Розетки в Сингапуре: переходник, тип G и 230 В

Электромир Короткий ответ: в Сингапуре используются розетки британского типа G с тремя прямоугольными отверстиями. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник на тип G. Напряжение бытовой сети составляет 230 В, частота 50 Гц. Российская техника на 220-240 В совместима по основным электрическим параметрам, поэтому преобразователь напряжения обычно не требуется.

Напряжение 230 В Частота 50 Гц Основная розетка Тип G Переходник из России Нужен Преобразователь Не нужен для 220-240 В

Не вставляйте круглую вилку в розетку G с усилием и не открывайте защитные шторки ключом, палочкой или отвёрткой. Используйте исправный переходник. Государственная служба безопасности продукции Сингапура отдельно предупреждает, что вилки Schuko не предназначены для прямого подключения к местной розетке.

Какие розетки используются в Сингапуре

Основной бытовой формат, тип G. Это система с тремя прямоугольными контактами, расположенными треугольником.

Верхний контакт PE Защитное заземление. Более длинный штырь вилки также приводит в действие шторки. Нижний левый N Нейтраль при стандартной ориентации розетки. Нижний правый L Фазный контакт при стандартной ориентации розетки.

Сингапурский стандарт SS 145 охватывает 13-амперные вилки, розетки и переходники. Система основана на геометрии британского типа G и предусматривает защитные шторки рабочих контактов.

Одинаковые ли розетки во всех районах

Да. Тип G используется в центре, Marina Bay, Orchard Road, Chinatown, Little India, на Сентозе, в аэропорту Чанги и жилых районах. Различаться могут возраст оборудования, число точек, наличие USB и универсальных гостиничных механизмов.

Почему на фотографиях встречаются другие отверстия

В гостиницах и общественных пространствах могут устанавливать универсальные панели. Они принимают несколько типов вилок, но не являются отдельным национальным стандартом Сингапура.

Нужен ли переходник в Сингапур из России

Да, переходник лучше взять заранее. Российские круглые вилки не соответствуют геометрии штатной сингапурской розетки G.

Российская вилка Штатная совместимость с G Правильное решение C, тонкая Europlug Напрямую не предназначена Подходящий переходник C → G F, Schuko Не подходит Адаптер F → G с передачей PE E/F, гибридная Не подходит Адаптер E/F → G с передачей PE G, британская Подходит Переходник не нужен

Почему в отзывах пишут, что переходник не понадобился

Некоторые отели устанавливают универсальные розетки или выдают адаптер на стойке. Это относится к конкретному объекту и не гарантируется в другом номере.

Подойдёт ли адаптер для Великобритании

Да. Великобритания и Сингапур используют тип G. Проверьте напряжение, допустимый ток, состояние контактов и необходимость передачи PE.

Подойдёт ли переходник из Малайзии, ОАЭ или Гонконга

Если это полноценный адаптер типа G, он физически подходит. Один качественный переходник можно использовать в нескольких странах с этим форматом.

Какое напряжение и частота в Сингапуре

SP Group указывает для низковольтного однофазного подключения 230 В, 50 Гц. Трёхфазная система имеет линейное напряжение 400 В.

Бытовая однофазная сеть 230 В, 50 Гц Низковольтная трёхфазная сеть 400/230 В, 50 Гц

Туристу нужна только информация о бытовой точке 230 В. Обозначение 240 В может встречаться на старых табличках и в прежних справочниках, но современный номинал составляет 230 В.

Как проверить зарядку

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит для сингапурской сети. Input: 230 V~ 50 Hz Подходит при исправном подключении. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

Переходник меняет напряжение?

Нет. Он меняет только форму вилки. Для прибора только на 100-120 В нужен отдельный преобразователь, рассчитанный на мощность и пусковой ток.

Почему даже тонкую вилку C лучше подключать через адаптер

Сингапурская служба безопасности продукции допускает использование двухконтактных вилок на маломощной технике, но рекомендует подключать их к трёхконтактной розетке через подходящий адаптер или conversion plug.

Что относится к вилке C

зарядки телефонов;

небольшие блоки питания;

часть телевизоров и аудиотехники;

оборудование класса II с двойной изоляцией;

малые зарядные устройства без PE.

Почему нельзя открывать шторки посторонним предметом

Такой способ обходит защитный механизм и создаёт риск контакта с токоведущими частями. Кроме того, круглая вилка может удерживаться неплотно и нагревать контакты.

Почему Schuko нельзя вставлять в сингапурскую розетку напрямую

Государственная служба CPSO прямо указывает, что Schuko не подходит для использования в Сингапуре без правильного адаптера.

Размер круглых штырей Штыри Schuko способны деформировать контакты розетки, рассчитанной на другую геометрию. Нет соединения PE Боковые контакты заземления Schuko не соединяются с верхним контактом типа G. Риск плохого контакта Деформация и слабая фиксация могут привести к нагреву и повреждению механизма.

Для вилки F или E/F используйте адаптер с входными контактами заземления и металлическим верхним штырём PE.

Зачем возле розетки установлен выключатель

Розетки типа G часто имеют отдельную клавишу. После подключения адаптера питание не появится, пока розетка не включена.

Выключите клавишу розетки. Полностью вставьте адаптер типа G. Подключите вилку прибора. Включите клавишу. Перед извлечением сначала выключите нагрузку и розетку.

Почему зарядка не работает

клавиша выключена;

ключ-карта номера не установлена;

адаптер вставлен не полностью;

универсальная розетка имеет слабый контакт;

точка неисправна;

блок питания не поддерживает 230 В;

сработала защита линии.

Как работают защитные шторки

SS 145 предусматривает shuttered socket-outlets. При штатном подключении верхний штырь вилки или специальный изолированный элемент адаптера приводит в действие механизм шторок.

Безопасно Использовать исправный переходник, соответствующий форме G и нужному номиналу. Опасно Вставлять ключ, отвёртку, палочку, ручку, нож или обломанную деталь в верхнее отверстие.

Пластиковый верхний штырь передаёт заземление?

Нет. В двухконтактном адаптере он может служить только изолированным устройством открытия шторок. Для техники с PE требуется металлическое защитное соединение.

Розетки и зарядные точки в аэропорту Чанги

Аэропорт Чанги официально сообщает о бесплатных универсальных розетках и зарядных точках во всех четырёх терминалах, а также в Jewel Changi Airport.

Что доступно

универсальные сетевые розетки;

USB-порты для зарядки;

точки в залах вылета и прилёта;

зарядка возле посадочных мест и выходов;

точки в транзитных зонах и бизнес-залах;

бесплатное использование без строгого ограничения времени.

Нужен ли свой кабель

Да. Аэропорт предоставляет розетки и порты, но не выдаёт зарядные кабели. Официальные USB-точки обозначены как charge-only и не должны запрашивать передачу данных.

Можно ли оставить телефон без присмотра

Нет. Changi Airport рекомендует оставаться рядом с устройством во время зарядки. Это снижает риск кражи и повреждения.

Нужен ли переходник при длительной пересадке

Универсальные точки в аэропорту позволяют зарядить часть техники без отдельного адаптера. Но для гостиницы, апартаментов и обычных розеток в городе переходник G всё равно нужен.

Какие розетки в гостиницах Сингапура

Основной формат, тип G. Отели, ориентированные на международных гостей, могут дополнительно устанавливать универсальные розетки, USB-A и USB-C.

Что уточнить до поездки

есть ли универсальная розетка в номере;

выдаёт ли отель переходник;

сколько точек находится возле кровати;

есть ли розетка у рабочего стола;

остаётся ли она включённой без ключ-карты;

поддерживает ли USB-C нужную мощность;

есть ли постоянное питание для медицинской техники.

Можно ли рассчитывать на переходник от отеля

Некоторые гостиницы предоставляют адаптер, но количество ограничено. Собственный качественный переходник надёжнее.

Почему в одном отеле российская вилка входит, а в другом нет

В первом установлен универсальный механизм. Во втором, штатная розетка G. Отзывы конкретного отеля нельзя переносить на весь Сингапур.

Розетки на Сентозе

На острове Сентоза действует тот же стандарт G, 230 В, 50 Гц. Курортный статус не означает, что каждый номер оснащён универсальными механизмами.

Практические советы для семейной поездки

взять не менее двух адаптеров либо многопортовую зарядку;

проверить зарядки телефонов, часов и детских устройств;

не подключать мощный фен через маломощный переходник;

не оставлять пауэрбанк на солнце или в автомобиле;

не располагать сетевые блоки на кровати;

уточнить, отключаются ли розетки ключ-картой.

Розетки в апартаментах и жилых домах

В квартирах и домах используются стационарные розетки SS 145. Встречаются одинарные и двойные точки с отдельными выключателями.

Что проверить при аренде

механизм не выпадает из стены;

клавиша переключается без заедания;

нет потемнения и запаха;

адаптер входит полностью;

не используется каскад разветвителей;

кондиционер и мощная техника имеют штатное подключение;

розетка не находится рядом с протечкой.

Не разбирайте розетку и щит в арендованном жилье. Неисправность должен устранять владелец или лицензированный специалист.

Безопасны ли универсальные гостиничные розетки

Универсальная розетка удобна для туристов, но её механическая конструкция сложнее обычной G. При износе она может хуже удерживать круглую вилку.

Когда можно использовать

вилка входит без усилия;

контакт плотный;

нет следов перегрева;

прибор рассчитан на 230 В;

розетка не отключается при лёгком движении;

для техники класса I обеспечивается PE.

Когда лучше перейти на адаптер G

зарядка висит под углом;

контакт пропадает;

вилка выпадает под собственным весом;

отверстия потемнели;

механизм нагревается;

нужна заземлённая вилка F или E/F;

подключается мощный прибор.

Что означает сингапурский SAFETY Mark

В Сингапуре бытовые электрические товары определённых категорий относятся к Controlled Goods. Перед продажей они должны пройти предусмотренную оценку соответствия и получить SAFETY Mark.

Что искать Логотип и 8 цифр Уникальный регистрационный номер позволяет проверить зарегистрированную модель и поставщика. Где может быть Изделие или упаковка Маркировка должна быть заметной и соответствовать конкретной модели. Что регулируется Вилки, адаптеры и ряд приборов Список Controlled Goods и требования периодически обновляются.

Нужно ли проверять SAFETY Mark у переходника

При покупке адаптера в Сингапуре выбирайте изделие с действующей маркировкой, если оно относится к регулируемой категории. Государственная CPSO рекомендует проверять номер по официальному реестру.

Гарантирует ли знак абсолютную безопасность

Нет. Он подтверждает прохождение установленной процедуры для зарегистрированной модели, но пользователь всё равно должен соблюдать номинал, не перегружать изделие и прекратить использование при повреждении.

Почему маркировка особенно важна для многоместного адаптера

С 11 февраля 2024 года все multi-way adaptors, независимо от формы, должны иметь действующий SAFETY Mark перед продажей в Сингапуре.

Как переходник передаёт защитное заземление

Вилка C Не имеет PE. Используется для маломощной техники класса II, которой защитный проводник не требуется по конструкции. Вилка F или E/F Адаптер должен соединять боковые защитные контакты вилки с верхним металлическим штырём G.

Как отличить адаптер с PE

верхний штырь типа G выполнен из металла;

вход адаптера имеет контакты для Schuko;

на корпусе указан номинал;

конструкция рассчитана на трёхпроводное подключение;

нет трещин и следов перегрева;

российская вилка удерживается без люфта.

Внешний металлический штырь не доказывает непрерывность внутреннего PE и исправность заземления здания. Это подтверждается измерениями.

Почему в Сингапуре упоминается вилка типа M на 15 А

CPSO рекомендует тип G на 13 А для большинства бытовых приборов. Для отдельных мощных устройств может применяться 15-амперная круглая вилка типа M и специальная розетка.

Формат Номинал Применение Для туриста G До 13 А по системе Обычная бытовая техника Основной формат гостиниц и жилья M 15 А Отдельные мощные приборы и специальные подключения Для зарядки телефона и ноутбука не нужен

Можно ли подключить туристическую технику к розетке M

Не используйте случайный переходник. Для обычной поездки ищите штатную G или универсальную гостиничную точку. Розетка M не является стандартным зарядным местом для туриста.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон На тип G Обычно не нужен Input 100-240 V Ноутбук На тип G Обычно не нужен Мощность и PE Фотоаппарат На тип G Обычно не нужен Маркировку зарядки Российский фен Адаптер нужного тока Не нужен при 220-240 В Мощность переходника Американский фен Форма G Нужен при 120 В Мощный преобразователь Медицинская техника По вилке По паспорту PE и непрерывное питание

Можно ли использовать российский фен

Да, если прибор рассчитан на 220-240 В, а адаптер выдерживает его ток. Компактный переходник только для зарядок может перегреться.

Подойдёт ли прибор с переключателем 115/230 В

До подключения установите переключатель в положение 230 В. Ошибка может привести к повреждению прибора.

Нужен ли стабилизатор для ноутбука

Современный блок питания 100-240 В обычно не требует отдельного стабилизатора в поездке. Он должен подключаться через исправный адаптер и розетку.

Какую мощность должен выдерживать переходник

Розетка G относится к 13-амперной системе, но конкретный туристический адаптер может иметь меньший номинал.

3 А при 230 В Около 690 Вт 6 А при 230 В Около 1380 Вт 10 А при 230 В Около 2300 Вт 13 А при 230 В Около 2990 Вт

Допустимая нагрузка определяется самым слабым элементом: адаптером, розеткой, вилкой, удлинителем, кабелем и защитой линии.

Подойдёт ли адаптер 6 А для фена 2000 Вт

Нет. При 230 В такой фен потребляет около 8,7 А. Номинала 6 А недостаточно.

Зачем предохранитель в вилке G

13-амперная вилка G имеет предохранитель для защиты гибкого шнура и подключённого оборудования. Номинал выбирается конструкцией изделия. Нельзя заменять предохранитель фольгой, перемычкой или деталью случайного номинала.

Как подключить несколько устройств

Для семьи удобны два адаптера G либо один адаптер и многопортовая зарядка 100-240 В. Российский удлинитель допустим для маломощной техники, если адаптер, PE и кабель рассчитаны на нагрузку.

Что проверить

суммарную мощность устройств;

номинал переходника;

передачу PE;

исправность кабеля;

плотность всех контактов;

отсутствие каскада адаптеров;

свободный отвод тепла от зарядок.

Можно ли подключать переходник к переходнику

Не рекомендуется. Тяжёлая конструкция увеличивает механическую нагрузку на розетку и число контактных соединений.

Где купить переходник в Сингапуре

Адаптеры продаются в магазинах электроники, хозяйственных магазинах, торговых центрах, туристических магазинах и части магазинов аэропорта. Наличие конкретной модели лучше не считать гарантированным.

Что проверить перед покупкой

формат Type G или Singapore/UK;

вход для C, F или E/F;

напряжение до 250 В;

допустимый ток;

металлическое соединение PE при необходимости;

целый корпус;

изоляцию оснований рабочих штырей;

SAFETY Mark и регистрационный номер для регулируемого товара.

Что делать, если адаптер забыли

В аэропорту Чанги можно воспользоваться бесплатной универсальной зарядной точкой. В гостинице спросите адаптер на стойке. Для дальнейшей поездки приобретите собственный безопасный переходник.

Почему розетка отключается вместе с ключ-картой

В гостиницах часть линий номера управляется держателем ключ-карты. После ухода питание может отключиться сразу или через задержку.

Как зарядить устройство во время отсутствия

спросить, есть ли Always On socket;

использовать явно обозначенную постоянную точку;

не оставлять повреждённый аккумулятор без присмотра;

для медицинской техники получить подтверждение непрерывного питания;

не обходить гостиничную систему посторонней картой.

Розетка Shavers Only в ванной

Специализированная точка для электробритвы и зубной щётки может иметь два напряжения или изолированный маломощный выход. Она не предназначена для фена, чайника, утюга и ноутбука.

Чего делать нельзя

подключать фен к Shavers Only;

переносить удлинитель в ванную;

заряжать телефон у раковины;

прикасаться к адаптеру мокрыми руками;

использовать розетку со следами воды;

открывать гостиничный щит.

Что делать при нагреве или искрении

Опасные признаки адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

защита повторно отключается;

корпус адаптера деформирован. Правильные действия Выключить прибор. Выключить клавишу розетки. Извлечь адаптер за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Заменить неисправный адаптер.

Не разбирайте розетку, адаптер и электрощит. Ремонт стационарной электрики выполняет специалист.

Что взять с собой в Сингапур

переходник C/F → G;

адаптер с PE для ноутбука;

многопортовую зарядку 100-240 В;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк без повреждений;

запасной адаптер для семьи;

компактный удлинитель для маломощной техники;

фотографию маркировки Input важных приборов;

инструкцию медицинского оборудования.

Какой переходник не брать

без номинала напряжения и тока;

с трещинами;

с сильным люфтом;

без PE для заземлённой техники;

рассчитанный только на зарядки, если нужен фен;

требующий второго переходника;

с сомнительной геометрией штырей;

без подтверждаемой маркировки при покупке в Сингапуре.

Сравнение Сингапура с соседними направлениями

Страна Основной тип Напряжение Частота Переходник из России Сингапур G 230 В 50 Гц Нужен Малайзия G 230 В 50 Гц Нужен Гонконг G 220 В 50 Гц Нужен Индонезия C и F 230 В 50 Гц Обычно не нужен Таиланд O и смешанные 220-230 В 50 Гц Зависит от точки Россия C и F 230 В 50 Гц Не применяется

Один ли переходник нужен для Сингапура и Малайзии

Да. Обе страны используют тип G, 230 В и 50 Гц. Для комбинированного маршрута достаточно одного качественного адаптера, но семье удобнее иметь два.

Подойдёт ли этот же переходник для Индонезии

В Индонезии распространены C и F, поэтому российская вилка обычно подключается напрямую. Адаптер G там не является основным.

Главный вывод В Сингапуре используется тип G, 230 В и 50 Гц. Для российской вилки нужен переходник. Технике на 220-240 В преобразователь обычно не требуется. Не вставляйте вилку C или Schuko в штатную розетку G напрямую. Для Schuko нужен адаптер с PE. При покупке местного переходника проверяйте SAFETY Mark и номинал. В аэропорту Чанги есть бесплатные универсальные точки во всех терминалах, но для гостиницы и города собственный адаптер всё равно необходим.

Нормативная и техническая основа

SS 145-1:2019 , 13-амперные разборные и неразборные вилки с предохранителем;

, 13-амперные разборные и неразборные вилки с предохранителем; SS 145-2:2018+C1:2019 , 13-амперные розетки с выключателем и без него;

, 13-амперные розетки с выключателем и без него; SS 145-3:2020 , бытовые и коммерческие адаптеры;

, бытовые и коммерческие адаптеры; SS 638 , требования к электрическим установкам;

, требования к электрическим установкам; Consumer Protection (Safety Requirements) Regulations , требования к Controlled Goods;

, требования к Controlled Goods; SAFETY Mark , регистрационная маркировка регулируемой бытовой электротехники;

, регистрационная маркировка регулируемой бытовой электротехники; технические параметры низковольтного подключения SP Group: 230 В, 50 Гц;

официальные рекомендации CPSO о типах вилок, подходящих для Сингапура.

Стандарты приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно проверять или ремонтировать стационарную установку.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Сингапур из России? Да. Для круглой российской вилки нужен переходник на тип G. Какие розетки в Сингапуре? Основной формат, тип G с тремя прямоугольными контактами. Какое напряжение в Сингапуре? Бытовая однофазная сеть работает при 230 В и 50 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если на ней указано 100-240 В. Понадобится переходник по форме вилки. Можно ли вставить тонкую евровилку без переходника? Не следует. Используйте подходящий адаптер и не открывайте шторки посторонним предметом. Можно ли вставить Schuko в сингапурскую розетку? Нет. CPSO предупреждает о деформации контактов, перегреве и отсутствии соединения PE. Подойдёт ли британский переходник? Да, Великобритания и Сингапур используют тип G. Подойдёт ли адаптер из Малайзии? Да, если это исправный адаптер типа G нужного номинала. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для техники 220-240 В или 100-240 В. Для прибора только на 110-120 В нужен преобразователь. Почему розетка не работает? Проверьте выключатель возле розетки, ключ-карту номера и плотность адаптера. Есть ли универсальные розетки в отелях? В некоторых отелях есть, но это не гарантируется. Основной формат остаётся G. Выдают ли адаптер в гостинице? Некоторые гостиницы выдают, но лучше иметь собственный. Есть ли розетки в аэропорту Чанги? Да. Во всех четырёх терминалах и Jewel есть бесплатные универсальные точки и зарядные порты. Нужен ли свой кабель в Чанги? Да. Аэропорт предоставляет порты и розетки, но не зарядные кабели. Что такое SAFETY Mark? Это сингапурская регистрационная маркировка регулируемых бытовых электрических товаров. Как проверить SAFETY Mark? По официальному реестру, используя модель или 8-значный регистрационный номер. Передаёт ли двухконтактный адаптер заземление? Нет. Для вилки F или E/F нужен адаптер с металлическим PE-штырём и защитными контактами. Можно ли использовать российский фен? Да, при 220-240 В и через адаптер, рассчитанный на ток фена. Что такое розетка типа M в Сингапуре? Это 15-амперная круглая система для отдельных мощных приборов. Для обычной туристической техники она не нужна. Почему питание отключается без ключ-карты? Карта может управлять линиями гостиничного номера. Можно ли заряжать ноутбук от Shavers Only? Нет. Такая точка рассчитана на маломощную технику для ухода. Нормально ли, что переходник греется? Небольшой нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы. Один переходник подойдёт для Сингапура и Малайзии? Да. Обе страны используют тип G, 230 В и 50 Гц.