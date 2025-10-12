Home Assistant перестаёт поддерживать старые iPhone и iPad

Home Assistant прекращает поддержку старых iPhone и iPad: что делать с панелью умного дома
Начиная с Companion App 2026.8.0, Home Assistant перестаёт выпускать обновления приложения для iOS 15, watchOS 8 и macOS 11. Последней совместимой версией станет 2026.7.1. Разбираем, отключится ли старый планшет, что останется доступно через браузер и когда настенную панель действительно пора менять.
Что изменится с Home Assistant Companion App 2026.8.0
Команда Home Assistant объявила, что версия Companion App 2026.7.1 станет последней для iOS 15, watchOS 8 и macOS 11. Начиная с версии 2026.8.0 минимальными системами будут iOS 16.4, watchOS 9 и macOS 12.
Причина техническая: старые версии операционных систем ограничивают развитие приложения, новых виджетов, функций Apple Watch, стабильности и производительности. Кроме того, инструменты разработки Apple постепенно прекращают поддержку части старых платформ.
Какие устройства могут остаться без новых версий приложения
В первую очередь изменение касается техники, которая не может обновиться до iOS или iPadOS 16.4, watchOS 9 либо macOS 12.
iPhone
В зоне риска находятся iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus, а также iPhone SE первого поколения, оставшиеся на iOS 15.
iPad
Практически важны iPad Air 2 и iPad mini 4. Их нередко используют как стационарную панель управления умным домом.
Apple Watch
Часы, которые не могут перейти с watchOS 8 на watchOS 9, не будут получать новые версии приложения Home Assistant для Apple Watch.
Mac
Изменение касается компьютеров, оставшихся на macOS 11 Big Sur и не поддерживающих macOS 12 Monterey.
Что продолжит работать на старом устройстве
|Функция
|Что произойдёт
|Companion App 2026.7.1
|Останется установленным и будет доступно как последняя совместимая версия.
|Панели Home Assistant
|Могут продолжать открываться в приложении и через совместимый веб-браузер.
|Локальные автоматизации
|Продолжат выполняться на сервере независимо от возраста iPhone или iPad.
|Новые функции приложения
|На iOS 15, watchOS 8 и macOS 11 появляться не будут.
|Исправления приложения
|Новые исправления совместимости, интерфейса и ошибок для старых систем выпускаться не будут.
|Веб-интерфейс
|Останется отдельным способом управления и будет обновляться вместе с Home Assistant.
Сколько именно проработает старая версия приложения, заранее гарантировать нельзя. На неё могут повлиять будущие изменения Home Assistant, сертификатов, сетевой безопасности, push-служб Apple и сторонних интеграций.
Почему веб-интерфейс не полностью заменяет Companion App
Через браузер можно открыть панели, посмотреть состояния устройств и отправлять команды. Для настенной панели этого часто достаточно. Но браузер не воспроизводит весь набор функций нативного приложения.
Подходит для панели управления
- дашборды и карточки;
- управление светом и климатом;
- просмотр датчиков;
- локальная работа в домашней сети;
- ярлык на главном экране.
Даёт системные функции устройства
- нативные push-уведомления;
- датчики телефона и геолокация;
- виджеты и быстрые действия;
- интеграция с Apple Watch;
- часть фоновых возможностей.
Нужно ли менять старый iPad на стене
Можно оставить старый планшет, если:
- он используется только для открытия локального дашборда;
- интерфейс работает стабильно и не зависает;
- аккумулятор не вздулся и устройство не перегревается;
- панель не является единственным способом управления светом, отоплением или дверью;
- для важных уведомлений используются современные телефоны пользователей;
- Home Assistant доступен по безопасной схеме, без прямого открытия сервера в интернет.
Планировать замену стоит, если:
- браузер не отображает новые панели или современные карточки;
- приложение регулярно теряет соединение;
- нужны push-уведомления, геолокация, виджеты и новые функции;
- аккумулятор быстро разряжается, вздулся или сильно нагревается;
- планшет постоянно работает на зарядке без контроля батареи;
- устройство используется для ответственного доступа, сигнализации или инженерного оборудования.
Что сделать до выхода Companion App 2026.8.0
- Проверьте версию операционной системы. Возможно, устройство поддерживает обновление выше минимального требования.
- Обновите Companion App до 2026.7.1. Это будет последняя версия для старых платформ.
- Создайте резервную копию Home Assistant. Храните её отдельно от сервера.
- Проверьте веб-интерфейс. Откройте Home Assistant в Safari и убедитесь, что нужный дашборд работает.
- Добавьте веб-панель на главный экран. Так старым iPad будет удобнее пользоваться как стационарной панелью.
- Перенесите важные уведомления. Настройте их на современный телефон.
- Проверьте ручное управление. Свет, отопление, краны и замки не должны зависеть только от старого планшета.
- Запланируйте замену без спешки. Новое устройство можно подобрать по размеру, креплению и способу питания.
Как безопасно использовать старую панель
- Оставьте планшет в отдельной сети для IoT или управляемых устройств, если оборудование это позволяет.
- Не открывайте порт Home Assistant напрямую в интернет без защищённой архитектуры.
- Используйте HTTPS, VPN или штатный безопасный удалённый доступ.
- Создайте для панели отдельного пользователя с минимально необходимыми правами.
- Не сохраняйте на старом устройстве доступ к административным настройкам без необходимости.
- Проверяйте журнал входов и удаляйте устройство из системы после замены.
Отключится ли умный дом из-за старого iPhone или iPad
Нет. Прекращение поддержки старых систем Apple касается Companion App, а не сервера и не автоматизаций Home Assistant. Версия 2026.7.1 продолжит работать настолько долго, насколько позволит совместимость, а панели останутся доступны через браузер.
Старый iPad можно сохранить как локальный экран управления. Но важные уведомления и ответственные функции лучше перенести на поддерживаемые устройства, а сам умный дом строить так, чтобы свет, отопление, защита от протечек и доступ сохраняли ручной или аппаратный резерв.
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Частые вопросы
Когда Home Assistant прекратит поддержку iOS 15?
Новые версии для iOS 15 перестанут выпускаться начиная с Companion App 2026.8.0. Последней совместимой версией станет 2026.7.1.
Перестанет ли работать уже установленное приложение?
Нет, мгновенного отключения не произойдёт. Но приложение больше не будет получать новые функции и исправления для старой системы.
Можно ли оставить старый iPad как настенную панель?
Да, если он стабильно открывает локальный дашборд, не перегревается и не используется как единственный способ управления важными функциями.
Заменяет ли браузер Companion App?
Для просмотра панелей и управления устройствами часто да. Но браузер не полностью заменяет push-уведомления, датчики телефона, геолокацию, виджеты и Apple Watch.
Какая минимальная версия iOS потребуется?
После версии 2026.7.1 минимальным требованием станет iOS 16.4. Для часов потребуется watchOS 9, для Mac — macOS 12.
Отключатся ли автоматизации Home Assistant?
Нет. Автоматизации выполняются на сервере Home Assistant и не зависят от версии приложения на старом iPhone или iPad.
Что делать со вздутым аккумулятором планшета?
Отключить устройство от зарядки и не продолжать эксплуатацию на стене. Планшет нужно передать в сервис или на безопасную утилизацию.