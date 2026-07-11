Розетки на Филиппинах: переходник, 220 В и 60 Гц

Электромир
Короткий ответ: на Филиппинах распространены розетки типов A и B с плоскими контактами. Также встречаются розетки типа C и универсальные гостиничные механизмы. Для российской вилки C, F или E/F лучше взять переходник на A/B, потому что круглая вилка подходит напрямую не в каждом отеле.
Напряжение сети составляет примерно 220-230 В, частота 60 Гц. Российская техника на 220-240 В обычно совместима по напряжению, но для приборов с двигателем, трансформатором или таймером нужно проверить поддержку 60 Гц. Зарядки с маркировкой
Input: 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя.
Какой переходник нужен на Филиппины из России
Самый практичный вариант, переходник с российской вилки C/F/E/F на плоские контакты типа A или B. Он пригодится в большинстве гостиниц, квартир и общественных зарядных зон.
Для обычной поездки
- один качественный переходник C/F на A/B;
- зарядка 100-240 В, 50/60 Гц;
- исправный USB-кабель;
- пауэрбанк.
Для семьи и нескольких островов
- два переходника A/B;
- многопортовый блок питания;
- короткий исправный удлинитель;
- запасная зарядка для телефона.
Подойдёт ли переходник для США
Да. Переходник на тип A или B имеет нужную форму плоских контактов. Но он не снижает напряжение. После подключения прибор получит филиппинские 220-230 В, а не американские 120 В.
Можно ли обойтись без переходника
Иногда да. В современных отелях встречаются:
- розетки типа C для круглой Europlug;
- универсальные механизмы под плоские и круглые вилки;
- съёмные адаптеры на ресепшене;
- USB-A и USB-C возле кровати.
Но наличие конкретного формата не гарантируется даже внутри одной сети отелей. Небольшой переходник лучше взять заранее.
Какие розетки используются на Филиппинах
|Тип
|Как выглядит
|Заземление
|Что важно туристу из России
|A
|Два плоских параллельных отверстия
|Нет
|Нужен переходник для круглой российской вилки
|B
|Два плоских отверстия и круглый контакт PE
|Предусмотрено
|Для техники класса I нужен адаптер с передачей PE
|C
|Два круглых отверстия под Europlug
|Нет
|Тонкая российская вилка C подходит напрямую
|Универсальная
|Комбинированные отверстия под несколько вилок
|Зависит от конструкции и подключения
|Нужно проверить фиксацию, ток и наличие PE
Тип A
Это наиболее распространённый двухконтактный формат с плоскими штырями. Защитного заземления у него нет. Российская круглая вилка напрямую не подходит.
Тип B
Тип B дополняет плоские контакты круглым контактом PE. Для ноутбука с трёхпроводным сетевым кабелем, профессионального оборудования и другой техники класса I переходник должен сохранять заземление.
Наличие третьего отверстия не доказывает, что PE фактически подключён. Это зависит от проводки и состояния конкретной электроустановки.
Тип C
Тонкая российская Europlug подходит к розетке C напрямую. Однако тип C не имеет PE и не предназначен для крупной вилки F с боковыми защитными контактами.
Универсальные розетки
Они распространены в современных отелях, но могут хуже удерживать вилку. Если зарядка выпадает, контакт пропадает при движении кабеля или корпус нагревается, точку использовать нельзя.
Какое напряжение и частота на Филиппинах
Филиппинская сеть работает при частоте 60 Гц. В туристических справочниках часто указывается 220 В, а в действующих документах и маркировке современного оборудования используется 230 В. Для практической проверки техники разумно ориентироваться на диапазон 220-230 В.
Как читать маркировку Input
Input: 100-240 V, 50/60 Hz
Подходит. Требуется только совместимая форма вилки.
Input: 220-240 V, 50/60 Hz
Подходит по напряжению и частоте.
Input: 220-240 V, 50 Hz
Напряжение подходит, но влияние 60 Гц нужно проверить по инструкции производителя.
Input: 110-120 V, 60 Hz
Напрямую подключать нельзя, несмотря на совместимость вилки A или B.
Input: 115/230 V
До включения установите ручной переключатель на 230 В.
Почему американская вилка не означает американское напряжение
Тип A или B описывает только геометрию штепсельного соединения. На Филиппинах эти формы используются в сети примерно 220-230 В. Поэтому американский фен, кофеварка или прибор только на 120 В может сгореть сразу после включения.
Манила, Себу, Боракай, Палаван и другие направления
Напряжение и частота одинаковы по стране. Реальный набор розеток зависит от гостиницы, возраста здания и производителя механизма.
|Направление
|Что чаще встречается
|Практический совет
|Манила и Макати
|A/B, универсальные блоки и USB в современных отелях и кондоминиумах
|Взять A/B, для ноутбука проверить PE
|Себу и Мактан
|A/B, универсальные розетки в курортных объектах, реже C
|Не рассчитывать только на европейскую C
|Боракай
|Современные гостиничные блоки и смешанный фонд небольших отелей
|Уточнить число точек и наличие генератора
|Палаван и Эль-Нидо
|A/B, ограниченное число точек, автономные системы в удалённых объектах
|Взять пауэрбанк, фонарь и запасной адаптер
|Бохол и Панглао
|A/B и универсальные розетки в отелях разного уровня
|Проверять фиксацию вилки и следы нагрева
|Сиаргао
|Новые виллы и небольшие гестхаусы с разным резервированием
|Уточнить генератор, Wi-Fi и часы подачи электричества
Отзывы о другом отеле или соседнем корпусе не гарантируют такой же набор розеток. Перед поездкой можно отправить объекту фотографию вилки и уточнить совместимость.
Отели, кондоминиумы и гостевые дома
Современный отель
В номере могут быть A/B, универсальная розетка, USB и отдельный блок у рабочего стола. Часть точек отключается карточкой номера, а холодильник обычно подключён к постоянной линии.
Кондоминиум в Маниле или Себу
В современных зданиях чаще устанавливаются розетки B и универсальные механизмы. Но фактическое наличие PE и дифференциальной защиты определяется монтажом, а не внешним видом.
Небольшой гестхаус или бунгало
Возможны одна-две розетки на комнату, удлинитель владельца и ограниченная мощность. Не подключайте фен, чайник и обогреватель к одной переносной колодке.
Что спросить перед бронированием
- Какие розетки установлены в номере?
- Есть ли розетка типа C или универсальный блок?
- Работают ли розетки без карточки номера?
- Есть ли генератор и какие линии он питает?
- Можно ли использовать собственный фен или медицинское оборудование?
Можно ли подключать российскую технику
Телефон, планшет и часы
Большинство зарядок поддерживает 100-240 В и 50/60 Гц. Для A/B нужен переходник. К розетке C тонкая российская вилка подключается напрямую.
Ноутбук
Современный блок питания обычно совместим по напряжению и частоте. Если кабель имеет заземлённую вилку F или E/F, используйте адаптер на B с передачей PE.
Российский фен, плойка и утюжок
Прибор на 220-240 В подходит по напряжению. Проверьте поддержку 60 Гц, особенно если внутри есть двигатель или электронное управление. Не используйте слабый переходник без маркировки тока.
Фен мощностью 2000 Вт при 230 В потребляет примерно 8,7 А. Адаптер, розетка и удлинитель должны выдерживать такую длительную нагрузку.
Американский или японский фен
Прибор только на 100-120 В нельзя включать напрямую. Его плоская вилка подойдёт к A/B, но напряжение будет почти вдвое выше. Обычный адаптер не нужен механически и не может защитить прибор.
Электробритва и зубная щётка
Проверьте диапазон зарядной базы. Специальный гостиничный блок Shavers Only используют только для разрешённой маломощной техники.
Медицинское оборудование
Для СИПАП, небулайзера, зарядки слухового аппарата и другой важной техники заранее проверьте:
- диапазон напряжения и частоты;
- потребляемую и пусковую мощность;
- необходимость PE;
- время работы от аккумулятора;
- наличие генератора или другого резерва.
Что меняет частота 60 Гц
В России используется 50 Гц, на Филиппинах 60 Гц. Для импульсных зарядок с маркировкой 50/60 Hz это не проблема. Но частота может влиять на оборудование, работа которого связана с сетевым двигателем, трансформатором или синхронным таймером.
|Оборудование
|Что проверить
|Возможное влияние 60 Гц
|Телефон, ноутбук, камера
|Надпись 50/60 Hz
|Обычно работают нормально
|Сетевые часы и таймеры
|Зависимость времени от частоты сети
|Возможен неправильный ход
|Проигрыватель и старая аудиотехника
|Тип двигателя и привод
|Может измениться скорость
|Вентилятор, насос, мотор
|Шильдик 50/60 Hz
|Возможен другой режим работы
|Фен с двигателем
|Допустимая частота
|Нагреватель совместим, но двигатель нужно проверять отдельно
|Простой нагреватель
|Главным образом напряжение и мощность
|Частота обычно менее критична
Заземление и розетки типа B
Тип B имеет круглый контакт PE, но наличие третьего отверстия подтверждает только конструкцию механизма. Защитный проводник может быть не подключён, повреждён или отсутствовать в старой линии.
Можно оценить визуально
- целостность корпуса;
- наличие третьего отверстия;
- плотность крепления;
- следы нагрева и копоти;
- влагу и коррозию.
Нельзя определить по виду
- подключён ли PE;
- исправна ли защитная цепь;
- правильно ли подключены проводники;
- работает ли автоматическое отключение;
- каково состояние скрытой проводки.
Не проверяйте заземление самодельными устройствами и не разбирайте гостиничную розетку. При сомнении обратитесь к персоналу.
USB и универсальные гостиничные розетки
Встроенный USB-A или USB-C может быть удобен, но его мощность часто неизвестна. USB-C не обязательно поддерживает Power Delivery, а старый USB-A может заряжать телефон медленно.
Собственный блок питания предпочтительнее
- для ноутбука;
- для быстрой зарядки телефона;
- для фотоаппарата и дрона;
- для медицинского оборудования;
- когда важно контролировать качество питания.
Если общественный USB-порт вызывает сомнения, используйте сетевую зарядку, пауэрбанк или кабель без линий передачи данных.
Отключения и резервное питание
Филиппины состоят из большого числа островов с различной энергетической инфраструктурой. Надёжность питания зависит от региона, погоды и конкретного объекта. В удалённом отеле или небольшом гестхаусе стоит уточнить резервирование заранее.
Что спросить у отеля
- есть ли генератор;
- работают ли при отключении розетки в номере;
- сохраняется ли Wi-Fi;
- питаются ли кондиционер и водяной насос;
- можно ли заряжать медицинское оборудование;
- какова длительность переключения на резерв.
Что взять для резерва
- исправный пауэрбанк;
- компактный фонарь;
- запасной кабель;
- многопортовую зарядку;
- офлайн-копии брони, адресов и билетов;
- автономный источник для критически важной техники.
Удлинители, тройники и мощные приборы
Короткий качественный удлинитель полезен, если в номере мало точек. Он должен быть рассчитан минимум на 250 В и иметь понятный допустимый ток.
Чего нельзя делать
- соединять несколько тройников последовательно;
- подключать фен, чайник и утюг к одному слабому удлинителю;
- использовать повреждённый кабель;
- фиксировать вилку бумагой, пластиком или спичками;
- оставлять тяжёлый адаптер висеть на расшатанной розетке;
- использовать переносную колодку рядом с водой.
Опасные признаки розетки или переходника
Не используйте точку
- вилка болтается или выпадает;
- контакт пропадает при движении кабеля;
- слышен треск, шипение или гудение;
- видны копоть и оплавление;
- есть запах нагретого пластика;
- корпус розетки двигается;
- есть вода или коррозия;
- защита отключается повторно.
Что делать
- Выключить прибор.
- Извлечь вилку за корпус.
- Не использовать точку повторно.
- Сообщить персоналу или владельцу.
- Перейти на другую исправную розетку.
- Не разбирать механизм самостоятельно.
Что взять с собой на Филиппины
- переходник C/F/E/F на A/B;
- второй резервный переходник для семейной поездки;
- зарядку 100-240 В, 50/60 Гц;
- многопортовый блок питания;
- исправные USB-кабели;
- пауэрбанк допустимой для авиаперевозки ёмкости;
- короткий удлинитель на 250 В;
- фонарь;
- фотографию маркировки Input важной техники.
Что обычно не требуется
- преобразователь для зарядок 100-240 В;
- преобразователь для российской техники 220-240 В с поддержкой 60 Гц;
- тяжёлый стабилизатор для обычной туристической поездки;
- несколько дешёвых переходников, соединённых каскадом;
- самодельный адаптер.
Сравнение электросетей Филиппин и России
|Параметр
|Филиппины
|Россия
|Практический вывод
|Напряжение
|220-230 В
|230 В
|Техника 220-240 В обычно совместима
|Частота
|60 Гц
|50 Гц
|Нужно проверить маркировку 50/60 Hz
|Основные розетки
|A и B, также C
|C и F
|Переходник A/B лучше взять
|Защитное заземление
|Предусмотрено в B
|Предусмотрено в F и E/F
|Адаптер должен передавать PE
|Ключевой риск
|A/B при напряжении около 230 В
|Круглые вилки при 230 В
|Нельзя судить о напряжении по форме розетки
Распространённые ошибки туристов
Ошибка 1. Американская розетка означает 120 В
На Филиппинах A и B обычно работают при 220-230 В.
Ошибка 2. Российская круглая вилка подходит везде
Тип C встречается, но основными остаются плоские A и B. Переходник лучше взять.
Ошибка 3. Переходник защищает прибор на 120 В
Обычный адаптер не снижает напряжение и не меняет частоту.
Ошибка 4. Любая розетка B имеет рабочее заземление
Третье отверстие не подтверждает фактическое подключение PE.
Ошибка 5. Российский прибор на 50 Гц всегда работает от 60 Гц
Для зарядок 50/60 Hz проблем обычно нет, но двигатели и таймеры требуют проверки.
Ошибка 6. Универсальная розетка безопаснее специализированной
Универсальный механизм может хуже удерживать вилку и создавать нагрев.
Нормативная и техническая основа
При подготовке материала учитывались официальные филиппинские и международные документы:
- PNS 1486-1:1996, требования к розеткам переменного тока с номинальным напряжением более 50 В и до 440 В, током до 32 А;
- PNS 1572:1997, конфигурации и размеры вилок и розеток бытового и аналогичного назначения;
- Department Administrative Order No. 8, Series of 1997, обязательные национальные требования для бытовых вилок, розеток и выключателей;
- Philippine Electrical Code, общие требования к безопасному устройству электроустановок;
- IEC 60884-1:2022, общие требования к бытовым вилкам и розеткам;
- IEC 60038, стандартные напряжения электрических систем.
Официальные материалы Department of Energy используют для современного оборудования напряжение 230 В и частоту 60 Гц. Туристические справочники часто указывают 220 В, поэтому в статье используется практический диапазон 220-230 В.
Стандарты не подтверждают состояние конкретной гостиничной розетки. PE, правильность подключения и защитные меры проверяются документацией и измерениями специалиста.
Главный вывод
На Филиппинах основными являются розетки A и B, также встречаются C и универсальные механизмы. Для российской вилки лучше взять переходник на A/B.
Напряжение составляет примерно 220-230 В, частота 60 Гц. Телефон и ноутбук с маркировкой 100-240 V, 50/60 Hz совместимы без преобразователя.
Самая опасная ошибка, включить американский или японский прибор только на 100-120 В в подходящую по форме розетку A/B. Форма вилки не определяет напряжение сети.
Частые вопросы
Нужен ли переходник на Филиппины из России?
Да, лучше взять переходник с круглой вилки C/F на плоскую A/B.
Какие розетки используются на Филиппинах?
Основные типы, A и B. Также встречаются C и универсальные гостиничные механизмы.
Какое напряжение на Филиппинах?
Практический диапазон составляет примерно 220-230 В при частоте 60 Гц.
Можно ли зарядить российский телефон?
Да, если на зарядке указано 100-240 V, 50/60 Hz. Для A/B нужен переходник.
Можно ли подключить российский ноутбук?
Обычно да. Для трёхпроводного кабеля используйте адаптер на B с передачей PE.
Можно ли использовать российский фен?
Да, если он рассчитан на 220-240 В и поддерживает 60 Гц. Адаптер должен выдерживать его мощность.
Можно ли подключить американский фен на 120 В?
Напрямую нельзя. Его вилка может подойти, но напряжение сети почти вдвое выше.
Какие розетки в Маниле?
Чаще A/B, универсальные блоки и USB. В отдельных отелях встречается C.
Какие розетки в Себу?
Обычно A/B и универсальные механизмы. Переходник для российской вилки лучше взять.
Какие розетки на Боракае и Палаване?
Основные A/B, но конкретный набор зависит от отеля. В удалённых объектах дополнительно важен резерв питания.
Нужен ли преобразователь напряжения?
Для зарядок 100-240 В и российской техники 220-240 В обычно не нужен. Для прибора только на 100-120 В нужен подходящий преобразователь.
Влияет ли частота 60 Гц?
На зарядки 50/60 Hz обычно нет. Для двигателей, трансформаторов и таймеров нужно проверить инструкцию.
Есть ли заземление в розетках B?
Оно предусмотрено конструкцией, но фактическое подключение PE зависит от проводки.
Можно ли использовать российский удлинитель?
Можно через качественный адаптер, если удлинитель рассчитан минимум на 250 В и подходящий ток.
Что делать, если вилка болтается?
Не фиксировать её посторонними предметами. Прекратить использование и попросить другую розетку.
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