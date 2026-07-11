Розетки на Филиппинах: переходник, 220 В и 60 Гц

Электромир Короткий ответ: на Филиппинах распространены розетки типов A и B с плоскими контактами. Также встречаются розетки типа C и универсальные гостиничные механизмы. Для российской вилки C, F или E/F лучше взять переходник на A/B, потому что круглая вилка подходит напрямую не в каждом отеле. Напряжение сети составляет примерно 220-230 В, частота 60 Гц. Российская техника на 220-240 В обычно совместима по напряжению, но для приборов с двигателем, трансформатором или таймером нужно проверить поддержку 60 Гц. Зарядки с маркировкой Input: 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя.

Напряжение 220-230 В Частота 60 Гц Основные розетки A и B Дополнительно C и универсальные Переходник из России Лучше взять

Главный риск: розетки A и B выглядят как в США и Японии, но на Филиппинах в них обычно около 220-230 В. Американский или японский прибор только на 100-120 В может физически подключиться без адаптера и сразу получить опасное повышенное напряжение.

Какой переходник нужен на Филиппины из России

Самый практичный вариант, переходник с российской вилки C/F/E/F на плоские контакты типа A или B. Он пригодится в большинстве гостиниц, квартир и общественных зарядных зон.

Российская вилка C, F или E/F → Основная розетка A или B

Для обычной поездки один качественный переходник C/F на A/B;

зарядка 100-240 В, 50/60 Гц;

исправный USB-кабель;

пауэрбанк. Для семьи и нескольких островов два переходника A/B;

многопортовый блок питания;

короткий исправный удлинитель;

запасная зарядка для телефона.

Подойдёт ли переходник для США

Да. Переходник на тип A или B имеет нужную форму плоских контактов. Но он не снижает напряжение. После подключения прибор получит филиппинские 220-230 В, а не американские 120 В.

Можно ли обойтись без переходника

Иногда да. В современных отелях встречаются:

розетки типа C для круглой Europlug;

универсальные механизмы под плоские и круглые вилки;

съёмные адаптеры на ресепшене;

USB-A и USB-C возле кровати.

Но наличие конкретного формата не гарантируется даже внутри одной сети отелей. Небольшой переходник лучше взять заранее.

Переходник не является преобразователем. Он меняет только форму контактов и не преобразует 230 В в 120 В, а 60 Гц в 50 Гц.

Какие розетки используются на Филиппинах

Тип Как выглядит Заземление Что важно туристу из России A Два плоских параллельных отверстия Нет Нужен переходник для круглой российской вилки B Два плоских отверстия и круглый контакт PE Предусмотрено Для техники класса I нужен адаптер с передачей PE C Два круглых отверстия под Europlug Нет Тонкая российская вилка C подходит напрямую Универсальная Комбинированные отверстия под несколько вилок Зависит от конструкции и подключения Нужно проверить фиксацию, ток и наличие PE

Тип A

Это наиболее распространённый двухконтактный формат с плоскими штырями. Защитного заземления у него нет. Российская круглая вилка напрямую не подходит.

Тип B

Тип B дополняет плоские контакты круглым контактом PE. Для ноутбука с трёхпроводным сетевым кабелем, профессионального оборудования и другой техники класса I переходник должен сохранять заземление.

Наличие третьего отверстия не доказывает, что PE фактически подключён. Это зависит от проводки и состояния конкретной электроустановки.

Тип C

Тонкая российская Europlug подходит к розетке C напрямую. Однако тип C не имеет PE и не предназначен для крупной вилки F с боковыми защитными контактами.

Универсальные розетки

Они распространены в современных отелях, но могут хуже удерживать вилку. Если зарядка выпадает, контакт пропадает при движении кабеля или корпус нагревается, точку использовать нельзя.

Какое напряжение и частота на Филиппинах

Филиппинская сеть работает при частоте 60 Гц. В туристических справочниках часто указывается 220 В, а в действующих документах и маркировке современного оборудования используется 230 В. Для практической проверки техники разумно ориентироваться на диапазон 220-230 В.

Филиппины 220-230 В, 60 Гц Россия 230 В, 50 Гц

Как читать маркировку Input

Input: 100-240 V, 50/60 Hz

Подходит. Требуется только совместимая форма вилки. Input: 220-240 V, 50/60 Hz

Подходит по напряжению и частоте. Input: 220-240 V, 50 Hz

Напряжение подходит, но влияние 60 Гц нужно проверить по инструкции производителя. Input: 110-120 V, 60 Hz

Напрямую подключать нельзя, несмотря на совместимость вилки A или B. Input: 115/230 V

До включения установите ручной переключатель на 230 В.

Почему американская вилка не означает американское напряжение

Тип A или B описывает только геометрию штепсельного соединения. На Филиппинах эти формы используются в сети примерно 220-230 В. Поэтому американский фен, кофеварка или прибор только на 120 В может сгореть сразу после включения.

Манила, Себу, Боракай, Палаван и другие направления

Напряжение и частота одинаковы по стране. Реальный набор розеток зависит от гостиницы, возраста здания и производителя механизма.

Направление Что чаще встречается Практический совет Манила и Макати A/B, универсальные блоки и USB в современных отелях и кондоминиумах Взять A/B, для ноутбука проверить PE Себу и Мактан A/B, универсальные розетки в курортных объектах, реже C Не рассчитывать только на европейскую C Боракай Современные гостиничные блоки и смешанный фонд небольших отелей Уточнить число точек и наличие генератора Палаван и Эль-Нидо A/B, ограниченное число точек, автономные системы в удалённых объектах Взять пауэрбанк, фонарь и запасной адаптер Бохол и Панглао A/B и универсальные розетки в отелях разного уровня Проверять фиксацию вилки и следы нагрева Сиаргао Новые виллы и небольшие гестхаусы с разным резервированием Уточнить генератор, Wi-Fi и часы подачи электричества

Отзывы о другом отеле или соседнем корпусе не гарантируют такой же набор розеток. Перед поездкой можно отправить объекту фотографию вилки и уточнить совместимость.

Отели, кондоминиумы и гостевые дома

Современный отель

В номере могут быть A/B, универсальная розетка, USB и отдельный блок у рабочего стола. Часть точек отключается карточкой номера, а холодильник обычно подключён к постоянной линии.

Кондоминиум в Маниле или Себу

В современных зданиях чаще устанавливаются розетки B и универсальные механизмы. Но фактическое наличие PE и дифференциальной защиты определяется монтажом, а не внешним видом.

Небольшой гестхаус или бунгало

Возможны одна-две розетки на комнату, удлинитель владельца и ограниченная мощность. Не подключайте фен, чайник и обогреватель к одной переносной колодке.

Что спросить перед бронированием

Какие розетки установлены в номере? Есть ли розетка типа C или универсальный блок? Работают ли розетки без карточки номера? Есть ли генератор и какие линии он питает? Можно ли использовать собственный фен или медицинское оборудование?

Можно ли подключать российскую технику

Телефон, планшет и часы

Большинство зарядок поддерживает 100-240 В и 50/60 Гц. Для A/B нужен переходник. К розетке C тонкая российская вилка подключается напрямую.

Ноутбук

Современный блок питания обычно совместим по напряжению и частоте. Если кабель имеет заземлённую вилку F или E/F, используйте адаптер на B с передачей PE.

Российский фен, плойка и утюжок

Прибор на 220-240 В подходит по напряжению. Проверьте поддержку 60 Гц, особенно если внутри есть двигатель или электронное управление. Не используйте слабый переходник без маркировки тока.

Фен мощностью 2000 Вт при 230 В потребляет примерно 8,7 А. Адаптер, розетка и удлинитель должны выдерживать такую длительную нагрузку.

Американский или японский фен

Прибор только на 100-120 В нельзя включать напрямую. Его плоская вилка подойдёт к A/B, но напряжение будет почти вдвое выше. Обычный адаптер не нужен механически и не может защитить прибор.

Электробритва и зубная щётка

Проверьте диапазон зарядной базы. Специальный гостиничный блок Shavers Only используют только для разрешённой маломощной техники.

Медицинское оборудование

Для СИПАП, небулайзера, зарядки слухового аппарата и другой важной техники заранее проверьте:

диапазон напряжения и частоты;

потребляемую и пусковую мощность;

необходимость PE;

время работы от аккумулятора;

наличие генератора или другого резерва.

Что меняет частота 60 Гц

В России используется 50 Гц, на Филиппинах 60 Гц. Для импульсных зарядок с маркировкой 50/60 Hz это не проблема. Но частота может влиять на оборудование, работа которого связана с сетевым двигателем, трансформатором или синхронным таймером.

Оборудование Что проверить Возможное влияние 60 Гц Телефон, ноутбук, камера Надпись 50/60 Hz Обычно работают нормально Сетевые часы и таймеры Зависимость времени от частоты сети Возможен неправильный ход Проигрыватель и старая аудиотехника Тип двигателя и привод Может измениться скорость Вентилятор, насос, мотор Шильдик 50/60 Hz Возможен другой режим работы Фен с двигателем Допустимая частота Нагреватель совместим, но двигатель нужно проверять отдельно Простой нагреватель Главным образом напряжение и мощность Частота обычно менее критична

Заземление и розетки типа B

Тип B имеет круглый контакт PE, но наличие третьего отверстия подтверждает только конструкцию механизма. Защитный проводник может быть не подключён, повреждён или отсутствовать в старой линии.

Можно оценить визуально целостность корпуса;

наличие третьего отверстия;

плотность крепления;

следы нагрева и копоти;

влагу и коррозию. Нельзя определить по виду подключён ли PE;

исправна ли защитная цепь;

правильно ли подключены проводники;

работает ли автоматическое отключение;

каково состояние скрытой проводки.

Не проверяйте заземление самодельными устройствами и не разбирайте гостиничную розетку. При сомнении обратитесь к персоналу.

USB и универсальные гостиничные розетки

Встроенный USB-A или USB-C может быть удобен, но его мощность часто неизвестна. USB-C не обязательно поддерживает Power Delivery, а старый USB-A может заряжать телефон медленно.

Собственный блок питания предпочтительнее

для ноутбука;

для быстрой зарядки телефона;

для фотоаппарата и дрона;

для медицинского оборудования;

когда важно контролировать качество питания.

Если общественный USB-порт вызывает сомнения, используйте сетевую зарядку, пауэрбанк или кабель без линий передачи данных.

Отключения и резервное питание

Филиппины состоят из большого числа островов с различной энергетической инфраструктурой. Надёжность питания зависит от региона, погоды и конкретного объекта. В удалённом отеле или небольшом гестхаусе стоит уточнить резервирование заранее.

Что спросить у отеля

есть ли генератор;

работают ли при отключении розетки в номере;

сохраняется ли Wi-Fi;

питаются ли кондиционер и водяной насос;

можно ли заряжать медицинское оборудование;

какова длительность переключения на резерв.

Что взять для резерва

исправный пауэрбанк;

компактный фонарь;

запасной кабель;

многопортовую зарядку;

офлайн-копии брони, адресов и билетов;

автономный источник для критически важной техники.

Удлинители, тройники и мощные приборы

Короткий качественный удлинитель полезен, если в номере мало точек. Он должен быть рассчитан минимум на 250 В и иметь понятный допустимый ток.

Чего нельзя делать

соединять несколько тройников последовательно;

подключать фен, чайник и утюг к одному слабому удлинителю;

использовать повреждённый кабель;

фиксировать вилку бумагой, пластиком или спичками;

оставлять тяжёлый адаптер висеть на расшатанной розетке;

использовать переносную колодку рядом с водой.

Опасные признаки розетки или переходника

Не используйте точку вилка болтается или выпадает;

контакт пропадает при движении кабеля;

слышен треск, шипение или гудение;

видны копоть и оплавление;

есть запах нагретого пластика;

корпус розетки двигается;

есть вода или коррозия;

защита отключается повторно. Что делать Выключить прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Перейти на другую исправную розетку. Не разбирать механизм самостоятельно.

Что взять с собой на Филиппины

переходник C/F/E/F на A/B;

второй резервный переходник для семейной поездки;

зарядку 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый блок питания;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк допустимой для авиаперевозки ёмкости;

короткий удлинитель на 250 В;

фонарь;

фотографию маркировки Input важной техники.

Что обычно не требуется

преобразователь для зарядок 100-240 В;

преобразователь для российской техники 220-240 В с поддержкой 60 Гц;

тяжёлый стабилизатор для обычной туристической поездки;

несколько дешёвых переходников, соединённых каскадом;

самодельный адаптер.

Сравнение электросетей Филиппин и России

Параметр Филиппины Россия Практический вывод Напряжение 220-230 В 230 В Техника 220-240 В обычно совместима Частота 60 Гц 50 Гц Нужно проверить маркировку 50/60 Hz Основные розетки A и B, также C C и F Переходник A/B лучше взять Защитное заземление Предусмотрено в B Предусмотрено в F и E/F Адаптер должен передавать PE Ключевой риск A/B при напряжении около 230 В Круглые вилки при 230 В Нельзя судить о напряжении по форме розетки

Распространённые ошибки туристов

Ошибка 1. Американская розетка означает 120 В

На Филиппинах A и B обычно работают при 220-230 В.

Ошибка 2. Российская круглая вилка подходит везде

Тип C встречается, но основными остаются плоские A и B. Переходник лучше взять.

Ошибка 3. Переходник защищает прибор на 120 В

Обычный адаптер не снижает напряжение и не меняет частоту.

Ошибка 4. Любая розетка B имеет рабочее заземление

Третье отверстие не подтверждает фактическое подключение PE.

Ошибка 5. Российский прибор на 50 Гц всегда работает от 60 Гц

Для зарядок 50/60 Hz проблем обычно нет, но двигатели и таймеры требуют проверки.

Ошибка 6. Универсальная розетка безопаснее специализированной

Универсальный механизм может хуже удерживать вилку и создавать нагрев.

Нормативная и техническая основа

При подготовке материала учитывались официальные филиппинские и международные документы:

PNS 1486-1:1996 , требования к розеткам переменного тока с номинальным напряжением более 50 В и до 440 В, током до 32 А;

, требования к розеткам переменного тока с номинальным напряжением более 50 В и до 440 В, током до 32 А; PNS 1572:1997 , конфигурации и размеры вилок и розеток бытового и аналогичного назначения;

, конфигурации и размеры вилок и розеток бытового и аналогичного назначения; Department Administrative Order No. 8, Series of 1997 , обязательные национальные требования для бытовых вилок, розеток и выключателей;

, обязательные национальные требования для бытовых вилок, розеток и выключателей; Philippine Electrical Code , общие требования к безопасному устройству электроустановок;

, общие требования к безопасному устройству электроустановок; IEC 60884-1:2022 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам; IEC 60038, стандартные напряжения электрических систем.

Официальные материалы Department of Energy используют для современного оборудования напряжение 230 В и частоту 60 Гц. Туристические справочники часто указывают 220 В, поэтому в статье используется практический диапазон 220-230 В.

Стандарты не подтверждают состояние конкретной гостиничной розетки. PE, правильность подключения и защитные меры проверяются документацией и измерениями специалиста.

Главный вывод На Филиппинах основными являются розетки A и B, также встречаются C и универсальные механизмы. Для российской вилки лучше взять переходник на A/B. Напряжение составляет примерно 220-230 В, частота 60 Гц. Телефон и ноутбук с маркировкой 100-240 V, 50/60 Hz совместимы без преобразователя. Самая опасная ошибка, включить американский или японский прибор только на 100-120 В в подходящую по форме розетку A/B. Форма вилки не определяет напряжение сети.

Частые вопросы

Нужен ли переходник на Филиппины из России? Да, лучше взять переходник с круглой вилки C/F на плоскую A/B. Какие розетки используются на Филиппинах? Основные типы, A и B. Также встречаются C и универсальные гостиничные механизмы. Какое напряжение на Филиппинах? Практический диапазон составляет примерно 220-230 В при частоте 60 Гц. Можно ли зарядить российский телефон? Да, если на зарядке указано 100-240 V, 50/60 Hz. Для A/B нужен переходник. Можно ли подключить российский ноутбук? Обычно да. Для трёхпроводного кабеля используйте адаптер на B с передачей PE. Можно ли использовать российский фен? Да, если он рассчитан на 220-240 В и поддерживает 60 Гц. Адаптер должен выдерживать его мощность. Можно ли подключить американский фен на 120 В? Напрямую нельзя. Его вилка может подойти, но напряжение сети почти вдвое выше. Какие розетки в Маниле? Чаще A/B, универсальные блоки и USB. В отдельных отелях встречается C. Какие розетки в Себу? Обычно A/B и универсальные механизмы. Переходник для российской вилки лучше взять. Какие розетки на Боракае и Палаване? Основные A/B, но конкретный набор зависит от отеля. В удалённых объектах дополнительно важен резерв питания. Нужен ли преобразователь напряжения? Для зарядок 100-240 В и российской техники 220-240 В обычно не нужен. Для прибора только на 100-120 В нужен подходящий преобразователь. Влияет ли частота 60 Гц? На зарядки 50/60 Hz обычно нет. Для двигателей, трансформаторов и таймеров нужно проверить инструкцию. Есть ли заземление в розетках B? Оно предусмотрено конструкцией, но фактическое подключение PE зависит от проводки. Можно ли использовать российский удлинитель? Можно через качественный адаптер, если удлинитель рассчитан минимум на 250 В и подходящий ток. Что делать, если вилка болтается? Не фиксировать её посторонними предметами. Прекратить использование и попросить другую розетку.