Розетки в Люксембурге: переходник, 230 В и Schuko

Краткий ответ В Люксембурге используются заземлённые розетки типа F, также известные как Schuko. Напряжение бытовой сети составляет 230 В, частота переменного тока 50 Гц. Тонкая российская вилка C, обычная вилка F и современная комбинированная вилка E/F обычно подключаются напрямую. Для поездки только в Люксембург переходник чаще всего не нужен. Российская техника на 220-240 В совместима с люксембургской сетью. Зарядки с маркировкой 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя напряжения.

Напряжение 230 В Частота 50 Гц Основная розетка Тип F Переходник из России Обычно не нужен

Учитывайте маршрут поездки. В самом Люксембурге используется Schuko, как в Германии. Во Франции и Бельгии распространён тип E с выступающим контактом заземления. Современная вилка E/F подходит к обеим системам, а старая чистая Schuko может не подойти к французской или бельгийской розетке.

Какие розетки используются в Люксембурге

Основной стационарный формат в Люксембурге, заземлённая розетка типа F, Schuko.

Она имеет:

два круглых отверстия для рабочих контактов;

углублённый круглый корпус;

металлические контакты PE по краям;

возможность установить вилку в двух положениях;

совместимость с тонкой вилкой C;

совместимость с вилками F и E/F.

Вилка Конструкция Совместимость в Люксембурге Передача PE C, Europlug Два тонких круглых штыря Подходит напрямую Не предусмотрена вилкой F, CEE 7/4 Круглые штыри и боковые контакты Подходит к Schuko Через боковые контакты E/F, CEE 7/7 Боковые контакты и отверстие под тип E Подходит напрямую Через боковые контакты CEE 7/17 Крупная двухконтактная вилка без PE Обычно подходит Не предусмотрена вилкой Британская G Три прямоугольных штыря Нужен адаптер Зависит от адаптера Американская A или B Плоские штыри Нужен адаптер Зависит от вилки и адаптера

Тип C чаще обозначает вилку Europlug, а не отдельную настенную розетку. Тонкая вилка C подключается к розетке F, но не использует защитное заземление.

Как устроена розетка Schuko

Название Schuko происходит от немецкого обозначения защитного контакта. Заземление передаётся через металлические пластины по краям розетки и вилки.

PE Защитный контакт L/N Рабочий контакт N/L Рабочий контакт PE Защитный контакт

Почему вилку можно повернуть

В Schuko нет выступающего штыря, который фиксировал бы положение вилки. Поэтому её можно установить, а затем повернуть на 180 градусов.

Сохраняется ли заземление после поворота

Да. Боковые контакты PE расположены симметрично и соединяются с вилкой в обоих допустимых положениях.

Можно ли вставить тонкую вилку C

Да. Она имеет два тонких круглых штыря и не предусматривает отдельного контакта PE.

Нужен ли переходник в Люксембург из России

Для большинства современных российских устройств переходник не требуется.

Переходник не нужен Для тонкой вилки C, обычной вилки F и современной комбинированной E/F. Нужно проверить вилку Для старой советской техники, нестандартного корпуса и оборудования с повреждённым сетевым кабелем. Переходник нужен Для британских, американских, австралийских, швейцарских и других несовместимых вилок.

Нужен ли переходник для телефона

Зарядка с тонкой вилкой C подключается напрямую. Проверьте маркировку на блоке питания:

Input: 100-240 V, 50/60 Hz

Такой блок совместим с люксембургской сетью.

Нужен ли переходник для ноутбука

Блок питания с вилкой F или E/F подключается к розетке Schuko напрямую.

Если используется тонкая вилка C, отдельный контакт PE обычно не предусмотрен конструкцией блока питания.

Стоит ли использовать универсальный адаптер

При совместимой вилке он не нужен. Лишний переходник увеличивает количество контактных соединений, может создавать люфт и сильнее нагреваться.

Какое напряжение и частота в Люксембурге

Номинальное напряжение бытовой сети составляет 230 В, частота переменного тока 50 Гц.

Люксембург 230 В, 50 Гц Россия 230 В, 50 Гц

Российская техника на 220-240 В обычно совместима с сетью Люксембурга без дополнительного преобразователя.

Почему иногда пишут 220 В

Обозначение 220 В сохраняется в разговорной речи, старых инструкциях и описаниях техники. Современный номинал европейской бытовой сети, 230 В.

Нужен ли преобразователь напряжения

Input: 100-240 V, 50/60 Hz Прибор полностью совместим с сетью Люксембурга. Input: 220-240 V, 50 Hz Прибор подходит по напряжению и частоте. Input: 110-120 V, 60 Hz Напрямую подключать к сети 230 В нельзя. Input: 115/230 V Переключатель устанавливают на 230 В до включения прибора.

Механический переходник не снижает напряжение. Он изменяет только форму вилки.

Какие российские вилки подходят

Вилка Типичная техника Подключение Основной нюанс C, Europlug Телефоны, часы, небольшие зарядки Напрямую PE не предусмотрен F, Schuko Компьютеры, сетевые фильтры, бытовая техника Напрямую PE через боковые контакты E/F, CEE 7/7 Современная европейская техника Напрямую Подходит также к типу E CEE 7/17 Фены, пылесосы, техника класса II Обычно напрямую Проверить плотность посадки Старая советская Старые бытовые приборы Требуется проверка Возможны тонкие штыри и износ Американская A/B Техника из США и Канады Через адаптер Дополнительно проверить напряжение

Подойдёт ли вилка в соседних странах

Люксембург граничит с Германией, Францией и Бельгией. Многие поездки включают сразу несколько стран.

Страна Основная розетка Вилка C Современная E/F Чистая F без отверстия Люксембург F, Schuko Подходит Подходит Подходит Германия F, Schuko Подходит Подходит Подходит Франция E с выступающим PE Подходит Подходит Может не подойти Бельгия E с выступающим PE Подходит Подходит Может не подойти Нидерланды F, Schuko Подходит Подходит Подходит

Для маршрута по Люксембургу, Германии, Франции и Бельгии наиболее универсальна современная вилка E/F, у которой есть боковые контакты и отверстие под выступающий контакт типа E.

Как передаётся защитное заземление

В розетке Schuko защитный проводник PE соединяется с вилкой через металлические контакты по краям.

Когда PE передаётся

вилка имеет боковые контакты F;

розетка оснащена контактами PE;

вилка вставлена полностью;

контакты не загрязнены и не повреждены;

защитный проводник здания подключён;

между прибором и розеткой нет адаптера без PE.

Когда PE не используется

у прибора тонкая вилка C;

оборудование относится к классу II;

применяется двухконтактный переходник;

используется незаземлённый удлинитель;

контакты розетки повреждены;

защитный проводник отсутствует или не подключён.

Наличие боковых металлических контактов показывает конструкцию розетки, но не подтверждает исправность скрытого защитного проводника.

Нельзя соединять PE с рабочей нейтралью, трубами отопления, водопроводом или другими металлическими конструкциями.

Где находятся фаза и нейтраль

Вилку Schuko можно повернуть на 180 градусов. Поэтому система не фиксирует фазу за постоянной правой или левой стороной.

Бытовой прибор должен безопасно работать в обоих допустимых положениях вилки.

Защитный контакт PE при повороте сохраняется, поскольку боковые пластины расположены симметрично.

Подробнее: почему в европейской розетке не закреплена сторона фазы .

Какую мощность выдерживает розетка

На современных механизмах Schuko обычно указывается номинал до 16 А. Однако допустимую нагрузку нужно определять по маркировке конкретной розетки, вилки, удлинителя и подключённого оборудования.

6 А при 230 В 1380 Вт 10 А при 230 В 2300 Вт 16 А при 230 В 3680 Вт

Арифметический расчёт не означает, что любую старую или изношенную розетку можно постоянно нагружать на максимальном токе.

Фен мощностью 2000 Вт

2000 Вт ÷ 230 В ≈ 8,7 А

Исправная розетка, вилка и кабель подходящего номинала должны выдерживать такой ток без заметного нагрева.

Фен и чайник одновременно

2000 Вт + 2200 Вт = 4200 Вт

Не подключайте несколько мощных нагревательных приборов к одному тройнику, переходнику или удлинителю.

Можно ли подключать телефон, ноутбук и фен

Телефон и умные часы Зарядка 100-240 В, 50/60 Гц с вилкой C подключается напрямую. Ноутбук Большинство блоков питания совместимо. Вилка F или E/F подходит к Schuko. Российский фен Фен на 220-240 В подходит по напряжению и частоте. Американский фен Модель только на 110-120 В напрямую подключать нельзя. Плойка и утюжок Прибор на 220-240 В подходит. Переключатель 115/230 В устанавливают заранее. Фотоаппарат и дрон Зарядки обычно поддерживают 100-240 В. Аккумуляторы заряжайте на твёрдой поверхности. Игровая консоль Проверьте диапазон входного напряжения конкретной региональной версии. Электробритва Универсальная модель обычно подходит. Учитывайте назначение розетки в ванной. Медицинское оборудование Проверьте паспорт прибора, требования к PE и постоянное питание розетки. Электровелосипед Используйте штатную зарядку и уточняйте правила гостиницы или арендованного жилья.

Какие розетки установлены в гостиницах

В гостиницах и апартаментах обычно используются стандартные розетки Schuko.

Дополнительно в номере могут быть:

USB-A или USB-C возле кровати;

розетки в прикроватных светильниках;

точки возле письменного стола;

розетки, управляемые карточкой номера;

постоянно включённая точка для мини-бара;

универсальная гостиничная розетка;

специализированная точка для электробритвы.

Почему розетка не работает

не установлена карточка номера;

розетка связана с выключателем;

вилка вошла не полностью;

сработала защита линии;

питание номера отключается после ухода гостя;

механизм неисправен.

Остаётся ли зарядка включённой без карточки

Это зависит от схемы конкретного отеля. Извлеките карточку и проверьте индикатор зарядки.

Не оставляйте телефон или пауэрбанк заряжаться на кровати, под подушкой или под одеждой.

Розетки в старых и реконструированных зданиях

Возраст фасада не позволяет определить возраст электрической установки. Историческое здание могло пройти полную реконструкцию.

Одновременно новая декоративная рамка не доказывает, что внутри стены заменена вся линия и исправно работает защитный проводник.

На что обратить внимание

розетка не шатается;

вилка удерживается плотно;

боковые контакты не повреждены;

пластик не потемнел;

нет запаха перегрева;

не слышен постоянный треск;

защита не отключается повторно.

В гостинице или арендованном жилье нельзя снимать рамку, подтягивать механизм и вмешиваться в электрощит.

Розетки в ванной комнате

Размещение электрических точек зависит от зон возле воды, степени защиты корпуса и предусмотренной дифференциальной защиты.

В гостинице могут встречаться:

розетка Schuko в допустимом месте;

стационарный гостиничный фен;

влагозащищённая розетка с крышкой;

розетка возле зеркала;

специализированный блок Shavers Only;

точка с дополнительной защитой от тока утечки.

Что нельзя делать

подключать прибор мокрыми руками;

оставлять зарядку на мокрой поверхности;

протягивать удлинитель к душу;

пользоваться розеткой со следами воды;

подключать мощный фен к Shavers Only;

разбирать гостиничное оборудование.

Дифференциальная защита снижает риск, но не делает безопасным использование электроприбора рядом с водой.

Уличные розетки и кемпинги

Наружные электрические точки могут встречаться возле коттеджей, парковок, террас и кемпингов.

Не используйте розетку, если обнаружены:

вода внутри корпуса;

повреждённая крышка;

трещины и сколы;

следы коррозии;

потемнение пластика;

шатающийся механизм;

нагрев вилки или кабеля;

треск или запах перегрева.

Можно ли использовать комнатный удлинитель

Нет. Для улицы и кемпинга нужен кабель, рассчитанный на влагу, наружную эксплуатацию и возможные механические нагрузки.

Можно ли закрыть соединение пакетом

Нет. Пакет не обеспечивает нормальную влагозащиту и может удерживать конденсат.

В кемпинге используйте штатную электрическую точку и подходящий ввод автодома. Не собирайте цепочку из нескольких туристических переходников.

Можно ли заряжать электромобиль от Schuko

Бытовая Schuko не должна автоматически использоваться для регулярной многочасовой зарядки автомобиля на максимальном токе.

Официальные рекомендации по зарядной инфраструктуре рассматривают бытовую Schuko как ограниченное решение. Для такого сценария используется ток около 8 А, что соответствует мощности примерно 1,8 кВт.

8 А × 230 В ≈ 1840 Вт

Для регулярной зарядки предпочтительна стационарная зарядная станция с отдельной линией, защитой и управлением доступной мощностью.

Что нельзя делать

заряжать автомобиль от шатающейся розетки;

использовать бытовой удлинитель;

подключать зарядку через тройник;

оставлять тяжёлый блок висеть на вилке;

подключаться без разрешения владельца;

обходить автомат или устройство защитного отключения.

Монтаж зарядной станции и отдельной линии должен выполнять квалифицированный специалист.

Отличаются ли розетки в разных городах

Тип розетки, напряжение и частота одинаковы на территории Великого Герцогства Люксембург.

Город или регион Розетка Напряжение Частота Российская C/F Город Люксембург F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Эш-сюр-Альзетт F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Дикирх F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Эхтернах F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Вианден F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Ремих и долина Мозеля F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит

Практические различия связаны с возрастом здания, состоянием оборудования и комплектацией номера, а не с отдельным муниципальным стандартом.

Что делать, если розетка нагревается или трещит

Опасные признаки вилка выпадает;

контакт пропадает при движении;

корпус становится горячим;

слышен постоянный треск;

пластик потемнел или оплавился;

появился запах перегрева;

защита отключается повторно;

появляется дым. Правильные действия Выключить подключённый прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Не удерживать вилку рукой. Не фиксировать её бумагой или другими предметами. Сообщить владельцу или персоналу.

Подробнее: почему нагреваются и плавятся розетки .

Не разбирайте розетку, электрический счётчик или электрощит арендованного объекта.

Распространённые мифы

Миф 1. Для Люксембурга обязательно нужен переходник Российские вилки C, F и современная E/F обычно подходят напрямую.

Миф 2. В Люксембурге используется французская розетка Основной формат в Люксембурге, Schuko типа F. Во Франции и Бельгии распространён тип E.

Миф 3. Любая европейская вилка подходит во всех странах ЕС Тонкая вилка C совместима очень широко, но заземлённые системы E, F, K и другие имеют конструктивные отличия.

Миф 4. Если прибор включился, PE исправен Для работы прибора достаточно двух рабочих контактов. Исправность PE подтверждается измерениями.

Миф 5. УЗО полностью заменяет защитное заземление Дифференциальная защита и PE выполняют разные функции и дополняют друг друга.

Миф 6. Любая Schuko постоянно выдерживает 3680 Вт Реальная допустимая нагрузка зависит от состояния контактов, линии и защиты.

Миф 7. Электромобиль можно всю ночь заряжать током 16 А Для регулярной зарядки нужна специально подготовленная линия и зарядная станция.

Что взять с собой в Люксембург

зарядки с вилками C, F или E/F;

блок питания 100-240 В, 50/60 Гц;

исправные USB-кабели;

компактный многопортовый блок питания;

пауэрбанк без повреждений;

современный кабель E/F для поездки во Францию и Бельгию;

фотографию маркировки важной техники;

инструкцию медицинского оборудования;

универсальный адаптер только для других стран маршрута.

Что обычно не понадобится

переходник для тонкой вилки C;

переходник для Schuko F;

переходник для современной E/F;

преобразователь для техники на 220-240 В;

стабилизатор для обычной поездки;

цепочка из нескольких адаптеров.

Главный вывод

В Люксембурге используются заземлённые розетки типа F, Schuko, напряжение 230 В и частота 50 Гц.

Российские вилки C, F и современные E/F обычно подключаются без переходника. Техника на 220-240 В не требует преобразователя.

При поездке через Францию или Бельгию лучше использовать современную комбинированную вилку E/F. Старая чистая Schuko без отверстия под выступающий контакт PE может оказаться несовместимой с розеткой типа E.

Другие материалы о зарубежных электросетях собраны в рубрике «Электромир».

Розетки дома нагреваются или плохо удерживают вилку? Проверим розеточные линии, защитный проводник, электрощит и аппараты защиты в Туле и Тульской области. Минимальный выезд и диагностика от 5000 ₽. Написать в MAX Написать в Telegram

Нормативная и техническая основа

Официальные туристические данные Люксембурга: розетка типа F, напряжение 230 В, частота 50 Гц.

Низковольтная распределительная сеть 230/400 В.

Национальные требования Creos к подключению низковольтных электроустановок.

Стандарты семейства ILNAS-HD 60364 для низковольтных электроустановок.

Требования к защите от поражения током, выбору оборудования и защитных аппаратов.

Отдельные электрические цепи для зарядной инфраструктуры.

Ограниченный режим зарядки через бытовую Schuko, около 8 А и 1,8 кВт.

По внешнему виду нельзя подтвердить исправность PE, дифференциальной защиты и скрытой проводки. Проверку стационарной установки выполняет специалист.

Частые вопросы