Октябрь 2026 · первоисточник LEDVANCE и Home Assistant: 116 сертифицированных устройств Matter по Wi-Fi

13 октября 2026 года команда Home Assistant объявила о присоединении LEDVANCE к программе Works with Home Assistant. Сертификацию получили 116 устройств из линейки умного освещения. Важная техническая деталь: заявленные устройства используют Matter по Wi-Fi, а не Zigbee или Thread.

Что именно объявили

В перечне сертифицированных устройств есть лампы, точечные и трековые светильники, настенные и потолочные светильники, гибкие светодиодные ленты, а также часть других устройств экосистемы SMART+. Сертификация относится к конкретным моделям из официального реестра, а не автоматически ко всей продукции LEDVANCE.

Для владельца умного дома интересен не размер списка сам по себе, а возможность подключать совместимое освещение к единой системе автоматизации без обязательного использования облачного сервиса производителя. Home Assistant указывает, что устройства программы проверяются на ожидаемые функции и локальную работу.

Matter по Wi-Fi: что нужно для подключения

Подходящая модель. Сверьте артикул и прошивку с перечнем Works with Home Assistant. Маркировка SMART+ сама по себе не гарантирует сертификацию Matter.

Сверьте артикул и прошивку с перечнем Works with Home Assistant. Маркировка SMART+ сама по себе не гарантирует сертификацию Matter. Рабочая домашняя сеть. Wi-Fi должен уверенно покрывать места установки. Устройства и Matter-контроллер должны иметь необходимую сетевую связность, в том числе для обнаружения через локальную сеть.

Wi-Fi должен уверенно покрывать места установки. Устройства и Matter-контроллер должны иметь необходимую сетевую связность, в том числе для обнаружения через локальную сеть. Matter-контроллер. Нужна настроенная экосистема, поддерживающая добавление Matter-устройств, например Home Assistant с соответствующей интеграцией.

Нужна настроенная экосистема, поддерживающая добавление Matter-устройств, например Home Assistant с соответствующей интеграцией. Код сопряжения. Для добавления используется процедура производителя и Matter pairing code.

Для этих конкретных устройств Thread Border Router не обязателен: связь организована по Wi-Fi. Но наличие Wi-Fi не отменяет необходимость совместимого Matter-контроллера.

Какие проблемы возможны в реальной квартире

Устройство находится в Wi-Fi, но не обнаруживается

Причиной могут быть изоляция клиентских устройств, настройки VLAN, ограничения multicast/mDNS, некорректный порядок сопряжения или несовместимость прошивки. Не стоит сразу менять лампу или роутер: сначала проверяют модель, поддержку Matter и сетевую архитектуру.

Светильник работает нестабильно

Для освещения важны не только скорость интернета, но и устойчивость локальной Wi-Fi-связи, загруженность радиоэфира и корректная логика автоматизации. Если точки доступа расположены далеко или сеть разбита на изолированные сегменты, это необходимо учитывать заранее.

Будет ли всё работать без интернета?

Home Assistant заявляет локальное управление сертифицированными устройствами программы. Но конкретный сценарий без внешней сети также зависит от работы домашнего контроллера, питания роутера и точек доступа. При отключении электричества резервирование требуется всей цепочке, а не только серверу автоматизации.

Что это значит для монтажа умного освещения

При ремонте квартиры в Туле можно заранее определить группы светильников, места обычных выключателей, покрытие Wi-Fi и необходимость проводной сети для контроллера. Логика должна оставаться понятной и без телефона: важные функции освещения не стоит делать зависимыми только от одного приложения.

Подробно отличия технологий разобраны в статье Zigbee, Thread и Z-Wave и в большом сравнении протоколов умного дома.

Частые вопросы

Все ли лампы LEDVANCE поддерживают Home Assistant?

Нет. В новости речь о 116 конкретных сертифицированных устройствах. Совместимость остальных моделей зависит от их протокола и наличия соответствующей интеграции.

Нужен ли Zigbee-шлюз?

Для названных сертифицированных Matter over Wi-Fi моделей нет, но потребуется работающий Matter-контроллер. Для других LEDVANCE Zigbee-моделей условия могут отличаться.

Нужно ли тянуть отдельный кабель к каждой умной лампе?

Светильник получает обычное электропитание согласно техническим требованиям устройства. Для Wi-Fi-связи Ethernet к лампе не нужен, но важно спланировать электропитание и покрытие беспроводной сети.

Первоисточник

Home Assistant, 13 октября 2026 года: LEDVANCE joins Works with Home Assistant.

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