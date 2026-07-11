Духовой шкаф: розетка, кабель и автомат до установки

Электрика кухни · подготовка до установки техники

Электрика перед установкой духового шкафа: розетка, кабель, автомат и ошибки

До заказа кухни и установки встроенной духовки нужно проверить мощность прибора, линию питания, защиту в электрощите и место подключения. Ошибка на этом этапе часто обнаруживается, когда шкаф уже не входит в нишу, розетка оказалась недоступной, а старая линия перегружается вместе с чайником и другой техникой.

Паспорт модели Мощность, тип подключения и требования изготовителя важнее универсальной схемы из интернета. Доступная точка Розетка или соединение не должны мешать корпусу духовки и оставаться без доступа для обслуживания. Проверенная линия Кабель, автомат, дифференциальная защита и PE проверяются как единая цепь.

Для предварительной оценки пришлите модель духового шкафа или фото шильдика, план кухни, место установки, фотографию электрощита и существующей розетки. Не снимайте крышки щита и розеток под напряжением.