недостаточно для всей квартиры. Стекло, открытый дверной проём и отражающие поверхности могут пропускать или перенаправлять часть оптического сигнала. Поэтому физическая граница комнаты не заменяет шифрование и контроль доступа.

Li-Fi или Wi-Fi: сравнение технологий Параметр Li-Fi Wi-Fi Среда передачи Оптическое излучение Радиоволны Прохождение через стены Обычно блокируется Сигнал ослабляется, но проходит Покрытие квартиры Нужны точки в отдельных зонах Одна точка может покрывать несколько комнат Радиопомехи Световой канал не занимает радиоспектр Зависит от соседних сетей и устройств Совместимость клиентов Пока ограничена Есть почти во всех устройствах Препятствия Оптический путь критичен Связь обычно сохраняется при частичном перекрытии Мобильность Зависит от плотности точек и handover Хорошо отработана в массовых системах Рынок оборудования Профессиональный и развивающийся Массовый бытовой рынок Практический вывод Wi-Fi остаётся основной беспроводной сетью для смартфонов, телевизоров и бытовых устройств. Li-Fi может добавить отдельный высокоскоростной или физически локализованный канал в конкретной комнате или рабочей зоне.

Какие преимущества может дать Li-Fi Свободный радиоспектр Световой канал не занимает диапазоны Wi-Fi и сотовой связи. Локализованное покрытие Сеть можно ограничить рабочей зоной или помещением. Высокая плотность точек Соседние оптические ячейки могут обслуживать разные группы пользователей. Нет радиочастотного канала Полезно там, где использование радиосвязи ограничено или нежелательно. Предсказуемая зона Покрытие связано с геометрией помещения и светового потока. Совместная работа с Wi-Fi Нагрузку можно распределять между радио- и оптическими каналами.

Главные ограничения Li-Fi обычные смартфоны пока не имеют массовой встроенной поддержки;

для ноутбука может потребоваться отдельный адаптер;

непрозрачные препятствия ухудшают или прерывают связь;

каждой комнате или зоне может потребоваться своя точка;

нужно заранее продумать Ethernet-backhaul;

оборудование пока дороже массовых Wi-Fi-точек;

выбор производителей и интеграторов ограничен;

не все устройства IEEE 802.11bb взаимозаменяемы по функциям;

нужно проверять работу при ярком солнечном свете;

рынок бытовых клиентских модулей ещё формируется. Стандарт IEEE 802.11bb не означает, что любой телефон с Wi-Fi автоматически получил поддержку Li-Fi. Устройству необходим оптический физический интерфейс.

Где Li-Fi действительно может быть полезен Защищённый офис Локализованный канал для рабочих мест и переговорных. Медицинское учреждение Дополнительная связь без нагрузки на радиодиапазоны. Промышленность Зоны со сложной радиочастотной обстановкой. Транспорт Самолёты, вагоны, суда и закрытые салоны. Учебные аудитории Отдельные оптические ячейки для столов и рабочих групп. Домашний кабинет Специализированный канал для совместимого рабочего устройства.

Нужен ли Li-Fi в квартире или частном доме Для обычной квартиры качественный Wi-Fi с проводным Ethernet-backhaul пока практичнее. Он поддерживается всеми смартфонами, телевизорами и бытовыми устройствами. Li-Fi можно рассматривать, если нужен отдельный канал в домашнем кабинете;

радиодиапазон сильно перегружен;

важна физическая локализация зоны;

есть совместимые клиентские устройства;

планируется экспериментальная или профессиональная система;

точку можно подключить проводным Ethernet;

в помещении предусмотрено подходящее место установки. Li-Fi пока не нужен, если требуется обычный интернет для телефонов всей семьи;

нет совместимых клиентских модулей;

задачу решает одна правильно установленная Wi-Fi-точка;

не проложен кабель к потолочным зонам;

оборудование выбирается только ради необычной технологии;

непонятно, кто будет обслуживать систему.

Нужно ли объединять Li-Fi с основным освещением Оптическую точку можно встроить в светильник, разместить рядом с ним или установить как отдельное сетевое устройство. Встроено в светильник Один потолочный узел совмещает освещение и передачу данных. Отдельный модуль Сеть работает независимо от модели и состояния светильника. Инфракрасная точка Связь сохраняется при выключенном видимом освещении. При совмещении со светом проверяют совместимость драйвера и оптического модуля;

диммирование;

мерцание;

цветовую температуру;

тепловой режим;

заменяемость светового источника;

работу сети при выключенном свете;

доступ к электронике для обслуживания.

Зачем Li-Fi-точке Ethernet и PoE Световой канал заменяет только беспроводной участок между точкой доступа и клиентом. До самой точки данные обычно нужно доставить по кабелю Ethernet. Маршрутизатор Интернет, DHCP, VLAN и правила доступа → Коммутатор Проводной backhaul до точек → Li-Fi AP Оптическая зона связи ⇄ Клиент Встроенный модуль или адаптер Некоторые точки могут получать питание по PoE, другие требуют отдельного блока питания. Это определяется документацией конкретного оборудования. При подготовке линии проверяют скорость Ethernet-порта;

стандарт PoE;

потребляемую мощность;

общий PoE-бюджет коммутатора;

длину и категорию кабеля;

вентиляцию точки;

резервное питание коммутатора;

запас портов на расширение. Подробнее: как подготовить структурированную кабельную систему .

Как устройство перемещается между Li-Fi-точками В большом помещении одна оптическая зона может не покрывать весь маршрут пользователя. Поэтому устанавливается несколько точек. При движении клиент должен перейти из одной оптической ячейки в другую без длительного разрыва соединения. Качество перехода зависит от оборудования, контроллера, прошивки и поддержки клиента. Для хорошего перехода нужны перекрытие соседних зон;

единая настройка сети;

контролируемая мощность точек;

поддержка handover;

правильное расположение передатчиков;

совместимый клиент;

проводной backhaul без узких мест.

Почему Li-Fi лучше использовать вместе с Wi-Fi Гибридная система использует достоинства обоих способов связи. Wi-Fi Общее покрытие Телефоны, бытовые устройства, перемещение между комнатами. Li-Fi Локальные зоны Кабинет, переговорная, рабочий стол или специальное оборудование. Ethernet Стационарные устройства Компьютеры, NAS, телевизоры и сетевые узлы. Разрабатываемый IEEE 802.11br предусматривает развитие Multi-Link Operation для совместной работы оптических и других физических каналов IEEE 802.11.

Li-Fi безопаснее Wi-Fi или это маркетинг Оптический сигнал сложнее принять через непрозрачную стену, поэтому зона физического распространения может быть лучше ограничена. Однако это не отменяет обычную информационную безопасность. Сигнал может выйти через стекло, открытую дверь или отражение, а сетевое оборудование может быть атаковано через проводную сеть и управляющий интерфейс. Для защиты нужны шифрование соединения;

надёжная аутентификация;

отдельный VLAN;

правила межсетевого экрана;

обновление прошивки;

уникальные пароли;

контроль подключённых клиентов;

запрет прямого доступа из интернета;

защищённое управление точками;

физический контроль помещения. Стена снижает вероятность удалённого перехвата, но не является криптографической защитой.

Что может создавать помехи Li-Fi Li-Fi не использует радиочастотный канал, поэтому соседние Wi-Fi-сети не создают ему обычную радиопомеху. Но оптический приёмник работает на фоне другого света. Система должна отделять полезный модулированный сигнал от солнечного и искусственного освещения. Нужно проверить работу при прямом солнечном свете;

яркой подсветке витрины;

других инфракрасных источниках;

отражениях от стекла и металла;

изменении положения ноутбука;

частичном перекрытии приёмника;

одновременной работе соседних Li-Fi-точек. Хорошая система использует оптические фильтры, модуляцию, кодирование и управление каналами. Но итоговую устойчивость всё равно нужно проверять в реальном помещении.

Какие устройства смогут подключаться к Li-Fi Ноутбук с USB-адаптером Наиболее понятный способ добавить поддержку существующему компьютеру. Устройство со встроенным модулем Оптический интерфейс интегрирован производителем. Внешний сетевой терминал Li-Fi-канал преобразуется в обычный Ethernet для оборудования. Специализированный датчик Применяется в промышленности, медицине или защищённой инфраструктуре. Перед покупкой проверить поддержку IEEE 802.11bb;

реальную скорость;

поддерживаемую операционную систему;

драйвер клиентского адаптера;

совместимость точки и клиента;

способ питания;

дальность и угол обзора;

поддержку роуминга;

локальное управление;

наличие обновлений.

Что такое IEEE 802.11br и чем он отличается от 802.11bb IEEE 802.11bb уже опубликован и определяет первое стандартизированное поколение световой связи в семействе IEEE 802.11. IEEE P802.11br является разрабатываемым расширением Enhanced Light Communication. Оно должно улучшить интеграцию Li-Fi с современными механизмами беспроводной сети. В проект входят новые оптические диапазоны;

новая сетка каналов;

разделение каналов по длинам волн;

Multi-Link Operation;

упрощённое соединение baseband и оптического фронтенда;

поддержка методов определения расстояния;

совместимость с IEEE 802.11bb. IEEE 802.11br в 2026 году остаётся проектом стандарта. Не следует продавать его функции как гарантированную возможность уже купленного оборудования.

Что предусмотреть под Li-Fi до ремонта Покупать точки заранее необязательно. Гораздо важнее подготовить универсальную проводную инфраструктуру. Определить рабочие зоны. Кабинет, стол, переговорная или техническое помещение. Проложить Cat 6. От слаботочного шкафа к предполагаемым потолочным точкам. Предусмотреть PoE. Либо отдельное питание, если его требует оборудование. Оставить резервные трубы. Они позволят заменить или добавить кабель. Не привязывать сеть к одной люстре. Светильник может быть заменён раньше сетевого оборудования. Продумать слаботочный шкаф. Коммутатор, маршрутизатор, UPS и контроллеры. Оставить Wi-Fi. Массовые устройства продолжат использовать радиосеть. Проверить вентиляцию. Потолочные оптические модули выделяют тепло. Сфотографировать трассы. Сохранить расположение скрытых кабелей до отделки. Подписать линии. В шкафу должно быть понятно назначение каждого порта. Даже если Li-Fi не будет установлен, кабель Cat 6 можно использовать для обычной Wi-Fi-точки, камеры, контроллера или другого Ethernet-оборудования.

Что проверить после установки Li-Fi Ethernet-соединение каждой точки;

скорость проводного uplink;

потребление и PoE-бюджет;

зону покрытия на рабочей высоте;

скорость downlink и uplink;

работу при выключенном освещении;

работу при солнечном свете;

влияние человека и мебели на канал;

переход между соседними точками;

работу без внешнего интернета;

разделение пользователей через VLAN;

шифрование и аутентификацию;

восстановление после отключения питания;

температуру точки и блока питания;

доступность обновлений.

Типовые ошибки при выборе Li-Fi Считают любой LED светильник передатчиком В светильнике нет сетевого и оптического модуля. Ждут подключения обычного телефона В смартфоне отсутствует совместимый Li-Fi-трансивер. Считают яркий свет обязательным Не учитывают использование ближнего инфракрасного диапазона. Обещают 9,6 Гбит/с каждому Путают предел стандарта и возможности конкретного устройства. Называют Li-Fi заменой Ethernet Точкам всё равно нужен проводной backhaul. Отказываются от Wi-Fi Бытовые устройства остаются без совместимой сети. Ставят одну точку на весь дом Оптический сигнал не проходит через непрозрачные стены. Не проверяют солнечный свет В реальной комнате снижается запас оптического канала. Путают физическую границу и шифрование Сеть остаётся без нормальной аутентификации. Не предусматривают PoE-бюджет Коммутатор не может питать все точки одновременно. Встраивают сеть в несменный светильник Замена освещения нарушает работу связи. Покупают несовместимые компоненты Точка и адаптер не работают как единая система.

Стандарты и техническая основа IEEE 802.11bb-2023. Световая связь в диапазоне 800–1000 нм с двусторонней передачей данных.

Световая связь в диапазоне 800–1000 нм с двусторонней передачей данных. IEEE 802.11-2024. Актуальная базовая редакция семейства IEEE 802.11, включающая опубликованные дополнения.

Актуальная базовая редакция семейства IEEE 802.11, включающая опубликованные дополнения. IEEE P802.11br. Разрабатываемое расширение Enhanced Light Communication.

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