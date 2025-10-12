Home Assistant перестаёт поддерживать старые iPhone и iPad

Новости Home Assistant Home Assistant прекращает поддержку старых iPhone и iPad: что делать с панелью умного дома Начиная с Companion App 2026.8.0, Home Assistant перестаёт выпускать обновления приложения для iOS 15, watchOS 8 и macOS 11. Последней совместимой версией станет 2026.7.1. Разбираем, отключится ли старый планшет, что останется доступно через браузер и когда настенную панель действительно пора менять. Коротко: изменение объявлено 7 июля 2026 года. Старое устройство не перестанет работать в назначенный день, а версия 2026.7.1 останется доступна. Но новые функции, исправления и дальнейшие улучшения Companion App для старых систем выпускаться не будут.

Событие Что изменится с Home Assistant Companion App 2026.8.0 Команда Home Assistant объявила, что версия Companion App 2026.7.1 станет последней для iOS 15, watchOS 8 и macOS 11. Начиная с версии 2026.8.0 минимальными системами будут iOS 16.4, watchOS 9 и macOS 12. Причина техническая: старые версии операционных систем ограничивают развитие приложения, новых виджетов, функций Apple Watch, стабильности и производительности. Кроме того, инструменты разработки Apple постепенно прекращают поддержку части старых платформ. Важно: речь идёт о приложении Companion App для устройств Apple. Сервер Home Assistant, локальные автоматизации, Zigbee, Matter, камеры и другие интеграции из-за этого решения не отключаются.

Совместимость Какие устройства могут остаться без новых версий приложения В первую очередь изменение касается техники, которая не может обновиться до iOS или iPadOS 16.4, watchOS 9 либо macOS 12. iPhone В зоне риска находятся iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus, а также iPhone SE первого поколения, оставшиеся на iOS 15. iPad Практически важны iPad Air 2 и iPad mini 4. Их нередко используют как стационарную панель управления умным домом. Apple Watch Часы, которые не могут перейти с watchOS 8 на watchOS 9, не будут получать новые версии приложения Home Assistant для Apple Watch. Mac Изменение касается компьютеров, оставшихся на macOS 11 Big Sur и не поддерживающих macOS 12 Monterey. Как проверить: на iPhone и iPad откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Если устройство предлагает iOS или iPadOS 16.4 и новее, достаточно сначала обновить операционную систему.

После обновления Что продолжит работать на старом устройстве Функция Что произойдёт Companion App 2026.7.1 Останется установленным и будет доступно как последняя совместимая версия. Панели Home Assistant Могут продолжать открываться в приложении и через совместимый веб-браузер. Локальные автоматизации Продолжат выполняться на сервере независимо от возраста iPhone или iPad. Новые функции приложения На iOS 15, watchOS 8 и macOS 11 появляться не будут. Исправления приложения Новые исправления совместимости, интерфейса и ошибок для старых систем выпускаться не будут. Веб-интерфейс Останется отдельным способом управления и будет обновляться вместе с Home Assistant. Сколько именно проработает старая версия приложения, заранее гарантировать нельзя. На неё могут повлиять будущие изменения Home Assistant, сертификатов, сетевой безопасности, push-служб Apple и сторонних интеграций.

Альтернатива Почему веб-интерфейс не полностью заменяет Companion App Через браузер можно открыть панели, посмотреть состояния устройств и отправлять команды. Для настенной панели этого часто достаточно. Но браузер не воспроизводит весь набор функций нативного приложения. Веб-интерфейс Подходит для панели управления дашборды и карточки;

управление светом и климатом;

просмотр датчиков;

локальная работа в домашней сети;

ярлык на главном экране. Companion App Даёт системные функции устройства нативные push-уведомления;

датчики телефона и геолокация;

виджеты и быстрые действия;

интеграция с Apple Watch;

часть фоновых возможностей. Практический вывод: старый iPad можно оставить как локальную панель в браузере, но не стоит использовать его как единственный канал тревожных уведомлений о протечке, пожаре, проникновении или отказе отопления.

Настенная панель Нужно ли менять старый iPad на стене Можно оставить старый планшет, если: он используется только для открытия локального дашборда;

интерфейс работает стабильно и не зависает;

аккумулятор не вздулся и устройство не перегревается;

панель не является единственным способом управления светом, отоплением или дверью;

для важных уведомлений используются современные телефоны пользователей;

Home Assistant доступен по безопасной схеме, без прямого открытия сервера в интернет. Планировать замену стоит, если: браузер не отображает новые панели или современные карточки;

приложение регулярно теряет соединение;

нужны push-уведомления, геолокация, виджеты и новые функции;

аккумулятор быстро разряжается, вздулся или сильно нагревается;

планшет постоянно работает на зарядке без контроля батареи;

устройство используется для ответственного доступа, сигнализации или инженерного оборудования. Пожарная безопасность: старый планшет со вздутым аккумулятором нельзя оставлять постоянно подключённым к зарядке и закреплённым на стене. Устройство следует отключить и передать в сервис или на безопасную утилизацию.

Порядок действий Что сделать до выхода Companion App 2026.8.0 Проверьте версию операционной системы. Возможно, устройство поддерживает обновление выше минимального требования. Обновите Companion App до 2026.7.1. Это будет последняя версия для старых платформ. Создайте резервную копию Home Assistant. Храните её отдельно от сервера. Проверьте веб-интерфейс. Откройте Home Assistant в Safari и убедитесь, что нужный дашборд работает. Добавьте веб-панель на главный экран. Так старым iPad будет удобнее пользоваться как стационарной панелью. Перенесите важные уведомления. Настройте их на современный телефон. Проверьте ручное управление. Свет, отопление, краны и замки не должны зависеть только от старого планшета. Запланируйте замену без спешки. Новое устройство можно подобрать по размеру, креплению и способу питания.

Кибербезопасность Как безопасно использовать старую панель Оставьте планшет в отдельной сети для IoT или управляемых устройств, если оборудование это позволяет.

Не открывайте порт Home Assistant напрямую в интернет без защищённой архитектуры.

Используйте HTTPS, VPN или штатный безопасный удалённый доступ.

Создайте для панели отдельного пользователя с минимально необходимыми правами.

Не сохраняйте на старом устройстве доступ к административным настройкам без необходимости.

Проверяйте журнал входов и удаляйте устройство из системы после замены. Федеральный закон № 149-ФЗ Общие требования в области информации, информационных технологий и защиты информации. Федеральный закон № 152-ФЗ Может применяться при обработке персональных данных, геолокации, видео и учётных записей. ГОСТ Р 53246-2025 Требования к структурированной кабельной системе домашнего сервера и сетевого оборудования. ГОСТ 31565-2012 Пожарная безопасность кабелей, проложенных к стационарной панели и сетевому оборудованию.

Вывод Отключится ли умный дом из-за старого iPhone или iPad Нет. Прекращение поддержки старых систем Apple касается Companion App, а не сервера и не автоматизаций Home Assistant. Версия 2026.7.1 продолжит работать настолько долго, насколько позволит совместимость, а панели останутся доступны через браузер. Старый iPad можно сохранить как локальный экран управления. Но важные уведомления и ответственные функции лучше перенести на поддерживаемые устройства, а сам умный дом строить так, чтобы свет, отопление, защита от протечек и доступ сохраняли ручной или аппаратный резерв. Полезно изучить: Home Assistant в частном доме, что будет с умным домом без интернета, домашняя сеть и интернет-розетки.

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