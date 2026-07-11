Розетки в Бразилии: тип N, 127/220 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Бразилии действует национальный стандарт розеток типа N. Тонкая российская вилка C, Europlug, обычно подходит к розетке на 10 А без переходника. Для крупной вилки F или E/F нужен адаптер на тип N, особенно если прибору требуется защитное заземление. Главная сложность поездки заключается в напряжении. В разных регионах и зданиях используются 127 и 220 В при частоте 60 Гц. Определять напряжение только по форме розетки нельзя.

Национальная розетка Тип N Номиналы розеток 10 и 20 А Напряжение 127 или 220 В Частота 60 Гц Тонкая вилка C Обычно подходит

Перед подключением мощной техники проверяйте надпись возле розетки, информацию гостиницы и Input прибора. Внешне одинаковые розетки типа N могут быть подключены к 127 или 220 В.

Какие розетки используются в Бразилии

Современный национальный формат регулируется стандартом ABNT NBR 14136. Розетка типа N имеет два рабочих круглых отверстия и отдельный контакт защитного заземления.

N Тип N Основной современный стандарт Бразилии. Три круглых контакта образуют компактный треугольник. варианты на 10 и 20 А;

отдельный контакт PE;

часто принимает тонкую вилку C;

не равен Schuko F. C Тип C, Europlug Тонкая двухконтактная вилка маломощной техники обычно совместима с розеткой N на 10 А. зарядки телефона;

малые блоки питания;

двойная изоляция;

защитного PE нет.

Почему тип C продолжают указывать для Бразилии

Europlug физически совместим со многими розетками типа N на 10 А, поэтому туристические справочники часто перечисляют C и N вместе. Национальным заземлённым стандартом при этом является N.

Похожа ли бразильская розетка на швейцарскую

Внешнее сходство не означает совместимость. У типа N и швейцарского J отличается положение защитного контакта и геометрия системы. Переходник должен быть рассчитан именно на Бразилию или тип N.

Нужен ли переходник в Бразилию из России

Тонкая вилка C Обычно подключается напрямую к исправной розетке N на 10 А. Преобразователь формы не требуется. Крупная F или E/F Нужен адаптер на N. Даже при физическом совпадении рабочих штырей нельзя терять защитное заземление.

Российская вилка Совместимость Что делать C, Europlug Обычно подходит к N 10 А Проверить напряжение и плотность контакта F, Schuko Штатно не совместима с PE типа N Использовать заземлённый адаптер F → N E/F, CEE 7/7 Не является прямой заменой N Использовать адаптер с передачей PE Крупная двухконтактная CEE 7/17 Зависит от исполнения розетки Не вставлять с усилием, взять адаптер

Можно ли вставить Schuko в розетку на 20 А

У некоторых вилок совпадает диаметр и расстояние между рабочими штырями, поэтому физическое подключение иногда возможно. Но боковые контакты PE системы F не соединяются с заземлением типа N. Для техники класса I это неправильное подключение.

Какой адаптер нужен для ноутбука

Если сетевой шнур ноутбука имеет вилку F или E/F, выбирайте адаптер с входными контактами Schuko и бразильским PE. Если штатный блок имеет тонкую двухконтактную C, обычно достаточно прямого подключения.

Чем отличаются розетки типа N на 10 и 20 А

Inmetro указывает два номинальных исполнения. До 10 А применяются штыри диаметром 4,0 мм, свыше 10 до 20 А, диаметром 4,8 мм.

Тип N, 10 А Штыри 4,0 мм Обычные зарядки, телевизоры, небольшая бытовая техника. Тип N, 20 А Штыри 4,8 мм Отдельные мощные приборы, когда это предусмотрено линией и производителем.

Почему вилка 20 А не входит в розетку 10 А

Толстые штыри выполняют роль механического ограничения. Прибор с повышенной нагрузкой нельзя подключить к точке меньшего номинала без неправильного переходника.

Можно ли расширить отверстия розетки

Нет. Нельзя сверлить, подпиливать вилку, изгибать штыри или использовать самодельный адаптер. Для прибора 20 А нужна соответствующая розетка и линия.

Подходит ли вилка 10 А к розетке 20 А

Современные механизмы могут быть рассчитаны на такое подключение, но в изношенной или некачественной розетке тонкие штыри иногда держатся хуже. Если появляется люфт, треск или нагрев, точку не используют.

Почему в Бразилии одновременно 127 и 220 В

В стране исторически сложились разные системы распределения. В части регионов обычные однофазные точки работают при 127 В, в других, при 220 В. В системе 127/220 В одна квартира может получать 127 В между фазой и нейтралью и 220 В между двумя фазами.

Обычная розетка 127 или 220 В Зависит от региона, здания и выбранной линии. Частота по стране 60 Гц Не совпадает с российскими 50 Гц.

Могут ли в одной квартире быть розетки разного напряжения

Да. Например, обычные точки могут быть 127 В, а отдельная линия кондиционера или мощного прибора, 220 В. Такие розетки должны быть понятным образом обозначены, но туристу всё равно следует уточнить параметры у владельца.

Можно ли определить напряжение по размеру розетки

Нет. Номинал 10 или 20 А относится к допустимому току, а не к напряжению. Розетка N на 10 А может быть подключена как к 127, так и к 220 В.

Можно ли определить напряжение по городу

Город даёт только ориентир. Внутри одного региона могут существовать разные системы, а в гостинице отдельные точки могут быть подключены иначе. Проверяйте конкретную розетку.

Почему в Бразилии говорят 110 В, если сеть 127 В

В разговорной речи и старых туристических таблицах обозначение «110 В» часто используется для сети с современным номиналом 127 В. Для техники это не одно и то же значение, но при выборе прибора пользователь должен ориентироваться на фактическую маркировку и диапазон Input.

Практически: если владелец жилья говорит «cento e dez», уточните, указано ли на розетке 127 V. Не предполагайте, что прибор только на 110 В автоматически рассчитан на 127 В.

Подойдёт ли американский прибор на 120 В к сети 127 В

Это зависит от допустимого диапазона производителя. Прибор с маркировкой 100-127 В или 110-127 В может подходить. Для устройства строго на 120 В решение принимают по инструкции, а не по приблизительному сходству.

Подойдёт ли российский прибор 220 В к сети 127 В

Электронный блок 100-240 В будет работать. Прибор только на 220 В может не запуститься, работать неправильно или развивать значительно меньшую мощность. Повышающий преобразователь выбирают по мощности и пусковому току.

Какое напряжение встречается в популярных городах

Официальная туристическая таблица Министерства туризма Бразилии приводит ориентиры для столиц штатов, используя исторические обозначения 110 и 220 В. В таблице ниже «127 В» соответствует тем направлениям, которые в туристических источниках часто называют 110 В.

Город Распространённый ориентир Что учитывать Рио-де-Жанейро 127 В Отдельные линии и приборы могут использовать 220 В Сан-Паулу 127 В В распределении также применяется 220 В между фазами Бело-Оризонти 127 В Проверять конкретное жильё Салвадор 127 В Не переносить этот ориентир на весь штат Бразилиа 220 В Техника только на 127 В требует проверки Ресифи 220 В Телефон и ноутбук 100-240 В работают напрямую Форталеза 220 В Проверять фен и другую однонапряжённую технику Флорианополис 220 В В гостинице ориентироваться на маркировку точки

Эта таблица не заменяет проверку номера. Напряжение конкретной розетки должно быть подтверждено маркировкой, владельцем или персоналом объекта.

Розетки в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро обычные бытовые точки часто работают при 127 В. При этом отдельные линии на 220 В могут использоваться для кондиционеров, душевых нагревателей и другой мощной техники.

Что проверить в гостинице

напряжение розетки возле кровати;

есть ли отдельная точка 220 В;

подходит ли вилка C без адаптера;

нужен ли PE для ноутбука;

остаётся ли питание включённым без ключ-карты;

можно ли использовать собственный фен;

есть ли постоянная точка для медицинской техники.

Почему фен из России может работать слабо

Если фен рассчитан только на 220 В, а розетка выдаёт 127 В, нагрев и скорость могут заметно снизиться. Это не означает, что прибор безопасно подключать к любой точке: сначала проверяют маркировку и отсутствие электронного управления, чувствительного к пониженному напряжению.

Копакабана и Ипанема используют другой стандарт?

Нет. Национальный формат тот же, тип N. Различия между гостиницами связаны с электроснабжением здания, ремонтом и установленными розетками.

Розетки в Сан-Паулу

Для Сан-Паулу распространён ориентир 127 В в обычных точках. Технические документы местного распределения также предусматривают системы 127/220 В и другие низковольтные конфигурации.

Может ли в апартаментах быть 220 В

Да. Отдельная линия кондиционера, варочной панели или другого оборудования может работать при 220 В. Не используйте её как обычную зарядную точку без понятной маркировки.

Что важно для рабочего места

зарядка ноутбука должна иметь Input 100-240 В;

вилка F подключается через адаптер с PE;

тяжёлый блок не должен висеть на расшатанной розетке;

док-станцию лучше подключать через штатный сетевой шнур;

удлинитель не должен перекрываться ковром или мебелью.

Розетки на северо-востоке Бразилии

В популярных направлениях северо-востока напряжение отличается. Для Ресифи и Форталезы типичным ориентиром является 220 В, а для Салвадора, 127 В.

Направление Ориентир Главный вопрос Салвадор 127 В Поддерживает ли прибор пониженное напряжение Ресифи 220 В Не подключать технику только на 127 В Форталеза 220 В Проверить фен и приборы из США Масейо 220 В Проверить Input до подключения Натал 220 В Не полагаться только на универсальную розетку

Меняется ли тип розетки на курорте

Нет. Тип N остаётся национальным стандартом. В международном отеле может стоять универсальный механизм, но он не меняет напряжение и не гарантирует передачу PE.

Розетки в Фос-ду-Игуасу

Фос-ду-Игуасу находится рядом с Аргентиной и Парагваем, где действуют другие национальные системы. Переход через границу может потребовать другого адаптера, даже если напряжение выглядит похожим.

Что важно при маршруте по трём странам

для Бразилии нужен тип N;

в Аргентине основной формат I;

в Парагвае встречаются круглые и смешанные механизмы;

напряжение проверяется отдельно в каждом объекте;

универсальный адаптер должен поддерживать все нужные форматы;

одинаковая форма вилки не подтверждает одинаковую сеть.

В гостинице на бразильской стороне уточните напряжение конкретной точки. Не переносите параметры соседнего отеля через границу.

Розетки в Амазонии и удалённых лоджах

В Манаусе используется национальный тип N. В удалённых лоджах электричество может вырабатываться генератором, солнечной системой или гибридной установкой и предоставляться по расписанию.

Что спросить до бронирования

какое напряжение доступно в номере;

сколько часов работает генератор;

можно ли заряжать ноутбук и фототехнику;

есть ли ограничения по мощности;

доступно ли питание ночью;

можно ли заряжать аккумулятор дрона;

есть ли резерв для медицинского оборудования.

Что взять в удалённый район

Полезны пауэрбанк, запасные аккумуляторы, многопортовая зарядка 100-240 В и компактный фонарь. Не подключайте собственный инвертор или генератор к проводке объекта через обычную розетку.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В современном отеле обычно устанавливают N, но в старом здании могут оставаться иные механизмы или нештатные универсальные панели.

Что может встретиться

розетка N на 10 А;

розетка N на 20 А;

универсальная гостиничная точка;

старый тип A, B или C;

USB-A или USB-C;

розетка 127 В и отдельная 220 В;

точка, отключаемая ключ-картой;

переходник, оставленный владельцем.

Почему универсальная розетка не решает вопрос напряжения

Она меняет только механическую совместимость. Если точка подключена к 220 В, столько же поступит на прибор с американской плоской вилкой.

Можно ли оставить телефон заряжаться без присмотра

Используйте исправный блок и кабель, не накрывайте зарядку одеждой и не располагайте её на кровати. Повреждённый или вздувшийся аккумулятор не оставляют на зарядке.

Почему зарядка выключилась после ухода

Ключ-карта может обесточивать часть линий номера. Спросите, есть ли розетка Always On или постоянно включённая точка для мини-бара.

Встречаются ли старые розетки A, B и C

До унификации в стране использовались разные системы. В старом фонде и нештатных удлинителях ещё могут встречаться плоские A/B и круглые C.

Важно: старая плоская розетка в Бразилии не означает американские 120 В. Она может быть подключена к 127 или 220 В.

Можно ли использовать старую розетку

Только если она исправна, удерживает вилку и напряжение подтверждено. При трещинах, потемнении, люфте и нагреве сообщите владельцу.

Нужно ли покупать переходник A/B

Для современной поездки основным остаётся адаптер N. Покупать отдельный A/B заранее стоит только при подтверждении от конкретного объекта.

Как устроено заземление типа N

У заземлённой вилки N третий штырь расположен со смещением относительно двух рабочих контактов. Он соединяется с PE розетки.

Вилка C Не имеет защитного контакта. Применяется для техники класса II и маломощных устройств. Вилка N Третий штырь передаёт PE при исправной трёхпроводной установке. Вилка F / E-F Для сохранения PE нужен адаптер, соединяющий Schuko с защитным контактом N.

Почему нельзя просто вставить рабочие штыри Schuko

Даже если они физически входят, боковые контакты заземления F остаются неподключёнными. Металлический корпус прибора теряет предусмотренную защиту.

Новая розетка гарантирует рабочий PE?

Нет. По внешнему виду нельзя подтвердить состояние защитного проводника. Проверку выполняет специалист измерительными приборами.

Можно ли соединить PE с нейтралью в адаптере

Нет. Самодельные перемычки и переделка переходника опасны и могут создать напряжение на корпусе прибора.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Вилка Напряжение Что требуется Телефон Обычно C Чаще 100-240 В Прямое подключение к N 10 А после проверки Input Ноутбук с C Два тонких штыря Чаще 100-240 В Обычно без адаптера Ноутбук с F Schuko Чаще 100-240 В Адаптер F → N с PE Российский фен 220 В C или F Только 220-240 В Искать 220 В и адаптер нужного тока Американский прибор A/B 120 В Проверить допустимость 127 В и исключить 220 В Медицинская техника По модели По паспорту Подтвердить напряжение, PE и резервное питание

Какая маркировка подходит для всей Бразилии

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Работает от 127 и 220 В при подходящей вилке. Input: 127-240 V~ 60 Hz Подходит для указанных значений. Input: 220-240 V~ 50 Hz Не рассчитано на обычную точку 127 В и требует проверки 60 Гц. Input: 110-120 V~ 60 Hz Нельзя подключать к 220 В. Совместимость с 127 В проверяется по инструкции.

Можно ли использовать российский чайник

Только от 220 В и через адаптер, рассчитанный на его ток. В сети 127 В он будет греть значительно слабее, а повышающий преобразователь для чайника получится крупным и дорогим.

Можно ли использовать российскую машинку для стрижки

Если на блоке указано 100-240 В, да. Устройство только на 220 В может работать неправильно от 127 В. Для двигателя также проверяют частоту 60 Гц.

Почему важна частота 60 Гц

В России используется 50 Гц, а в Бразилии 60 Гц. Большинство электронных зарядок поддерживает оба значения, но отдельная электромеханическая техника может зависеть от частоты.

Какие приборы проверять особенно внимательно

синхронные часы;

проигрыватели с сетевым двигателем;

компрессоры;

насосы;

вентиляторы с простым двигателем;

трансформаторные устройства;

старое медицинское оборудование.

Маркировка 50/60 Hz означает совместимость по частоте. Надпись только 50 Hz требует проверки документации производителя.

Какую мощность должен выдерживать переходник

Переходник выбирают не только по форме. Его допустимый ток должен быть не ниже тока прибора.

10 А при 127 В До 1270 Вт теоретически 10 А при 220 В До 2200 Вт теоретически 20 А при 127 В До 2540 Вт теоретически 20 А при 220 В До 4400 Вт теоретически

Расчётные значения не означают, что любую нагрузку можно длительно подключать к любой точке. Реальный предел определяет самый слабый элемент: линия, розетка, адаптер, вилка, кабель и защитное устройство.

Подойдёт ли адаптер 10 А для фена 2000 Вт

При 220 В фен потребляет около 9,1 А, то есть работает близко к пределу адаптера 10 А. Для длительной высокой нагрузки нужен качественный переходник без люфта и нагрева. При 127 В такой фен не развивает паспортную мощность.

Можно ли подключить прибор 20 А через переходник в розетку 10 А

Нет. Механическое ограничение нельзя обходить. Для нагрузки свыше 10 А требуется соответствующая розетка, кабель и защита.

Что в Бразилии называют benjamin

Benjamin или adaptador tipo T означает компактный разветвитель, который подключает несколько вилок к одной розетке. По смыслу это местный аналог тройника.

Почему с ним нужно быть осторожным

он увеличивает число приборов на одной точке;

тяжёлая конструкция расшатывает розетку;

суммарный ток легко превысить;

часть дешёвых изделий имеет слабые контакты;

PE может передаваться неправильно;

приборы могут использовать разное напряжение.

Как безопаснее подключить несколько зарядок

Используйте одну качественную многопортовую зарядку 100-240 В либо исправный удлинитель с понятным номиналом. Не подключайте benjamin к другому benjamin.

Где купить переходник в Бразилии

Адаптеры продаются в магазинах электроники, хозяйственных магазинах, супермаркетах, торговых центрах, аэропортах и туристических районах.

Что искать на упаковке

padrão brasileiro или tipo N;

вход для C, F или E/F;

номинал 10 или 20 А;

напряжение до 250 В;

передачу aterramento для вилки F;

маркировку производителя;

сертификацию Inmetro для регулируемого изделия;

целый корпус и плотные контакты.

Можно ли купить переходник уже после прилёта

Да, особенно в крупных городах. Но для первой зарядки телефона и поездки в удалённый район удобнее взять адаптер заранее.

Подойдёт ли универсальный переходник

Только если он явно поддерживает Brazilian Type N и вашу входную вилку. Многие универсальные модели рассчитаны на A, B, C, G и I, но не обеспечивают полноценный PE для N.

Полезные слова на португальском

Термин Перевод Зачем нужен tomada Розетка Спросить о точке в номере plugue Вилка Показать тип устройства adaptador Переходник Покупка в магазине voltagem / tensão Напряжение Уточнить 127 или 220 В bivolt Два напряжения Обычно техника 127/220 или широкий диапазон aterramento Заземление Для вилки F и техники класса I tomada de 10 A Розетка 10 А Тонкие штыри 4,0 мм tomada de 20 A Розетка 20 А Толстые штыри 4,8 мм

Как спросить напряжение в гостинице

Подойдёт фраза: «Esta tomada é 127 ou 220 volts?» Лучше одновременно показать конкретную розетку, потому что соседняя точка может использовать другое напряжение.

Розетки в ванной, на улице и во влажном климате

Во влажных местах важны состояние изоляции, защитное отключение, расстояние до воды и подходящая степень защиты оболочки.

Чего не следует делать

подключать фен мокрыми руками;

заряжать телефон на краю раковины;

переносить бытовой удлинитель к бассейну;

использовать точку с каплями воды;

оставлять адаптер под дождём;

открывать гостиничный электрощит;

самостоятельно заменять розетку.

Можно ли использовать уличную розетку

Только если она предназначена для улицы, имеет исправную крышку и находится в нормальном состоянии. Обычная комнатная розетка под навесом не становится автоматически влагозащищённой.

Опасные признаки розетки и адаптера

Прекратите использование вилка или адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск или шипение;

контакт пропадает при движении;

розетка выпадает из стены;

защита повторно отключается;

на корпусе есть трещины. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый адаптер.

Нормально ли краткое искрение при подключении зарядки

Небольшой одиночный импульс иногда связан с зарядкой входных конденсаторов. Повторное искрение, треск, запах и потемнение недопустимы.

Что делать, если автомат отключается

Отключите приборы и сообщите владельцу. Не включайте защиту многократно и не открывайте щит. Причиной может быть перегрузка, короткое замыкание или утечка.

Что взять с собой в Бразилию

зарядки с маркировкой 100-240 В, 50/60 Гц;

адаптер F/E-F → N с PE;

компактный адаптер на тип N как запасной;

многопортовую зарядку;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк без повреждений;

короткий удлинитель для маломощной техники;

фотографию Input каждого важного прибора;

инструкцию медицинского оборудования;

фонарь для удалённых маршрутов.

Минимальный набор для телефона

Если зарядка имеет тонкую вилку C и Input 100-240 В, отдельный переходник обычно не нужен. Пауэрбанк остаётся полезным в дороге.

Набор для ноутбука и семьи

Возьмите адаптер с PE, многопортовый блок и запасной переходник. Не создавайте тяжёлую цепочку из нескольких адаптеров.

Сравнение электросети Бразилии и России

Параметр Бразилия Россия Практический вывод Основной тип N C и F C часто подходит, F требует адаптер Напряжение 127 или 220 В 230 В Проверять каждую точку Частота 60 Гц 50 Гц Проверять двигатели и трансформаторы Заземление Третий штырь N Боковые контакты F Нужен адаптер с PE Силовые исполнения 10 и 20 А Зависит от системы Не обходить механическую защиту

Почему зарядка телефона обычно работает без проблем

Большинство современных зарядок принимает 100-240 В и 50/60 Гц, а тонкая вилка C совместима с N 10 А. Всё равно проверьте Input и состояние розетки.

Главный вывод В Бразилии используется тип N на 10 или 20 А. Тонкая российская вилка C обычно подходит напрямую, а для F/E-F нужен адаптер с защитным заземлением. Главный риск связан с напряжением: в стране одновременно используются 127 и 220 В при частоте 60 Гц. Форма и номинальный ток розетки не позволяют определить напряжение. Для телефона и ноутбука выбирайте блок 100-240 В, 50/60 Гц. Мощную и однонапряжённую технику подключайте только после подтверждения параметров конкретной точки.

Нормативная и техническая основа

ABNT NBR 14136:2012 , стандартизация бытовых вилок и розеток до 20 А и 250 В;

, стандартизация бытовых вилок и розеток до 20 А и 250 В; ABNT NBR NM 60884-1:2010 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам; ABNT NBR 5410 , низковольтные электрические установки;

, низковольтные электрические установки; Portaria Inmetro nº 90/2022 , консолидированные требования оценки соответствия для вилок и розеток;

, консолидированные требования оценки соответствия для вилок и розеток; IEC 60906-1 , международная система бытовых вилок и розеток, связанная с геометрией типа N;

, международная система бытовых вилок и розеток, связанная с геометрией типа N; официальные разъяснения Inmetro о штырях 10 А диаметром 4,0 мм и 20 А диаметром 4,8 мм;

туристическая таблица Министерства туризма Бразилии по напряжению в столицах штатов;

технические документы распределительных компаний по системам 127/220 В и частоте 60 Гц.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно разбирать розетку, измерять напряжение в открытых частях или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Бразилию из России? Для тонкой вилки C обычно не нужен. Для F или E/F нужен адаптер на тип N с передачей PE. Какие розетки в Бразилии? Современный национальный стандарт, тип N. В старом фонде могут встречаться A, B и C. В Бразилии 127 или 220 В? Используются оба значения. Напряжение зависит от региона, здания и конкретной линии. Почему в Бразилии говорят 110 В? Это традиционное разговорное обозначение сети, современный номинал которой часто составляет 127 В. Какая частота сети в Бразилии? 60 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если у неё тонкая вилка C и Input 100-240 В, 50/60 Гц. Подойдёт ли Schuko к бразильской розетке? Не следует подключать напрямую. Используйте адаптер F → N с защитным заземлением. Чем отличаются розетки 10 и 20 А? У 10 А штыри 4,0 мм, у 20 А, 4,8 мм. Вилка 20 А не должна входить в розетку 10 А. Можно ли вставить вилку 10 А в розетку 20 А? Современный механизм может это допускать. При люфте, нагреве или треске подключение прекращают. Можно ли определить 127 или 220 В по розетке? Нет. Одинаковый тип N может использоваться при обоих напряжениях. Какие розетки в Рио-де-Жанейро? Тип N. Для обычных точек распространён ориентир 127 В, но отдельные линии могут быть 220 В. Какие розетки в Сан-Паулу? Тип N. В обычных точках часто используется 127 В, при этом в здании может присутствовать 220 В. Какое напряжение в Бразилиа? Распространённый туристический ориентир, 220 В. Проверяйте конкретный объект. Какое напряжение в Ресифи и Форталезе? Распространённый ориентир, 220 В. Тип розетки остаётся N. Какое напряжение в Салвадоре? Распространённый ориентир, 127 В. В конкретном здании возможны отдельные линии 220 В. Нужен ли переходник в Фос-ду-Игуасу? Для тонкой C обычно нет, для F нужен N. При поездке в Аргентину или Парагвай потребуются другие форматы. Можно ли использовать российский фен? Да, только от подходящего напряжения. Фен 220 В будет работать слабо от 127 В. Что будет с прибором 127 В в розетке 220 В? Он может быстро перегреться и выйти из строя. Простого механического адаптера недостаточно. Что будет с прибором 220 В в розетке 127 В? Он может не запуститься или работать со значительно меньшей мощностью. Есть ли заземление в типе N? Да, у трёхконтактной вилки третий штырь является PE. Что такое benjamin? Местное название компактного разветвителя или тройника. Где купить переходник в Бразилии? В магазинах электроники, хозяйственных магазинах, супермаркетах, торговых центрах и аэропортах. Подойдёт ли универсальный туристический адаптер? Только если он явно поддерживает тип N, нужный ток и PE для заземлённой техники. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через подходящий адаптер, если номинал и PE соответствуют нагрузке.