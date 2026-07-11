Жёсткий диск для видеонаблюдения: выбор HDD и RAID

Видеонаблюдение, архив и хранение записей Жёсткий диск для видеонаблюдения: как выбрать HDD, RAID и microSD для камер Жёсткий диск в видеорегистраторе работает иначе, чем накопитель в обычном домашнем компьютере. Он круглосуточно принимает несколько видеопотоков, постоянно перезаписывает старый архив и должен сохранять запись без пропущенных кадров.

Короткий ответ Для обычного домашнего или небольшого коммерческого видеорегистратора лучше выбирать специализированный surveillance HDD, который рассчитан на работу 24/7 и постоянную многопоточную запись. Перед покупкой проверяют не только бренд и объём, но и точный номер модели, совместимость с NVR, максимальную ёмкость одного отсека, технологию записи CMR или SMR, годовую рабочую нагрузку и допустимое количество дисков в корпусе. Для одного регистратора на 4–8 камер обычно достаточно одного совместимого HDD с правильно рассчитанным объёмом. RAID нужен не каждому: он повышает доступность архива при отказе накопителя, но уменьшает полезную ёмкость и не заменяет отдельную выгрузку важных записей. Карта microSD внутри камеры подходит для локального резерва или небольшой автономной системы, но для постоянной записи выбирают Endurance-модель, а не случайную карту для телефона.

Почему для видеонаблюдения выпускают отдельные жёсткие диски Нагрузка видеорегистратора состоит из постоянной последовательной записи нескольких потоков одновременно. Архив постепенно заполняется, после чего старые фрагменты удаляются и на их место записываются новые. Работа 24/7 Диск остаётся включённым круглосуточно и редко переходит в сон. Несколько потоков Одновременно записываются камеры с разным разрешением и битрейтом. Постоянная перезапись Старый архив автоматически заменяется новыми видеоданными. Приоритет записи Система должна сохранить видео, даже когда одновременно открывается архив. Повышенная температура NVR, процессор, PoE и блок питания нагревают корпус. Вибрация В многодисковом корпусе накопители воздействуют друг на друга. Специализированный surveillance HDD имеет прошивку и параметры, ориентированные на такую нагрузку. Это не делает его неуязвимым, но снижает риск проблем, характерных для неподходящего накопителя.

Можно ли поставить обычный компьютерный диск в видеорегистратор Технически обычный SATA HDD может определиться и некоторое время работать. Но это не означает, что он рассчитан на постоянную запись видео 24 часа в сутки. Desktop HDD Обычный компьютерный диск рассчитан на смешанную работу пользователя;

часто простаивает или переходит в сон;

не всегда оптимизирован под множество видеопотоков;

может отсутствовать в списке совместимости NVR;

характер нагрузки зависит от конкретной серии. Surveillance HDD Диск для видеонаблюдения ориентирован на круглосуточную запись;

поддерживает многопоточный видеопрофиль;

проверяется с DVR и NVR;

имеет заявленный годовой workload;

может поддерживать несколько дисковых отсеков. Не стоит устанавливать старый диск из компьютера, если на нём уже есть переназначенные или нестабильные сектора, ошибки интерфейса, неизвестный пробег или важные пользовательские файлы.

Какие серии HDD применяют в видеонаблюдении Класс Типичная задача Что проверить WD Purple Домашние и обычные многоканальные DVR/NVR Модель, объём, CMR/SMR, число отсеков WD Purple Pro Большие NVR, аналитика и повышенная нагрузка Workload, вибрация, совместимость RAID Seagate SkyHawk Обычная круглосуточная запись видеопотоков Точный артикул и технология записи SkyHawk AI Запись с одновременной видеоаналитикой Число камер, AI-потоки и нагрузка Toshiba S300 DVR и NVR малого и среднего уровня Ёмкость, число камер и отсеки S300 Pro или AI Многодисковые системы и аналитика MTTF, workload, RAID и охлаждение Enterprise HDD Серверы, большие массивы и централизованный архив Уровень шума, тепло, питание и совместимость Выбирают не цвет этикетки, а конкретную модель под конкретный регистратор. Внутри одной товарной серии характеристики дисков разного объёма могут отличаться.

Почему нужно проверить совместимость HDD с NVR или DVR Регистратор может иметь физический разъём SATA, но не поддерживать любой современный накопитель. Проверяются максимальная ёмкость одного HDD;

максимальная суммарная ёмкость;

число доступных SATA-отсеков;

версия прошивки NVR;

конкретный артикул накопителя;

CMR или SMR;

поддержка RAID;

формат секторов;

питание диска;

физическая высота и крепление;

поддерживаемый интерфейс и скорость SATA. Если диска нет в официальной таблице Это не всегда означает, что он обязательно не заработает. Но изготовитель регистратора не подтвердил его работу в данной конфигурации. Для домашней некритичной системы иногда применяют совместимый накопитель с аналогичными характеристиками. Для объекта, где архив действительно важен, лучше выбирать модель из актуальной таблицы. Перед покупкой большого диска обязательно проверьте максимальную ёмкость, поддерживаемую конкретной моделью NVR. Старый регистратор может не увидеть современный HDD или использовать только часть объёма.

Как рассчитать объём жёсткого диска для камер Объём зависит не только от разрешения камеры. Главный исходный параметр для расчёта архива: фактический или заданный битрейт видеопотока. Приблизительный объём непрерывной записи 1 Мбит/с ≈ 10,8 ГБ в сутки Пример для восьми камер 4 Мбит/с Одна камера Около 43,2 ГБ непрерывной записи в сутки. 8 камер Вся система Около 345,6 ГБ данных в сутки. 30 дней Глубина архива Около 10,4 ТБ до учёта резерва и служебных данных. В расчёте учитываются количество камер;

битрейт основного потока;

режим VBR или CBR;

кодек;

частота кадров;

разрешение;

сложность сцены;

звук;

время записи в сутки;

запись постоянно или по событиям;

служебные данные;

резервирование RAID;

необходимый эксплуатационный запас. Для расчёта можно использовать: калькулятор архива видеонаблюдения .

Почему разрешение камеры не определяет размер архива напрямую Две камеры 4 Мп могут записывать совершенно разный объём данных. Одна снимает тихий коридор, другая деревья, снег, дождь, проезжающие автомобили и постоянное движение. Разрешение Определяет количество пикселей, но не итоговый объём само по себе. FPS Чем больше кадров, тем выше потенциальный поток. Кодек H.265 обычно эффективнее H.264, но результат зависит от реализации. VBR Битрейт изменяется вместе со сложностью сцены. CBR Поток удерживается около заданного ограничения. Шум ночью Цифровой шум и осадки увеличивают объём записи. Не используйте универсальное обещание, что H.265 всегда уменьшает архив ровно в два раза. Экономия зависит от сцены, настроек, прошивки камеры и регистратора.

Что лучше: постоянная запись или запись по движению Непрерывная запись архив имеет понятную непрерывную шкалу;

не зависит от качества детекции;

занимает больше места;

проще рассчитывается по битрейту;

удобна для важных зон. Запись по событиям может заметно уменьшить объём;

зависит от правильности детекции;

деревья, дождь и тени создают ложные события;

важно настроить предзапись и постзапись;

не даёт гарантированной глубины архива. Практичная гибридная схема постоянная запись на критичных камерах;

метки событий для быстрого поиска;

запись по движению в малозначимых зонах;

пониженный битрейт вне рабочего времени по задаче;

локальная microSD как резерв при потере NVR;

экспорт важных фрагментов до циклической перезаписи.

CMR или SMR для видеонаблюдения CMR записывает дорожки без частичного перекрытия. SMR повышает плотность хранения, располагая дорожки с перекрытием. Параметр CMR SMR Длительная запись Более предсказуемая Зависит от реализации и буферов Перезапись Без перекладки соседних дорожек Может требовать перестройки блоков RAID rebuild Обычно предпочтительнее Нужно прямое подтверждение совместимости Цена за ТБ Может быть выше Может быть ниже Применение Универсальная непрерывная запись Только в поддерживаемой конфигурации Практический вывод Для нового NVR, многодискового массива и системы с важным архивом разумнее выбирать CMR, если изготовитель не требует иного. SMR-диск можно использовать только тогда, когда точная модель включена в таблицу совместимости регистратора и подходит для конкретной нагрузки. Нельзя определять CMR или SMR только по названию серии. Проверяйте конкретный номер модели в официальной спецификации.

Что означает рабочая нагрузка 180 или 550 ТБ в год Workload Rate показывает годовой объём данных, который передаётся на диск и с диска в рамках расчётного режима изготовителя. Этот параметр не равен: ёмкости накопителя;

гарантированному сроку службы;

количеству данных, которое диск обязательно переживёт;

сроку хранения архива;

числу поддерживаемых камер без учёта битрейта. Когда нужен повышенный workload много камер высокого разрешения;

несколько потоков с каждой камеры;

одновременная запись и аналитика;

частое чтение архива;

многодисковый RAID;

централизованное хранение нескольких объектов;

экспорт больших объёмов видео;

использование диска не только для записи камер.

Нужен ли видеорегистратору диск 7200 об/мин и большой кэш Более высокая скорость вращения не всегда делает систему видеонаблюдения лучше. В обычном NVR запись часто имеет последовательный многопоточный характер. Меньшие обороты Ниже шум, тепловыделение и энергопотребление. 7200 об/мин Полезно для больших массивов, аналитики и активного чтения архива. Большой кэш Не компенсирует неподходящую технологию и прошивку. Для домашнего регистратора важнее подтверждённая совместимость, стабильная запись, температура и нормальное питание.

Нужен ли RAID в системе видеонаблюдения RAID объединяет несколько дисков и может сохранить работу архива при отказе одного или нескольких накопителей. RAID имеет смысл, если архив нельзя терять при отказе одного HDD;

регистратор поддерживает аппаратный или программный RAID;

есть минимум два дисковых отсека;

есть процедура замены накопителя;

система контролирует состояние массива;

предусмотрен UPS;

владелец понимает потерю части полезной ёмкости;

накопители совместимы с выбранным RAID. RAID может быть лишним, если домашний NVR имеет один отсек;

архив нужен только для бытового контроля;

важные события сразу выгружаются отдельно;

бюджет разумнее направить на больший HDD и UPS;

регистратор не поддерживает нормальный мониторинг массива.

RAID 1, RAID 5, RAID 6 или RAID 10 Уровень Минимум дисков Полезная ёмкость Устойчивость RAID 0 2 Сумма всех дисков Нет защиты, отказ одного диска разрушает массив RAID 1 2 Ёмкость одного диска Обычно переживает отказ одного HDD RAID 5 3 Сумма минус один диск Переживает отказ одного HDD RAID 6 4 Сумма минус два диска Переживает отказ двух HDD RAID 10 4 Около половины суммы Зависит от того, какие пары отказали Практическое применение RAID 1: простой двухдисковый NVR или NAS.

простой двухдисковый NVR или NAS. RAID 5: экономия ёмкости при одном резервном диске.

экономия ёмкости при одном резервном диске. RAID 6: крупный архив и длительное восстановление массива.

крупный архив и длительное восстановление массива. RAID 10: высокая нагрузка и быстрые операции записи/чтения. Во время восстановления массива все оставшиеся диски получают повышенную нагрузку. Состояние накопителей и резервирование питания особенно важны в этот период.

Почему RAID не является резервной копией видеозаписи RAID защищает в основном от физического отказа диска. Он не предотвращает удаление архива, повреждение файловой системы, ошибку пользователя, кражу регистратора, пожар или шифрование устройства. Важные фрагменты нужно выгрузить из циклического архива;

проверить на отдельном компьютере;

сохранить на независимый носитель;

при необходимости создать вторую копию;

сохранить оригинальный формат и проигрыватель;

зафиксировать правильную дату и время;

ограничить доступ к копии;

не редактировать единственный исходный файл. Hot spare также не является резервной копией. Это запасной диск, который автоматически включается в восстановление массива после отказа.

Какие показатели SMART контролировать SMART помогает увидеть часть признаков ухудшения накопителя, но не гарантирует, что диск заранее сообщит о любом отказе. Reallocated Sectors Сектора, которые диск уже заменил резервными. Current Pending Нестабильные сектора, ожидающие повторной проверки. Uncorrectable Ошибки, которые не удалось исправить. UDMA CRC Может указывать на кабель или интерфейс SATA. Temperature Показывает тепловой режим внутри регистратора. Power-On Hours Фактическая наработка накопителя. Когда нужно реагировать регистратор сообщает HDD Error или Abnormal;

растёт число переназначенных секторов;

появляются pending или uncorrectable sectors;

архив имеет пропуски;

диск периодически исчезает;

слышны повторяющиеся щелчки;

растёт температура;

RAID переходит в degraded mode. Если диск уже показывает признаки отказа, сначала сохраните важные записи. Длительный тест и многократные перезапуски могут дополнительно нагрузить повреждённый накопитель.

Почему температура сокращает срок службы HDD Регистратор часто устанавливают в закрытом шкафу вместе с роутером, PoE-коммутатором и UPS. Всё это оборудование выделяет тепло. Для нормального охлаждения нужны свободные вентиляционные отверстия;

зазор вокруг корпуса;

исправный вентилятор;

чистота радиаторов и решёток;

отсутствие прямого солнца;

нормальная температура помещения;

правильное крепление HDD;

отсутствие сильной вибрации;

контроль температуры в интерфейсе NVR. Плохие места для регистратора герметичный электрический щит;

непроветриваемая антресоль;

утеплённый чердак летом;

котельная возле источника тепла;

сырой подвал;

уличный шкаф без климатического расчёта;

мебельная ниша без вентиляции.

Почему видеорегистратору нужен UPS Резкое отключение питания может повредить текущий фрагмент записи, файловую систему или массив RAID. ONT или модем → Роутер → PoE-коммутатор → Камеры → NVR и HDD Резервировать только регистратор недостаточно. Если отключатся PoE-коммутатор и камеры, архив перестанет пополняться. В расчёт UPS входят регистратор;

все установленные HDD;

PoE-коммутатор;

камеры с ночной подсветкой;

роутер;

ONT или другое оборудование провайдера;

удалённые коммутаторы;

запас на старение аккумулятора.

Какую microSD выбрать для IP-камеры Карта памяти в камере постоянно проходит циклы записи и перезаписи. Обычная потребительская microSD может быстро выработать ресурс. Что проверять максимальную ёмкость, поддерживаемую камерой;

microSDHC или microSDXC;

файловую систему;

класс минимальной скорости записи;

маркировку High Endurance или аналогичную;

ресурс непрерывной записи;

рабочую температуру;

гарантийные условия;

наличие контроля здоровья карты в камере;

официальную совместимость. Маркировка Что означает Чего не гарантирует Class 10 Минимальную последовательную скорость Ресурс круглосуточной перезаписи U1 или U3 Минимальную скорость в UHS-режиме Совместимость с любой камерой V10–V90 Класс минимальной видеозаписи Количество циклов перезаписи High Endurance Назначение для длительной видеозаписи Одинаковый ресурс у всех производителей Как использовать microSD правильно форматировать карту через интерфейс камеры;

проверить запись после форматирования;

включить циклическую перезапись;

контролировать ошибки карты;

периодически проверять воспроизведение;

заменять карту при первых предупреждениях;

не использовать единственную карту как единственный архив важного объекта.

Можно ли поставить SSD в видеорегистратор SSD имеет высокую скорость, не содержит вращающихся деталей и не боится механической вибрации. Но для архива видеонаблюдения скорость часто не является главным ограничением. Преимущества SSD нет шума и механики;

низкая задержка;

быстрое открытие архива;

компактность;

устойчивость к вибрации;

подходит для отдельных edge-устройств. Ограничения SSD выше цена за терабайт;

ограниченный ресурс записи TBW или DWPD;

не каждый NVR поддерживает SSD;

важна защита от потери питания;

потребительский SSD может плохо подходить для постоянной записи;

большой архив обычно дешевле хранить на HDD. SSD оправдан для сервера аналитики, быстрого кэша, небольшого edge-архива или системы с особыми требованиями. Для обычного домашнего NVR специализированный HDD чаще рациональнее.

Можно ли использовать NAS или серверный HDD NAS и enterprise HDD могут подходить для видеосервера или сетевого хранилища, особенно при RAID и высокой нагрузке. Но нужно проверить совместимость с NAS или NVR;

допустимый workload;

CMR или SMR;

вибрацию в многодисковом корпусе;

уровень шума;

тепловыделение;

режим обработки ошибок;

число отсеков;

гарантию для данного применения. Накопитель для NAS не обязательно хуже surveillance HDD. Но его следует выбирать как часть конкретного сервера и VMS, а не как случайную замену диску регистратора.

Как не купить поддельный или восстановленный HDD Накопители большой ёмкости часто продаются как бывшие в употреблении, восстановленные или извлечённые из серверов. Перед установкой проверить серийный номер;

официальную гарантию;

состояние упаковки;

совпадение этикетки и прошивки;

Power-On Hours;

количество включений;

SMART и историю ошибок;

результат полного теста поверхности;

отсутствие следов переклеенной этикетки;

репутацию продавца. Новый на вид диск может иметь тысячи часов работы. Перед вводом системы в эксплуатацию обязательно проверяйте фактическую наработку.

Как установить новый HDD в видеорегистратор Проверить модель NVR. Уточнить число отсеков и максимальную ёмкость. Обновить прошивку. Только после проверки совместимости новой версии. Корректно выключить регистратор. Не отключать питание во время записи. Обесточить оборудование. Отключить блок питания и дождаться остановки HDD. Закрепить диск. Использовать предусмотренные винты и посадочное место. Подключить SATA. Проверить питание и кабель данных. Собрать корпус. Кабели не должны попадать в вентилятор. Включить регистратор. Убедиться, что диск определяется полностью. Инициализировать HDD. Форматирование выполняется через NVR. Настроить запись. Проверить расписание, потоки и циклическую перезапись. Проверить архив. Открыть запись с каждой камеры. Проверить SMART и температуру. Зафиксировать начальное состояние. Форматирование через регистратор удалит данные с HDD. Не устанавливайте накопитель, на котором остались нужные документы или архивы.

Что проверить после установки диска NVR видит полную ёмкость;

статус HDD отображается как Normal или Healthy;

все камеры записывают основной поток;

архив открывается без пропусков;

события имеют предзапись и постзапись;

звук записывается по задаче;

циклическая перезапись включена;

время и часовой пояс настроены правильно;

расчётная глубина архива достигается;

температура стабильна;

нет ошибок SATA и SMART;

UPS держит систему заданное время;

важный фрагмент можно выгрузить и воспроизвести. После нескольких дней эксплуатации сравните фактическую глубину архива с расчётным значением. При заметном расхождении проверьте битрейт, расписание и события.

Когда жёсткий диск нужно заменить SMART предупреждает Растут переназначенные, pending или неисправимые сектора. Архив повреждается Появляются пропуски, ошибки чтения и зависания. Диск исчезает NVR периодически перестаёт видеть накопитель. Появились звуки Щелчки, повторный раскрут и механические удары. Перегрев Температура остаётся высокой после очистки и проверки вентиляции. Не хватает объёма Архив удаляется раньше установленного срока. Не существует универсального срока, после которого исправный HDD обязательно нужно выбросить. Решение принимают по состоянию, нагрузке, важности архива и резервированию.

Типовые ошибки при выборе накопителя Покупают только по объёму Не проверяют модель, workload и совместимость. Ставят старый desktop HDD Не проверяют пробег и состояние поверхности. Считают любую Purple или SkyHawk одинаковой Игнорируют точный артикул и технологию записи. SMR определяют по слухам Не открывают спецификацию конкретной модели. Не проверяют предел NVR Большой HDD не определяется регистратором. Объём считают по мегапикселям Не учитывают фактический битрейт. Верят фиксированной экономии H.265 Не учитывают сцену и настройки кодирования. RAID считают резервной копией Важные записи остаются только в одном корпусе. RAID создают после записи Инициализация удаляет существующий архив. Не ставят UPS Архив обрывается при каждом отключении света. NVR прячут без вентиляции HDD постоянно работает в перегреве. Используют обычную microSD Карта быстро изнашивается от циклической записи. Смотрят только на класс скорости U3 или V30 принимают за показатель ресурса. Не проверяют архив Камеры показывают онлайн, но записи отсутствуют. Покупают восстановленный диск как новый Не проверяют часы работы и гарантию.

Нормативная и техническая основа IEC 62676-1-1. Общие требования к системам видеонаблюдения, применяемым в системах безопасности.

Общие требования к системам видеонаблюдения, применяемым в системах безопасности. IEC 62676-4:2025. Рекомендации по планированию, монтажу, проверке, вводу и обслуживанию видеонаблюдения.

Рекомендации по планированию, монтажу, проверке, вводу и обслуживанию видеонаблюдения. ГОСТ Р 51558-2014. Общие технические требования к охранным телевизионным системам.

Общие технические требования к охранным телевизионным системам. Спецификация SATA. Интерфейс подключения HDD и SSD в регистраторах и серверах.

Интерфейс подключения HDD и SSD в регистраторах и серверах. Документация производителя NVR. Максимальная ёмкость, число отсеков, совместимые HDD и RAID.

Максимальная ёмкость, число отсеков, совместимые HDD и RAID. Документация производителя накопителя. Workload, CMR или SMR, температурный режим и гарантия. Нормативные документы не заменяют таблицу совместимости конкретного регистратора. Перед закупкой проверяются модель NVR, версия прошивки и точный артикул HDD.

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