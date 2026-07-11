Замена электросчётчика в 2026 году: кто меняет и за чей счёт

Старый электросчётчик перестал работать, закончился срок поверки, на дисплее пропали цифры или энергоснабжающая организация сообщила о плановой замене? Не спешите покупать новый прибор и искать частного мастера. В большинстве бытовых случаев заменой расчётного счётчика занимается гарантирующий поставщик или сетевая организация.

Короткий ответ В многоквартирном доме индивидуальный электросчётчик обычно меняет гарантирующий поставщик. В частном доме и на отдельно присоединённом объекте работу выполняет сетевая организация. Если прибор неисправен, утрачен, отсутствует либо закончился срок его эксплуатации или поверки, обязательная замена проводится без отдельной оплаты со стороны бытового потребителя. Если исправный счётчик хотят поменять досрочно по собственному желанию, такая услуга может быть платной.

! Что важно знать об услугах компании «Свет Будет» Мы не устанавливаем, не заменяем, не программируем и не пломбируем расчётные электросчётчики. Эти работы выполняет уполномоченная энергоснабжающая или сетевая организация. Мы можем проверить и подготовить электропроводку вокруг точки учёта: заменить согласованные участки кабеля до или после счётчика, собрать распределительный щит, заменить старую проводку, устранить нагрев и подготовить ввод к официальной замене прибора.

Когда нужно менять электросчётчик Сам по себе возраст прибора ещё не означает, что его нужно срочно демонтировать. У каждого счётчика есть срок эксплуатации и межповерочный интервал, которые указываются в паспорте оборудования и государственных информационных системах. Основаниями для установки или замены обычно становятся следующие ситуации. Закончился срок эксплуатации Изготовитель устанавливает предельный срок службы прибора. После его окончания счётчик необходимо заменить независимо от внешнего состояния. Истёк межповерочный интервал Организация может заменить прибор или провести поверку, если срок эксплуатации ещё продолжается и поверка технически целесообразна. Счётчик вышел из строя Не меняются показания, погас дисплей при наличии напряжения, появились ошибки, повреждён корпус или прибор признан непригодным для расчётов. Прибор утрачен или отсутствует Счётчик был демонтирован, похищен, уничтожен либо в точке учёта изначально отсутствует подходящий расчётный прибор. Изменяется схема электроснабжения Например, проводится технологическое присоединение, меняется количество фаз, переносится точка учёта или реконструируется ввод. Собственник хочет другой прибор Исправный счётчик можно заменить досрочно, например ради другого тарифа, но такая работа выполняется по согласованию и может быть платной. Исправный старый счётчик не требуется срочно менять только потому, что появились интеллектуальные модели. Прибор продолжает использоваться до окончания срока поверки, эксплуатации или появления другого законного основания.

Как понять, проблема в счётчике или в проводке На форумах владельцы часто называют неисправностью счётчика любую проблему возле входного щита. На практике свет может пропадать из-за вводного автомата, ослабленной клеммы, повреждённого кабеля, плохого нулевого контакта или неисправности внутренней проводки. Погас дисплей счётчика Это может быть неисправность прибора, но сначала нужно установить, поступает ли напряжение на точку учёта. Причина иногда находится в общедомовой сети или вводном аппарате. Свет мигает во всей квартире Возможны плохой контакт на вводе, проблема рабочего нуля, повреждение клемм, автомата или кабеля. Сам счётчик не является единственной вероятной причиной. Не работает только часть квартиры Чаще проблема находится после счётчика: в групповом автомате, распределительном щите, соединении или конкретной линии. Нагревается щит или пахнет гарью Причиной может быть ослабленная клемма, перегрузка, повреждение кабеля или оплавление аппарата. Приборы и проводники нельзя трогать или подтягивать под напряжением. Показания кажутся завышенными Сначала сравнивают расход по квитанциям, тарифным зонам и реальной нагрузке. Официальный вывод о точности прибора делается только после установленной проверки или поверки. Выбивает автомат при включении техники Обычно проверяют нагрузку, линию, автомат и подключённое оборудование. Замена электросчётчика такую неисправность, как правило, не устраняет. При нагреве, искрении, треске, запахе горелой изоляции или видимом оплавлении не пытайтесь самостоятельно разбирать щит. При возможности безопасно отключите нагрузку и обратитесь в обслуживающую организацию. Отдельный разбор причин нагрева опубликован в статье «Греется электрощит или пахнет гарью» .

Кто должен менять электросчётчик Ответ зависит не только от места расположения прибора. Важнее тип объекта, схема электроснабжения и использование общего имущества многоквартирного дома. 01 Квартира в многоквартирном доме Если квартира получает электроэнергию через общедомовую сеть, индивидуальный счётчик устанавливает, меняет, допускает в эксплуатацию и обслуживает гарантирующий поставщик. 02 Частный дом или домовладение Ответственной обычно является сетевая организация, к объектам которой непосредственно или опосредованно присоединён дом. 03 Помещение с отдельным присоединением Если помещение многоквартирного дома подключено без использования общего имущества, вопрос замены обычно относится к сетевой организации. 04 Гараж или объект в ГСК Сначала определяют, является ли прибор расчётным перед энергоснабжающей организацией или внутренним счётчиком кооператива. Порядок зависит от договора, границы ответственности и внутренних сетей ГСК. Расположение счётчика внутри квартиры не означает, что собственник обязан менять его за свой счёт. После изменения законодательства решающей стала установленная зона ответственности организации, а не только место размещения прибора.

Куда обращаться в Туле и Тульской области В многоквартирных домах Тулы установкой, заменой и поверкой индивидуальных приборов учёта занимается гарантирующий поставщик АО «ТНС энерго Тула». Заявку следует подавать через официальный сайт, личный кабинет, контактный центр или центр обслуживания, указанный на сайте и в платёжных документах компании. Когда нужно подать заявку счётчик остановился или не изменяет показания;

погас дисплей при наличии электроэнергии;

корпус разбит, оплавлен или повреждён;

срок поверки закончился ранее, но работы не выполнены;

прибор отсутствует;

необходимо официально зафиксировать неисправность. Если межповерочный интервал заканчивается в текущем году, «ТНС энерго Тула» указывает, что такой прибор может быть включён в плановый график без отдельной заявки. Однако при неисправности, повреждении или уже пропущенном сроке лучше направить зарегистрированное обращение. В частном доме обращаются в сетевую организацию, от сетей которой запитан объект. На территории области это не всегда одна и та же компания, поэтому организацию проверяют по договору технологического присоединения, акту разграничения ответственности и документам на электроснабжение.

Когда замена электросчётчика бесплатна, а когда придётся платить Без отдельной оплаты закончился срок эксплуатации;

истёк межповерочный интервал;

прибор вышел из строя;

счётчик утрачен;

прибор учёта отсутствует;

проводится обязательная плановая замена. Может быть платно исправный прибор меняют раньше установленного срока;

собственник хочет другую модель по личной инициативе;

требуется дополнительная работа, не относящаяся к прибору учёта;

нужно переделать частную проводку или распределительный щит;

повреждение связано с вмешательством или действиями потребителя. Бесплатная замена самого счётчика не означает, что энергоснабжающая организация обязана бесплатно заменить всю старую электропроводку квартиры или дома. Если обнаружены оплавленные кабели, старый квартирный щит, недостаточное сечение проводников, повреждённые автоматы или необходимость переноса внутренней линии, эти работы рассматриваются отдельно с учётом границы ответственности.

В какой срок должны заменить электросчётчик Для обычных оснований, наступивших в 2026 году, правила предусматривают срок до шести месяцев. Отсчёт зависит от конкретного события: получения надлежащего обращения, выявления неисправности, окончания срока эксплуатации, утраты или отсутствия прибора. Для случаев отсутствия, выхода из строя, утраты или окончания срока эксплуатации, которые возникнут после 1 января 2027 года, нормативный срок сокращается до трёх месяцев. При досрочной платной замене исправного прибора по инициативе потребителя действуют другие правила. После обращения организация выставляет официальный счёт, а работа должна быть выполнена в установленный срок после оплаты. Сохраняйте номер обращения и дату его регистрации. Устный разговор с мастером, объявление в подъезде или сообщение в домовом чате не заменяют официальную заявку.

Как правильно действовать при замене счётчика Проверьте сведения о приборе Запишите заводской номер, текущие показания, тарифные зоны, дату изготовления, межповерочный интервал и видимые признаки неисправности. Сделайте фотографии Сфотографируйте счётчик целиком, дисплей, заводской номер, пломбы, электрощит и видимые повреждения. Не вскрывайте опломбированные части. Определите ответственную организацию Для квартиры это обычно гарантирующий поставщик, для частного дома или отдельно присоединённого помещения сетевая организация. Подайте официальную заявку В обращении укажите адрес, номер лицевого счёта, сведения о приборе, причину обращения и контакт для согласования доступа. Согласуйте состояние проводки Если кабели короткие, повреждённые, алюминиевые, оплавленные или щит требует переделки, заранее уточните, какие участки нужно подготовить до приезда представителей организации. Проверьте полномочия специалиста Представитель должен иметь удостоверение, доверенность или другое подтверждение работы от имени гарантирующего поставщика или сетевой организации. Зафиксируйте старые и новые показания Сохраните фотографии конечных показаний старого прибора, начальных показаний нового и его заводского номера. Получите акт допуска В документе проверяют дату, адрес, номера приборов, показания, сведения о пломбах, схеме подключения и допуске нового счётчика к расчётам.

Можно ли самостоятельно поменять электросчётчик Самовольно снимать пломбы, отключать расчётный прибор, менять схему учёта или подключать новый счётчик нельзя. Даже технически правильно установленный прибор не становится расчётным автоматически. Его должен проверить, опломбировать и допустить в эксплуатацию гарантирующий поставщик или сетевая организация. Самовольное вмешательство может привести к спору о безучётном потреблении, перерасчёту, отказу в допуске прибора и необходимости повторного монтажа. Опасно: вводные проводники до счётчика могут оставаться под напряжением даже после отключения автоматов внутри квартиры. Работы в этой части щита нельзя выполнять без официального снятия напряжения и проверки его отсутствия.

Что делать с проводкой до и после электросчётчика Замена прибора учёта и замена электропроводки являются разными работами. Новый интеллектуальный счётчик не устраняет плохие контакты, старые алюминиевые жилы, перегруженный ввод или неправильно собранный распределительный щит. До счётчика Питающая часть и ввод Здесь могут находиться вводной кабель, коммутационный аппарат, клеммы, этажный щит или линия от точки подключения. Конкретная принадлежность определяется границей ответственности. Работы допускаются только после согласования с ответственной организацией, официального снятия напряжения и разрешения на вмешательство в соответствующую часть схемы. После счётчика Распределительный щит и линии объекта После прибора обычно находятся вводной аппарат объекта, УЗО, дифавтоматы, групповые автоматы, шины и кабели, питающие квартиру или дом. Эти элементы проверяют по состоянию, нагрузке, сечению проводников, способу прокладки, защитным устройствам и границе ответственности. Какие работы могут потребоваться Замена вводного кабеля. Если существующая линия повреждена, перегревается или не соответствует новой нагрузке.

Если существующая линия повреждена, перегревается или не соответствует новой нагрузке. Подготовка проводников к точке учёта. Кабели выводятся к согласованному месту без самовольного подключения к счётчику.

Кабели выводятся к согласованному месту без самовольного подключения к счётчику. Сборка распределительного щита после счётчика. Устанавливаются аппараты защиты, шины, маркировка и отдельные группы.

Устанавливаются аппараты защиты, шины, маркировка и отдельные группы. Замена старой проводки. Алюминиевые, повреждённые или перегруженные линии заменяются в пределах согласованного объёма.

Алюминиевые, повреждённые или перегруженные линии заменяются в пределах согласованного объёма. Устранение нагрева и плохих контактов. Проверяются разрешённые соединения, автоматы, шины, наконечники и отходящие кабели.

Проверяются разрешённые соединения, автоматы, шины, наконечники и отходящие кабели. Проверка нагрузки. Оценивается соответствие ввода, щита и линий выделенной мощности объекта. Нельзя выбирать сечение кабеля и номинал автомата только по модели нового счётчика. Учитываются выделенная мощность, количество фаз, способ прокладки, длина линии, материал проводников и характеристики защиты.

Как подготовить электрощит к официальной замене счётчика Если существующий щит находится в плохом состоянии, подготовку лучше согласовать до даты установки нового прибора. Иначе представитель организации может обнаружить, что счётчик нельзя безопасно подключить к повреждённым проводникам. Что проверяют заранее состояние корпуса и монтажной панели;

наличие свободного доступа;

состояние вводных и отходящих кабелей;

длину проводников без натяжения;

следы нагрева, окисления и оплавления;

возможность безопасного отключения;

соответствие щита условиям установки;

границу ответственности сторон. Чего делать нельзя самостоятельно снимать пломбы;

вскрывать клеммную крышку счётчика;

соединять провода временными скрутками;

увеличивать номинал вводного автомата;

объединять N и PE без понимания схемы;

переносить точку учёта без согласования;

оставлять открытые токоведущие части;

работать под напряжением. Для частного дома дополнительно проверяют ввод от опоры или подземную линию, щит учёта, переход с СИП на кабель, защиту от влаги, заземление и распределительный щит дома. Подробнее: ввод электричества в частный дом .

Что проверить после замены электросчётчика 01 Заводской номер. Он должен совпадать с номером в акте и личном кабинете. 02 Начальные показания. Сфотографируйте дисплей сразу после допуска прибора. 03 Тарифные зоны. Для многотарифного учёта проверьте отображение Т1, Т2 и других используемых зон. 04 Пломбы и знаки контроля. Их расположение и номера должны быть отражены в документах. 05 Напряжение в объекте. Убедитесь, что питание восстановлено и все фазы работают. 06 Работа внутреннего щита. Проверьте свет, розетки, мощную технику и отдельные линии без перегрева и запаха. 07 Передача показаний. Уточните, передаются ли данные автоматически и где их можно посмотреть. 08 Личный кабинет. Через некоторое время проверьте, появился ли новый номер прибора в системе расчётов. Подробно о возможностях нового оборудования: как работает умный счётчик электроэнергии .

Как распознать мошенников при предложении заменить счётчик Владельцам квартир могут звонить или приходить люди, которые требуют срочно заменить исправный прибор и сразу оплатить работу. Они ссылаются на новые законы, изменение класса точности, обязательный переход на умные счётчики или угрозу отключения. Признаки сомнительного предложения требуют немедленно оплатить работу;

не называют официальную организацию;

не показывают удостоверение и доверенность;

предлагают самостоятельно сорвать пломбу;

запугивают штрафом или отключением в тот же день;

просят перевести деньги на личную карту;

не могут назвать номер лицевого счёта и прибора. Как проверить специалиста позвонить по номеру из официальной квитанции;

проверить заявку в личном кабинете;

уточнить название подрядной организации;

попросить удостоверение и доверенность;

не передавать деньги до официального подтверждения;

не разрешать снимать пломбы посторонним лицам.

Что делать, если организация затягивает замену Проверьте, зарегистрирована ли первоначальная заявка. Направьте повторное письменное обращение со ссылкой на номер первой заявки. Попросите сообщить дату включения прибора в график. Сохраните ответы, фотографии и документы. При отсутствии реакции направьте претензию в ответственную организацию. При необходимости обратитесь в жилищный надзор, прокуратуру или антимонопольный орган по компетенции. Если старый прибор неисправен, порядок начисления платы до установки нового счётчика определяется действующими правилами предоставления коммунальных услуг. Самостоятельно демонтировать прибор из-за задержки организации нельзя.

Нормативная основа Порядок установки, замены и эксплуатации приборов учёта регулируют: Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Статья 37 устанавливает обязанности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций в области коммерческого учёта.

Статья 37 устанавливает обязанности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций в области коммерческого учёта. Федеральный закон № 522-ФЗ от 27 декабря 2018 года. Закрепил переход обязанностей по приборам учёта от потребителей к участникам электроэнергетики.

Закрепил переход обязанностей по приборам учёта от потребителей к участникам электроэнергетики. Постановление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Регулирует коммунальное электроснабжение, установку, допуск, доступ и эксплуатацию счётчиков в жилых помещениях.

Регулирует коммунальное электроснабжение, установку, допуск, доступ и эксплуатацию счётчиков в жилых помещениях. Постановление Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 года. Содержит правила коммерческого учёта на розничных рынках электроэнергии.

Содержит правила коммерческого учёта на розничных рынках электроэнергии. Постановление Правительства РФ № 890 от 19 июня 2020 года. Устанавливает минимальный набор функций интеллектуальных систем учёта.

Устанавливает минимальный набор функций интеллектуальных систем учёта. ПУЭ, глава 1.5. Содержит технические требования к месту установки счётчиков, доступу, коммутации и электропроводке к приборам учёта. Конкретная схема подключения определяется техническими условиями, границей балансовой принадлежности, требованиями ответственной организации и фактическим устройством электроустановки.

Тула и Тульская область Нужно подготовить проводку или электрощит к замене счётчика? Компания «Свет Будет» не меняет и не пломбирует расчётные электросчётчики. Мы выполняем электромонтажные работы в разрешённой зоне ответственности: диагностика вводного кабеля и проводки после счётчика;

замена согласованных участков питающей линии;

сборка и замена квартирного или домового электрощита;

замена старой алюминиевой и повреждённой проводки;

устранение нагрева, оплавления и плохих контактов;

подготовка кабелей к согласованной точке учёта;

проверка нагрузки и защитных устройств. Работы на опломбированной части и подключение к расчётному прибору выполняются только уполномоченной организацией. Вмешательство в общедомовые или сетевые участки возможно только после согласования и официального снятия напряжения. Выезд и диагностика по Туле: от 5 000 ₽. При выполнении согласованных работ сумма засчитывается в стоимость.