Как безопасно заряжать электросамокат дома

Электробезопасность и аккумуляторы Безопасная зарядка электросамоката и электровелосипеда дома Электросамокат или электровелосипед можно заряжать дома, если аккумулятор, зарядное устройство и розетка исправны. Главные риски связаны не с самим фактом зарядки в квартире, а с повреждённой батареей, попаданием воды, несовместимым блоком питания, плохим контактом в розетке и отсутствием контроля.

Короткий ответ Заряжайте технику только штатным или официально совместимым зарядным устройством, на открытом месте, вдали от горючих предметов и путей выхода. Не оставляйте зарядку на ночь или на время отсутствия дома. Не подключайте аккумулятор после сильного удара, затопления, попадания воды, появления вздутия, трещин, запаха, шипения или необычного нагрева. Такой аккумулятор должен осмотреть профильный сервис. Для одного обычного зарядного устройства отдельная силовая линия чаще всего не требуется. Нужна исправная розетка, нормальные контакты, защитный проводник PE и исправная дифференциальная защита розеточной группы.

Почему аккумулятор электросамоката может загореться В электросамокатах и большинстве современных электровелосипедов применяются литиевые аккумуляторы. Внутри батареи находится несколько элементов, соединённых в сборку, плата управления BMS, силовые проводники, температурные датчики и разъёмы. Исправная батарея с подходящим зарядным устройством не должна загораться при обычной эксплуатации. Опасная ситуация чаще возникает после повреждения, неправильного ремонта, попадания воды, перегрева или зарядки с параметрами, которые не соответствуют аккумулятору. 01 Механическое повреждение Падение, удар о бордюр, ДТП или деформация корпуса могут повредить элементы, изоляцию, проводники или сварные соединения внутри батареи. 02 Попадание воды Вода и конденсат способны вызвать коррозию, утечку тока, короткое замыкание или повреждение платы BMS. 03 Неподходящая зарядка Одинаковый разъём не гарантирует совместимость по напряжению, току, полярности и алгоритму завершения заряда. 04 Некачественный ремонт Замена элементов без подбора, плохая точечная сварка, слабая изоляция или обход BMS увеличивают риск аварии. 05 Перегрев Батарея и зарядное устройство нагреваются сильнее при нарушении вентиляции, высокой температуре воздуха или внутренней неисправности. 06 Плохой контакт в розетке Ослабленные контакты, старая розетка или повреждённая вилка могут нагреваться независимо от состояния самого аккумулятора. Важно: наличие BMS снижает риск перезаряда, глубокого разряда и перегрузки, но не делает повреждённую батарею безопасной. BMS также может выйти из строя или не обнаружить локальное повреждение элемента.

Когда аккумулятор нельзя подключать к зарядке Перед каждой зарядкой достаточно короткого внешнего осмотра. Разбирать корпус батареи не нужно. Самостоятельное вскрытие может повредить изоляцию, нарушить герметичность и лишить владельца гарантии. Не подключайте аккумулятор, если: корпус батареи вздулся, деформировался или треснул;

самокат или велосипед недавно сильно упал;

батарея подверглась удару или была зажата;

внутрь корпуса могла попасть вода;

техника длительное время находилась под дождём или в воде;

разъём потемнел, оплавился или шатается;

видны повреждённые провода или нарушенная изоляция;

появился химический, сладковатый или горелый запах;

из корпуса слышны треск, щелчки или шипение;

батарея заметно нагревается без нагрузки;

зарядка начинается и сразу прекращается;

батарея заряжается значительно дольше обычного;

после неофициального ремонта поведение аккумулятора изменилось. Не пытайтесь несколько раз подряд подключать неисправную батарею, менять зарядные устройства наугад или временно обходить защиту. Нужна диагностика аккумулятора и зарядной цепи в профильном сервисе.

Где безопаснее заряжать электросамокат дома Место зарядки должно позволять быстро заметить необычный нагрев, запах или дым. При этом техника не должна перекрывать путь к выходу. Подходящее место сухое помещение с обычной комнатной температурой;

исправная стационарная розетка;

твёрдая устойчивая поверхность;

свободное пространство вокруг блока питания;

отсутствие штор, одежды, картона и мягкой мебели рядом;

возможность периодически проверить процесс;

свободный выход из помещения;

работающий автономный пожарный извещатель. Неподходящее место прихожая, если самокат перекрывает выход;

площадка лестницы или общий коридор;

шкаф, закрытая тумба или герметичный ящик;

кровать, диван, ковёр или мягкое кресло;

рядом с радиатором, обогревателем или прямым солнцем;

сырой балкон, ванная или мокрый подвал;

детская комната без контроля взрослых;

место рядом с легковоспламеняющимися материалами. Зарядное устройство не следует накрывать одеждой, коробкой или другими предметами. Его корпус должен отдавать тепло в окружающий воздух.

Какая розетка нужна для зарядки электросамоката Зарядные устройства электросамокатов и электровелосипедов обычно потребляют значительно меньше мощности, чем электрочайник, обогреватель или духовой шкаф. Поэтому для одного штатного зарядного устройства отдельная линия требуется не всегда. Намного важнее фактическое состояние розетки и групповой линии. Надёжное крепление Механизм не должен выпадать из стены, двигаться вместе с вилкой или иметь трещины на корпусе. Плотный контакт Вилка должна входить без чрезмерного усилия и не болтаться в розетке под собственным весом. Отсутствие нагрева Розетка, вилка и провод не должны становиться заметно горячими или пахнуть нагретым пластиком. Исправная защита Розеточная линия должна иметь защиту от сверхтока и дифференциальную защиту согласно принятой схеме щита. Защитный проводник PE Если зарядное устройство имеет вилку с защитными контактами, розетка должна быть подключена к исправному PE. Нормальная линия Нельзя компенсировать старую или повреждённую проводку установкой более мощного автомата. Розетка с контактами заземления ещё не доказывает наличие исправного PE. Подробнее об этом рассказано в статье «Как проверить заземление в розетке» . Прекратите зарядку и вызовите электрика, если розетка греется, искрит, трещит, выпадает из стены, темнеет, пахнет пластиком или периодически пропадает питание.

Нужна ли отдельная линия для зарядки Для одного заводского зарядного устройства малой мощности отдельная линия обычно не требуется только из-за наличия электросамоката. Исправная бытовая розеточная группа имеет достаточный запас по мощности. Отдельная линия или выделенная зона зарядки может потребоваться в других случаях: одновременно заряжается несколько самокатов или электровелосипедов;

используются аккумуляторы большой ёмкости и мощные зарядные устройства;

оборудование применяется для проката, доставки или коммерческой работы;

зарядка организуется в гараже, мастерской или отдельном помещении;

существующая линия старая, перегруженная или имеет неизвестное состояние;

на этой же группе постоянно работают обогреватели и другая мощная техника;

нужно организовать централизованное отключение зарядных розеток. Решение принимается после проверки мощности оборудования, кабеля, способа прокладки, защитных аппаратов и существующей нагрузки.

Можно ли заряжать электросамокат через удлинитель Сам по себе исправный качественный удлинитель не обязательно создаёт опасный режим, особенно при небольшой мощности зарядного устройства. Проблема возникает из-за повреждений, плохих контактов, дешёвых колодок, перегрузки и неправильной эксплуатации. Предпочтительнее подключать штатное зарядное устройство непосредственно к исправной настенной розетке. Не используйте удлинитель, если: корпус колодки треснул или оплавлен;

розетки в колодке не удерживают вилку;

кабель повреждён, пережат дверью или имеет скрутки;

удлинитель лежит в воде или влажном месте;

к нему одновременно подключены обогреватель, чайник и другие нагрузки;

вилка, розетка или колодка нагреваются;

используется несколько соединённых друг с другом удлинителей;

кабель полностью намотан на закрытую катушку и дополнительно нагружен;

удлинитель проходит через путь движения и может быть повреждён. Тройник или сетевой фильтр не устраняет неисправность стационарной розетки. Если нормальной точки подключения нет, правильнее установить её, а не строить постоянную цепочку из переходников.

Какое зарядное устройство можно использовать Безопаснее всего применять зарядное устройство, поставленное вместе с конкретной моделью самоката или электровелосипеда. При замене необходимо проверять не только форму штекера. Параметр Что проверить Почему это важно Выходное напряжение Должно соответствовать документации батареи Повышенное напряжение может привести к перезаряду Зарядный ток Не должен превышать допустимое значение аккумулятора Слишком большой ток увеличивает нагрев и нагрузку на элементы Полярность Проверяется по документации и маркировке Одинаковый разъём может иметь другую распайку Тип разъёма Штекер должен входить без перекоса и усилия Плохой контакт приводит к локальному нагреву Совместимость Подтверждается производителем или официальным сервисом Напряжения на наклейке недостаточно для полной проверки Состояние кабеля Нет трещин, перегибов, оголённых жил и ремонта скрутками Повреждённый кабель может вызвать короткое замыкание Распространённая ошибка: покупать более мощное зарядное устройство только ради сокращения времени. Увеличивать зарядный ток можно лишь в пределах, установленных изготовителем аккумулятора.

В каком порядке подключать зарядное устройство Универсального порядка для всех моделей нет. Одни производители требуют сначала подключить зарядное устройство к сети, другие рекомендуют сначала соединить его с аккумулятором. Используйте последовательность, указанную в руководстве конкретной модели. Общие правила остаются одинаковыми: проверьте аккумулятор, разъём, кабель, вилку и корпус блока питания; убедитесь, что разъём сухой и в нём нет грязи; поставьте технику так, чтобы она не перекрывала выход; подключите зарядку в порядке, указанном производителем; убедитесь, что индикация соответствует нормальному режиму; через некоторое время проверьте отсутствие необычного нагрева и запаха; после завершения отключите устройство согласно инструкции. Не вставляйте и не извлекайте перекошенный штекер с усилием. Не допускайте натяжения кабеля и нагрузки на зарядный разъём.

Можно ли заряжать сразу после поездки, с мороза или после жары Допустимый температурный диапазон заряда устанавливает изготовитель батареи. Для литиевых аккумуляторов заряд при низкой температуре обычно ограничивается строже, чем разряд. После поездки в жару Если корпус батареи заметно нагрелся, дайте технике остыть до температуры, предусмотренной руководством. Не ускоряйте охлаждение водой, снегом или помещением горячей батареи в холодную среду. После мороза Не подключайте холодную батарею сразу после внесения в тёплое помещение. Дождитесь выравнивания температуры и исчезновения возможного конденсата. Точное время зависит от размера корпуса, температуры и инструкции изготовителя. После поездки под дождём Даже заявленная влагозащита не означает, что мокрый разъём можно сразу подключать к зарядному устройству. Осмотрите технику и руководствуйтесь инструкцией производителя. После затопления или проникновения воды аккумулятор необходимо передать в сервис, а не просто высушить снаружи. Нельзя сушить батарею строительным феном, тепловой пушкой, на радиаторе или рядом с открытым источником тепла.

Можно ли заряжать электросамокат в квартире, на балконе и в общем коридоре В квартире Исправную технику можно заряжать в подходящем месте под контролем, если она не перекрывает выход и находится вдали от горючих материалов. В прихожей Прихожая часто является единственным путём к входной двери. Не ставьте самокат между комнатами и выходом из квартиры. На балконе Балкон подходит не всегда. Опасны мороз, жара от солнца, конденсат, протечки, высокая влажность и хранение горючих вещей. В общем коридоре Поэтажный коридор и лестничная площадка относятся к общему имуществу и могут быть частью пути эвакуации. Размещать там самокат и зарядку нельзя, если они сужают проход или создают препятствие. В кладовой Нужно учитывать вентиляцию, температуру, состояние розетки, отсутствие горючих материалов и возможность контролировать процесс. В гараже Проверьте влажность, температуру, состояние розеток, наличие PE, дифференциальной защиты и отсутствие топлива рядом. О правильной организации питания в гараже читайте в материале «Электрика в гараже частного дома» .

Можно ли оставлять электросамокат на зарядке ночью Оставлять аккумулятор заряжаться во время сна не следует. Человек может не заметить первый запах, треск, нагрев или дым. Кроме того, путь к выходу ночью нередко проходит через место, где оставлен самокат. Функция автоматического завершения заряда и исправная BMS уменьшают риск, но не заменяют контроль. Аварийный режим может возникнуть в зарядном устройстве, разъёме, проводке, одном элементе батареи или самой розетке. Планируйте зарядку так, чтобы она завершилась до сна или до ухода из дома.

Опасные признаки во время зарядки Необычный нагрев Батарея, разъём, вилка или розетка стали значительно горячее, чем при предыдущих зарядках. Запах Появился запах пластика, изоляции, химический или сладковатый запах. Шипение или треск Из аккумулятора или зарядного устройства слышны посторонние звуки. Деформация Корпус батареи изменил форму, вздулся или начал расходиться по швам. Нестабильная зарядка Индикация постоянно переключается, зарядка прерывается или начинается заново. Дым Из батареи, блока питания, вилки или розетки появился даже небольшой дым. Если поведение оборудования изменилось, не продолжайте пользоваться им до выяснения причины. Неисправность редко устраняется многократным подключением зарядки.

Что делать, если аккумулятор нагрелся, задымился или загорелся Если появился необычный нагрев или запах, но нет дыма и огня не прикасайтесь к горячей батарее и не пытайтесь её вскрыть; не переносите аккумулятор через квартиру; если это можно сделать без приближения к батарее, отключите соответствующую линию в электрощите; уведите детей и других людей из помещения; при признаках развития аварии звоните по номеру 112; не используйте батарею повторно до проверки специалистом. Если появился дым, пламя, шипение или выброс горячих частиц немедленно предупредите находящихся рядом людей; покиньте помещение и закройте за собой дверь, если это безопасно; позвоните по номеру 112 и сообщите о возгорании литиевого аккумулятора; не пользуйтесь лифтом при эвакуации; не возвращайтесь за вещами и не пытайтесь вынести горящую батарею; выполняйте указания диспетчера и пожарных подразделений. Главная задача владельца: не тушить батарею любой ценой, а своевременно обнаружить опасность, предупредить людей, вызвать пожарных и не потерять возможность безопасно выйти из помещения.

Нужен ли пожарный извещатель рядом с местом зарядки Автономный дымовой пожарный извещатель может обнаружить задымление раньше, чем человек заметит его из другой комнаты. Он особенно полезен в квартире, доме, гараже или кладовой, где заряжается аккумуляторная техника. Извещатель не делает ночную или бесконтрольную зарядку безопасной. Он является дополнительным средством раннего обнаружения. Устройство следует устанавливать по инструкции производителя, регулярно проверять кнопкой тестирования и своевременно менять элемент питания. О других способах раннего обнаружения опасных ситуаций читайте в статье «Безопасность умного дома» .

Как хранить аккумулятор электросамоката или электровелосипеда Условия длительного хранения и рекомендуемый уровень заряда необходимо смотреть в руководстве конкретной модели. Универсальная цифра подходит не для всех типов батарей и систем BMS. храните батарею в сухом помещении с допустимой температурой;

не оставляйте аккумулятор под прямыми солнечными лучами;

не размещайте рядом с радиатором или обогревателем;

защищайте корпус от падений и ударов;

не кладите металлические предметы на открытые контакты;

не храните повреждённую батарею внутри жилого помещения;

периодически проверяйте состояние и уровень заряда по инструкции;

не оставляйте зарядное устройство постоянно подключённым к сети;

ограничьте доступ маленьких детей к разъёмам и батарее. Что делать со старым или повреждённым аккумулятором Литиевый аккумулятор нельзя выбрасывать в обычный контейнер для бытового мусора. Обратитесь в официальный сервис, пункт приёма аккумуляторов или специализированную организацию. Не разбирайте сборку, не прокалывайте элементы и не замыкайте контакты для самостоятельного разряда.

Когда перед зарядкой нужно проверить электрику Самокат потребляет сравнительно небольшую мощность, но длительная зарядка способна проявить слабый контакт, который не замечается при кратковременной работе. Диагностика нужна, если: дом имеет старую алюминиевую проводку;

розетка нагревается даже при небольшой нагрузке;

вилка зарядного устройства темнеет;

из розетки слышен треск;

зарядка периодически отключается;

розетка шатается или выпадает;

нет защитного проводника PE;

в щите нет УЗО или дифавтомата на розеточную группу;

одна линия питает большое количество бытовой техники;

используется постоянная цепочка из тройников и удлинителей;

автомат или соединения в щите нагреваются;

при подключении зарядки выбивает автомат или УЗО. При срабатывании автомата или УЗО нельзя устанавливать аппарат большего номинала без проверки линии. Защита может указывать на повреждение зарядного устройства, утечку, короткое замыкание или проблему проводки. Общий список проверок собран в статье «Электробезопасность в квартире и доме» .

Распространённые мифы Утверждение Что на практике Новая батарея не может загореться Риск ниже, но возможны заводской дефект, повреждение при перевозке или неправильное зарядное устройство. BMS полностью исключает пожар BMS является важной защитой, но не компенсирует повреждённый элемент, воду или некачественный ремонт. Если разъём подходит, зарядка совместима Необходимо совпадение напряжения, тока, полярности, разъёма и требований производителя. Для самоката обязательно нужна отдельная линия Для одного маломощного зарядного устройства обычно достаточно исправной защищённой розеточной группы. Любой удлинитель обязательно опасен Риск зависит от качества, состояния, контактов, нагрузки и условий эксплуатации. На балконе всегда безопаснее На балконе возможны мороз, перегрев от солнца, конденсат, протечки и горючие вещи. После дождя достаточно вытереть корпус Влага может остаться внутри разъёма, корпуса, аккумулятора или контроллера.

Нормативная основа В российских Правилах противопожарного режима нет отдельного общего раздела, который описывает домашнюю зарядку каждого вида персонального электротранспорта. Поэтому нельзя переносить на обычную квартиру требования, разработанные для промышленных аккумуляторных и зарядных станций. При эксплуатации в квартире применяются общие требования пожарной безопасности, содержания путей эвакуации и безопасного использования электрического оборудования. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Правила противопожарного режима запрещают размещать предметы на путях эвакуации и у эвакуационных выходов.

Правила противопожарного режима запрещают размещать предметы на путях эвакуации и у эвакуационных выходов. Федеральный закон № 123-ФЗ. Эвакуационные пути и выходы должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

Эвакуационные пути и выходы должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. ПУЭ, пункт 7.1.79. Для групповых сетей, питающих штепсельные розетки, предусматривается УЗО с током срабатывания не более 30 мА.

Для групповых сетей, питающих штепсельные розетки, предусматривается УЗО с током срабатывания не более 30 мА. СП 256.1325800.2016, пункт 10.13. Для защиты розеточных групп в квартирах и индивидуальных домах предусматривается УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Для защиты розеточных групп в квартирах и индивидуальных домах предусматривается УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. ГОСТ Р 50571.4.41-2022. Устанавливает требования к защите от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках.

Устанавливает требования к защите от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках. ТР ТС 004/2011. Устанавливает требования безопасности низковольтного оборудования, попадающего в область его применения. Розетка, автомат, УЗО, PE, соединения в электрощите и скрытая проводка относятся к электроустановке здания. Их монтаж, изменение и диагностику должен выполнять специалист.

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