Выключатель без батарейки: EnOcean и Zigbee Green Power

Умный свет, беспроводное управление и ремонт без штробления Беспроводной выключатель без батарейки: кинетические кнопки, EnOcean и Zigbee Green Power Кинетический выключатель не подключается к проводке и не требует замены батареек. Нажатие клавиши вырабатывает небольшой электрический импульс, которого хватает для отправки радиокоманды совместимому приёмнику.

Короткий ответ Выключатель без батарейки является радиопередатчиком, а не силовым выключателем. Он не разрывает фазный провод и не питает светильник напрямую. При нажатии встроенный генератор создаёт энергию для короткой радиокоманды. Команду принимает реле, диммер, контроллер освещения или хаб умного дома. Такое решение удобно, когда нужно добавить клавишу после ремонта, организовать проходное управление, установить кнопку на стекло, мебель или перегородку без прокладки нового кабеля. Кнопка и приёмник должны быть совместимы по протоколу, профилю команд и частотному исполнению. Обычный Zigbee-хаб, Wi-Fi-реле или радиоприёмник не обязаны понимать любую кинетическую кнопку.

Что такое беспроводной выключатель без батарейки Это настенная кнопка или клавиша, внутри которой находятся механический преобразователь энергии, маломощная электроника и радиопередатчик. При нажатии устройство отправляет короткую команду: нажата верхняя клавиша, нижняя клавиша, выполнено короткое или длительное нажатие. Нет силового кабеля К кнопке не нужно подводить фазу, нейтраль и линию к светильнику. Нет батарейки Энергия для передачи появляется непосредственно в момент нажатия. Поверхностный монтаж Кнопку можно закрепить на стене, стекле, мебели или перегородке. Нужен приёмник Свет включает отдельное реле, диммер или контроллер. Отсутствие батарейки относится только к передающей кнопке. Исполнительное реле, хаб или контроллер всё равно должны получать питание.

Как нажатие клавиши превращается в радиокоманду 1 Нажатие Пользователь перемещает клавишу. → 2 Микрогенератор Механическое движение создаёт электрический импульс. → 3 Радиопередатчик Формирует короткое сообщение с идентификатором кнопки. → 4 Приёмник Распознаёт команду и запускает действие. → 5 Реле или диммер Коммутирует или регулирует нагрузку. Количество энергии очень небольшое. Его хватает на формирование нескольких коротких радиотелеграмм, но не на постоянную связь, экран, яркую подсветку или регулярную передачу состояния.

Почему кинетическая кнопка не заменяет обычное реле На стене пользователь видит только клавишу. Фактическое включение света выполняется в другом месте. Кинетическая кнопка Отправляет команду по радио → Совместимый приёмник Распознаёт кнопку и выбранное действие → Силовое реле или диммер Управляет линией освещения Реле может быть установлено: в глубоком подрозетнике;

в распаячной коробке;

в корпусе светильника;

за доступным потолочным люком;

в электрощите;

в шкафу автоматики;

в фирменном исполнительном модуле. Скрывать реле в недоступном месте за неразборной отделкой нельзя. Исполнительный модуль может потребовать диагностики и замены.

Какие выключатели без батареек встречаются Тип Как работает Совместимость Основное ограничение EnOcean Энергосбор и стандартизированные радиотелеграммы Приёмники и шлюзы с подходящим профилем EnOcean Нужно проверить региональную версию и профиль Zigbee Green Power Короткие энергоэффективные сообщения внутри Zigbee Green Power Proxy или Sink и поддерживаемая экосистема Поддерживается не каждым Zigbee-хабом Фирменный радиокомплект Кинетическая кнопка связана с собственным приёмником Обычно только устройства одной серии Привязка к производителю и закрытый протокол Пассивный пьезоэлектрический модуль Нажатие создаёт заряд в пьезоэлементе Зависит от встроенного передатчика Не означает автоматическую совместимость Солнечный датчик Миниатюрная солнечная ячейка заряжает накопитель Конкретная система автоматизации Зависит от освещённости помещения

Как работает выключатель EnOcean EnOcean создавался для маломощных устройств, которые получают энергию из движения, света или разницы температур. В настенной кнопке используется компактный кинетический генератор. При нажатии и отпускании он формирует энергию для отправки радиотелеграммы. В системе EnOcean нужно проверить радиочастотное исполнение для нужного региона;

EnOcean Equipment Profile кнопки;

поддержку этого профиля приёмником;

способ обучения устройств;

поддерживаемое количество клавиш;

короткое и длительное нажатие;

режим диммирования;

защищённое соединение по возможностям оборудования;

наличие совместимого шлюза для умного дома. Одинаковая надпись EnOcean не гарантирует, что приёмник понимает все команды кнопки. Совместимость проверяют по профилю устройства.

Что такое Zigbee Green Power Zigbee Green Power предназначен для устройств с крайне ограниченным запасом энергии. Кинетическая кнопка формирует короткое сообщение, не поддерживая постоянное соединение с сетью. GPD Green Power Device Кнопка или датчик, который формирует энергоэффективное сообщение. GPP Green Power Proxy Принимает сообщение устройства и передаёт его дальше по Zigbee-сети. GPS Green Power Sink Обрабатывает команду и связывает её с нужным действием. Почему кнопка может не подключиться координатор поддерживает Zigbee, но не Green Power;

в сети нет совместимого Proxy;

хаб поддерживает только отдельные сертифицированные кнопки;

драйвер координатора не обрабатывает Green Power-сообщения;

интеграция умного дома не знает профиль устройства;

производитель ограничил работу своей экосистемой. Покупать Zigbee Green Power-кнопку только по наличию обычного Zigbee-хаба рискованно. Нужна подтверждённая совместимость конкретных моделей.

Чем фирменный кинетический выключатель отличается от EnOcean Многие недорогие комплекты используют собственный закрытый радиопротокол. Кнопка работает только с приёмником той же серии. Преимущества готового комплекта простое сопряжение;

не требуется отдельный хаб;

комплект сразу рассчитан на одну задачу;

обычно ниже стоимость;

можно добавить несколько кнопок к одному приёмнику. Ограничения неизвестный или закрытый протокол;

сложно заменить приёмник через несколько лет;

нет интеграции с другими системами;

не всегда есть подтверждённая защита радиокоманд;

ограниченный выбор реле и диммеров;

зависимость от конкретного продавца или бренда.

Выключатель без батарейки и выключатель без нуля: это разные устройства Без батарейки Кинетическая радиокнопка не подключается к сети 230 В;

не требует нейтрали;

не коммутирует нагрузку;

передаёт радиокоманду;

требует отдельного приёмника. Без нуля Сетевой электронный выключатель подключается в разрыв фазного проводника;

питается через нагрузку;

может требовать байпас;

имеет ограничения с LED-светильниками;

сам коммутирует или управляет нагрузкой. Формулировка «без проводов» также требует уточнения. Провод не нужен к кнопке, но силовая проводка от реле к светильнику остаётся.

Какой приёмник нужен для беспроводной кнопки Выбор приёмника зависит от протокола кнопки и типа нагрузки. Релейный модуль Включает обычную нерегулируемую линию освещения. Диммер Регулирует яркость совместимого LED-драйвера или лампы. Контроллер умного дома Преобразует нажатие в сценарий или команду нескольким устройствам. Шлюз EnOcean Подключает радиоустройства к локальной системе автоматизации. Zigbee Green Power Sink Принимает команды совместимых Green Power-устройств. Фирменный приёмник Работает только с кнопками определённой серии.

Как выглядит безопасная электрическая схема Электрощит Защитный аппарат линии освещения → Реле или диммер Совместимый исполнительный модуль → Светильник Нагрузка подходящего типа и мощности Кинетическая кнопка радиокоманда приёмник Защита кабеля и соединений выполняется обычными электрическими аппаратами. Радиокнопка не заменяет автомат, дифавтомат, реле или правильное подключение нагрузки. Подключение реле, диммера и стационарной проводки выполняется специалистом при безопасно снятом напряжении.

Где выключатель без батарейки особенно полезен Готовый ремонт Новая клавиша появляется без штробы и повреждения отделки. Стеклянная перегородка Кнопку можно установить без сверления и кабельного вывода. Изголовье кровати Добавляется управление общим светом из спальни. Мебель Клавиша устанавливается на боковине шкафа или панели. Проходной свет Вторая или третья точка управления создаётся без нового кабеля. Изменение планировки Кнопку можно перенести, если положение мебели изменилось. Арендуемое помещение Управление добавляется с минимальным вмешательством в отделку. Мобильная перегородка Нет кабельной связи с неподвижной стеной.

Как сделать проходной выключатель без прокладки кабеля К одному исполнительному реле можно привязать несколько кинетических кнопок. Каждая из них отправляет команду одному и тому же приёмнику. Кнопка 1 У входа в комнату Кнопка 2 Возле кровати Кнопка 3 У второй двери Одно реле Управляет общей линией света В отличие от механической проходной схемы, между кнопками не прокладываются переключающие проводники. Логику выполняет приёмник или контроллер. Подробнее: как работают обычные проходные выключатели .

Какая дальность у кинетического выключателя Универсальной дальности не существует. Результат зависит от мощности передатчика, чувствительности приёмника, частоты, конструкции здания и места монтажа. Радиосигнал ухудшают железобетонные стены;

металлический электрощит;

металлизированная теплоизоляция;

зеркала с металлическим покрытием;

лифтовая шахта;

металлическая мебель;

размещение приёмника за техникой;

несколько капитальных стен;

радиопомехи и другие передатчики;

несовместимая региональная версия устройства. Как улучшить связь не устанавливать приёмник глубоко в металлическом шкафу;

проверить связь до окончательной фиксации кнопки;

перенести шлюз ближе к управляемой зоне;

использовать совместимый повторитель или Proxy;

не закрывать антенну проводами и металлическими деталями;

проверять все направления нажатия клавиши. Проверка возле открытого электрощита не заменяет испытание после закрытия металлической двери.

Какими светильниками можно управлять Возможности определяет не кнопка, а исполнительный модуль. Нагрузка Что проверить LED-лампы Пусковой ток, минимальная нагрузка, отсутствие мерцания LED-драйвер Тип входа, пусковой ток и способ диммирования Люстра Количество групп и суммарная мощность Светодиодная лента Управление блоком питания или совместимым контроллером Вентилятор Индуктивная нагрузка и допустимый ток реле Контактор Напряжение катушки и ресурс управляющего выхода Надпись 10 А или 16 А на реле не гарантирует безопасную коммутацию большого количества LED-драйверов. Необходимо учитывать их пусковой ток.

Можно ли регулировать яркость кинетической кнопкой Можно, если кнопка, приёмник и выбранная логика поддерживают разные типы нажатий. Короткое нажатие Включение или выключение света. Длительное нажатие Увеличение или уменьшение яркости. Двойное нажатие Запуск отдельного сценария, если поддерживается. Две клавиши Раздельное управление светом, шторами или сценами. Диммер должен соответствовать типу LED-лампы или драйвера. Радиокнопка только передаёт команду регулирования.

Как подключить кнопку без батарейки к умному дому Возможны три основных варианта. 01 Прямое управление Кнопка привязана непосредственно к совместимому реле или диммеру. 02 Через фирменный хаб Хаб принимает команду и запускает сценарий экосистемы. 03 Через локальный шлюз EnOcean или Zigbee-шлюз передаёт событие Home Assistant или контроллеру. Кнопке можно назначить включение одной группы света;

выключение всего света комнаты;

сценарий «Ушёл»;

ночную подсветку;

открытие и закрытие штор;

переключение сцен освещения;

управление вентиляцией;

команду нескольким помещениям. Подробнее: как выбрать умный выключатель и исполнительное реле .

Работает ли выключатель без интернета Прямо связанная кнопка и реле обычно могут работать локально без интернета. Облачный сервис требуется только для удалённого доступа или отдельных сценариев конкретной экосистемы. Надёжная система должна сохранять включение основного света без интернета;

локальное сопряжение кнопки и приёмника;

ручное управление реле по возможности;

понятное состояние после восстановления питания;

работу без смартфона;

доступ к исполнительному модулю для обслуживания. Основной свет не следует делать зависимым только от облачного сценария, интернет-соединения или внешнего сервера.

Может ли сосед случайно включить свет Риск зависит от радиопротокола, способа обучения и реализации безопасности. Перед покупкой нужно узнать имеет ли каждая кнопка уникальный идентификатор;

как выполняется сопряжение;

используется ли защищённый режим;

можно ли удалить потерянную кнопку;

как сбрасывается приёмник;

защищён ли административный интерфейс хаба;

работает ли система без облачного аккаунта;

ведётся ли журнал событий. Для обычного света требования ниже, чем для замка, ворот или охранной системы. Кинетическую кнопку не следует использовать как единственный канал критичной команды.

Можно ли установить кнопку без батарейки в ванной Отсутствие подключения к 230 В снижает риск непосредственно в месте установки кнопки, но не отменяет требований к конструкции изделия. Нужно проверить допустимое место установки;

степень защиты корпуса;

устойчивость к влаге и конденсату;

способ крепления к плитке или стеклу;

расположение силового реле;

защиту линии освещения ванной;

работу радиоканала через стены и металлические конструкции. Исполнительное реле и цепь 230 В должны устанавливаться с соблюдением требований к электропроводке ванной и влажных зон.

Какие недостатки есть у выключателя без батарейки для работы требуется совместимый приёмник;

нажатие может быть жёстче и громче обычной клавиши;

невозможно постоянно передавать состояние без источника энергии;

обычно нет постоянной подсветки клавиши;

радиоканал зависит от стен и металла;

закрытые комплекты привязывают к одному производителю;

не каждый Zigbee-хаб поддерживает Green Power;

состояние света может храниться только в приёмнике;

не все модели поддерживают длительное или двойное нажатие;

кнопка не заменяет проводную систему в критичных задачах. Для чего не стоит использовать единственную радиокнопку аварийное отключение оборудования;

пожарная автоматика;

единственная команда остановки механизма;

разблокировка эвакуационного выхода;

критичный насос или инженерная установка;

охранная функция без резервного способа управления.

Как выбрать выключатель без батарейки Определить задачу. Обычный свет, диммирование, проходная кнопка или сценарий. Выбрать экосистему. EnOcean, Zigbee Green Power или готовый фирменный комплект. Проверить приёмник. Он должен поддерживать протокол и профиль кнопки. Проверить нагрузку. LED, драйвер, лента, вентилятор или катушка контактора. Определить место реле. Модуль должен оставаться доступным. Проверить радиопуть. Стены, металл, зеркала и расстояние до приёмника. Проверить команды. Короткое, длительное нажатие, две клавиши и сцены. Сохранить ручную работу. Основной свет не должен зависеть только от облака. Проверить дизайн. Размер рамки, усилие и звук нажатия. Проверить доступность замены. Приёмник и кнопки должны продаваться отдельно.

Как установить кинетический выключатель Проверить существующую линию. Определить схему освещения, защиту и доступ к соединениям. Подобрать исполнительный модуль. Учесть мощность и тип нагрузки. Выбрать место установки реле. Оно должно охлаждаться и оставаться доступным. Подключить силовую часть. Работы выполняются при снятом напряжении. Выполнить сопряжение. Кнопка обучается по инструкции приёмника. Проверить радиосвязь. До фиксации кнопки испытать её в выбранном месте. Закрепить кнопку. Использовать подходящую рамку, основание или крепление. Настроить команды. Включение, выключение, диммирование и сценарии. Проверить отказные режимы. Интернет, хаб и питание приёмника отключаются по очереди. Сохранить данные. Записать модели, профиль, назначение кнопок и место реле.

Что проверить после монтажа каждое направление нажатия клавиши;

короткое и длительное нажатие;

работу с закрытой дверью электрощита;

связь из разных положений комнаты;

включение после длительного простоя;

работу при отключённом интернете;

восстановление после перезапуска реле;

поведение света после пропадания 230 В;

нагрев исполнительного модуля;

мерцание LED-светильников;

пуск нескольких светильников одновременно;

работу всех привязанных кнопок;

удаление лишней или потерянной кнопки;

соответствие маркировки реальным сценариям.

Типовые ошибки Считают кнопку силовым выключателем Для света не устанавливают отдельное исполнительное реле. Покупают кнопку и приёмник отдельно Устройства используют несовместимые протоколы или профили. Путают Green Power с обычным Zigbee Хаб не умеет принимать сообщения энергоавтономной кнопки. Путают кнопку без батарейки и без нуля Выбирают устройство с совершенно другой схемой подключения. Прячут реле за отделкой Исполнительный модуль невозможно заменить. Не учитывают LED-нагрузку Контакты реле страдают от высокого пускового тока. Ставят приёмник в металлический щит После закрытия двери радиосвязь становится нестабильной. Фиксируют кнопку до проверки После монтажа выясняется, что сигнал проходит плохо. Делают свет только через облако Без интернета основное освещение не включается. Не проверяют усилие клавиши Механизм оказывается слишком жёстким или шумным. Обещают неограниченную дальность Не учитывают бетон, металл и радиопомехи. Используют для аварийной команды У системы нет резервного проводного управления. Не сохраняют модель приёмника Позже невозможно подобрать дополнительную кнопку. Не проверяют региональное исполнение Купленная версия не соответствует доступному оборудованию. Считают отсутствие батарейки вечной работой Механическая клавиша и исполнительное реле тоже имеют ресурс.

Стандарты и техническая основа ISO/IEC 14543-3-10:2020. Радиопротокол для маломощных домашних устройств, оптимизированный для energy harvesting.

Радиопротокол для маломощных домашних устройств, оптимизированный для energy harvesting. ISO/IEC 14543-3-11. Дополнительная стандартизированная радиотехнология экосистемы EnOcean.

Дополнительная стандартизированная радиотехнология экосистемы EnOcean. Zigbee Green Power Specification. Определяет Green Power Device, Proxy, Sink и формат энергоэффективных сообщений.

Определяет Green Power Device, Proxy, Sink и формат энергоэффективных сообщений. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Выбор и монтаж стационарных электропроводок.

Выбор и монтаж стационарных электропроводок. ГОСТ Р 51324.1-2012. Общие требования к выключателям бытовых стационарных электрических установок.

Общие требования к выключателям бытовых стационарных электрических установок. ТР ТС 004/2011. Требования безопасности к низковольтному оборудованию.

Требования безопасности к низковольтному оборудованию. ТР ТС 020/2011. Электромагнитная совместимость технических средств. Конкретное решение определяется документацией кнопки, приёмника, исполнительного реле, нагрузки и системы умного дома.

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