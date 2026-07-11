Розетки на Филиппинах: переходник, 220 В и 60 Гц

Электромир

Короткий ответ: на Филиппинах распространены розетки типов A и B с плоскими контактами. Также встречаются розетки типа C и универсальные гостиничные механизмы. Для российской вилки C, F или E/F лучше взять переходник на A/B, потому что круглая вилка подходит напрямую не в каждом отеле.

Напряжение сети составляет примерно 220-230 В, частота 60 Гц. Российская техника на 220-240 В обычно совместима по напряжению, но для приборов с двигателем, трансформатором или таймером нужно проверить поддержку 60 Гц. Зарядки с маркировкой Input: 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя.

Напряжение220-230 В
Частота60 Гц
Основные розеткиA и B
ДополнительноC и универсальные
Переходник из РоссииЛучше взять
Главный риск: розетки A и B выглядят как в США и Японии, но на Филиппинах в них обычно около 220-230 В. Американский или японский прибор только на 100-120 В может физически подключиться без адаптера и сразу получить опасное повышенное напряжение.

Какой переходник нужен на Филиппины из России

Самый практичный вариант, переходник с российской вилки C/F/E/F на плоские контакты типа A или B. Он пригодится в большинстве гостиниц, квартир и общественных зарядных зон.

Российская вилка C, F или E/F
Основная розетка A или B

Для обычной поездки

  • один качественный переходник C/F на A/B;
  • зарядка 100-240 В, 50/60 Гц;
  • исправный USB-кабель;
  • пауэрбанк.

Для семьи и нескольких островов

  • два переходника A/B;
  • многопортовый блок питания;
  • короткий исправный удлинитель;
  • запасная зарядка для телефона.

Подойдёт ли переходник для США

Да. Переходник на тип A или B имеет нужную форму плоских контактов. Но он не снижает напряжение. После подключения прибор получит филиппинские 220-230 В, а не американские 120 В.

Можно ли обойтись без переходника

Иногда да. В современных отелях встречаются:

  • розетки типа C для круглой Europlug;
  • универсальные механизмы под плоские и круглые вилки;
  • съёмные адаптеры на ресепшене;
  • USB-A и USB-C возле кровати.

Но наличие конкретного формата не гарантируется даже внутри одной сети отелей. Небольшой переходник лучше взять заранее.

Переходник не является преобразователем. Он меняет только форму контактов и не преобразует 230 В в 120 В, а 60 Гц в 50 Гц.

Какие розетки используются на Филиппинах

Тип Как выглядит Заземление Что важно туристу из России
A Два плоских параллельных отверстия Нет Нужен переходник для круглой российской вилки
B Два плоских отверстия и круглый контакт PE Предусмотрено Для техники класса I нужен адаптер с передачей PE
C Два круглых отверстия под Europlug Нет Тонкая российская вилка C подходит напрямую
Универсальная Комбинированные отверстия под несколько вилок Зависит от конструкции и подключения Нужно проверить фиксацию, ток и наличие PE

Тип A

Это наиболее распространённый двухконтактный формат с плоскими штырями. Защитного заземления у него нет. Российская круглая вилка напрямую не подходит.

Тип B

Тип B дополняет плоские контакты круглым контактом PE. Для ноутбука с трёхпроводным сетевым кабелем, профессионального оборудования и другой техники класса I переходник должен сохранять заземление.

Наличие третьего отверстия не доказывает, что PE фактически подключён. Это зависит от проводки и состояния конкретной электроустановки.

Тип C

Тонкая российская Europlug подходит к розетке C напрямую. Однако тип C не имеет PE и не предназначен для крупной вилки F с боковыми защитными контактами.

Универсальные розетки

Они распространены в современных отелях, но могут хуже удерживать вилку. Если зарядка выпадает, контакт пропадает при движении кабеля или корпус нагревается, точку использовать нельзя.

Какое напряжение и частота на Филиппинах

Филиппинская сеть работает при частоте 60 Гц. В туристических справочниках часто указывается 220 В, а в действующих документах и маркировке современного оборудования используется 230 В. Для практической проверки техники разумно ориентироваться на диапазон 220-230 В.

Филиппины 220-230 В, 60 Гц
Россия 230 В, 50 Гц

Как читать маркировку Input

Input: 100-240 V, 50/60 Hz
Подходит. Требуется только совместимая форма вилки.

Input: 220-240 V, 50/60 Hz
Подходит по напряжению и частоте.

Input: 220-240 V, 50 Hz
Напряжение подходит, но влияние 60 Гц нужно проверить по инструкции производителя.

Input: 110-120 V, 60 Hz
Напрямую подключать нельзя, несмотря на совместимость вилки A или B.

Input: 115/230 V
До включения установите ручной переключатель на 230 В.

Почему американская вилка не означает американское напряжение

Тип A или B описывает только геометрию штепсельного соединения. На Филиппинах эти формы используются в сети примерно 220-230 В. Поэтому американский фен, кофеварка или прибор только на 120 В может сгореть сразу после включения.

Манила, Себу, Боракай, Палаван и другие направления

Напряжение и частота одинаковы по стране. Реальный набор розеток зависит от гостиницы, возраста здания и производителя механизма.

Направление Что чаще встречается Практический совет
Манила и Макати A/B, универсальные блоки и USB в современных отелях и кондоминиумах Взять A/B, для ноутбука проверить PE
Себу и Мактан A/B, универсальные розетки в курортных объектах, реже C Не рассчитывать только на европейскую C
Боракай Современные гостиничные блоки и смешанный фонд небольших отелей Уточнить число точек и наличие генератора
Палаван и Эль-Нидо A/B, ограниченное число точек, автономные системы в удалённых объектах Взять пауэрбанк, фонарь и запасной адаптер
Бохол и Панглао A/B и универсальные розетки в отелях разного уровня Проверять фиксацию вилки и следы нагрева
Сиаргао Новые виллы и небольшие гестхаусы с разным резервированием Уточнить генератор, Wi-Fi и часы подачи электричества

Отзывы о другом отеле или соседнем корпусе не гарантируют такой же набор розеток. Перед поездкой можно отправить объекту фотографию вилки и уточнить совместимость.

Отели, кондоминиумы и гостевые дома

Современный отель

В номере могут быть A/B, универсальная розетка, USB и отдельный блок у рабочего стола. Часть точек отключается карточкой номера, а холодильник обычно подключён к постоянной линии.

Кондоминиум в Маниле или Себу

В современных зданиях чаще устанавливаются розетки B и универсальные механизмы. Но фактическое наличие PE и дифференциальной защиты определяется монтажом, а не внешним видом.

Небольшой гестхаус или бунгало

Возможны одна-две розетки на комнату, удлинитель владельца и ограниченная мощность. Не подключайте фен, чайник и обогреватель к одной переносной колодке.

Что спросить перед бронированием

  1. Какие розетки установлены в номере?
  2. Есть ли розетка типа C или универсальный блок?
  3. Работают ли розетки без карточки номера?
  4. Есть ли генератор и какие линии он питает?
  5. Можно ли использовать собственный фен или медицинское оборудование?

Можно ли подключать российскую технику

Телефон, планшет и часы

Большинство зарядок поддерживает 100-240 В и 50/60 Гц. Для A/B нужен переходник. К розетке C тонкая российская вилка подключается напрямую.

Ноутбук

Современный блок питания обычно совместим по напряжению и частоте. Если кабель имеет заземлённую вилку F или E/F, используйте адаптер на B с передачей PE.

Российский фен, плойка и утюжок

Прибор на 220-240 В подходит по напряжению. Проверьте поддержку 60 Гц, особенно если внутри есть двигатель или электронное управление. Не используйте слабый переходник без маркировки тока.

Фен мощностью 2000 Вт при 230 В потребляет примерно 8,7 А. Адаптер, розетка и удлинитель должны выдерживать такую длительную нагрузку.

Американский или японский фен

Прибор только на 100-120 В нельзя включать напрямую. Его плоская вилка подойдёт к A/B, но напряжение будет почти вдвое выше. Обычный адаптер не нужен механически и не может защитить прибор.

Электробритва и зубная щётка

Проверьте диапазон зарядной базы. Специальный гостиничный блок Shavers Only используют только для разрешённой маломощной техники.

Медицинское оборудование

Для СИПАП, небулайзера, зарядки слухового аппарата и другой важной техники заранее проверьте:

  • диапазон напряжения и частоты;
  • потребляемую и пусковую мощность;
  • необходимость PE;
  • время работы от аккумулятора;
  • наличие генератора или другого резерва.

Что меняет частота 60 Гц

В России используется 50 Гц, на Филиппинах 60 Гц. Для импульсных зарядок с маркировкой 50/60 Hz это не проблема. Но частота может влиять на оборудование, работа которого связана с сетевым двигателем, трансформатором или синхронным таймером.

Оборудование Что проверить Возможное влияние 60 Гц
Телефон, ноутбук, камера Надпись 50/60 Hz Обычно работают нормально
Сетевые часы и таймеры Зависимость времени от частоты сети Возможен неправильный ход
Проигрыватель и старая аудиотехника Тип двигателя и привод Может измениться скорость
Вентилятор, насос, мотор Шильдик 50/60 Hz Возможен другой режим работы
Фен с двигателем Допустимая частота Нагреватель совместим, но двигатель нужно проверять отдельно
Простой нагреватель Главным образом напряжение и мощность Частота обычно менее критична

Заземление и розетки типа B

Тип B имеет круглый контакт PE, но наличие третьего отверстия подтверждает только конструкцию механизма. Защитный проводник может быть не подключён, повреждён или отсутствовать в старой линии.

Можно оценить визуально

  • целостность корпуса;
  • наличие третьего отверстия;
  • плотность крепления;
  • следы нагрева и копоти;
  • влагу и коррозию.

Нельзя определить по виду

  • подключён ли PE;
  • исправна ли защитная цепь;
  • правильно ли подключены проводники;
  • работает ли автоматическое отключение;
  • каково состояние скрытой проводки.

Не проверяйте заземление самодельными устройствами и не разбирайте гостиничную розетку. При сомнении обратитесь к персоналу.

USB и универсальные гостиничные розетки

Встроенный USB-A или USB-C может быть удобен, но его мощность часто неизвестна. USB-C не обязательно поддерживает Power Delivery, а старый USB-A может заряжать телефон медленно.

Собственный блок питания предпочтительнее

  • для ноутбука;
  • для быстрой зарядки телефона;
  • для фотоаппарата и дрона;
  • для медицинского оборудования;
  • когда важно контролировать качество питания.

Если общественный USB-порт вызывает сомнения, используйте сетевую зарядку, пауэрбанк или кабель без линий передачи данных.

Отключения и резервное питание

Филиппины состоят из большого числа островов с различной энергетической инфраструктурой. Надёжность питания зависит от региона, погоды и конкретного объекта. В удалённом отеле или небольшом гестхаусе стоит уточнить резервирование заранее.

Что спросить у отеля

  • есть ли генератор;
  • работают ли при отключении розетки в номере;
  • сохраняется ли Wi-Fi;
  • питаются ли кондиционер и водяной насос;
  • можно ли заряжать медицинское оборудование;
  • какова длительность переключения на резерв.

Что взять для резерва

  • исправный пауэрбанк;
  • компактный фонарь;
  • запасной кабель;
  • многопортовую зарядку;
  • офлайн-копии брони, адресов и билетов;
  • автономный источник для критически важной техники.

Удлинители, тройники и мощные приборы

Короткий качественный удлинитель полезен, если в номере мало точек. Он должен быть рассчитан минимум на 250 В и иметь понятный допустимый ток.

Чего нельзя делать

  • соединять несколько тройников последовательно;
  • подключать фен, чайник и утюг к одному слабому удлинителю;
  • использовать повреждённый кабель;
  • фиксировать вилку бумагой, пластиком или спичками;
  • оставлять тяжёлый адаптер висеть на расшатанной розетке;
  • использовать переносную колодку рядом с водой.

Опасные признаки розетки или переходника

Не используйте точку

  • вилка болтается или выпадает;
  • контакт пропадает при движении кабеля;
  • слышен треск, шипение или гудение;
  • видны копоть и оплавление;
  • есть запах нагретого пластика;
  • корпус розетки двигается;
  • есть вода или коррозия;
  • защита отключается повторно.

Что делать

  1. Выключить прибор.
  2. Извлечь вилку за корпус.
  3. Не использовать точку повторно.
  4. Сообщить персоналу или владельцу.
  5. Перейти на другую исправную розетку.
  6. Не разбирать механизм самостоятельно.

Что взять с собой на Филиппины

  • переходник C/F/E/F на A/B;
  • второй резервный переходник для семейной поездки;
  • зарядку 100-240 В, 50/60 Гц;
  • многопортовый блок питания;
  • исправные USB-кабели;
  • пауэрбанк допустимой для авиаперевозки ёмкости;
  • короткий удлинитель на 250 В;
  • фонарь;
  • фотографию маркировки Input важной техники.

Что обычно не требуется

  • преобразователь для зарядок 100-240 В;
  • преобразователь для российской техники 220-240 В с поддержкой 60 Гц;
  • тяжёлый стабилизатор для обычной туристической поездки;
  • несколько дешёвых переходников, соединённых каскадом;
  • самодельный адаптер.

Сравнение электросетей Филиппин и России

Параметр Филиппины Россия Практический вывод
Напряжение 220-230 В 230 В Техника 220-240 В обычно совместима
Частота 60 Гц 50 Гц Нужно проверить маркировку 50/60 Hz
Основные розетки A и B, также C C и F Переходник A/B лучше взять
Защитное заземление Предусмотрено в B Предусмотрено в F и E/F Адаптер должен передавать PE
Ключевой риск A/B при напряжении около 230 В Круглые вилки при 230 В Нельзя судить о напряжении по форме розетки

Распространённые ошибки туристов

Ошибка 1. Американская розетка означает 120 В

На Филиппинах A и B обычно работают при 220-230 В.

Ошибка 2. Российская круглая вилка подходит везде

Тип C встречается, но основными остаются плоские A и B. Переходник лучше взять.

Ошибка 3. Переходник защищает прибор на 120 В

Обычный адаптер не снижает напряжение и не меняет частоту.

Ошибка 4. Любая розетка B имеет рабочее заземление

Третье отверстие не подтверждает фактическое подключение PE.

Ошибка 5. Российский прибор на 50 Гц всегда работает от 60 Гц

Для зарядок 50/60 Hz проблем обычно нет, но двигатели и таймеры требуют проверки.

Ошибка 6. Универсальная розетка безопаснее специализированной

Универсальный механизм может хуже удерживать вилку и создавать нагрев.

Нормативная и техническая основа

При подготовке материала учитывались официальные филиппинские и международные документы:

  • PNS 1486-1:1996, требования к розеткам переменного тока с номинальным напряжением более 50 В и до 440 В, током до 32 А;
  • PNS 1572:1997, конфигурации и размеры вилок и розеток бытового и аналогичного назначения;
  • Department Administrative Order No. 8, Series of 1997, обязательные национальные требования для бытовых вилок, розеток и выключателей;
  • Philippine Electrical Code, общие требования к безопасному устройству электроустановок;
  • IEC 60884-1:2022, общие требования к бытовым вилкам и розеткам;
  • IEC 60038, стандартные напряжения электрических систем.

Официальные материалы Department of Energy используют для современного оборудования напряжение 230 В и частоту 60 Гц. Туристические справочники часто указывают 220 В, поэтому в статье используется практический диапазон 220-230 В.

Стандарты не подтверждают состояние конкретной гостиничной розетки. PE, правильность подключения и защитные меры проверяются документацией и измерениями специалиста.

Главный вывод

На Филиппинах основными являются розетки A и B, также встречаются C и универсальные механизмы. Для российской вилки лучше взять переходник на A/B.

Напряжение составляет примерно 220-230 В, частота 60 Гц. Телефон и ноутбук с маркировкой 100-240 V, 50/60 Hz совместимы без преобразователя.

Самая опасная ошибка, включить американский или японский прибор только на 100-120 В в подходящую по форме розетку A/B. Форма вилки не определяет напряжение сети.

Частые вопросы

Нужен ли переходник на Филиппины из России?

Да, лучше взять переходник с круглой вилки C/F на плоскую A/B.

Какие розетки используются на Филиппинах?

Основные типы, A и B. Также встречаются C и универсальные гостиничные механизмы.

Какое напряжение на Филиппинах?

Практический диапазон составляет примерно 220-230 В при частоте 60 Гц.

Можно ли зарядить российский телефон?

Да, если на зарядке указано 100-240 V, 50/60 Hz. Для A/B нужен переходник.

Можно ли подключить российский ноутбук?

Обычно да. Для трёхпроводного кабеля используйте адаптер на B с передачей PE.

Можно ли использовать российский фен?

Да, если он рассчитан на 220-240 В и поддерживает 60 Гц. Адаптер должен выдерживать его мощность.

Можно ли подключить американский фен на 120 В?

Напрямую нельзя. Его вилка может подойти, но напряжение сети почти вдвое выше.

Какие розетки в Маниле?

Чаще A/B, универсальные блоки и USB. В отдельных отелях встречается C.

Какие розетки в Себу?

Обычно A/B и универсальные механизмы. Переходник для российской вилки лучше взять.

Какие розетки на Боракае и Палаване?

Основные A/B, но конкретный набор зависит от отеля. В удалённых объектах дополнительно важен резерв питания.

Нужен ли преобразователь напряжения?

Для зарядок 100-240 В и российской техники 220-240 В обычно не нужен. Для прибора только на 100-120 В нужен подходящий преобразователь.

Влияет ли частота 60 Гц?

На зарядки 50/60 Hz обычно нет. Для двигателей, трансформаторов и таймеров нужно проверить инструкцию.

Есть ли заземление в розетках B?

Оно предусмотрено конструкцией, но фактическое подключение PE зависит от проводки.

Можно ли использовать российский удлинитель?

Можно через качественный адаптер, если удлинитель рассчитан минимум на 250 В и подходящий ток.

Что делать, если вилка болтается?

Не фиксировать её посторонними предметами. Прекратить использование и попросить другую розетку.

Полезные материалы по теме

Нужна помощь с электрикой в Туле или Тульской области?

Поможем проверить розетки, защиту, проводку, нагрузки и электрощит. Диагностика и выезд выполняются по предварительному согласованию, от 5000 ₽.

Написать в MAX Написать в Telegram
  • Интересное по теме