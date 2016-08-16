Розетки на Шри-Ланке: переходник, типы D, G и M

Электромир Короткий ответ: на Шри-Ланке официальным стандартом является британская розетка типа G с тремя прямоугольными отверстиями. В старых гостиницах, гостевых домах и зданиях всё ещё могут встречаться круглые розетки типов D и M. Для российских вилок C, F и E/F нужен качественный переходник. Самый практичный вариант для обычной поездки, адаптер с российской или европейской вилки на тип G. Напряжение сети составляет 230 В, частота 50 Гц. Российская техника на 220–240 В обычно совместима. Зарядкам с маркировкой Input: 100–240 V, 50/60 Hz преобразователь напряжения не требуется.

Напряжение 230 В Частота 50 Гц Официальный стандарт Тип G Старые розетки Типы D и M Переходник из России Нужен

Не открывайте защитные шторки розетки ручкой, карандашом, ключом, ножом или отвёрткой. Такой совет до сих пор встречается на туристических форумах, но он опасен. Используйте исправный переходник с полноценным верхним штырём, который открывает шторки штатным способом.

Какой переходник нужен на Шри-Ланку из России

Основной переходник для поездки, C/F/E/F → G. Со стороны розетки он должен иметь три прямоугольных штыря британского формата. Такой адаптер подходит для современных гостиниц, новых апартаментов и большинства обновлённых электроустановок.

Вилка российской техники C, F или E/F → Розетка Шри-Ланки Тип G

Если маршрут включает небольшие гостевые дома, старые виллы или длительное путешествие по стране, полезен адаптерный комплект, который дополнительно поддерживает тип D. Тип M встречается реже в обычной прикроватной зоне и исторически применялся как более мощный круглый формат, но полностью исключать его нельзя.

Минимальный набор переходник C/F/E/F → G;

собственный блок питания 100–240 В;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк. Для поездки по всей стране качественный адаптер на тип G;

отдельный адаптер на тип D или проверенный дорожный комплект;

многопортовая зарядка для нескольких устройств;

запасной адаптер, если поездка семейная.

Переходник не является преобразователем напряжения. Он меняет только форму подключения. Перед поездкой проверяйте надпись Input на каждом приборе.

Какие розетки используются на Шри-Ланке

В актуальной электросистеме Шри-Ланки нужно различать официальный стандарт и старые механизмы, которые ещё продолжают эксплуатироваться. Официальным форматом для новых неиндустриальных установок является тип G. Круглые типы D и M остаются в части существующих зданий на переходный период.

Тип Конструкция Номинальный формат Совместимость с российской вилкой G Три прямоугольных контакта, часто выключатель и защитные шторки 13 А Нужен переходник D Три круглых штыря треугольником Старый 5-амперный формат Прямое подключение C не считается правильным и надёжным M Три более крупных круглых штыря треугольником Старый 15-амперный формат Российская вилка не подходит Универсальная Отверстия под несколько международных вилок Зависит от изделия Может принять вилку, но не гарантирует надёжный контакт и PE

Тип G, современный официальный стандарт

Розетка типа G имеет три прямоугольных отверстия. Верхнее предназначено для защитного контакта PE. У исправного механизма более длинный верхний штырь вилки первым входит в розетку и открывает шторки фазного и нейтрального контактов.

У вилки типа G внутри предусмотрен предохранитель. Он защищает гибкий кабель подключённого прибора от недопустимого тока. Предохранитель не защищает от повышенного напряжения, грозовых импульсов и плохого контакта.

Тип D, старый круглый формат на 5 А

Тип D имеет три круглых контакта. Иногда тонкая двухконтактная вилка C физически входит в старую розетку D, но это не делает соединение нормативно совместимым. Контакт может оказаться слабым, а защитное заземление отсутствует.

Не вставляйте вилку F или E/F в тип D с усилием. Толстые штыри и неподходящая геометрия могут повредить контактный механизм.

Тип M, крупный круглый формат на 15 А

Тип M внешне похож на D, но имеет более крупные контакты. Он применялся для нагрузок большего тока. Обычная российская вилка в него не подходит. Для туристических зарядок такая розетка обычно неудобна без отдельного адаптера.

Почему на Шри-Ланке встречаются типы D, G и M

В 2016 году правительство Шри-Ланки утвердило тип G в качестве единого национального стандарта для неиндустриальных вилок и розеток. Новые здания, новые цепи и полная замена проводки должны выполняться под тип G.

16 августа 2016 Тип G утверждён единым национальным стандартом. 16 августа 2017 Прекращены производство и импорт нестандартных вилок, розеток и ряда универсальных устройств. 16 августа 2018 Завершён переходный период продажи нестандартной продукции. До 16 августа 2038 Существующие старые розетки могут использоваться до конца срока службы, но не позднее установленной даты.

Поэтому сведения «на Шри-Ланке используются D, G и M» не совсем ошибочны, но требуют пояснения. Тип G является действующим стандартом, а D и M относятся к старому фонду, который постепенно выводится из эксплуатации.

Какое напряжение и частота на Шри-Ланке

Номинальное напряжение бытовой сети составляет 230 В, частота 50 Гц. По этим параметрам электросеть совместима с современной российской сетью.

Шри-Ланка 230 В, 50 Гц Россия 230 В, 50 Гц

Для российской техники на 220–240 В преобразователь обычно не нужен. Основная проблема, несовместимая форма вилки.

Как проверить маркировку Input

Input: 100–240 V, 50/60 Hz

Прибор совместим по напряжению и частоте. Нужен только переходник. Input: 220–240 V, 50 Hz

Подходит для сети Шри-Ланки. Input: 110–120 V, 60 Hz

Напрямую подключать нельзя. Обычный адаптер не снижает напряжение. Input: 115/230 V

Перед включением установите ручной переключатель в положение 230 В.

Нужен ли преобразователь напряжения

Для российских телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов, фенов и другой техники на 220–240 В преобразователь не требуется. Он может понадобиться для прибора, рассчитанного только на 100–120 В.

Преобразователь выбирают по мощности, характеру нагрузки и пусковому току. Компактный дорожный преобразователь не всегда подходит для фена, чайника, кофемашины, двигателя или компрессора.

Одинаковые ли розетки в Коломбо, Канди и на курортах

На всей территории страны действует одна система напряжения, частоты и национального стандарта. Различия определяются не городом, а возрастом и состоянием конкретного здания.

Место Что вероятнее встретить Что взять Коломбо и Негомбо Тип G в новых гостиницах, старые и универсальные механизмы в отдельных объектах Основной адаптер на G Бентота, Хиккадува, Унаватуна Смешанный гостиничный фонд, иногда адаптеры выдаёт ресепшен Собственный G, для небольших вилл полезен D Мирисса и Велигама Разный возраст гостевых домов и апартаментов Не рассчитывать только на универсальную розетку Канди и Нувара-Элия Тип G в обновлённых объектах, старые круглые точки в историческом фонде G и резервный адаптер Элла и Сигирия Большой разброс между гостиницами и небольшими гостевыми домами Комплект для G и D Тринкомали и небольшие населённые пункты Наличие конкретной розетки лучше уточнять у объекта размещения Адаптер, пауэрбанк и запасной кабель

Новый отель может иметь только тип G и USB-C, а соседний гостевой дом, старую D, универсальную розетку или единственную точку вдали от кровати. Перед бронированием полезно посмотреть реальные фотографии номера и задать хозяину прямой вопрос о типе розеток.

Можно ли подключать телефон, ноутбук, фен и другую технику

Телефон, часы и планшет

Большинство современных зарядок имеет диапазон 100–240 В, 50/60 Гц. Они подходят для сети Шри-Ланки, но российской вилке нужен переходник на G или другой установленный в номере тип.

Ноутбук

Блоки питания ноутбуков обычно универсальны по напряжению. Если штатный кабель имеет вилку с защитным контактом, переходник должен передавать PE. Двухконтактный адаптер позволяет включить оборудование, но не обеспечивает заземление.

Фен, плойка и дорожный утюг

Российский прибор на 220–240 В совместим по напряжению. Основной риск связан с мощностью и качеством адаптера. Фен на 1800–2200 Вт нельзя подключать через маленький переходник без понятного номинала.

Безопаснее использовать штатный фен гостиницы. Не включайте одновременно несколько мощных нагревательных приборов через один тройник.

Американская и японская техника

Прибор только на 100–120 В нельзя подключать напрямую. Даже если плоская вилка вошла в универсальную розетку, на неё будет подано около 230 В.

Электробритва и зубная щётка

Проверьте Input зарядного устройства. Специальную гостиничную розетку Shavers Only используйте только для маломощной техники, указанной в инструкции. Фен, чайник и удлинитель к ней не подключают.

Медицинское оборудование

Для СИПАП, небулайзера, зарядного устройства слухового аппарата и другой важной техники заранее проверьте напряжение, частоту, мощность, PE и возможность постоянного питания. Возьмите резервный адаптер и автономный источник, если отключение недопустимо.

Какие розетки могут быть в гостинице

В номере можно встретить:

стационарную розетку типа G с выключателем;

старую трёхконтактную D;

редкую крупную M;

универсальную международную розетку;

USB-A или USB-C рядом с кроватью;

точку, управляемую карточкой номера;

постоянно включённую розетку для холодильника;

розетку Shavers Only в ванной комнате.

Выдаёт ли отель переходник

Некоторые гостиницы предоставляют адаптер на ресепшене, но рассчитывать на это не стоит. Количество может быть ограничено, а выданное устройство может оказаться изношенным.

Почему европейская вилка выпадает из универсальной розетки

Универсальный механизм совмещает несколько геометрий контактов. Из-за этого тонкие круглые штыри могут фиксироваться слабо. Если зарядка держится только под определённым углом, контакт пропадает или появляется нагрев, розеткой пользоваться нельзя.

Почему розетка не работает

выключатель рядом с розеткой находится в положении Off;

не вставлена карточка номера;

точка отключается после ухода гостя;

вилка или переходник вставлены не полностью;

сработала защита линии;

розетка неисправна.

Не разбирайте розетку и не открывайте гостиничный щит. Сообщите персоналу и попросите предоставить исправную точку.

Как выбрать безопасный переходник

Для основной поездки выбирайте адаптер под тип G со следующими характеристиками:

указано рабочее напряжение не ниже 250 В;

есть маркировка допустимого тока и производителя;

три прямоугольных штыря имеют нормальную жёсткость;

верхний штырь открывает шторки без посторонних предметов;

российская вилка фиксируется без люфта;

PE передаётся для вилок F и E/F, если это требуется прибору;

предохранитель предусмотрен конструкцией и доступен для штатной замены;

корпус не имеет трещин, запаха и следов нагрева.

Одноцелевой или универсальный адаптер

Одноцелевой адаптер C/F → G обычно надёжнее и компактнее безымянной универсальной модели. Для маршрута по старому фонду можно добавить отдельный адаптер на D.

Универсальное устройство допустимо только при понятной маркировке, нормальной фиксации контактов и достаточном номинале. Не соединяйте несколько переходников последовательно.

Можно ли использовать российский удлинитель

Исправный удлинитель на 230 В можно подключить через качественный адаптер G, если суммарная нагрузка не превышает номинал самого слабого элемента цепочки.

Для телефонов и ноутбуков удобнее один многопортовый блок питания, чем каскад из тройника, нескольких зарядок и переходников.

Почему нельзя открывать шторки ручкой или карандашом

В розетке G защитные шторки должны открываться верхним штырём штатной вилки или переходника. На туристических форумах встречается совет вставить в верхнее отверстие ручку, карандаш, ключ или другой предмет, а затем подключить российскую вилку.

Чем опасен такой способ можно коснуться токоведущих частей;

предмет может сломаться внутри;

защитный механизм повреждается;

вилка C фиксируется неправильно;

заземление не появляется;

слабый контакт может нагреваться и искрить. Правильное решение Выключить розетку штатным выключателем, если он есть. Использовать исправный переходник на G. Вставить адаптер полностью и без перекоса. Подключить прибор. Включить розетку. Проверить отсутствие люфта и нагрева.

Даже при выключенном клавишном выключателе нельзя считать розетку безопасной для манипуляций посторонними предметами. Неизвестны исправность выключателя, схема подключения и наличие напряжения на внутренних частях.

Что делать, если переходник или розетка нагреваются

Немедленно прекратите использование, если: вилка болтается или выпадает;

питание пропадает при движении кабеля;

переходник, штырь или корпус розетки заметно нагреваются;

слышен треск или гудение;

появился запах пластика;

видны копоть, потемнение или оплавление;

автомат или другая защита отключаются повторно;

на механизм попала вода.

Выключите прибор. Выключите клавишу розетки, если это можно сделать безопасно. Извлеките вилку за корпус, не тяните за кабель. Не проверяйте неисправную точку повторным включением. Обратитесь на ресепшен или к владельцу жилья.

Не подтягивайте контакты, не снимайте рамку и не вмешивайтесь в электрощит. Проверку должен выполнять специалист объекта.

Что взять с собой на Шри-Ланку

основной переходник C/F/E/F → G;

резервный адаптер или модуль на D для небольших гостевых домов;

многопортовую зарядку 100–240 В;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк без повреждений;

запасную зарядку для основного телефона;

фотографию маркировки Input важной техники;

документацию медицинского оборудования;

короткий исправный удлинитель только при реальной необходимости.

Что обычно не нужно

преобразователь для российской техники на 220–240 В;

стабилизатор для обычной туристической поездки;

несколько дешёвых адаптеров, соединённых друг с другом;

посторонний предмет для открытия шторок;

мощный российский чайник, если в номере есть штатный.

Сравнение электросетей Шри-Ланки и России

Параметр Шри-Ланка Россия Вывод Напряжение 230 В 230 В Техника на 220–240 В обычно совместима Частота 50 Гц 50 Гц Преобразование частоты не требуется Основной стандарт G C и F Нужен переходник Старые форматы D и M В обычном фонде не применяются В старом жилье возможен дополнительный адаптер Защитное заземление Предусмотрено в G, D и M Предусмотрено в F и E/F Переходник должен реально соединять PE

Распространённые ошибки

Ошибка 1. На Шри-Ланке везде стоят только D и M

Это устаревшее упрощение. Официальный национальный стандарт с 2016 года, тип G. Старые D и M ещё встречаются в существующем фонде.

Ошибка 2. Российская вилка C безопасно подходит к типу D

Физическое подключение иногда возможно, но надёжная фиксация и нормативная совместимость не гарантируются. PE отсутствует.

Ошибка 3. Ручка заменяет переходник

Ручка только принудительно открывает защитные шторки. Она не фиксирует вилку, не передаёт PE и создаёт риск повреждения и поражения током.

Ошибка 4. Переходник снижает 230 В до 120 В

Обычный адаптер не изменяет напряжение. Прибор только на 110–120 В нуждается в правильно подобранном преобразователе.

Ошибка 5. Любой адаптер G выдерживает фен

Допустимый ток зависит от конструкции и маркировки изделия. Слабый контакт нагревается даже при исправной гостиничной линии.

Нормативная и техническая основа

При подготовке статьи учитывались официальные требования и разъяснения Шри-Ланки:

SLS 734 , требования к вилкам, розеткам, адаптерам и соединительным устройствам типа G на 13 А;

, требования к вилкам, розеткам, адаптерам и соединительным устройствам типа G на 13 А; решение правительства Шри-Ланки от 16 августа 2016 года о введении типа G как единого стандарта;

разъяснения Public Utilities Commission of Sri Lanka о новых зданиях, переходном периоде и эксплуатации старых розеток до 2038 года;

система IEC для международного обозначения типов вилок и розеток;

номинальные параметры бытовой сети 230 В, 50 Гц.

Фактическая безопасность конкретной точки зависит от состояния проводки, контактов, защитных аппаратов и PE. Внешний вид розетки не подтверждает исправность заземления и автоматического отключения.

Главный вывод На Шри-Ланке официально применяется розетка типа G. Старые типы D и M продолжают встречаться в части гостиниц, гостевых домов и существующих зданий, поскольку переходный период рассчитан до 2038 года. Для туриста из России основной выбор, качественный переходник C/F/E/F → G. При поездке по небольшим объектам размещения полезен дополнительный адаптер на D. Напряжение составляет 230 В, частота 50 Гц. Российская техника на 220–240 В обычно подходит без преобразователя. Не открывайте защитные шторки ручкой или другим предметом.

Частые вопросы

Нужен ли переходник на Шри-Ланку из России? Да. Для современных розеток типа G российским вилкам C, F и E/F нужен переходник. Какие розетки используются на Шри-Ланке? Официальный стандарт, тип G. В старом фонде ещё встречаются круглые типы D и M. Какой переходник лучше купить? Для обычной поездки нужен качественный адаптер C/F/E/F → G. Для небольших гостевых домов можно дополнительно взять адаптер на D. Какое напряжение на Шри-Ланке? Номинальное напряжение составляет 230 В, частота 50 Гц. Подходит ли российская зарядка телефона? Да, если на ней указано 100–240 V, 50/60 Hz. Для формы вилки потребуется переходник. Можно ли подключить российский ноутбук? Обычно да. Проверьте Input. Для блока с заземлённой вилкой используйте адаптер, который передаёт PE. Можно ли использовать российский фен? Да, если он рассчитан на 220–240 В, а переходник имеет достаточный номинал и не нагревается. Подходит ли европейская вилка C к розетке D? Иногда она входит физически, но такое соединение не считается надёжным. Возможны люфт, нагрев и отсутствие PE. Можно ли вставить ручку в верхнее отверстие розетки G? Нет. Это опасный способ принудительного открытия шторок. Используйте штатный переходник с полноценным верхним штырём. Нужен ли преобразователь напряжения? Для российской техники на 220–240 В обычно не нужен. Для прибора только на 100–120 В требуется подходящий преобразователь. Одинаковые ли розетки в Коломбо, Канди, Элле и на побережье? Национальный стандарт одинаков. Реальный набор розеток зависит от возраста и состояния конкретного здания. Можно ли получить переходник в гостинице? Иногда адаптер выдаёт ресепшен, но его наличие и состояние не гарантируются. Надёжнее взять собственный. Можно ли использовать российский удлинитель? Можно, если он исправен, рассчитан на 230 В и подключён через качественный адаптер. Учитывайте суммарную нагрузку. Почему у розетки типа G есть выключатель? Он позволяет отключить питание точки без извлечения вилки. Выключатель не заменяет автомат, защитное заземление и дифференциальную защиту.